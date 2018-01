Boletín informativo 03:00 (20/01/2018)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 2 00:12 en Canarias buenas noches comenzamos hablándoles de un nuevo caso de violencia de género un hombre de sesenta y ocho años asesinado a su mujer de cuarenta y seis en los real lejos Tenerife después ha huido en coche con su hija menor de edad que ha presenciado esa agresión en su huida ha tenido un accidente y es cuando ha sido detenido por la policía el hombre está ingresado en el Hospital Universitario de Canarias han estado grave ahora la Guardia Civil investiga las causas de este nuevo caso de violencia machista cambiamos de asunto de la crónica de tribunales este viernes ha declarado en el juicio de la Gürtel Álvaro Pérez el Bigotes que apuntado directamente al ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps como la persona que ordenó los pagos en negro y pidió a las empresas que se prestaran a pagar a la Gürtel los actos del PP valenciano y apunta además otros nombres

Voz 3 00:58 nadie cogía donde en donde la sede del PP quién se lo ahora en otra ocasión me lo dio David Serra por ejemplo cerrar lidió Serra válido Rambla no medio nunca dio Rambla no litio ahí en otra en otra en otra ocasión medio Víctor Campos Víctor Campos les dio sí consta lidió lo que le he dicho antes

Voz 2 01:20 político a dos días de que el presidente del Parlament de Catalunya a Ruiz quien proponga el nombre del candidato que se someterá al debate de investidura Carlas plus de Mon insiste en que quiere y puede ser presidente Lejeune ITA desde Bruselas en una entrevista a Catalunya Ràdio pues demo no ha aclarado qué programa de gobierno tiene en el caso de que sea preside en Pablo Tallón buenas noches

Voz 1673 01:39 qué tal buenas noches la tesis de pulmón viene a ser que si Rajoy puede gobernar Cataluña desde Madrid por qué no iba a poder él hacer lo mismo desde Bruselas un jamón que en Cataluña Radio asegura que desde donde seguro no podrá pilotar la Genaralitat es desde la cárcel nuestros ponía once

Voz 1895 01:54 el Estado español tiene una manera Clará de resolver la situación que es respetando el resultado esto es respetar la condición de inviolabilidad de inmunidad que tiene un diputado tiene herramientas suficientes la restitución democrática también la interés al Estado yo no pierdo la esperanza pero entre ser presidente Isère presidiario prefiero ser president porque creo que puedo servir mejor servimos unas

Voz 1673 02:17 expuesta con la que Puigdemont sugiere que sólo va a volver si tiene la garantía de que no va a ser detenido declaraciones en una entrevista que la verdad deja más interrogantes que respuestas por ejemplo no detalla que formulara servir para su investidura pero en cambio sí reprochan los letrados del Parlament que se hayan pronunciado sobre ello a pesar de que Forcadell no se lo había pedido no son vascos cogen Trent casi permanente en Cataluña llega de Circus Yamón que los servicios jurídicos de la Cámara no se pueden creer que son el escaño ciento treinta y seis del Parlament y que lo que tienen que hacer es cumplir con su trabajo y respetar los derechos de todos los diputados de todos recalca Ramón quien insiste en que todo aquello que no esté regulado en el Reglamento está permitido y siguiendo con el capítulo de dudas dan muy pocas pistas sobre el programa de gobierno más allá de decir que hará falta flexibilidad en el calendario poco más la verdad es que tampoco ha sido mucho más explícito cuando se le ha preguntado por el caso Palau se ha limitado a afirmar que su partido tiene tolerancia cero con la corrupción

Voz 2 03:13 y un apunte más la agencia de calificación Fitch ha subido la nota de nuestro país de aprobado a notable bajo con una perspectiva estable después de que se haya constatado el limitado impacto que la crisis catalana han tenido para el conjunto de la economía española Se trata de la primera de las tres grandes agencias de calificación que devuelve esa nota desde el año dos mil doce en plena crisis económica del exterior está hemos pendientes Estados Unidos porque en una hora el Senado vota el cierre de la administración Thuram por la falta de la aprobación de los presupuestos este cierre de gobierno se produciría cuando se cumple un año de la llegada de Trump a la Casa Blanca estaremos pendientes y del deporte Enyo Javier Fernández se ha convertido en el campeón de Europa de patinaje artístico al conseguir por sexta vez consecutiva el título de Europa el madrileño pasaba esta noche por los micrófonos de El Larguero y estaba así de satisfecha

Voz 4 04:02 estamos super orgulloso de la trayectoria Hay que tampoco mucha gente ha podido conseguir tantos títulos de Europa consecutivos es un poquito más en la historia del deporte de la historia del patinaje internacional recibiendo pues de ganando títulos y como he dicho haciendo más historia