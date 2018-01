Boletín informativo 03:00 (27/01/2018)

Voz 0689 00:00 cadena SER

Voz 0689 00:10 a las dos en Canarias buenas noches el Tribunal Constitucional se reúne de forma extraordinaria para decidir si admite a trámite el recurso del Gobierno contra la investidura de Carles Puigdemont recordamos que esa recursos ha presentado en contra del criterio del Consejo de Estado que asegura que no se puede impugnar de forma preventiva algo que no se sabe si va a suceder aunque el órgano asesor del Gobierno si está de acuerdo en el debate a distancia la elección de un candidato ausente o el voto delegado informa Javier Álvarez el Consejo de Estado le hace notar al Gobierno la diferencia que hay jurídicamente entre que sea verdad la previsión de que Puigdemont será investido y la certeza de que esto se cumpla por tanto la propuesta de que sea candidato o la convocatoria para la celebración de un pleno de investidura no puede considerarse contraria al orden constitucional el órgano asesor del Gobierno contesta también a las interrogantes sobre cómo debe celebrarse el pleno o la asistencia al mismo concluyen que primero el candidato propuesto a la presidencia de la Generalitat tiene el deber constitucional de comparecer personal y presencialmente a la sesión de investidura no cabe delegar su discurso en una persona interpuesta segundo si el Parlament autoriza una intervención en la investidura de forma telemática sería contrario a la Constitución tercero los diputados ausentes del territorio español no pueden en el voto el Gobierno ha justificado la impugnación de la candidatura de Carles la vicepresidenta del Ejecutivo ha asegurado que tiene todos los argumentos jurídicos suficientes que soportan esa decisión aunque admite que sobre todo se impugna por motivos políticos Soraya Sáenz Santamaría

Voz 2 01:36 el Gobierno considera que tiene argumentos legales suficientes para asumir el compromiso político de utilizar todos los instrumentos legales respetando los procedimientos para evitar que el señor Puigdemont pueda continuar con este desafío al Estado de Derecho y a la legalidad

Voz 0689 01:56 el apoyo cerrado del PSOE al Gobierno en esta impugnación la socialista Carmen Calvo insistió anoche en Hora veinticinco que el informe del Consejo de Estado no quita la razón al Gobierno sólo matiza algunos puntos

Voz 3 02:05 es una situación de absoluta sobre lo que dicen lo que hacen y cómo se contradice y desde luego no seré yo quien tenga que es al Gobierno sino todo lo contrario es nuestro fario político claramente determinado pero no es comparable con legislar contra la Constitución contra su propio Estatuto de autonomía que un informe que hasta donde ha estado saliendo pone pegas es fundamentalmente en los tiempo no

Voz 0689 02:36 y un apunte más el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la expulsión de España del embajador venezolano en Madrid después de que Caracas anunciará que declaraba persona non grata nuestro embajador en la capital venezolana por cierto que la Unión Europea ha condenado duramente la decisión tomada por el Gobierno de Maduro Rafa Panadero

Voz 1775 02:52 España cumplió la regla habitual en diplomacia ya ha respondido con medidas equivalentes a las anunciadas desde Caracas así que el actual embajador en Madrid Mario Isea es ya persona non grata en España igual que lo es en Venezuela el embajador español Jesús Silva que en declaraciones a la W de Prisa Radio mostraba su comprensión por la decisión del Gobierno de Rajoy por aquello de la reciprocidad explicaba lo injusta que considera su expulsión

Voz 4 03:19 nosotros internados pero no es cierto lo contrario sí lo es es decir desde hace muchos años el problema viene opinando insultando a los dirigentes españoles y lo único que ha hecho españoles opinar sobre cosas se hunde no sólo tiene el derecho sino la obligación todos los países opinar no

Voz 1775 03:38 la Unión Europea ha condenado firmemente la decisión de Venezuela hayamos