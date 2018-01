Hablar por Hablar (20/01/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 Pedimos

Voz 10 07:22 Inés Morán esta semana se ha fijado en la maternidad y los obstáculos que hay que saltar para con

Voz 1693 07:27 sin liar vida familiar vida la voz

Voz 12 07:39 la familia es la base fundamental de toda sociedad

Voz 1693 07:42 tener hijos puede llegar a ser una de las experiencias más gratificantes de la vida y además supone un cambio en todos los ámbitos que hasta ahora se habían obtenido el entorno laboral es uno de ellos y hoy en con perspectiva hablaremos de la conciliación recientemente un estudio elaborado por la escuela de negocios IESE Business School de la Universidad de Navarra describe un panorama desigual en cuanto al reparto de tareas y el impacto que estas tienen en las carreras de hombres y mujeres Nuria Chinchilla

Voz 13 08:11 ya

Voz 1693 08:11 en España en los obstáculos que experimentan las mujeres en sus trayectorias profesionales desde que son madres son diversos los datos de estos estudios hablan por sí solos deja latente una necesidad de cambio

Voz 13 08:23 hay varias temas uno es que el setenta y tres por ciento de personas que se discrimina a la mujer por ser madre destinarían por maternidad no por ser mujer podemos decir que somos iguales somos diferentes porque hay material ETA terminar luego otra cosa aquí en que hay una cultura muy poco sensible a la maternidad paternidad luego el veinte por ciento de las personas que tiene dos hijos mujer no se les ha permitido reincorporarse al trabajo y luego lo que pasa con los padres también hay unos y otros micro machismo tanto tienes injusticias de la vida cotidiana preocupan bastante recurrente muchas veces está por ciento de los hombres aprovechan de aquellos que tú lo haces Major

Voz 1693 09:14 la compatibiliza de la esfera laboral y familiar no está exenta de conflicto hizo armonización resulta compleja ya que a día de hoy aún el papel de la mujer está limitado hoy estereotipado en la estructura social

Voz 13 09:26 existen lo que dábamos los techos de cristal tronos que ponen la porque a las empresas expositoras como se ha ido tomando decisiones la empresa ha estructurado de modo que está pensada para personas que no tienen hijos y que se pueden quedar porque sólo allí hasta la hora que sea que no sea ni siquiera productivo verdad pues ahí de cristal que pues a las romper pero luego hay una tiene un elemento de una mujer que tienen que ver pues con que siempre se exigen muchas veces más que un hombre porque le cuesta más compleja siempre pues porque hay un en consciente de que era al parecer a lo que significa ser Liber que hasta ahora ha sido un modelo masculino contraje igualdad también otro de los temas como son los salarios que son jornadas eternas en España que no tienen sentido deberíamos adelantar los horarios de comida y además como respiro Europa comer entre las la las doce y la una y las dos pruebas a trabajar deberíamos a lo mejor ese tiempo y acaba atizar ahora adecuada no y luego tener esa flexibilidad horaria en otra vez salida sitios no existe y que esos directivos sepan aplicar los sistemas y las políticas que a veces si existen pero los mandos intermedios no se atreven a dar

Voz 1693 10:36 el número de hijos deseados en nuestro país es de dos coma cincuenta y dos sin embargo la realidad es que tenemos uno coma treinta y dos hijos de media las mujeres tienen hijos más tarde y esto tiene unas consecuencias negativas en nuestra sociedad donde el número de muertes supera al de nacimientos dando lugar a una población envejecida con problemas para hacer frente a las pensiones y con consecuencias en las propias empresas

Voz 13 10:59 las consecuencias a largo plazo son primero que todo acaba siendo tan unificado que lo humano supiera ver las personar tan tratando como si fueran máquinas para el rendimiento duro eso que van tomando esas Fischer se van conformando remodelar y al final se quedan inmensos en esa especie de Rueda que creen en otra cosa que hacer y además corren cada vez más rápido pero no se de rueda por lo tanto ellas perderán la empresa cree que gana pero los que se quedan con los que llevábamos adictos al trabajo en el fondo eso no es sostenible en el tiempo de la alta capacidad de innovación de creatividad de de pasión por el trabajo y todo eso tiene un coste en productividad horaria tiene coste que leerse la cuenta resultado final la acompaña

Voz 1693 11:45 recientemente cinco grandes empresas valencianas ofrecen desde noviembre a sus empleadas descuentos del diez por ciento de la congelación de óvulos una iniciativa que no ha estado exenta de polémica donde Nuria Chinchilla ha querido darnos opina

Voz 14 11:57 sí sí eso es un abuso y es tratar a las mujeres como los esclavos los en el fondo es sólo quiero tu capacidad de mano de obra tu capaz

Voz 13 12:10 Pedro pero no quiero la persona completa con todo lo que significa por tanto que obligó a que no tengas posibilidad de de ser fecundada actúe en el momento en que en que estás sino que ya primero yo empresa los tuyos son imposibles de compatibilizar con los mineros por tanto ya veremos entonces eso es comprar la dignidad de la persona el fondo porque cuando a una persona joven les nada tú con los algunos y cuando tú presión en todas esas madre una persona que se mete en la rueda de trabajo ese tipo de compañías cada vez le ponen trabajo porque cada vez lo hace con más rápido y mejor seguramente sí ya cuanto más puede hacer más logran también pero claro es que este es una una jaula de oro pero no deja de ser una jaula lo que es una de gravísimo lo que está pasando en el fondo no es más que un síntoma de una sociedad que iba el estropicio

Voz 1693 12:59 las recomendaciones que se incluyen en el estudio de maternidad y trayectoria profesional son variadas conciliar es acercar permitir compatibilizar y facilitar y para ello es necesario la sensibilización y el compromiso de los trabajadores los empresarios de la sociedad

ABN ido cuidado de El Ejido lo que pasa es que pase si no hay boli que pinte igual para los civiles cuando éste te vivas Ellis y Dream hacia algo más alto porras camiseta en la cuenta de guerra bien qué bien y si no ahí esta tira parece mucho ajuste propicie República produzcan y rinoceronte rinoceronte rinoceronte di no cero ante hábito como no Butragueño siquiera siempre sorprende débito desde distintos no sé si me explico buscando libro ese fértil dice abre está ahí gozando no Kaká Villa y la R ah y en Madrid nos esperan

Voz 15 14:39 el buenas noches

Voz 16 14:42 que llevaba es un compañero que ha llamado de demanda que te digo yo mi pareja de casi nadie

Voz 15 14:54 Francisco

Voz 16 14:56 tráfico exactamente dice el hombre no tenía practicamente el albergue unos días pusieron en que ser secreta sin techo yo creo que que aguante como un campeón que no tiro la todo yo creo que pida ayuda al Ayuntamiento con la trabajadora social que que ir a la asociación el hecho en una mandos hubo Nacho echado leones tuvo por ejemplo todos no volver a consumir el en una ópera no se ha dicho que tenía unas es un mucho mucho mucho pero obviamente todo poco de abstinencia tiene que que se ha lo suficientemente Force corto y sin lo tiene todo porque lo que rápida te que como sitios de gente pegando a una mano bueno no una como hizo una nave siquiera desatino ante todo hecho todos la así fue yo al autor de ayer día catorce hizo doce años que de que todo yo ahí oímos sumido absolutamente nada no podía con mayor problema sí qué tal la vida y otro yerba de Coco Chanel había tocado algo y recuperó a mi familia porque yo estoy convocado como se ha comentado con mi mujer casi perdido dirigido por Simon cosa o poco pueblos durante una mañana estaba sólo un caso de Dios en mano de Astor Sergio un especialista o lo que fuera que no intentarlo cuando podemos encontrar ese mismo día pues me acerqué a unos fines aquí prohibidas ya había estado preso pero incrementando de llevarme pero pero como no debería pues no más que nada Francisco cuanto ahí poco eh que ya lo puedes aguantar más vencidos sintiendo dice son dedicó por situación que no quiere consumir de que alguien te tiene derecho con un abono que no lo podemos poner en contacto sin otro que podría bueno Morera poco apto que lleve diez que pueda coordinen una orientación pero pero aguantó todo consumo a su nuevo zumos

Voz 17 18:20 vamos a recordar María María es una historia que ha elegido Rafa Sánchez para convertirla en canción nos contó que está preocupada porque se acaba la vida y nunca se ha sentido querida por nadie vamos a recordar su testimonio

Voz 18 18:34 soy una mujer que ha cumplido sesenta años a sus amigos que que que se cuando se da moras en la mora hasta los huesos no sus hijos que que me ha gustado y la cultura literatura todo pero pero importante para mí desde luego no bueno pues ya estoy pues las postes verías vivíamos de la vida porque años pues ya no queda mucho por recorrer no me di cuenta de que por mucho que yo ya no sido un amor que yo llamado realmente

Voz 19 19:18 no siento realmente reconocida ni siquiera por mis hijos no si por mis amigos algunos de mis amigos creo que que que al menos algunos amigos saben que les mira con enseguida Dickens quiero desde desde dentro las si no yo no entiendo por qué no ha encontrado el amor cuando yo fui heridos tanto mi matrimonio de Astérix una mentira un ahorrador no todo traición todo en nada no después gente entrada pues pues tener no encontraron nada es que me que me queda en cuatro días sesenta años que me quedan cuatro días de vida

Voz 15 19:58 bueno sí hay que ser realista

Voz 19 20:00 esta entonces yo pero por qué porque los no no tengo ningún problema de estrés siempre sido heterosexual a la gente que no lo eh porque cada uno tiene derecho a Bea quiero decir que es que soy una persona es que lo entiendo algo que que en lo que cuando ha hecho algo hechos is porque se esto porque lo ha intentado disculpar no sirven más me siento al final tampoco querida

Voz 15 20:33 por los a mí pues este es el resultado esta es la historia musical izada de María por Rafa Sánchez

Voz 20 20:45 eh eh

Voz 21 20:52 eh eh se lo oí son sí

Voz 22 21:14 somos

Voz 21 21:15 qué es cool eh me reí en este caso donde ya se iría

Voz 20 22:23 eh este eh

Voz 4 22:38 no

Voz 21 22:42 eh pues mira a B vale Adecco

Voz 20 24:10 eh eh eh

Voz 15 24:17 como siempre yo le recuerdo que si le ha gustado el resultado si quiere ponerse en contacto con el autor con Rafa es fácil sólo tiene que acceder a su página web tres uves dobles punto la vida en canciones punto es por si quieren cargarle una canción especial si tiene que hacer un regalo tres uves dobles punto la vida en canciones punto es son algunas de las voces generosas que han tejido nuestras últimas madrugadas con ellas nos despedimos como siempre deseando que haga algo bonito con su