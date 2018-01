Boletín informativo 04:00 (25/01/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 0127 00:10 son las cuatro las tres en Canarias patronal y sindicatos van a reunirse este jueves en la mesa de negociación colectiva para hablar sobre la subida de los salarios Comisiones y UGT van a pedir que en dos mil dieciocho esa subida sea como mínimo del tres con uno por ciento un porcentaje que incluye según la propuesta que han presentado tanto la inflación de este año como el poder adquisitivo que se ha perdido desde dos mil ocho Rafa Bernardo

Voz 1762 00:31 en esta ocasión los sindicatos no proponen una banda salarial a una cifra concreta sino que plantean que cada sector y cada empresa fije sus aumentos salariales teniendo en cuenta las ganancias de productividad sumando la esa cantidad uno y medio por ciento para recuperar parte del poder adquisitivo perdido con la crisis garantizando siempre que el comportamiento de los precios no merme el poder de compra Unai Sordo comisiones Pepe Álvarez UGT si hablásemos de una especie de convenio país la evolución de la productividad en el año dos mil diecisiete y qué se puede esperar en los datos existentes para el dos mil dieciocho habla de en torno al dos coma tres por ciento si añadimos el punto y medio adicional estaríamos hablando de una petición de convenio país del tres coma ocho por ciento pero esto se tiene que adaptar a cada una de las realidades de empresas o de sectores no estamos en el seis por ciento que en estos momentos están planteando los metalúrgicos alemanes estamos ante una oposición Prada eh posible además los sindicatos reclaman una subida más intensa de los salarios más bajos de forma que el Salario Mínimo de convenio se sitúe cuanto antes en los mil euros hoy comienza la negociación con la patronal que los recordamos proponía subidas máximas de un tres por ciento

Voz 0127 01:35 en Cataluña el presidente del Parlament catalán Roger Torrent se va a reunir hoy con las diferentes fuerzas parlamentarias para abordar la sesión de investidura que se celebrará el próximo martes treinta de enero en Valencia el pleno de Les Corts va a votar una proposición no de ley de Compromís para instar al ex presidente Francisco Camps a que renuncie como miembro del Consejo Jurídico Consultivo Camps niega LOC el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha declarado en el juicio de la Gürtel que el PP de Valencia se ha financiado de forma irregular Iker al propio Camps el que ordenaba los pagos en negro

Voz 2 02:06 yo niego la financiación ilegal del Partido Popular evidentemente lo que está pasando estos días dicen lo contrario pero yo niego esa financiación nunca di ninguna orden para una actitud irregular o ilegal en cualquier ámbito ni de administración autonómica de la que tuve honor de ser presidente ni el Partido Popular de la Comunidad Valenciana

Voz 0127 02:24 en Brasil los abogados del ex presidente Lula da Silva han anunciado esta madrugada que van a recurrir la condena que ha ratificado ha aumentado un tribunal de segunda instancia doce años de cárcel por corrupción por blanqueo de capitales esta condena inhabilita técnicamente a Lula para presentarse a las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre aunque él está decidido a intentarlo porque defiende su inocencia mientras en las calles de Río de Janeiro y Sao Paulo miles de personas han salido a manifestarse algunas a favor y otras en contra del ex presidente tras conocer la decisión judicial y en Estados Unidos el Comité Olímpico ha pedido esta noche a todos los directores de la Federación de Gimnasia que renuncien a sus cargos la decisión llega después de conocerse la condena al ex médico del equipo nacional las Rina SAR por abusar de más de ciento cincuenta gimnastas durante veinte años

Voz 1 03:16 que según

Voz 3 03:22 condena a ciento setenta x setenta y cinco

Voz 0127 03:25 años de cárcel el director de la Federación de Gimnasia estadounidense ha dicho en una carta que es necesario comenzar de cero mientras se abre un proceso de investigación exhaustiva para descubrir más responsables de momento es todo más información a partir de las seis en Hoy por hoy en nuestra página web en Cadena Ser punto com