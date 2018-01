Hablar por Hablar (24/01/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 2 00:00 todos

Voz 4 00:18 muy bien

Voz 10 01:09 Jaime pero tengo ya un útero que aquí Bongo K yo quiero que a llame de deba ahí tu tienda decente aunque contamos quiero que debe desde que nadie Center El Duque y queda muy grave este llame vivió decirte cliente yo hablo ahí que nadie decente lo que contamos quiero que debe de este que crecen intento pero importe de la luz yo te edad monta centro como tú hombre dialogante decirte habla de tú que nadie decente que lo contamos quiero quedan menos veces que la alquiler Center educa cuenta que debe se queda decente del Born to

Voz 11 04:17 Hablar por hablar Macarena Berlín

Voz 12 04:20 abrimos nueva ahora en Hablar por hablar y lo hacemos fijando nos en la historia que ha elegido Rafa Sánchez para convertirla en canción es la de José Manuel que se preguntaba cómo se enfrenta uno a la vida cuando le falta su mayor apoyo vamos a recordar el testimonio

Voz 13 04:35 ahora mismo me encuentro en la puerta del hospital porque tengo a mi padre ingresado tiene cáncer desde

Voz 14 04:41 Peña nada entonces para ella

Voz 15 04:44 yo y me han dicho que queda sin Isabel

Voz 13 04:50 en ella un poco el mundo encima porque además yo soy una persona que me considero relativamente joven tengo tiene un año veintidós y efectos prácticos solo tengo a mi padre que con mi madre no tengo relación yo de ese año que me echó de casa sin relación tiene concede digamos que el único punto de apoyo o defensa o o de llamo hicieron paternalista del mundo donde tienen la la que te protege au que pida de tío mira porque se va digamos que que pecado el mundo iba dentro cuando se te junta esta situación donde tiene uno estudios tienes que cuyas de tu casa de tu padre de todo indica es cómo han ido cayendo cuesta abajo pues la verdad es hacer lo que sé hacer muchas restante al poder mostrarlo porque si tú lo muestra segundas es el se hunde aún no has porque el día hablando comentarle remitan así medio en broma medio en decía pero sí que no no yo por ejemplo no sé ni para qué

Voz 16 05:47 donde hay que pagar la contribución y todo ese tipo de cosas el día que pagarle y parecen tonterías pero hay cosas que no tiene nadie te enseña a afrontar este tipo de situaciones

Voz 12 05:57 la FIFA ha música el izado su historia ya compuesto esto para

Voz 9 06:08 no

Voz 17 06:20 el Fandi que que duda eh exigió hace que se quede descanso que que Maine Vermont

Voz 9 07:18 eh

Voz 17 07:23 ellas le vaya a ellas para que P sí que sin verles Take donde explica

Voz 9 08:30 eh

Voz 17 08:39 sus silencios

Voz 9 08:47 sí

Voz 12 08:53 ya sabe que yo siempre les recuerdo que tiene una dirección tres uves dobles punto la vida en canciones punto es para ponerse en contacto con Rafa Sánchez para que el el componga una canción tres uves dobles punto la vida en canciones punto es

Voz 11 09:06 Hablar por hablar Macarena Berlín

Voz 1363 09:09 a continuación recibimos a María desde Valencia buenas noches buenas noches Macarena

Voz 18 09:15 mire ella hacerle es poner mi problema resulta que hay unos cero dos jabalíes que son los silvestres que han roto por dos veces consecutivas la tubería la campaña del agua me está viviendo seis mil euros por el agua que se ha perdido sí ha querido ser Perona ha visto que el agua ha sido una posea una avería de los animales en las compañías no atiende a razones piden o lo pago hombre cortan el agua entonces mi pregunta es hay derecho que lo hagan animales silvestres que yo tenga que pagar esa agua yo cobro cuatrocientos euros como puedo pagar esa cantidad entonces mi pregunta es si hay alguna persona que me oyes comentarios ni puede darme alguna respuesta se lo agradecería porque se pro nada me ha hecho el informe ha hecho fotografías de del de lo que han hecho ir ni esta gente sabe el consejo que me ha puesto el jefe de aguas

Voz 1363 10:29 qué consejo

Voz 18 10:32 a la Cruz Roja o a la asistenta social a que me ayuden a apagar el agua hizo amigos que les dije celebrar contestó un cuatro críos que yo les he sacado adelante yo sola no digo a nadie y ahora quieren que vaya a pedir limosna para pagar a ellos

Voz 1363 10:51 perdona si le molesta cuando no no al contrario María estoy pues con la boca abierta voy a estar pero María disculpe momento claro usted me los no se dio cuenta de que los jabalíes habían roto la tubería

Voz 18 11:04 yo me di cuenta de él

Voz 1363 11:06 cómo se dio cuenta que estaba perdiendo agua claro

Voz 18 11:08 lo voy a decir está es un camino de tierra me vino una perra una pasta pero la hermana chorreando de barro entonces yo digo pone animando si yo no tengo ninguna fuente por ahí como viene mojadas entonces me fui a buscar y efectivamente hay más de veinte metros una acequia del agua que que salió sí a la vida como si fuera un río por las noches esos bichos van allí a mojarse tengo entendido que tienen pulgas en el agua para lavarse y entonces vino la Guardia Civil especial de Ronald para ver la la cosa hicieron una denuncia mando al juzgado nada de ahí el viernes hoy es lunes no es

Voz 1363 12:06 ah sí

Voz 18 12:07 el lunes me vino cartero con una carta certificada o pago esa cantidad o me cortan el agua esté puedo comprender que sin haber no se puede vivir

Voz 1363 12:20 Tanto María pero seis mil euros es una barbaridad no pero cuánto tiempo llevaba aquello perdiendo agua

Voz 18 12:27 pues me da usted ácido en dos Silvestre haciendo unas veces primera me pusieron tres mil euros yo he ido a pagando cada mes cien euros pero cuando a la segunda diría me ponen cuatro mil que son casi siete en total el reformismo las cuentas yo tengo una hija que son face de Familia al matrimonio y cuatro hijos a pagar cada mes mes setenta euros de agua yo te di un extracto de de la que dio consumiendo normal unos no nieva señoras al mínimo entonces si esos animales me han hecho mucho daño Trillo el daño dijo ya lo ha parece cuando pueda pero pagar esa señor no pueblo

Voz 1363 13:23 no no Marías que es que es una barbaridad

Voz 18 13:26 Mar no yo estuve en el Ayuntamiento Le dije digo mira mira eso señor lo que me han puesto que vaya a pedir ayuda Azkar insta a la Cruz Roja nunca soñado el Ayuntamiento yo les dice a la secretaria del alcalde digo fíjate te metía cuatro hijos me llevo treinta y cinco años que vive a señoras me quede con cuatro hijos de once nuevo ocho años me he criado yo sola no iba a seguir ninguna iba a nadie y ahora pagar esa agua tengo que ir a que dichos como yo le dije voy a pedir limosna me voy a prostituir esto permiso de hablar una chica que de árbitro que tenía que prostituirse para crear a su hija al dolar la llamado anterior

Voz 1363 14:16 pero la radio se

Voz 18 14:19 yo creo que eso es lo último que puede hacer una persona está yo me he dejado mis cuatro hijos durmiendo Macarena me iba a limpiar toda la santa noche apartamentos porque al día siguiente a los en que lemas o sea que hay muchas maneras como decimos en valenciano hay muchas maneras de matar pulgas para ganarse el pan yo creo que no es necesario ir hasta este extremo porque eso es lo más asqueroso te puede haber pero bueno allá cada cual yo

Voz 1363 14:48 sobre todo María que si no ha encontrado más opciones hemos escuchado su voz y desde luego creo que es de la misma opinión que usted pero no tiene más opciones

Voz 18 14:58 de la estima pero entonces no entrar osea he llamado y las señor mantenido me ha dicho la dejo en espera yo estaba he oído la última persona que tiene problemas de su hijo para ir al médico parece mentira que esté un ahora en llamando repitiendo los mismos cuando en realidad sí tiene efectos emblema eso pasa antes que todo el trabajo que todo digo yo

Voz 1363 15:27 llamarían pero me imagino que también tendría que convencer a su hijo eh que al final parece todo fácil desde fuera pero

Voz 18 15:33 sí

Voz 1363 15:34 completara su hijo de que de que no baila la salud completamente de acuerdo María lo tenemos lo tenemos que dejar aquí gracias a usted pero

Voz 19 15:46 si alguna sólo oyen mensajes me puede dar porque Fahmi que le dije a la vez digo si tengo que ir a Roma idea Rodas pero yo no puedo pagar esta cantidad ni te hubieras por no

Voz 20 16:02 haría a ver si alguien marca el novecientos cien ochocientos con una solución con una buena aportación seis mil euros tiene que pagar María porque unos jabalíes le han roto una tubería algo que por cierto ha certificado el Seprona ir por él

Voz 12 16:18 Dido pueso paga os en la corta Carmen buenas noches

Voz 1363 16:22 buenas noches desde Sevilla gracias gracias

Voz 21 16:28 bueno verás yo nunca he llamado a un programa la verdad nunca estoy un poquito nerviosa pero bueno llamada porque bueno estoy un poquito sí bueno en Pekín los temas muy desesperada porque tengo bueno tengo todo hija pequeña sí bueno una más adolescente con diecisiete años y la otra con catorce pero la de diecisiete años después de un tiempo alguien me está dando bastantes problemas en vuelos yo creo que todo radica en que tiene aún no billete que bueno pienso que no le aporta que no le aporta nada bueno la vean en trance bueno pues ha cambiado mucho de su manera de su forma de estar en la casa de la familia su actitud todo iba bueno yo por más que habló con ella al concejal la que me couché incluso les llevan una psicóloga varias veces pero no no no da su brazo a torcer lo piensa que todos los nuestra aquí bocado menos ella claro su mundo y un novio digan

Voz 20 17:39 claro porque cuando dice usted Carmen queda problemas qué tipo de problemas con los que estarán de esta esta niña de diecisiete años

Voz 21 17:45 veraz valor principalmente bueno para mí son todos importante pero bueno por ejemplo los estudio ha bajado mucho me incluso me han llamado del instituto y me dicen que bueno que la niña y su tutora especialmente que es una persona encantadora me dice que la niña la nota distante de lo nota triste ya si es verdad que mi hija no estará contenta y yo lo grave Feli en su relación conmigo ella antes era más cariñosa me contaba cosa ya no ella ahora no sé como yo les digo parece que vive en un hotel llega se mete en su habitación y cómo no la ayudarme como no podía apenas participan la casa con el hermano de Congo el padre bueno él yo creo que no le aporta porque continuamente se están discutiendo pelea mucho el escrita que yo le digo que no tiene que aguantar se lo que con diecisiete años tiene la muy bonito un ex

Voz 20 18:59 Iker responde ella Carmen cuando usted le dice que no tiene por qué aguantar que este equipo

Voz 21 19:04 que levante la voz que ya lo quiere que ella lo quiere que bueno que a veces pierde un poco el control me dice pues yo veo que no pero eso no lo tiene que comienza en digo es decir que no nos damos por Rita que hay para descubrir luego si no que es lo que yo veo que está descubriendo no porque ella tampoco lo admito que las familias gracias adiós esto es igual que yo pero que él no ha cambiado mi forma de hablar Fornas si te gusta las aficiones que él yo creo que la nulas que la tela a perdida su ha tenido una vida desde pequeña la Perviy o eh

Voz 1363 20:04 se fue Carmelo conoce usted eh y como es él qué impresión le da

Voz 21 20:13 hombre a mí no me gusta porque yo veo que no lo está haciendo feliz yo al principio bueno no lo vi meras aparentemente yo al principio no lo vi mal chaval la verdad pero una vez que empieza a ver cómo va la cosa mía yo era mucho continuamente discutiendo estamos peleando yo lo escucho le grita por teléfono no la dejan además lo sé cada vez que tiene me que tiene algo ciencia siempre busca la manera de tenerla tu vividas con el móvil continuamente la llama no la hereje de concentrarse la controla la controlado muchísimo y ella no lo ve yo prima que se lo digo ella no lo ve además ella me dice que yo le digo te equivocas equivocando ella me dice que bueno no se equivoque se cuenta porque entonces recapacitar pero yo yo no sé que no es muy madura tiene la suficiente madurez o yo como madre quiero no sé pero yo veo que no que no que no le aporta bueno

Voz 20 21:23 y cómo fue esa visita al psicólogo o Carmen

Voz 21 21:25 pues la primera siete fueron mi primera fueron bien yo salí contenta íbamos las dos pero esta última la verdad es que no no porque porque bueno me dice las psicólogas que ella tiene la idea muy clara y que él puede que no les reportando bueno ella pero que ella Él aporta mucho bueno y que él no ha tenido la él ha tenido la mala suerte de quizá nacer en una familia desestructurada y que ella lo está intentando enderezar entonces hay acuerdo pero bueno que miren no tiene la suficiente madurez con diecisiete años si todavía no tiene subida organiza como la defensa de la vida de otra persona

Voz 20 22:09 ni la madurez ni la preparación Armero

Voz 21 22:12 ah claro como yo le digo el día de mañana que ya sea madura adulta que quiere estudiar algo para ayudar a los demás perfecto pero ahora mismo es situar a mí Nuria ni tienes capacidad ni preparación ni nada el vale que ella el aporte bueno él pero bien que aportar a la UE no era cometido un robo está ficha Bom como yo le digo a ellos una persona normal yo no pido yo no pido ni que sea ni que estuve bien y que no estuvo porque ya me dice que cómo no estuvo día a mi me da igual quien no estuvo bien

Voz 1363 22:54 entiendo yo

Voz 20 22:57 bueno te haga feliz por lo menos que no la hagan

Voz 22 23:04 Carmen a ver qué dicen los oyentes de todas maneras cuando unas repetiremos esta esta llamada

Voz 23 23:09 por si un poco antes en la madrugada alguien tiene un buen consejo

Voz 24 23:15 hoy nos indica que camino puede usted seguir Carmen muchísimas gracias descanso usted buenas noches

Voz 25 23:25 a

Voz 26 23:33 una

Voz 3 23:39 pues hasta aquí aquí

Voz 12 23:40 dado nuestra madrugada nos encontramos mañana en la antena de la SER cuando el reloj hayan marcado en las dos la una en Canarias

Voz 3 23:47 el que tenga un bonito día

Voz 11 23:50 hablar por hablar

Voz 27 23:52 Macarena Berlín conoce de nada no ah