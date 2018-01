Hablar por Hablar (26/01/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 cuando cojo aire también mola la resaca del gritos besos o el excelente intenta hacer lo intenta hacerlo

muy buenas noches son las dos y tres minutos es la una y tres nos escucha desde Canarias

Voz 9 02:42 cine en la ciudad ya muy alta si ganan no te alcanza para vivir llevar esa vida tan alta pues son pero sí que asiste al salvo que hay ir es feliz con lo que como mucho que necesitas pues para mí es lo fundamental

Voz 6 03:02 desde Londres Mike contó anoche que su máxima es vivir sin pretensiones

Voz 9 03:07 de años quién lo humilde debido a la crisis en España pues siguiéramos para acaparar el mundo inhabilita pues gracias adiós muy bien al principio como todo difíciles un poco duro pero nosotros hemos sin que fue que es valiente el posado si vemos logra está muy bien desde que llegamos hemos tenido trabajo en la dieta ha sido maravilloso estar aquí como fue maravilloso mide doce años en Barcelona también nos conocimos en Colombia yo tuve cuatro hijos antes de conocerlo a él que de viuda y a los casi siete ocho años nos volvimos a encontrar sexo conmigo Él me llevó a España el adoptó mis cuatro hijos y ha sido unas pues su maravilloso maravilloso estoy muy hija una de ellas Biden base luego una tengo otra que está que que tiene veintidós años

Voz 0020 04:05 cómo es la vida en Londres con con una familia bueno tiene parte ahí pero hay otra que está repartida por por otros lugares muchas cosas

Voz 9 04:16 no escondo que aquí a Londres aunque insistió cuando llegan no es modesta mucha gente que ha venido a España porque hay mucha gente que ha venido en España están o no sino adaptado al idioma nació Antón al tema pero yo he sido una persona muy positiva yo soy una persona muy alegre siempre a precios y todo lo que la vida hay lo que Dios me permite tiene entonces intento sacarle el lucro en otra bajamos del Ejecutivo ni ni ni ni de guardaespaldas de la Reina ambos navajazos aquí limpiando trabajamos somos nos ganamos en luchas y usted fue en qué basa pues salir adelante

Voz 0020 04:59 Rafa reflexionó sobre la precariedad laboral no encuentra trabajo y ha tenido que recurrir a la prostitución

Voz 10 05:06 sí ocho años

Voz 11 05:08 no trabajo que despegado me vine a Alicante

Voz 10 05:12 a tres cuatro años buscando trabajo

Voz 12 05:15 yo fui harán

Voz 10 05:17 llevo trabajando todos estos años pero ahora no en noviembre en marzo se me acaba contrato este trabajando que estoy buscando y buscando y buscando ya harto de que la gente de que las empresas se basan sólo en las la evidencia no dio una oportunidad a la gente y al final esto me está haciendo mella está haciendo pensar no o algo para trabajas no lo está valorando sé que ahora gente mayor que yo que también sea difícil pero siento me siento mal como ya te llamaremos como eres uno más en Facebook he visto mis mis antiguos compañeros del colegio privado que llevan un nivel de vida que no tiene nada comparado con el que yo tengo IBM me con ellos sino vivo porque a una personas tiene que ir también yo tengo que estar trajo temporal y trabajo temporal temporal y temporadas y con sistemas enojado un hemos nuevo multinacional de telecomunicaciones toda España debía encima el mismo día que me despidieron mi pareja mi marido me dejó mismo día eso fue un palo doble entonces se tiene que recurrir a la a la prostitución cobrando veinte horas y de muy bueno también todas no me da para pagar todo entonces ha tenido que recurrir al paloma brava más es que no puedo me veo abogado

cuando son las dos de la madrugada a la una y doce Se nos escucha desde Canarias le proponemos un tema de conversación Inés Morán buenas noches

Voz 1509 11:34 buenas noches hoy queremos hablarle de Miley Bobby Brown que seguramente conocerá como Eleven uno de los personajes protagonistas de la aclamada serie Stranger Things y resulta que recientemente fueron los premios del Sindicato de Actores de EEUU Icomos siempre una de las cosas que cobran especial importancia es la alfombra roja pues bien una de las notas discordantes fue Miley Bobby Brown que nada más y nada menos sacudió deportivas al evento que aunque se salió del Protocolo ha sido considerada como una de las mejor vestidas Icon ello queremos preguntarle cuándo se salió del protocolo cuando no

Voz 0020 12:10 las reglas saltarse el protocolo romper las reglas hacer algo que aparentemente no está bien visto no como esa acudirá a esta entrega de premios con unas Converse pues sí quiero estoy contarnos algo si se le ocurre cuándo fue la última vez que se saltó las reglas que decidió que el protocolo no estaba para seguirlo nos puede llamar al novecientos cien ochocientos Nos puede enviar una nota de voz al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco Inés y tú llegaba así a bote pronto

Voz 1509 12:45 en las bodas de lo que hago siempre a voy con taconazos pero el golpe siempre llevo unos calcetines están Hoyo manoletinas no me llevo unos calcetines cuando ya me canso de los tacones me pongo los calcetines bien pues ya que tu protocolo tiene una duración limitada exactamente a partir de ahí se convierte en calcetines se non calabazas

Voz 0020 13:09 saltarse las reglas saltarse el protocolo romper con lo establecido bueno a mi me gusta mucho mucho mucho como que desde hace años lo hago siempre es ir a cualquier evento con pantalones si nunca con falda y con vestido incluidas bodas bautizos

Voz 1509 13:26 luego vas muy guapa que he visto las fotos llevas muy guapa

Voz 0020 13:29 pero me gusta nace por cambiar por decir pues no sé no me tengo que poner una falda que me tengo que poner un vestido Inés Morán muchas piedras no podemos ampliar el tema de conversación más allá del vestuario nos hemos quedado en El Vestuario porque esta actriz Eleven de Stranger Things pues se plantó unas Converse para ir a esta entrega de premios pero

Voz 8 13:51 podemos hablar de otro tipo de ruptura de reglas de otro tipo de

Voz 1509 13:56 otras maneras de saltarse el protocolo de lo que usted quiera

Voz 0020 13:59 novecientos cien ochocientos dice dice Borja en Twitter yo me salto las reglas todos los días escuchando vuestro programa porque nunca duermo las ocho horas esas de las que habla al teléfono Ricardo en ruta buenas noches

Voz 15 14:16 hola buenas que se simplemente era como me a dar con vosotros de hecho tras el comentar puede ser pues que el tema de la infección que tiene la gente con el dinero sí que pro causada de lleno pues un poco el tema de herencia así el egoísmo de la gente no

Voz 16 14:40 son lilas hermanos y demás pues

Voz 15 14:42 como yo en este tipo de Cabo Sofía de vida pues por no entrar en esa dinámica de egoísmo la falta de respeto y en la prioridad le la el dinero es decir ahora pues firmara ventilado por salir de la ópera está tan cutres falta Villar no que cuando lleva a la gerencia es que yo ante pensaba que en el libera no hubo no ocurriría pero me equivoqué no que yo era muy inocente muy pequeño no resulta que mandó por todos lados entonces pues ahora de arena Canarias

Voz 11 15:23 se adhiera también a vivir en plan aventurero

Voz 15 15:29 a mal

Voz 11 15:31 y cuando tuvimos esta determinación Ricardo pues sí o porque pues por eso mismo bueno por

Voz 15 15:39 porque es que yo veo que la gente por el dinero que de la Voz pierde a la cabeza Hay ingreso y no no me gusta este gnomos era muy que que veo que hay mucho que construir hace lo que puede por por la gente que te parece que baje une que bala que hay dinero

Voz 11 16:03 que se transforma totalmente hay

Voz 16 16:05 la pero ha ocurrido está ocurriendo en su familia directa con algún tema de alguna herencia si si ves que

Voz 15 16:12 eh dos hermanos pues en epatar por encima tuya en pasa no de dicho pasan todo el tiempo por diversión dudo Matti prefieren tener una casa una tierra o algo antes que que tenéis la relación como hermano E Entonces yo no votaré no comparto muy me iba a ir a Sudamérica pero bueno en principio como no conozco Canarias y estoy mirando poco por Internet y demás positivo ya voy a adelantarme para allá a ver qué tal y como han dicho que están ingentes así muy tranquila in inmune al suramericano no pues lo todo la primera vez que lo voy voy Amío por ahí para Argentina Bolivia

Voz 0020 16:54 vale ya ha hecho otro tipo de aventuras

Voz 11 16:58 sea que es una cosa que no que no es la primera vez que la hago

Voz 0020 17:04 Ricardo puede hacerlo familiar y laboralmente

Voz 11 17:10 sí lo puede hacer sí

Voz 15 17:12 a ver yo yo me separé hace poco infundido fundido noir con mi expareja estábamos cansados pero era para es de hecho el veintiocho hicimos juntos si lo que sí son de virus con yo yo yo yo soy alto para no soy muy muy espontáneo bien atado aquí creo que la he hecho fijen viaje también en bicicleta de dos mil kilómetros solo

Voz 17 17:37 el sudamericano

Voz 15 17:38 a mí sólo osea que todo lo que pudo hacer en esta vida uno pisos merece que no se mueva que te y todo lo que he hecho parece que estaba como como Bilbao lo sea como cuando tenía que hacer que no es mejor ya tuvo super hasta ahí a la aventura en de

Voz 11 17:58 me voy ahora Canarias que no sé lo que me aguanta

Voz 0020 18:01 no no va ni común un trabajo buscado ni con KAS

Voz 11 18:06 sólo el hecho de la Vall

Voz 15 18:07 esta esa cantera claro contener a lució a nadie creo que se puede ser crítico

Voz 0020 18:13 le preguntaba Ricardo porque que selló si no tiene hijos por ejemplo es más complicado

Voz 15 18:18 claro claro todo yo yo sí tengo pues que yo no tengo ninguna tara fan villano entonces sí sí es una carga para mirar pero no porque hace

Voz 16 18:27 claro por supuesto

Voz 15 18:30 la a busca no por mi parte ciento mira esto lo hago porque estoy solo voy en vez de quedarme en un sitio comiendo en el tarro voy a mirándome pues prefirió seguir avanzando militar porque es que han desengañado por que trabaja en tanto sí que siga la gente gana disgusto y tan tan desengañada con todo yo por lo menos primero de todo que veo yo no quiero decidí ella me jode si lo hubiera hecho no más que la ingesta de guindilla sale mal pues pero no me quiero por ejemplo o he visto gente trabajando una fábrica separados Granados decepcionados por la rutina hay gente que que está como yo no sea indie saben salir de ese bucle entre otros yo por lo menos no se tiene experiencia sin duda no va gente nueva sitios nuevos ha incidido

Voz 0020 19:22 si no le da miedo toman este tipo de decisiones porque además ya lo ha hecho antes

Voz 11 19:26 por supuesto ya lo he dicho antes

Voz 0020 19:29 el fueron las otras experiencias maravilló

Voz 15 19:31 esas fantásticas pecho ocupa Sudamérica pero pero he preferido porque pues no deja la política que tengo pues prefiero irme a Canarias que buscarme buscarme la vida en Canarias ya parte alejarme ya de tema cambiar de lo que te digo eh ellos es que estoy muy ni de último alguien te oí no como no se engañan a la gente te ve Odierno oí todo el mundo pensando ata a la hora de A para jubilarse cuidarte y yo no quiero vivir el día a día que es lo que vale

Voz 0020 20:11 ICANN no tiene pensado tiene fecha Ricardo otra formada sobre la marcha

Voz 15 20:14 eh estoy ahora bajarnos de Albacete y el primer barco que vea que por qué me dijeron osea lo accede de la perdona el primer el primer barco que vea que por lo que haya cogido masones normalización me informó que una días van para allá Gemma

Voz 11 20:31 pero desde donde parte devuelva de Huelva de Huelva si y logra para allá

Voz 15 20:37 sí sí porque estaba va a fatal yo no quiero entrar en harina Micah imitan la gente está enferma por el dinero lo yo creo que la vida tiene cosas más urgentes que el dinero y por ejemplo están ahora mismo como diciendo es es más bonito es más bonito que te el dinero en esa obra porque al fin y al cabo en dinero esposados y no de la gente hice tengo hermanos que tienen mucho dinero y parece que no son el masón quieren Magí se el egoísmo y la avaricia no sé

Voz 16 21:17 Ricardo que necesita usted para ser feliz

Voz 15 21:20 no pues si te siete con todo lo que me ha pasado lo satisfecho se me ha muerto uno de mano este año con hereda en años M fue claro

Voz 10 21:32 otro mundo

Voz 15 21:34 que la reparación y luego el tema familiar conflictivos que ya ha habido que que me han dado la espalda in y bueno pero no me importa que es verdad que lo que no te mata te hace me

Voz 11 21:47 por eso eso es cierto

Voz 15 21:50 lo que sí pues es en el confianza en ti mismo yo creo que voy por la vida y eso es lo que me vale disfruto de la de las cosas básicas de pasear por el campo una buena y un día o sea es que de lo de lo más de lo más íntimo

Voz 11 22:08 partido no tiene

Voz 15 22:10 yo tuve una buena no fuera por venir mi expareja a la cual quiero mucho

Voz 12 22:18 ah

Voz 15 22:19 a darme cuenta de los detalles de la vida no de la de las tonterías clara su desde

Voz 16 22:26 estaba trabajando hasta ahora Ricardo

Voz 15 22:28 sí estuve trabajando pero lo que te digo veo tanta tanta tanta cosa inhumana que que que sea permitan de la gente abusan y incómodo tengo una oferta de que no tengo cargas familiares tengo una hipoteca

Voz 11 22:42 qué arrastrando

Voz 15 22:45 eh decirlo yo sí estoy con no tiene porque la gente aguanta pues por el tema y abusan desacreditan esta cita ni con la gente con los sentimientos de la gente y yo pues es lo veo tan injusto que se conmigo no jugara claro dieciséis porque estoy a usted porque de humanidad entiende que es una cosa que perciben los sentimientos y la humanidad en las personas que creo que se ha perdido hay mucho miedo creo que hay mucho en la sociedad y que no estamos perdiendo pues en en los sentimientos quién nómina Ilha gente veo que es es que es que es que soy hija fracasara decepcionada pues yo no yo busco la verdad de la vida tiene los sentimientos y la humanidad es que es que para mí es muy importantes

Voz 16 23:36 Ricardo pues hay una una oyente que se llama

Voz 0020 23:41 un oyente perdón que se llama Héctor Santana que dice Ricardo Canarias te va a encantar Loras horas a sentarte bien te vas a quedar aquí toda la vida

Voz 15 23:49 ojalá sea así a ver si así lo Bossi sí animó algo que debería Bimbo yo le animo a alguien espontánea dígame el ánimo bueno boleta podría compartir viaje también con

Voz 11 24:02 con la persona que te atreví se ha venido conmigo pues así surge

Voz 15 24:08 oye yo ahí lo dejo si hay alguna actividad que le apetezca Figaro mediática hinchó tenemos hacinados persona personas y hay oí yo diría yo sin problema que se atreve a vivir la aventura oye yo animo a la que quiera venirse conmigo vuelva también

Voz 16 24:29 pues muchísimas gracias Ricardo gracias por haber llamado

Voz 15 24:35 antes de despedirnos

Voz 0020 24:37 bueno ya menos desde Canarias cuando lleven tiempo ahí sentado a ver qué tal va todo

Voz 15 24:41 vale de acuerdo en eso igualador KBC All L P barato bola veta a todo

Voz 16 24:50 pues con lo que sea nos cuenta

Voz 15 24:52 y animo a todo el mundo y que no se denominan y que que no te quedan con esto de la crisis y con que que es mentira todo que que que ahí mañana para todos

Voz 11 25:03 desde que la gente ni orín

Voz 15 25:07 a todo el mundo venga un abrazo

Voz 11 25:10 venga a vosotros adiós adiós

Voz 2 25:12 qué tal

Voz 0020 25:18 escribe Pokemon Ricardo zona libre de carga zona libre de discusiones

Voz 2 25:26 en la

Voz 18 25:32 se

Voz 0020 26:49 el que ha marcado Paco desde Madrid buenas noches

Voz 20 26:53 lo que tal y y bueno lo ve

Voz 16 26:58 qué tal

Voz 20 27:00 pero que nos hemos hablado en alguna ocasión

Voz 0020 27:03 yo creo que tal

Voz 20 27:05 eh que te iba a decir que cuando que el discurso la verdad es que los que te preceden pues que se pueden hacer cambiar el discurso que quería desarrolla el Parlamente pero no obstante he visto que era un discurso muy alentador en cualquier caso que no haya algún discurso tópico apocalíptico pero que ahora se lleva la distopía la culpa el MI6 todo piensa que el futuro uvas borroso y entonces lo que cambiarlo porque me llamaran amigo Tomás ha quedado con él a Tomás Moro el Telde de la ida de la utopía de Tomás Moro que es la de la utopía de hecho una cosa que es o pretender que el futuro va a ser bueno entonces todos los futuros presenta en el terroríficos apocalípticos y lamentables entonces yo quedaré con amigo Tomás me tomaré un Benito con el Tomás echo de menos desde tu Isla de la utopía todos tópico yo apocalíptico que podemos general para el futuro pues mira el predecesor precisamente ha generado vitalidad ha generado de alguna manera vivencias Si quería hablar de los fotógrafos fija pero prefiero pensar es decir que vamos a intentar sacar esto adelante más fácil en las fácil vamos a ser un poco pragmáticos vamos a intentar no se estas vamos esto adelante porque

Voz 17 28:58 eh

Voz 20 28:59 necesitamos estar todos imperan matizarlos ICOM felicitarnos y concitar es decir ser cómplices hasta adelante ya está bien ya está bien porque el mayor en fin esté en el calendario Telecinco por lo digo yo y vamos a salir si lo digo no relato vamos a salir de nuestro eh de una de decir que todo es malo que los jóvenes son todos horribles sino los conocéis acceso a los Jonas

Voz 21 29:38 no no no no nos quedamos Nos vemos

Voz 20 29:44 vamos a intentar como decía el predecesor intenta ver una puesta de sol intentar cocinadas intentar hoy no se intentar ver una buena película Si sobretodo aportar ciudadanía que siempre lo he dicho siempre hay que de aquí sí aporta a la ciudadanía siempre enterramos eludir que de alguna manera pues todo esto que nos oprime decía Manuel Vicent artículo maravilloso país que hay una dieta mediterránea para la ingestión de información Cannes seguimos alimento que rechazamos lo lo expulsamos pero como la información pues es muy sencillo también viendo una puesta de sol Hollande una buena música vende una buena película enterrar el móvil a partir de las siete de libertad

Voz 16 30:47 como todo eso son momentos

Voz 20 30:50 ella entonces claro entonces pusieron la ciclogénesis el chicle juegas bien pero diez días pues efectivamente tenemos una dos asomó capaces entonces tenemos que se nos dedicáramos a esas bueno de alguna manera vivir esos momentos no subir en el autobús leer un libro inventa es decir pues ya yo vi el maravilloso sí y sobre todo no te con todo te tienes que salir tienes que hacer cosas tienen que hacer ejercicio tienes que que vincula a lo que perros en la o en Terres en Toulon llegó la batería tu Occidente pasivo como digo yo en cualquier caso solamente de la fotografía eso de decir que antes eran testimonios ya de las suela acoso Javier yo

Voz 21 32:06 recuerdo que cuando tenía diez años

Voz 20 32:09 trece años tenía el que hacía la de la como hizo una en el campo de Segovia y ahora una niña o un niño que nace con cinco meses tiene trescientas fotografías

Voz 16 32:23 por lo menos

Voz 20 32:24 bueno no te digo yo era así es no ir cuando ya para terminar ella quería hablarle la fotografía recuerdo el año pasado que la luna maravillosa salido llena que la Plenilunio la los sea Mengual tasa creciente siempre la reina de la noche el acuerdos más Rioyo no lo relato eso al Estado ella cuando sale reina la noche sea menguante Obama creció un niño es impresionante lo que digo al final cuando tú te vas igual sol ellas sal pero en una noche de Plenilunio magnífica sobre lo que pasa que pasa que no vieron en el UNIA hicieron veinte mil fotos no estamos en un en un bar en el mar siempre hacer fotos fotos y fotos y fotos pero se prevén ilumina porque Baixa luego pasa no cincuenta fotos a favor que fotografiar otorga intentar vivir de intentar captar otros algo pero por favor canta fotografías estamos tomando en cuenta única gusto estamos una foto en no me quiero Colt yo creo que como decía estén cuando la tecnología nos pasearemos una ciudad donde idiotas

Voz 0020 33:55 y ahí sí que tenemos que ponernos un poco pesimistas en cuanto al futuro

Voz 20 34:00 bueno en sí porque la tecnología es buena pero por favor tú sabes desde que existen los móviles cuanto al vidas han saludado que sí lo que pasa que la tecnología y no podemos poner pesimista por el hecho de que exista sino por el hecho de controlarlo a las que peor que un niño o una niña salvo al Parquesol hasta el doce años dejé sola pues solo en casa con un ordenador no no puede salí con doce años que solo sola pero si la dejamos en casa con uno de peor hackeo dos las historias quiero decirte que es complicado entonces es bastante complejo pero realmente hay que poner que todos hay que acortar acota yo la verdad es que me produce por cierto no sé cómo decirte que esa sensación tengo tengo la sensación de que muchos avances sí que la tecnología no se puede despreciar pero ojo hay un así intromisiones tecnológica muy duras para que los nuestras historia Si sobretodo en en en en personas adolescentes tener en cuenta que unas estadísticas lamentables que he un chico chica de trece años con un treinta por ciento están enganchados con el móvil y que les saque de ahí entonces bueno vamos a ver si podemos poder acortar lo que la tecnología Mi sin ser el del medievo no la tecnología es importante

Voz 16 35:44 usted tiene teléfono móvil Paco

Voz 20 35:47 sí sí tengo el teléfono móvil Whatsapp pues sí lo utilizo así llevo trabajando en un ordenador de años es decir que las dedicó a la tecnología hay que utilizarla pero lo que no se puede hacer

Voz 22 36:05 eh es

Voz 0020 36:08 ponerla por delante de la vida no

Voz 20 36:10 se pero en cualquier caso abrir eran es una película del ochenta y dos silla Ridley Scott P anticipo muchas cosas que era una película ochenta heridos y la película que los hechos son Los Ángeles mil veinte posea que todavía nos quedan dos años ya anticipo la robótica hacia uno no en fin a las multinacionales los chinos el sabes el hambre la lluvia ácida bueno eso es muy apocalíptico pero en cualquier caso alguna prevención siempre es importante y sobre todo lo que quería hablar de que la fotografía pasado de testimonio o pasión y eso que queremos que de todas las maneras me alegro porque el hablar con con con vosotras no tanto con con contigo con con Macarena sí se puede hacer una locución como está con sensatez satélite con tranquilidad eh y muchas gracias por haber pues bueno muchas gracias como siempre por haber dado

Voz 23 37:27 las me lugar aquí pueda eso

Voz 20 37:29 a estas cosa que quiero que me parecen importantes

Voz 16 37:34 muchísimas gracias gracias por cada uno de por la reflexión que pasé buena noche

Voz 20 37:39 igualmente que vaya bien de salud

Voz 24 37:46 hay que bonitas

Voz 0020 39:36 novecientos ochocientos y Pedro en ruta buenas noches

Voz 16 39:42 hola Pedro qué tal

Voz 5 39:46 aquí estamos haciendo la noche pasa incómoda sí con vosotros griega verdad te pegan poco sueño pero escuchando a vosotros y a los con lo contaré Juliano que escucho pues la verdad que despierta el interés que te espabilado un poco

Voz 0020 40:11 va usted en ruta está trabajando Pedro

Voz 28 40:13 se me voy ahora mismo porque soy Villena

Voz 5 40:25 sí ya mismo para que para los cuarenta y cinco minutos correspondiente Carlos

Voz 28 40:31 si no podía dejar de llamar porque la verdad que

Voz 5 40:36 el primer hombre que ha hablado te va para Canarias

Voz 28 40:41 pues me he un nombre

Voz 5 40:43 es bastante optimista y me ha gustado escucharlo no porque te da la animo a personas que vivimos o padecemos circunstancias parecía no se construya un futuro entonces trabajando desde los diecisiete años criada una casa Familia por la mala historia de él si no pues no romper todos sí bueno piezas de nuevo dejado solo oí cuando te has cansado con diecisiete años toda la vida en pareja o es muy complicado no

Voz 28 41:31 fue Roy dijo

Voz 5 41:33 no te haces mayor de cada uno va a los poquito aquí si tiene razón es mucho más importante el amor el cariño sin Pablo simple abrazo un simple como está mucho más importante que todo el material adecuado del mundo no ya estaba valorarlas la carretera que llegó poco tiempo llevo cuatro años solamente desde mi Beevor empieza a valorar toda el agua potable en sus ser no la vida que llevan los camiones con no todo cambió en la ruta sí la verdad que valora muchísima muchísima cosas que lo no le damos valor porque abrir un grifo la casa Isaac la calentado y sale caliente y tratar cuestionando el nunca estar solo porque siempre ha estado acompañado la casa llena de niño lo amiguillos nosotros la algún camión tiene muchas cosas hay que valorar muchas cosas desde una apuesta es todo hasta una luna llena que cambió

Voz 16 42:44 hace cuatro años entonces que se divorcia

Voz 5 42:46 se hace cuatro años no se pare me divorcié bueno ahí lo de lo que decía el otro señor de la tecnología y entonces no llega sólo La Ventana al mundo que tenemos muchas de las personas que como en la carretera a parte de de que bueno esto abierto un camino muy grande por nada para llegar a los sitios de punto de recogida juntos de dejada mundo bastante importantísimo aparte de Azca que han salvado

Voz 16 43:22 es como todo no hay hay que saber usarlo

Voz 28 43:25 si bien la utilización de

Voz 5 43:28 es el buen uso de lo que no brinda el progreso y los que no va a abrir toda la vida en todos los sentidos no solamente día en la propia agua en la propia tierra viendo maltratadas las está el clima dos has presione debemos de pues la verdad que es gente muy sabia por por ahí que escucha hay que agradecer esta noche de propiedad escucharla hablar no te aprecian muchísimo a mis cincuenta y un año sigo aprendiendo cuando crees que que lo sabes todo fuentes que no sabe te das cuenta de lo pequeño que era antes

Voz 16 44:15 no sé si le apetece compartirlo Pedro pero a qué se dedicaba antes

Voz 5 44:21 esta vida sido imagínate cuando lo que hay que hacer con diecisiete años Galicia con treinta y tres llevaba invernadero fui alcalde de un pueblo pequeño he hecho muchas cosas pero sí bueno ir a mi trabajo que lució diaria y encima es lo que te pagaran es que claro diverso Prodi tienes tu contra gustar mucho la carretera muchísimos kilómetros conseguimos día fuera aquí bueno con ver comer Lembo el mejor país del mundo bien plantado gastronomía donde mejor se come mejor se vive donde mejor se trata nos tratan como somos ciudadanos de segunda y me refiero concretamente al país me voy para mi vecino que que bueno ya lo he hecho unas cuantas veces sea yo no lo iba a ver porque era una de las condiciones que entre a trabajar que no iba a ser Alemanía uno de Augusta ojos eligió el gusto por su costumbre Giralda que gusta Italia son muy sólidos y los cosa son muy parecido no otro de trataban bastante mejor que te lo sé claro que sí ya he hablé hablé con mi jefe ahora al venir hacia arriba que como número acuerdo que como voz que sería el último viaje que hacía para él

Voz 16 46:11 por qué no se siente cómodo cuando va

Voz 5 46:15 no no me siento cómodo con el despotismo la prepotencia la arrogancia la esclavitud que utilizan son los camiones no tendría que ser denunciados pero bueno todo el mundo calla porque nadie quiere perder el trabajo de aquí se aguanta nosotros nos cargamos los camiones nosotros nos encargamos los camiones otros somos la última empieza a ver el Davos de transporte de este país si no hay nadie que según la Fiscalía los camiones no tienen porque agregarse los camiones no porque es traerlo a Pamplona creo porque lo saben paga para él pero bueno eso sería otro debate que otros ver el otro foro el foro que estoy gozo tras entonces a la gente pues su vivencia

Voz 0020 47:14 bueno también es verdad que nos hacemos eco de de reivindicaciones y de alguna manera de denuncias como ésta que está haciendo usted

Voz 5 47:21 sí es verdad que en este país lamentablemente dos político para reivindicativo está de las plazas bajo juristas cuando llegan estos temas vamos a echar el culo fuera a grandes potencias como Mercadona Puleva obligado a los camiones no a descargarse cargarse con a ver y si no se carga lo cargan esa empresa no entra mal encarga en esa esa es a grandes empresas tan Eroski compañía yo como vengo de vuelta de todo que te tres siempre he dicho que mi hambre mando yo cosa que no soporto aguanto la injusticia que se completa con mis compañeros también el hombre

Voz 0020 48:07 va a tener que hacer un descanso ahora Pedro y cuánto falta para llegar a Alemania

Voz 28 48:13 bueno para mí

Voz 11 48:17 en un mil quinientos kilómetros para llegar a decir

Voz 5 48:21 no se quede tocado entre tres jornada apoyaré una llegaré a Cambrils donde de cada hora después llegaré cuál estima Delio Villa en la tercera jornada los sitio encargado

Voz 16 48:42 pues mucho

Voz 5 48:44 mire la gente duerme pero el transporte te lo mueve todo es en Europa mueve todo va cargado de desmiento de tomate o no soy vienen cargados de Akira o de polio polio una fábrica de papel y bueno al final es la vida el transporte

Voz 16 49:13 pues que sea leve lo que queda Pedro

Voz 5 49:16 sí bueno el día el día a día mañana va uno con el mercado para ambiente más de forma vamos

Voz 16 49:27 muchísimas gracias por haber llamado

Voz 5 49:30 no

Voz 16 49:33 grande

Voz 0020 50:10 y desde Segovia María José buenas noches

Voz 20 50:14 hola qué tal era buena porque el programa como siempre a mí Adriana

Voz 17 50:22 desde aquí sí yo y seis me toca los jueves

Voz 0020 50:25 o ya madrugada de viernes estamos aquí

Voz 17 50:29 con una buena pues lo que siento por la gente que trabaja tan duro con las noches

Voz 20 50:33 voy a por todas en general

Voz 17 50:36 la gente que tenga trabajo nocturno yo creo que el desastre es más es que la noche que el día que ver sobre todo cuando andas por ahí porque aquí está nevando

Voz 20 50:48 está nevando ahora las un pueblo de Segovia de poca está generando un mes aunque las carreteras que están más

Voz 17 51:00 porque un panadero consta de un edificio como nosotros que este edificio inmenso nota el frío ni nada eso pero de andar por ahí verdad

Voz 16 51:08 sí sí tremendo de madrugada

Voz 17 51:12 bueno nada ha de afrontar mi Juanjo se montaron en aquel iba a no ir a compradores que yo tenía poco de poner un vestido largo que nunca me vea alguna baja envío de

Voz 20 51:27 día sí

Voz 17 51:29 sí pueden comprar y mi marido de la ex marido es decir la boda era de su hermana y el que no total que me compré tiran vestido negro con una noria no me lo permite que la novia es yo no me importaba te importa porque ya es muy baja

Voz 20 51:55 no

Voz 17 51:57 no pero maja que ella movía en el yo ya no me dejó volver a ponerme yo creo que desde entonces empezamos a tirar de paraguas

Voz 16 52:08 María

Voz 0020 52:09 José fue tanto fue tanta la llamada de atención

Voz 17 52:13 pues creas un vestido largo negro

Voz 20 52:17 con con media Raja como el tipo de Gila

Voz 17 52:23 sí lo llevaba encima una una mantilla de mi abuela de

Voz 20 52:29 antigua que bonito sí

Voz 16 52:33 el mucho la atención a una boda

Voz 17 52:36 pero yo iba detrás yo me iba poniendo yo aparte de que ya estaba tímida no era mi capricho no pero yo me sentía tímida antiguo es que lo con propone estar aquí no se celebran

Voz 16 52:53 no no lo va a llevar

Voz 0020 52:55 otra ocasión

Voz 17 52:57 la familia de siempre ha gustado mucho de largo leyeron un caído pues pues me más ante la manta a la cabeza hay dije a las pues a mi padre

Voz 20 53:07 es más a mí

Voz 17 53:10 el modelo desde ahora me voy a cambiar

Voz 0020 53:14 y aguantó usted de toda toda la jornada todas la boda con cinco

Voz 17 53:18 la labor hasta que se de la comida era fuera de pueblo pero de momento los pantalones

Voz 20 53:25 mio y eso me de embestida en ella

Voz 17 53:33 aquí había mover el ego de decir él El paso ahí a la historia pero vamos a olvidar nunca y le otro día sí de caché es que de es un poco de risa no de ETA es que se estrena para la fiestas

Voz 0020 53:51 sí

Voz 17 53:52 a la fiesta de la Santa Cruz si aquí es costumbre dinamiza presiden procesión bailando la jota

Voz 9 54:00 y Venta de la Cruz y de nada

Voz 17 54:03 el gen no era total que le pido nuestras gatitos y ahí en el dato de la villa romana de ahí se despliega todo el mundo y pasa solamente la vándalos que va bailando la jota Losantos no ir el cura por supuesto sí era el el dato en en el en el bajo del vestido para no romper el vestido me dejé caer de espaldas

Voz 20 54:33 me queda año

Voz 17 54:34 total que me vi el pie debajo del Pontífice en nadie no podía levantarme mediante borre dice

Voz 20 54:43 el Madrid se levantaba adiós

Voz 17 54:46 por qué debían de la procesión el cura no hay la muchacha que levante es donde se reían no me levantaban

Voz 16 54:56 pero usted estaba bien María José si tengo mucho cariño no

Voz 17 54:58 sí claro no me caí y me caí bien me suben a él le toca poquito poquito a poquito me voy que me voy que me voy me pille el el pie debajo de en lanchas de todo e ir vestidos

Voz 20 55:13 Asaja es decir es la liga que todo el mundo ha vuelto

Voz 16 55:19 claro lo menos finalmente en abril

Voz 20 55:23 viva de la jota y la ganamos mi compañera ella sola

Voz 16 55:27 bueno muy no merece la pena la caída entró eso sí

Voz 17 55:29 me había hecho daño en sitio donde tenía ganas de reírme porque le pedía a médicos

Voz 20 55:36 y me han dado los marcadores tumorales saltos

Voz 17 55:41 mira os voy a chupo

Voz 20 55:44 además eso está esperando alguna prueba estoy esa es la Cámara portento

Voz 17 55:53 idiomas voy a reírme no no más que comen el coco con esto

Voz 20 55:57 sí

Voz 17 55:59 y me mira he visto otras que cuando una cosa pero a mi cuñada de hecho yo creo es la única que me habla

Voz 20 56:09 hombre la familia

Voz 17 56:11 en ese caso es la única me habla

Voz 16 56:14 porque ha perdido contacto con la familia de su ex marido

Voz 17 56:17 el valen

Voz 16 56:20 no le hizo mucha gracia lleva mucho tiempo separada

Voz 0020 56:27 se encuentra bien María José

Voz 29 56:29 no soy capaz y cada día llevo Peter O'Neal uno discapacitada o que la gente no esté al tener este han descubierto la última hora que emitieran han sido la semana pasada

Voz 0020 56:47 María José pues ojalá que vaya todo muy bien y correcciones que el animo siga igual de bien

Voz 29 56:54 la verdad que me tiene que hacer nada alguien

Voz 17 56:56 el Gobierno tiene que ser Madrid Valladolid

Voz 29 56:58 manca que me llaman quién primero MIA

Voz 20 57:01 me pusiera manejo

Voz 0020 57:04 se mantenga hemos informado sí y que vaya todo muy bien

Voz 30 57:07 cuéntame es el ánimo no menos Denia

Voz 0020 57:10 desde luego seguimos pensando del vestido negro gracias por llamar muy buenas noches nada JAXA María José alcanzamos las tres de la madrugada así que no se tenemos para escuchar la última hora informativa que ha madrugada por delante para hablar por hablar