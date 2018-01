Hablar por Hablar (23/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 SER Hablar por hablar Macarena Berlín

Voz 1363 03:54 y a las tres de la madrugada diez minutos dos y diez en Canarias nos acompaña Aurora buenas noches

Voz 11 04:02 si el pues y luego una hora cuando nos casamos no fuimos Almería a hacer en el aeropuerto de Almería de allí no se torear embarazado de cinco medios en una empresa que era para sacar la madera de

Voz 11 04:27 si de mí de mi vida allí nació mi hijo el mayor dinero

Voz 12 04:33 en Guinea nació su hijo

Voz 11 04:35 yo sé cuántos años tiene cincuenta años ya tengo setenta y se a los veintiocho los treinta y ocho año de de divorcio me divorcié no yo pedí la separación nombre del divorcia él pidió el divorcio contencioso se lo diera ir a juez me puso una pensión compensatoria porque yo ya tenía treinta años

Voz 11 05:09 no podía está mientras se me puso quinientos setenta y cinco euros el pensé yo he pedido mi pensión de jubilación con los treinta y ocho años de matrimonio si resulta que a mí me correspondía por lo que ganaba mi marido que duró pues me corresponde a por lo menos tener mil siento euros pero como el PP y el PSOE han hecho un convenio de que a la mujer divorciada el dinero que le dio un juez no lo que les corresponde y entonces resulta que me encuentro con que me pasa de ciento pago cuanto ciento veinticinco de vivienda porque también la vivienda y al final tuve y que me están curandero que doy las gracias aquí a centro de del Rocío porque eso

Voz 11 06:25 estupendo sí ya además que te lleva la enfermedad con muchísimo cariño Aquiles todo nada que al final eso me queda se siento euro con un veinticinco euros pagando la luz a hijos hasta cuándo durará así que es mi casos que el PSOE y el PP reunieron pues para quitar las pensiones a mujeres de sabían nada mal la compensatoria que le daba es cuando yo no sé Lula compensatoria yo te digo yo mi a los treinta y ocho años de matrimonio

Voz 11 07:22 es pues como reclame pues me subieron diez euros y me diez euros me mandaron una carta certificada diciéndome muy clarito que leyera el artículo lo que no se que no sé cuánto porque al final migran a los quinientos en sentí a mi marido me de los es decir así que me lo digan nada postrarse y ya veo así que es el caso que tenemos las mujeres nos divorciamos que por cierto me quedé Monique porque sino porque problema en matrimonio pero el era buena persona pero era muy mujeriego no le gustaba salir y con misiva claro eso llega un momento que aguanta los hijo aguanta puros padre aguante pues es para que nadie sufra

Voz 11 08:34 la misma el a las que tuvo que hacerlo porque no más remedio dijo esa medida hacen que nada mi yo tenga dinero para dar a todas pues lo pagaré los cinco euros cuando no tener aparte de al agua pues no sé adónde voy a visillos y trabajamos pero tienen sus y niveles

Voz 11 09:04 tienen sus hijos estudiando claro tampoco pueden ayudarme a mí únicamente aquellos y que es el que tenemos no solo yo sí muchas mujeres que están pasando por la misma circunstancia me hacen que antes que nada quería yo contarlo a alguien para que las soluciones queda el Estado a las mujeres divorciada y a las mujeres que se quedase Marica buena bien si va a alguno hasta las mata sin que damos gracias dio de que no ha sido huida así que nada es lo diría yo comentar

Voz 1363 09:58 ah y además de todo esto cómo se encuentra usted ahora que se está recuperando

Voz 11 10:03 bueno ahora estoy poniendo el allí muy

Voz 11 10:09 once a los diez días de Maurice es me a mi un cáncer de útero y me están haciendo una porque son una bendición porque dice que yo estoy fuera de que pues yo seguí luego una vida me regulada cuando ya pase todo esto todavía me faltan dos sesiones seguir mío pero vamos ya voy a terminar gracias a Dios de este desea que esto es eso pero bueno aquí seguimos luchando hasta que podamos cuando tengo bebida las Susana a Susana Susana a Andalucía A

Voz 12 11:03 no se Andalucía bueno no se preocupe que ahora

Voz 11 11:07 arregle el problema donde vive en la calle así que nada Azim vamos tirando ya está no tenemos otra solución menos mal que yo tengo aumentarán me lo tomo todo muy al contrario muy al aquí me oí doy ánimo a todo el mundo viva todas que ya está fuera toda que esto es una más que una cosa pasajera que todos adelante que ya disfruta luego de la vida no sé cómo porque la vida si no se tiene se tiene que tener un salir de cinto además algo como digo yo vengo pues la vida en casa comida medicina ella está ahí no se puede salir así está

Voz 12 12:04 un sueldo y algo para remojar los algo para remediarlo con eso nos quedamos Aurora

Voz 11 12:10 es verdad

Voz 12 12:11 con el deseo de que se recupere usted muy pronto

Voz 11 12:14 al gracias gracias al mismo gana debe contar mi historia porque sé que todo guía las peores por eso quería contar la historia hace interesada que luchen también para que no hagan esto con las mujeres lo que sí que es verdad que muy va lo que maten a las mujeres Ximo pero es que a nosotros no está matando pues vinculados día a día a día al día que todo esos maltrato psicológico y así que Naga

Voz 12 12:55 gracias Aurora buenas noches buenas noches

Voz 12 15:16 hola buenas noches

Voz 20 15:18 hola buenas noches desde Zaragoza

Voz 1363 15:21 adelante

Voz 21 15:22 este faraón

Voz 20 15:25 buenas noches a todos los oyentes quería apoyar a la señora que ha hablado en principio sobre la contaminación acústica

Voz 12 15:34 Olga sí

Voz 20 15:36 que yo llevo treinta años sufriendo en principio era era más joven y uno llevaba mejor llevo quince años midiendo de decibelios que es la forma de medir la contaminación que sobrepasa hasta aquí en quince decibelios con el balcón cerrado con doble cristal yo tengo el problema de las terrazas que vivo en una plaza donde me da toda la casa a la plaza a las tres y media de la mañana yo tengo las mesas ahí debajo cantando gritando arrastrando después las mesas es un es un calvario es un purgatorio la cuestión del ruido yo

Voz 21 16:19 llevo bastante pitos con

Voz 20 16:22 mediciones yendo al Justicia de Aragón ya que tiene un creo que este caso es bueno estoy un poco nerviosa me disculpo

Voz 1363 16:32 Esther externos se preocupe lo está haciendo muy bien y yo creo que enfatizamos todos y no sabemos la idea lo que tiene que ser

Voz 12 16:38 a vivir sometida es crudo constante

Voz 20 16:42 es que yo no soy tan prudente como esta señora que no ha querido meter a nadie pero yo sí puedo meter porque yo fui al Justicia durante años yo he tenido aquí una madre con noventa y siete años que murió desde los noventa yo la tuve en mi casa al tanto la con jeringuillas entonces así a cuarenta grados en la calle cuarenta grados tenía mi madre de fiebre y yo me sentía impotente quiero decirles que yo he sufrido lo indecible acepta o al carácter a mi a mi salud a todo para apoyar a la ultima que que ha hablado yo he estado ahí alimentando con jeringuilla a mi madre porque me la mandaron a morir a casa Le digo a ella quiero Justicia es todas las mujeres aunque vaya a un y de un sitio a otro pito le quiero decir esta señora o haga o no era un señor que ha hablado sobre este tema porque si no has cotizado los últimos años son que hayan cotizado treinta sino cotizan los últimos lo descuenta

Voz 12 17:53 ya entonces las mujeres

Voz 20 17:56 los otros trabajos ir luego pues bueno es un peaje pero lo hice apabulla esto bueno vuelvo a lo mismo sobre la contamina

Voz 1363 18:06 sobre el rigor de qué manera Esther de qué manera le afecta porque hablando con Olga Olga

Voz 12 18:10 me decía que ya trabaja a turnos y que es imposible descansar porque tiene ruido por la mañana por la noche a usted que que manera le afecta

Voz 20 18:20 bueno es que yo en ver yo empresas

Voz 12 18:22 lo que medicarse

Voz 20 18:24 escuche yo cuando me medido decibelios es de las terrazas las terrazas al ser una plaza que es pequeña es cerrada la acústica es doble ya habido hasta b5 bares he mesas de cinco bares en poquísimos metros cuadrados hay tráfico de influencias tráfico de influencias de la policía no todos policías eh porque no todos actúan igual eso en principio eh le podía contar podíamos hacer el programa una semana Siro lo contase las vivencias que yo he vivido las injusticias vamos ahora pues este alcalde nueva ha querido solucionarlo pero un juez les dio autorización ya llevan dos años el alcalde o el Ayuntamiento no el color de los bares esa idea es dos años va a ser este verano que viene aquí no les dan solución

Voz 12 19:29 perdona Esther pensando cuénteme algo de qué manera le afecta a su salud

Voz 20 19:34 a mi salud tus se imagina en verano ya desde la mañana el aperitivo que es cuando más gente se reúne eh hasta las tres y media las cuatro luego son los que pasan cantante como nos dormido al alguna ya largos pues luego llega estas horas como ahora estas así desvelada porque aparte yo me yo lo que me estoy quejando es sobre todo de las mesas que eso se puede evitar lo que lo que el Ayuntamiento no puede evitar que los jóvenes hay empiezan como es una plaza repito a saltar brincar y gritar yo en invierno no se ve lejos porque considero que no pueden estar prohibiendo pero los ayuntamientos estable ponen normas las normas para incumplir las estoy hablando de de los alcaldes anteriores porque yo ella primero lo hacía por registro como se debe hacer pero luego tocaba las puertas de los despachos pero no sirve de nada algunos bares les ponen multas como ha dicho sea señora pues y les ponen multas pero les compensa pagar esa miseria multa que ponen para seguir haciendo lo que quiere porque si es lo menos si la Policía Local bueno en este caso el Ayuntamiento se preocupara vigila harían a ver si están hasta las tres de la mañana y entonces le multaron cerrarían que lo pueden hacer

Voz 12 21:22 muchísimas gracias por haber llamado yo lo entiendo mire si me influye a mí

Voz 20 21:27 este este problema me influía a mí al extremo que cuando lo toco pierdo me empiezan como taquicardia

Voz 12 21:35 sí pero es que sufre

Voz 20 21:37 impotencia es que es una injusticia fácilmente

Voz 1363 21:41 verlo

Voz 12 21:42 es fácil entender verdad me entienden pues claro que sí son muchísimos años

Voz 13 21:47 gestión es medición desde Cibeles

Voz 20 21:49 la piel de Paulette yo dice tiene usted un problema pero miden los decibelios con el balcón cerrado luego en agosto cuando hace cuarenta grados a quién Zaragoza yo tengo que cerrar la bueno no se insonorización yo mi mi casa para que no entre los rulos las cerrada en lugar de que me entré el aire es una plaza fresca para disfrutar del verano y del fresco del verano

Voz 12 22:16 desde luego que puede llegar a desesperar y más cuando van pasando los días iban pasando los años Esther muchísimas gracias por llamar ojala de vértigo al que tengo es que dé una solución

Voz 20 22:27 el insomnio produce muchísimas cosas si hay está penalizado incluso con cárcel pero te sientes impotente impotente disculpen que no me haya expresado bien

Voz 12 22:40 ha hecho usted perfectamente lo entendemos entendemos la situación

Voz 20 22:46 me los he pasado o estoy pasando un calvario porque no quiere decir que ahorren indio no tenga problemas pero como los que cantan por la calle de quiero decir que no es una que que es que se maniático de las terrazas que a mí me gusta disfrutar bien pero considero que tiene cabello un horario razonable

Voz 1363 23:09 Esther muchísimas gracias por llamar

Voz 12 23:12 gracias cuide nos

Voz 20 23:15 de qué va a hablar yo de este tema por la noche porque yo ya lo hice hace años de nadie me sirvió escuchada Espasa señora yo he dicho si lo apoyarla que tiene razón y mucha razón

Voz 12 23:28 buenas noches buenas noches Esther

Voz 10 23:38 a la RAE irritabilidad insomnio nos podemos hacer una idea verdad de lo que es convivir con con las terrazas con el ruido continuo con ese sonido de de fondo que bueno que te va minando la moral te va quitando la tranquilidad

Voz 23 24:00 decía Esther que

Voz 10 24:45 Javier ha escuchado lose lose que tiene setenta años que dice

Voz 1363 24:49 sé que va de casa en casa porque la toman por loca

Voz 10 24:53 nadie quiere alquilar le una casa una habitación Gloria es una mujer que tiene que convivir con unos ruidos secos parecidos

Voz 24 25:19 buenas noches Macarena hay equipo bien hombres Javierre estoy en ruta

Voz 25 25:24 me gustaría hablar

Voz 24 25:26 sobre el tema esta señora que ha llamado sobre los ruidos

Voz 25 25:29 trae de aparentemente su hermana

Voz 24 25:33 yo he tenido una las experiencias muy fuertes con mi hermana mía con mi suegro y padre de todos fallecidos tú no hay que tenerle miedo porque ellos no te pueden hacer daño lo único que quieren es llamar la atención decir que aún están allí la fuerza por lo menos yo he conseguido librarme entre comillas vamos a decirlo así de ruidos hoces etc preguntando qué quieres mencionando sus nombres y diciendo B2 a descansar ya aquí ya no tenía nada que hacer ha ido suavizando Se la cosa hasta el punto en que ya han dejado de haber al de derruidos ya la rotura de vasos ya no existe golpes incluso una vez estaba yo hablando por Skype una videoconferencia y me pregunto la otra persona que estaba al otro lado me dice Javier está solo digo sí dice es que por detrás de Ci en la puerta Se asomado un señor claro era pues creo que debía de ser mi suegro hacía tres meses que sabía muerto esta persona de pregunten cómo era el enseñó una foto me dijo si es él iba vestido de blanco así que Macarena Semergen los pelos pero es verdad no hay que tenerles miedo bueno pues no puedo hablaros más muchas gracias por vuestro programa Macy's una gran compañía saludos para todos gracias gracias Javier también usted

Voz 10 27:30 Nos hace una muy buena compañía

Voz 12 27:36 hola Inma buenas noches

Voz 1363 27:39 desde Las Palmas suyo Emma tiene usted que bajar el volumen de la radio

Voz 13 27:42 Ortega pagada apague la estafa

Voz 12 27:45 ahora ahora sí que nos vamos a entender qué nos cuenta

Voz 13 27:48 vamos a ver yo voy dos casos unos pero dar las gracias el sitio donde vivo que ha dado la espalda de la calle de la capital que bien mucha que que alzará otra cosa es que la persona que está cobrando

Voz 26 28:09 no señor que cobraba

Voz 12 28:13 pijos de Sergio doscientos setenta y nueve euros

Voz 13 28:18 como en lo pue yo cobró por cincuenta años autónoma que para él es que pues ahí seiscientos que con gasto dijo en todo ya verás cosas en las señoras que me interesó muchísimo porque había leído hacer ruido de la casa que vive en una casa para para

Voz 12 28:51 bueno lo cierto perdóneme Inma es que ella escucha ese ruido en cualquier casa

Voz 10 28:57 da igual donde viva da igual donde vaya dice que

Voz 1363 29:00 son nadie quiere alquilar una casa porque piensan que que no está bien de la cabeza

Voz 13 29:05 era muy dije lo oye lo dirá en su padre eso fuera pero prorroga no va a decir otra cosa pero que nos asuste que no tengan miedo si cree en algo un hombre yo no creo en el cielo el Ginza eso sí sí hay estar con nosotros pero eso no es que se robado

Voz 12 29:31 tiene usted alguna persona que se le ha ido cerca

Voz 13 29:35 sí tengo mucho sobre todo mi madre se cuestión hace bastantes años que murió hizo habitación a mí ahí exorbitantes esta siempre abiertas bailada pero tengo tenía una perrita pequeña la que no entrara en esa habitación gira de mi cuarto ella expresó salir de mi cuarto y se quedaba fuera claro no podía faltar era humillando yo viví creando un invierno para adentro acuda sea pagada sí Ina así pasó un tiempo pero es que digo bueno voy ya no va a entrar quite la tabla Iparralde presos mía ya perrita que dice que los perros tienen más sensible el sentido ella salía de mi cuarto pero él tiene su Vita hice iba al cuarto es entrada hice estaba roto dentro y luego salí a bueno pues ella no sale de este cuarto vaya en la terraza o vaya conmigo si lo vaya al alza o lo que se de entrar primero en el cuarto Dívar sí yo no lo hay que ir a interrumpir ir a ellos ya les dio ve puerta con puerta de frente lo mismo con un pasillo por medio será es el montones de veces apagado yo estaba acostada que yo he sentido que se sientan en Mi cava como si una persona aún no sólo será la y la cama a mi casa cuando mi madre murió leí tanta bala sus era yo siempre le todavía sucede la cuando iba a comprar o algo a mí me hundía pinte un cuarto y tal queda pinturas muy fuerte dolor sin embargo se fue el olor de la pintura y me olía suceda cosa que no se asuste sobre energía está con nosotros yo estoy segura con los otros yo me he roto la rosca de era yo he estado llorando de dolor aquí en mi casa

Voz 1363 32:03 sí

Voz 13 32:04 yo le he pedido a mi padre a mi madre que otro yo que me quitara tintes servía a Guitar porque yo no sé si a ir hundió o sea es o una luz no sólo sé que vamos para mí hay algo expresó la que lo lo primeras yo para mí hay al menos sí para usos bendecía me dijo me decía para mí que es lo que decía yo he sentido cuando he estado borro yo papi exciten me todos los clavo y cada era muy grande yo pido una mano en la cara una mano si una caricia

Voz 12 32:46 caricia es decir era un gesto amable y agradable

Voz 13 32:49 Toro Rosso muy amorosos por favor quite mete dolor porque no había manera si os sentido yo estamos del lado aportadas la cama ese sentido que me acariciaba la cara un que eso te ya miedo a a esas cosas incluso se pido que si ya desde del del me dos grandes mío se ha movido pero es que ellos no pueden hacer boda entonces yo decía que tenía una una el tenía rencor

Voz 12 33:26 no es su hermana ella cree que su hermana

Voz 13 33:28 su hermana que no que no piense que que buenos Fire tenías recobra aquí pues que que eso después se va todo yo pienso que lo haya maldad no puede ser es malo sí hay energía sobre energía buena que se quedó con nosotros y no tan ayuda que yo pida si eso yo lo he hablado porque de ahí él el hilo precisamente la vida el que dijo ella lo había nombrado sí sí exactamente yo me he sido un sacerdote yo solo me dijo pues sí digo yo no sé si es que yo persona no creo en eso de eso no creo pero la inercia si hay algo que hay algo y que hay algo que que no se te ayuda mucho a el ayudo sin darnos cuenta yo estoy seguro haciendo que no tengan miedo

Voz 12 34:34 agradezco mucho su testimonio sus palabras de apoyo

Voz 26 34:40 es que regla

Voz 13 34:43 lo impide que te des confiados hoy no pensar que hubo una una hermana le el tenías rencor ya que no nos va amor aquí ya no Pedraz se queda la que da una energía que es positiva sí que lo tiene casi pendiente Iker nuestro que se le quita

Voz 12 35:05 gracias por llamar ir muchas gracias susto

Voz 13 35:09 qué qué manía ya lo hacía en catalán si tengo la rabia me decía no es que porque mi padre era muy radio oyente tengo una Messi a la decía que una radio desde que tengo doce años hace pues desde que estaba ayer más yo no la quito porque mi Fabio se diciendo a las diez de la noche ya dos apaga hasta las diez de la mañana

Voz 12 35:33 está siempre acompañada de dos mil seis el muchísimas te has por vía marítima

Voz 13 35:38 sí no me puedo dormir si no tengo la radio no yo hay otra cosa hay un señor que pone la música que gracia porque la música fantástica

Voz 12 35:49 decías Inma Gil me doy

Voz 13 35:52 pero la la molestia

Voz 12 35:54 al contrario buenas noches buenas noches Ariño

Voz 10 36:02 la música señor Yeray

Voz 27 36:46 Joan Duran

Voz 10 36:50 Christian Valverde es un poco difícil no tener miedo en este tipo de situaciones no

Voz 14 37:51 buenas noches Macarena perdóname Elvis

Voz 1363 37:55 no se preocupe es lo más habitual de verdad nos pasa a todos

Voz 14 37:59 ahora se es vendimiar más con Lucy escuchando y con lo que dice

Voz 12 38:05 exactamente con claro licitaron por el crudo

Voz 14 38:08 además lo primero por lo bien que las seis coma Barcelona que nace y y yo no voy a apoyar mucho es que estaba leyendo la caros personas jubiladas no que como lo están pasando detrás de ella de trabajo condiciones lamentables no llego pertenezca varían en fin si tengo que ver cómo se aprecian a cinco de la tarde de invierno para no gastar luz porque no pueden pagarla por ejemplo no sí tengo el caso contrario de una conocida que ella acude a la existe en Sofía ella está separada un señor americano no él es que ahí en tu país pero no cuenta y recibe una convención compensatoria en besugo entonces lo que llueve laicas por tener un hijo pasea por tener dijo un hijo a su cargo él no cuente a la agresión de ese dinero B recibe entonces allí lo que pida se les facilita pero el tema de elijo elijo ella tiene diecinueve años no es un crío aquí en el coche oye que sea que ella era consta como que no tiene nada porque la casa se la dio su madre para que se viniera cuando se separó con con su hijo coches socorrer a los padres aparece a nombre del padre en la plaza de garaje aparece a nombre de una hermana ya entonces aparentemente no tiene absolutamente nada si no cuenta lo que está recibiendo del ex marido que son unos mil ochocientos dólares euros más o menos hubiera padecido más poco a poco menos y ahora mismo le acaban de hoy mismo me he enterado que lean renuevan bueno ya bueno dar una paga nueva remesa meses de cuatrocientos ochenta euros cuando ahora vive sola porque se llevaba mal con hijo llevar ponerle una o tres ciento yo como digo otra joven marianas más trabajo me dedico a colaborar en varias ONG por tema de Psicopedagogía y tal a lo que me dedico yo conozco a ese niño hace crío digamos no entonces el tema de la violencia mujer está muy mirado muy reciente mirado porque cosa que filmó demuestre que el hombre al calabozo yo soy la primera que no justifica la violencia pero es una persona que crispa crispa Cristobal este señor ha ganado en Renfe soy no justificó que el crío Olear de crío el adolescente le hable de manera que porque no aparece ni un solo parte médico de las hubo en este lo que ella pero que también deberían de mirar por ejemplo en este caso la versión me lo creo nosotros el equipo educadores y eso lo hemos escuchado su versión ni la violencia ni dinero otra situación posible sea psíquica y física muchísimo menos hemos tenido que ir a juicio claro cada no contamos lo mismo vivido con hirió con el hijo Iglesias tuvo la grandísima suerte de que un juez que tocó la fibra sensible Ana que el tema I el vídeo yo como mujer y como persona jamás justificaría una violencia vamos soy la primera de no voy a encina se aprovechan mucho de operaciones ya puede entrar a la base naval de Rota que hay ahí hecho da para todos los médicos para todo para Bryant para no pasar lista de a la Seguridad Social que corren como españolas si una de las operaciones que se hizo fueran la operación fueron limpiado hembras con láser de donarlo vivía sobre los médicos no saben es que salimos a las cinco de la tarde había entrado las así lo dedico era la en Jerez de otra provincia y todos los días si luego una una especie como en casi que hubo aquí encare se dedicó a todos los días Nicole reposo no indicó nada y ahora el tema de llevarla el tribunal médico

Voz 14 43:04 sí que estoy lo que sabemos el caso estamos indie malísimo porque precisamente el viernes aprendimos a un bueno venimos cogimos a un a un joven de una rendición años fallecido la caída que me entere frío de la comisión en la que se están viviendo si lo vemos a diario en vez de repartir mantas la primera curas si justos que fue el jueves la madrugada traba de guardias tuvimos que recoge vamos a dar la orden que llegaron a póquer es un hombre de veintiséis años con la tibia por delante al que se le habían denegado denegada ayudas

Voz 1363 43:51 Victoria día que ustedes trabajan dice usted que no es la única que está indignada y que trabaja

Voz 12 43:57 en en el tercer sector porque no hacen algo para no

Voz 1363 44:03 visibilizar esa injusticia me pregunto si es posible si tienen las herramientas

Voz 14 44:08 lo hemos intentado de todas las maneras posibles pero soy su hablamos un rato de lo de confiabilidad de gatos la protección de esta señora lo puede no decirme Gené lo que está haciendo por ahí no la cortas que me podemos demostrar que soy fue la feria que esa que se dedica manicura peluquería bla bla bla bla todos los días para demostrar las firmemente porque no cierra la puerta a la ocultación de datos no podemos dar ningún dato sobre esas personas hablando con la asistenta social que hemos ido lo dijimos nombre dijimos el caso no pues me invitaron a irnos amablemente como asunto nuestra victoria

Voz 1363 45:00 eso lo tenemos que dejar aquí no sé si quiere concluir con una reflexión no con

Voz 14 45:04 hombre que me siento Clemente si alguien sabe donde se puede acudir a denunciar algo así porque Gemma organismo injusticia me dice tipo pueda denunciar dice Méndez gracias por llamar Victoria muchísimas gracias buenas noches buenas noches y gracias

Voz 12 46:45 hola Florentina buenas noches hola buenas noches adelante

Voz 28 46:50 a ver qué hablar sobre la señora es el ruido sí sí yo también lo he sufrido durante cuatro años

Voz 21 47:09 bueno pues no llevaron a médicos ya sabía lo que tenía no me encontraba nada está te descubrió un un familiar mío

Voz 28 47:20 a ver qué

Voz 21 47:24 que mi madre sin saberlo pues me había echado el mal de ojo sí yo claro yo vivía con mi madre que me que ver lo que lleva dar de otro pueblo a vivir con una tía que me dio en lo hacía ruido Moya como que me llamaban yo abría la puerta otra noche hedor a que las cuatro las cinco de la mañana y que siempre pendiente de mí ahí bueno pues solía fue una prima mía era una señora que lo comentó dijo bueno pues tu tu prima que viene de el mal de ojo si como puede seré feliz pues no en alguien que vive con ella había hecho el ojo

Voz 28 48:24 y quitárselo entonces me dijo que

Voz 21 48:31 por todas las esquinas de la Caixa y luego a los nueve días que lo va a Riera pero no con dirección a la calle siguiendo con dirección al centro de El dormitorio por ejemplo el el salón la cocina que lo lo arriesga pero no con con con una caña de de Aurelio

Voz 12 48:54 una caña de laurel sí

Voz 21 48:57 Laure lo recogiera yo se lo tirara y con o bien por por el lavabo o por algún sitio donde corriese el agua vale luego que volviera a echar un polvo gorda si durante dos meses y a los tres meses a mi se me quitó todo

Voz 12 49:22 su mal íbamos tuvo usted en relación con su madre

Voz 21 49:26 si se hiciera relación con mi madre porque una vez que yo me marqué a vivir con mi tía yo empecé a mejorar porque vamos a mí me daban por muerta que se excava todo yo en la cama no comía

Voz 28 49:38 me quedé delgadísima que siempre claro mi madre pues no

Voz 21 49:45 no los había son personas que tiene de la de ojo y dices personas no lo sabe pero momento

Voz 12 49:51 de momento perdóneme florentina osea su madre no sabía que le vi echado usted mal de ojo no no no no si ya no lo hizo a propósito

Voz 21 49:58 no no no no les recomendaron que se alejara

Voz 12 50:01 de ella se quedaría Jara Bella

Voz 21 50:03 se ha dentro de mí Caixa dicho de una persona que que el mal de ojo entonces yo sabía que mi tío no era mi padre y mi abuelo tampoco mi hermano tampoco entonces la única que que señora me dijo dice que él es de ser tu madre íbamos a hacer lo aprueba vamos que vas con tu tía vivir a su casa

Voz 12 50:27 sí perdónenme florentina con todos

Voz 1363 50:29 el respeto se porque usted se que estaba sufriendo pero que faena también para su madre no que doloroso pensar que

Voz 12 50:35 qué está haciendo daño usted sin querer

Voz 21 50:37 no no claro para eso pero es que ella no lo sabía

Voz 12 50:41 yo nunca nunca lo supo no solo dijeron ustedes no no no a mí bien cuando mejoro mejor usted después de hacerlo por eso volvía a vivir con su madre

Voz 21 50:53 Jorge

Voz 28 50:54 al año

Voz 21 50:56 que está bien del todo lo fía a vivir con mi madre yo empecé a trabajar solamente iba a dormir a casa hice me quitó hoy hasta hoy pero vamos que me había qué hago mi madre pero ella no lo sabía entonces tengo yo estuve durante seis meses

Voz 28 51:18 con un hilo negro que

Voz 21 51:22 con un hilo negro así de una lanzada como un lazo en en el tirante

Voz 1363 51:30 en el tirante

Voz 21 51:32 por el sujetador sí sí entonces ahí hacía para ti que el eje y lo negro que mete Kenneth Dexter siempre sobre la piel en encono en contacto con mi piel entonces yo para quitarme por ejemplo que fueron en sujetador que traía y me ponía en limpio debajo