Hablar por Hablar (24/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 2 00:14 Hablar por hablar Macarena Berlín

Voz 11 05:01 hola Carmen muy buenas noches desde Sevilla

Voz 12 05:06 muchas gracias por llamar Carmen

Voz 13 05:08 vive como hay hablándome es la persona que haya hecho una zona en una cola

Voz 11 05:14 exige

Voz 13 05:17 es todo habrá mucha gente que enseguida a la cola esta de él

Voz 14 05:21 de los pabellones de la Expo claro ese me tendríamos que llevar Luca di yo y todo porque claro yo tenía un pasé de la

Voz 13 05:30 sobre la tarde en hijo también te donde aún no se que dos mil profeta y había que inglés y a ella poco de hora pasa el pacense

Voz 14 05:47 esta tecnología porque Pacer aparte

Voz 13 05:49 ahora todo no día a la que usted

Voz 11 05:51 mire fue en El Corte Inglés para sacar el el

Voz 13 05:54 la Corte Inglés después el ex UPA de fue esfera Pastor día ya cogida me llevamos bocadillos me iba a coger sitio malo porque yo no que no nos daba tiempo a las ocho de la tarde si las vi que cerraba los pabellones que lo no daba tiempo de entrar a la cola

Voz 11 06:14 no no totalmente pero estaban ustedes organizador pésimos

Voz 13 06:18 claro digo vendido del colegio cogía Coconi hacia lo hace de Iyad sobre las siete algo yo lo llamaba por teléfono la Dico recorriendo los duques de te tengo la Laura porque había que pedí hora la OMS tubería ya estaba en la cola de las siete a las siete y media al tiempo que cogía el autobús para allá porque vivimos en pleno Montano pero el auto boquetes de Alban torneo pero vamos es porque mamó también va costando a las dos mil pesetas sacaba doce torcida con esa podía por día pero la la de Venezuela es que no nos gana tiempo nunca

Voz 14 07:06 en el pabellón de Venezuela no se hoy de lo acuario esos son buenos

Voz 13 07:10 es que yo no me hubiera Delibes que me tiene que era sábado muy dos mil pesetas la extra en la tabla pero con Candín yo tampoco les daba tiempo cuando cuando llegaba la ocho hasta la que le quedaba tiempo más que bebe uno o no una hora hora la gente me induce los bocadillos suelo perdió la EPO o en otro

Voz 11 07:34 Steely sí sí sí la idea sí la verdad que yo había pabellones que ni entre porque son una locura Carmen

Voz 14 07:43 todo Berta pero merecía la pena no ha pues tuvo un año yo que fui

Voz 13 07:52 son Antonio en de conoce ya de hacia poco que habían hecho el puente nuevo de Ayamonte a afgano Antonio ora en el curso

Voz 13 08:07 que de que de hora pues nada que John con ustedes casi casi cuando la El País con el programa no

Voz 11 08:17 pues sí que son veintiséis años si si ya estábamos por acciones

Voz 14 08:25 esta idea Mara de Christie

Voz 11 08:31 eso lo tengo y todo apunta Carmen pues le digo lo mismo que a otras personas que bonita compañía nos hace muchísimas gracias

Voz 13 08:37 por si esto lo que nos estamos anota

Voz 11 08:40 dando de la Expo noventa y dos que parece que fue ayer verdad

Voz 13 08:43 yo tengo el librito que donde entraba te pone un sello

Voz 14 08:46 si se sincero y todavía lo conserva a usted

Voz 13 08:50 el librito es algo concierto yo sé lo que ha llevado conmigo a don Fernando y un radio para escuchar Sevilla Cannes frenando también lo que le digo no sí o sí

Voz 14 09:02 pero Fernando es si diga diga

Voz 13 09:06 se compró la última paga un traje de marinero y dando

Voz 17 09:14 yo me Radio

Voz 13 09:16 con con la puesta para escuchas y el Sevilla

Voz 14 09:21 Carmen muchísimas gracias buenas noches buenas hacia

Voz 19 09:34 pero no se eh ahí seis de enero

Voz 19 09:54 me dice que se ha vengado

Voz 11 10:03 sí en Alicante nos escuchan Noemí

Voz 17 10:06 sí buenas noches buenas noches gracias por llamar no gracias Macarena mi tema no es que el de colas y cosas así pero

Voz 14 10:15 creo que es muy importante porque no

Voz 17 10:18 eso es lo lo estamos pasando como una nieta gracias a Dios ahora está muy bien muy controlada hoy tuvo no sé si son controles cada mes y hoy hemos tenido también era buenísima noticia que no tiene actividades bueno permítame terminar luego me voy a centrar bien porque la gente hablando no se está recuperando visión me estoy refiriendo a una enfermedad que se llama retirado Blas toman que como su nombre indica será en el ojo en la retina es un tumor retiro o las toma un tumor hace muchísimo muchísimos años tuvimos treinta y pico de años tuvimos también experiencia dentro de la familia

Voz 23 11:08 sí sí se manifestó a través de un

Voz 17 11:13 estrabismo decir sí que el ojo se va hacia un lado u otro no por suerte dimos con un oftalmólogo que prestó muchísima tensión y lo detectó a través se detecta a través de algo tan simple como un fondo de ojo que es una gotita que le ponen el ojo y lo lo tomó luego lo ven y abre es el abecedario hace meses hasta tres años publiqué hace una ventana que se extienda hasta los cinco años se ha pasado de los cinco años son casos muy raros eh

Voz 11 11:53 su nieta qué edad tiene

Voz 17 11:55 se detectó no soy meses ahora tiene dos años

Voz 14 11:58 dos y dos en diciembre eh

Voz 17 12:01 han está dentro de de la edad no me lo antes a través de un estrabismo que con mucha suerte si lo lo lo lo los llevaban a un P o les tomó lo pediátrico lo podían detectar porque ah y porque luego hace mes datos así Si bueno ya no hay mucho que hacer y se atiende eso hacia de San Juan de Dios de Barcelona que ellos no son polos pediátricos maravillosos porque ahora

Voz 23 12:35 claro no es lo mismo que hace treinta años no a mí

Voz 17 12:41 así es muy fácil detectar los padres un hito para los padres son los para qué se puede detectar que una simple foto tal es así que la asociación de padres de niños con prefiero dar las toma alemán ha difundido un sport si así no spot publicitario que es el cumpleaños donde niños y los padres con sus cámaras digitales secando votos sacando fotos sacando fotos cannabis que después publicitario un pub pone a una mamá sacándole asumía luego se esté una postal de la flotilla sillas y así hasta que Esteve niños Rubio y gorditos Idepa repente de una postal donde la mía tiene en su juego una mancha blanca con las cámaras digitales donde sale en la foto una mancha blanca unos padres viral a son reflejo no es redonda Redondo redonda del tamaño

Voz 12 13:50 como el de sí

Voz 17 13:53 eso hay que prestarle mucha atención ese pote publicitario está lo ilustra perfectamente es decir mi hijo lo detecto sabiéndolo porque a través de que tuvimos en muchísimos años

Voz 14 14:09 el ser documentó cedo comentó

Voz 17 14:12 y hay atrasos interna hay que aunque el médico dicen que nunca y para iban que que no hay que

Voz 14 14:20 así que no hay Claire mucho

Voz 11 14:24 toros hoy uno lo único que a veces consigues asustarse verdad

Voz 17 14:28 todo este mi hijo sabía que a través de la fotos se puede detectar y tuve tuvimos se hubieran golpe de

Voz 23 14:37 de qué me dice mamá

Voz 17 14:40 a la era tiro retiene hablar toma por suerte nosotros vivimos en Alicante pero por suerte él estaba en ese momento en Barcelona Fui aún gastamos lo lo de ahí mismo lo siguiente lo derivar al alza de Dios y empezó el tratamiento por suerte muy bien muy bien este así que estas llamadas para alertar a los papás a los abuelos que nos citan que me están escuchando que es muy importante serán son cinco mil nueve nuevos casos por año es muy importante no es mortal si se detecta a tiempo

Voz 14 15:23 si no es inmortal

Voz 17 15:25 pero si se detecta a tiempo lo tiene muy muy controlado lo en lo médicos esto médicos oncólogos hacen permanentemente investigaciones lo tienes acorralado lo tienen muy controlado es una maravilla cómo trabajan cómo investigan sí pero los padres tienen que estar atentos a mí me permito porque abarata hay que vela por los hijos

Voz 23 16:00 si los médicos se ceban

Voz 17 16:04 algunos critican ahí voy a como la que voy a hacer yo conozco dos casos a través de mi hijo que se encuentre con otros papás de una persona de Andorra que se encontró en Barcelona y otra persona de otros Papas de Murcia que también se conoció hoy que lo no no están informados no no actuaron con urgencia tienen que insistir insistir los padres este el caso de y el Principado de Andorra la superaron a sacarlo el globo ocular porque estaba muy avanzado el de viñeta por suerte no como de muchos niños no si son detectado tiempo no ciudad saca de globo ocular es adicional así que Macarena Aguilar disco que me haberse permitido cumplir porque la gente de Barcelona esto médico maravilloso quieren que se difunda quiere que se conozca quieren que los padres estén altamente icono que esta realidad eso es todo

Voz 14 17:22 dicho de mi pues muchísimas gracias

Voz 11 17:24 sólo decirle quién nos alegramos de verdad de corazón que esté estabilizado que su nieta esté bien y que como insiste usted lo hayan cogido a tiempo muchísimas gracias Noemí

Voz 17 17:35 si el insisto de nuevo los papás a través de una foto lo pueden detectar incidió estamos algo no le dan importancia insistan conozco cazo que hubo que insistir y luego en el caso del de la manera de Andorra tuvieron que sacarle el globo ocular que ponen prótesis y demás pero para llegar ahí hizo sí sin duda

Voz 14 18:04 es idea hora detectar así se puede coger

Voz 11 18:06 tiempo gracias Noemí que tenga buena noche

Voz 17 18:09 muchas gracias Macarena un gusto buenas noches

Voz 25 18:23 yo quiero realizar con a todas que parque software cuanto fintas escrito mucho texto y Cheney conozco inquilino en todavía está el lo que civil con Dave la agencia la Cámara Alta camerino tu Titi cantan estuvo en Tavistock Square recomendaba invertir con datos salen a la par gracias contra contra quitar pelota favoreció los dos decantó ninots tanto mentir email cuya Hardy Sandokán

Voz 20 18:59 sus Pedro León entre otras cosas hoy le estamos pidiendo que nos cuente cuándo fue la última vez que hizo este de una cola multitudinaria porque Patri Alburquerque casi me quedo dormida en las escaleras de una convención de súper natural en Roma esperando la sesión de autógrafos de Jensen mereció la pena la espera eh libélula dice que se plantó en una valla a las nueve de la mañana para ver a straits en Gijón

Voz 25 19:34 en ocho dándole emoción es la prima cuanto hotel con hacerle la mañana supongo que a las nueve y media de la noche media bueno la hora sigue habitual de los conciertos en cuanto a salir en su última propuesta que ha hecho los deberes

Voz 25 19:57 todos los Tutti convirtió encanto David actriz ciento hornadas Colt aparecen precuela

Voz 20 20:19 Mely rubia que cuando quieres ver a tu ídolo de cerca no te queda otra que hacer cola o la Isabel buenas noches

Voz 11 20:30 hola buenas desde San Sebastián los llama igualmente gracias

Voz 28 20:34 sí por permitirme compartir este relato yo le llamo pequeño relato no tiene una parte incluso al final de Moraleja incluso no de un comienzo triste pero un final bonito Iker enseña bueno lo que quería traerles un poco y contarles a todos los oyentes y a vosotras pues es un poco lo que me ocurrió hace ya bastantes años ya casi XXX que yo vivía por aquel entonces en Londres cuando España e incluso no pertenecía a la Comunidad Económica Europea bueno yo trabajaba en un geriátrico que es un poco mi profesión y mi vocación tan

Voz 14 21:12 bueno pues

Voz 28 21:12 que después de un año muy duro de trabajo muy duro pues cogido unos días de vacaciones y decidí irme a un lugar que siempre había tenido mucha ilusión de que él agradecía entonces pues bueno pues ya compre los billetes ahorre Mi poco dinero bueno me iba en un plano un poco a la aventura no nunca me ha gustado irme a hoteles ni ni cosas así simplemente me compré el billete bueno a ver que me que me que me deparaba viaje no entonces bueno pues nada cogí el vuelo cogí el vuelo desde Darwin Londres y me dirigí hacia Atenas llegamos a llegue a Atenas y bueno pues yo iba sola en el viaje conoció unos chicos muy simpáticos que ya llevaban muchos años yendo repitiendo las vacaciones las distintas islas de las heladas y me dijeron mira hay una isla muy bonita que se llama paros hice igual te gusta porque yo quería un sitio tranquilo y allí fui a ellos me indicaron cómo tenía que hacer todo dónde comprar dónde estaba el puerto o me enseñaron todo fueron muy amables y bueno pues ahí fui ya tenía ello iba a ocho vías entonces bueno pues pasé unos ocho días bueno pues eso conseguir un lugar donde hospedar me estuve muy bien unos días pasé la playa también

Voz 14 22:26 sí un poco de todo entonces a la vuelta

Voz 28 22:29 a la vuelta pues yo ya tenía había visto los billetes que oye a mi vuelo salía hacia Londres a las tres quince ponía mi mi billete no tres quince entonces yo pues bueno pues entendí que eran las tres de la tarde en vez de en vez de las quién C30

Voz 14 22:50 o las quince

Voz 28 22:52 el interprete de otra forma con lo cual al llegar al aeropuerto pues me pongo en una cola inmensa no veía yo mi vuelo en las pantallas bueno pues deje va yo ingenuamente como convencida de que yo estaba en lo cierto cuando llegó al mostrador iniciaron la falta no no señor a usted señorita usted ha perdido el vuelo bueno me quedé impactada porque claro había gastado todo el dinero de todos los verá cómo más que entonces era claro porque dices voy a comprar regalos ya no me valen para nada las monedas cuando llegue llegó a Londres ya tengo ya lo lo justo para el metro para irme a casa y no pasa nada yo tenía que empezará a comenzar yo trabajaba el lunes próximo ese a las siete de la mañana lo tenía puesto ya ya planteado así con lo cual me dicen que he perdido el vuelo pillos sino duro entonces bueno pues empieza a hacer colas en todos los mostradores para ver si por favor alguien me puede ayudar porque bueno pues no tenía dinero ni para llamar por teléfono a mi trabajo para que me mandaran dinero entonces tampoco existía móviles tarjetas de crédito pues tampoco yo tenía en ese momento no había llevado debía amigos

Voz 14 24:05 sabía por entonces con el de Asimo claro era

Voz 28 24:08 todo como más estábamos más aislados no entonces bueno pues la he horas y horas reclamando y me dicen no no si usted no compra billete no vuela yo pues claro estaba preocupadísimo fallecía pero bueno pero miren ustedes me llevan y yo les pagó el vuelo cuando llegue

Voz 14 24:25 no claro me decía a ver

Voz 28 24:27 señora por favor señorita las cosas no se hacen así yo bueno pues e intente por todos los medios y me puse en todas las colas recuerdo que había unos vascos también que llegaron llegaban en un Chus que venían con un guía les pedí por favor bueno bueno el caso es que pasó todo eso era un viernes yo tenía que haber volado esa madrugada del viernes pasé toda la noche durmiendo en el aeropuerto bueno durmiendo no metiendo jaleo porque yo era muy en guerra

Voz 11 24:59 yo reclamaba ayer yo digo bueno aquí me echan

Voz 28 25:02 pero aquí se va a enterar todo el mundo de que aquí tienen a una persona que vamos yo no me voy a cansar de dar guerra todas las las hice todas las colas me echaron varias veces afuera que hacía como cuarenta y cinco grados no me dejaban mientras ya porque estaba demasiado entonces ya era demasiado pesada no ya claro entonces ya estaba alertando demasiado la seguridad el pero yo no tenía otra opción no no sabía que mi comer ni me podía comprar un botellín de agua la gente me daba algo de dinero lo previsible es un poco triste y entonces yo que era muy orgullosa joven entonces pues Jon al a todas las azafatas venga hasta que llega bueno ya he rendido un poco y el sábado ya a eso de las dos de la mañana del día siguiente ya estaba agotada pues en esto de que veo un señor que se acerca a mí me dice en inglés claro me dice si yo soy la persona que está montando

Voz 11 26:01 el follón en el aeropuerto

Voz 28 26:03 el quién soy yo porque él es el responsable del aeropuerto Ilya han llamado en sus vacaciones siendo que vendría al aeropuerto urgentemente porque hay una mujer que él no para de protestar de de bueno le pedir a todo el mundo ve sí tal y que están aburridos de mí dos veces me dice quién soy soy una persona que verdaderamente me he equivocado he tenido una confusión he visto otro horario soy tonta lo sé pero sólo quiero que me den la oportunidad de que me lleven ustedes por favor a Londres otra vez Filho pagar el billete y no tengo ningún problema con responder en ese sentido pero me dice iban de trabajas entonces de digo pues mira trabajo yo digo es que tengo que llegar a trabajar porque porque es que tengo que trabajar mis pacientes eso usuarios Dios presidentes pues donde trabajas me dice le digo pues trabajo en los los era un lugar donde yo trabajaba en Scottish en Londres en el norte de Londres entonces me dice pero tú trabajas ahí les digo si me dice bueno pero dame más datos le digo pues mira estas mi ayer estas mi jefa Éstas son las enfermeras con las que trabajo esto son muy suyos que los que yo tengo de mi grupo de trabajo y me dice y conoces a tal persona como él me nombra a una señora entonces le digo si si si esa señora está conmigo por las mañanas yo está en la habitación tal se llama tal es tal y tal entonces todos los datos por supuesto todos coherentes y todos razonables todos fehacientes y entonces me dije es mi madre no puedes te lo juro te verdad creer Mocus me dice es mi madre entonces bueno yo me quedo que no sabía pues era en ese en ese momento me sentí un grande y pequeña al mismo tiempo el señor tan seriamente entonces me CB levántate me lleva a una máquina de las de refrescos me saca dos botellas de agua me compra de ahí unas cosas son los bocadillos unos Angulo que había en las en las máquinas vamos boyas oficinas me me invita a su oficina y al director del aeropuerto y me cuenta la historia me cuenta que que es su madre que él está ahora destina o ahí que es su madre y que bueno que se me agradece

Voz 17 28:33 o de mil maneras todo el cariño

Voz 28 28:36 lo que su madre tiene por parte de todos no sólo por mí sino por todas las que trabajamos allí pero bueno al final yo era un poco la que en unos meses llevaba seis meses atendiendo a su madre no sé la verdad que tenía muchos problemas cognitivos y tenía Alzheimer

Voz 14 28:52 tal vez el hombre pues va me saca el billete por supuesto y también Vito en primera clase business antes esto es esa no no no no no no no no no

Voz 28 29:05 no me compró el billete el el me compró el billete agencia el billete

Voz 14 29:09 sí sí en un vuelo que salía a la hora

Voz 28 29:11 media estuvo conmigo todo el tiempo estuvo bueno pues ya te digo comprando me me dio me dio dinero medio doscientas libras dio medio doscientas libras puede ir para mí era yo estaba atónita imagínate y yo yo es que era una sorpresa entonces pues nada me metió ya te digo en un vuelo llegue a Londres perfectamente bueno pues es una anécdota que al final tiene el amor

Voz 14 29:38 se aleja es que al final no pues también lo quedas recibes

Voz 11 29:42 qué es lo que bonito Iker y que ilustrativo eso que ha dicho usted cree que se sintió muy pequeña muy grande a la vez

Voz 28 29:50 sí porque claro yo estaba además en una esquina porque ya me tenían un poco acorralada porque ella yo había sido muy pesada con el pedir pero yo no quería yo no quería nada gratis yo les había bichos limpio la aeropuertos limpio no importa yo debas que es una persona muy aventurera es muy hizo y sigo siendo así no a pesar de los años el espíritu que nunca en jefe no

Voz 14 30:14 bueno ejercen algunos de los

Voz 28 30:16 pensamientos que tenemos turbios pero el alma de by las ilusiones cuando tienes vocación y crees en ti misma eso nunca entonces cayó estaba pequeña en un rincón porque ya estaba cansada también de mí ya llevaba diez y pico pidiendo rogando llorando incluso tenía un anillo que recuerdo que que que nos lo hemos pasado de de pues de mi bisabuela cuando cumplió mi abuela dieciocho años El avión mi madre a mí

Voz 14 30:44 cuando cumplió dieciocho años y me lo llevé Inglaterra

Voz 28 30:46 cómo como como esa cosa hay que ir lo tengo todavía en la mano y no me lo quito nunca no entonces bueno tiene dos pequeños veían títulos en el centro que forman como una estrella

Voz 17 30:57 eso les deje como el anillo no

Voz 28 30:59 en os dejo el anillo y a cambio me dais un billete pero yo luego os pagó el billete irá y me dais el anillo otra vez no no tenía nada no tenía nada para que que que era no sólo mi palabra no pero la palabra

Voz 14 31:13 ya ves Macarena la palabra se ha dejado tan atrás las palabras es una pena no

Voz 28 31:19 entonces bueno pues por esos como estaba en hacer rincón tan pequeña el hombre estaba mirándome desde era tan alto me miraba desde tan arriba que bueno pues no se me sentí cuando él me dijo es mi madre me sentí desde entonces en ese momento sí me sentí la de porque yo dije yo te puedo contar cosas de tu madre yo puedo prever da hora de decirte que yo tu madre le doy los besos que tú cuando no estas no son los pues verás

Voz 11 31:46 claro

Voz 28 31:48 también la queremos porque a pesar de no ser familiares tú tienes esa evocación esa cosa que la tiene esa incrustada no pues lo puedes hacer no lo que pasa que claro el cariño es tan difícil de medir no pero sabes pero entonces yo le podía explicar su madre se llama a Molly era una persona posible que además la pobre cognitiva Mende pues no reconocía ella no entonces pues es una historia bonita porque al final

Voz 14 32:16 muy feliz y tiene una moraleja

Voz 28 32:18 de que al final también en este trabajo que muchas veces tan ingrato no porque el el a más

Voz 12 32:25 el amar sin condiciones

Voz 28 32:29 sin ningún tipo de no sé de condicionante no es tan ingrato como a veces no pero cuando amas de verdad a más así pues no sé si alguien lo ve bueno pues mire a mí me coincidió así yo hace unos meses o unos meses atrás un día de casualidad en un grupo que yo mismo estoy ni los pequeños relatos no porque forman parte un poco de de mi vida y también de mis ilusiones no entonces se formó un grupo hay un grupo en Facebook y así en algunas redes pues los que compartimos los escritores aficionados no somos es ese simplemente yo creo que somos personas que queremos como partir palabras no entonces un señor que es un señor que es argentino estaba haciendo un libro sobre anécdotas anécdotas de las personas que a lo largo de su vida han pasado por su vida o ha conocido

Voz 14 33:31 qué buena idea o si

Voz 28 33:33 pues son anécdotas de cada uno de diferentes lugares del mundo con diferentes pues personas de diferentes edades ahí o diferentes pensamientos culturas entonces un día me puse en contacto con él y bueno y esta anécdota pues me dijo que quedó un poco seleccionada para al igual incluirla en su libro que a mí no me importa pero es era bonito y me parecía bien editado para para contar que sobre todo la moraleja que tiene Alsina del que al final pues no sé cuando hace es el bien no mires a quién es así no entonces pues bueno ese día pues sí fui fui una reina porque realmente pues eso no encontrarme a alguien como él que bueno pues eso no encontrarme al padre de de una reciente fíjate en en Grecia cuando has perdido un vuelo iba a marginar que él era el director del bosque

Voz 11 34:30 no son cosas tan rocambolescas

Voz 14 34:33 la piensas cuando está desamparada

Voz 11 34:36 Isabel pues muchísimas gracias de verdad por compartirlo

Voz 14 34:40 nosotros también buenas noches besos adiós

Voz 20 34:53 una nunca sabe quién puede estar a la vuelta de la esquina esperando para echar una mano

Voz 11 36:20 hola Mari buenas noches hola buenas noches les damos desde Alicante

Voz 16 36:25 muchas gracias por escucharme quiero decirles mis dos colas que he hecho en mi vida que las recuerdo y no las olvidaré nunca he hecho muchas pero esas dos no las olvido yo cuarenta y seis o sea que ahora tengo setenta y dos

Voz 14 36:46 sí veintidós años

Voz 16 36:49 con nueve años hacía cola yo para coger carbón para que mis padres pudieran hacer al día siguiente la comida

Voz 14 36:58 vaya porque entonces no había Bután

Voz 16 37:01 no había nada carbón no había para todo el mundo entonces yo tenía nueve años recuerdo que mi hermano el mayor sequedad para por la noche para coger cobla ir cuando iba a trabajar que a las siete torres me ponía yo porque la carbón hería abrían a las nueve de la mañana entonces cuando llegaba a mí me llaman el carbón hay veces que se terminaba ahí después de hacer la cola

Voz 12 37:34 no te vayas carbón

Voz 16 37:37 es que tenías que ir a casa sin carbones al día siguiente les dijo todo eso porque ahora cuando ve a la juventud que me alegra mucho que yo siempre el corazón se me abre de esa escolar para ver a sus ídolos es que hacer cola para coger un libro o un o English como yo digo Keith Cinto ha sido un Mis colas la segunda cola fue para el pan lo mismo pero para coger pan te estoy hablando de los años cincuenta heridos es una cosas que entonces estaba muy mal la cosa

Voz 14 38:19 pero revuelto hace de cuáles han sido el resto de las colas

Voz 16 38:24 pues para llevar a mí el miedo a ver los los dibujos el el claro para verlos similitud bis para Louis para ver todo eso yo estando en la cola

Voz 28 38:37 ya

Voz 16 38:38 será posible que se está haciendo cola después de prometer

Voz 14 38:43 no hace cola más sigue diferentes verdad Marie

Voz 16 38:45 Ike diferentes pero me da mucha alegría ver a la juventud a veces a Scola porque no son mis colas yo he hecho otras colas pues para vota por ejemplo eso sí era pero no hice más ni parieron cine para nada cuando había cola yo no me quedaba y luego cuando han sido abuela pues se chocó

Voz 14 39:08 eso era para que hay mil testimonio Bari que bonito que bonito es es todo muchísimas gracias a mí es que si China

Voz 16 39:18 vale vale es para que también muchas veces mis nietos me dice No hay que cuenta con la vi yo les los pongo en su sitio les hablo de mis colas para que tenga los pies en el suelo

Voz 14 39:29 lo exclusión Marie lo reciben

Voz 30 39:31 cariño y con son preciosas y se lo digo

Voz 16 39:34 no yo le digo que los pies en el suelo tenis que saber de dónde venís para saber dónde vais vosotros venirse aquí abuela cola a coger carbón para poder hacer comida así que si vais vosotros hacer cola para cuando eran pequeños hostil tuve porque se cansa van tenéis que hacer cola todo eso Macarena además que para eso

Voz 11 40:00 no lo es a usted al contrario gracias por llamar muchas gracias buenas noches hasta pronto

Voz 20 40:10 hay que saber de dónde vienes para entender a dónde vas

Voz 27 40:29 bares que hay Mail ves hijo dedo y Olatz bueno me fui al sofá Sex we que debido a él

Voz 20 41:12 muy bien Madrid nos espera Fernando buena

Voz 11 41:17 noches buenas noches Macarena ya delante gracias por llamar

Voz 12 41:21 mire nada mujeres yo te escucho todas las noches porque yo ya te digo que estoy en la calle si el camino para ver si lo mercado algo así el falta gente para trabajar para descarga o lo que se pretende esta sin trabajo Ferrando estoy al mismo estoy sin trabajo lo que desde hace cuánto desligarse pues yo en septiembre desde tiemble lo único que quería decir es que ayer estuve escuchando gramaba Macarena Isla Chica esta de Alicante que eso es lo único lo último como dice ella pero que tiene de salir adelante y luchar porque yo voy a ir comedor comedores todo estoy durmiendo en la calle yo tenía una amiga cuando tenía un estaba trabajando la ayudado mucho ahora ella han dado una casa en Guadalajara si no ha hecho capaz de si debía invitar a un café para que conozcan mi casa y entonces yo estuve casado también tengo una hija resulta de que en lo sentimental un engaño entonces él yo no me fiaba más de ninguna mujer

Voz 11 43:00 esta mujer sí

Voz 12 43:02 la queréis yo yo yo la sigo queriendo Ximo si no quiero no quiero más mujer tenía ganas de hablar contigo porque cobra más muy muy bueno

Voz 11 43:17 está nervioso nosotros Coque Fernando es lógico es lógico

Voz 12 43:23 resulta de que la verdad que he hecho mujer que siga luchando porque a mí siempre he dicho que me retiren pisoteado tengo que morir de pie me escucha Macarena con mucha atención Fernando pues eso es lo que lo que esa mujer te mire por su se que el esfuerzo a Suiza para que no entro en eso porque yo también ha trabajado en un friki eso me salir porque no era de amigo de camarero me entiendes

Voz 11 44:06 como marido trabajaba usted entonces

Voz 12 44:09 claro no era de mi agrado veo que allí iba o van mucha gente entonces hay buena persona iba a ir borracho hay gente con mala idea y con todo eso siga luchando absorbidos esto porque él ya si lo hace será para llevar adelante pero hay otra están en la calle lo hace semanas han llegado

Voz 11 44:38 Fernando se refiere usted a la prostitución

Voz 12 44:40 sí

Voz 11 44:44 y usted trabajó en un en un bar donde se ejercía la prostitución como camarero

Voz 12 44:51 cuánto tiempo estuvo trabajan allí se seis meses el tiempo del contrato pero no renové no no Renove por eso les digo que peluche que cero sale una cosa hoy y mañana salí porque yo voy acto al mercado de Barceló ir ahí siempre en la carga o descarga siempre hay Argo siempre me saco para mí café Lito para por la noche se come algo a lo que no tengo Spa donde dormir

Voz 11 45:36 Fernando tiene usted de asistencia social hay alguien que que se esté preocupando por su situación no ha pensado usted en buscar

Voz 12 45:46 vamos yo no conozco bastante bien y entonces no tengo estoy solo aquí y entonces no tengo una aconsejar no

Voz 11 45:59 por qué cuánto tiempo lleva en situación de calle desde que perdió el trabajo y desde entonces lleva usted en Madrid

Voz 12 46:13 no yo llevo dos años Madrid llevo dos años Malí yo he estado verte pero los al verse no me gusta darme porque respeto a todo lo primero de todo el mundo pero cómo te vuelvo a ver si lo hay bueno y lo malo me entiendes entonces pues normalmente son que tiene que dormir como un pirata con un ojo abierto y otro cerrado por si te roban el teléfono o lo poco que tienen

Voz 11 46:48 Fernando y de dónde es usted de usted gente que que le apoye tiene una red que le ayude

Voz 12 46:57 mi hermano y hermana pero me no saben que yo estoy en la Academia por eso te digo que esta mujer que yo sigo con mi hermana perdona Macarena si ha tenido contacto con mi hermana y le ha dicho que yo estoy durmiendo en París entonces eso un disgusto para mí yo muchas veces se queda con ella para hablar tomaron café lo poco que tengo

Voz 11 47:29 amiga también

Voz 14 47:31 sí pero a lo mejor lo ha hecho porque está preocupada

Voz 11 47:34 no quería que la familias enteras se puede ser no no creo yo he tenido buena intención

Voz 12 47:42 no yo creo que no es porque quiera preocuparse de mí si que ella pienso yo no firmo pero ninguno veintinueve coma por ciento estar jugando con a él porque ella tiene ese Parra siempre le da la tensión va va a poner a comprar todo es buena pero digamos una separación o un alejamiento Ainhoa el también arreglado la dentadura la gente no queda las cosas casi el margen porque si bien mujer me pidiera para mí es así se lo haría lo poco o lo mucho que tuviera pero para una me entiende Macarena

Voz 11 48:46 pero lo que no comprendo Fernando es qué relación puede tener con que ella le haya dicho a su hermana La hermana de usted

Voz 12 48:53 que está en situación de calle bueno yo no no quisiera de deuda a mi familia ya me entiendo no me entiende porque si ella quisiera ayudarme lo más normal que me dijera mira yo yo un sitio para dormir Man bandeja o esta casa no te puedo dar pero sí que la ropa te lo puedo lava sí que te puedo lleva peluche claro no te voy en valores me cuesta cincuenta gente echarme que no es pues los cincuenta céntimo sino el detalle me entiende usted Macarena

Voz 11 49:45 el sentir que cuenta usted con alguien al igual que ella contó con usted en su momento

Voz 12 49:50 exactamente fue un día te me pidió setenta euros no estaba trabajando en la Gran Vía quince diga supliendo una embarcaciones porque yo me agarro un fuego me entiendes Macarena para trabajar no se me cae los anillos perdió setenta euros cuando ha al otro día largamente como Chava me dijo que echaba en Alicante como estar alerta si es que me me voy a salir de mi casa con unas vacaciones pero con el padre de la niña hombre yo creo que unas vacaciones con el padre de una niña iraquí

Voz 31 50:39 que viene cada momento saliendo comiendo junto yo creo cae a Internet una razón

Voz 20 50:50 a usted Fernando que ya está tenido una relación con su ex marido

Voz 31 50:56 hombre me duele yo ya me dice si ella me dice que eso lo se puede hacer por el bien de su hija vale pero lo que no se esté jugando a carburar entonces yo la quiero mucho pero a mí me duele decirte el curso Laszlo TAV el Bossaso

Voz 20 51:27 tenemos que dejar aquí la conversación con Fernando

Voz 11 51:29 yo dándole las gracias

Voz 20 51:32 su generosidad y por la confianza que ha depositado en el programa hablándonos de su situación actual que ojalá ojalá se solucione pronto Fernando muchísimas gracias