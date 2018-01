Hablar por Hablar (24/01/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 asesor que hay en la actualidad señoras y señores pido un fuerte aplauso para los Juan Nadie

Voz 6 01:48 oye hemos tenido definición arrobas a aquí y vamos a hacer una última sección ahora que tenemos especial pero es que lo que pasa que que hace mucho calor así que dije yo creo que para que no haya más años aquí la gente lo ha pasado bien has echado un buen rato yo sí la verdad

Voz 0470 02:04 te parece que vamos a problema ya podemos vamos un voto de tiempo para que nos hemos divertido muchísimo has hablado de todo y casi nada bien porque no se va con el caqui con todo convencimiento has hablado de euros aceptaba la verdad

Voz 7 02:17 muy bien por suerte te voy a decir de Juan Ignacio Delgado Alemany bueno con mis teoría en gran cómico arreglar dos inicia así un programa eh canónica una reflexión si si si no ha estado cómicos y poco cumplimos que que muy bien se por mandamos desde aquí un beso que que esperamos que se recupere si es que está enfermo el muy cabrón de todavía es iguales

Voz 0470 02:38 con lo veremos por lo pronto pido un aplauso para Ignatius y Dani

la contaminación acústica Mata ICREA enfermedades lo llevo desde el dos mil catorce con un local debajo de mi casa hacia el medio ambiente ha hecho dos informes uno en el dos mil quince y otro en el dos mil dieciséis Se la han pasado a lo de la al régimen sancionador como que se colocan los tanto para para las funciones que está desempeñando la Policía Municipal que gracias a Dios cabezas me dejan dormir y ellos no pueden hacer nada yo le puedo que me que ahora me mandaron una carta a la policía a eso murió en el veinte por ciento Dios y sigue abierta llevo dos años tomando pastillas para la versión tengo una depresión de caballo no se sabe lo que es salir en eso trabajo ir ir llegando a casa hay tener una angustia que por un lado quieres dejar importa que tenía porque se me da bien Esther de la mañana eso siguen dando Goster sí dando golpes si no me dejan dormir esos para los que lo vivimos trabaja a turnos dentro por la mañana me levantó las cinco la mañana que haya veces que son las tres de la mañana enterrado pues llegará a trabajar estar no entraba esta regata bajando dormir pues amén dándome ataque venciera

Voz 16 05:17 que peligra hasta que te echen sus ex esposa Sofía

Voz 17 05:22 lo que en cuatro años

Voz 18 05:24 eh

empezamos que sabe que no puede hacer porque fíjate tanto tampoco habrá que expiar porque intento siempre sopla a su favor tú pero todavía

Voz 21 11:10 no va a hablar por hablar nuestra cuenta en Twitter el rollo que lleva P UNIA nos encanta eh siempre elige unos Give unas imágenes animadas estaba escuchando la canción de de Campello la que acabamos de escuchar de Miguel Campello será Irina IPE unía ha puesto una imagen en la cuenta en Twitter guión de una mujer de otro siglo bailando al ritmo de la canción que está muy bien bueno favorito irrespetuoso son muy ingeniosos creativos y sobre todo generosos son los murciélagos los amigos que cada madrugada se reúnen en torno a nuestra cuenta en Twitter o la Cristian Valverde buenas noches Cristián madruga muchísimo además pero

Voz 19 11:56 cada vez que puede Se acerca para escuchar para escucharle usted para escuchar la madrugada para hacer sus pequeñas aportaciones hoy Gabriel no etiqueta en una foto

Voz 31 12:07 en un rinconcito un espacio íntimo para poder escuchar las almas

Voz 21 12:15 torito red Twitter a que puedan ustedes meterse por un momento en la Casa de Gabriel Viver de qué manera escucha Pokemon ha elegido un murciélago no podía ser de otra manera abriga adicto muy atento escuchando cómo comienza la madrugada al más Pixel qué tal gracias por estar ahí gracias Saur tu es incondicional también de este programa

Voz 21 12:48 gracias a Manuela que también ha elegido una imagen animada esta muestra a un murciélago o bailando con una luna llena de fondo capilla también nos acompañan os acompaña Carmen H de Hurtado Antonio Vázquez Manoel Esca a tu a muchos y muchas

Voz 34 14:27 lo que da una vuelta a la plaza de España no lo sé porque no me han dado ni siquiera tiempo a terminarla con la vista pero era bastante multitudinaria cuántas personas calculaban que había pues no tengo el dato ahora mismo pero es verdad que hay mucho es gente que lo ha dejado en redes sociales esta mañana que ha compartido personas que barbaridad nos cuenta Borja de dos mil personas para cien puestos de trabajo pues que haya muchísima suerte con ello queremos preguntarle Kate usted para conseguir el trabajo que deseaba o tal vez preferí hablarnos del motivo que le llevó a esperar una cola multitudinaria no sé si esto ocurre algo yo les está dando vueltas y no hay nada ningún anécdotas y precisa

Voz 21 15:10 en realmente ocurrente no pero bueno por trabajo imagínese pues en periodismo

Voz 19 15:18 desde casa Inés hasta Reuniones que luego no llegaron a nada

Voz 21 15:24 pero bueno una no ha tenido que hacer nada extraordinario afortunadamente eh las únicas con las que he hecho una con diecisiete años para ver a Prince en el Vicente Calderón cuántas horas

Voz 36 15:38 sin igual esto

Voz 21 15:40 no se llegue como a las tres de la tarde y el concierto era a las diez y media de la noche Madrid

Voz 34 15:45 bueno la gente esa que se lleve los sacos de dormir

Voz 21 15:48 no es que yo no he tenido más que unido en lo musical y ha sido Prince sí claro era la primera vez que yo veía que venía a España que tenía ya una edad para ir eh hice esa cola pero fue la primera y la última que dice para un concierto y luego en la Capilla Sixtina claro eso es un clásico hay hay que acercó la sido sí vamos bien Vadillo eh a por café así de vez en cuando para estirar las piernas y despertarlos un poco porque hay que pegarse que el madrugón eh bueno ahí están esas anécdotas no nos van a cambiar la madrugada verdad pero José Castro esperamos que por favor le animen a usted a contar las suyas cuando tuvo que hacer una cola porque se acuerda especialmente que tuvo que ser para conseguir un trabajo novecientos cien ochocientos número de teléfono gratuito es para entrar en directo el novecientos cien ochocientos pues lo puede contar también en forma de nota de voz al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco muchísimas gracias Elena hacías

Voz 19 17:13 que abrimos la puerta de la madrugada Manu Sierra que dice está incorporando a la madrugada buenas noches no lo llegas

Voz 21 17:19 arde esto es como estar en casa uno una Se va sumando a la madrugada

Voz 21 17:29 la va abandonando cuando cree conveniente cuando eleva venciendo el sueño o cuando se cansa que para eso es la radio para acompañar sin molestar novecientos cien ochocientos es el número de teléfono que ha marcado

Voz 40 17:44 Celestino desde Sevilla buenas noches

Voz 41 17:48 es la cadena gracias por llamar

Voz 40 17:50 inaugura usted la madrugada adelante

Voz 41 17:53 vamos a ver que iba de año el sitio debido vende se reune el remozado sí señor pasarlo mal porque tuvo cuatro hijos lo cual es muy bueno pero si es bien en su hijo niñato llegue por no no no puedo

Voz 42 18:20 el domingo

Voz 41 18:22 porque lo pone en su trabajo recordar inmune que Mining su vida y que se queda Romo subió pero vamos a ver cómo cómo podemos ir hacia usted debe gracias a ustedes me me quita una obra me me desagrada

Voz 40 18:47 gracias cero propuestos por esas palabras Celestino entiendo que echa usted mucho de menos a su mujer y que otros aspectos de la vida que llevaba antes echa usted de menos

Voz 41 18:58 mi mujer y yo lo hemos llegado cincuenta años y un mes cincuenta años y un mes casados he descansado sido hay dos años de los viajes o que no es muy Galindo entera eh

Voz 43 19:17 muy lo hemos llevado muy bien muy muy bien muy bien muy aún

Voz 41 19:22 eso inmóvil

Voz 43 19:25 sí

Voz 41 19:27 borrar cansado hace la vida pero eso no pasa vamos a entrar

Voz 44 19:36 sí que voy a saber al volverás

Voz 40 19:40 que le alegra el día Celestino qué actividades hace que

Voz 41 19:44 yo dar una rueda de rendía vía yo quedado mucho a ando Said volvía

Voz 40 19:56 mayo

Voz 41 19:57 no son muchos pero no le gustan claro

Voz 40 20:00 anda acompañado o lo hacen soledad

Voz 41 20:04 o porque no era de que porque se pasa lo siguiente si lo hondo

Voz 45 20:10 lo hondo y uno no no mimo a I

Voz 41 20:13 junto a las mujeres hígado lo de cerrar ahora el comunismo el hombre ya nunca redondo yo soy porque nos dimos la mujer ha pero porque ya la la la diana a esa mujer

Voz 40 20:35 estaría mal visto

Voz 41 20:36 en dos mil cinco la amistad entre

Voz 40 20:38 de entre personas de diferente sexo

Voz 41 20:41 claro claro se le pone hablando no no colegir que él tiene una mujer Al-Kassar redondo y uno no sé

Voz 40 20:54 importa cree usted que los hombres no se unen para compartir tiempo para compartir aficiones para no estar tan solos por qué las mujeres sí que nos unimos los las no

Voz 41 21:05 se lo bien que compra no no no no

Voz 40 21:11 y por qué por qué ocurre eso

Voz 41 21:13 soy hija porque si no la vida así así mujer cree que hay dos mujeres no se nos el cosas y yo valgo de los ves nunca hubo de un hombre

Voz 40 21:35 faltan asociaciones de hombres según usted Celestino

Voz 16 21:39 sí sí por lo menos en Valencia donde vive usted

Voz 41 21:42 no yo estoy el Sevilla Sevilla perdóneme

Voz 40 21:45 Celestino tiene usted algún buen amigo

Voz 41 21:49 no no es bueno algunos pero ya he ido con lo que pasa algo que que hombre de mi casa en nunca y la cosa me dio el amigo al tres de mi madre de pero hoy ya que los mercados

Voz 40 22:23 bueno el bar ha sido un punto de encuentro no para obtener otras personas Celestino Hinault en ningún hogar para mayores donde vive usted

Voz 41 22:35 no hay ninguna razón para él sería interesante

Voz 40 22:42 encontrar uno enlazó las Celestino donde pudiera usted y compartir

Voz 46 22:46 aficiones el tiempo si hay aquí

Voz 44 22:51 sí es muy muy muy

Voz 41 22:54 por porque no pregunta usted por la foto

Voz 40 22:56 a ver si alguien sabe

Voz 41 22:58 y el encontrar alguna para que sirvan de algo la edad absorba algo de Joseba

Voz 40 23:07 estaría muy bien momentos Celestino les invitamos a que nos siga escuchando y le agradecemos que lo ha sí sí un abrazo muy cariñoso que descanse usted

Voz 41 23:16 a que gracias polvo se podía que eso

Voz 43 23:20 muy bien muy bien muy bien muy muy

Voz 41 23:24 muy bueno para para pagar somos sola e muchas gracias

Voz 40 23:28 amable buenas noches

Voz 21 24:14 pidiendo que nos hable le estamos pidiendo que nos deja escucharle

Voz 19 24:19 Il estamos proponiendo que nos cuente qué motivo le llevó a esperar una cola una cola multitudinaria arroba hablarporhablar en Twitter Héctor Santana Joyce una cola de siete horas ojo es siete horas con mi amiga nos presentamos a OT óperas es un triunfo en el dos mil cinco no sabemos cantar ni nada visto que recibe

Voz 18 24:50 a cristianos

Voz 19 24:55 Alberto yo hice cola para una firma de discos de Alaska en la FNAC fue hace años quería que me firmara su último álbum toda la calle Preciados hasta Sol estaba llena de gente pase bastante hambre

Voz 35 25:10 ah

Voz 19 26:14 en Málaga no esfera Francisco hola buenas noches

Voz 46 26:18 buenas noches gracias por llamar adelante

Voz 42 26:23 me aguantar un poquito historias y fue como pone hoy el día en el tema sobre la búsqueda de un acuerdo o de algo que tardó bastante tiempo y lo mío fue pues co por motivo de trabajo

Voz 46 26:40 sí también en mi estudio con dieciocho

Voz 42 26:43 eso años diecinueve si decidí que soy de la parte de cabe buscar trabajo por aquí por la zona de Marbella claro lo único que tenía era un coche Easy me vine a la cota a buscar trabajo porque había un hotel que

Voz 46 27:05 pues no punto Agatha Rajon si no se preocupe estamos todos fatale este mes

Voz 42 27:10 sí bueno llamaremos si Dios frío

Voz 40 27:14 sí lo mismo

Voz 42 27:16 es interesante si ofertaron mucha plaza de trabajo

Voz 16 27:21 sí sí sí yo cojo

Voz 42 27:24 Teresa aquella que lo típico para poder ir a una entrevista medio formal si él no es ese típico que tú hecha a un par de días fue me mientras buscaba trabajo pueden dormía en mi coche comía bordado donde podía in me acabo viendo por toda la geografía de la parte de Marbella

Voz 40 27:46 vaya a día de hoy

Voz 42 27:49 así seis años vi

Voz 40 27:53 cosa que merecía la pena Francisco el esfuerzo la aventura permítame que le diga porque usted se metió en el coche no sabía si iba a estar unos días o unos meses

Voz 42 28:09 la verdad que sí puedo de por suerte fueron seis siete día desayunaba en una cafetería y ahí en el mismo servicio paseaba un poco sacaba acaba mi neceser disimuladamente me arreglaba un poco imitar esa quieta ahí volver a buscar trabajo y coincidió que el último día que que me di por vencido al sexto día cuando ya iba camino de Cali puede digo me quedaba un currículum pase por el hotel por el que tuve después se disipe el año trabajando si cuando iba a empezar a sobre el puerto hacia hacia Ronda digo por qué no me vuelo hotel estaba super cansado si total que llegué vi de gel currículum al día a un hombre que antes de seguridad que mira por dónde va el vigilante de seguridad que lo deje y a lo bien minuto cuando iba en el coche camino de mi casa un poco cabizbajo pueden me llamaron para hacer uno para hacer la entrevista aquí no ese mismo día al día siguiente pueden empezar a trabajar mira desde aquel día puedo alguna intermitencia de de ir y venir pero desde entonces estoy aquí en la Copa

Voz 40 29:28 Francisco dice usted que ahora trabaja de vigilante

Voz 42 29:31 sí ya desde hace unos años

Voz 40 29:36 y antes entiendo que se desarrolló usted en la hostelería

Voz 42 29:40 si empezamos la hostelería que había yo terminé mi estudio de de marketing pero bueno como no encontraba nada pues lo primero que encontré era la hostelería que como digo yo hay que vale no es legal y una vez que va progresando vayan viendo al mundo de la teoría acaba quemando porque es un mundo la verdad bastante duro ir si me llamaba otros no sé si mejor pero en el que me sienta más realizan

Voz 40 30:09 está contento con el cambio Francisco entiendo

Voz 42 30:13 si hago lo que me gustan parte no con las condiciones porque hoy día sabemos en seguridad privada por desgracia Musa a Congo sueldo ir lejos de la familia pero no me arrepiento el cambio siempre hay que tener en un poquito de

Voz 54 30:31 yo iniciativa mía pues

Voz 40 30:35 Francisco dice usted lejos de la Familia me pregunto si ha hecho su propia familia su propia vida su entorno más cercano

Voz 46 30:44 lejos de casa vino

Voz 42 30:47 no tengo a ciento veinte kilómetros de aquí de de Marbella tengo mi novia aquí bueno hacia Dios me la pude bajar aquí ahora ha encontrado trabajo vivimos de alquiler porque la pretensión económica aquí no es la más grande yo siempre digo que Marbella es muy bonito para el que viene real y para el que viene a trabajar más difícil

Voz 40 31:10 es dura es dura para buscarse la vida para trabajar Marbella

Voz 42 31:16 hay una gran diferencia yo ahora mismo desde el año dos mil dos dos mil tres era hoy yo cobro ochocientos euros menos de lo que ganaba

Voz 54 31:27 y tengo treinta y tres años

Voz 42 31:32 no sólo han cambiado mucho las empresas han cambiado mucho una empresario han cambiado totalmente solo buscan el beneficio somos número y apellidos que no siempre me aventuré hoy Elvira yo animo a todo al que ha a la persona que son jóvenes que por un motivo de que de estudio que no puede realizar su trabajo al estudio que es

Voz 54 32:01 han aventurero que que evoque en que intenten

Voz 42 32:06 que algún día le ocurrirá como me voy donde menos te lo piensa otra Lopera tiene un futuro

Voz 40 32:15 Francisco pues muchísimas gracias por esta por esta historia por este testimonio suyo

Voz 42 32:24 nada gracias a Haití a todo los programas programa que la verdad que da gusto trabajar de noche para cosechar

Voz 46 32:32 gran programa soy pues igualmente Le digo Francisco de Augusto es de trabajar de noche para escuchar a gente como usted un abrazo

Voz 55 32:41 si no fuera porque buscando al si antes uno

Voz 19 33:32 Zamora no se escucha Donaciano buenas noches

Voz 46 33:36 buenas noches gracias por llamar y adelante

Voz 58 33:42 bueno pues estoy con poco a su compañera en lo que nos pasó los siguientes estamos yo estoy casado mujer sí y un día atravesando la calle se cayó hice se rompió una cadera

Voz 40 34:02 sí

Voz 58 34:03 entonces bueno aquí en los pueblos como Nos como como nos conocemos todos estaba vivimos en una plaza hay un parque había bastante gente joven con con los niños allí en el parque fueron en principio fueron las que la atendieron porque ella quedó tumbada en el suelo no podía moverse no puedo mental a todas porque eran eran eran muchas quiero desde aquí darle las gracias que ya fueron los encargados de llamar a la ambulancia y todo me me metieron para para casa todo pues muy bien pueden opinó la ambulancia la llevaron a Zamora a urgencias las tuvieron reconociendo y no no le dieron nada pues con las mismas lo mandaron para casa pero ella no se encontraba bien no no ya no te dejar de tener dolores y eso y así un día detrás de otro hasta que no se a los ocho días hacía pues malamente fui yo a la médica de cabecera porque ya no podía casi ni mueves fino a reconocerla hay claro que que que no estaba llamó a una ambulancia la ambulancia lo llevaron a Zamora y ahí fue cuando la vieron que tenía la la caerá rock

Voz 40 35:21 tenía la cadera rota no se lo habían visto

Voz 58 35:24 si en un principio no es la primera vez que fuimos a urgencias no

Voz 41 35:28 eh

Voz 58 35:29 entonces uno no miraron no no no no lo sé

Voz 40 35:33 dos pero entiendo que pasó unos dolores terribles porque claro

Voz 58 35:41 es bien vista eso pues ya les digo fui yo a buscar la médica de cabecera vino y fue cuando llamo otra ambulancia ahí la llevaron a Zamora ir porque cuando vieron que tenía arroz la ingresaron la operaron muy bien estuvo el y unos cuantos días ya le dieron el alta vino para casa yo era el que el que la integridad porque tenemos dos hijas pero están están fuera están en Madrid trabajando oí claro pues no no podían venir entonces yo tenía tenía una revisión de colon una rutinaria vamos que yo no eso hacía cinco años que no me lo hacían y me tocaba ahora aquí y me llamaron y me llamaron para hacerme la la revisión

Voz 40 36:29 vaya

Voz 58 36:30 en principio la placer porque no podía dejar a la mujer pero bueno insistieron y a eso pues con el hacerme hacérmelo puedo decir dónde no

Voz 40 36:48 sí sí cree usted que aporta algo

Voz 58 36:52 bueno yo es que llamo porque no estoy muy agusto con con la Seguridad Social entonces yo era por la Seguridad Social pasaron una recoleta la la prueba del Colón me pasaron una recoleta fui a recoleta me hicieron la la prueba Si bueno bien en principio yo notaba un dolor hacia abajo eso pero bueno yo le achacaba que no sé cómo te andan ahí eso pues a lo mejor pensaba yo que sería de eso pero al día siguiente de de esto o entraron por la mañana temprano me entraron unos dolores o a llame a urgencias a ya no no es amor a toro porque nosotros tenemos entorno la lo más cerca un ambulatorio en principio me dijeron que que esperar a las nueve de la mañana que era cuando la médica de cabecera ahí antes de ir a la consulta que venía por aquí que si había tomó algo de dolor dije que que no claro como que tomaron paracetamol a ver por cierto eso eso no sé

Voz 40 38:10 estaba el dolor

Voz 58 38:11 claro volví a insistir a llamar que yo estaba fatal que no eso sí sí sí ya está ya está ya está en camino ya están camino de mentira porque tardaron media hora hay de todo a ti sentado en cuanto a tardar media hora o más volví a llamar ya desesperado vino una una vecina que era él no sé como se llama la asistenta social se llama

Voz 16 38:36 María

Voz 58 38:37 muy muy majas estamos muy agradecidos ella ahí bueno ella fue la que volvió a llamar y eso ya a una a otra una ambulancia y bueno ya vino la ambulancia me llevaron a Zamora deprisa y corriendo yo creí que que me llegaba allí ya no daba ya no no no yo ya quería morirme de los valores que tenía y me operaron claro de de deprisa Él tenía una como en peritonitis aguda fue bueno me operaron cuándo cómo en un cuando me desperté estaba lleno de tubos y bombas así por todos los sitios del cuerpo pero bueno hasta ahí muy bien claro las hijas vinieron las hijas dos o tres días au cuatro no se tres días creo que les daban de eso claro no podían estar más tiempo porque no iban a dejar eso a su madre como estaba como estaba la la llevaron una residencia pues es decir la residencia

Voz 40 39:42 no hace falta yo creo que así vamos más ligeros también no con con

Voz 58 39:47 bueno vale muy bien en la llevaron a ver si yo seguí en el en el hospital Clínico a que es tengo muchos agradecimientos de de Tere y su marido de más y su marido mis hermanas vinieron dos hermanas Nati a unitas que tuvieron conmigo por la noche allí cuando estaba ingresado y estoy muy agradecido de ellas más gente del pueblo porque hay gente del pueblo

Voz 40 40:15 Donaciano lo está claro que todos les les han arropado verdad

Voz 58 40:18 sí sí muy bien sí claro yo cuando me dieron el alta tuve que ir a a la residencia yo soy muy independiente yo cosas que puedan sesión no no me gusta que me lo hagan los demás pero no tuve más remedio que ahí los dos o tres primeros día luego lo lo pasé fatal en que estaba allí por la mujer y eso pero pero para mí no no no soy joven dentro de lo que cabe tengo setenta y seis años y me encontraba muy bien entonces bueno pues no tuve más remedio que cree estar en la residencia nos trataron muy bien

Voz 40 40:58 sí estoy encantado de seguir

Voz 58 41:02 pues nada que cuando ya cuando me encontré que cuando yo creía que ya me podía valer por por mí mismo pues nos marchamos para la mujer

Voz 40 41:14 tiempo pone estrado

Voz 58 41:17 la mujer estuvo un mes un poquillo más yo unos veinte días así

Voz 16 41:22 es una buena solución verdad cuando uno se lo puede permitir sí sí sí sí sí

Voz 58 41:28 eso eso estupendo a mí no yo era reacio a a esas cosas a una residencia eso pero reconozco cuando no te queda claro más remedio

Voz 40 41:38 claro está está muy bien porque salir de casa siempre da mucha pereza no y cuando uno no está bien dices dónde voy a estar mejor que en mi casa pero

Voz 58 41:47 cómo se encuentran ustedes bueno al día de hoy la mujer no dejar de quejarse de la cadera es verdad que haya que le operaron vamos a ir vamos al médico a ver qué dice yo yo muy bien a mi yo tengo bolsa le pusieron bolsas sí entonces yo no sé qué hacer yo creo que lo que para denunciarlo esto que que me ha pasado en unos ha pasado yo que es para denunciarlo porque aunque te mandan firmar un papel para cuando te van a hacer alguna prueba de esas pero eso no quiere decir que tengan derecho a hacer lo que les de la Danai si no lo hace el papel y no te lo hacen que yo creo que lo voy a denunciar voy a ir a no ser a un abogado o algo

Voz 40 42:36 no está de más que usted lo lo consulte y que bueno le asesoren y le digan sí

Voz 58 42:40 claro por lo menos no que no le pase a otro

Voz 40 42:44 que no lo pasemos todos los Donaciano pues qué le voy a decir una muy pronta recuperación para los dos gracias por haber llamado Iggy Boirron nos vuelve haya hablado usted otra madrugada si quiere

Voz 58 42:58 escuchen problemas todas las noches que duermo muy bien

Voz 40 43:04 bueno ánimo a ver si poco a poco ya vuelve toda la normalidad muchísimas gracias a vosotros un abrazo igual

Voz 16 43:24 tienen se esperan Antonia buenas noches hola buenas noches Macarena muchas hablar contigo igualmente bien igual me esposo sobre Irán

Voz 14 43:37 qué viejo ermitas y a la la cola que yo hice una cola muy muy raras y de El Pueyo para

Voz 16 43:49 sí un poco y todos lo saben muy bien

Voz 14 43:52 mira así Corinne ahí un año ha hecho el día quince de julio de diciembre cuarenta y un años hablando de yo estaba embarazada

Voz 46 44:04 que ya había cumplido el día catorce si no

Voz 14 44:08 yo seguía Simeone si me acabo adulta no igual cero la baje la trajera él Granero

Voz 40 44:16 la bajo coste

Voz 16 44:19 la bajó usted embarazada y habiendo salido de cuentas Shi Uli llevaba

Voz 14 44:23 salida de cuentas tiro yo mama la botella vacía vivo en entresuelo eran cuatro Escalonilla baje para que me la hubiera algún Granero a mi casa yo pasa única suben ahí no vino en nada ahí a todo pero a las once es una me que está manchando digo que he hecho yo a mí que he hecho yo señor yo tenía un remordimiento por si era por el esfuerzo que había hecho algo y cuando vi y madridismo a comer y digo mira estima hinchando Íñigo y hecho esto hay estás loca por qué has hecho eso lo porque yo que sé no empezaba no me he hecho yo fuerzas ninguno tampoco me dice vamos los hospital uno uno no yo quiero ir a votar quiera votar la anécdota Vodafone que hacíamos que él no sé yo si era para si queríamos queríamos democracia no me acuerdo bien era la primera votación eh cómo te va a seguir a votar que no chica que no que no que tú sabes que tú eres muy rápida digo pues si yo quise ir vamos a ver vamos que yo quiero votar no era que no fuimos lo tengo cerca de mi casa el colegio

Voz 16 45:43 vamos a salir sí sí claro con muchísima atención

Voz 14 45:48 vamos al colegio no te quiero ni contar adquiere la primera votación le dictaba hubo todos deseando devota y aquello era el Boon Nos habito nunca más eh como mucho a lo que hay vámonos porque mi marido y yo mismo en la misma aula sí vámonos dijo el uno dame en ve que yo estoy bien yo estoy bien presidió allí rompía aguas

Voz 16 46:20 estaba usted en Peralada en votar

Voz 14 46:22 dicho quería votar y de hecho la que salió

Voz 16 46:30 sí es probable que si es eso no el tan lo

Voz 14 46:39 yo es que soy rápida yo que lo tiene muy crudo Macarena

Voz 16 46:43 lo sería lo suyo sí que eran horitas cortas no

Voz 14 46:46 como se suele decir es verdad yo digo que cuando los cito Himma en mi marido vámonos venga que no espérate que esto me da tiempo ya verás como si si eso al cuarto de hora otro dolor citaba ya sabes lo que más se idílicos la cola daba a una mujer que había mayor durante el pueden ante Mina que te pasa yo hay señoras lo que bien dice Tamara Vera si se a mujeres mira lo que obligó a la gente aquí en la mujer que está de parte iba para mí dice si queréis pero el impacto ya sabéis lo que tenía que hacer deja la porque quiere votar hice levantan desde la vis a la policía que estaba ahí sí acudió a mí que iba bebido avergonzado yo qué vergüenza vive estaba alguien que quería ni Mimi escribir buen que tenía pero

Voz 16 48:11 no nos dejaron votar usted si lo llevábamos

Voz 14 48:14 esa a lo digo no viva cerca no no no no sé que va a llevar mucho

Voz 16 48:20 bueno bueno bueno bueno Anthony a eso se llama triunfar ejerce usted su derecho al voto en en en el coche policial

Voz 14 48:29 sí sí mi yo vi hace el coche por mi llevaron Macarena a la media hora estaba un uno al anillo ahora mi hija ningún Lama que me dieron dos dolores fuertes

Voz 16 48:44 Antoria usted una mujer tremendamente eficaz en cuatro horas hizo usted de todo nada pudo traer una criatura al

Voz 14 48:51 no ni rompía agua ni lame la rompieron ellas matronas me rompieron lija que si me descuido lo tuve problema que porque como yo iba tan rápida ahí a Chris llovió tan rápido enseñe ellas se un poco casi la tengo en la cama no les dio tiempo a llevar miran a las salas de partos si en ese trayecto pues ahí un poco eso es pero es todo todo paso a si aquello fue lo de contar

Voz 16 49:28 desde luego que sí digno de recordar ante

Voz 14 49:31 ahora que soy yo se lo cuento de mi hija que suele venir pero yo imperan votar porque teme que tu hija ella

Voz 59 49:41 sí

Voz 16 49:43 política limitó mucho y lo tiene conciencia política conciencia social ha salido muy bien aleccionado por su madre Antonia pues que bonitas sí

Voz 14 49:58 muy mucho de hablar contigo

Voz 16 50:02 igual yo soy digo porque yo

Voz 14 50:04 tengo setenta y dos años que había cumplido el tecno insomnio yo yo me me la radio yo escucho y estoy distraída pasa

Voz 16 50:19 pues gracias Antonio por hacernos tan buena compañía un abrazo Carmen yo

Voz 5 50:30 a qué

