Hablar por Hablar (27/01/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 tan sólo muy bien y la gente se sube a los camiones a quedarse años fin junto a otro

Voz 2 00:06 hombre ya han allá hay un atisbo de homosexual y también provocados por provocado porque está obsesionada marcan cuando no falte sexo cuando cuánto lo falte viene plazo un daño mayor mandamos un abrazo muy

Voz 3 00:28 cariñoso a todos los oyentes que nos han llamado y a todos los otros que a través de las redes sociales sabéis opinado es at tomando esta pequeña encuesta nos tenemos que ir lo veremos el viernes que viene aquí a la misma hora con otra aventura que acaba de Estocolmo

Voz 4 00:43 hola buenas noches a mi mismo muy divertida

Voz 0020 00:55 no

Voz 5 00:56 así meses

Voz 6 01:18 B

Voz 8 01:31 sí

Voz 10 01:41 Hablar por hablar y Macarena Berlín

Voz 11 02:06 no no

Voz 12 02:25 sí

Voz 13 02:59 según un Volvo

Voz 14 03:04 cómo

Voz 16 03:26 mucho se en Madrid

Voz 0020 03:31 era

Voz 16 03:33 te dije nunca me vi melómano inclinaron como ahora un tipo que si te y las bandas vive medio yo estaba guapísima me encontraba guapísima yo ya al esos tenga Charo periodistas yo me que creo que es lo sin nada menos que antes estaban lo que sí pensé yo pues mucho mucho pues por cómo que no me puedo creer que yo sí era el hombre selva qué tal que nada me viene a rescatar un os personal entera iba a mi comida va yo seré que ella me encaré con enemigo común tomos de pairs digo estaría mala regla es lo mejor estilo ahondó que da culé Jockey cosa que no piensa entonces que un árido si soy nada cuando resulta que visitaban con gotelé así yo tema que pensando es lo que en mi hijo Ronid que ya famosa película hicieron que la aquí tienen que resultan Quijote señor ahora cobre y yo vamos mal

Voz 17 04:53 qué tal muy buenas noches y gracias por estar ahí es uno de los testimonios que anoche nos acercó la madrugada de radio el equipo de hablarporhablar les saluda con Adriana Mourelos con Elena Sánchez y con Inés Morán en la producción y con Borja González en la dirección técnica empezamos a caminar el sábado veintisiete de enero con los protagonistas de las últimas noches

Voz 18 05:35 aquí todo queda al despertarme me sentí muy muy largos de despido

Voz 5 05:58 sí cada trato que me sonreía aquí eh sí

Voz 18 06:53 las tres

Voz 5 07:06 esto

Voz 18 08:25 qué idea Le acaba de aquí

Voz 10 09:03 no

Voz 18 09:08 más sobre

Voz 19 09:11 en el repaso entre las llamadas más destacadas de las últimas madrugadas está la de luz supimos que luz está desesperada de manera continua desde hace años escucha unos sonidos que el están quitando la tranquilidad Ike pares

Voz 20 09:24 el venir de otro mundo al escucho

Voz 19 09:27 la llamaron Florentina para asesorar la con su propia experiencia e Inma para pedirle que no tenga miedo

Voz 21 09:36 Luz buenas noches yo llamaba para mí es quizá el que algo que hace unos meses ha de que él estaba hablando en antena que uno esté en una persona de

Voz 22 09:54 San Joan Despí me parece que decía que era un espíritu francés Mamen puesto luz

Voz 20 10:00 Cedillo hablamos ir cuando estábamos hablando escuchamos como dos sonidos metálicos

Voz 21 10:06 sí se se entonces resulta ser que es cierto llevo en cuatro años tú me vine de Barcelona Llevo siete casa recorridas no hay Dios en el pueblo que me adquiere una tasa porque esto se ha corrido la voz dicen que estoy loca que un bueno en fin cosas entonces no hay Dios me he tenido que ir del pueblo estoy Nin al día que en un cortijo donde no hay bares ni nada de nada en las veinticuatro otras parecía sin hablar con nadie claro y en el cortijo pues que cobra el cortijo y esto que lo son cuatro cotizadas que son personas mayores cada uno pues tienen nuestros nietos los hijos tengo mi coche iban a cuatro kilómetros a comprar pero yo no puedo tengo setenta años yo no puedo andar mucho buenos días quite en el pan todos los días una semana pues tener pescado el otro de veo otro día proeza enlatar Ne te cuesta todo muchísimo más caro entonces me he tenido que ir el pueblo porque que no que no que no no hay nada que hacer entonces yo quería hablar con algún sacerdote oí ahí lo que sabe lo que me decía que entonces yo pensaba tirar hacia la vida imposible no pero no tienes claro ir hacia una señora me dijo que dice mida por un plato de sal debajo de la cama haces con el dedo hace sin si lo meterse ahí ido tienes que tener simple eso se va disminuyendo los golpes yo rosario en donde tú duermes el encima de la cama pues lo dicho entonces pues va Descendimiento ahora estoy comedor y clave puesto otro plato ahí bueno ya y esto

Voz 8 12:28 yo oía ruidos van disminuyendo

Voz 21 12:31 no van disminuyendo porque dice que la sal disminuye unos seis los pitos oye pues entonces yo estoy que que bueno que que que ya no puedo más que a veces según Montse qué hago con mi vida porque entonces veo que masa del pueblo mira te digo estoy una aldea y y no sé lo que hacer no sé adónde me toman por Roca me dicen que te pone todo esto

Voz 20 13:02 miénteme gente de la casa donde esté usted escucha esos ruidos

Voz 21 13:06 así versaron tienen sin vaya donde vaya

Voz 20 13:10 pero siempre entiendo que en un espacio cerrado son sonidos que suenan a madera metal

Voz 21 13:20 yo le voy a tocar a quien tengo que es así ese es el ahorro y sí

Voz 23 13:28 sí entonces

Voz 21 13:31 a escuchar piso que tenía que vendría alguien que simplemente cuestión marchan al año no me han renovado contrato fin el día me pasaba aquí ahí le dijo al inmobiliaria que no va a renovar contrato porque estaba loca que está verdad asustados aquí para no tener problemas con la justicia en el aumento pero te marchas encontradas nada

Voz 8 14:04 pues luz nadie nadie nadie entiende lo que les pasa

Voz 21 14:09 no no entiende las dos mamporros loca bruja es pasarme eso y no cortejada no sé lo que hacer sí me siento sola y desamparada a ver se habla de Joseba ese quitarme la vida porque ya ya estoy ya que ella no bueno no lo sé

Voz 20 14:41 Iker Creus que a ver luz de donde provienen esos ruidos usted qué qué siente que intuye que cree que está pasando

Voz 21 14:47 es que no si es que no entiendo de ser un ruido Spa en el otro lado me ata a mí pitaron a la puerta al timbre toda noche toda la noche toda la noche toda la noche empiezan a las cuatro de la mañana a las doce o al dato hasta la ocho de la mañana a nueve de la mañana siete de las niñas

Voz 22 15:11 así no puede usted descansar dos muy visitantes casa hice nada Ivo sí por lo menos tener tres años yo ya cuando empezaron esos ruidos porque empezaron

Voz 21 15:25 cuando mi hermana que padezcan Se me llamó diciendo que me viniera con ella yo le dije que no podía venir porque tenía problemas en Barcelona cuando me avisaron mi hermana ya estábamos hasta entonces mi hermana era poquito rencorosa no entonces yo pienso que a lo mejor no pues bien de la OCHA mira entonces yo que yo pienso yo no lo sé que a lo mejor mi mano como era tan rencorosa no poderme yo en línea los siete En es estoy de ella pues no lo sé mi hermana era una persona muy buena en lo daba todo conmigo pero ese signos entonces a partir de los de los tres años y hace ya cuatro años que me vine al al al año siguiente de estar aquí empezar a lo que es

Voz 20 16:21 estoy pensando en luz y eso es lo que usted siente realmente qué está pasando entonces

Voz 21 16:26 eso hay que hay que buscar

Voz 20 16:28 un especialista

Voz 21 16:30 sí yo le echo nueve nueve misas

Voz 20 16:36 sí ha mejorado

Voz 21 16:37 en él un unos señores

Voz 20 16:40 si después de las misas está más tranquila

Voz 21 16:44 está un poquito más tranquila sí pero me dijo de ese sacerdote que es de Morón de la Frontera porque dice no me atrevo a ser sumisas en el pueblo porque mi sobrino se va a I no eras como sea

Voz 20 16:58 sus sobrinas no la entienden

Voz 21 17:01 no no no en esos son los primeros meses de loca ahí todo esto todo

Voz 22 17:05 no puede seguir así a veces eran grandes

Voz 21 17:08 hacer algo con mi vida porque ya a veces y ha tensado de hablar como psicólogo esto no pero yo ya sé que lo que me va es que esto no es cosa de ellos estos dos de hablar con esos física o hablar con el cura o no seis que no sé qué hacer no sí yo también

Voz 8 17:32 con un abrazo muy cariñoso cuidado

Voz 0020 17:34 mucho con la florentina buenas noches hola buenas noches Adela

Voz 20 17:39 ante

Voz 24 17:41 que hablar sobre la señora es el ruido

Voz 25 17:46 sí sobre el si yo también lo he sufrido durante cuatro años

Voz 24 17:58 sí bueno pues no llevaron a médicos no sabían lo que tenían no me encontraba nada si que descubrió un familiar mío

Voz 25 18:11 a ver qué

Voz 24 18:14 es que mi madre sin saberlo pues me había que hago el mal de ojo sí yo claro yo vivía con mi madre entonces me que ver en qué llevar de otro pueblo a vivir con una tía que me indio en la ubicación oía ruido que volvió como que me llamaban yo abría la puerta otra noche logra que las cuatro las cinco de la mañana y que siempre pendiente de mí hay bueno pues solía porque fue una prima mía una señora que lo comentó dijo bueno pues tú

Voz 8 19:03 tú

Voz 24 19:05 de ojo como poder seré feliz de poesía con alguien que vive con ella había hecho el ojo

Voz 25 19:13 sí y dedicárselo entonces me dijo que

Voz 24 19:22 por todas las esquinas de la casa y luego a los nueve días que lo va a Riera pero no con dirección a la calle siguiendo con dirección al centro de El dormitorio por ejemplo el el salón la cocina que lo lo arriesga pero no con con o una caña de de Laure

Voz 25 19:44 hay una caña de Lawrence de laurel

Voz 24 19:48 lo lo recogiera se lo tirara y con o bien por por el lavabo o por algún sitio donde corriese el agua vale luego que volviera a echar por gorda gorda así durante dos meses a no me dice

Voz 25 20:07 a mi se me Tito todo

Voz 8 20:13 su mal íbamos tuvo relación con su madre

Voz 24 20:17 si se hiciera relación con mi madre porque tiene vez que yo me marqué a vivir con mi tía yo empecé a mejorar porque a mí me daban por muerta que claman no comía

Voz 25 20:29 me quedé delgadísima que siempre claro mi madre pues no

Voz 24 20:36 no lo había son personas que tiene de nadie ojo pero esas personas no lo sabéis pero momento

Voz 20 20:41 de momento perdóneme florentina Oscar su madre no sabía que le ha echado usted mal de ojo no no no no ya no lo hizo a propósito no no no a usted le recomendaron que se alejara de ella

Voz 24 20:52 fin quedaría Jara Bella porque dentro de mi casa ardió una persona que me quedo con el mal de ojo entonces yo sabía que mi tío no era mi padre y mi abuelo tampoco mi hermano me tampoco entonces la única que que la señora me dijo dice que él es de ser tu madre íbamos a que la prueba vamos que vas con tu tía vivir a su casa se quita

Voz 20 21:18 perdóneme florentina con todos mis respetos se porque usted se que estaba sufriendo pero que faena también para su madre no que doloroso pensar que que la está haciendo daño usted sin querer

Voz 24 21:28 no no claro para ella en el oro eso pero es que ya no lo sabía yo nunca

Voz 20 21:33 no ahora nunca lo supo no lo dijeron ustedes no no no a mí bien mejoró mejoró usted después de hacerlo por eso

Voz 8 21:41 volvía a vivir con su madre cuando mejore

Voz 25 21:45 al año

Voz 24 21:47 estaría bien del todo me fui a vivir con mi madre yo empecé a trabajar solamente iba a dormir a casa hice me quitó hasta hoy pero vamos que me habría que hago mi madre pero ella no lo sabía

Voz 8 22:02 hola Inma buenas noches mi niña que

Voz 26 22:04 yo había leído peleas en la casa que vive en una casa para para

Voz 20 22:11 bueno lo cierto perdóneme Inma es que ella escucha ese ruido en cualquier casa da igual donde viva da igual donde vaya dice que de hecho nadie quiere alquilar una casa porque piensan que que no está bien de la cabeza

Voz 26 22:24 era muy Achille dije lo oye lo dirá eso eso fuera pues prorroga no va a decir otra cosa pero que no se asuste que no tengan miedo si quiere en algo hombre yo no creo en el cielo el piensa eso pero sí sí sí hay está con nosotros las personas que se roba

Voz 20 22:51 tiene usted alguna persona que se le ha ido cerca

Voz 26 22:54 sí tengo mucho sobre todo min la cuestión hace bastantes años que murió hizo habitación frente a mí hay exorbitante esta siempre abiertas bailada pero tengo tenía una perrita pequeña a la que no entrara en esa habitación gira pero el de mi cuarto ella presos salir de mi cuarto se quedaba fuera platos no podía faltar era humillando yo viví creando un invierno para dentro acuda sea pagada sí Ina así pasó un tiempo pero es que digo bueno voy ya no va a entrar quite la tabla Iparralde presos mía ya perrita que dice que los perros tienen más sensible el sentido ella ya salía de mi cuarto pero tiene su Vita hice iba al cuarto de es entrada hice estaba roto dentro y luego salí a bueno pues ellas no sale de este cuarto vaya en la terraza o vaya conmigo a la si no vaya al sale hubo lo que sea si dentro del primero en el cuarto de llevar yo no lo hay que ir a interrumpir ir a ellos ya les dio ve puerta con puerta en frente mismo con un pasillo por medio SAS Vido montones de veces apagado yo estaba acostada que yo he sentido que se sientan en Mi cava como si una persona aún no sólo será la en la cama mi casa cuando mi madre murió leí tanta bala suceda yo siempre todavía sucede la cuando iba a comprar o algo a mí me hundía pinte un cuarto y tal que era pinturas muy fuerte dolor sin embargo se fue el olor de la pintura y me olía suceda cosa que no se asuste sobre energía estado con nosotros yo estoy segura con los otros yo me he roto la rosca edad he estado llorando de dolor aquí en mi casa

Voz 20 25:22 sí

Voz 26 25:23 yo le he pedido a mi padre a mi madre que otro yo que me quitara Tíncer servía que ver a Guitar porque yo no sé si hay ir hundió o sea es o no una luz no sólo sé que vamos para mí hay al algo las pero lo primera yo para mí ahí al no

Voz 20 25:42 sí

Voz 26 25:43 para mí sobre energía hijo decidida para mí que decía yo estoy en pido borro yo papi tendré todo lo que tengo un clavo era muy grande incluso pido una mano en la cara

Voz 22 26:02 con una mano en la cara o acariciar Laguna

Voz 8 26:05 caricia es decir era un gesto amable y agregó

Voz 26 26:08 Toro Rosso muy amoroso se por favor mete dolor porque no había manera yo he sentido yo estamos del lado apostadas la cama ese sentido que se me acariciaba la cara un que eso te ya miedo al a esas cosas incluso pido que si ya de del del un comedor de mío se ha movido pero es que ellos no pueden hacer boda ha ido la señora decía que tenía una prima una sobrina aquel tenía rencor

Voz 8 26:43 no es su hermana ella cree que su hermana

Voz 26 26:45 otra hermana que no que no piense que el etiquetado el Fire tenías recobra aquí pues que que eso después se va todo yo pienso que lo ya maldad no puede ser es malo sí ahí él decía sobre energía bueno ya que se quedó con nosotros y nueve tan ayuda que yo pida si eso yo lo he hablado porque de ahí él el hilo precisamente la vida el que dijo ella

Voz 20 27:17 el que hoy que ha nombrado luz

Voz 26 27:20 exactamente yo me he sido un sacerdote yo solo me dijo pues si digo yo no sé si yo persona no creo en eso de eso no creo pero la inercia sí hay algo que hay algo y que hay algo que que no ayuda mucho a veces no ayudo sin darnos cuenta yo estoy segura que no que no tengan miedo

Voz 8 27:47 in the agradezco mucho su testimonio sus palabras de apoyo gracias por llamar hijo

Voz 26 27:55 niña gracias por haberme me di pero la las molestias

Voz 22 27:58 al contrario buenas noches vale buenas noches estaré

Voz 20 31:24 en ruta pillo a Javier nuestra conversación estaba conduciendo cogió el móvil nos mandó un audio nos habló de su experiencia con fenómenos paranormales

Voz 33 31:34 buenas noches Macarena hay equipo Mi nombre es Javier estoy en ruta me gustaría hablar sobre el tema esta señora que ha llamado sobre los ruidos extraños desde aparentemente su hermana y yo he tenido unas experiencias muy fuertes con mi hermana con mi consuegro con mi padre desgraciadamente todos fallecidos aún no hay que tenerle miedo porque ellos no te pueden hacer daño lo único que quieren es llamar la atención decir que aún están allí a la fuerza por lo menos yo he conseguido librarme entre comillas vamos a decirlo así de ruidos hoces etcétera preguntando qué quieres mencionando sus nombres y diciendo B2 a descansar ya aquí ya no tenía nada que hacer ha ido suavizando la cosa hasta el punto en viajar a ver

Voz 34 32:43 le ha embargado

Voz 33 32:46 dejado de derruido

Voz 34 32:47 eh

Voz 33 32:48 ya la rotura de vasos Llanos esté golpes incluso una vez estaba yo hablando con skate una videoconferencia y me pregunto la otra persona que estaba al otro lado me dice Javier está solo digo si dices que por detrás de Ci en la puerta se ha asomado un señor raro era pues creo que debía de ser mi suegro porque hacía tres meses que se había muerto esta persona de pregunten cómo era señora foto me dijo si es él iba vestido de blanco así que Macarena se medirán los pelos pero es verdad no hay que tenerles miedo bueno pues no puedo hablaros más muchas gracias por vuestro programa Menzies una gran compañía aquí saludos para todos gracias

Voz 19 33:38 ochenta y seis años tienes Sergio después de treinta cotizando no logra entender cómo le ha quedado una pensión tan baja dice Olga que la contaminación acústica mata y que ya están Fernando por culpa del ruido de la calle qué secuelas su casa algo que entiende Esther que lleva treinta años aguantando el ruido que producen las personas que cada día pasan por las terrazas de la plaza a la que da su casa de Orense Sergio

Voz 8 34:02 buenas noches gracias por llamar y adelante

Voz 35 34:06 voy a cumplir ochenta y seis mil les ha sido no tengo inconveniente darle nombre he trabajado y pagado más de treinta años obligado claro sí involuntariamente a algo jubilarme como yo tenía o renta positiva pues me rebajaron apaga nos imaginarse lo que estoy cobrando me están pagando doscientos setenta y nueve euros

Voz 8 34:48 de jubilación a verlo pues claro

Voz 35 34:51 más de treinta años si están hablando de las pensiones pero cómo es posible una persona que ha pagado religiosamente si tantos años como yo he trabajado ahora no tengo nada contra los dos un parado unos crear una mujer nunca pagan abonaba me va en cuatrocientos veintiséis yo que apaga o más de treinta años doscientos setenta y nueve yo esto no lo hagan pruebas que es un poco los políticos que lo publica con Bosaso empero

Voz 8 35:32 sí

Voz 35 35:34 no echa mano beso porque yo ya había escrito varias cartas a los políticos hacen hacer que no que no se entera

Voz 25 35:47 es yo subo

Voz 35 35:50 una casa que no estaba bien se Esteva comprar una cosa iba Parra que me encargarlos yo para te bien una porque evita ahí no no una miseria como no están dando

Voz 20 36:02 no esperaba usted tener una una jubilación

Voz 35 36:05 que que que le pueda reírse de sí yo le digo que tienen tubos los políticos todo se de todos los partidos así re ellas incluir todos los sindicatos de estas cosas porque uno que paga debe pagarse le unos que no ampara o pues no asoman dejar morir de hambre pero que vivir más que aún lo que hay que le parece a usted de estas estas Urosa

Voz 20 36:37 bueno yo les escucho oí entiendo que usted nunca pensó que iba a cobrar

Voz 25 36:43 tampoco dinero

Voz 35 36:46 es que no tiene no tiene sentido yo culpo a todos todos cuantos están metiendo una política pero todos son conocen dos punzada buenas porque si fueran responsables Miriam no puede ser que ha o me pagamos el que lo apaga buenos daremos un poquito menos que viva que no me lo algunos lo que no a lo mejor nunca para no yo conozco extranjeros que vinieron para aquí están cobrando cuatrocientos veintiséis euros que paga un treinta y tantos años que he trabajado en los túneles sabe no sé yo no sé que que que que clases de de de de veras como son privados hay porque debían regresar a los políticos mi el apodo de de Neptuno todo eso fue un un atraco para para otras porque esto no lo están haciendo a mí eso no yo sé que eso lo hace la gente no tiene para mí no tiene sentido jugamos hubiera sido están diciendo que bueno es lo más que puedan mirar ves pero yo no no no encuentro encuentro razones para ver si haciendo lo que están haciendo

Voz 8 38:29 Sergio pues muchísimas gracias Olga buenas noches hola buenas noches muchísimas gracias por llamar y adelante

Voz 1447 38:35 mira te llamaba porque los otros días leí en el periódico que la Comunidad Europea ha puesto una multa a España por los ruidos ahí claro yo es que eso no lo veo vi osada veo bien que la multen pero porque tenemos que pagarnos la multa a todos los ciudadanos por alguien que no está haciendo bien el su trabajo porque el que se habla muy poco de la de la de la Ice ahora

Voz 22 39:04 todo muy nerviosa pero no se preocupe eramos porque lo ha comido de la contaminación acústica

Voz 1447 39:10 sí yo quiero que sepa toda España excepto no sobre todo los políticos los ciudadanos nosotros lo sufrimos lo padecemos aquí no hace nadie nada aquí en Madrid por ser pues la contaminación acústica está a la orden del día la contaminación acústica Mata ICREA enfermedades Hakkinen no puedo contar un caso encima porque sería muy largo llevo desde el dos mil catorce con un local debajo de mi casa

Voz 8 39:44 sí sí el medio ambiente ha hecho dos

Voz 1447 39:47 informes uno en el dos mil quince y otro en el dos mil dieciséis Se pasa lo de la al régimen sancionador como que se colocan los tacto para para las funciones que está desempeñando el régimen sancionador el primero me dicen que no puedo estar abierto que con esas condiciones no puede estar abierto de lo pues está abierto bonobos no se preocupe que tomaremos medidas vuelvo otra he vuelto cuatro veces no pero me lo dicen todo de palabra en una orden de cierre pero no la llamó a la Policía Municipal que gracias adiós dormir y ellos no pueden hacer nada yo lo he puedo decir que me que me que ahora enero mandaron una carta a la policía es obtiene el veinte inspecciones ciento diez denuncias sigue abierto conozco otro caso que están viviendo en su casa es la de ella nació allí ha vivido toda la vida allí ha criado a sus hijos a sus nietos y ahora están pensando en vender la casa porque no puede salir viviendo

Voz 20 40:55 Olga de qué manera le afecta usted el ruido de qué manera los te has sufrido

Voz 1447 40:59 he tenido una vida muy muy muy muy dura muy dura pues como mula muchísimas de de de la generación de las que ahora tenemos al que de los sesenta quizá más cáncer ha tenido un montón de problemas Montón y jamás me he tenido que estar tomando pastillas si llevo dos años tomando pastillas para la versión tengo una depresión de caballo y usted sabe lo que es salir de su trabajo ir a ir llegando a casa y tener una angustia que por un lado quieres dejar y por otro lado no porque eso sí me viene a de la mañana y eso siguen dando voces sigue dando golpes si no me dejan dormir

Voz 22 41:41 eso es para los que lo vivimos es decir lo que lo vivimos y normal y Doral eh ni dormir puede o no trabaja tornos cuando tú dentro por la mañana

Voz 1447 41:54 a la mañana que haya veces que son las tres de la mañana en operado entonces llegará a trabajar estar trabajando verlo dormir pues dame dándome de ataques de ansiedad

Voz 22 42:07 peligra hasta que te echen del bien usted que trató de tú eres muchísimo más joven

Voz 20 42:16 y además se confianza que tú te has muy claro pero es que me imagino porque lo lo único que salva las personas que trabajamos a turnos es dormir bien descansar si una no puede descansar en su propia casa

Voz 22 42:29 bueno pues lo llevo sufriendo durante cuatro años

Voz 1447 42:34 cuatro años lo único que me queda es coger un un una modo pagar un abogado Osama no no quiero hablar del tema simplemente que si algún político algún eso es que de por me sorprende que han presentado una ley o no sé qué para para aprobar para que se prohiban los petardos porque al optar no les asusta todo mi cariño y no tengo nada contra los animales no tengo nada contra los animales pero os al se preocupan más de los animales que de las personar de verdad todo sea llevo toda mi vida trabajando todo eso yo tengo el piso que me quedan dos años por también para darle y que no por por por ánimo de propiedad hace por ánimo de tranquilidad de que cuando ya la jubilación yo le tengo aquí que no tenga por que andar por ahí con toda esa ilusión le compre y ahora me me me la han destrozado me han destrozado la vida que eran los Lamy estén estoy tratando el caso es que hay muchos hay muchos a que no será que yo vivo no se alza es tremendo extreme

Voz 20 43:43 sí Olga te permiten dique ruidos hablamos hablamos de come mucho de las conversaciones

Voz 1447 43:51 el ruido que yo sufro en mi casa es un local que la música no música hay muy poca es son voces discusiones golpes están media hora que apenas les oyes si te quedabas quedando dormido de repente de repente empiezan a a voce ya a golpear las paredes unos sí que golpean y unos unas broncas impresionantes tengo un estado de nerviosismo continuo se me está afectando a todo Macarena alto

Voz 8 44:21 sí

Voz 1447 44:22 a todo peor que yo te estoy diciendo pero es que nadie hace caso no visto un político a hablar de ese tema es muy grave

Voz 20 44:30 oiga pues de verdad que tenga usted suerte que se solucione y ojalá que nos llame pronto precisamente

Voz 22 44:36 es a los primeros que llamaría de verdad ojalá ojalá que recibamos preciosa llamada

Voz 1447 44:42 muchísimas gracias Macarena por escucharme

Voz 22 44:46 gracias al programa gracias por estar ahí ojalá

Voz 8 44:49 pueda descansar buenas muchas gracias full Esther buenas noches buenas noches desde Zaragoza más adelante

Voz 36 44:57 buenas noches a todos los oyentes quería apoyar a la señora que ha hablado en principio sobre

Voz 8 45:05 la contaminación acústica Olga sí

Voz 36 45:08 que yo llevo treinta años sufriendo la en principio era más joven y uno llevaba mejor llevo quince años midiendo de decibelios que es la forma de medir la contaminación que sobrepasa hasta aquí en quince decibelios con el balcón cerrado con doble cristal yo tengo el problema de las terrazas que vivo en una plaza donde me da toda la casa a la plaza

Voz 8 45:35 sí a las tres y media de la mañana

Voz 36 45:37 tengo las mesas ahí debajo cantando gritando arrastrando después las mesas es un es un calvario es un purgatorio

Voz 25 45:47 la cuestión el ruido yo

Voz 36 45:51 llevo bastante repito con mediciones yendo al Justicia de Aragón ya que si un creo que este caso es bueno estoy un poco nerviosa me disculpo

Voz 20 46:03 externos se preocupe lo está haciendo muy bien y yo creo que enfatizamos todos y no sabemos la DEA lo que tiene que ser vivir sometida es crudo constante

Voz 36 46:13 es que yo no soy tan prudente como esta señora que no ha querido meter a nadie pero yo sí puedo meter porque yo fui al Justicia durante años yo he tenido aquí una madre con noventa y siete años que murió desde los noventa yo la tuve en mi casa al tanto Lacko indica entonces así a cuarenta grados en la calle cuarenta grados tenía mi madre de fiebre y yo me sentía impotente quiero decirles que yo he sufrido lo indecible

Voz 20 46:44 sin carácter

Voz 36 46:46 sí a mi salud a todo

Voz 20 46:51 turnos que es imposible descansar porque tiene ruido por la mañana por la noche a usted que que manera le afecta

Voz 8 46:59 es que yo yo he tenido que medicarse escuche yo cuando me medido decir Delio

Voz 36 47:06 es de las terrazas las terrazas a ser una plaza que es pequeña la acústica es doble ya ha habido hasta de cinco áreas he mesas de cinco bares en poquísimos metros cuadrados hay tráfico de influencias tráfico de influencias de la policía no todos policías eh porque no todos actúan igual eso

Voz 25 47:33 en principio eh

Voz 36 47:35 le podía contar podíamos hacer el programa una semana sido lo contase las vivencias que yo he vivido las injusticias vamos ahora pues este alcalde nueva ha querido solucionarlo

Voz 25 47:51 un juez del vídeo

Voz 36 47:53 autorización ya llevan dos años el alcalde o el Ayuntamiento no

Voz 21 47:59 a juicio color de los bares

Voz 36 48:01 esa idea es dos años va a ser este verano que viene aquí no le dan solución

Voz 8 48:08 perdona Esther cuénteme algo de qué manera le afecta a su salud

Voz 36 48:13 a mi salud tus imagina en verano ya desde la mañana el aperitivo que es cuando más gente se reúne eh hasta las tres y media a las cuatro y luego son los que pasan cantante como nos dormido a la alguna ya largos pues luego llega estas obras como ahora estas así desvelada porque aparte yo me yo lo que me estoy quejando es sobretodo de las mesas que eso se puede evitar lo que lo que el Ayuntamiento no puede evitar que los jóvenes hay empiezan como es una plaza repito a saltar Berlín Cary gritar yo en invierno no mido el decir velos porque consideró que no pueden estar prohibiendo pero los ayuntamientos estable pone normas legislan normas para incumplir las estoy hablando de de los alcaldes anteriores porque yo Eli primero lo hacía por registro como se debe hacer pero luego tocaba las puertas de los despachos pero no sirve de nada

Voz 8 49:17 ya algunos bares

Voz 36 49:20 les ponen multas como ha dicho sea señora pues y les ponen multas pero les compensa pagar esa miseria multa que ponen para seguir haciendo lo que quiere porque si es si los si la Policía Local bueno en este caso el Ayuntamiento se preocupara

Voz 21 49:39 vigilé harían están hasta las tres

Voz 36 49:41 la mañana y entonces soltaríamos de cerrarían que lo pueden hacer

Voz 8 49:46 Esther muchísimas gracias por llamar gracias buenas noches buenas noches Esther

Voz 0020 51:11 esta semana Adriana Mourelos en la llamada de la historia se fijó en la vida y el trabajo de origen

Voz 37 51:17 descubrimos cada madrugada de martes

Voz 0020 51:19 nuevo personaje que forma parte de la historia hay que simula una llamada al novecientos cien ochocientos para contar parte de su vida ya había pasado por aquí pero este mes debía volver tenía exactamente la misma edad que Ana Frank ambas teníamos diez años cuando empezó la guerra el quince cuando acabó un amigo me dio el libro de Ana en holandés en mil novecientos cuarenta y siete lo leí y me destruyó el libro tienes efectos sobre muchos lectores pero yo no lo veía así no sólo como páginas impresas es que era mi vida no sabía lo que iba a leer no ha vuelto a ser la misma me afectó profundamente pero es que también fue mi infancia aunque también es cierto que nació en una familia privilegiada y que aunque nació en un pequeño pueblo belga Mi madre era holandesa hay mi padre británico así que hablaba con fluidez inglés holandés francés italiano español podría hablar de mi carrera profesional pero parece bastante conocida por todos empecé vinculada a la danza clásica era bailarina profesional y luego hice algo de publicidad de ahí aún cásting un musical muchas películas mejores directores el éxito que para muchos residen esto en lo profesional en aquella época in aquella profesión el éxito yo era la fama que me llegó pese a ser todo lo contrario que las demás actrices de la época yo no tenía las curvas de mis coetáneas y los patrones de belleza de entonces no eran los míos precisamente pero hubo algo que gusto una suerte de contracorriente Billy Wilder dijo una vez sobre mí cuando ella paseaba por el estudio la gente cuidaba su vocabulario no es que sea una regata pero posee una clase especial un estilo personal una forma de ser que impregnaba todo lo que hacía la interpretación me dio mucho a lo largo de mi vida también algún amante y mi primer marido Mel Ferrer quince años de matrimonio y un hijo mi segunda boda fue con médico italiano con quien tuve otro hijo pero con el que tampoco fueron bien las cosas y esto me trajo muchos problemas viví muy frustrada muchos años porque mis relaciones sentimentales no iban bien a pesar de que en la pantalla todo parecía mejor cómo se mi segundo matrimonio me retiré un poco de la vida de rodajes la vuelta al cine fue con un par de películas una de ellas del gran Spielberg pero finalmente mi vocación salió sola fue la de ayuda la de colaboración con Unicef como embajadora ahí sí me vi realizada en el trato con otros en lo humano me conectó con la esencia que iba más allá de las películas de los vestidos de la fama aunque en realidad trate siempre de orientar mi carrera de manera que no fueran los vestidos ni las joyas las que destacarán en mi trayectoria siempre trabajé con un gran diseñador eso es cierto con el que me entendía perfectamente pero no quise nunca ser eso un vestido sobre una actriz por eso destaque mi pelo corto Mi estilo femenino pero enfrentado un estilo masculino a un look diferente a lo que la época nos tenía acostumbrados para diferenciar mi sobretodo para sentirme cómoda con lo que hacía imaginen a Tiffany's la joyería siempre quiso que fuera su imagen pero nunca lo vi claro afortunadamente en los últimos años estuve unida a un hombre genial un holandés con el que compartía labores humanitarias

Voz 40 54:46 y sobretodo un gusto

Voz 0020 54:49 por las cosas sencillas el fallecimiento de la actriz fue comunicado por un portavoz de Naciones Unidas tenía tan sólo sesenta y tres años estaba retirada en su residencia suiza llamada la apacible este mes de enero de dos mil dieciocho Se cumplen veinticinco años de la muerte de origen Hepburn su hijo sin gestiona la Fundación Audrey Hepburn Child Woody ambos mantienen ciertos desencuentros con otras fundaciones que llevan el nombre de la actriz Un icono de estilo una mujer que Majó marcó tendencia sobretodo porque por primera vez las mujeres podían sentirse identificadas con una mujer que también era real sino conoce por cierto la colección pequeñas grandes son una serie de cuentos sobre biografías de diferentes mujeres hemos de recomendar el dedicado a Audrey porque es especialmente bonito

Voz 41 56:09 no no no