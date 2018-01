Hablar por Hablar (26/01/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 y no

Voz 9 02:33 a esta hora saludamos a Inés Morán que esta madrugada hace un repaso de la vida de Virginia Woolf hace ciento treinta y seis años de su nacimiento

Voz 1280 02:56 Adela en Virginia Stephen nació el veinticinco de enero de mil ochocientos ochenta y dos en Londres en plena era victoriana hija del historiador y novelista sir Leslie Stephen y de la modelo lluvia Príncep ya son formó junto a sus hermanos el perfecto núcleo de familia acomodada propia de los personajes de la literatura de la eh conocida como Virginia Woolf y a pesar de que ya han pasado ciento treinta y seis años desde su nacimiento hoy en día es valorada como una de las autoras más destacadas del Modernismo literario del siglo XX pionera del movimiento feminista considerada como una mujer que vivía entre luces y sombras hoy en día se sabe que Virginia Woolf era bipolar fruto de diferentes circunstancias como la pérdida de sus padres la desaparición de una de sus hermanas o los abusos por parte de sus dos hermanastros acontecimientos que marcaron su carrera y comportamiento años después y junto a sus hermanos decidieron vender el hogar familiar se trasladaron a vivir a Bloomsbury lugar que se convirtió en un importante centro intelectual que dio a Virginia la oportunidad de aprender y compartir conocimientos con reputados hombres y mujeres del momento y fruto de ello nacieron muchas de sus obras la señora Galloway es una novela cuyos temas principales son el feminismo y la locura halló el experiencias de sus propias de enfermedades y trastornos psíquicos y reflexionó acerca del papel de las mujeres de su época logrando que el lector se sumerja de forma desordenada sin sentido en los pensamientos de los protagonistas aunque llegó a tener relaciones con hombres Virginia se sentía atraída sobre todo por mujeres sin embargo debida a las presiones sociales de la época le preocupa mucho que la tildan de solterón a por lo que es en mil novecientos doce cuando Virginia Se casó con Leonard Woolf economista y mejor amigo con el que fundó en mil novecientos diecisiete la editorial jobar Press a pesar de no tener hijos Virginia dejó como legado varias obras reflejo de sus sentencias la novela Orlando es un homenaje a su amiga y amante Beatles aquel vil Wes mezclando ficción irrealidad plasmó su veneración por la artista y los celos que le provocaban sus relaciones con otras mujeres gracias a Orlando expresó en clave literaria la libertad sexual las problemáticas de género en la época y cuestiones sobre su propia identidad en su ensayo una habitación propia refleja sobre la situación de la mujer especialmente de las mujeres que desean dedicarse a la escritura reivindicando la autonomía económica de la mujer en una sociedad patriarcal misoginia de la Inglaterra victoriana un ensayo de carácter feminista en el que Virginia incluye su famosa frase una mujer debe

Voz 0020 06:01 tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas

Voz 11 06:05 eh

Voz 12 06:11 después de estallar la Segunda Guerra Mundial la situación de inestabilidad hizo mella en la personalidad de Virginia es en su último libro Entre actos donde exterioriza sus preocupaciones como las diferencias generacionales sexuales de clase y las

Voz 1280 06:26 biculturales comunicativas entre las personas y que tal vez fueron motivos por los cuales el veintiocho de marzo de mil novecientos cuarenta y uno decidiera abandonarla Virginia Woolf era luz sombra para ella no había barreras duras Nice cerrojos que se pudieran imponer a la libertad de su monte

Voz 3 06:48 novecientos cien ochocientos el número de teléfono de Hablar por hablar

Voz 0020 06:54 el que ha marcado desde Zúrich Antonio buenas noches

Voz 13 06:59 qué tal Antony qué nos cuenta una sencilla que sale no su hermana lo que es siempre Bayamo día ya se puede seguir saliendo de hablar con el padre donde él el padre bueno pues cierto de que mi hija es muy que esta semana pues seguimos sabiendo que a mí me llamaron para hacer la mili me voy a hablar pues vivíamos carta yo venía permiso un ir cuando vuelvo ya licenciado cuando llegó antes de verlos de un hermano tu cerveza en la mano mira entonces me animara sino que era pues no lo que me mandan pues ya está otro rojito la carta en la foto y todo lo que tienen los se lo mande de vuelta dado que hoy mi mujer ella tengo una familia tengo dos hijos insisto lo valla de lo tiene trece años Queens lío que por mimo tiene un sobrino iba a invitar a uno o bien que le pues ahí es mi ya puede estaba en la final de la mía tenía con su marido y su familia yo como mujer ya me he mirado la mirado pero al final pues

Voz 14 09:04 mira que no les dijo nada

Voz 0020 09:12 vaya Antón como la vio físicamente porque habían pasado tantísimo se hundió

Voz 13 09:19 pues cuando era joven era ella iría ahora con quizá no tan veían como Bombonera pero que yo la bien para recordar el físico de la cara

Voz 14 09:33 según está cambiada

Voz 13 09:37 dialogaron basado casi treinta años pero son cosas hay bueno la viga

Voz 14 09:50 sí pero vamos a jugar antes entonces sonándome son son recuerdo

Voz 0020 09:56 le preguntaba Antonio que me imagino que entonces le partió el corazón

Voz 13 10:02 eh

Voz 0020 10:03 qué digo que entonces hace treinta años que le hizo mucho daño que le rompió el corazón

Voz 14 10:11 eso sí el primer desamor el peor

Voz 13 10:19 ver venció de nuevo del mismo pueblo puentos hubo

Voz 15 10:23 el vídeo del pueblo y el ella

Voz 0020 10:29 y ella en toda la comunión en todo el baile tampoco se acercó a usted

Voz 13 10:36 pues yo estaba tomando algo y ella algo que fueron los que no lo que ella decir familia yo tengo las mías o no pues no recordar

Voz 14 10:59 se ha vuelto a Zurich pensando en la anécdota no

Voz 0020 11:06 sí sí pero eso les digo pero digo que ahora estáis pensando que a lo mejor le hubiera dicho algo no

Voz 16 11:11 eh simplemente eso

Voz 13 11:17 simple porque me dejó como cómo estás solo es el IVA

Voz 14 11:25 bueno pero eso sólo está bien no

Voz 13 11:31 pues eran Vitoria a ya tiempo ya me Gemma lo también a ver si yo porque yo cuyo trabajo interna de hilo en cuyo bastante en el trabajo yo hago rotaciones cuando les pelo muchas veces porque la rotación del trabajo anoche la de trabajo mucho de lo cambió mucho sueño y cuando

Voz 14 11:54 ya

Voz 13 11:56 Julio auriculares radio podemos tratar a la mujer y así me tiró al larguero duelo

Voz 14 12:10 muchas gracias hoy ninguno y cómo va la vida en Zúrich a qué se dedica como bien ahí esos hijos mayores

Voz 13 12:21 sí pero yo me estoy escribiendo porque yo soy religioso y muy limitado el nivel de vida muy bueno todos los dioses Panamá

Voz 17 12:50 eh sí eh allí el quién de hay eh eh eh eh eh lo pides será

Voz 1280 16:32 Isabel desde A Coruña buenas noches

Voz 19 16:35 hola buenas noches qué tal Isabelle hola qué tal

Voz 20 16:39 pues nada muy muy bien muy muy contenta porque os llamo para para comentaros una cosa muy extraña que me ha sucedido esta noche es que esta noche ha conocido al que va a ser el padre de mis hijos

Voz 16 16:56 sencilla Isabel una obra no es ha sido y te lo dice la personados más escéptica el planeta pero hubo no sé si hubo una conjugación de los astros

Voz 21 17:07 o bueno no sé

Voz 20 17:09 qué ocurrió pero fue un un flechazo ahí ya se lo que va a pasar lo que va a ya bueno el futuro ya lo tengo claro ya desde esta noche a nivel sentimental osados que digamos como lo pone todo claro ir mi pregunta es sí realmente en cuando las personas enamoran negra tiene que ser mediante un flechazo que Soler le suceda la gente o o vamos lo que me ha sucedido a mí es un caso un caso raro y extraño y no sé no lo puedo poner confianza en ello yo lo estoy muy segura de lo que me ha pasado

Voz 0020 17:46 Isabel desde luego yo creo que es una de las primeras si no la primera llamada que recibo cuyo titular es hoy conocido que va a ser el padre de mis hijos

Voz 16 17:59 sí sí vamos pero clarísimo además de osea no tengo la menor duda

Voz 0020 18:05 cómo cómo fue Isabel cuéntenos porque claro para para sentenciar de esta manera tiene que haber sido cuarto

Voz 16 18:11 pues fue mía muy eh

Voz 20 18:16 tú conoces a los muñecos Bin eh

Voz 14 18:20 bueno pues eso es que que sí interactivos se tira que se saludaban y no hablaba ese echaban frutos si si eso es injusto sin sin echarse tuve dos

Voz 20 18:31 los hechos ninguno pero sí que sí que hay de esta noche cuando cuando este chico tenía ojos de furgonetas y no es nada más verlo pues nos mirábamos noi eh de dije aforo uniforme el de bueno no no no se me miró oí los ojos a los Fury si ya directamente ya dije SL es el padre mis hijos Gayá

Voz 0020 18:58 sí pero creo que porque había algo que que le atraía de los ojos como Fury sí

Voz 20 19:03 si hay algo hay algo que me atrae mucho de los muñecos no sé lo qué es pero es un como un poco inquietante me atrae Hay lo ha pasado muy raro ahí este chico era como como estaba era como como una representación a nivel y humana de un furgón

Voz 19 19:21 la cara era reducir los ojos vino a verle quiero ver yo no me quiero reírme pero sí

Voz 20 19:28 entonces bueno estamos un grande que dije es un chico Forbes hecho hecho humano y entonces pues Le Le dije y bueno él solo se lo conté además de le conté soy yo

Voz 0020 19:40 se acercó a Auster a hablarle Isabel

Voz 20 19:43 sí sí sí me acerqué a hablarle oí nada más acercarme a él le dije el le dije jo tiene unos ojos de Ford igual a no no sé

Voz 19 19:52 sí claro quedó como un piropo

Voz 20 19:56 es si si los lo cómodo al principio claro está

Voz 19 20:01 pero pero no no sé cómo me lo tomaría si se vive en tienes ojos con voy no sé yo creo que al principio

Voz 20 20:10 pues se debió de pensar que estaba bajo algunas sustancias psicotrópicas o algo y es una chica que ni fumo ni bebo ni nada entonces pues a medida que pasó un poco el tiempo no hay estuve hablando con él vio que nada que no lleva ninguna influencia rara ni nada indicó Bono yo creo que el joe lo poco lo lo acabó entendiendo y eras bueno y eso lo dice él lo dije bueno o que sepas que que esto va a ser va a saber Restoy allá porque yo no sé si os pedí hijos pero que sepas que nos vamos a hipotecar vamos a viajar y hacer un montón de cosas

Voz 0020 20:44 se lo dijo Isaac

Voz 14 20:45 él yo sólo he leído cómo reacciona viajar fue horrible

Voz 20 20:51 sí vamos a viajar ahí pues suelen que los pobres no tengo vacaciones esos dos le dice planifica ya todo porque vamos a vamos a viajar muy pronto y bueno no sé cómo se ha tomado nuevos

Voz 0020 21:03 Isabel pero vi cómo reaccionaba cuando éste le decía vamos a viajar me vas a ver el resto a tu vida

Voz 20 21:08 el labio de Arribas Le puso como Quito o no sabes que muy

Voz 16 21:13 forofismo

Voz 20 21:14 suele vuestras conforman quitó

Voz 16 21:17 yo así lo cerró los ves ves digo dije nada pues ya está de acuerdo conmigo

Voz 20 21:27 sí y nada pues quería quería contar los joder porque claro a estas horas no puedo de ninguna amiga nadie va a contar lo digo bueno pues lo voy a decir en antena

Voz 0020 21:35 a ver Isabel tenemos que bueno tenemos que saber algo más cómo conoció a Fundi estaba en una cafetería donde estaba bien en Riazor en la playa donde estaba

Voz 20 21:44 sí fue en una cafetería una cafetería por aquí cerca sí sí si así por la mañana y y bueno vamos a Bono porque llevamos ya varias horas por la mañana ahí fue bueno y que a él lo vi entraba indirectamente de los que les lo tuve que decirle dije que vigila y que iba a ser mi entonces pues lo dije yo parece que lo que lo entendió y vamos luego lo tiene totalmente asumido que tengo yo

Voz 0020 22:14 a ver Isabel Fury tenemos el teléfono de furgón

Voz 20 22:18 el teléfono es decir tenemos al teléfono a tengo lo tengo sí pero bueno son Washington y eso quiere decir no es no es garantía de nada

Voz 14 22:26 bueno al menos bueno o no martes si por mi parte pero jamás una pero sí Forbes le dio el teléfono si me lo digo me lo dio buena ya es un paso Isabel porque uno cuando no ha dado con lo mismo me lo que me gusta mucho caso

Voz 0020 22:44 entiendo entonces Isabel que no utilizado el teléfono todavía

Voz 14 22:47 sí sí lo tengo lo tengo lo estén pero no lo quiero decir no le he mandado el típico whatsapp de me encantaba pensando estaba pensado llamarlas ahora volver a decirle él sus no sé si es un poquito tarde

Voz 20 22:59 claro por eso es un poco excesivo entonces igual mañana le vuelvo a decir lo de la mañana mañana mañana voy a empezar

Voz 16 23:07 a él a administrar ya

Voz 19 23:11 su futuro andenes a su futuro al futuro ya aclaró a ponerlo claro a planificar nada

Voz 22 23:19 eh

Voz 9 23:22 gracias por sus palabras mañana a las dos de la madrugada tenemos un plan volvemos a hablar por hablar mientras tanto disfrutó de libertad

Voz 23 23:33 y Duran