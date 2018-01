Hablar por Hablar (23/01/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 segundos el éxito caballas acabó para decir si hemos supera Operación Triunfo

Voz 2 00:03 hasta

Voz 3 00:04 el Ballet papá intentarlo piano ya lo tinte rumbo más de juez los piezas en un segundo

Voz 2 00:09 vale adelante quiero decir que no lo que estaba la Alhambra original que está tan integrado en el paisaje quedó que pretendiendo al Alavés Alepo por lo que tú digas eso Jorge era la intensión indica que ocupan la píldora eh tragado cambio las notas con tu libro sale hacia al cielo cuenta de que este monumento de cuenta nuestra grandeza ha perdido la mesa por favor el cambio en una cultura más humilde esto es lo que les llegaba de grandeza y quiero un aplauso para ha dicho señora

Voz 4 01:07 no nos dejemos Lo Piccolo me salgo dentro es sector

Voz 2 01:10 ha dicho Scott de pido es aplauso para la arquitectura árabe que lucha envió Biolay pervertida poner más acota que construyó aquí Carlos lo implica entonces dicho esto aquello nos dedicamos el resto de la visita de la Alhambra atroz golear a los árabes Nos sentamos delante de eh claro no pesaba más putos moros hecho esto en un momento que que gritó Viva Cristo Rey y luego en la gasolina que muchos de los que he visitado la el hambre eres musulmanes pese vi que se nos ha escapado secreto quizá el enterado sí aquello que podía ser para nosotros no hay gente de otras culturas que alguien sabrá en web hice da cuenta se da cuenta que había que verlo vienen vienen árabes la casualidad la casualidad que es una construcción de origen árabe entonces lo que quiero es con esa visita aprovechar y hacer un bestseller conversación BCN que se va a titular el código Alhambra un libro el código la afición un libro de ficción en el que que que ello somos dos famosos filólogos especializados en la lengua árabe conocedores del simbolismos yo salgo en el libro espérate que nosotros nosotros en en el libro el código Alhambra investigamos las inscripciones que hay en la decoración de las columnas de las paredes de la Alhambra cuando queda les y en esas estamos cuenta on the

Voz 5 02:50 en el próximo Plan de rock David Broncano

Voz 2 02:52 no

Voz 4 02:55 yo libro no tiene previsto varios hermano salto pronto

Voz 3 03:04 cuando voy a revisar si somos número uno atención número uno ojo eh ojo número uno Trending Topic en España ojo hotel a la doce a Tomás Borge

Voz 4 03:14 un aplauso parisina opinar lo todo Raquel

Voz 6 03:40 la vida moderna com

Voz 8 03:56 Macarena Berlín

Voz 10 04:15 no no

Voz 13 04:27 venga

Voz 14 04:32 me de mi casa con Izaña yo tenía conflicto con su pareja cuando te echan de tu casa con ella años va a mí me dijeron mañana cuando te vaya al instituto te llevas tú ahí en vuelva ya no sólo eso sino que tu madre para cubrir un poco la espalda miente si dice que por ejemplo el problema que ha habido en Kansas que yo estaba metido en temas de eh tenido que echar porque no quería dejar el tema la verdad cuando escucha ese tipo de cosas las ganas que tiene de retomar la relación con tu madre ninguna que en algún momento yo pienso que por necesidad mirando de forma egoísta tendría que retomar tipo soy sincero yo estoy totalmente desgrana porque no me quiero imaginar cuando él falte mi padre

Voz 8 05:11 eh

Voz 12 05:15 qué tal

Voz 1363 05:16 muy buenas noches y gracias por esperarnos son las dos de la madrugada y siete minutos es la una y siete en Canarias la última vez que nos encontramos cara a Hablar por hablar José Manuel se preguntó junto a Adriana Mourelos cómo se enfrenta uno la vida cuando te falta tu mayor apoyo

Voz 14 05:33 ahora mismo me encuentro en la puerta del hospital porque tengo a mi padre ingresado tiene cáncer desde hace ya suele estar a ellas me meses yo y me han dicho que te queda nada queda por hacer me siendo optimista si la verdad me quedo un poco el mundo encima porque además yo soy una persona

Voz 15 05:52 que me considero relativamente joven tengo

Voz 14 05:54 en un año Prado veintidós yo por ejemplo a efectos prácticos solo tengo a mi padre porque con mi madre no tengo relación llevo dieciséis años que me echó de casa sin relación entonces digamos que el único punto de apoyo o defensa o o digamos visión paternalista del mundo donde tiene una persona que te protege lo que vida de tío mira porque se va

Voz 16 06:15 hemos clasificado un poco esa cima entonces cuando se junta esta situación donde tiene uno es tú

Voz 14 06:20 medios tienes que cuidar de tu casa de tu padre de todo

Voz 16 06:25 han ido cayendo cuesta abajo pues la verdad es seguro y lo que se hace aún muchas veces no van a poder mostrarlo que se titula Under él se hunde aún más

Voz 14 06:34 porque no sé lo que lo día hablando con sí

Voz 17 06:38 así medio en broma medio en serio decía pero si es que no no digo yo por ejemplo no sé ni para qué

Voz 14 06:45 donde hay que pagar la contribución y todo ese tipo de cosas el que pagarle y me parece una encontraría pero hay cosas que que no tiene nadie te enseña o afrontar este tipo de situaciones no a pequeños detalles

Voz 1363 06:57 a mí fue en un taxi donde Isabel se encontró con el que fue su amor hace treinta años

Voz 18 07:04 tuve pues una especie de la que se puede decir un chico que era vecino amigo se contaban todo que me ayudaba a todo hice pues ambos con unos niños pues yo no sé qué pasó ahí que entre las madres la de la mía pues con el tiempo algo pasó de la noche a la mañana os os dejamos de hablar aquí el pues empezar Sicko marchita que obedece a las ahí con otros entonces pues resulta que un día me

Voz 19 07:37 yo estaba hablando con el en la que hay

Voz 18 07:40 mi madre me dijo su voy corriendo a casa y me dijo él se te ocurra hablar con él porque que tú eres como su hermana entonces yo a mí me quedé porque yo te puedes imaginar lo entendería pues bien decir sigue hablando ya hace más de treinta años más aquí claro cuando paso eso pues yo me quedé pues polvo entonces poesía pues con ya pasaron tiempo al Rey con la chica

Voz 19 08:07 sí porque nada de iba

Voz 18 08:09 haciendo mi vida como podía y él pues con su chica pues la sido fueron pasaron los años y yo pues bueno con entre al hombre de mi vida porque es un hombre que que que que me ha hecho feliz y que estoy casada con el ya treinta años hija mía por lo que es la vida de la cuestión es que yo no sólo es que como pasa las cosas un día el taxi para que venga a recoger a casa llena de que vas a vernos que en Sevilla de que que no que yo debe no es nada que me llevara porque tenía que ir al médico te la raíz Ryder día hija me Acosta sin una cosa y de cuerpo que no no sólo de la cabeza que me ahí apareció esta persona ahora después de treinta años

Voz 20 08:54 no entiendo nada

Voz 12 09:01 tanto Isabel como José

Voz 21 09:03 el marcaron el número de teléfono gratuito el novecientos cien ochocientos lo puede marcar porque está el equipo atendía

Voz 1363 09:08 viéndolo gracias por confiarnos sus pensamientos la madrugada de la Cercle escucho a través del número de teléfono gratuito

Voz 21 09:16 novecientos cien ochocientos que pueden marcar desde cualquier parte del mundo con él

Voz 1363 09:21 cinco internacional cero cero treinta y cuatro novecientos cien ochocientos recuerda también que el whatsapp está a su disposición para que nos envíe una nota de voz con sus reflexiones con su fotografía de esta madrugada de martes es el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco y una cuenta en Twitter donde nos encontramos también con los murciélagos arroba hablarporhablar el equipo ya a su disposición con Adriana Mourelos con Elena Sánchez y con Inés Morán en la producción Yllera hay Martínez en la diría

Voz 12 09:57 su técnica es martes veintitrés de enero

Voz 6 10:02 empezamos

Voz 22 10:05 eh eh eh

Voz 8 10:44 sí

Voz 25 14:09 yo yo

Voz 26 14:18 no

Voz 27 14:20 como y gracias a los murciélago

Voz 12 14:22 es que van ocupando ya sus lugares en esta madrugada a Pokemon buenas noches a Isaac apretura

Voz 28 14:29 tenía a Eliseu gracias también a Cuca Loli

Voz 26 14:37 y todo gracias Giorgina o gracias Ana como acabe

Voz 29 14:45 el a Marisol García Antonio Oca barcos son buenos días Sortu es válido es y a qué tal

Voz 30 15:03 eh

Voz 29 15:09 bandas amando las cabecita tímidamente

Voz 12 15:13 escucha harán sus aportaciones a lo largo de este martes bueno de este comienzo de martes que todavía duerme Inés Morán buenas noches hola buenas noches vamos con una primera sugerencia de conversación para los amigos que quieran participar pues hoy ha llamado nuestra atención una de lo más curiosa Se trata de una aplicación llamada Google Apps Anquetil Tour y que permite subir un selfie localizar la obra de arte que en nos parece nos dice el cuadro El museo en el que está el porcentaje de parecido que ha encontrado en menos de tres días la app de Google se ha convertido en una de las más descargadas y pretende fomentar el conocimiento y el gusto por el arte y con ello queremos preguntarle con qué personaje

Voz 1 15:59 bórico actor o actriz o cuadro

Voz 12 16:02 se siente identificado tiene alguna película que les represente le gusta el arte como Le transmitieron el amor por el arte

Voz 29 16:13 son varias preguntas

Voz 12 16:17 centrándonos por ejemplo en una toro en una actriz hizo en un personaje de ficción no sabe cuando lee un libro o ver una película hice de tienen un personaje siente tan identificado empatizar mucho con lo que siente con lo que hace con las decisiones que toma

Voz 28 16:36 en qué momento se ha visto usted diciendo podría ser yo esa podría ser yo

Voz 12 16:45 es lo tiene muy claro a mí me encanta el personaje de Bridget Jones te sientes identificada con el personaje que interpreta así por lo patos a que es porque siempre está metiendo la pata osea es que soy yo soy yo y es una mujer muy lista además Ximo inteligente también hereje cosa eh efectivamente

Voz 31 17:05 también hay te sientes muy identificado bueno mira Yeray Martínez en Bridget Jones así la averías a ella interpretando ese personaje un poquito de lo quita dice tiene hiciera Yeray con quién te identificas los pensado alguna vez

Voz 12 17:22 no sabes los problemas crecen a sí pero porque te parecías físicamente al niño pequeño o porque ayer es un poco Gun perrete no nos creemos que tú de pequeños pues Canberra verdad compañeras era igual que ahora pero tamaño reducido más malo que la guinda es muy buena persona eh pero tiene una cara de del bicho que picó al tren Martínez ya lo conoces te escuchan la radio habitualmente buenos e identifica por su astucia por su manera de meter la pata por la forma que tiene de solucionar los problemas con una sonrisa siempre verdad y con una mirada muy positiva en es Moran se identifica con el personaje de Bridget Jones

Voz 26 18:15 la cuéntenos sus ni a quién se parece

Voz 12 18:23 con quién se identifica tienen una película que he visto tantas veces precisamente por eso porque se ve ahí novecientos cien ochocientos el número de teléfono gratuito mándanos lo también en forma de audio de nota de voz por si le da pereza o les da un poquito de apuro entrar en directo seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 1363 18:43 seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 12 18:45 yo recuerde que ambos números de teléfono tanto el de whatsapp como el de directo el gratuito pues puede usted utilizar para hablar de lo que quiera eh a partir de este momento

Voz 32 18:55 pero en la SER la escuchamos usted nos escucha a lo largo de todo un día

Voz 12 18:59 nosotros reservamos este espacio para que lo emplee como quiera a su manera gracias Inés buenas noches que no se me pase felicitar cantarle el cumpleaños feliz AP Tuni a PT

Voz 28 19:14 muchísimas felicidades que hoy cumple años muchas gracias como siempre estar ahí Un eh Manel también se acaba de incorporar Manel Skaar cena a Puzo

Voz 29 19:31 mi Sarajevo buenas noches

Voz 33 19:37 todo

Voz 29 19:43 Dani Santos venga me identifico con el personaje de La vida secreta de Walter Meetic yo también soy un soñador que soñaba despierto libélula buenas noches gracias por estar ahí te identificas libélula personaje el club con una película actual

Voz 12 20:10 más antigua quizá con alguno de esos clásicos yo lo estaba pensando en la redacción cuando el hablábamos y no no me he encontrado en ninguna película Nos ha costado mucho eh Adriana Elena ya mi encontrarnos Yeray Se acaba de encontrar no me acuerdo muy bien de ese personaje fíjate Gate Cameron no me acuerdo mucho el personaje pero vamos yo creo que con cualquier chaval y desde el chavalín de instituto que eran poco gamberro y que estaba todo el día pensando en las chicas y ese era era tu era tu caso cuando las pequeño pasaste página bueno claro has madurado normal

Voz 29 20:53 el bicho que pico al tres

Voz 21 20:59 Pokemon se identifica con Larry de primos lejanos se acuerdan del personaje de Larry

Voz 12 21:06 vaya Cuca Loli se identifica con Lisbeth Salander se acuerdan la protagonista ir rebelde de la trilogía de Stieg Larsson

Voz 25 21:17 uu o o buscó

Voz 26 21:27 mientras

Voz 12 21:27 en ochocientos el número de teléfono gratuito el del programa el de Hablar por hablar el que ha marcado desde Madrid

Voz 34 21:36 buenas noches hola buenas noches muchísimas gracias por llamar y adelante

Voz 35 21:42 no grandes por nosotros por estar aquí hay muy amable Bryce haciéndome compañía de nervios

Voz 15 21:50 perdona

Voz 21 21:51 a ponerme nerviosa mi normalidad después de veinte años acompañándonos ustedes parte de la familia

Voz 36 21:57 el no me trata Hertz que por favor mira te llamaba porque los otros días leí en el periódico que la Comunidad European a una multa a España por los ruidos sí claro yo es que eso no lo veo vi osada veo bien que la multen pero porque tenemos que pagarnos la multa a todos los ciudadanos por alguien que no está haciendo bien el su trabajo porque el que se habla muy poco de la de la de la ahí ahora

Voz 35 22:31 estamos muy nerviosa pero no se profesor vamos porque lo ha movido de la

Voz 15 22:35 también me hacía nada justifica

Voz 36 22:37 sí yo quiero que sepa toda España en todo sobre todo los políticos porque los ciudadanos nosotros lo sufrimos lo parecemos

Voz 18 22:46 los

Voz 36 22:48 cena tiene nada aquí en Madrid por ser pues la contaminación acústica está a la orden del día y la contaminación acústica Mata crea enfermedades aquí no puedo contar un caso encima porque sería muy largo llevo desde el dos mil catorce con un local de ocio

Voz 35 23:10 mi casa pasea el medio ambiente ha hecho dos Info

Voz 36 23:14 primer uno en el dos mil quince y otro en el dos mil dieciséis Se han pasó a de la al régimen sancionador como que se colocan los tacto para para las funciones que está desempeñando un régimen sancionador el primero me dicen que no puedo estar abierto que con esas condiciones no pueda estar abierto de lo pues está abierto bonobos no se preocupe que tomaremos medidas vuelvo otra vez he vuelto cuatro veces no pero me lo dicen todo de de palabra en una orden de cierre pero no la llamó a la Policía Municipal que gracias adiós dormir y ellos no pueden hacer nada yo lo puedo decir que me que me que ahora enero mandaron una carta a la policía es obtiene el veinte inspecciones ciento diez denuncias sigue abierto conozco otro caso que están viviendo en su casa es la de ella nació allí ha vivido toda la vida ya criaba a sus hijos a sus nietos y ahora están pensando en vender la casa porque no por viviendo

Voz 21 24:22 Olga de qué manera le afecta usted el ruido de qué manera los te has sufrido

Voz 36 24:26 he tenido una vida muy muy muy muy dura muy dura pues como mula muchísimas de de de la generación de las excavadoras tenemos al pie de los es frenética jamás me han operado de cáncer ha tenido un montón de problemas y jamás me he tenido que estar tomando pastillas y llevo dos años tomando pastillas para la depresión tengo una depresión de caballo y usted sabe lo que es salir de su trabajo ir llegando a casa y tener una angustia que por un lado quieres dejar y por otro lado no quería porque eso sí me tres de la mañana y eso siguen dando voces sigue dando golpes si no me dejan dormir

Voz 35 25:08 esos a los que lo vivimos es decir vivimos normal y Doral eh ni dormir puede o no mucho trabajo a turnos jugando por dentro por la mañana me levanto

Voz 36 25:21 cinco La mañana que haya veces que son las tres de la mañana en ojo entonces llegará a trabajar están trabajando lo dormir pues dame dándome ataques de ansiedad que peligra hasta que te echen

Voz 35 25:36 si se inhala bien usted

Voz 36 25:40 trató de tú eres muchísimo más joven que

Voz 21 25:43 y además se confianza pero es que me imagino porque lo lo único que salva las personas que trabajamos a turnos es dormir bien descansar si una no puede descansar en su propia casa

Voz 36 25:56 bueno pues lo llevo sufriendo durante cuatro años cuatro años lo único que me queda es coger un un una modo pagar un abogado no no quiero hablar del tema simplemente que si algún político algún eso es que de por me sorprende que han presentado una ley o no sé que para para aprobar para que se prohiban los petardos porque al optar nobles asusta todo mi cariño no tengo nada contra los animales no tengo nada contra los animales pero os al se preocupan más de los animales que de las personas de verdad todo sea llevo toda mi vida trabajando eso yo tengo el piso que me quedan dos años por también para darle y que no con ánimo de propiedad hace por ánimo de tranquilidad de que cuando ya la jubilación yo le tengo aquí que no tenga que andar por ahí con toda esa ilusión le compre y ahora Mela Mela Mela han destrozado me han destrozado la vida que eran los Lamy estén estoy tratando el caso es que hay muchos

Voz 35 27:04 hay muchos

Voz 36 27:06 a que no será que yo vivo no se alza es tremendo extreme

Voz 21 27:10 Olga te permiten diques ruidos hablamos hablamos de Mira cuyo de las conversaciones

Voz 36 27:18 el ruido que yo sufro en mi casa es un local que la música no música hay muy poca es son voces discusiones golpes están media hora que apenas les oyes si te quedas vas quedando dormido de repente de Repe de empiezan a a Boccia ya a golpear las paredes unos sí que golpean y unos unas broncas impresionantes yo pienso en el en cuando hablan de los presos de Guantánamo

Voz 37 27:46 dejan dormir cuando se quedan dormidos

Voz 36 27:49 vuelven a despertar igual San tengo un estado de nerviosismo continuo se me está afectando a todo Macarena

Voz 2 27:59 dos

Voz 36 27:59 a todo pero bueno que yo te estoy diciendo pero es que nadie hace caso no he visto a un político a hablar de ese tema es muy grave porque yo sepa o Cuatro Caminos por todo ese barrio por allí pasa exactamente igual pasa exactamente igual no sé lo que pasa allí en en el el el que no lo sé no lo sé no quiero no quiero porque me vuelvo loca pero bueno que el que algún político algún amigo algún algún político que es aquel que me que miren por los ciudadanos que llevamos toda la vida bajando nuestras contribuciones y nuestras por favor por favor solo pido tranquilidad sólo pido paz tranquilidad que que que ya trabaja que ya hemos trabajado ya te digo esto otro caso es una discoteca señora está pensando en vender el piso ahora la al pie de los setenta años

Voz 21 28:51 porque no puedes ganar no puede soportarlo más

Voz 35 28:54 no no no sé es si bueno tú que trabajas a no sabes lo que es lo que harán los cambios de turno te afectan pues encima cuando tienes que dormir no puedes dormir pues

Voz 21 29:06 imagino tristeza que se complica todas las comidas y todo no suerte da la vuelta al cuerpo

Voz 36 29:12 todo entonces claro cuando lo de Leo el otro día lo de la lo de en el periódico Españas la multa por unos ruidos no sociedad en Valencia no sé qué que que el diseño pues pondría dinero y lo a llevar hasta las últimas consecuencias pero claro esa multa Macarena la pagamos todos la pagamos todos porque es ruido no ha evitado porque a mí sino hago bien mi trabajo me echan eh O'Shea yo yo hago algo que que eso tengo ponerlo de mi bolsillo como lo pagamos todo la gente no no no presta tanta atención a su trabajo o tiene ya ya ya como estamos viviendo en España ya sabemos lo que hay en España pues hay alguno que sacará un sobresueldo no lo sé Macarena no lo es

Voz 35 30:01 es que son muchas las preguntas oiga puesto

Voz 21 30:03 de verdad que tenga usted suerte que se solucione y ojalá que nos llame pronto precisamente

Voz 35 30:08 de los primeros que llamaría de verdad ojalá ojalá que recibamos preciosa llamada

Voz 36 30:14 muchísimas gracias Macarena por escucharme

Voz 21 30:18 el programa gracias por estar ahí ojalá pueda descansar buenas noches

Voz 35 30:23 gracias a Dios

Voz 8 30:25 no

Voz 1363 30:29 arrobo hablarporhablar nuestra cuenta en Twitter escribe Manel no hombre yo siempre que voy a Madrid a luz sino con las terrazas en pleno centro las tres de la mañana la gente en los bares abiertos la música a todo volumen en Barcelona la gente se quejaba cuando algún barrio empezaba a convertirse en turístico

Voz 8 30:53 ella quiso barcos se supo que pesca

Voz 1363 30:57 Cabriel escribe la normativa por el forro de intereses creados es cuando les sorprende a Pokemon que no haya más quejas de la comunidad de vecinos dice era abril que estamos hablando de una contaminación acústica

Voz 26 31:13 personal docente

Voz 8 31:18 Marta buenas perdieron las postales encarna Bale siente fatal y todos los Fiti son el mismo Red Pepi descubrieron que los esos dos sabía nada hubo una epidemia de Se borraron las pistolas las luces se apagaron los Plácido

Voz 1363 32:31 oiga ha marcado el novecientos cien ochocientos lo estamos atendiendo mientras participan ustedes en directo novecientos cien ochocientos número de teléfono gratuito para Hablar por hablar para poner sobre la mesa el tema que usted quiera luz buenas noches

Voz 35 32:47 hola buenas noches gracias por llamar yo delante

Voz 15 32:51 siento mucho no poder escuchar el programa porque es una roquera Radio y entonces pues no puede escucharlo no yo llamaba para han explicado que en algo que hace unos meses es decir que explique aquello de los golpes mientras yo estaba hablando con usted

Voz 19 33:14 es una persona

Voz 15 33:17 yo me parece que decía que era una espíritu resumen bueno no

Voz 21 33:22 Luz usted y yo hablamos cuando estábamos hablando escuchamos como dos sonidos metálicos

Voz 15 33:29 si se si entonces resueltas un que es cierto es verdad llevo cuatro años en cuatro años que me vine de Barcelona Llevo siete casa recorridas no hay Dios en el pueblo que me alquile una tasa porque esto se ha corrido la voz dicen que estoy loca que un bueno en fin cosas como Si no hay Dios me he tenido que ir del pueblo estoy en un al día que en un cortijo donde no hay bares ni nada de nada las veinticuatro otras parecía se hablar con nadie la el cortijo pues que cobra el cortijo y esto que lo son cuatro cotizadas que son personas mayores cada uno pues tienen nuestros nietos tus hijos tengo mi coche iban a cuatro kilómetros a comprar pero yo no puedo tengo setenta años yo no puedo andar mucho y bueno en fin aquí te trae en el pan todos los días de la semana pues en el pescado el otro día veo otro día puede enlatar me cuesta todo muchísimo más caro entonces me he tenido que ir del pueblo porque que no que no que no no hay nada que hacer entonces yo quería hablar con algún sacerdote oí lo que sabe lo que me decía Te al que entonces yo pensaba tirar hacia la vida imposible no pero no eres claro ir hacia una señora me dijo dice mira por un plato de sal debajo de la cama haces un con el dedo asesinatos si lo meterse ahí ido tienes que tener el simple eso sí Sivall disminuyendo los golpes yo rosario en donde tú duermes encima de la cama pues lo he hecho y entonces pues va disminuyendo ahora estoy en el comedor claro el puesto otro plato ahí bueno ya y esto yo van desmintiendo van disminuyendo porque dice que la sal disminuye los unos seguir los pitos lo niñas pues entonces yo estoy que bueno que que que ya no puedo más que a veces dice que agrupa con mi vida porque entonces veo que masa del pueblo mira te digo estoy en la aldea y aún no sé lo que hacer no sé dónde me toman por loca me dicen que compone todo esto IS somos realicen is yo a mí que me dicen una cosa posiblemente sea eso pero no lo sé yo te voy a hacer una sugerencia series que puede ser eso o no me puedo equivocar yo hace cuatro años que me vine a Barcelona en cuatro años allí cuando murió Marta del Castillo en You Tube en Milán no sin entre sueños no el sueño sino entre sueños síntoma muy que la veía en un sitio ni estaban en el agua no estaba quemada lo vertedero no estaba ninguna Party estaba en un lugar común bancaria

Voz 21 37:08 Luz perdone andábamos perdone luz discúlpeme no vamos a nombrar a una persona de acuerdo que no puede no vamos no vamos a ver m no no sigamos por ahí por favor no hablemos ya lo buena persona que tiene drama y su familia hay una investigación en fin es un tema muy delicado de acuerdo ya sabe usted que en este programa lo que hacemos siempre es movernos dentro del respeto de la libertad pero sobre todo el respeto luz vamos a lo que nos lo que nos concierne lo cierto es que independientemente de la casa donde esté usted escucha esos ruidos

Voz 35 37:46 sí claro que sí vaya donde vaya

Voz 21 37:50 pero siempre entiendo que en un espacio cerrado

Voz 35 37:56 hoy por referéndum Vidor

Voz 21 37:57 ahora está usted hablando conmigo y los escucha

Voz 15 38:01 cuando estaba hablando de que ha hablado aquí en La Ventana yo estoy aquí en la sala ha puesto debajo de mueble Ia a la izquierda ha hecho claro en La Ventana pero no letrista de sino negaré

Voz 21 38:22 Relax son sonidos que suenan a madera metal como los de Phil como los explicaría

Voz 15 38:32 yo le voy a tocar a quien tengo la

Voz 17 38:34 es que es así

Voz 21 38:40 eso eso no ese es el ruido que usted escucha como cada cuánto tiempo estamos hablando de minutos

Voz 15 38:48 no si a cada seis INTA cincuenta segundos muere hace

Voz 17 38:58 sí

Voz 15 39:00 el aval de escuchar el piso que tenía pie de alguien que ciento noviembre implemente marchan al año no ven renovado contrato el día lo que me pasaba

Voz 21 39:17 ya

Voz 15 39:19 hay entonces le dijo al inmobiliaria que no va a renovar contrato que estaba loca que estaban asustados aquí para no tener problemas con la justicia resarció te marchas encontrar nada

Voz 21 39:35 pues no luz nadie era quien daba un nadie entiende lo que le pasa

Voz 15 39:40 no no entiende las dos mamporros loca poco bruja es igual pasarme eso y no cortejada no sé lo que hacer sí

Voz 19 39:57 me siento solo se amparada

Voz 15 40:02 a ver si me a la de Sabadell se quitarme la vida porque ya ya estoy aquí ya no puedo más

Voz 21 40:12 hay que Quijada

Voz 15 40:14 se que no sé si habla de sacerdotes

Voz 35 40:18 pasa no lo ha hecho todavía no lo he dicho todavía mayor cuando me largo

Voz 21 40:23 en el a ver qué le que le dice a ver si la asesora por lo menos la escuchará con entiendo que un grado mayor de comprensión

Voz 15 40:31 porque yo no he hecho nada malo a nadie como a mí me dijo una persona que era una mujer que era un espíritu que vaya donde vaya pues pero que alguien entra no quería nada conmigo pero no sabía cómo estás desde entonces pues no lo sé

Voz 21 40:53 dice Creus que ver luz de donde provienen esos ruidos usted qué qué siente que intuye que cree que está pasando

Voz 15 41:00 pues no lo sé es que no entiendo de ruidos en el otro lado me ata me pitaron a la puerta al timbre iba planes todas noche toda la noche toda la noche toda la noche empiezan a las cuatro de la mañana a las doce o el dato

Voz 35 41:23 hasta la ocho de la mañana las nueve de la mañana siete de la mañana

Voz 21 41:27 así no puede usted descansar

Voz 35 41:30 dormir y sin descansar sin nada

Voz 15 41:34 claro claro claro claro vivos situar por lo menos tener tres años yo ya

Voz 35 41:42 y entonces pues cuando empezaron a hablar con nadie

Voz 21 41:46 cuando empezaron esos ruidos que empezaron

Voz 19 41:52 yo cuando

Voz 15 41:55 mi hermana que padezcan se me llamó diciendo que me viniera con ella

Voz 17 42:02 que yo le dije que no podía más

Voz 15 42:07 me porque tenía problemas en Barcelona y quería estar una persona que estaba a su fin pero mi hermana tiene a sus hijos nietos y nietas tener mucha gente no estaba cuando me avisaron mi madre mi hermana ya estaba muerta entonces mi hermana a poquito rencorosa no entonces yo pienso que a lo mejor pues tiende la porque dicen que hay una vida después de la vida yo leí un libro de un médico extranjero vida después se da vida montaba sus sueños sus losas en un mundo de las personas que se Morientes estaban muertas digamos no no estaba muerta clínicamente estaban muertas recitaban pasamos a la de la muerte de silla resucita explicaban que habían vivido no entonces yo que yo pienso yo no lo sé que a lo mejor mi hermana como era tan colosal no poderme yo Benin Evening a las siete en es este de ella pues no lo sé

Voz 19 43:28 van a ir una persona muy buena conmigo pero

Voz 15 43:33 ese tiene unos entonces a partir de los de los tres años de hace ya cuatro años que me vine al al al año siguiente de estar aquí en Pesaro

Voz 21 43:47 estoy pensando en luz si eso es lo que usted siente realmente qué está pasando entonces

Voz 15 43:52 mucho hay que hay que buscar

Voz 21 43:54 un especialista

Voz 15 43:56 sí yo de hecho nueve no de misas

Voz 21 44:01 ya han mejorado

Voz 15 44:03 en él un unos señores

Voz 21 44:06 si después de las misas esta usted más tranquila

Voz 15 44:10 está un poquito más tranquila sí pero mi hijo no de ese sacerdote que es de Morón de la Frontera porque dije no me hacen las misas en el pueblo porque mi sobrino se van a hay no

Voz 21 44:24 cómo son sus sobrinas no lo entienden

Voz 15 44:26 no no no noche en esos son los primeros meses loca ahí todo esto entonces puedes pueblo hacía un señor que era catalán no ir no te preocupes que yo te voy con los sacerdotes modo de la frontera en nombre de tu hermana ahí ya hacer la las emisoras me dijeron que hermana estaban la luz que estaba alguien que no ir a ella

Voz 37 44:56 no pero

Voz 15 44:58 que ir en un sitio ya especializado o un exorcista o alguna cosa y un explican esta situación sea porque para para que ese es que a veces te dices bueno yo me quitó la vida porque ya no puede

Voz 35 45:16 ah y entonces pues

Voz 15 45:19 resulta que ya os seguido así eh sí izado pues ahí estoy sufriendo está disminuyendo desde que puse el azar con la cruz ya Rosario en encima de la Cava no sí bueno para la cosa pero no no para no para no para

Voz 21 45:47 por lo que cuenta usted está poniendo solución a este problema que tiene en sí ya ha contactado con bueno con la Iglesia

Voz 19 45:57 la Iglesia no he hablado hambre con este señor

Voz 15 46:00 que está quiero decir al hacerle las misas

Voz 21 46:03 bueno digamos que por esa vía ya está usted tratando de solucionar el problema está claro que usted no descansa que no está tranquila y consultar con un especialista en salud mental para que les dé algún Concha para que la apoyen la escuche

Voz 35 46:18 una expresiones como por ejemplo con un psicólogo si el psicólogo que puede ser porque bueno tengo logrando lo que no puede quitad ten un espíritu de intermedio

Voz 21 46:30 desde luego pero puede hacer que usted esté más tranquila que es lo tomas de otra manera que aprenda técnicas para no separa relajarse porque dice usted que está muy angustiada

Voz 15 46:41 y si hace ya

Voz 21 46:44 se me ocurre si se me ocurren

Voz 15 46:47 vivienda que vaya vaya vaya

Voz 35 46:50 viviendas de me lo has vaya

Voz 15 46:52 el que quiera que vaya y en alguien lo un cortijo estoy entre cuatro paredes en un valle

Voz 17 47:00 aquí ya que nadie que Rivera nada

Voz 21 47:03 a no puedes seguir así usted luz tiene setenta años que lo que cuidarse

Voz 15 47:08 es es fin no puede seguir así

Voz 21 47:10 sí a veces grandes

Voz 15 47:13 sé hacer algo con mi vida porque ya a veces así ha tensado de hablar como psicólogo esto no pero yo ya sé lo que me va es que esto no es cosa de ellos estos dos y hablar con un exorcista o hablar con el cura o ahí no sé seis que no sé qué hacer no y ahora yo pues cuando terminó de hablar con unos pues la verdad es no poder escuchar a los oyentes que me digan algo que no teniendo radio y entonces está en mis pieza también no sé yo cómo a disposición y teléfono

Voz 21 47:47 Mari lució su teléfono lo no lo vamos a dar no se preocupe pero si si alguien tiene una buena solución no se preocupe usted que

Voz 15 47:56 sí

Voz 21 47:56 se lo haremos saber se lo haremos llegar de acuerdo luz

Voz 35 47:59 sí yo muchas gracias por llamar a mi pasado

Voz 34 48:05 con un abrazo muy cariñoso cuídense mucho

Voz 32 48:46 Diez minutos nos separan de las tres de la madrugada de las dos en Canarias escribe Gabriel que la soledad es muy mala Sonsoles que su bisabuela contaba que ella o Villa en los golpes del bastón de su marido que había fallecido recientemente que habló con un sacerdote le dijo que lo hiciese una novena y así descansa harías tu alma en paz cuenta mientras Sonsoles que eso se solucionó o por lo menos eso es lo que cuenta mi madre Víctor Santana ve más práctico ponerse en contacto con la policía para que de alguna manera de fe de que los ruidos existen que se producen los es está la policía para eso pero aporta Pokemon que la mente tiene un poder tan inmenso que puede asustar a nuestro propio entendimiento Live Lula que se define como agnóstica cuenta que sabe de una persona a la que le pasaba más o menos lo mismo que le mandaron rezar todos los días y el caso lo que más admira a Cuca Loli es que

Voz 38 50:26 se haya ido a vivir en medio del campo

Voz 32 50:35 en esta madrugada de Marc Tess entre otras cosas

Voz 38 50:37 estamos pidiendo que nos cuente con qué personaje de ficción se siente usted identifica

Voz 32 50:43 dado puede ser de una película puede ser de una obra de arte puesto puede contar enviándonos un audio una nota de voz al Whatsapp del programa el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 39 50:57 con el buenas noches mi nombre escena miraban admiración Poor Bangkok siempre me he sentido un poco identificada por su vida poco atormentada y sobre todo pues hay en quiero una envidia muy sana por ellos a relación que tuvo con un hermano In esta película habla de Guns en creo que es una joya iraquí Al vi tres veces y de eso que la acaban de estrenar buenas noches y gracias por escucharme

Voz 32 51:38 al contrario Ana gracias de verdad por llamar y además lo apuntamos como recomendación cinematográfica novecientos cien ochocientos el número de teléfono del directo de Hablar por hablar el que marca desde Orense Sergio buenas

Voz 21 51:58 gracias por llamaría adelante

Voz 37 52:01 algunas veces me aprender alguna cosa porque eh oigo bastante modo no se preocupe ya tengo voy a cumplir ochenta y seis años mire leamos de perdedor en la región no tengo inconveniente en darle nombre he trabajado ha pagado más de treinta años obligado claro sí involuntariamente algo jubilarme como yo lo o o la renta positiva pues me rebajaron una paga no sé lo que estoy cobrando me están pagando doscientos setenta y nueve euros

Voz 21 52:53 de jubilación

Voz 37 52:56 más de treinta años si están hablando de las pensiones pero como exclusivo de una persona que ha pagado religiosamente si tantos años como yo he trabajado ahora no tengo nada contra los parados un parado unos crean una mujer nunca pagan abonaba de va en cuatrocientos veintiséis yo que ha pagado más de treinta años doscientos setenta y nueve yo esto lo hago probarlos que es encargo un poco los políticos que lo publica con Bossaso empero no echarán mano beso por escrito varias cartas a los políticos hacen hacer que no que no se era pues eso es una una casa que no está bien Esteva comprar una cosa iba para que me encargarlos yo para te bien válvula por ahí no muy no una miseria con me están dando

Voz 21 54:06 no esperaba usted tener una una jubilación

Voz 37 54:10 que que que les reírse de eso yo digo que tienen tubos los políticos todos se de todos los partidos así re ellas incluir todos los sindicatos de estas cosas porque uno que paga debe pagarse unos que no ampara pues no toman dejar morir de hambre pero que Lebid más que aún lo que hay que le parece a usted de estas estas Urosa

Voz 21 54:41 bueno yo les escucho oí entiendo que usted nunca pensó que iba a cobrar tampoco dinero

Voz 37 54:50 eso es que no tiene no tiene sentido

Voz 19 54:55 yo cumplo

Voz 37 54:57 a todos todos cuantos estaban metiendo es una política de rotundos que son los responsables porque si fueran responsables Míriam no pocero que apaga o me pagamos el que lo apaga o buenos daremos un poquito menos que viva que no me pero darle algunos porque no a lo mejor nunca pagado yo conozco extranjeros que vinieron para aquí están cobrando cuatro ciento veintiséis euros hijo que paga un treinta y tantos años he trabajado en el túneles nueva sabe son mamá no sé yo no sé qué que que que clases de de de de las cosas que venían esas hasta los políticos mi el apodo de de Neptuno es todo eso fue un un atraco para para nosotras porque esto no están haciendo admisión hoy osetios lo hace la gente no tiene para mí no tiene sentido vamos a hubiera sido están diciendo que bueno

Voz 21 56:21 no vamos

Voz 19 56:24 mira a ver yo pero yo no

Voz 37 56:28 lo cuento no encuentro razones para estoy haciendo lo que están haciendo

Voz 12 56:33 Sergio Ramos muchísimas gracias con eso nos queda