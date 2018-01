Hablar por Hablar (20/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 2 00:00 hablarporhablar Macarena Berlín

Voz 1363 04:46 a ver que su pareja sea enamorado de otras María mantenía una relación a distancia a consigue cada día que pasa se hace más duro vivir alejada de Paco al que no se trae a España porque de momento no tiene dinero y Francisco nos dijo que por culpa de su adicción a las drogas lo perdió todo y que su familia no es muy dada a dar segundas oportunidades la Francisco buenas noches

Voz 11 05:11 buenas noches Macarena desde Málaga gracias por llamar

Voz 12 05:15 gracias a por hacer la labor que que hacer me compañía en algún momento duro por Fer lo guardó encantador me penas que cuando pasando la noche sin dormir

Voz 13 05:26 gracias a vosotros

Voz 12 05:29 pues te comento un poco vivida ahora mismo ha tomado un rumbo un poquito poquito Angulo yo tengo cuarenta y ocho años sufrieron en carne pues una maravilla de las drogas las ambiciones lo perdí todo siguiera teniendo mi familia congelada a mí me siento un extranjero el único de la familia de ahí se queja un poco reacio a la segunda oportunidad cuando mi compañero y yo lo perdió hace unos dieciocho y encima no se quedó la gran fuerte de comprar una SCO como lo hace él diga poquito de recibe sí encontrar una persona que pensaba de que que yo haría los huesos con ellos era maravilloso que era encantador que el que no con armonía Leopold pues se coge mucho mucho cariño y toda la determinación de de desaparecer malvive mundo la verdad es que el siete dieciocho millones limpios pero cuál fue mi sorpresa de que aquí pues yo estaba convencido porque lo quiere la quiero muchísimo pero me quiere perdone ama de la persona personas que tienen que aunque para convivir hay Camara yo sabía que ve difícil conocer la Travessera Simon público dura porque sabía teniendo en las que se unió bajo muy grande con muy preparado

Voz 11 07:27 sí señor mucho calor de la gente

Voz 12 07:30 Hungría o el pueblo sociedad mi cuando lógicas vamos con mucha gente de fuera pero no conozco lo que a mí me fui quedando solo estoy un poco loco y mi sorpresa fue que lo que me iba dando vida a habida cuenta de que no no me quería no me quería hasta tal punto que me convertí en el espacio y el tiempo de ejecución para estas Sarajevo fue el mayor luego no caer en oro su cocinero que piensa lo que yo lo hacía encantado yo para mí pero yo me encanta yo ahora me encanta decir una persona que me encanta ahora lo encajaron pero me he dado cuenta de que yo muy que vivió para las tareas de casa aunque no tomaba comprado un café no empezábamos con la rutina la rutina cada día la verdad como una discusión porque van al juicio porque cogió hace dos días pues sí lo puso

Voz 11 08:40 de hecho de tasa ella usted

Voz 12 08:42 sí tuvimos una pequeña bronca yo creo que ha provocado parado al que ha hecho porque alguien ella a la falta de confianza recuerda Falcó de claridad yo estoy diecisiete meses con duró pues lo hace porque con esa valla le de Macarena el dejar atrás esa pérdida de tiempo tan grande de individuo darme cuenta de que no voy a recuperar lo que lo que he perdido pero pero vivirlo lo que queda por delante

Voz 11 09:15 eh

Voz 12 09:16 tengo una hija de dieciséis años que es una desconocida para mí no lo trato no la poderlo comprar ni encantaría en un futuro recuperarlas y muchas cosas que actualmente pues esta situación pero romper con ella era el verbo la calle de nuevo sólo te estoy en el albergue municipal de Asaja mucha criaturas que está en curso dándole cree que tiene que darle ayuda porque como también muy mal y cayó en Orihuela es gente que viene de nuestro continente camino un día aquí van a tener los días tres cuatro convenios

Voz 15 09:59 sí

Voz 12 10:01 no sabe lo que hacer esto fue bloqueado no quiere non pero que en el roció la quiero pero yo lo único que quiero es alguien que no es la manera ella piden puedes es el mejor como crápula de toda la noche escucho oí lo cual noches de mono mal pero me con mal llevado

Voz 11 10:30 no he hecho si el porqué

Voz 12 10:32 he escuchado a mucha gente haya dado cuenta de que la hay más dura para todo el mundo pero tenemos carencias verde a todos nos falta gente que uno no es el único protagonista cuadro amplía llama viendo todo tenemos que salir adelante allá es muy dura con el corazón en la mano debido a veces pero no puedo una economía montón de esa de ropa interior de hablarme esperando al día porque estoy Borondón desempleo esperando el próximo mal para pues alquilar una habitación unos algo ella lo cobre el día de hoy el dinero como todos los Merce Le Pen y p'alante la hermana habitaciones el recurrente piensas que yo quiera ver del género que me hubiera nada más lejos de la realidad quiero hacerle daño hacerme demandando creo que es una relación tóxica le que ya competente competente feliz feliz por el mero hecho de muy de moda en nuestro ánimo esta noche tres deja no necesitaba contarlo porque si abrimos un poco al mundo el mundo yo también y que no sé si palmaditas solamente eso la verdad es hacia el corazón coro bueno labor de la terapia de Madiba por lo tanto no rinde poco más y poco más

Voz 11 12:24 mal nada más y nada menos

Voz 12 12:30 de vosotros porque el único que de eso espacio ha acabado el protagonismo que verdaderamente a trabajar humanos que no hace sentir personas bien hecho a parte de la sociedad o Rimbaud conmigo tienes hambre pero como desde el fondo parque corría de la humanidad se ven más oportunidades que cree muy literario

Voz 11 13:00 esperamos una nueva llamada Francisco cuando quiera estaremos aquí muchísimas mucha fuerza

Voz 12 13:07 el Macarena

Voz 11 13:08 sí hasta pronto con la Conchi buenas noches

Voz 14 13:11 hola Macarena buenas noches bueno pues yo horrible

Voz 11 13:14 mucho mucho porque han tomado

Voz 14 13:17 es sueño

Voz 13 13:19 si querían contarnos

Voz 14 13:23 estoy un poco harta con todo lo que está pasando mi marido está en Bélgica lleva mucho tiempo allí pues casi la crisis sino como forma de que pueda venir yo reunimos el niño lo suficiente y estoy agobiada agobiado por mí y agobiada pobre porque lo están pasando muy mal

Voz 11 13:45 él está trabajando con si tiene trabajo en Bélgica

Voz 14 13:50 está trabajar él estuvo allí mucho tiempo y luego yo me fui a vivir allí Cornet y luego nos vinimos a través aquí a España pero se tuvo que volver a ir se tuvo que volver a ir ya no abolir no puede Border Al volver a ir a donde pagan las Aramón baratas no lo dan de alta no tiene pagas extra de no haber podido venir de la Navidad cómo se puede ellos

Voz 11 14:25 ser Conchi cuánto tiempo llevan sin verse

Voz 14 14:30 pues no sé muerto que no vimos porque no Amor tuvo que venir para casa para que no nos quedáramos separados basado me fui con él me hacía pensar que les mire cuando yo allí los esta también porque está diciendo en una hasta un porque su jefe vive en un bosque en una súper casa pero tiene una caravana hace mucho frío siempre está donde siempre hay mucha humedad Benidorm duque de hacérselo saber

Voz 11 15:16 por eso se volvió porque no lo aguantaba no aguantaba la vida allí

Voz 14 15:20 no porque Devine porque tenía una cita en el hospital

Voz 13 15:24 que me tenían que operar estoy yo Salas

Voz 14 15:30 y ahora estamos intentando para que pueda venir pero todo el dinero que ganase lo llevaré estado después de Cobos todo un tiro quedará prácticamente solo llevar Estado tenemos que está pagando setecientos euros

Voz 13 15:46 a la Agencia Tributaria

Voz 14 15:51 lo podemos hacer un ahorro para que pueda venir aquí ir a ETA distancia les está sacando el niño

Voz 13 15:58 les

Voz 14 16:00 es un mil trescientos euros más estaba pasando

Voz 11 16:04 sí sí pero está sacando en España Conchi en tiempo no

Voz 14 16:09 está sacando allí

Voz 11 16:11 para trabajar aquí tantos fuera de aquí

Voz 14 16:15 pero está recabando en el I

Voz 13 16:16 por Internet

Voz 11 16:21 considera la idea de es sacar lo trabajaran España entiendo no

Voz 14 16:26 porque tendría más opciones de trabajo las a pesar de que lo has todo Sabanés todos a casa lo hacen todo la Blues el agua hacer una cantera de todo todo pero aquí no hay trabajo para él no encuentra

Voz 11 16:48 ya se tuvo que volver a ir por lo que nos está contando Conchi y su situación allí el trabajo que ha encontrado es bastante precario

Voz 14 16:58 si el jefe es un tirano increíble increíble mi marido es tan respetuoso tiene una mala palabra para sujeto en enero copan y de darle doscientos euritos para venir a la vida no tiene pagas extra porque no está dado de alta pero tiene que coger eso porque te hace qué hacemos

Voz 13 17:28 es un archivo botillo

Voz 14 17:31 obvio y el estallido también solamente lo vemos individuo llamado yo lo veo suscrita ellos me apetecía a y la verdad doctor Bruce pero sólo eso

Voz 13 18:03 no pudo hacer nada

Voz 14 18:12 no poner a ver a su hija

Voz 11 18:15 cuántos años tiene su hijo sin luz con Chaves se lo puede entrar pronto gracias a ver qué le dicen los oyentes con muchísimas gracias por haber llamado gracias por la confianza hola María muy negativas no

Voz 16 18:32 hola buenas noches gracias por llamar desde Madrid te hace un par de horas tres que creo que con mi pareja después de cuánto tiempo María de dos años los años pero hemos visto un intervalo a lo mejor que el primer año no llamó una vez dos veces al mes en el último año y medio no se ritmo nos hemos visto donde se

Voz 11 18:59 por qué por distancia

Voz 16 19:01 sí él trabajaba fuera empezó trabajando aquí cerquita que podía venir cada una vez al mes en agosto de dos mil dieciséis le destinaron a América si él me prometió que iba a venir cada tres meses bueno al principio cuando empezamos me dijo que nunca sigue allí a trabajar no me dijo que sí que tenía que se porque su trabajo era más importante que mejoren hallaría más cada siguen Merche el primer año creen pero el segundo le vi en marzo y agosto del año pasado se suponía que tenía que venir para Navidad no vino porque tenía mucho trabajo entonces yo ya le dio un ultimátum porque era no quería que dejara al trabajo pero por lo menos promete que vengas estado siete meses si hoy dijo hace una semana de con él le dije mira acabado yo ya no puedo estar aquí porque estoy sola yo tengo dos hijos de una anterior relación de la que él me ayudó mucho a superarlo porque fue muy duro

Voz 12 20:10 sí sí claro yo no puedo

Voz 16 20:14 estás sola me siento mis hijos más que centrarme en en una persona con lo que no estoy bueno que me he hecho siempre sentado a pero la da hoy ya por fin y además ha confesado que sí que hay es la persona que lleva enamorada de ida con esa persona ahí que no ha pasado nada me la jugarme la perjudicado porque ella no quería hay el tampoco por qué carne no sé hay que en nada no sé cómo sentirme porque la cosa está que yo ya no sentía nada de casi nada poder pero me siento muy bien me lo yo la conversación como bueno no pasa nada es normal a distancia pero ahora me siento una vez me siento muy mal siento como esa señora llamada que han llamado estoy hay que veo que no tengo futuro como que no encuentro a nadie porque por desgracia mi yo su última emparejada ha sido muy

Voz 17 21:17 con reses uno si no se es

Voz 16 21:21 no he tenido tiempo tampoco va a buscar a nadie pero estoy muy falta de cariño porque si están parejas pero no he tenido el cariño de una pareja feliz ahora mismo hay que ir a Tata que necesito ese cariño de pareja pero no quiero estar con nadie

Voz 13 21:38 yo me Macarena

Voz 11 21:44 si es que no sé porque que era tiene usted María

Voz 16 21:48 por treinta y cuatro cuarenta y cuatro

Voz 11 21:52 claro es que es jovencísima pero entiendo que además está muy ocupada no quieren que sus hijos Le bueno lo ocupan gran parte del día hay de la energía

Voz 18 22:00 sí hay de el cariño y otro modelos

Voz 16 22:03 en base a duermo cuatro horas y lo demás del tiempo estantes para mis hijos que el padre no se lo ha llevado cuando puede toda la semana se sí pero no decir que ello pueda salir un fin de semana en yo no puedo no me veo que que mi vida social ha acabado

Voz 11 22:24 oye de fondo ya mayores pero

Voz 16 22:27 que porque necesito mío yo lo todo por ellos

Voz 11 22:29 la varilla pero es paradójico que piense usted que se ha acabado cuando bueno lo que ha hecho ustedes cerrar una relación que está claro que no iba hacia donde usted quería y ahora tener tiempo entiendo que bueno le va a requerir mucha organización no porque bueno tendrá que usted organizarse porque volver a empezar también trata eso no de reorganizar eso no él pero es ahora cuando tiene todas las oportunidades por delante cuando puede conocer a otra persona cuando puede

Voz 16 23:02 sí claro el Team Aceh que no tengo ese tiempo no lo tengo tal que yo ahora eche pararme que tenemos es que

Voz 15 23:09 dejar el piso podré no puedo hacerme cargo de ese piso

Voz 16 23:12 estamos alquiler pero claro él él dice que lo va a pagar caro lo pagan entero o lo deja o no ese que no va pagando para que yo estoy viviendo carrera que hemos acabado bien tiene toda la razón no me iban a mantener sin estar conmigo bueno manteles no porque lo pagábamos a vida sería volver a casa de mi madre y con mis hijos me han hecho una persona que me ha ayudado muchísimo pero ocho ocho entonces es muy con muy protectora vamos a decir entonces dónde vas con quién va a cierta edad que ya no tengo veinte años y quince años cómo es eso de decir ya ya tiene que volver a dar explicaciones no hubiera poderme y si el fin de semana que no tenga mis hijos voy a poderme él porque voy a tener a mi madre aquí no vengas a tal hora o me entiende Macarena que que no sé que veo ahora mismo veo

Voz 11 24:09 como ya acabado y que da mucho vértigo si eso porque está muy reciente claro es que hace unas horas que ha tomado usted esta decisión

Voz 16 24:18 si te ha sido que él me daba largas y es que a mí lo que me duele sien hubiera dicho de ningún sitio mira un enamorado enamorado de otra persona a cabo porque lo curioso que un mes tuvimos la discusión que no bien no porque el trabajo porque es cuestión de prioridades hay y el me decía llorando él que le esperara por saber que el esperara si ahora me viene con esas entender lo que no entiendo sitúo hace veinte días me dices que te espera que pasado llorando como un niño es que era yo firmo yo me mantuve firme si ahora me vienes y me dice no es que me enamoró hace un mes que estoy enamorado de otra persona no ha pasado nada por respetar te aquí así que problemas de la otra persona que tampoco ha querido pero estamos enamorados no se ha dicho no sé cómo va a acabar esto no no entiendo nada ahí yo tampoco se cómo sentirme porque prácticamente yo lo daba la relación por zanjada ya desde hace una semana no sé ahora mismo al es inmenso no sé qué no sentirme María dígame

Voz 11 25:24 después muchísimo ánimo fuerza ya por todas

Voz 21 25:59 anda el juego canto mucha regla a una ardilla la pasta en casa antes de qué por por aquí lo que Diana está tierno

Voz 1363 28:32 emocionada quedó Raquel en la fiesta de el setenta cumpleaños que le montó su hija y Natividad que lleva siete meses viuda recordó la importancia de una buena amistad esta semana hablando de regalo sorprendentes Mercedes

Voz 23 28:46 Nos habló de aquel que le hizo a su hija cuando cobró su primer sueldo que tenía pensado hacerle ya desde que era una niña buenas

Voz 20 28:56 Coruña me llamó más ceses y es el relación a la propuesta que vosotros hacéis el más de esta noche es ofrecer a los jueces cuando yo os diré que mi hija mi fue un regalo maravilloso así ella en este momento tiene veintiséis años tengo cincuenta y cuatro con rayas azules ten así charra bombos uno Inma a mí me decía que grupos que gusta mi nombre hay un gran sueño un maíz que te gustaría haber al dice que bueno pues a mí los grupos que me gustan más son mana imputados amarla y lo vi dos veces cuando estuvieron aquí en Galicia el litigio Joy agudos pues me gustaría ir a perros no me gustaría morir sin ni otra dos se echa bueno pues cuanto de todo tropa no somos nosotros juntos a saber hubo dos vale vale han tú trabajes ya no son las dos juntas dos yo les decía eso como decía esto ya no va a para osea esto no va a surgir nunca ella vale de que sí que sí eh bueno pues la tengo trabajando fuera en una de estas pues de ocres que eso que publicista quería luego dos a Barcelona Jon Anza Jon Meca ya Barcelona pospone como si fuese en Berlín a mí me manda una foto por guasa con son tratadas de U2 sede y allí a Von Louis perfectamente en entonces ya ve que yo veo el Whatsapp en esto me llama el momento me dice mamá que acabas de bossa sí pero es que me haya aquí una foto con bonos lo que significa y me dice ella que nos vamos a Barcelona en julio al concierto esa empecé a llorar de alegría de alegría por todo por un sueño cumplido porque mi hija yo ya sabía que me quería pero que que que regalazo que detallan falso que todo que todo que todo bueno pues nos fuimos dos días estuvimos dos días cogimos el avión aquí en Santiago de Compostela y nos fuimos estos días ella viéndolo desde fuera aquí esto a una semana aquí en casa conmigo con mi ya programa mostró salimos el día anterior extremos en el concierto maravilloso maravilloso maravilloso miles y miles de personas cantando todos a una hay lo hizo todo así un sueño un sueño cumplido un sueño de estos que Vigo policromía cuando me muera esto son de los sueños que miras para atrás y que pena barrio lo pena hay una felicidad y eso es bueno pues buenas noches con noches

Voz 11 32:19 ni en Valencia nos espera Natividad buenas noches buenas noches

Voz 15 32:25 yo no sigo el programa desastre unos meses hacia aquí porque Mis libros mucho de consuelo así sí que me doy la verdad lo estoy pasando mal yo puedo instruir me ayudan mucho a a distraerme y a vivir muchos testimonios

Voz 17 32:43 que me distraen mucho

Voz 15 32:47 sí al hilo de lo que una señora que estaba comentando ayer que hoy han vuelto a poner hoy

Voz 11 32:51 sí sé que cuando llegamos a cierta edad

Voz 15 32:54 estamos solas porque los hijos como es normal ya que no hay un acuerdo de la pareja adecuada porque ellas son realidades en las que

Voz 13 33:06 es joven claro

Voz 15 33:08 pero yo quería decir que no es necesario encontrar una pareja para ser feliz puedes salir para que lo bien con en si tienes alguna amiga algún grupo de amigas a tomar un café Quito a Savall un abuelo ahí hay un cine que la verdad a mí me arropan mucho

Voz 17 33:29 Nos precisamente que en anglo

Voz 15 33:33 es importante tener una pareja porque por supuesto la compañía es muy grande pero es porque yo lo veo desde el punto de que

Voz 17 33:41 eh

Voz 15 33:42 en este momento para mí impensables

Voz 17 33:47 pienso que que

Voz 15 33:49 hay veces que era que una buena mixta que aporta muchas cosas

Voz 11 33:55 la actividad y estaba pensando que una buena amistad además es para toda la vida no una relación nunca se sabe pero una buena amistad que hay que cuidar porque todo lo valioso que cuidarlo

Voz 15 34:08 exactamente yo yo yo siempre muy amistades aunque la la proto mi marido y yo pues llevaba bastante tiempo enfermo y muy claro en cuerpo y alma a él ahí ahí vamos a ver saudí me estaba aquí también años y moverme de casa lo justito para ir a comprar porque una estrategia heredar sólo aparca desde hace tiempo amigas pero claro al pasar lo que pasó pues cuando tienes una verdadera mixta pues tienes ahí para lo que dio para todo para lo un mal hoy para lo bueno

Voz 11 34:47 sí he tenido mucho Puyo entiendo que hacer tengo que es un apoyo es importantísimo no lo han vuelto contra la bestia

Voz 15 34:55 entonces claro yo comprendo que a lo mejor estas personas que comentan el que es muy difícil encontrar una pareja porque la deuda porque yo tengo sesenta y cinco años ya les digo que para mí es impensable porque otra persona mejor que la que me voy a encontrar a mí me pasa por la cabeza pero que tenemos otras opciones también para vivir lo que nos que hay entre comillas pues yo soy un poquito vean no será algún día ejercicios puede no de falda a la compañía de un hombre al ascendido había sido feliz con esa persona

Voz 13 35:34 es que lo veo así

Voz 15 35:36 a muchas mujeres les preocupa ahí de unos lo vivo hay muchas noches que se comenta

Voz 11 35:42 sí

Voz 15 35:43 ya sesenta y cinco años para ese que nos hagan de menos que pero hay que plantearse la vida así porque la vida tiene otras opciones también

Voz 13 35:54 que a lo mejor en cuanto a una persona

Voz 15 35:57 se repulsa por el camino que a lo mejor te llena ahí a lo mejor luego nueva no es lo que tú te crees que va ser

Voz 11 36:06 nunca se sabe verdad Natividad claro oye

Voz 15 36:08 yo tengo sesenta y cinco años no soy joven pero tampoco me encoge soy muy una persona mayor tengo tres hijos pues claro así en su vida estaban se preocupan mucho por mi hija muy pendientes porque claro se muy poquito tiempo pero yo les digo sin vuestra vuestra vida porque yo me tengo que acostumbra a vivir sin sin el Papa ahí yo tengo que que mentalizar me pasa mi madre que pasa ahora parece que me haya cambió un poquito el chip que esto no se no se te va la vida y sobre todo se ha sido una persona feliz

Voz 11 36:44 sí pero mejoran poco con dolor maravilloso una actividad del pueblo

Voz 15 36:48 yo sólo la señora días yo por ejemplo las noches no puedo dormir no me acostumbra por eso desde mima ellos falleció el cinco de junio yo vamos pues como os vamos a mí en mi habitación y mi cama sí es vamos no pueden que las noches eran los pero yo poquito a poquito empresa ponerme la radio porque una amiga me dijo hablarporhablar Mi madre tienen padres cáncer también

Voz 16 37:19 que también murió hace unos años

Voz 15 37:22 era oyente del programa son unos meses antes que mi marido murió en mi madre también que han sido dos palos muy fuerte en ocho meses morir dos personas muy importantes en mi vida mi nave era mucho más mayor claro pero en una vez era muy aficionada pues les a ustedes porque tenía dormí mal me lo comentaba yo así lo oyendo hablar por hablar me duermo luego me acordaba de ella yo digo pues me lo voy a poner Yves entonces de Figo

Voz 11 37:51 que no le falte la fuerza gracias por escucharnos gracias por la confianza

Voz 15 37:55 ir gracias a ustedes porque debe verdad que me ayudan mucho

Voz 11 37:58 buenas noches hola Raquel buenas noches buenas noches es de Madrid muchísimas veces Raquel por llamar

Voz 24 38:04 sí fue bueno soy yo siempre que puedo las cosas como son

Voz 11 38:07 gracias

Voz 24 38:09 cuando esta noche hemos escuchado sobre lo de los regalos pues bueno yo tengo la suerte de que efectivamente mi mi hija cuando yo iba a cumplir setenta años de sorpresa nos preparó una fiesta entonces recopiló y buscó los amigos de cuando éramos solteros bueno quedé seguimos continuando con ellos un poco la relación e ir prepara una fiesta preciosa en su casa puso todo lleno de globos poniéndolo setenta nidos bueno mira elabore sigue estuvo buscando fotografías de de cuando éramos pequeños y jovencitos incluso a los amigos porque como no quería decirnos a nosotros todo lo hizo con mucho esfuerzo buscándose como pudo por todos los sitios todo lo que podía ir resultó maravilloso mi hija que escribe porque es periodista también bueno también tiene otros pero bueno el escribirla encanta pues también les nos hizo un álbum de esos que se hacen todos como practicados las fotografías desde que éramos pequeños de la comunión mía lo hizo bueno hiló de cuando todo todo Press Dios os lo dije en que hemos hecho es es un recuerdo muy bonito lo que pasa que mira Macarena como vuestro programa a mí me entristece tanto en la cantidad de personas que lo paso en tan mal pues casi ciento hasta vergüenza de decir que para mí esto ha sido ahí ya te digo que mi hija se quitó muchas horas de sueño para preparar

Voz 11 39:48 claro que si no hacemos escritos de ella

Voz 24 39:50 dentro de la algún preciosos pero yo quiero detenerme eso porque tengo un león poeta un escrito que me encanta también hiciste me lo permite me gustaría o mejor decir esto que te dice no te tengas esto va para todo el mundo que está escuchando

Voz 11 40:14 muy bien

Voz 24 40:15 no dejes que termine el día sin haber crecido un poco el haber sido feliz sin haber aumentado tus sueños no te dejes vencer por el desaliento no permitas que nadie Kittel derechos por estar T qué bien de ver no abandone las ansias de haber haber de tu vida algo extraordinario No dejes de creer que las palabras y los poesías sí pueden cambiar el mundo pase lo que pase presencia está intacta somos seres lleno de pasión la vida es decir yo decir no a Riba los las Pima quince niña nos convierte en protagonista le dice la propia historia aunque el viento sople en contra la poderosa obra continúa pues aporta una estrofa no dejes nunca de de por en sueños es libre el hombre es devolví Man es un poeta estadounidense

Voz 11 41:26 yo es que en muchas cosas

Voz 24 41:28 estas porque

Voz 11 41:31 Ello muy motivador mucho muchos

Voz 24 41:33 muerte mucha suerte porque ni Francia tuve una profesora que mal como Che Mi vida es el fuego dices que era de los profesores intenté llamar pero no había tiempo que cogeré la llamada porque ella me encauzó mucho sobre la poesía la música clásica mi vida ha sido una regla que afortunadamente pues me siento muy afortunada ya aunque efectivamente la vida bueno qué te voy a decir es que por aquí pasan Santísima cosas que se te cae el alma leerlas verlas pero bueno que por favor a la gente y poquito eso de paciencia y confianza

Voz 11 42:17 sí bueno que nada más cariño mío Raquel fíjate qué bonito porque escrito P Túnez que es una oyente habitual que suele estar en Twitter viendo no ha dictado en una fotografía que tiene el poema precisamente que usted acaba de le dice que curioso pero este poema ocupa un lugar privilegiado en misa

Voz 15 42:38 no yo ya que no es así

Voz 24 42:40 trasladado dado a mi nieta osea porque me gusta que lo tengan bueno pues eso siempre tengo más cositas no de la de también de Teresa de Calcuta hay muchas cosas que le encanta o sea yo bueno

Voz 11 42:54 que es bonito muy bonito compartir frases regala reflexiones no

Voz 24 42:58 es claro he visto que como todos están a veces supo pide también la noche oir un poquito de esperanza pues creo que también cinta bien sin duda

Voz 11 43:08 basado en regalos Raquel muchísimas gracias a vosotros por haberme testimonio el poema gracias buenas noches

Voz 25 43:28 no

Voz 26 43:31 ex

Voz 25 43:38 ahora más que a mí

Voz 27 43:45 eso

Voz 25 43:50 son los seres extraños no me daban extra

Voz 28 44:12 sí

Voz 29 44:15 sí sí sí eh

Voz 1 45:10 Ciro

Voz 1172 46:49 ni si quiera a Chequia

Voz 32 46:57 sí

Voz 34 48:08 eh

Voz 35 48:37 de esta semana con Elena Sánchez nos fuimos al cine para hablar de las nuevas experiencias cinematográficas que permiten sentir leerlas esto

Voz 29 48:49 el reflejos

Voz 36 48:53 no

Voz 23 49:00 la historia define está repleta de avances tecnológicos que han cambiado tanto la forma de producirlo como de consumirlo los cinematógrafo de los hermanos Lumière las maquetas las cámaras de tres colores o las multiplican ya son objeto de museo ahora además de escuchar y ver las películas podremos apreciar las en tres dimensiones e incluso sentirla leerlas gracias a la tecnología cuatro la primera sala de estas características acaba de inaugurar en los cines Kinépolis de Madrid escuchamos Agustín Llorente director general de Box Office marketing

Voz 38 49:40 pues con una tecnología que saca Kinépolis pionera aquí en en España básicamente pasa por crear una experiencia mucho más enriquecedora donde la película pues no sólo se ve hice oye sino que también se siente se huele en todas las dimensiones y con todos los los sentidos

Voz 23 49:59 las salas están adaptadas para que puedas percibir lo son

Voz 39 50:01 desde el perfumes para que sientas los movimientos para que te alcance

Voz 1172 50:07 la lluvia y el viento y la niebla Culebras Butra casas y alquiler con largo un observó motores que uno no cada uno de las butacas que literalmente se sentir el el

Voz 38 50:28 sonido luego también hay algunos entonces incorporados en cada butaca no unos latiguillos en las piernas para hacer un cosquilleo en las piernas hay unos inyectores de chorro de aire cerca de la de la cabeza donde es inyectar chorros de aire que se utilizaban mucho los efectos de de disparos y demás cada butaca también tienen un dispensador de olores idea agua

Voz 26 50:52 pero

Voz 40 50:56 cocer

Voz 2 50:58 punto ocho

Voz 40 51:08 realmente especial

Voz 23 51:18 la primera película adaptada a este formato ha sido Star Wars el precio de la entrada es de quince euros y en poco más de un mes la aceptación del público ha superado las expectativas

Voz 1172 51:27 hemos comenzado con con Star Wars la las que hemos tenido éxito brutal de aceptación por parte del público además con unas tasas de ocupación realmente y nunca vista en esta en esta industria ha hecho practicamente todos los días la la Salah esta semana vamos a empezar a ofrecer acceso con con Yuma allí el diez días empezaremos con el corredor del laberinto practicamente todos los blogs más de Hollywood de películas de acción que puedan explotar todo el potencial de cuatro decisivo intenciones

Voz 23 52:00 con formato todos los géneros están preparados para proyectarse en cuatro dimensiones aunque las cintas de acción terror y ciencia ficción son las que más posibilidades ofrece

Voz 1172 52:10 todas las películas son susceptibles de adaptarse al formato cuatro de X pero sí es cierto que hay determinadas películas que por el tipo de género que son

Voz 41 52:19 digamos explotan mucho mejor todo el potencial de cuatro películas de miedo las películas de acción las películas de de ciencia ficción todas esas películas digamos que tienen y es más fácil adaptar todos estos movimientos para conseguir una experiencia más inmerso iba tiene más razón de ser

Voz 23 52:46 la idea procede de Corea del Sur y está en pleno desarrollo en Asia Estados Unidos y Europa en España Si esta primera prueba se desarrolla con éxito y es rentable la previsión es llevar esta tecnología a a las provincias

Voz 41 52:58 la tecnología es propietaria de una empresa surcoreana y ahí está siendo un gran éxito en en Asia América ir recientemente en pleno empezaba implementar en en Europa ya hay algunos países que disponen de esta tecnología como son Inglaterra Austria ahí Francia y ahora también en España

Voz 1172 53:19 a ver quién la policía

Voz 23 53:31 que la industria cinematográfica está evolucionando es un hecho que el desarrollo tecnológico más innovador en la actualidad son las proyecciones en cuatro dimensiones también una experiencia que ofrece un valor añadido al espectador y que permite apreciar todos los detalles del séptimo arte