Hablar por Hablar (27/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 0283 04:07 setenta y seis años tiene Aurora y una pensión de viudedad que no esperaba setenta y dos Antonia la pasada noche se acordó del día que pudo más la necesidad de ejercer su derecho al voto que de pasar por el paritorio e Isabel compartió con nosotros el viaje que hizo a Grecia hace veintisiete años

Voz 0283 04:27 se acordó de la persona que les sacó de la española Isabel buenas noches buenas desde San Sebastián los llama igualmente gracias

Voz 9 04:35 si es por permitirme compartir este relato yo le llamo pequeño relato no tiene una parte incluso al final de Moraleja incluso no de un comienzo triste pero un final bonito y que te enseña bueno lo que quería relatarles un poco y contarles a todos los oyentes y a vosotras pues es un poco lo que me ocurrió hace ya bastantes años ya casi XXX que yo vivía por aquel entonces en Londres bueno yo trabajaba en un geriátrico que es un poco mi profesión y mi vocación también bueno pues después de un año muy duro de trabajo muy duro pues cogido unos días de vacaciones y decidí irme a un lugar que siempre había tenido mucha ilusión de visitar que él agradecía entonces pues bueno pues ya compre los billetes ahorre Mi poco dinero bueno me iba en un plan un poco a la aventura no nunca me ha gustado irme a hoteles ni ni cosas así simplemente me compré el billete bueno a ver que me que me que me deparaba ajeno entonces bueno pues nada cogí el vuelo cogí el vuelo desde Darwin Londres y me dirigí hacia Atenas

Voz 9 05:46 Sola en el viaje conoció unos chicos muy simpáticos que ya lleva muchos años viendo repitiendo las vacaciones las distintas islas de las heladas y me dijeron mira hay una isla muy bonita que se llama paros igual te gusta porque yo quería un sitio tranquilo y allí fui a ellos me indicaron cómo tenía que hacer todo dónde comprar donde estaba el puerto o me enseñaron todo fueron muy amables y bueno pues ahí fui entonces a la vuelta a la vuelta pues yo ya tenía había visto los billetes que oye a mi vuelo

bueno al final yo era un poco

la que en unos meses llevaba seis meses atendiendo a a su madre no nada a mí invito en primera clase business me dio dinero a medio doscientas libras

será coma claro porque dice

les voy a comprar regalos ya no me valen para nada las monedas cuando llegó a Londres ya tengo ya lo lo justo para el metro para irme a casa y no pasa nada yo tenía que empezará a comenzar yo trabajaba el lunes próximo ese a las siete de la mañana

tenía puesto hoy a ya planteado así

con lo cual me dicen que he perdido el vuelo yo sino un duro entonces bueno pues empieza a hacer colas en todos los mostradores para ver si por favor alguien me puede ayudar porque bueno pues no tenía dinero

Sony para llamar por teléfono a mi trabajo

para que me mandaran dinero entonces tampoco existía móviles tarjetas de crédito pues tampoco yo tenía en ese momento no la había llevado de viaje

o sea que se había otro reto con el liderazgo claro

Voz 9 07:31 para que me mandaran dinero entonces tampoco existía móviles tarjetas de crédito pues tampoco yo tenía en ese momento no la había llevado de viaje

Voz 10 07:40 o sea que se había otro reto con el liderazgo claro

enero pedir es un poco triste

Voz 11 09:09 enero pedir es un poco triste

Voz 9 09:11 y entonces yo que era muy orgullosa joven entonces pues yo nada a todas las azafatas venga hasta que ella bueno ya me he rendido un poco y el sábado ya a eso de las dos de la mañana del día siguiente ya estaba agotada ir pues en esto que veo un señor que se acerca a hijo me dice en inglés claro me dice si yo soy la persona que está montando algo follón en el lo Puerto que a ver quién soy yo porque él es el responsable del aeropuerto Ilya han llamado en sus vacaciones siendo que vendría al aeropuerto urgentemente porque hay una mujer que no para de protestar de de bueno le pedir a todo el mundo lo ve solicitar que están aburridos de mi entonces me dice quién soy pues mira soy soy una persona que verdaderamente me equivocado he tenido una confusión he visto otro horario soy tonta lo sé pero sólo quiero que me den una oportunidad de que me lleven ustedes por favor a a Londres otra vez y yo pago el billete y no tengo ningún problema con responder en ese sentido pero me dice iban de trabajas de digo pues mira trabajo en la que les digo es que tengo que llegar a trabajar porque porque es que tengo que trabajar mis pacientes mi eso usuarios Dios presidentes pues donde trabajas me hice le digo pues trabajo en los que era un lugar donde yo trabajaba en Scottish en Londres en el norte de Londres entonces me dice pero tú trabajas

sí lo digo así

y me dice bueno pero dame más datos le digo pues a estas mi manager estas mi jefa Éstas son las enfermeras con las que trabajo Éstos son los que yo tengo de mi grupo de trabajo y me dice y conoces a tal persona el nombre a una señora entonces le digo si si si esa señora está conmigo por las mañanas yo está en la habitación tal se llama tal es tal y tal entonces todos los datos por supuesto todos coherentes y todos razonables y todos sea antes y entonces me dije es mínima

porque no puedes

juro te Verda creer poco me dice es mi madre boyas oficinas me me invita a su oficina y al director del aeropuerto y me cuenta la historia me cuenta que que es su madre que él está ahora destina o allí que es su madre y que bueno que se me agradece y de mil maneras todo el cariño que su madre tiene por parte de todos no sólo por mí sino por todas las que trabajamos allí

pero bueno al final yo era un poco

la que en unos meses llevaba seis meses atendiendo a a su madre no nada a mí invito en primera clase business me dio dinero a medio doscientas libras

E ir para mí era yo estaba atónita imagino

la Tate yo yo es que dan una sorpresa en dos

les pues nada me metió ya te digo no

un vuelo llegue a Londres perfectamente bueno pues es una anécdota que al final tiene la moraleja es que al final no pues también lo quedas recibes

Voz 10 12:20 qué es lo que bonito Isabel pues muchísimas gracias de verdad por compartirlo

Voz 9 12:25 nosotros también lo sabía

Voz 10 12:29 los chinos espera Antonia buenas noches

Voz 14 12:31 hola buenas noches Macarena Irán te voy a contar la la la cola que yo hice una cola muy muy raras y de pueblo para

Voz 10 12:47 si todos lo saben muy bien

Voz 14 12:50 mira hace un año ha hecho el día quince de Hull de diciembre cuarenta y una serie de obrando de yo estaba embarazada ya había cumplido el ya catorce yo seguía su cine acabó luego te yo de Utah no voy a trajera él Granero la bajó sí sí la bajó usted embarazada y había salido de cuentas si uno guía llegaba salida de cuentas pero yo amo la botella vacía vivo en el tres eran cuatro Escalonilla baje para que me las hubieran Granero Amical esa yo pasa a suben si vino boleros nada ahí a todo pero a las once de la mañana me dije está manchando digo que he hecho yo a mí que he hecho yo señor yo tenía un remordimiento por si era por el esfuerzo que había hecho o algo y cuando vi lo

Voz 15 13:44 me di yo le digo mira

Voz 14 13:47 estiman hinchando Íñigo y hecho esto hay está loca por qué has hecho eso yo porque yo que sé no no empezaba no me he hecho yo forzó ninguno tampoco vámonos vámonos para hospital ni uno uno no yo quiero ir a votar que era la votación en la primera votación

Voz 11 14:04 qué hacíamos que

Voz 14 14:07 no sé yo si era para si queríamos Ray si queríamos democracia no me acuerdo bien pero era la primera votaciones e indicó tenemos ir a votar que no chica que no que no que tú sabes que tú eres muy rápida digo pues si yo quiero vamos a ver vamos vamos que yo quiero votar no que no lo tengo cerca de mi casa el colegio

Voz 10 14:27 vamos me oye decir sí sí claro con muchísima atención

Voz 14 14:31 si no va al colegio no te quiero ni contar adquiere la primera votación le digo todos deseando devota y aquello era el Boon Nos habito nunca más se como mucho se ven mira lo que hay vámonos porque mi marido y yo mismo en la misma aula sí vámonos dijo el uno Valme donde que yo estoy bien yo estoy bien y allí rompía aguas

Voz 10 15:03 estaba usted enterrada en votar

Voz 14 15:06 pues quería votar y de hecho la que salió sí

Voz 10 15:14 es probable que si es eso no estando ahí

Voz 14 15:22 yo es que soy rápida yo quiero tengo muy o Macarena

Voz 10 15:26 los sería lo suyo sí que eran horitas cortas no

Voz 14 15:30 como se suele decir es verdad yo digo es decir que con dolor Fito Himma en mi marido vamos venga que no espérate que esto me da tiempo ya verás como si eso al cuarto de hora otro de Egipto los rojillos sabes lo que más se idílicos la cola daba la cola Bagdad entonces una mujer que había mayor durante el si pueden ante vecina que te pasa esa yo hay señoras yo digo que bien dice Marbella pues si se pone la mujeres mira lo que digo todo calidad gente aquí en la mujer qué de parte iba pareja dice si queréis pero ahora mismo en un pacto ya sabe

Voz 10 16:32 lo que tenía que para porque hay que votar

Voz 14 16:37 sí me hice levantado de la misa la policía que estaba ahí sí acudió mis que iba herido avergonzado yo qué vergüenza vivió ayer estaba alguien invirtió ni Mimi tiene buen saque tenía pero no dejaron votar policial lo llevábamos a al hospital digo no no no no no yo sé que la llevamos

Voz 10 17:04 bueno bueno bueno bueno y eso se llama triunfar ejerzan su derecho al voto en en el coche policial

Voz 14 17:12 sí sí mi yo vi hacer que vive yo tenía el coche por mi llevaron Macarena Adam media hora estaba uno Adan y Dior a mi hija que me dieron dos dolores fuertes

Voz 10 17:28 Antonio usted una mujer tremendamente eficaz en cuatro horas hizo usted de todo pero nada pudo traer una criatura

Voz 14 17:34 a y rompía aguas de la rompieron ellas matrona me rompieron lija que si me descuido lo Ica así la tengo en la cama no les dio tiempo a llevar muy a la sala de partos en ese trayecto pues Jaime de RIM poco toro paso a si aquello fue lo de contar

Voz 10 17:57 desde luego que sí digno de recordar ante Hungría

Voz 14 18:00 de acordar que soy yo se lo cuento a mi hija que suele devenir pero yo imperó en votar porque teme que ella

Voz 15 18:10 era muy

Voz 10 18:12 la política limitó mucho y lo tiene conciencia política conciencia social ha salido muy bien seleccionada por su madre pues gracias Antonio por hacernos tan buena compañía un abrazo Aurora buenas noches

Voz 16 18:31 el pues si no una hora cuando no bueno fui muy Almería hacer en el puerto de Almería de allí no fuimos a Guinea Ecuatorial embarazada de cinco míos en una empresa quiera para sacar la madera de Río habla usted de Schumann

Voz 10 18:54 pido

Voz 16 18:55 si de mí de mi vida allí nació mi hijo mayor

Voz 10 19:02 en Guinea nació su hijo mayor hace cuántos años

Voz 16 19:06 tiene cincuenta años yo ya tengo setenta y seis a los Rentería los treinta y ocho año de de divorcio me divorcié no yo pedí la separación no viví el divorciado el el de lo Contencioso se lo diera ir a el juez impuso una pensión compensatoria porque yo ya tenía treinta años

Voz 10 19:36 sí sí

Voz 16 19:37 no podía claro está mientras se me puso quinientos once ahora fallecido ha pedido mi pensión de jubilación con los treinta y ocho años de matrimonio resulta que a mí me correspondía por lo que he ganado mi marido que duró pues me correspondía por lo menos tener mil yo siento euros vencer pero como el PP y el PSOE han hecho un convenio de que es a la mujer divorciada el dinero que le dio pues no lo que les corresponde ciento fe resulta que me encuentro con que me pasa de ciento pago cuanto ciento veinticinco de vivienda porque también me Guitar la vivienda y al final pues en un campo que me están curando que doy las gracias aquí a al centro deberse Rocío porque son todo estupendo sí ya además que te lleva a la enfermedad con muchísimo cariño irrepetible todo nada que al final se te siento euro con un veinticinco euros pagando la luz el agua hijos hasta cuándo durará le hacen que es mi caso que el PSOE y el PP reunieron pues para quitar las pensiones a la mujer de sabían nada más la compensatoria que le daba con la compensatoria yo te digo yo mi a los treinta y ocho años de matrimonio es pues como reclame pues me subieron diez euros y al mismo tiempo de sublime diez euros en mandaron una carta certificada diciendo Memo clarito que leyera el artículo no sé qué no sé cuánto porque al final miran a los quinientos en que daba mi marido me de los es decir así que mi irse va Gayá de no digan nada pues cárcel es todavía peor así que es el caso que tenemos las mujeres que nos divorciamos que por cierto me quedé porque sino porque hay problemas en el matrimonio el la buena persona verlo era muy mujeriego no le gustaba salir y con mis hijos claro eso llega un momento que aguantar los hijo aguantas forros padre aguanten es para que nadie sufra

Voz 10 22:59 ya ya sé que la que eso sí misma

Voz 16 23:05 es la es la de tuvo que hacerlo porque no tuvo más remedio dijo Mi vida sin que nada mientras tenga baratas pues lo pagaré los euro cuando no tener aparte de la al agua pues no sé voy a visillos y trabajan pero tiene sus y niveles

Voz 10 23:32 Clara

Voz 16 23:33 tienen sus hijos estudiando tampoco pueden ayudarme a mí de aquellos y que es el que tenemos no solo yo muchas mujeres que están pasando por la misma circunstancia mía hacen querido antes que nada quería yo contarlo a alguien para adquirir las soluciones queda el Estado a las mujeres divorciada y a las mujeres que se quedan hace Madrid buenas bien FIBA alguno hasta las mata sin que damos gracias dio de que no ha sido vida así que nada es

Voz 10 24:24 yo comentar con el deseo de que se recupere usted muy pronto

Voz 16 24:28 vale muchísima gracia ganas de contar mi historia porque sé que todavía peores que las de mal luchen también para que no hagan esto con las mujeres

Voz 0283 29:26 delgada denominó cuáles fueron varias las voces que nos quitaron el sueño por un lado Francisco que pasó seis noches durmiendo en su coche hasta conseguir su primer empleo Mari que reflexionó sobre lo diferente que fue su infancia y la de sus nietos y Noemí que llamó para hacer pedagogía y hablar del tumor que tiene su nieta conocido como retinas toma

Voz 10 29:49 y en Alicante nos escuchan Noemí hola

Voz 14 29:51 a las buenas noches gracias por llamar

Voz 13 29:54 pero lo estamos pasando por una nieta gracias a Dios ahora está muy bien muy controlada y hoy hemos tenido también era buenísima noticia de que no tiene actividades bueno permítame terminar y luego me voy a centrar bien porque era que entrenadores hablando no está recuperando visión estoy refiriendo a una enfermedad que se sea retirando Blas toman que como su nombre indica será en el ojo en la retina es un tumor retina o las tomas un tumor

Voz 14 30:32 hace muchísimos muchísimos años

Voz 13 30:34 los treinta y pico de años tuvimos también un experiencia dentro de la familia se me dice todo a través de un estrabismo decir que el ojo se va hacia un lado u otros no por suerte dimos con un monólogo que prestó muchísima tensión e hilo detectó a través se detecta a través de algo tan simple como fondo de ojo que es una gotita que le ponen el ojo y dilata la pupila hay ahí aparte lo lo tomó luego lo ven pero es grave es el abecedario de meses hasta tres años Puyi que ir hacia una ventana se extienda hasta los cinco años se ha pasado a los cinco años

Voz 21 31:11 son casos muy raros su nieta qué edad tiene se detectó no seis meses tiene dos años o dos años

Voz 13 31:18 en diciembre está dentro de de la edad no

Voz 9 31:22 te digo antes

Voz 13 31:25 a través de un estrabismo que con mucha suerte si los padres lo lo lo los llevaban a un P O luego pediátrico podían detectar porque hija porque luego hace mes data sí sí bueno ya no hay mucho que hacer y en él se atiende eso tiene San Juan de Dios de Barcelona que hay en los oncólogos pediátricos maravillosos porque ahora claro no es lo mismo que hace treinta años no es muy fácil detectar los padres para los padres son los padres somos los padres y lo que podemos detectarlo si puede detectar que una simple foto tal es así que la Asociación de Padres de Niños con reciba las toma alemán ha difundido un sport si así no

Voz 11 32:12 publicitario que es un cumpleaños

Voz 13 32:15 donde hay niños y los padres con sus cámaras digitales sacando fotos sacando fotos sacando fotos cannabis que publicitario pone a una mamá sacándole asumía luego París se esté una postal de la flotilla así así así hasta que Esteve postales y Morenito de repente ve una postal donde la mía tiene en su juego una mancha blanca con las cámaras digitales donde sale en la foto una mancha blanca unos padres viral ahí son reflejo no es redondas redondas redonda del tamaño como de una de

Voz 10 32:57 eso hay que prestarle mucha atención

Voz 13 32:59 ese pote publicitario está lo ilustra perfectamente es decir mi hijo lo detecto sabiéndolo porque a través de este experiencia que tuvimos en muchísimos años se documentó se documentó y hay atrás interna de que aunque el médico dicen que nunca era para iban que que no hay que

Voz 21 33:24 así que no hay mucho por intermedio

Voz 10 33:27 toros hoy uno lo único que a veces consigues asustarse verdad Elvis encarna

Voz 13 33:32 este mismo sabía que a través de la fotos se puede detectar to tuve tuvimos el gran golpe de que llama y me dice mamá te lo ponen a tiro retiene hablar toma por suerte nosotros vivimos en Alicante pero por suerte él estaba en ese momento en Barcelona Fui aún gastamos lo lo de ahí mismo los diez siguientes lo derivar al alza de Dios y empezó el tratamiento por suerte muy bien muy bien este así que están llamadas para alertar a los papás a los abuelos una citan que me están escuchando que es muy importante es serán cinco mil nueve nuevos casos por año muy importante no es mortal si se detecta a tiempo

Voz 10 34:27 si no es inmortal

Voz 13 34:29 pero si se detecta a tiempo lo tiene muy muy controlado lo lo médicos esto médicos oncólogos hacen permanentemente investigaciones lo tiene acorralado lo tienen muy controlado es una maravilla cómo trabajan cómo investigan cada vez con mejores técnicas pero los padres tienen que estar atentos me permito porque haber acá no hay que ver por los hijos y los médicos se ceban con alguna crítica hay que voy a hacer como la que voy a hacer yo conozco dos casos a través de mi hijo que se encuentra con otros papás de una persona de Andorra que se encontró en Barcelona y otra persona de otros papás de Murcia que también se conoció hoy que los dos Bush no están informados no no actuaron con urgencia tienen que insistir tienen que insistir los padres el caso de Thomas del Principado de Andorra llegaron a sacarlo el globo ocular porque estaba muy cansado el de viñeta por suerte no como de muchos niños no si son detectados tiempo no hay necesidad exacta de globo ocular hacen a mí sí que Macarena le agradezco que me ha permitido cumplir porque la gente de Barcelona estos médicos maravilloso quieren que se difunda quiere que se conozca quieren que los padres estén atente icono han esta realidad es cierto

Voz 10 36:09 Noemí pues muchísimas gracias yo sólo decirle que nos alegramos de verdad de corazón que esté estabilizado que su nieta esté bien y que como insiste usted lo hayan cogido a tiempo muchísimas gracias Noemí fue la Mari buenas noches hola buenas noches les vamos desde Alicante muchas gracias por el

Voz 11 36:28 echarme quiero decirles mis colas estos que he hecho en mi vida que las recuerdo y no las olvidaré nunca he hecho muchas pero esas dos no las olvido yo cuarenta y seis o sea que ahora tengo setenta y dos

Voz 10 36:48 sí setenta y dos años

Voz 11 36:50 no de antiguos hacía cola yo para coger carbón para que mis padres pudieran acceder al día siguiente la comida porque entonces no había ya no había nada carbón no había para todo el mundo entonces yo tenía nueve años recuerdo que mi hermano mayor sequedad para por la noche para coger cobla ir cuando él se iba a trabajar quiero decir a siete dos me ponía yo porque la carbón hería abrían a las nueve de la mañana y entonces cuando llegaba a mí me llaman el carbón hay veces que se terminaba ahí después de hacer la cola no tenía es carbón tenías que ir a casa sin carbono siguiente les dijo todo eso porque ahora cuando ve a la juventud

Voz 10 37:45 sí que me alegra mucho que yo

Voz 11 37:47 no si el corazón se me abre deber esas colas para ver a sus ídolos

Voz 10 37:53 ya para acercó

Voz 11 37:55 las para coger un libro o un o English como yo digo que hoy colas la segunda cola fue para el pan lo mismo pero para coger pan te estoy hablando de los años cincuenta y dos es una cosa así entonces estaba muy mal la cosa iba prometí no hacen va Scola

Voz 10 38:21 pero revuelto hace de cuáles han sido el resto de las colas

Voz 11 38:25 pues para llevar a mí entonces a ver los los dibujos el el claro para verlos le tuve y para Louis para ver todo eso yo estando en la cola decía será posible que se está haciendo cola después

Voz 10 38:42 sí de prometer no hacer cola más sí que diferentes verdad Marie

Voz 11 38:47 diferentes pero me da mucha alegría ver a la juventud a veces a Scola porque no son mis colas yo he hecho otras colas pues para cuota por ejemplo eso sí era pero no hice más ni parieron cine para nada cuando había cola yo no me quedaba y luego cuando han sido abuela pues hecho cuadradas

Voz 10 39:10 saber de dónde venimos

Voz 11 39:11 para saber dónde vais vosotros venís aquí ser abuela hecho cola a coger carbón para poder hacer comida

Voz 12 39:21 buscar trabajo por aquí por la zona de Marbella claros lo único que tenía era un coche se ISIS me vine a la cota a buscar trabajo porque había un hotel que

Voz 10 39:37 Ágata raro si no se preocupe estamos todos fatale este mes

Voz 12 39:40 sí bueno ya veremos en sitios frío

Voz 10 39:43 sí sí sí el aquí

Voz 12 39:46 es interesante ir ofertaron mucha plaza de trabajo

Voz 10 39:51 sí sí claro yo cogí mi traje

Voz 12 39:54 de chaqueta que lo típico para poder ir a medio forman si él neceser típicos le digo hecha Faraj un par de días puede mientras buscaba trabajo pueden dormía en Micó se comía a bordo donde podía in me veo viendo por toda la geografía de la parte de Marbella

Voz 10 40:16 vaya a día de hoy debo

Voz 12 40:19 casi dieciséis años

Voz 10 40:20 cosa que merecía la pena Francisco el esfuerzo y la verdad es que si la aventura permítame que le diga porque usted se metió en el coche no sabía si iba a estar unos días unos meses

Voz 12 40:36 la verdad es que sí puedo por suelta fueron seis siete días desayunaba en un en una cafetería hay en el mismo servicio paseaba un poco sacaba mi neceser disimuladamente Inma arreglamos un poco esa quieta ahí volver a buscar trabajo y coincidió que el último día que que me di por vencido al sexto día cuando ya iba camino de Cali puede digo me quedaba un currículum pase por el hotel por el que tuve después se disipe el año trabajando si cuando iba a empezar a subir el puerto hacia hacia Ronda digo por quédame vuelo hotel estaba super cansado si total que llegué vi de gel currículum al día a un hombre que antes de seguridad que mira por donde hoy el vigilante de seguridad lo deje ya a lo bien minuto cuando iban en el coche camino de mi casa un poco cabizbajo pues me llamaron para hacer como para hacer la entrevista ir hacia dio pues ese mismo día al día siguiente pueden empezar a trabajar en mira desde aquel día puedo alguna intermitencia de de ir y venir pero desde entonces estoy aquí en la Copa

Voz 10 41:55 Francisco dice usted que ahora trabaja de vigilante

Voz 12 41:58 sí ya desde hace unos años

Voz 10 42:03 y antes entiendo que se desarrolló usted en la hostelería

Voz 12 42:07 si empezamos la hostelería que había yo terminé mi estudio de de marketing pero bueno como no encontraba nada pues lo primero que encontré era la hostelería que como digo yo hay que no hay que pueden legal y una vez que va progresando y siendo el mundo de la cedería te acaba quemando porque es un mundo la verdad bastante duro ir si me llamaba otros no sé si mejor pero en el que me siento más realizan

Voz 10 42:36 está contento con el cambio Francisco entiendo

Voz 12 42:40 si hago lo que me votan parte no con las condiciones porque hoy día sabemos dónde seguridad privada por desgracia

Voz 14 42:48 sí

Voz 12 42:48 Musa sabor a Congo sueldo ir lejos de la familia pero no me arrepiento el cambio siempre hay que tener en esta hay un poquito de iniciativa mía fue

Voz 10 43:02 Francisco dice usted lejos de la familia me pregunto si ha hecho su propia familia su propia vida su entorno más cercano lejos de casa

Voz 12 43:13 yo no tengo a ciento veinte kilómetros de aquí de de Marbella tengo mi novia aquí gracias a Dios me la pude bajar aquí ahora ha encontrado trabajo vivimos de alquiler porque la pretensión económica aquí no es la más grande yo siempre digo que Marbella muy bonito para el que viene Real y para el que viene a trabajar más difícil es duro

Voz 10 43:38 bueno es dura para buscarse la vida para trabajar Marbella

Voz 12 43:43 hay una gran diferencia yo ahora mismo desde el año dos mil dos dos mil tres ya hoy yo cobro ochocientos euros menos de lo que ganaba y tengo trenecito engaño los sueldos han cambiado mucho la empresa han cambiado mucho uno empresario han cambiado totalmente solo buscan el beneficio como número y apellidos que no siempre me observa aventuras y desde hoy dirá yo animo a todo al que a toda la persona que son jóvenes que por un motivo de que de estudio que no pueden realizó su estudio su trabajo acuerdo sobre estudios que se han aventurero que que busquen que intente y que algún día ocurrirá como me voy donde me note lo piensa otro espera tiene un futuro

Voz 10 44:37 Francisco pues muchísimas gracias por esta por esta historia por este testimonio suyo

Voz 22 44:43 no nos vamos a detener en la sección que dirige Elena Sánchez en reflejos hablamos de patrimonio y los hemos fijado en un proyecto de la Biblioteca Nacional que acerca al público la gastronomía española

Voz 23 45:07 reflejos

Voz 24 45:12 hablar por hablar España se encuentra entre los Veinticinco

Voz 8 45:17 con mejores países del mundo para comer y concretamente las provincias más destacadas son Andalucía Galicia y País Vasco hilos son M arte con la tradición que guardan muchas de las recetas típicas de cada región conscientes de ellos la Biblioteca Nacional y la empresa de Diseño y Estrategia Digital tramontana han desarrollado el proyecto chef de INE escuchemos a Gavela leyendo la directora creativa

Voz 25 45:38 hicimos una propuesta específica para poder atacar llegar a a todos los pubis curioso de la gastronomía aprovechando que España es hoy en día lleva haciendo durante muchísimo tiempo una potencia internacional entonces hicimos a esta propuesta real leer un proyecto que en esta palabra tan de moda tras vía en donde sí son todos empiezo audiovisuales de dos o tres minutos pensadas para su difusión en redes

Voz 8 46:15 el objetivo es acercar al público el patrimonio que alberga uno de los pilares más importantes de la cultura española entender la construcción del país y la definición de nuestra identidad y lo han hecho recuperando recetas antiguas del archivo de la Biblioteca Nacional

Voz 25 46:28 el proyecto fue pensado para difundirse a lo largo de estas tres meses un nuevo lidió cada semana con un rabo cocinero que reinterpreta con procesos técnicas y sabores actuales es recetas del pasado recetas de tenemos recetas de siglo I hasta al yo creo que la receta que tenemos desde hace cien años entonces hemos involucrado a historiadores he puesto todas a que blogger claro está tubos aquellas personas que en nuestra opinión es tan guiando la forma en la que es que define la gastronomía española hoy en día

Voz 8 47:14 han seleccionado doce recetas del pasado gastronómico de España con la intención de que fuesen reinterpretadas Porsche de alta cocina historiadores arqueólogos e investigadores han analizado desde manuscritos de mil cuatrocientos a monacal es del siglo XVIII recetarios

Voz 10 47:28 tu puerto de Nola o Francisco Marquínez Montilla

Voz 8 47:31 en Youtube aumentos que escondían grandes sorpresas

Voz 25 47:34 el texto más antiguo es uno de Ruperto de Nola aquí es un texto muy curioso porque en efecto está en en castellano más activo pero eso puede leer bien las la ceses son Z no allá las ir de Akin afonía griegas en fin pero se pone entender lo que es más complicado es la reinterpretación de que ahora me vimos entramos ante este mediodía en la bajos jarrones etc entonces el el hacer esa transición era la parte complicaban

Voz 8 48:08 el resultado de este trabajo lo han plasmado en una serie documental que aúna la perspectiva histórica la cultural y la gastronomía

Voz 25 48:14 las raíces tan fuertes a la cocina árabe que tiene la cocina española la cocina las raíces en la cocina vía queríamos tocar ese pasado también muy humilde de productos muy nobles como son las hierbas comestibles que es el plato que toca Rodrigo de la Calle en el caldo de borraja que prepara no queríamos recuperar también por supuesto este pasado Casquero que tiene que que en España

Voz 8 48:43 también han llegado a historias como la de Carmen de Burgos periodista escritora y defensora de los derechos de la mujer que utilizó sus recetas como canal de difusa

Voz 25 48:51 el recuperar como hicieron un trabajo enorme de hablarle a la mujeres de educación femenina de lo que estaba pasando internacionalmente para que fueran conscientes de que tenían que ser actores que participaran más en la sociedad si una de las formas en las que lo hacía Carmen era otra vez de sus recetarios cual era inteligentísimo porque qué pasaba con su público objetivo ir un tema que era un poco escabroso la abiertamente los hombres nunca enteraran aún porque pensaban que las mujeres estaban leyendo sobre el la mejor manera de prepara un disco ocho ya estaban hablando sobre derechos universales de las mujeres

Voz 8 49:34 uno de los vídeos que componen la serie documental está dedicado al chocolate hizo historia no deja indiferente

Voz 25 49:40 libro en el que nos basamos no es un recetario es un tratado medicinas interesantísima son trata de siglo diecisiete de enero de Ledesma en México específicamente porque ahí fue donde fueron sus viajes era muy diferente a la forma en la que se consume chocolate hoy en día es entusiasmo un montón con esto aprendieron

Voz 16 50:01 la gente no solamente por experiencia propia sino también por cosas

Voz 25 50:05 que se habían escrito Hernán Cortés pero no solamente del gran valor energético que tenía que tener chocolatero sí que se tenían que traer Barraco impresionantes hasta el día de hoy porque es un el chocolate el o es una plan que solamente crece en ciertas latitudes entonces era una planta que nunca se iba a poder producirán España

Voz 8 50:32 la chef protagonista de este documento gráfico es hará en Goyoaga una bloguera gastronómica que ha reinterpretado los famosos macarrones hecho cola

Voz 25 50:39 esas eran justamente la que hace como todos esos vínculos pasando por una historia muy personal de de sus abuelos constando cuáles son sus recuerdos aquí como es que ella cuando volvía de la escuela intentaba la panadera

Voz 26 50:54 ya de sus abuelos y probaba estos macarrones que esa mantenido intacta la receta curiosamente durante tantos tantos tantos pan

Voz 8 51:04 hoy la propia harán no se ha explicado el secreto de este

Voz 26 51:07 sigue siendo esencialmente claras de huevo almendra azúcar chocolate au vainilla o lo que es ya como pues como sabor no pero es muy sencillo estabilidad la técnica se basa más en sentir la masa más que otra cosa no saber la humedad entonces cambiar la textura de la masa puede cambiar según día pienso es también muy bonito no me gusta que uno pueda sentirlo voy decir no solamente se un artista sino entender lo que pasa con los expedientes según las circunstancias alrededor

Voz 8 51:45 el recetario con el que ella trabajó se llama arte de repostería de Juan de la Mata ese conserva intacto desde el siglo XVIII estas son las primeras palabras que pudo leer harán

Voz 27 51:55 arte de repostería en que sí contiene todo género de hacerlo estés secos pero antes claro la que con la DC en líquido bizcochos con v turrones innatas bebidas heladas de todos géneros Solís telas con una breve introdujo instrucción para conocer las frutas y servir las con Efe crudas diez mesas con su explicación su autor Juan de la Mata repostero en esta corte corte natural del lugar de Mata Villa consejo del Reino de León y obispado

Voz 2 52:28 sí

Voz 8 52:31 esta digitalización realizada por la Biblioteca Nacional permite que a golpe de clic podamos tener acceso a estos recetarios y parte de la historia de nuestra gastronomía material que ha sido utilizado por Tramontana para desarrollar el proyecto che vino ni doce recetas seleccionadas que han sido reinterpretadas por grandes chefs y que ayudan al espectador a entender mejor el patrimonio que guarda la culturas