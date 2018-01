Hablar por Hablar (23/01/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 Serra

Voz 7 04:51 el tramo final de hablarporhablar le invitamos a que adivinen qué personaje de la historia llama esta noche el programa adelante Adriana descubrimos cada madrugada de martes un nuevo personaje que forma parte de la historia hay que simula una llamada al novecientos cien ochocientos para contar parte de su

Voz 0020 05:07 Vida ya había pasado por aquí pero este mes debía volver a tenía exactamente la misma edad que Ana Frank ambas teníamos diez años cuando empezó la guerra el quince cuando acabó un amigo me dio el libro de Ana en holandés en mil novecientos cuarenta y siete lo leí y me destruyó el libro tienes efectos sobre muchos lectores pero yo no lo veía así no sólo como páginas impresas es que era mi vida no sabía lo que iba a leer no vuelto a ser la misma me afectó profundamente pero es que esa también fue mi infancia aunque también es cierto que nació en una familia privilegiada y que aunque nació en un pequeño pueblo belga Mi madre era holandesa hay mi padre británico así que hablaba con fluidez inglés holandés francés italiano español podría hablar de mi carrera profesional pero parece bastante conocida por todos empecé vinculada a la danza clásica era bailarina profesional y luego hice algo de publicidad de ahí aún cásting musical muchas películas mejores directores el éxito que para muchos residen esto en lo profesional en aquella época in aquella profesión el éxito yo era la fama que me llegó pese a ser todo lo contrario que las demás actrices de la época yo no tenía las curvas de mis coetáneas y los patrones de belleza de entonces no eran los míos precisamente pero hubo algo que gusto una suerte de contracorriente Billy Wilder dijo una vez sobre mí cuando ella paseaba por el estudio la gente cuidaba su vocabulario no es que sea una Mojica acta pero posee una clase especial un estilo personal una forma de ser que impregnaba todo lo que hacía la interpretación me dio mucho a lo largo de mi vida también algún amante y mi primer marido Mel Ferrer quince años de matrimonio y un hijo mi segunda boda fue con médico italiano con quien tuve otro hijo pero con el que tampoco fueron bien las cosas y esto me trajo muchos problemas viví muy frustrada muchos años porque mis relaciones sentimentales no iban bien a pesar de que en la pantalla todo parecía mejor cómo se mi segundo matrimonio me retiré un poco de la vida de rodajes la vuelta al cine fue con un par de películas una de ellas del gran Spielberg pero finalmente mi vocación salió sola fue la de ayuda a la de colaboración con Unicef como embajadora ahí sí me vi realizada en el trato con otros en lo humano me conectó con la esencia que iban más allá de las películas de los vestidos de la fama aunque en realidad trate siempre de orientar mi carrera de manera que no fueran los vestidos ni las joyas las que destacara en en mi trayectoria siempre trabajé con un gran diseñador eso es cierto con el que me entendía perfectamente pero no quise nunca ser eso un vestido sobre una actriz por eso destaque mi pelo corto mi estilo femenino pero enfrentado un estilo masculino a un look diferente a lo que la época nos tenía acostumbrados para diferenciar mi sobretodo para sentirme cómoda con lo que hacía imaginen a Tiffany's la joyería siempre quiso que fuera su imagen pero nunca lo vi claro afortunadamente en los últimos años estuve unida a un hombre genial un holandés con el que compartía labores humanitarias

Voz 0020 08:39 el fallecimiento de la actriz fue comunicado por Un portavoz de Naciones Unidas tenía tan sólo sesenta y tres años estaba retirada en su residencia suiza llamada la apacible este mes de enero de dos mil dieciocho Se cumplen veinticinco años de la muerte de Audrey Hepburn su hijo sin gestiona la Fundación Audrey Hepburn Child Woody ambos mantienen ciertos desencuentros con otras fundaciones que llevan el nombre de la actriz un icono de estilo una mujer que Majó marcó tendencia sobretodo porque por primera vez las mujeres podían sentirse identificadas con una mujer que también era real sino conoce por cierto a la colección pequeñas grandes son una serie de cuentos sobre biografías de diferentes mujeres hemos de recomendar el dedicado a Audrey porque es especialmente bonito

Voz 11 09:58 buenas noches hola buenas noches desde parrillas gracias por llamar

Voz 12 10:03 nada gracias a cogerle el teléfono y darme la oportunidad de poder compartir un poquito de los nervios que tengo por mi situación

Voz 13 10:15 me estáis escuchando con muchísima tan joven Elena

Voz 11 10:18 estoy aquí muy pendiente

Voz 12 10:19 pues muchísimas gracias que escuchaba algún vacío muy muy bien muy sola

Voz 11 10:23 sí yo yo lo entiendo es que sincerarse al teléfono siempre es un poco raro no

Voz 12 10:29 nada no que ocupe los sé que lo puedo contar

Voz 11 10:33 bueno pues sí me alegro y que tenga esa confianza así que cuando quiera

Voz 12 10:37 muy mal y gracias bueno resulta que el licitación ha llegado a un punto en que en que soy madre soltera en mi hija tiene diez años yo yo sin trabajar dos dos años no no me no me afectan ayudas voy asistentas sociales no me pertenece al ayudas como familia monoparental de cuarenta años bueno pues la única o única lo único recurso tú me me queda

Voz 14 11:06 es irme a trabajar en la calle a prostituirme a a sacar al hablar del tengo la nevera vacía

Voz 12 11:17 quería compartir esto pues a ver si hay alguien que me pudiera aconseja

Voz 13 11:22 bien de que me dijera

Voz 12 11:24 de aquí a ver si puedo deshacer el Oscar no se perdóname mis nervios pero quisiera quisiera sentirme un poquito

Voz 13 11:33 yo Paula arropada claro

Voz 11 11:36 si Elena no no pida perdón por los nervios que son absolutamente comprensibles Elena cuánto tiempo lleva en esta situación en esta situación de de hacer la calle de ejercer la prostitución

Voz 12 11:47 es todavía me empezado jeque soviéticos todo habían empezado es una cosa que yo nunca imagine que podría hacerlo ni valgo para ellos ni siquiera pero lo lo que es el es la fuerza es muy emotiva fiera tengo hambre pasando hambre todo lo que tengamos para mi hija estoy pasando realmente esté cayendo en depresión no tengo alegría necesito vivir yo no sé si esto no va a solucionar soy una persona fuerte la verdad pero

Voz 13 12:18 claro que poco comieron porque ese muslo no lo conozco no sé qué me voy a encontrar

Voz 11 12:26 el DNI de qué manera ha accedido a él

Voz 12 12:29 Puig se ha exhibido un revistas de hoy

Voz 13 12:33 yo he ido

Voz 12 12:34 en un par de locales preguntado cómo cómo podría trabajar allí para ellos y admite las condiciones y que pudo empezar cuando quiera que yo he decidido que hizo el miércoles al tener una niña pequeña tengo poder dejarse la nadie pues me gustaría tener las diez de mañana para poder dejar a mi hija en el colegio y luego ir a recogerla pero no sé cómo mira la verdad es que tengo bastante miedo me tiembla el cuerpo y no no puedo librarme es una cosa muy fuerte para mí pero siendo madre y pidiendo es mi niña de tantas cosas como me pide y las carencias que me tengo yo creo que yo vengo de la Familia siempre he tenido trabajo nunca ha faltado de nada siempre ha estado con amigos y familia siempre he estado muy agradable muy simpática es la alegría de mi casa estoy diga hundido aparezco no me puede ayudar veo que sacar las castañas del fuego de mi casa pensé en estado última Asunción que es la última la que pinte último de la lista que al final pues

Voz 13 13:43 suponía tener que hacerlo

Voz 11 13:46 le quitó toda toda esta gente que la ha acompañado durante todo este tiempo los familiares los amigos donde están ahora ya no están

Voz 12 13:54 están dando me para comer me ayudan a apagar la luz pero ellos tampoco pueden estamos yo creo que la crisis es de todos los mismos bien los es una crisis muy grande pudiera haber Mi padre es empresario ahí ha estado toda la vida trabajando común León y ahora le corresponden trescientos setenta y cinco euros de paga con setenta y cuatro años sin que les digo trabajando toda la vida el hombre pues además el dinero también tiene que jugar sin luz y es y luego bueno pues mi hermano anda por ahí en sus cosas así me ayudó en pagar el colegio de la niña

Voz 13 14:35 pero no puedo pedirle hemos no puedo pedirle más

Voz 12 14:38 le tengo que sacar a mi yo soy es una decisión muy pensada muy muy muy muy hinchada y tengo casa pero tengo que hacerlo porque sino me veo me veo muy muy muy muy el héroe moral psicológica vendría aunque no sé si esto me va a llevar a algo peor no lo sé yo no voy a tomar como como un trabajo íbamos a ver

Voz 11 15:06 sabe alguien Elena de esta decisión que ha tomado

Voz 12 15:09 pues una amiga mía lo sabe la verdad es que me está animando porque ya sabes que yo estoy bastante mal ella me conoce y me anima y me dice que por mi hija tengo que hacer lo que sea la que me va a cuidar en la que beba vigilias del que quieren saber dónde voy a estar en cualquier momento en principio es la única persona que confía

Voz 13 15:30 es la única persona que sabe una amiga mía mi amiga del alma

Voz 11 15:39 buenos consejos siempre es una buena amiga pero claro ella no sabe nada de del mundo de la prostitución no sabe de qué manera ayudarla acompañarla asesorar la no

Voz 12 15:49 bueno no no exactamente nada de hecho yo siempre dijimos que para esto nunca iba a dar la situación voy a voy a hacerlo uno mismo salgo corriendo el miércoles pero tengo que echarle agallas por una hija yo creo que es hace todo

Voz 13 16:09 no

Voz 12 16:12 me esto es lo que quería contar y compartir si me pueden desanimar un poco alguien que me esté escuchando oí me podía dar un buen consejo sobre todo moral que es como lo que yo lo que yo necesito no voy para atrás y salir con otra tener otra salida lo sé pero es una desgracia que mi madre soltera monoparental sin ningún ingreso desde hace más de dos años

Voz 11 16:38 sí

Voz 12 16:39 que no tenga una ayuda esa no pudo no tengo han asistenta social no ves ayuda no no me corresponde hasta dentro de seis meses una pequeña ayuda de cuatrocientos euros cuatrocientos veintisiete para ser exactos la Seguridad Social el Eminem no me corresponde absolutamente nada porque no pedí ayudas cuando estaba el PSOE y creo que lo llaman

Voz 13 17:03 que no pudo pedir la ayuda que han pedido ahora que han solicitado ahora yo el Gobierno perdona para para estos casos negro con una malo

Voz 12 17:12 a tras muy duro

Voz 11 17:14 esta decisión que ha tomado le va a ayudar económicamente a salir del paso

Voz 13 17:19 hombre pues parece lo hago eso espero eso espero solamente lo quiero para salir del paso en sigo buscando trabajo en lo mío sigo buscando trabajo en lo mío yo sí comercial yo soy vendedora

Voz 12 17:35 relaciones públicas no veraniego de la bajas me me gusta trabajar pero es que no hay trabajo estado fregando Casas estado limpiando cocina del Estado en restaurantes estado en que no me corresponden que me me han ido bajando más y más y más y más hasta hasta hasta caer en una depresión el verano pasado saliendo de ella coincide en que pinchen en varios opciones que no me han salido esta era la última de la lista no me salen casas para limpiar no me sale nada de trabajo

Voz 13 18:12 Vigo

Voz 12 18:13 yo pobre familia monoparental mujer de cuarenta años que en España no haya ninguna ayuda es horroroso llevo sin pagar casa muchísimos meses tengo que salir de aquí tengo que seguir de mi ruina moral y económica y luego pues en marcha de donde estoy y me iré a otro lugar a vivir

Voz 13 18:32 el nombre indio nueva vida Ése es mi mi mía

Voz 11 18:43 Elena qué es lo que más le preocupa del miércoles

Voz 13 18:47 es el miedo que tengo que enfrentarme a alguien que no conozco el cómo va a ser lo que me voy a tener que poner como como se habla conoce dice digo todo Monza nada yo mujer de muy poco hombre mujer de un de un solo hombre tenido con cuarenta años dos no hubiese Mi vida Messi no sé cómo va a ser no lo sé yo creo que va a hacer sufridos pero pensaré mi hija me enteré a llorar me desahogo haré Evening impensable siempre merece la pena o no un juicio según e incluso puede que corrían condones es muy duro regla estar en esta situación no puedo dormir que te hace llevar dormido las no yo mucho tiempo así

Voz 11 19:38 muchas gracias y no Elena al contrario de verdad que me conmueve la confianza yo le deseo toda la fuerza del mundo y sobre todo que se solucione esto pronto

Voz 12 19:51 claro que si hubiera que si me cambia el anuncio de la vida prometo y contaros oye eso esa chica que iba a hacer esto que al final no lo es Elena claro que sí igual que que comparto mis tristezas también tendré que llamaron día contar una buena alegría ojalá ojalá anuncia con tanta Macarena ánimo eh

Voz 11 20:14 mucha fuerza

Voz 12 20:15 gracias muchas gracias cariño gracias siempre quiso parar

