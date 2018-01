Hablar por Hablar (25/01/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 5 00:00 eh

Voz 3 00:53 todo

Voz 9 01:04 con mis hijos

Voz 3 01:19 sí

Voz 11 01:34 sí a la deriva

Voz 9 02:18 sufro Lime sótano de tu a tu gusto

Voz 3 02:39 tiene lágrimas y ahí

Voz 13 03:02 aunque a mí me gusta uvas luego bailo eh eh en el viaje en compararon avisaba a gustan a mí

Voz 3 03:59 el cuando acuda

Voz 13 04:04 eh Gerard Butler era que combinan eh el valor

Voz 3 04:43 esto apunta

Voz 13 04:55 ah bueno

Voz 3 05:06 Hablar por hablar Macarena

Voz 15 05:13 abrimos mueva ahora

Voz 1363 05:15 reflejos hablamos con Elena Sánchez de Patrimonio lo hacemos para fijarnos en un proyecto de la Biblioteca Nacional que acerca al público la gastronomía española

Voz 16 05:33 reflejos Hablar por hablar

Voz 15 05:41 años en encuentra entre los veinticinco mejores países del mundo para comer y concretamente las provincias más destacadas son Andalucía Galicia y País Vasco hilos son en parte por la tradición que guardan muchas de las recetas típicas de cada región conscientes de ellos la Biblioteca Nacional y la empresa de Diseño y Estrategia Digital tramontana han desarrollado el proyecto chef de INE escuchemos a Gavela leyendo la directora creativa

Voz 17 06:04 hicimos una propuesta específica para poder atacar llegar a todos los pubis curioso de la gastronomía aprovechando que España es hoy en día lleva haciendo durante que muchísimo tiempo una potencia Viar internacional entonces hicimos esta propuesta rehacer un proyecto que esta palabra tan de moda tras Millán en donde sí son todos empieza audiovisuales de dos o tres minutos pensadas para su difusión en redes

Voz 15 06:41 el objetivo es acercar al público el patrimonio que alberga uno de los pilares más importantes de la cultura española entender la construcción del país y la define

Voz 3 06:50 son de nuestra identidad y lo han hecho recuperando

Voz 15 06:52 citas antiguas del archivo de la Biblioteca Nacional

Voz 17 06:55 el proyecto fue pensado para difundirse a lo largo de estas tres meses un nuevo lidió cada semana con un rabo cocinero que reinterpreta con procesos técnicas sabores actuales recetas del pasado recetas de tenemos recetas de siglo I hasta al yo creo que la receta más nueva que tenemos desde hace cien años entonces hemos involucrado a historiador tres he puesto todas a que blogger claro está tuvo hasta aquellas personas que nuestra opinión están cambiando la forma en la que es que define la gastronomía española hoy en día

Voz 15 07:40 han seleccionado doce recetas del pasado gastronómico de España con la intención de que fuesen reinterpretadas por chef de alta cocina historiadores arqueólogos e investigadores han analizado desde manuscritos en mil cuatrocientos a monacal es del siglo XVIII recetarios de Ruperto de Nola o Francisco Marquínez Montini documentos que escondían grandes sorpresas

Voz 17 08:00 el texto más antiguo es una oveja Ruperto de Nola aquí es un texto muy curioso porque en efecto está en en cartel llamativo pero esto puede leer bien las la ceses son Z no allá las ir de Akin afonía griegas en fin pero se pone entender lo que es más complicado es la reinterpretación que ahora me vimos entramos ante este mediodía bajos jarrones etc entonces el el hacer esa transición era la parte complicaba

Voz 15 08:34 el resultado de este trabajo lo han plasmado en una serie documental que aúna la perspectiva histórica la cultural y la gastronomía

Voz 17 08:41 las raíces tan tan fuertes en la cocina árabe que tiene la cocina española la cocina las raíces en la cocina judía queríamos tocar ese pasado también muy humilde de productos muy nobles como son las hierbas comestibles que es el plato que toca Rodrigo de la Calle en el caldo de borraja que prepara no queríamos recuperar también por supuesto este pasado Casquero que tiene que que en España

Voz 15 09:09 también han llegado a historias como la de Carmen de Burgos periodista escritora y defensora de los derechos de la mujer que utilizó sus recetas como canal de difusión

Voz 17 09:17 el recuperar como hicieron un trabajo enorme de hablarle a las mujeres de educación femenina de lo que estaba pasando internacionalmente para que fueran conscientes de que tenían que ser actores que participaran en la sociedad iraquí una de las formas en las que lo hacía Carmen era otra vez de sus recetario Colera inteligentísimo porque estaba con su público objetivo ir un tema que era un poco escabroso la abiertamente el hombre nunca se enterara aún porque pensaban que las mujeres estás leyendo sobre el la mejor manera de prepara un bizcocho estaban hablando sobre derechos universales las mujeres

Voz 15 10:00 uno de los vídeos que componen la serie documental está dedicado al chocolate hizo historia no deja indiferente

Voz 17 10:06 libro en el que nos basamos no es un recetario es un tratado medicinal interesantísima son trata de siglo XVII de Colmenero de Ledesma en México específicamente porque ahí fue donde fueron sus viajes era muy diferente a la forma en la que se consume chocolate hoy en día es entusiasmo un montón con esto aprensión rápidamente no solamente por experiencia propia sino también por cosas que que habían escrito Hernán Cortés pero no solamente del el gran valor energético que tenía que tener chocolate en sí que se tenían que traer barcos impresionante fantasía de hoy porque es un el chocolate el o es una planta que solamente creerse en ciertas latitudes entonces eran una planta que nunca se iba a poder producirán España

Voz 15 10:58 la Chez protagonista de este documento gráfico es harán Goyoaga una bloguera gastronómica que ha reinterpretado los famosos macarrones hecho colas

Voz 17 11:06 esas eran justamente en la que hace como todos esos vínculos pasando por una historia muy personal de de sus abuelos constando cuáles son sus recuerdos aquí como es que ella cuando volvía de la escuela entraba la panadería de sus abuelos y probaba estos macarrones que

Voz 18 11:25 se han mantenido intactas la receta curiosamente durante tantos tantos tantos pan

Voz 1363 11:31 en la propia harán no se ha explicado el secreto de este duro

Voz 18 11:34 sigue siendo esencialmente claras de huevo almendra azúcar hay pues chocolate

Voz 19 11:40 yo vainilla o lo que veía como

Voz 18 11:43 pues como sabor no pero es muy sencillo estabilidad la técnica se basa más en sentir la masa más que otra cosa no saber la humedad entonces cambiar la textura de la masa puede cambiar día a pie tenso es también muy bonito no me gusta que uno puede sentir lo voy decir no solamente se un artista sino entender lo que pasa con con los ingredientes según las circunstancias

Voz 15 12:11 el recetario con el que ella trabajó se llama arte de repostería de Juan de la Mata ese conserva intacto desde el siglo XVIII estas son las primeras palabras que pudo leer leerán

Voz 18 12:21 arte de repostería en que se contiene todo género de hacer Douste es seco los pero antes claro la escribía con la DC en líquido bizcochos con nube turrones innatas bebidas heladas de todos géneros Solís telas con una breve introdujo instrucción para conocer las frutas y servir las crudas diez mesas con su explicación su autor Juan de la Mata repostero en esta corte corté natural del lugar de Mata Villa consejo del Reino de León y obispado

Voz 15 12:57 esta digitalización realizada por la Biblioteca Nacional permite que a golpe de clic podamos tener acceso a estos recetarios y de parte de la historia de nuestra gastronomía material que ha sido utilizado por Tramontana para desarrollar el proyecto Che Byrne doce recetas seleccionadas que han sido reinterpretadas por grandes chefs y que ayudan al espectador a entender mejor el patrio

Voz 16 13:17 junio que guarda la

Voz 1363 13:21 ávila Macarena Berlín vamos a conocer a Salvador de Málaga buenas noches

Voz 20 13:28 no se gracias por llamar

Voz 8 13:34 por dónde empezamos Salvador

Voz 20 13:36 mire doña Macarena Berlín durante veinte años he cuidado mi mujer y yo

Voz 21 13:51 mire todas las noches pues la he usábamos moche

Voz 20 13:56 y no nos reconforta Ava confort pero bueno Salvador discúlpeme Macarena año

Voz 8 14:11 Nos llamó usted en otra ocasión verdad Salvador

Voz 20 14:14 sí claro que ellos este deportista si efectivamente efectivamente efectivamente yo durante veinte años he llevado a mi mujer perdóneme faceta salvado darse iba entonces nosotros la excusa de lodo

Voz 21 14:44 discúlpeme mire por la mañana día

Voz 20 14:49 Ical es su pañales la la bala

Voz 21 14:53 no pero yo solo no

Voz 20 14:56 que una señora que venía a las nueve de la mañana el todo se pues ponía Mo pues a la de arreglarla prepara la isla llevaba yo durante un par de hora concita de su bendita bendita al Sevilla ir a paseaba mire yo es sí o capaz de lleva su silla de rueda ir al Mercadona compra con otra figura tal la todo el mundo me decía pero cómo hecho pues es muy sencillo es llamándole voluntad exalto le cariño porque mire discúlpeme yo tengo yo tengo tres hijos y cinco nietos pero no hubo vive ahora mismo no la pueblo libio lo tomara he querido vivir si Lakovic diez seis añitos la XVI año si es lo que yo más quería vivir si me dicen papá papá yo lo tengo y cure me tengo un pito Dios tengo una casa en el campo preciosa mis hijos no debe ninguna hipoteca eso me de no no puedo falta comimos no algo

Voz 8 16:54 Salvador y está usted siempre tan triste todas las noches base cuanto que falta a su mujer Salvador no me ha pagado dos años

Voz 20 17:04 hace otro año más es que no puedo vivir sin ella la si eso es lo que yo más querido en este mundo Itu sabe que no cuando te avalaba ahí arregla y tú pañales por supuesto de Cusa vamos Hollande no se toda la noche te Cusa vamos ataque ella ella ya la miraba yo digo ya está dormido hasta dormita escuchándote que yo te lo digo de verdad Macarena Macarena Berlín que llevo mucho tiempo eh

Voz 8 17:48 yo si que el borrador si no le daban las gracias Salvador por por su sensibilidad di por por escucharnos claro todas las noches Salvador pero recuerdo que la otra vez que hablábamos que también estaba usted muy triste pero me me habló de ese deporte que practica que le yo estoy muy feliz no es es una es una es un lugar importante donde saca usted mucha fuerza

Voz 20 18:12 pues me lo voy a decir ahora mismo y no me importa y no soy pre por diente ni mucho menos yo voy se llama su Puri aquí en Málaga

Voz 8 18:26 sí sí sí

Voz 22 18:28 se practica en un tatami verdad

Voz 20 18:31 de pero desde que murió mi mujer me llama es que discúlpeme mire en primer lugar uno tiene que ser cinturón negro de fue tiene que se primero dan primer dan segundo dar de descenso dan luego llega a se maestro pero de pero puede ese maestro Utah tiene que se maestro de los maestros sí sí sí

Voz 8 19:06 vi es usted ya maestro de los maestros sí toros recuerdo Salvador yo recuerda además que tiene usted a sus hijos a Margarita II eh porque no consiguen han tumbarlo nunca

Voz 20 19:18 no no no efectivamente efectivamente

Voz 22 19:22 y eso que son fuertes e eso que son fuentes pero como

Voz 20 19:25 el acuerdo ustedes pero cómo me voy a olvidar

Voz 8 19:28 te Salvador con las cosas tan bonitas que dice de su familia lo divertido que es usted ya sé que lleva dos años muy triste pero es usted un hombre muy divertido ir con mucha fuerza y recuerdo que a sus hijos que son ya dos hombres hechos y derechos y también más deportistas los tira usted en el tatami los deja pues eso como pescadilla

Voz 20 19:48 exactamente exactamente

Voz 8 19:51 a uno lo tumbe Papa pues de vez en cuando digamos que no cae muy bien

Voz 20 19:55 es que mire Macarena es que me parece que ellos ellos

Voz 23 20:02 no quiere

Voz 20 20:04 varas bien pero yo le digo a mi mamá fallido pero yo me quedo con todos no no puedo decir lo que sea la ya sabe lo que digo es intenso y me dicen papá no puede usted

Voz 8 20:22 rabiar para que para que luchen con todas sus fuerzas

Voz 20 20:25 claro eso les eso es lo que yo le hago Macarena

Voz 8 20:28 me motiva

Voz 20 20:31 cine de todas las perrerías ver mundo lo que pasa es que ahí hay un montón de de es avales viendo ir sabe como maestro pues le digo una cosa Macarena

Voz 8 20:44 si no me importa decirlo

Voz 20 20:46 que ni cinco ni cuatro ni tres de basura Uche por lo que más quiera por pobreza que hace me fue que jamás ella ningún primer y segundo Dani intereses dan con este viejo me encantaría culto me viera lanzando Leopoldo Gay eso es muy rubro pero sabe que lo que les dijo que todo eso me da igual me encanta hablar con usted porque les juro que toda la noche cuando yo la escucho mi mujer me lo cita la excusa que es lo mejor no me por decirlo no me importa no me no me importa lo bien que lo cariño que no lo o

Voz 8 21:51 estoy aquí

Voz 20 21:54 vale que hay muchas personas que tienen que hablar también

Voz 8 21:58 ahí Salvador mire le voy a decir una cosa nos ha hecho usted un regalo volviendo a llamar me gustaría que cada vez esté un poquito menos triste nos conmueve mucho a todos que la quiere que si siga acortando tanto de ella pero tiene usted una familia tan grande tan bonita

Voz 20 22:17 si en una familia enorme y además y además si el tiempo no lo permite lo hice yo tenía un día pregunté Hatay ahí talón de adiós se puso a Maicon tu padre murió la mina sin doctor ni confeti color lo ves a tiene el oro del patrón yo canto Polop camino y cuántos siempre es recojo la voz del pueblo que mejor que yo y un día ahí ahí Caronte estadíos evita se puso triste inalámbrico pelo color sangre era tiene el el patrón

Voz 8 23:16 Macarena Beloki un hito que bonito Salvador Salvador Hierro y cero quién está Ita

Voz 20 23:23 ITA es la abuela ahí se llama la abuela la abuela agita se llama la abuela grité compás de libros escritos también

Voz 22 23:36 por más que te puedo decir muy bonito ha sido precioso

Voz 20 23:41 sí pero pero tengo muchos manos a veces opto bien dice gracias Macarena por por escucharme gracias

Voz 8 23:51 ha sido ha tenido que ser usted donde un farmacéutico estupendo gracias Salvador

Voz 1363 23:56 gracias por la poesía por nuestra parte poco más darle las gracias por su compañía como siempre por sus generosas palabras y testimonios Nos encontramos mañana la antena de la SER cuando el reloj haya marcado las dos de la madrugada la una en Canarias será con Adriana Mourelos que tengan bonito jueves

Voz 3 24:15 Hablar por hablar Macarena

Voz 1363 24:17 eh

Voz 24 24:31 claro está eh pero a si este eh