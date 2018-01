Hablar por Hablar (25/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 2 00:00 hablar por hablar

Voz 3 03:53 novecientos cien ochocientos el número de teléfono de Hablar por hablar

Voz 11 03:58 que suena desde Álava Víctor buenas noches buenas noches adelante el escuchamos

Voz 12 04:05 sí me llamaba para responder a la pregunta que se había visto puesto que que que he perdido con la paternidad soy padre de dos niños y una niña una niña de trece años Si un niño de ocho años y que la pregunta es que era interesante y arrimón poco balance pues me he dado cuenta que he perdido mucho contenido mucho de lo que tenía hasta que aparecieron en mi vida el río mucho de la rigidez de la Liga incluso el niño con el que los adultos miramos el mundo y hemos relacionamos poner recuperado pues no se frescura ilusión he ganado trasparencia también a la hora de mirar las cosas que acontecen a relacionarme también con el mundo con con el resto de personas recuperar una gran parte de mi niñez disfruto de cosas que que que no disfrutaría así sino los tu vida coloque coloque decir que lo que computadores bastante bastante satisfactorio lo que perrillo algo que creo que muchos de los adultos tendríamos que perder sí creo que a la hora de evaluar que se pierde por equilibrar también hay que hay que comerla en aquello que se gana

Voz 11 05:32 lo cierto es que hacíamos referencia las renuncias el caso de Rosa María por ejemplo decía que ya renunció a los estudios

Voz 13 05:43 bueno en mi caso no ha tenido que renunciar a algo

Voz 12 05:47 sí hay algunas cosas a las que antes cuando uno es esa esa responsabilidad y entonces no me he es tiempo por ejemplo hacía bastante deporte algo menos pero pero lo que hago es uno adaptado a a poder hacerlo en familia con unos hijos y creo que es cuestión de adaptarse cien cosas a las que a las que renuncias pero yo insisto que si ponemos una mirada en aquello que se gana la renuncia puede quedar incluso la fumadora mente anulada por por todo aquello que semanas

Voz 11 06:28 Víctor pues muy interesante muchísimas gracias muchas gracias buenas noches buenas noches

Voz 14 06:36 Víctor ha perdido seriedad rigidez ha recuperado ilusión y frescura

Voz 6 06:43 ahora el huy huy eh soy yo

Voz 15 07:06 son cosas a Chuck es mire este jueves hacer ha dicho a este individuo no

Voz 11 07:52 Diego buenas noches

Voz 13 07:54 hola muy buenas desde Valladolid gracias por la llamada

Voz 16 07:58 y es que que digamos la primera lanzarle con con Adriana que es una aquí que encantadora no había tenido el honor pero

Voz 13 08:10 sí claro claro ningún problema Diego

Voz 16 08:13 Imaz lo que pasa es que he llamado yo porque he hecho un comentario sobre el tema puesto puesto antes que que claro Anderson ha decidido casarse y tener hijos iba a dejar la música a mí me pasa lo contrario creo que hasta ahora estoy no diría que que renunciando pero sí muy posponiendo la idea ser padre entonces claro dijeron que era algo interesante de comentar entonces la llamaba llamado

Voz 11 08:50 es muy interesante griego usted lo que está renunciando esa ser padre claro Sheeran estamos hablando de un artista joven al que le va muy bien que tiene muchísimo dinero y que ya toda su vida va a estar cobrando los derechos de autor no es decir no hay que trabajar para para mantener a su familia con todo lo que cada trabajado ahora pues ya en principio podría seguir no esto bueno es algo muy personal pero en principio entendemos eso que su decisión no es tan compleja pero en su caso en su caso es lo que está haciendo es renunciar a ser padre precisamente por eso porque todavía no tiene una infraestructura para

Voz 16 09:28 qué puede salieron muy bien o también no puedo luego lamentaron bienes entonces que sueño con tener hijos y demás pero igual pecó estoy un poco egoísta la gente a tomar como poco pero pero no sé tengo una filosofía de aquí yo creo que por encima de de de todo de momento están en sueños

Voz 13 09:57 qué sueños tiene Diego

Voz 16 09:59 mi sueño me siento encarna la música ilustre cantautor con poco más más compositor que tan tajante pero pero mi sueño es que que la gente algún día escuché que escuchen mis pasiones promedio de nuevos mucho mejor pero digamos que eso son esos son mis sueños vivir de la música y sobre todo si puedo Si puedo ser la cara principal no

Voz 13 10:28 dormíamos en era claro

Voz 16 10:31 el yo de alguna manera yo estoy casado este joven aún pero yo estoy casada y claro

Voz 18 10:38 aún estoy

Voz 16 10:41 no todo el mundo cuando se te acerca de nuestros planes de de de vida con hijos más yo digamos que de alguna manera es tipo usando porque creo que hubo luchar por un sueño

Voz 11 10:58 su pareja Diego esto en ese mismo momento vital también en el de luchar por sus sueños por su carrera

Voz 13 11:06 está dispuesta a esperar

Voz 16 11:09 pero sí sabemos lo que pasa es que claro no es lo mismo esperar cuando los beneficios para sí mismo una espera que que es tampoco puedes descender de otra persona me entiendes entonces de momento de momento sigue digamos que vamos los dos en la misma dirección veían apoya en cuanto a mi decisión pero yo nivel diciendo que ella no me no me va a esperar toda la vida ella también sueña con ser conseller en madres sí yo también yo soy Auxerre mis tres hijos y demás pero de alguna manera sí que es se me me pareció curioso no parece curioso que una persona como tú dices es un artista muy joven muy talentosos que que que quejas digo mantener muy bien cuando lo difícil mantenerse sin ayer nos ha hecho me me me me parece a mí yo tengo una cosa yo igual hemos tomado la misma decisión pero igual yo soy la otra cara de la moneda el que quiere quiere lo mismo pero cosa que quiere quiere dos cosas y ahora mismo se está decidiendo sólo pone

Voz 11 12:29 Diego ya que ustedes artista también no hemos comentado el caso de Elton John que a sus setenta años ha decidido que se retira de la música precisamente porque ahora su prioridad de su familia a sus hijos

Voz 16 12:41 sí eso es ves entonces alquilar claro eso eso yo creo te has pensar mucho a a nosotros bueno ya me voy a nosotros artistas Antena nada que ver entre entre los ejemplos puesto sino yo eh conservando las diferencias ahora yo creo que que también no tienes con a pensar porque tú me dices a gente que a ella ella tiene una solidez que está dejando lo que aman por otra cosa que que realmente para mí sería lo principal

Voz 18 13:16 tres la familia entonces claro

Voz 16 13:18 yo que de alguna manera no soy tan solido sabes me pregunto me arrepentirás vía de de luchar tanto por por por una cosa te llamas dejando en en en un segundo plano a lo que realmente es un pilar que es la familia que es la que siempre está ahí apoyando sin la que de alguna manera este consuelo no

Voz 11 13:45 Diego muchísimas gracias por esta aportación

Voz 16 13:49 a ustedes y ante las quería dar las gracias corro porque Arsene muy bien lo fácil pero enormemente lo difícil

Voz 16 13:59 lo fácil es el trabajo el programa te hacen lo difíciles ser transportan lo consiguen de una manera espectacular se Amable Diego por cierto antes de que

Voz 11 14:08 le cómo lo podemos buscar a usted en Internet para

Voz 16 14:11 a ver algo nuestro trabajo sabía sabía que me iban a preguntar eso es eso

Voz 17 14:18 yo soy un poco no me gustó mucho la verdad

Voz 16 14:23 sí sí estoy un poco tímido pero entonces yo no sé si va a hacer que de su gusto seguramente que no porque es algo música más más urbano si le pero bueno pero no pueden encontrar como vos Martín Martín de jefe que el Boss a aunque un poco un poco no sé

Voz 11 14:48 no no que va es perfecto es perfecto pues Martín

Voz 16 14:55 la canción se llama tu pasa tiempo pasados

Voz 13 14:57 sí sí eso una canción bueno sí

Voz 16 15:00 sí estoy empezando ahora estaba escribiendo temas para otra gente y ahora bueno

Voz 13 15:07 a ser que el es que estoy ahora nerviosa

Voz 16 15:11 eso porque

Voz 13 15:13 por lo que digo no no soy muy tímido un bueno y entiendo que no todo el mundo le guste

Voz 16 15:20 como todo hay muchos recursos y tal pero la música siempre llega diez

Voz 11 15:23 hoy además usted ya es parte de la familia de Hablar por hablar así que nos acercamos a su trabajo con con mucho respeto con mucha admiración gracias Diego muchísima suerte

Voz 16 15:34 hasta luego

Voz 8 15:37 Diego de Valladolid nombres

Voz 20 15:38 triste y con vos Martin Canción tu pasatiempo o lo vamos a Bubble ahora mismo

Voz 11 16:24 desde Londres suena nuestro número de teléfono suma buenas noches

Voz 18 16:28 hola muy buenas noches Macarena cómo estás un saludo batía todos los oye

Voz 19 16:33 que tengan madrugada

Voz 13 16:35 gracias Andrés gracias noche fría verdad

Voz 18 16:39 no he hecho mucho bien la verdad no sé en Madrid que que que está haciendo ahora

Voz 11 16:44 pues bastante raro parece que estamos en primavera pero ya hoy bajan las temperaturas osea que la cosa cambia

Voz 18 16:50 que el bueno pues nada me alegro mucho de escucharte

Voz 11 16:54 igualmente

Voz 18 16:55 es verdad que es maravilloso y yo soy nocturnas normalmente siempre me acuesto tarde N pero mi que me engancho a todo porque siempre que dio su a dormir el estás escuchando la emisora aquí recorre yo un programa que hay Colombia también que ese ya es igual a hablar

Voz 13 17:17 si hace ya muchos años y entonces yo me escucha

Voz 18 17:19 hay una corte si había a veces en España en Barcelona no se escuchaba también de cuándo sí la verdad me dio mucha alegría volver a volver a estar en línea con unos

Voz 11 17:30 escuchaba usted también en Radio Caracol

Voz 13 17:33 sí que bueno que bueno de nuestros compañeros y hermanos claro

Voz 18 17:38 sí sí claro que sí

Voz 11 17:40 es también muy bonito

Voz 18 17:43 en ese programa es maravilloso porque muchas personas que Moon nocturnos hay mucha gusta habla nos gusta contarle pronto cosa desahogarnos reside es consejo

Voz 16 17:57 de las otras personas y entonces es muy

Voz 18 17:59 bonito la porque es bonito hablar a mi me encanta mucho obras

Voz 11 18:04 se aprende mucho verdad di una de repente se sitúa en el mundo con otras cosas que escucha es un hay que hace usted en Londres

Voz 18 18:13 bueno pues mira mantenernos nosotros vivimos hace seis años aquí en lo hunde debido a la crisis en en España pues digamos para acaparar el nombre ir adiós adiós hemos ha ido muy bien al principio como todo es difícil es un poco duro pero nosotros somos simple fuertes valientes esforzados Si vemos logra así está muy bien desde que llegamos hemos tenido trabajo mi lado del da ha sido maravilloso estar aquí como fue maravilloso vivir doce años en Barcelona también fueron dos endosando doce años muy preciosos incluida pues nosotros los americanos somos hermanos colombianos conocidos por ser trabajadores gente chapa aislante

Voz 13 19:04 sí sí me entiendes

Voz 18 19:07 entonces yo personalmente siempre he sido muy positiva ha sido muy muy positiva

Voz 11 19:13 su marido es colombiano también

Voz 18 19:16 que si nosotros somos colombiano Yo soy de una ciudad hermosa llamada pasto

Voz 17 19:21 a mí me pitan y tengo muy no

Voz 11 19:23 no tiene Columbia donde se conocieron se conocieron en Colombia

Voz 18 19:28 sí a la historia de los dos bonita porque es muy bonito porque los dos nos conocimos en Columbia muy yo tuve cuatro hijos antes de conocerlo a él hiló con los y en esa época de que yo he dado madre que de viuda y a los casi siete ocho años nos volvimos a encontrar

Voz 18 19:53 se casó conmigo Él me llevó a España él adoptó mis cuatro hijos y ha sido una esposo maravilloso maravilloso hasta el día

Voz 11 20:01 quiso tendría que historia

Voz 18 20:05 Heladas dame tú decías que si teníamos testimonios y la verdad a mi me gustaría contar tenientes chinón estaría bien porque yo soy una mujer que tiene Dame vida yo yo soy cristianas Angélica si sean hace veinte años iconos y del señor la el amor a Dios y la FM ha permitido llegar muy lejos nos ha permitido tener paz me ha permitido tener amo ha permitido salir de muchas cosas duras que pasaba una vida en yo te cuento que en fin una mujer que pasó mis necesidades en Columbia sufrí al quedar viuda con cuatro hijos dos seguidos no estuve muy muy Seguí que debida veintisiete años cuando Dios puso a mi esposo fue nunca han vivido una transformación para mí tardan hicimos muy grande en permitió que yo llevar a Barcelona desde que llegué me encantó mi adapte al sistema añade que a la gente en aprendí a respetar sus normas a respetar sus leyes ese adiós siempre tuve como ese carisma de de de donde llegarle a la gente

Voz 13 21:26 soy muy apreciada ahí

Voz 18 21:29 un barrio que se llaman Molins de Rei allí en Barcelona tanto mi esposo como yo como mis hijos Si te cuento que después de de ya estar ahí en Barcelona nos casamos duramos cuatro años haciendo papeleo para hacer las de agrupación de los niños porque tuve que viajar primero yo y a los cuatro años pudimos de agrupar si eso fue un momento maravilloso precioso

Voz 16 21:55 no

Voz 18 21:55 fueron dos años preciosos de nuestra vida pero a los dos años de de estar mis hijos sellada con nosotros y teniendo esa vida plena de maravillosa la cual cualquier ser humano desea que lastimosamente ni como mayor en esa época tenía dieciocho años murió en un trágico accidente atropellado por un tren en Barcelona eso fue algún muy brutal fue algo muy duro muy doloroso y en intento de destrozar la Dina Orbiter repito yo soy creyente yo me Auxerre al amor de Dios me afines reía en el dolor de perder

Voz 17 22:32 pues algo muy muy cruel muy doloroso

Voz 18 22:35 eso es un sentimiento que yo no se lo he dicho nada

Voz 18 22:39 mi NIDA pues poco a poco fuimos saliendo adelante me dijo ya hace ocho años que murió

Voz 18 22:47 te cuento que debido a la muerte de mi otro hijo que en esa época tenía catorce años cogió una fuerte presión tuvo un intento de suicidio se ve metido en las drogas mi esposo ya ha venido por aquí para Londres

Voz 13 23:04 fue un tiempo muy muy duro

Voz 18 23:08 la crisis en España está muy fatal los niños están terminando la es y yo tenía que quedarme allá o venirme para acá INAR ha decidido para Ciccone tuvimos que los niños que terminaron la ESO ahí al año no nos hemos traído al año de habernos traído fue que negó tuvo en intento de suicidio porque él ya tenía dieciocho años dijo que se quedado allá me tocó devolverle poder traerlo no de eso ya hace cinco años Macarena cinco años fueron cinco años donde yo gracias a Dios en este país me lo ayudaron mucho me de podido psicólogos tuvo una tensión maravillosa especialistas todo todo todo todo ahí los médicos me decían que él tenía un problema de esquizofrenia que era no tenía una enfermedad mental Él nunca iba a ser una persona normal que yo tenía que ver consciente que él de por vida iba a ser esa carga para mí que yo tenía que ser su cuidador fueron muchas citas muchas terapias yo siempre les decía las di Cólogan yo soy cristiana Dios indios me ama mucho yo sí tengo esperanza de que Dios me lo más el va a ser ese Mina donde N

Voz 17 24:28 si un día ocurrió en Dios Lozano

Voz 18 24:34 en son cosas espirituales que pronto no quieren entrar mucho en el tema mi tío Arnicio El milagro mi hijo empezó a asistir a mi Iglesia iraquí recuperó el mismo gracias a Dios Él nunca quiso tomar medicamentos él siempre en Tías en los tomaba guías no los psicólogos me decían yo les decía que lo obligaran a tomarse los que él estuviera en ellos me decían que como era del adulto no lo podían obligar hoy por hoy le doy gracias a Dios porque nunca se volvió adicto a eso Dios Oliver todos los no irse ahora en verano pasado se ha cazado

Voz 13 25:15 con una niña de la iglesia más mi niña

Voz 18 25:18 terminó sus estudios aquí en Inglaterra le dieron una beca para que estuviera en inglés término todos ingles y ahora está felizmente casado y trabaja diseñador gráfico porque el estudio de diseño gráfico en Barcelona

Voz 11 25:38 han sido unos años intensos muy duros

Voz 18 25:40 hace unos años que la han puesto a usted a prueba

Voz 17 25:44 muy que no son pruebas no pinturas eso cuando las personas yo las veo tristes y en circunstancias así yo yo yo yo quisiera todo el mundo decirle crean Dios mus quién Dios porque del proviene la parte proviene la tranquilidad la edad el amor los seres humanos son necesarios para dar de Amur para compañía pero hundidos el Espíritu de Dios es grandes tan hermoso que sobrepasa todo y todo sentimiento sabes y eso me ayudó a mí me ha ayudado a superar la muerte de mi hijo muchas veces en aquí en Londres he tenido la oportunidad y la dicha de compartir con mujeres maltratadas en las cuales Dios me ha permitido ser testimonio de tu tienes que seguir adelante y si tienes un poquito busca esa fe busca sabemos que salgan de esa tristeza depresión de esos otra aún más porque son las los seres humanos limó lleno de tantos traumas de la vida entonces es es es muy cuando uno dos pero a la vez para mí han sido así no como una universidad porque he aprendido a valorar todo he aprendido a a soportar ya aprendido lo que se del dolor para poder hacer a otras tres

Voz 18 27:04 bueno haciendo Kus

Voz 17 27:07 he aprendido la paciencia el amor la hace la misericordia hasta aprendido un poquito de psicología en sabe

Voz 18 27:18 estoy muy Geni o mi hija

Voz 17 27:21 Ellos viven en base luego una tengo otra que está que que tiene veintidós años

Voz 11 27:27 en Londres su alma sí

Voz 17 27:29 quién dónde viven ni ni no era en Niza que tiene veintidós años yendo a Barcelona a vive la otra que tiene veinticuatro años

Voz 11 27:40 y cómo es la vida en Londres con con una familia bueno tiene parte ahí pero hay otra que está repartida por por otros lugares cómo es su vida tiene usted un entorno de bueno con el que compartir me imagino que la Iglesia si no allí una una comunidad y amigos familia prácticamente

Voz 17 28:02 que muchas personas cuando vine aquí a Londres al quince cuando llegan no les molesta a mucha gente que ha venido España porque hay mucha gente que ha venido en España

Voz 13 28:10 sí están tiempo

Voz 17 28:12 no se adaptan a clima no se adaptan al idioma nacional entona el tema pero yo soy una persona muy positiva yo soy una persona muy alegre siempre aprecio igual uno todo lo que la vida hay lo que Dios me permite tener entonces intento sacarle lucro entonces como todo dice si tengo un entorno las de la Iglesia siente colombiana siente inglés asiente por alguien provincia de todas las de todas las ciudadanías porque este país es multicultural en esas esto es muy bonito pero él si yo soy muy dado a la gente no me gusta hablar Hinault habló viene ninguna todo lo poco que se habló con todo el mundo salvó a todo el mundo a uno les cuento si les digo que soy de Colombia ahí hablo de comida que vengo España me no es idas y entonces son seis años que han pasado Innes en estos seis años he ido adquiriendo amigos que han llegado quizá Anido otros que se han quedado otros que me esa o experiencias pero es muy bonita la vida a donde hay trabajo no trabajamos desde cultivos ni ni ni ni de guardaespaldas de la Reina como la baja aquí no trabajamos muy felices con nuestro dinero pagamos un alquiler es costosa la vida igual que en todas partes y trabajar y lucha tiene fuerzas entre vas a poder salir adelante sabe Si tienes aspiraciones ya muy altas Vives que lo Figaro a vivir llevar esa vida tan alta pues pasa ofensivas pero si tienen la tasa al sistema lo que hay que ir es feliz con lo poco mucho que necesitas pues para mí eso lo fundamente

Voz 13 30:05 a gusto Felix da gusto

Voz 11 30:07 echarla usted son ahí ya que es nocturna recuerde que bueno estamos a un paso muchísimas gracias por llamar

Voz 17 30:14 entre muchísimas gracias a ustedes un abrazo muy fuerte para Antoni decirle que siga adelante que de pronto la señora lo va a valorar si de pronto puede que vuelva energía que que se arrepiente y no Valori porque de verdad que me da mucha penita con él que siga adelante que a Dios que me va a llenar su corazón me llamó buenas noches a todos y ha sido un placer hablar contigo

Voz 13 30:41 como arena igualmente cuídense mucho buenas noches mucho

Voz 18 30:45 el adiós

Voz 5 30:52 que no note rímel Abrines para leerles Oca mejoren que me olvide yo me quedo en quién sólo la cubierta de su relación con que te quiero un papel que tiene con los pelos en pie Menzel de las noches más dormidas llegué yo leyendo la Patricia

Voz 11 31:55 muchas gracias por llamar Patricia buenas noches

Voz 19 31:57 hola buenas noches gente cuando aquí

Voz 11 32:00 ya

Voz 13 32:01 hay que darse

Voz 19 32:04 pico y a mí ha vuelto programas si yo llevo muy con médicos a la mucho a salir adelante maltratado que era mente Facua quiere Si sólo psicólogo psiquiatra hace ya sabido verme ahí si esa es la sea vio mi familia aquí con todos no iraníes historia se sobre que al año hacer si colocó a una persona si del que mira es que en octubre caballo denomina Si hace de sales sí hijo mío no el TT Patricia conocer gente nueva no se consigue en él lo hacía recepciones

Voz 11 33:12 Patricia es es una aplicación para conocer otras personas

Voz 13 33:16 en las redes una habría que hacer en él

Voz 19 33:18 sí en el que tienen ETI yo le claro que fumar de zona estupendo maravilloso que luego los en octubre el mucho mayor entre el cinco y el ERE madre sí bueno de unión entre chillona de modo que tenía cuarenta años

Voz 11 33:48 tiene más de cuarenta y nueve

Voz 19 33:52 pero bueno físicamente no es un funcionarios cuida si el paro va mucho hace mucho deporte increparon efectivamente los no lo representaba no decía que tenía me al cabo de dos meses cuando ya no vino personalmente bajo demanda de si a me dejó la idea pero bueno no me importaba porque ya condene no veo ahora entonces si no me dijo era el líder se encuentran cincuenta y siete años tiene pero no lo que fue el todo y se hecho a diferencia entonces yo ya estoy ella mi familia los sabe por qué mi madre tiene que tiene la misma edad que cima de veintiocho junio ella coincide ganarle cerca a te lo hace mi madre

Voz 11 35:10 un año Patricia por eso ha decidido usted no contárselo a su madre

Voz 19 35:17 por qué se cómoda reacciona haciendo un hecho ponéis que adhirió viendo yo gratuitamente EMT de parada de trabajar ya que me

Voz 19 35:36 estuvo por eso el tema con todo lo que estaba faltan por él me dice que todo lo que yo tenía tengo yo yo a ti te coloco los tramo conociendo yo no si Dios lo quiere que tiene un cargo harto yo pensaba lo que yo enamorada de diferenciar esto era ahora lo de tipo para para perdón tiene que hacer y tiene y tiene que ser refuerza sí claro me dice que vaya talla los fines que vayan poniendo no hay que a Iker es pedir el cáliz donde no sé cómo somos homofobia decía mi prueba de cómo va relación nada fácil son gente seré yo tengo tres hijos Él lo tiene hijo que quiere de mí lo que hemos visto albicelestes el cadáver hubo varias a mi familia mi familia en esta cinta tipo de padre tiene sesenta y cuatro años tiene cinco y que mi padre de esta diferencia de edad lo que a usted

Voz 11 37:27 miedo es lo que pueda pensar la familia es lo único a lo que teme

Voz 19 37:35 yo puedo por mi amistad de también emite Gemma me lo ayudó para tímido quiere ir con acceso a ellos como mi hija me encontré agoniza pues son qué hacer con tal que es una cosa que para mí porque que yo me hubiera metido copta pero cuando te enamoras una persona ya lo que hago el mismo anticipa monten Pablo dejar él no quiere

Voz 11 38:15 usted le pidió a él que lo dejaran Icon que con qué argumento por la edad es decir usted usted y ha dicho que le pesa lo de la era la diferencia de dar

Voz 19 38:29 ellos físicamente en todas donde muy joven arquitecto pues si eso que lo de hombre yo me he y hombre de cuarenta estados muestra ya pero es que estoy pasando debido a mi padre que este año cumple cincuenta y ocho

Voz 11 38:58 Irene y Patricia está usted hablando del aspecto físico pero emocionalmente mentalmente nota usted la diferencia

Voz 19 39:09 pero claro lo son lo lo que la diferencia pero eres

Voz 16 39:17 es una persona con un nicho en en como es es es Fender

Voz 19 39:24 o sea que me cuido mucho el pues es que con mucho y una cosa también me gustó mucho de si me dije nos Lamu yo me llamó mucho a los ojos y eso nos dice a nosotros pero si yo le digo yo si no hubiera dicho no mono ya eran bastado ella cuando uno quieres ya lo que es una ya yo unido pero ahora yo miro con mi familia sigue amo casi cuatro meses que para ella era ningún supuestamente quiere él en El Cairo donde yo puede tener yo he sido grasa que pienso escribir era

Voz 11 40:21 ya Patricia el asusta a usted le asusta el que él de ese paso el que vayan a estar más cerca ya en verano sí

Voz 16 40:32 entonces marzo quiéreme ni más

Voz 19 40:34 bueno allí

Voz 16 40:36 quiéreme mi padre a mi familia

Voz 13 40:40 que me han pues no conoce a sus hijos

Voz 19 40:43 sobre todo mi hijo mayor que él

Voz 11 40:48 y su hijo como ha recibido esta nueva relación de su madre con una persona

Voz 19 40:53 a mí luego sí hijo Boney le tira para gente que llora mucho y tuve que veo me hemos emocionalmente y con él sí hijo mayor suelo convive mucho color con mi madre dormido por eso muñeca estudiando en casa de mis sí ya estoy diciendo o hijos no no bueno dice no quiere decir ser pero es que tengo muchas veces como ver

Voz 11 41:40 día así que tiene usted el apoyo de sus hijos

Voz 19 41:45 con en hijos no yo sí yo tengo la niña tienes ella si en media no tiene una capacidad bueno niño llama alambicado que dice que no le importa que yo tengo a mi hijo sí yo es que tú eres dice coros sí yo lo contrató donde mil cosa voy a mi comicio electores se otro es la diferencia era son veintidós

Voz 11 42:22 él no le pesa usted y teme comunicárselo a sus padres Patricia lo tenemos que dejar aquí muchísimas gracias al igual que ya una vez yo la invito a que nos vuelva a llamar y nos cuente cómo le va de acuerdo

Voz 19 42:33 sí

Voz 11 42:35 un abrazo muy cariñoso suerte

Voz 20 42:45 el ICO mayor la apoya y también Dani Santos en Twitter escribe pero si él sólo piensa usted cincuenta y ocho años que importa la edad sí

Voz 23 42:56 ahora en sus brazos Usted ha conocido lo que es la felicidad

Voz 8 43:18 hola buenas noches

Voz 11 43:19 es eso cuentan los que gracias por llamar desde Cádiz

Voz 12 43:25 yo llamo a ver yo creo no se ha cortado te que amenace poema muy amable no quince no mamá

Voz 11 43:36 sí

Voz 12 43:38 que yo tuve uno no se va a proponer

Voz 11 43:42 buenas noches

Voz 12 43:45 aunque tenía memoria total que es sobrevivir y mi marido

Voz 13 43:51 sólo a la República Dominicana

Voz 11 43:56 sí claro que me acuerdo de usted sí

Voz 12 43:58 que me la habían pactado que falleció falleció y me dijo mi marido que llevamos debía igual no vimos que estábamos mal dijo el no como él me viera allí y lo que no me quería ir pero bueno para eso te pues tuve una mala me han dado a la mía también vale una una puerta empezar yo si no puedo superar el chaval permaneció

Voz 11 44:42 sí

Voz 12 44:44 lo que lo lo peor pues mira cierto no muy contra el que la primera que muy agobia porque yo lo activa

Voz 11 44:59 veo que tengo

Voz 12 45:02 que la verdad no no igual que el otro coro clase mucho el rumbo porque veo que no estoy vivo con lo mal que no puedo correr amaneció como yo quisiera como mujer o o igual matrimonio han pero bueno

Voz 11 45:27 algo mujer sigue siendo usted madre pareja eso sí que siendo usted claro

Voz 12 45:35 así incluso nunca me fijo no lo mío te quiero mucho quiero mucho hasta que está muy viva veo que habido una multa lo que quiero Adele pasa otro me lo que pienso que me he de mí siempre con muy bajo va ahora porque mucho gato mucho cosa que me encanta pues quitó con todo lo que no lo moda facilidad de palacio tenemos que cursan Medicina van muy cara porque medicina va tamén que hace que yo vamos voy a basura pero nunca vieran quitan en que reducían tomó porque yo me la Kimi el tumor tramite igual entonces como no me lo puedo perder pues claro que la de reduce el tú nunca grupo que no ganarles cita cosa porque muy caro me olvidó Francia ha habido trabajo pero es no podía al cabía Madrid el lote a él porque claro yo no puedo yo daba IVE misma época encarceló hotel

Voz 11 47:12 claro son mucho

Voz 12 47:15 yo me cuenta muy bien para la vuelta la Erika sí claro tengo esperanza porque esto Nador City uno me dijo que no me va a morir de amor igual que todo el mundo no va porque vi que el otro lado me dijeron que sí cree normal pero reduce y que no pido nada yo veo cuando vemos mi me se lame no porque la lo se me dio depende del coste sí me encima querer todo lo que no hace falta para que yo pueda están más me para me dijeron tener mejor calidad de vida no más

Voz 11 48:04 sí sí

Voz 12 48:07 con todo y digo porque no porque no podemos tener hay gente que tiene un montón de dinero gira Fabio disfruta porque en verdad yo he visto yo con lo que daban el amor feliz ahora somos felices no esto no hay su tiempo a muchos dolores que

Voz 11 48:30 la situación ha cambiado ahora hay una urgencia pero dice usted que estaban bien

Voz 12 48:36 en el que necesita de todo esto que aquí la Seguridad Social no tiene cura puedo llegan hasta donde pueden me Maguire hemos tenido muchos problemas y tuve la quimio tiene mucha relación entonces con un trabajo mal todo está mal entonces cuando yo fui al hongo que primer tocaba prodigio de me digo que no que no habían tratado bien dijo pero no me suelo de entonces la contestación veía pues lo que yo no he cobrado mi madre mía

Voz 11 49:22 se me supongo o Cousins y Bigas Luna si yo no estuviera mal

Voz 12 49:28 no tuviera otro pero eso porque tu gire tira p'alante tú quiere porque si no cosa ha pues bueno que me dio Dios no mi marido hay trabajo hacemos todo lo que podía pues aquello momento que te ponen pues te da siempre hay gente peor que yo sí les allí a ponerse backing pero me daba mucha pena es no poder luchan el no poder semana fuerte por no puedo no puedo

Voz 11 50:05 sí bueno eso usted fuerte no está usted luchándolo lo que pasa es que habrá días supongo mejores que otros verdad

Voz 12 50:12 el tío

Voz 24 50:13 sí sí me gusta hijo de Cannes a mí me alegro de poder salir una logia llevábamos cinco años cinco de una noche pero bueno eso ya no era el que estaba aquí es muy corto lo que pasa cuentan con un doble pues a la darle no hace mucho daño además lo hubieran que hacen mucho daño pero yo he a que no fuera a Palacín usan en casa que la que te lo ponen muy no puede te sale hizo mucho pero quién prohibido pero esperan que se le pelo vuestra mucho trabajo porque hicimos una gala guardamos negro a la semana no lo harán en la acaba de llevarlo todo

Voz 11 51:13 dinero dentro

Voz 24 51:14 el que lo dejamos aquí habría es que el que puede usted bien pero pues cree que padre unos kits yo no traje estoy estoy de bloque a quien ya no hay plena mío es la amistad en el único oyes nos lo hemos llevado también pero por uno el pelo ya pues seguimos adelante porque es verdad que siempre hay alguien que te va ayudando que te va a ayudar no faltaba ayudarlo

Voz 20 51:48 pues ahí es donde tiene que concentrar toda su energía en esas personas que siempre están ayudando Inma lo tenemos que dejar aquí muchísimas gracias por por haber llamado mucho por favor y estamos en contacto

