Hablar por Hablar (27/01/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1280 04:03 Adela en Virginia Stephen nació el veinticinco de enero de mí el ochocientos ochenta y dos en Londres en plena era victoriana hija del historiador y novelista sir Leslie Stephen y de la modelo lluvia Prince Jackson formó junto a sus hermanos el perfecto núcleo de familia acomodada propia de los personajes de la literatura de la eh conocida como Virginia Woolf y a pesar de que ya han pasado ciento treinta y seis años desde su nacimiento hoy en día es valorada como una de las autoras más destacadas del Modernismo literario del siglo XX pionera del movimiento feminista considerada como una mujer que vivía entre luces y sombras hoy en día se sabe que Virginia Woolf era bipolar fruto de diferentes circunstancias como la pérdida de sus padres la desaparición de una de sus hermanas o los abusos por parte de sus dos hermanastros acontecimientos que marcaron su carrera y comportamiento años después y junto a sus hermanos decidieron vender el hogar familiar se trasladaron a vivir a Bloomsbury lugar que se convirtió en un importante centro intelectual y que dio a Virginia la oportunidad de aprender y compartir conocimientos con reputados hombres y mujeres del momento

Voz 1280 05:27 la señora Galloway es una novela cuyos temas principales son el feminismo y la locura halló el que experiencias de sus propias de enfermedades y trastornos psíquicos ir reflexionó acerca del papel de las mujeres de su época logrando que el lector se sumerja de forma desordenada y sin sentido en los pensamientos de los protagonistas aunque llegó a tener relaciones con hombres Virginia se sentía atraída sobretodo

Voz 10 06:24 no que pues pues nada me alegro mucho de escucharte igualmente verdad que es maravilloso yo soy nocturna normalmente siempre me acuesto tarde pero muy exitosos que me engancho al programa porque siempre que dio su a dormir el está escuchando la emisora aquí os ecos de John programa que ahí en Colombia también que ese ya es igual hablar si ya muchos años y entonces yo me escucha coste si había veces en España en Barcelona no se escuchaba también de cuando iba verdad mucha alegría volver a volver a estar en línea con usted

Voz 9 07:04 el escuchaba usted también en Radio Caracol

Voz 9 07:38 se aprende mucho verdad hay una de repente se sitúa en el mundo con otras cosas que escucha es un hay que haga usted en Londres

Voz 10 07:48 bueno pues mira Macarena no nosotros vivimos hace seis años a quién lo hunde debido a la crisis en en España pues digamos para acaparar el Londres ir adiós adiós hemos ha ido muy bien al principio como todo es difícil es un poco duro pero nosotros somos simple fuertes valientes esforzados Si bemol logra así está muy bien desde que llegamos hemos tenido trabajo en la verdad ha sido maravilloso estar aquí como fue maravilloso vivir doce años en Barcelona también fueron dos endosando doce años muy preciosos ida pues nosotros los americanos somos hermanos colombianos somos conocidos por ser trabajadores gente chapa aislante nada que me entiendes entonces yo personalmente siempre he sido muy positiva ha sido muy muy positiva

Voz 9 08:47 su marido es colombiano también

Voz 10 08:50 que si nosotros somos colombiano Yo soy de una ciudad hermosa llamada pasto ILD de Pita delito are some de Columbia

Voz 9 08:59 dónde se conocieron se conocerán en Colombia

Voz 10 09:02 sí mide a la historia de los dos bonita porque es muy bonito porque los dos nos conocimos en Columbia muy yo tuve cuatro hijos antes de conocerlo a él sí lo conocí en esa época de que yo era madre me quedé viuda y a los casi siete ocho años nos volvimos a encontrar aquí él se casó conmigo Él me llevó a España él adoptó mis cuatro hijos y ha sido una esposo maravilloso maravilloso

Voz 9 09:35 tal día Kirch otro día que historia

Voz 10 09:38 sí sí las dame tu decías que si teníamos testimonios en la verdad a mi me gustaría contar tenientes chinón gustaría contar tenis porque si yo soy una mujer que tiene Dame vida yo soy cristiana enseñó Angélica

Voz 9 09:56 sí sí veinte años

Voz 10 09:59 iconos y del señor hilado da el amor a Dios y la ACM ha permitido llegar muy lejos nos ha permitido tener paz me ha permitido tener amo ha permitido salir de muchas cosas duras que pasaba una vida yo te cuento que fuera una mujer que pasó mi necesidades en Colombia sufrí al quedar viuda con cuatro hijos dos seguidos no estuve muy muy Seguí que debida veintisiete años mi cuando Dios puso a mi esposo fue nunca han vivido una transformación para mí tan hicimos muy grande en permitió que yo llevar a Barcelona desde que llegué me encantó mi adapte al sistema añade que a la gente en aprendí a respetar sus normas a respetar sus leyes previas a Dios siempre tuve como ese carisma de de de donde llegaría la gente yo soy muy apreciada ahí en un barrio de Rey allí en Barcelona tanto mi esposo como yo con mis hijos si te cuento que después de de ya estar ahí en Barcelona nos casamos duramos cuatro años haciendo papeleo para hacer las de agrupación de los niños porque tuve que viajar primero yo y a los cuatro años pudimos la grupal sí eso fue un momento maravilloso fue precioso fueron dos años preciosos de nuestra vida pero a los dos años de de estar ya con nosotros teniendo esa vida plena de maravillosa la cual cualquier ser humano desea pues lastimosamente ni como mayor en esa época tenía dieciocho años murió en un trágico accidente atropellado por un tren en Barcelona eso fue algo muy brutal fue algo muy duro muy doloroso y un intento darnos la Dina los Beatles de Tito yo soy creyente yo me hace reír al amor de Dios me haces reía en el dolor de perder un hijo es algo muy muy cruel doloroso eso es un sentimiento que yo no se lo deseo a nadie mi NIDA pues poco a poco fuimos saliendo adelante me dijo ya hace ocho años que murió te cuento que debido a la muerte mi otro hijo que en esa época tenía catorce años cogió una fuerte presión tuvo un intento de suicidio se ve metido en las drogas mi esposo ya ha venido por aquí para Londres fue un tiempo muy muy duro la crisis en España está muy fatal los niños están terminando la es tuvimos que dejar los niños que terminaran la eso ahí al año no los hemos traído al año de habernos traído fue que mismo tuvo un intento de suicidio porque él ya tenía dieciocho años dijo que se quedado allá me tocó de volverme poder traerlo todo de eso ya hace cinco años Macarena

Voz 9 13:06 da gusto escucharle a usted sí sí ya que es nocturna recuerde que bueno estamos a un paso muchísimas gracias por llamar

Voz 10 13:13 entre no muchísimas gracias a ustedes buenas noches a todos y ha sido un placer hablar contigo

Voz 9 13:18 como igualmente cuídense mucho buenas noches sobre lo vale ahora en Hablar por hablar y lo hacemos picando dándonos en la historia que ha elegido Rafa Sánchez para convertirla en canción es una de José Manuel que se preguntaba cómo se enfrenta uno a la vida cuando le falta su mayor apoyo vamos a recordar el testimonio

Voz 12 13:37 ahora mismo me encuentro en la puerta del hospital

Voz 13 13:40 sí porque tengo a mi padrino tiene cáncer desde hace hace ella yo y me han dicho que hiciera nada queda tres tres siguen optimista da de campo comido encima porque además yo soy una persona que me considero relativamente joven tengo entiende un año veintidós a efectos prácticos solo tengo a mi padre que con mi madre no tengo relación ese año que hecho de casos que relación tiene entonces digo que lo único punto de apoyo o defensa o o de llamo visión paternalista del mundo donde tiene a gala que te protege que pida de tío porque sí va digamos que cayó el mundo un poco dentro cuando se te junta esta situación donde tiene algunos estudios tienes que cuyas de tu casa de tu padre de todo iba

Voz 14 14:29 es cómo han ido cayendo cuesta abajo pues la verdad es que hice hace un y muchas veces acudan a poder mostrarlo porque si tú la muestra es el se hunde aún

Voz 13 14:38 has porque algunas el otro día hablando con mi madre en la sien medio en broma medio en que pero sí que no no yo por ejemplo no sé ni para qué

Voz 15 14:49 dónde que pagar la contribución y todo ese tipo de cosas el de aquella que pagarle y parecen tonterías pero hay cosas que no tiene nadie te enseña a afrontar este tipo de situaciones a pequeños

Voz 1280 14:59 la jefa a música listado su historia

Voz 9 15:01 ya compuesto esto para

Voz 16 15:04 a ver sí

Voz 9 17:54 ya sabe que yo siempre les recuerdo que tiene una dirección tres uves dobles punto la vida en canciones punto es para ponerse en contacto con Rafa Sánchez para que componga una canción tres uves dobles punto la vida en canciones punto es

Voz 18 18:08 hablarporhablar Macarena Berlín

Voz 9 18:11 pues hemos llegado al final de esta semana que hemos compartido de nuevo juntos con las voces que han tejido nuestras últimas madrugadas nos despedimos deseando como siempre que haga algo bonito con su fin de semana y el lunes nos volvemos a encontrar para hablar por hablar hasta entonces cuida S

Voz 18 18:27 hablarporhablar Macarena Berlín Neil

