Hablar por Hablar (26/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 8 01:34 a vivir mientras no sé nada más heridas que era Armedo eh

Voz 9 02:09 contigo enfrente

Voz 8 02:27 qué te llevas toda la luz de iba

Hablar por hablar

Voz 0020 04:27 Adriana Mourelos ya el novecientos cien ochocientos Marta desde Las Palmas buenas noches

Voz 10 04:33 hola qué tal Marta frío si hay Figo aquí me llena de irse soportable no sí pues mira pues se desde quería contar una en El Cairo y de leí que quería si entonces su marido era arquitecto y tenía muchas muchos el último era imprescindible Tresserras es decir pues precisamente monísimo el uso de nunca más como se salvase precios con seguro los aparatitos estaban volcados contener

Voz 11 05:42 si me cuelgas anual

Voz 10 05:45 va cortito

Voz 11 05:47 vamos yo digo ante mucho

Voz 10 05:50 el guante de Telecinco lo vi peinaron como ahora rompo se peina quinta puedas vive yo estaba guapísima me encontraba guapísima a la habitación me acompañan al sensor una charla de periodistas fotógrafos de yo me pero no que lo sin dónde estaba lo que sí pensé yo pues yo pienso echar un hombre eso es mucho pues como que no me pues ya

Voz 11 06:34 porque no

Voz 10 06:37 qué tal hombre salva tal que Alá me viene a rescatar personal del hotel para llevarme has comido por las nada yo yo creo que que cara como se dice aquí como autómatas

Voz 12 06:54 la medicina es encajada no

Voz 10 06:57 a ver con salones digo estéril mala reclame a lo mejor estoy dando un espectáculo yo Sarkozy uno Vince Carter que ha poquito le conté a mi marido así que yo creo que eso y nada cuando Bojan en la habitación resulta que está camareras pues el pasillo interna que pensando en hizo pasillo Ronid

Voz 12 07:27 anda mira creo que te pues bueno pero bueno

Voz 0020 07:33 hay películas pero

Voz 10 07:37 de que aquella famosa película sí difícil de aquí

Voz 11 07:42 soy Dios que resultan

Voz 10 07:45 el señor habrá cobren

Voz 11 07:47 casi yo una más se parece usted Antiqua que me dice no le gusta

Voz 10 07:56 me harté una foto aunque ya nada

Voz 11 07:58 dos años más vamos estoy yo creo

Voz 10 08:01 claro que sí son las dos somos iguales

Voz 12 08:06 tú todo marchaba pues eso usted muy guapa

Voz 10 08:10 pues sí se estabas diciendo la niña del teléfono pues sigo todavía con mirada que con piropos y con él

Voz 0020 08:26 no es una un acto de de sinceridad si eso usted guapa porque no va a decirlo

Voz 10 08:31 sí lo son los oye verdad Coppel dice la de agua sí claro leía ETA era modista

Voz 12 08:41 Mónica sí sí sí sí

Voz 10 08:44 ante todo ese pues igual el cuerpesito él casi idénticas y nada quería contar es bueno mi Madrid donde su abuela Villa esa cosa de la que él como que estoy siendo no me pueden pasar a mi hijo lo quería eso ANPE han vestida estado yo te lo quitan de novia del él y nada esto es lo que quería contar

Voz 11 09:16 el acero aquí está sí sí emperatriz la tenemos a ver si yo sabía que ella estaba

Voz 10 09:21 en el lo él pero como también lo sería vamos ya había esa grave se da es doctor Hillary

Voz 11 09:33 Tura todo a ella y su marido que que que le dijo su marido

Voz 10 09:40 bueno mi marido y que él fue doy ella así feliz pero una cosa pantanoso siempre no si yo Kira es que prefiere el cual se veía su último año Servetto decía preciosa Romy

Voz 11 10:12 de rugby

Voz 10 10:15 digo mira no detectó toman que ella me lo pase mal pero ya sí que me gusto Jekyll pedía es un grupo un tiro pues sí sí me gustó pero bueno ya lo viví los recuerdos que él

Voz 0020 10:33 qué bonita historia

Voz 10 10:36 sí ya hay que contarlo alguna vez pero no ha podido porque ha habido mucha gente y ahora me estoy me lo estaba pasando un poquillo más dos de ellos que yo como a lo ir a ver a la señera del que yo sí mira aquí se usa mucho estrés

Voz 12 10:58 es traje largo no sobre todo

Voz 10 11:00 bueno nada utópico en esos sitios sea hay algunas ajenas en algún sitio usar si se usa en la boda normalmente se va casi cien

Voz 12 11:13 de allí

Voz 10 11:15 es verdad pero yo me lo hace pues divina no no hubiese Gran Vía en la Gran Vía El lecho veía yo últimamente

Voz 11 11:29 sí

Voz 10 11:31 no hace un par de rindiendo ahí cerquita que trabajaba en la que alguien va a mí me iba Cela IVE y el auge y ahí no sé quién merece queriendo vivir pero sí varios chicos y chicas esperando seguramente ahora digo yo el top ten listo pero no se mete de las chicas de la niña

Voz 12 11:58 pero es que estábamos tomando café seguro

Voz 10 12:01 aquí o esperando si no en la puerta que la puerta y la puerta en las puertas de las jungla están esperando ya me había pasado pero claro la unidad móvil de ahí contarlo en y las mira era tan era como ahora que hacía muchos años que oigo las

Voz 11 12:23 sí conmigo Guardiola

Voz 10 12:25 que yo creo

Voz 13 12:28 hay una

Voz 10 12:31 es querer quedaba o que lo hizo ayer me fuera con que con ustedes y allí estuve

Voz 11 12:36 qué bonito nombre

Voz 10 12:38 pues debe IVE estoy Gall

Voz 0020 12:41 no no Marta no se preocupe lo único si le apetece de verdad enviarnos la foto estamos encantados de recibirla

Voz 10 12:47 pues yo tengo una foto en el despacho de mi marido digo mira cómo no me voy a poner yo porque va a ser un pesado la pongo y me me dice con DJ quise Linda aire que ya ves digo Dios mío Boris lo mío estaba enamorado gustos

Voz 11 13:10 al final sesenta años y todos los conocidos

Voz 10 13:16 con dosis

Voz 11 13:18 sesenta años de vida útil

Voz 10 13:21 sí

Voz 13 13:22 ella es inamovible

Voz 10 13:24 se dicen pues para contar otro día una historia de amor de de Pelli

Voz 0020 13:30 qué película pues claro es que toda su vida estaba estaba para eso para ser de película

Voz 12 13:35 tiene usted la película

Voz 10 13:41 pero sí se llevo un buen recuerdo de de mi cuidado de toda vida los un hizo una foto de ahí

Voz 12 13:56 bueno pues Río

Voz 10 13:58 vendo lo perdone perdone si le gusta Babysitter retractas

Voz 11 14:06 momento de quedó a medias

Voz 10 14:09 me dice mi hijo el otro día mamá usando las fotos los expertos medias cursarlo pero no hay error mi amiga tu padre

Voz 12 14:22 es una buena que siendo pues muchas gracias Marta un gusto haberla escuchado gracias por llamar

Voz 10 14:30 qué hago

Voz 0020 14:31 el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco Nos puede enviar una foto a través de

Voz 12 14:35 sí sí yo no tengo guasa que pocos artistas por Whatsapp y bueno nos puede enviar un SMS también si creo

Voz 10 14:43 dijo que nadie igual

Voz 12 14:45 venga pues esperamos si hubiera Marta un abrazo gracias por llamar buenas noches

Voz 0020 14:51 es

novecientos cien ochocientos es el teléfono de Hablar por hablar por si le apetece compartir un ratito de conversación en la madrugada si quieren vernos un audio de voz una nota a través de whatsapp seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 0020 17:27 esto les escribe libelo la nuestra cuenta de Twitter emocionada con esta canción de Sabina me la cantaba mi marido

Voz 0020 17:43 al novecientos cien ochocientos Isidro desde Tenerife buenas noches

Voz 16 17:48 hola buenas noches encantados

Voz 12 17:51 contigo igualmente Isidro escucho todas las noches gracias

Voz 16 17:57 ya diría que una vez rompí el protocolo bajando en el sur de en el norte de Tenerife en el Puerto de la Cruz en carnavales decidí ir disfrazado de campesino haría mi madre pues es obvio lo que te va a la calle que Novaya que es que no es así que sí que voy voy a romper el protocolo y voy a ir disfrazado pues fui Si yo pensé Tavera que el dueño ese avión para dar conmigo pero fue todo un éxito para los turistas que ACS foto conmigo e incluso me decía no te vayas que voy a dote la educar a la gama de fotos que compañeros ya cuando venga el dueños de debate vino vinos dueño viviendo siglo que tuve con lo bien que se licitó que dio a partir de mañana todo en India trazados aquí

Voz 12 19:02 en que trabajamos desde entonces y camarero de camarera

Voz 16 19:07 sí la verdad que yo yo yo yo pensé que me vaya a la calle

Voz 12 19:11 pero no fue justo al revés no

Voz 16 19:13 la verdad que fue todo un éxito de los los encantadísima haciéndome fotos

Voz 12 19:19 claro con lo que se vive allí el carnaval no

Voz 16 19:23 por eso lo lo hice lo más los turistas porque porque eso les gusta ello entonces yo decidí trasladarme dividirlo vivía naval que ellos lo Rull bien lo también

Voz 12 19:39 y funcionó funcionó Isidro

Voz 16 19:42 funcionó fue todo un éxito que decirle que al día siguiente el lo compañeros se disfrazaron todos fuimos todos disfrazados a trabajar

Voz 12 19:52 por de campesina cómo se le ocurrió de campesina canaria

Voz 16 19:55 porqué a lo típico de de la paz desde el norte de de TBI de la esperanza sea llamaban la la Armada Callahan vecinas llamó a las nada porque llevaban un traje gris y un sombrero de paja

Voz 12 20:16 sí ya sé trabajaban siempre bien

Voz 16 20:18 o así entonces algo muy típico nuestro entonces yo decidí campesina canaria

Voz 18 20:28 si el pasarlo bien

Voz 0020 20:32 cómodo cómodo para trabajar Isidro igual no estaba

Voz 12 20:36 digo que muy cómodo con con la

Voz 0020 20:38 falda como el sombrero que bastaba para trabajar

Voz 16 20:41 la verdad es que no que era incómodo no porque el sombrero hasta el muy muy bajo no no veía mucho la la bandera plato la verdad que no no no era muy cómodo pero lo pasa lo pasé muy bien lo pasamos todo encantadísima yo me dije voy a romper el protocolo y me voy a disfrazar lo que me el dueño se encanta el hicimos

Voz 12 21:14 claro que viendo el revuelo causado no viendo el éxito sí

Voz 16 21:18 fue un éxito total al al logo de hecho foto y me decía no te voy a buscar la cámara fue estupendo llamaba a decir solamente

Voz 0020 21:34 muy buena la anécdota además Isidro ahora que se acerca al Carnaval

Voz 16 21:38 ahora que se acerca el carnaval Camboya disfrazar la ICANN vecina área con con la lechera sombrero y me voy a sentar grúas sí

Voz 12 21:49 lo el acento voy a volver

Voz 0020 21:54 pues que lo disfruté mucho Isidro que que no dudo que así será

Voz 12 21:58 de acuerdo con mucha tras pero de a dar gracias por llamar visible desde buena un abrazo buenas noches

Voz 0020 23:34 novecientos cien ochocientos Carmen desde Ponferrada buenas noches hola Carmen

Voz 12 23:45 menor si buenas noches qué tal oigo muy mal me lleva Jito Carmen sí sí seguro que a partir de ahora no se escuchamos un poquito mejor qué tal

Voz 25 24:00 qué nos cuenta pues me miro lo que quería denunciar es que me robaron robado unas joyas a finales de agosto yo misma abrí la puerta porque fueron unos señores que vinieron a mí dar y entonces me robaron una dos relojes una cadena consume vaya

Voz 12 24:22 una pulsera vaya que disgusto

Voz 25 24:26 entonces quiero esos denuncia o lo primero papel a nadie le pase lo que a mí pues hoy una despistada también aquí para que se las lleve que son robada si eso es todo lo que quería porque otra vez que las pero di sí pues también lo puso la radio y estaban escuchando imberbes revolvieron a los ocho días aparecieron

Voz 12 24:57 no me diga sí

Voz 25 25:00 hará unos diez años así aproximadamente

Voz 0020 25:04 Carmen y esta vez como fue como usted había contratado a alguien para que fuera fumigar su casa

Voz 25 25:09 no es no fueron los presidentes de la Comunida porque teníamos cucarachas japonesa les llaman son pequeñina como Moss y había muchas en toda la cooperativa entonces vinieron a fumigar y tuvimos que faltar se casa porque es muy tóxico y no se podía dormir en casa ión todo no falte dos noches pero resulta que claro la puerta abrimos nos otro yo tengo la denuncia hecha en comisaría por culpa de una cosa que la los relojes y la medalla no vale mucho puesto que somos a Pau pero pulseras y la pulsera tiene tres colgar uno con el signo de Peace seis y otro con el sino de era iros a dos están grabado después ser colgante la Lacruz Sampedro y eso es lo que me ha pasado que ya estuvieron hoy aquí porque resulta que vinieron ayer otra vez a poner cartones

Voz 10 26:28 para las cucarachas

Voz 25 26:30 así hice lo dije a la chica y entonces la chica se lo dijo al chico y a la fe ahí vinieron ellas flor mañana a ver si viene él

Voz 12 26:43 porque desde cuando le faltan las joyas

Voz 25 26:46 finales de agosto a partir del veintiocho de agosto yo no me di cuenta hasta el día de noche buena que fui hace nada uno a mi nieta me voy a poner y no las tengo

Voz 0020 27:00 y como saben entonces usted que fue el día S

Voz 11 27:03 cómo como sabe usted que fue el día de la fume

Voz 0020 27:05 negación

Voz 12 27:08 pero qué como

Voz 0020 27:10 piensa que porque piensa usted que que sí que las joyas le faltan desde el día de la fumigación porque

Voz 25 27:18 entre no faltaron

Voz 12 27:20 claro pero como no se dio cuenta esta Nochebuena

Voz 25 27:23 pues eso porque me fui a poner y no las tenía

Voz 12 27:31 tenían valor sentimental Carmen

Voz 25 27:34 sí porque la la puse queda con el horóscopo de mi marido negarlo Bale hace algo más de veinticinco años que ha fallecido quinientos para mí eso pues tienen aún más valor sentimental que otra cosa

Voz 12 27:53 y qué le dijo la policía

Voz 25 27:56 la policía dijo que si hubiera sido a los pocos días que se podría hacer algo pero así pues bien nada ni huellas ni nada porque es que además me llevaron a las que estaban metidas en una caja en un cajón y me dejaron las que estaban encima del cómo ve que tienen también valor porque uno es una cruz de renacimiento desmesura de así brillantes y la otra es la Cruz de la Victoria también toda llena de piedras preciosas y piensas recolección de galería de Onís que me costó mucho que ganar

Voz 0020 28:50 ya pero

Voz 25 28:52 entonces era joven aquí me gustaba presumir ahora ya soy muy mayor porque ella voy a hacer ochenta años muy bien gracias a Dios

Voz 0020 29:10 bien Carmen Carmen pues si hubiera suerte de que apareciesen sería genial

Voz 25 29:19 pues sí sí aparecen en lo ven

Voz 12 29:25 una Carme muchísimas gracias por haber llamado gracias a ustedes por haberme atendía buenas noches

Voz 0020 30:37 hola Nieves desde Zaragoza

Voz 12 30:38 las noches buenas noches Adriana verdad sí encantado de saludarla

Voz 29 30:43 igualmente pues nada que es que yo me quedé hace ocho años y ahora cuando veo al camionero que iba para pero Alemania me he acordado mucho de mi esposo porque él también lleva un camión si decía que los tratados fatal así en unas cosas una vez en una superficie tuvo que que tenía que colocar un no sé cuchillas au o algo bueno cosas estas pequeñas ir el señor decía que lo tenía que colocar es que esto no es mi obligación esto es sois vosotros que lo coloca dice pues pues colocas te te te lo llevas dice bueno pues pues me lo llevo esa lo reclamada es porque así no se puede tratar a ir luego es que ahora me estaba programas esta señora que dice que casi se cayó

Voz 11 31:37 pues porque ahora cuando me había llamado pues se tropezó muy pero es que me lo que pasa

Voz 12 31:48 la última vez

Voz 11 31:51 pic

Voz 12 31:59 hay que tiene una depresión muy contagioso

Voz 11 32:04 pues no que ver quién me hace falta reír

Voz 12 32:07 pero al coger el teléfono se ha tropezado en vida fue caído al suelo y me hay perdóneme es sí si se ríe usted yo también me tengo que reír

Voz 11 32:22 no

Voz 12 32:25 pero no se ha hecho daño Nieves que es muy importante

Voz 30 32:28 me dos mil uno respetuosos jugador villas

Voz 11 32:32 te ahí bueno un pero es igual de bruces al suelo si si se que he hecho despertar a mi hijo que que es lo que estoy pensando

Voz 29 32:45 que mañana me voy a tomar la vida de otra manera porque me parece que mañana me voy a bajar alguna agencia de viajes me voy ya

Voz 10 32:55 como el el

Voz 31 32:58 el lunes es el

Voz 29 33:00 San válido aquí en Zaragoza es fiesta no voy a mira si hay algún viaje porque mi hijo que tiene una minusvalía está siempre con que hay que requerir debía

Voz 11 33:11 me gusta mucho los tambores

Voz 30 33:16 está todo todo el año con la Semana Santa

Voz 11 33:20 uy qué Envisat nada no te preocupes Jose esquí como me oido cómo están a ver si si le gusta lo de lo de Calanda montones

Voz 31 33:34 y él es feliz

Voz 29 33:37 si cesa vamos a dar una vuelta como vivimos en el centro momentico la plaza Espanya y esto todo una zona por aquel entonces tienes ningún problema entonces pues claro que sí te puedo decir de lo dice vámonos al Pilar pues en cinco minutos estamos

Voz 12 33:56 esta que es una zona está

Voz 13 33:58 muy mala fama

Voz 11 34:00 la dado que nada que buenas noches porque habrá personas que también quedan hablar

Voz 12 34:06 no se preocupe Nieves además hacia mí

Voz 11 34:08 hace mucha ilusión porque he habló varias veces con vosotros los y contigo un otra

Voz 29 34:13 vez

Voz 11 34:15 sí siempre que llamó meloso Elvis coger ella misma ese mismo día pues estupendo Nieves a ver si puedo levantarme

Voz 12 34:25 el golpista Nieves está diciendo un oyente sí que se llama si Javi Vega dice que bueno a estas horas unas risas

Voz 29 34:35 aunque la tasa rodillas que que bueno que bueno que muy amable no sé cómo lo has dicho que soy yo

Voz 12 34:42 además si llamas se hija

Voz 13 34:45 hija se hija hija que ha por el nombre se da Moro Ching o sea hija no

Voz 12 34:55 no creo que es un apellido a es un apellido parece un apellido

Voz 29 34:58 bueno que no tengo encuentra de nada de nadie ya

Voz 0020 35:02 pues claro que puesto toquemos también dice otra cosa Nieves Pokemon dice es que hablarporhablar pone de los nervios y claro al no coordinar trompazo

Voz 11 35:12 aún no

Voz 29 35:15 la India Pokemon que me hace mucha gracia a unos comentarios muy a gala se me río mucho

Voz 12 35:22 sí

Voz 0020 35:22 sí y luego también está Gabriel que ha repetido su frase Nieves y cuando estés Daddy cuando se la echó su hijo José nota

Voz 11 35:28 Rías

Voz 29 35:31 hay que estar ha muerto de risa que no íbamos a poder dormirnos

Voz 11 35:37 si mañana que ir al Tour

Voz 29 35:40 el tendremos que ir al alta yo porque a las ocho y veinte Pásalo tus

Voz 12 35:46 qué temprano así que

Voz 29 35:49 sólo falta que después de que después de que vais vosotros volverá otra vez con el larguero

Voz 11 35:55 sí vino yo yo tengo tan

Voz 29 35:57 anoche la radio encendida esa es mi despertador El

Voz 12 36:01 así que a lo mejor me

Voz 29 36:03 que un poco dormida ahí digo ha pues estos hablar

Voz 12 36:06 sí

Voz 29 36:07 adiós a estoy escuchando y luego volver a repetir poseía atento poco son las seis de la mañana

Voz 11 36:14 la verdad es que me pasó la noche

Voz 12 36:18 no duerme vela a dormir vela voy a vivir es un placer y muchísimas gracias por por las risas compartidas que no sea nada del arrodillarse

Voz 29 36:26 además pero que no sea nada muchos saludos a todos como Pokemon hitos que han hecho comentarios

Voz 12 36:34 incidencias es un abrazo

Voz 11 36:36 esa vosotras muy buenas noches

Voz 0020 38:16 novecientos cien ochocientos Nieves desde Sevilla buenas noches

Voz 32 38:21 las buenas Adriano eh

Voz 0020 38:24 sí qué tal Nieves

Voz 32 38:26 lo que resulte resulta que yo estoy pendiente de donde quieran quirúrgica no tardar meses

Voz 10 38:37 no sé si no

Voz 32 38:38 del tampoco muy urgente cuando lo que resulta que tengo unas válvulas clasificada no sé la clase ver Thierry no te estoy hablando de lo que el médico

Voz 12 38:54 sí le ha transmitido ustedes claro

Voz 32 38:56 entiendo que ir ponerme una hermana ven las hecho todos lo dicho hay mucho estoy son allá no llore yo déjalo que cumplía seis setenta inmueble esos muchachos la higiene digo yo dije eso te mejora la canciller sí yo mismo les duele nada eso antes a ti y a mí no me duele nada sino que en agosto que el último pasado pues no es un poco así acelerada yo un hecho estoy pero yo veía que se horma hablado incluso

Voz 16 39:38 Ben Abdulá

Voz 32 39:39 sí yo día él me hija que era la pena todo el trabajo Iñigo ya no ciento doce que te mire a lo que yo yo les digo que no he escribió por cualquier cosa era le en los años de tener yo comer en llegar Barroso Coltrane que vinieron corriendo a la y no un médico y yo me señorita y otro de me pusieron una inyección más o menos lo Stuttgart el pinchazo pero poco dolía mucho pero yo ya empecé a hablar corriendo norma ni el ni nada pero que ya me llevaron a ausencia de otra Ángel fina ya está hecho en la historia y resulta que era un niño

Voz 12 40:37 eso

Voz 32 40:38 eso un soplo de plenos sino porque el soplo creo que lo tengo yo hace ya cuarenta años futuro menos en lo que es que acá yo te clasifica de eso hay que cambiarla

Voz 12 40:52 estaba obstruida no claro

Voz 32 40:54 esperamos yo abre véngame Julen nada vamos me calza algunas veces el porque setenta y nueve años pero yo Dabo viscosa Vido yo soy viuda unos es China que triunfe la faena pero yo te lo que era más no tenía menos no más es que no estoy deseando que llegue la noche cuando ella termina en pastillas para pedirme que lo único que ya no no puedo pero sea claro

Voz 11 41:27 ahora tranquila claro

Voz 32 41:29 porque estos dos cosas me dijo Bonilla limpio malo va otra de ese vienen a limpiar en verano ya prácticamente normal Arenal lo ponen en el informe quiere autónoma que le eso hizo lo que quiere dejar de Si pudiera se por favor sí Ali como persona sabe algo que han toreado muy bien después de las dicho dijo el cardiólogo sean trescientas año operaciones de cambiar la válvula ellos se yo te digo

Voz 11 42:07 yo no padrastro ya ya aclaró en una cosa muy

Voz 32 42:13 los niños más de diez saber no que hoy tú sabe la yo dije aquel que él pudo plantar los dos pulmones

Voz 12 42:21 sí sí sí

Voz 32 42:23 la recuperándose movía suelen jugar eso yo lo tanto

Voz 11 42:29 si yo veo que hay cosas

Voz 32 42:30 nada grave hombre claro Klein

Voz 11 42:33 bueno sí tanto doy gracias

Voz 32 42:36 mira porque se ha hecho no tú sabes que hay es lo que me da miedo a nombrarlo por esto me Formosa les voy a se pero vamos que no digo de dónde a mí en las que pobre diría que me comido a mi mamá mamá es que mira yo sufro ni por ella y que no Nieto Hong trece años quiso el que unos pasión conmigo no sabemos cómo se decidí comida cuando no haya otra

Voz 12 43:10 angustia no hombre

Voz 32 43:13 estudiando los segundos no entraré se está bien en el instituto y Nóvaya eso también niñas tiene parecieron con

Voz 11 43:23 sí estoy con él entiendo no voy lo único nieto

Voz 32 43:29 el lunes comido está divorciada una América enseguida se dio no tuvo hijos porque el otro tenía yo ya cuatro hijos con otras cuatro mujeres el marido de ella se así que mejor porque ayuda cuenten la niña ella gustaría te pones a criaturas pero no contra el asunto mira niña te entre el tener una cohesión que años sin ella tumbada

Voz 0020 43:56 qué años perdón

Voz 12 43:58 tuve y a quienes dilo si si es que no lo había escuchado Nieves cinco

Voz 11 44:03 hubo Shas a Cristo de ahí que le quería una cosa muy dije

Voz 32 44:09 muchas me dice que el tiempo huele

Voz 11 44:11 no no pero es que es una realidad de una red local pero contiene más mayor bueno es hacerlo te lo digo yo no es consuela nada lo bueno de ser el mayor pero no pasando dos años bien rápido e una época que me gusta el invierno me gusta que me gustaba aquí

Voz 32 44:39 invierno niños hombre me gusto buen tiempo Pérez que fije casas

Voz 11 44:43 dicho eso le iba a decir Nieves en Sevilla es demasiado

Voz 12 44:45 no es demasiado eh

Voz 32 44:48 es que no lo hasta cincuenta y dos grados

Voz 11 44:51 qué barbaridad

Voz 32 44:53 sí pero Cuba por la lucha por el poder en sí Pokémon que sabe tanto

Voz 11 45:07 sí

Voz 32 45:09 algo que que para mejorar la Virgen de heridos uno de los que me hicieron determina que ha hecho de que catorce años o quince A vivir

Voz 11 45:21 ah pues muy bien Gemma no como suena el corazón me da miedo tocar yo Oramas no dos con ella codo con qué es lo que a ellos saben darle mi abuela

Voz 12 45:39 le ha sorprendido escucharlo asimismo hablar

Voz 32 45:42 pero si ya lo había escuchado nunca

Voz 11 45:44 no es algo nave no el mío no te sale así si voy a comer todos la con las mayor está en la que tiene el niñas son muy buena muy buena muy buena no veo buenas para que se quede tranquila ni

Voz 0020 46:05 debes AENA oyen un oyente que se llama se hija Veiga dice

Voz 12 46:10 por favor díganle a esta señora que a mi hermana

Voz 0020 46:12 ha operado del corazón Le han puesto tres válvulas está perfectamente

Voz 33 46:18 a ver lo que sí le agradezco aquí ya tenemos cuatro con lo mucho

Voz 12 46:23 pues álbum

Voz 10 46:26 yo me cuatro eso

Voz 0020 46:28 muy bien pues

Voz 33 46:31 vicio permanece en una acción que pidieron que sea pronto al revés

Voz 0020 46:37 ya a veces es mejor un poquito pronto y ya nos lo quitamos no

Voz 11 46:42 igualmente nada pero lo

Voz 0020 46:44 es un abrazo que vaya todo muy bien

Voz 11 46:47 a día no hemos está aquí feliz noche niñas para usted también Llanos Amaral

Nos sigue a hablar por hablar en las redes sociales en Twitter arroba hablarporhablar guion facebook facebook a hablar por hablar

