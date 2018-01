Hablar por Hablar (30/01/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 el casual que suyo de encarnar

Voz 2 00:03 sí

Voz 1 00:03 Muchachito el rock and roll que más íntima en el punto ya hecho tremendo pelotazo de golpe en la cabeza el RACE se metió una puta porque así lo tumbos dedico Jirí rapsoda todo lo que no y que no de lesión en la prisión empezamos a bailar estafado bajo que empieza momento

Voz 3 00:44 el adiós de Luisiana la casualidad que viese canario lila esta canción a bailar ese collar para que necesita alguien y Pablo yo lo que ahora sí un aplauso para Canarias única para todo

Voz 4 01:33 para todo de Figueres que aprecio perfecto como final de programas pero es que me acabo dar cuenta porque ahora se escucha mejor la canción y tal con los auriculares dicho al me lo pongo prohibieron con esto es que me he fijado ya estaban desconectados nota

Voz 3 01:46 pero puede volver a repetir ahora sin una plaza para la vida moderna era te Delgado

Voz 5 01:54 que nadie

Voz 3 01:58 buenas tardes

Voz 6 02:27 dos

Voz 8 02:35 hablar

Voz 1 02:35 por hablar

Voz 9 02:40 Macarena Berlín

Voz 11 02:55 no

Voz 12 03:01 eh

Voz 14 03:42 pero sin marcar en Galicia hablamos pelea cada tan cutres hasta cambiarlo cuando llega la gerencia que yo pensaba que en el vivirá no sólo no ocurriría pero me equivoqué no peor que yo era muy inocente genio no resulta que manda por todos lados entonces pues ahora decir de arena área a adivinar hacen en plan estuvieron

Voz 9 04:09 eh

Voz 15 04:13 e irme a canarios en plan aventurero

Voz 16 04:19 qué tal muy buenas noches gracias por esperar no son las dos de la madrugada hay seis minutos es la una y seis en Canarias y la última vez que nos encontramos para Hablar por hablar Ricardo le contó a Adriana Mourelos que está harto del materialismo que los rodea llamó desde el barco que lo llevaba a Canarias

Voz 14 04:37 yo veo que la gente por el dinero pierde la cabeza hay dos hermanos pues quiere en pasar por encima tuya pasa no de hecho pasan todo el por por diversión duro Matti prefieren tener una casa una tierra o algo antes que que la relación como hermano eh entonces es una pena que no comparto y me iba Iratxe a Sudamérica pero bueno en principio como no conocía conocido Canorea cierto muy poco por Internet y demás colectivo ya voy a adelantarme para allá a ver qué tal y como han dicho que están tan sin muy tranquila Hay inmune al suramericano no pues luego la primera vez que la voy Amío por ahí por Argentina Bolivia que es una cosa que no que en el atril ha escalado yo yo me separé hace poco en julio tener buena relación con mi ex pareja estábamos cansados pero era para él de hecho Venter vestimos frutos sí lo que sí son siete empañó yo yo yo soy para ante no muy muy allí muy muy creo que la he hecho fijen viaje también en bicicleta de dos mil kilómetros solo en el dos mil doce meses por Mérida David sólo pasa que todo lo que puede hacer en esta vida número pisos miles de niños siempre que te y todo lo que he hecho parece que estaba como como Bilbao contener algo ciudadana que el fuego se Cobo porque trabaja en tanto sí que siga la gente tan a disgusto y tan desengañada con todo pero yo por los niños aprender de todo lo que veo yo no quiero decir el me jode si lo hubiera hecho no más que las iniciales que hundir mal pues estrella ahora jaleos de Albacete y el primer barco que vea que por qué me dijeron osea lo cede a la perdona en tener el primer barco que vea que puedo correr ya ha sido masones no orientación me informó poco puede que nadie haya llamar estilo ahora para allá

Voz 15 06:37 también Pedro decidió dar un giro a su vida hace cuatro años que vive solo conduce

Voz 16 06:42 el camión que siempre quiso tener

Voz 17 06:45 ahora que llevó poco me llevo cuatro años para gente de divorcio estoy con todo un camión en la ruta y la verdad que valoran muchísima lanzando desde una cuenta de el buen uso de de lo que no brinda el progreso que no va abrir brindado la vida todos los días en la propia agua la propia tierra no maltratar la pelota clima cuestione debemos aprender mucho ella la verdad que es gente muy sabia por ahí que escuche que a mis cincuenta y un años sigo aprendiendo cuando cree que que lo sabes todo sea fuente que no sabe nada está vida he lo que llevaba pero alcalde es un pueblo pequeño hecho muchas cosas y panadero y bueno quizá hiciera mi trabajo en la ilusión diaria encima de lo que te pagaran lo que pasa es que claro gustar mucho la carretera dos muchísimos kilómetros hacia fuera aquí bueno comer pues ahí nos tratan como con somos ciudadanos de de segunda y me refiero concretamente al país que voy a lo hecho este año no lo iba a ser porque era una de las condiciones con las que entré a trabajar que no iba a hacer Alemanía tajos eligió mal gusto por supuesto hombre cumpliéndose

Voz 14 08:03 estoy todavía muy claro

Voz 17 08:05 yo hablé con mi jefe ahora mar derive hacia arriba que como no era un acuerdo como el que sería el último viaje que te hacía para empezar con con otra gente lo metiendo cómodo pues el mismo la prepotencia hablarnos Lancia la esclavitud que claro

Voz 9 08:20 Elena

Voz 16 08:25 gracias a Pedro gracias a Ricardo hoy volvemos a escuchar la vida desde este espacio de silencio respeto que cada madrugada preparamos aquí en la Cadena Ser el número de teléfono para que la escuchemos es el novecientos cien ochocientos gratuito que puede marcar desde cualquier parte del mundo con el prefijo internacional cero cero treinta y cuatro novecientos cien ochocientos puede enviar también una nota de voz un audio al Whatsapp del programa el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco Pero quédese con el número de teléfono para entrar en directo el novecientos cien ochocientos el equipo a su disposición con Adriana Mourelos con Elena Sánchez e Inés Morán en la producción ICO en Yeray Martínez en la dirección técnica es martes es treinta de enero

Voz 18 09:14 capos eh eh eh manta

Voz 21 13:11 el

Voz 22 13:14 no no

Voz 23 13:16 si tú las dos y cuarto la una y cuarto en Canarias novecientos cien ochocientos estamos esperando su llamada

Voz 22 13:25 queremos conocerla queremos saber qué le preocupa queremos escuchar su voz queremos saber como nos cuenta lo que nos cuenta usted el tema de conversación pero como siempre para empezar a calentar motores la hacemos una propuesta Innes Morán buenas noches buenas noches

Voz 24 13:45 ese es en el día que nos deja visitado el programa La Ventana al ex Rovira hay francés mira allí para presentar su nuevo libro alegría Se trata de un libro formado por una serie de cartas escritas a un amigo que ha perdido la alegría en torno a la alegría donde ambos autores han querido reflexionar sobre sus dimensiones declarando que la propia pérdida de la misma es debida a que nos dejamos influir demasiado por factores externos sin idea buscar dónde está la fuente que es nosotros mismos escúchame escuchemos Álex Rovira

Voz 25 14:16 no es lo mismo si no te pregunto si eres feliz te lo vas a pensar Carlas en cualquier persona se lo piensa hay evalúa su trabajo su familia sus afectos su estado de salud utilice Bono sí pero con matices es en cambio sí le pregunto a alguien si se siente alegre no lo dudará medirá siga o no la felicidad se piensa la alegría se siente hay personas que pueden vivir una alegría dentro de la de la ignorancia yo creo yo creo y es una de nuestras apuestas que debemos crear las circunstancias para alegría continuamente porque el hecho de hacerlo sin

Voz 23 14:45 mismos altamente gratificante

Voz 26 14:48 y con ello queremos preguntarle qué es lo que más feliz le ha hecho

Voz 24 14:52 mira que le hace estar alegre y eso usted

Voz 26 14:54 los que que que los pequeños detalles dan la feliz

Voz 24 14:57 ciudad usted disfruta de cada momento de su vida cuéntenos

Voz 22 15:01 es en el número de teléfono gratuito

Voz 23 15:05 el novecientos cien ochocientos

Voz 16 15:09 gracias Inés buenas noches recuperamos

Voz 23 15:11 la alegría dije que recupere en las palabras la felicidad se piensa seguir evalúa la alegría se siente

Voz 27 15:22 yo

Voz 23 15:28 es interesante crear las circunstancias para la alegría porque hacerlo es gratificante está de acuerdo con eso a lo mejor le apetece reflexionar

Voz 28 15:43 o quizá

Voz 23 15:45 hablar por hablar hablar de lo que sea por lo que sea arroba hablarporhablar nuestro canal de encuentro también en Twitter donde está

Voz 30 16:02 los murciélagos como Believe buenas noches Ésta es una de las caras que me

Voz 23 16:07 da alegría al verlo es bello no pues es un precioso niño de unos siete entre siete y nueve años tendrá que entendemos que es alguien muy especial para Bailey buenas noches Dani Santos dice vuelvo a ponerme los cascos y escucho a Los suaves Si Dani este tema los que son más habituales saben que ha sonado ya unas cuantas veces es una de mis canciones favoritas de Los suaves está están el recopilatorio de las canciones de por hablar que que sacamos hace como se porque como el tiempo vuela dos años dos años quizá tres ya soy muy mala para en las cuentas

Voz 22 16:57 buenas noches a Pokémon a Cuca Loli al más píxel o la Pete unía qué tal Isaac Vila

Voz 23 17:06 lo de anoche gracias por estar

Voz 22 17:09 la madrugada más a alijo Dos

Voz 32 17:15 la

Voz 28 17:18 se une Marisol cara

Voz 22 17:19 sí a Amir rubia se pregunta qué nos espera hoy Manuel

Voz 23 17:25 Torres vuelve después de dos semanas sin escucharos favorito de REC tuit

Voz 28 17:34 tu

Voz 33 17:36 no no no no no

Voz 34 17:40 hola María buenas noches buenas noches

Voz 30 17:43 desde Valencia gracias por llamar la escuchamos

Voz 35 17:48 Macarena gracias soy yo se perdiera de toda la noche que la oigo todas las noches aquí trabajo y Roy está para quitarme la oigo

Voz 30 18:02 hablar sí que nos quiere contar

Voz 36 18:05 al

Voz 30 18:06 no se preocupe que Yeray va subirlo un poco el el volumen de lo que usted recibe por el teléfono Queta la hora como está escuchando ahora ahora va mucho mejor venga pues vamos allá que nos cuenta

Voz 35 18:18 nada que decirles no

Voz 36 18:21 la alegría

Voz 35 18:24 impide dar mucha alegría cuando estoy fuera cuando me ir a este país hace treinta y ocho años y aunque teníamos alegría para me daron poquito otro tipo de de vida mis hijos es estuviera ha bajado yo tuve la suerte de que enseguida me que me trabajo e ir creando no parecen del todo mayores no tienes trabajo tiene que ver a atentado mi preocupación el momento ayer el último hijo y tristes por un lado es desde que hay enseñado a los hijos que no tener límite de cuarenta años por para ellos bajo la alarma

Voz 30 19:31 María porque sus hijos se han ido fuera han tenido que marcharse a buscar trabajo

Voz 37 19:37 cuántos tiene

Voz 36 19:40 yo tengo tres hijas extraño y dos hijos y dos hijos míos que me me viene bien en que hay que ya no aguanto más le que trabaje estudie esté cobrando tres horas dos euros y medio era hora que no las para ella si los chicos quiere ser

Voz 35 20:03 yo te cuento se han ido cómo era

Voz 30 20:08 dos países se han marchado

Voz 37 20:12 en Europa con Francia

Voz 36 20:18 está cerca pero bueno guasa que de repente se dijo de me ha salido poco hablador ellos no lo está preparada para esto creo que para para

Voz 30 20:36 pese María que usted ya lo vivió en su momento usted también tuvo que cogerse una tengo que empezar de cero

Voz 36 20:43 a los diecinueve años atrás que en Valencia cuando tenía ocho de edad la era de mi hijo en ella había tenido hijos Xavier ya tengo mi plaza poquito a tiempo para jubilarme no no me sentí yo que prohibe a trazar

Voz 35 21:04 eh

Voz 30 21:07 cuando una hace un cambio tan grande imagino que nunca espera que sus hijos tengan que hacerlo también

Voz 35 21:14 no se espera ese porque es una persona era podrá que ya se dando para que no haya pasado le ha dado todas las oportunidades pero sí es poco a ir pues tiene que buscar dos menos eso me decía que mi hijos suyos ellos se sentía como derrotar a veces a costa a veces no me decían no tomar ellos empujó a un mundo de cada persona el móvil no somos algo es voladoras no lo dijo me lo decía mi hijo

Voz 30 22:01 eso lo dijo su hijo sí

Voz 36 22:03 sí

Voz 30 22:04 empieza dado que reconfortante no que un hijo reconozca ese trabajo que ha hecho la madre y la fuerza que usted usted les ha inculcado

Voz 36 22:13 sí yo meses pero yo me sentía poquito eh

Voz 35 22:20 como dice

Voz 38 22:22 eh fracasar pero a lo decía

Voz 36 22:25 m sus videos que yo veo otras mujeres que compañeras Lee hace lo estoy jugando tiene ímpetu de salir con veinte o treinta años viviendo en su casa qué mal dile porque voy a ser jóvenes pasarela están trabajando doce euros la hora aún camarero que no solamente es ir sino limpiar

Voz 35 22:57 todo todo todo muy pobres no pueden quizás al era una juventud de bolas

Voz 30 23:11 hola sí lo estoy escuchando María con mucha tensión

Voz 36 23:16 pues eso era un poquito oí me ha dado sale vi a mi hijo sabe que a mí me ha dado espasmos y me pero de fondo también me estoy feliz no porque tiene en la vida dejó

Voz 30 23:35 no tiene mucho que ver con la educación aunque usted le ha dado

Voz 36 23:39 yo pienso que sí llena estarían tarde acobardado

Voz 30 23:46 María es verdad que tienen que volar que usted pensaba que que le iban a hacer de esa manera pero lo hacen con fuerza una fuerza que que usted le les ha dado María muchísimas gracias por llamar un placer

Voz 36 23:59 sí yo me oye Macarena aceptadas que es ahora

Voz 12 24:03 un compañero de trabajo todas las noches

Voz 30 24:07 muchas gracias pues no sabemos si mutua compañía

Voz 12 24:11 sí mucho mucho hace una gran labor

Voz 30 24:15 gracias y hasta pronto tape

Voz 16 24:29 a Cuca le hace feliz ver cumplir años a su pequeño

Voz 1 24:34 hoy estoy contento

Voz 40 24:39 con todo

Voz 1 24:45 bajo quemó el felicidad la felicidad luminosos que nos dan fuerza en el camino

Voz 40 24:55 siento que

Voz 18 24:58 no

Voz 16 24:59 buenas noches equipo de Hablar por hablar podéis mandar a mi hija a la cama a lo mejor a vosotros os hace más caso madres expresadas

Voz 1 25:08 la cama a dormir

Voz 16 25:24 muy buenas noches yendo al trabajo con buena compañía feliz día también para ti

Voz 40 25:34 no

Voz 16 25:40 dice alijo otros que la felicidad es también lo que disfrutas en cada momento

Voz 40 26:00 usted espanta

Voz 16 26:02 Nos

Voz 9 26:04 te extraño

Voz 16 26:24 Nos cuenta Dani Santos también en la cuenta en Twitter arroba hablarporhablar siempre vivido en mi ciudad trabajo a diez kilómetros a veces me siento fracasado por no por no haber salido de aquí

Voz 9 26:48 qué

Voz 1 26:59 déjeme que le cuente algo antes de avanzar

Voz 16 27:02 de seguir caminando esta madrugada de martes por si no lo sabe se ha estrenado una obra de teatro preciosa yo la he visto ya dos veces que se llama hablarporhablar historias de madrugada es un montaje sobre casos reales contados por los oyentes de este programa de la Cadena SER son los testimonios que han pasado por la mano de grandes dramaturgos de este país y que está interpretada por cinco actores quise ponen en la piel de veinte personajes de verdad es todo un espectáculo Antonio Gil Ángeles Martín Samuel Viyuela Carolina Yuste Pepa Zaragoza veinte personajes va a estar hasta mitad de febrero en Madrid concretamente en el Teatro Bellas Artes que está muy céntrico por cierto que está muy cerca de la radio está en al lado del Círculo de Bellas Artes en el mismo edificio en Hablar por hablarporhablar queremos que usted disfrute de la obra porque usted ha inspirado estas historias de la de la madrugada

Voz 1 28:20 Fernando

Voz 16 28:21 Sánchez Cabezudo dirige historias de madrugada nosotras le invitamos a que acudan teatro que es lo que tiene que hacer pues marcar el número de teléfono gratuito prometer nos queda claro porque son dos butacas que no queremos que se queden vacías y confiamos en que

Voz 1 28:36 que disfrute de esta obra viva reviva

Voz 16 28:41 Historias de la radio las escuche

Voz 1 28:44 las vea la sienta

Voz 40 28:46 lo que les tocó

Voz 16 28:49 novecientos cien ochocientos le cogemos el número de teléfono los datos nos dice usted que día le viene bien creo que están de miércoles a domingo si no me equivoco hay dos pases además los fines de semana y por ejemplo el sábado fui al de las siete de la tarde que me pareció bastante cómodo te da tiempo a dar un paseo por el centro a tomarte algo y luego pues lo mismo otro paseo por el centro ya tomarte algo novecientos cien ochocientos de verdad no deje de de ir que que nosotras le les regalamos esas entradas por por cortesía de Cornejo Films de la productora

Voz 1 29:29 que ha puesto en marcha

Voz 16 29:31 esta maravillosa obra de teatro en colaboración con la Cadena Ser novecientos cien ochocientos ahí sí Aído usted llámennos cuéntenos qué le ha parecido

Voz 34 29:46 hola Emilio buenas noches en ruta está usted verdad hombre como muy bien que va trabajando

Voz 41 29:57 con el sí sí

Voz 34 30:02 muchas gracias

Voz 41 30:04 el hecho de llame bueno no sé si lo recuerdo bien si eras tú la aquí llevándose programa completo se produce por lo menos ya ocho años te llame para otro tema Buero igualmente soy soy un asiduo del programa siempre que puedo bueno pues dio luz y por eso

Voz 23 30:26 sí

Voz 34 30:28 bueno nosotros le

Voz 11 30:30 le escuchamos bien

Voz 34 30:34 un oyente que quieren llamar se enfrente a la obra de teatro llamado

Voz 41 30:41 tú

Voz 34 30:42 sí yo tuve la suerte de que el otro

Voz 41 30:44 ya cuando sortea estéis una de las empleadas pues pude coger la hice situado a la muy al pase adelantó y Vega de la noche

Voz 34 30:56 los casinos cruzamos Emilio claro yo fui el de las siete odios y vamos lo que el tren persona mí también también que le hizo cuéntenos

Voz 41 31:12 pues mira te voy a decir la verdad me parece un magnífico Cavalli pero voy a detallar una cosa

Voz 34 31:18 venga

Voz 41 31:19 que yo era una persona aquí pas o como muchos oyentes a los fondos atreven a ir a verlo porque quizás son escépticos a la hora de pensar cómo se puede Lourdes Lancho y en una hoja de ella pero

Voz 34 31:36 perfectamente

Voz 41 31:38 el realmente yo era escéptico ante yo he sinceramente yo digo yo y bueno digo bueno voy a verlo íbamos a ver qué tal oye increíble increíble como cubo de mí yo en en la como fuera de de cómo lo Guillermo realmente el programa cada día a esta persona como yo que estamos trabajando otras que están en su casa esa intimidad tiene esa soledad escucharlo con esa calma poco pues sinceramente parece ya os lo lleno de gente que es que bueno siempre pues te pueden hacer la idea de que pueda haber murmullo pueda no se quede lo actores como pueden representar a la oye la recomiendo porque realmente te tienen la atmósfera de la radio

Voz 34 32:26 sin duda

Voz 41 32:30 y lo hace estupendamente que Davis se piense que es una obra de teatro en la que va a ir a llorar porque claro es que cuando hay así no

Voz 42 32:44 sí es verdad

Voz 34 32:46 no es así no quiero ir a verlo pero tiene su momento se lo que querría de verdad mucha verdad que te rías y mucho sí sí hay momentos mucho

Voz 41 33:01 si te ambientalmente hay uno de las llamadas en concreto pero voy a revelar cuál es pero lo te hace vivir durante todo el durante toda la obra final llegas a pensar oye Judea a ver si llega a este final a ver si esto se soluciona sabes no se te hace vivir pues como lo vivimos los oyentes de siempre

Voz 34 33:26 yo os quería decir simplemente gracias por la invitación por favor

Voz 41 33:32 gracias a a a esto a esos actores hacerlo tan bien como lo hacen yo yo como siempre pues oye felicitarte por el programa que es magnífico

Voz 16 33:43 muchas gracias

Voz 41 33:45 la Navas no quiero bloqueos e lúcido pujante más espacio porque evidentemente hay mucha más llamadas

Voz 15 33:51 no pero nos hace mucha ilusión porque es usted el primer crítico teatral que habla sobre sobre la obra Emilio dije que le pregunte algo sin estropearlo la obra de teatro a nadie pero que personaje

Voz 30 34:04 está usted especialmente o qué momento le gusta especial

Voz 15 34:07 en mente para que los que vayan a ver la obra cuando lo vean se acuerdan de usted

Voz 41 34:13 bueno a ver es que así quizás de todo porque realmente hay muchos personajes como tú bien ha dicho muchas situaciones pero esa primera llamada de Marco es la que realmente te ata en la obra creo yo no sé me gustó mucho cómo se desarrolló la historia luego pues pero hay muchos personajes que son graciosos no yo estaba muy bien muy bien de verdad que sí

Voz 34 34:50 Emilio que amable gracias por llamar de verdad no no no gracias a vosotros pues un beso

Voz 41 34:56 equipo muchas gracias que daba aquí un oyente más

Voz 34 35:02 cada día con vosotros que forma usted parte de la historia del programa gracias hasta pronto

Voz 44 35:19 de sobras a primera que no miento si queda haría sin embargo cada día en haría cualquier muy haría cualquier dado ver fue conocí FIES tu que todas ves que enmendarse se sabes mejor que ha hecho que a palos sólo los besos en no hasta los labios de volcó la casa para fabricar

Voz 42 36:20 buenas noches hola buenas noches Macarena desde Las Palmas a La Palma

Voz 45 36:25 cantar porque cuando estuvo usted aquí no la pude ver no dejaron pasar pero

Voz 42 36:30 la tele entonces estoy encantadísima porque eres muy linda

Voz 30 36:35 muchas gracias Mari Carmen L y prefiero que me haya visto en la tele porque me habrá visto mucho más guapa maquillada creador y todas esas cosas

Voz 42 36:44 no no no no no no la tele no engaña piezas todo que a ella sí que sí muchas horas y a lo que están hablando del tema de la les diría si yo

Voz 45 36:55 le tengo que agradecer a mi madre lo que me deja su alegría mi madre era una persona muy alegre muy buena gente pero muy alegre yo es son la alegría que ya me deja o no no lo voy a perder nunca es la mejor herencia que mi madre me ha podido dejar porque eso te hace vivir al Morten hoy un momento triste es que claro yo no yo no todos los días pero yo estoy muy alegre yo cuando voy por la calle yo veo poco pero lo poco que veo la gente veía más pero ahora veo menos pero la gente que veo la veo triste yo estoy viendo que España se está convirtiendo en un país de personas con otro tipo tres la actriz enorme no lo comprendo porque yo no hay día que no esté cantando a lo mejor una mañana pero casi una mañana una noche una tarde yo canto todo el día hay y la letra de mi canciones la pongo yo

Voz 30 37:55 a Maricarmen al comienzo del programa hemos escuchado los autores de este libro que decían que hay que crear las circunstancias para la alegría porque hacerlo el simple hecho hacerlo ya es gratificante a lo mejor Maricarmen eso es lo que hace usted cantando por ejemplo

Voz 45 38:09 sí yo canto todo el día de la mañana a la noche incluyendo por la calle que me da lo mismo yo vez leído por la calle tarareando patrocinio con un dije mire que no perdona que que no

Voz 42 38:19 cuánto ya a ver

Voz 45 38:23 sabes sabes lo que me molesta a mí más de las personas porque se dice que España es un país racista Ana yo pienso cierras citas son los que vienen de fuera y me he dado cuenta después que he perdido muchísimo más la ahí yo siempre visto por un ojo solo ante en veía muy presente ahora veo sólo un cero tres que voy más con la mente con la visión pero sí por lo que mi zona merecen vuelvo a las diez maravillas porque hoy más lento pero no pasa nada pero yo suelo ir pegado a la pared pongo el ojo que no veo para la pared para los edificios

Voz 30 38:56 sí yo digo Arrimadas la paré

Voz 45 38:59 no pues cuando podía si hay muchas personas que no me quieren dar el paso y entonces yo me pasa como mi padre dice que señora digo que es que no veo no le importa entonces tiene usted que explicarlo se quedan así se quedan así además que a veces muchas veces siempre de dos las gafas de sol pero siempre muchas veces me pongo la mano como la visera porque cualquier luz me me me deslumbró y no veo nada bueno pues no me dan al hacer el otro día una niña árabe muy linda así como ustedes cintas iba con consenso el coraje árabe puesto pero preciosa yo iba por la acera hice para Antonio dejándolas dejó pasar digo perdona cariño puedo hacer tu madre me pasa porque yo no veo has pedido ver hoy me pasa igual con un rumano no me daba la serie me pare digo es que no veo sabe desea perdone pero es una cosa como uno de quisiese despreciar a ello y yo estoy todo lo contrario porque eso quizá tengo más alegría para la gente que es de fuera que parada de una ciudad porque muchas veces a las personas le molesta que sea alegre

Voz 42 40:16 si usted es un team con más alegría le molesta la persona no hacer porque siente

Voz 30 40:22 de verdad que incómoda con su alegría sí sí

Voz 42 40:24 yo no sé por qué lo sé bueno por eso siempre estoy sola yo he sacado mucha gente de Mollet mi alegría porque lo nota

Voz 45 40:33 yo veo poco pero no soy tonta y entonces eso sienten común retrasos de creen que estás alegre porque tiene todo soluciona la vida no tengo nada solucionado porque yo no tengo ni pasado ni futuro tengo sobre el día el presente porque de mi pasado de muchas cosas me quiero olvidar Casino Bongo tesis de ir futuro no sé lo que me depara Aaron medie para que llegó un día que no hubiera nada puede voy de la mano pero yo he sentido el rechazo a mí por ejemplo una amiga me dice tú no puede ir aquí porque sitio oscuro yo procuro mira si soy buena gente que procuro hacer un detalle para aquella la que sale porque si yo sólo voy a decir voy a Taco como un cinturón como Pancho Villa que hay que apretar botón viví para fin

Voz 42 41:23 entonces

Voz 45 41:24 procura ser un detalle que yo sé que me va a molestar para que ella me ponga fuera de su vida porque a mí que me digan que no pueden un sitio porque es oscuro yo una persona que ve poco les doy la mano qué es lo que yo estoy acostumbrada a que el otro iba mejor que yo yo en mi vida siempre he procurado que la que hay gente que me rodea esté mejor que ellos en todos los sentidos aunque yo me quedé sin nada y esa es mi alegría entiende por eso yo pienso que siempre Dios está conmigo me salva de todas las facciones me he quitado todos los apego de la vida porque yo no tengo nada lo peor es una persona que se quiera pegar a todo yo no me apego a nada porque no tengo nada sólo tengo mi alegría pero no sólo voy a dejar a nadie Macarena Rocío pero mi alegría no estará de nadie yo di temo Honda una canción dimitiera que canto yo que dice que es lo que yo tengo una amiga que se llama soledad es con quien mejor me encuentro con quien yo quiero estar porque así que veces las personas en tenemos una minusvalía a los adultos le molesta no ser por motivo porque a mí no me molesta es ver poco molesto

Voz 30 42:39 no les asusta

Voz 45 42:40 no sé si les asustó yo pienso que les molesta es como yo Jaume una piedra unas lentejas que que no entiende porque en este país tienes que ser ciega hizo idea si eres un poco resultón silla si no que es también

Voz 30 42:58 ya

Voz 45 42:59 eh es que la tristeza la yo no yo no me pongo triste porque yo cuando salgo de mi casa por Fargo lloraba no no voy a la calle ni a dar sentimiento a la calle porque yo soy una persona alegre de por sí de toda mi vida mi madre era más alegre que yo todavía así que no lo pienso perder la alegría para nada ni por nada ni por nadie yo con lo poco que veo pueden escribo poemas detrás de canciones a las canto yo yo yo me tengo que entretener sabes pero yo pienso que la gente lo que tiene que tener alegría yo pienso que teniendo el del día ya no necesita más nada más cubriendo los gastos que tenga que pagar el pan del día ya es una fuente de alegrías la gente va ensimismada obcecada tan con los tener los poderes que esto no llega a ningún sitio todo el mundo quiere ser Jefe nadie que llevar la herramienta en este país no ves que lo de decía esa señora de pagan dos euros el tesorero del dueño esa gente no es feliz ni es alegre una persona alegre no tiene nada de ella la gente que se que porque entendí estás alegre eres millonaria no yo soy millonaria en alegría no me interesa nada más teniendo en mil acto cubiertos y los puedo cubrir no cubrir Jaume entiende pero la alegría es luego una persona no tiene que perder para nada en absoluto porque te quieren quitar a la alegría y eso no lo sienta Macarena no me voy a dejar quitar nunca porque ya está con dos aguando estoy cabreada tu ya le diré que quiere ganar

Voz 42 44:43 yo cuando canto a o como Fall pues yo he was

Voz 45 44:49 eh Maricarmen que gusto escucharle

Voz 42 44:51 hay que ver

Voz 45 44:53 para todo el equipo enorme y gracia proponen más Sabina que me encanta tengo todo susto Compa

Voz 15 44:59 ah y también lo canta usted lo tararea

Voz 45 45:02 ah claro y entonces ya paradas cada vez que caída

Voz 42 45:09 lo que le dio la letra yo también el día en la lista en sus gustos sí sí claro como en la cosa

Voz 34 45:18 Maricarmen muchísimas gracias

Voz 45 45:20 todo el equipo y gracias y que todos los españoles les deseo la alegría una persona que tiene alegría lo tiene todo en la vida se le quita Gaza los dolores

Voz 34 45:30 que tenga buena noche

Voz 45 45:32 toda que tengan buena noche

Voz 49 45:40 de que me gusten al Cuco te digo escavando pero está todo cuanto a ser tu nombre sí sí necesito ser que reza que siempre

Voz 9 46:20 no

Voz 16 46:24 dice Maricarmen que no tiene pasado ni futuro

Voz 1 46:28 solo presente

Voz 16 46:31 hablar por hablar nuestra cuenta en Twitter lex Carmen es que la vida es el presente el pasado quedó atrás en la arena del tiempo el futuro es algo con lo que no podemos perder mucho tiempo

Voz 9 46:50 Llanos

Voz 16 47:04 está completamente de acuerdo bélico Maricarmen hay gente a la que molesta el ver que somos felices esa gente resta en nuestras vidas

Voz 9 47:15 algo único

Voz 50 47:26 Graciela no deje que el quite nunca

Voz 16 47:29 la alegría Maricarmen

Voz 50 47:31 de ella alma

Voz 16 47:49 voy a saludar a Jasper que se incorpora al equipo buenas noches ya Christian Valverde que estará unos minutitos no demasiado que hoy ando bastante cansado y además estoy con gripe A y la epidemia de gripe

Voz 1 48:18 hola Miguel buenas noches

Voz 30 48:21 desde Madrid gracias por llamar y adelante

Voz 12 48:28 bueno yo me para para desahogarme que sólo el piso de alquiler mi novio y yo te marchas con suerte a conseguir un trabajo con contrato indefinido pues el siempre sólo quería quería bueno pues como te he comentado de darme a conocer la opinión de los oyentes se mira eso que me puedan decir

Voz 30 48:58 Miguel pero se ha ido entiendo a trabajar a otro sitio a otra ciudad

Voz 12 49:04 trescientos kilómetros algunos más yo aquí bueno me he tenido que quedar también tengo un contrato indefinido también por suerte

Voz 51 49:19 no no no no me esperaba esta tan

Voz 12 49:23 tan mal tan echando la tanto de menos como como estoy echando de menos

Voz 30 49:29 cuánto tiempo Miguel viviendo juntos

Voz 12 49:32 pues llevamos un año justo justo por estas fechas muy juntos de relación cuando en un mes de marzo cuatro años

Voz 30 49:48 cómo cómo lo van a gestionar Miguel estará de lunes a viernes ella fuera oí y luego se reúne no

Voz 12 49:56 pues esa es la idea pero claro tanto tanto tanto viaje tanta yo no sé no sé cómo vamos a terminar yo espero ir para allá para para estar con ella entonces que ella tampoco quería irse pero las condiciones que tenía aquí en su trabajo no las encontraba no no ha encontrado es tan buenas como las que sí

Voz 37 50:21 como los que tiene ahora

Voz 30 50:27 porque me siento mirando mirando lejos hay posibilidad de que alguno de los dos pueda pedir traslado

Voz 12 50:39 pues yo por mi trabajo no ella tampoco son no trabajamos en sitios poco o muy que esto posible se como la única forma sería intentar mudar brilló allí pero claro el problema de encontrar un trabajo tan estable como el que tengo ahora

Voz 30 51:06 tiene usted un buen trabajo está satisfecho

Voz 37 51:09 sí digamos que sí

Voz 12 51:12 por suerte como como usted comentaba estoy indefinido pero encontró a estas condiciones no sé

Voz 30 51:21 y cómo ha sido la despedida Miguel me imagino que no ha tenido que ser fácil

Voz 12 51:27 tampoco sin las que no bastante dura pero

Voz 30 51:42 mira perdón contra una le agradezco la confianza y espero que que les sirva para soltar y para desahogar se me pregunto Miguel Si la angustia que siente hoy es porque bueno porque es la primera noche porque ha sido la despedida todos creo que enfatizamos mucho no con el momento o por esto que dice usted que le preocupa hacia donde pueda ir esta separación entre semana

Voz 12 52:06 yo creo que es una mezcla de todo porque es la primera noche que me quedo aquí yo estoy recogiendo todas nuestras cosas porque yo todavía tiene cosas aquí que que espero poder llevarse este fin de semana dejar el piso no se tantos recuerdos la primera vez que vivíamos juntos que ahora volverá de pararnos

Voz 30 52:33 porque usted va a dejar el piso también Miguel

Voz 12 52:35 sí hemos declinado el contrato porque bueno pulpo Cole el alquiler digamos que tampoco es muy muy

Voz 30 52:48 sí sí sí sí

Voz 12 52:51 bueno único ir con el sueldo

Voz 37 52:54 con uno de los pues no

Voz 12 52:57 no nos da prácticamente para ahorrar nada entonces ya volver con a casar y madre cómo lleva eso también el cambio

Voz 30 53:12 qué bueno volver a la casa familiar

Voz 12 53:16 bueno a ver cómo se da verdad es que no se mi madre encantada claro Jeremiah Massey

Voz 30 53:27 era muy duro

Voz 12 53:28 sí también con mucha pena que se fue de ellos pero yo creo que mira bien pero claro después de haber estado aquí no se visto no se quemaba a ya son trescientos kilos

Voz 30 53:55 metros qué tal las comunicaciones entre esos trescientos kilómetros me pregunto si hay un buen tren si hay posibilidades

Voz 12 54:04 ya son cuatro cinco horas incluso tardaba incluso más

Voz 37 54:12 sin coche bueno pues son tres horas y todos los suman es posible

Voz 12 54:24 yo confío yo poder hacer no sé también un desgaste de esto supondrá porque ahora al principio

Voz 37 54:33 que se mantiene más fuerte en todos los vínculos todo no sé con el tiempo

Voz 12 54:44 quién es mucho no sé no lo sé no lo sé yo espero que no creo que no no nunca se sabe

Voz 30 54:53 y cómo lo lleva ella Miguel

Voz 12 54:57 igual que yo que estado hablando y no hemos podido

Voz 30 55:10 también está preocupada también está triste

Voz 12 55:24 así ella tiene que buscar piso en todo todo el papeleo

Voz 37 55:40 todavía no

Voz 12 55:43 Nuestra estado mecido allí en Calais esta conexión Cavero no

Voz 30 55:49 claro ella a ellas se les suma a parte de esta de esta situación pues pues tan triste para los dos se les suma el desorden no el no estar ubicada al no estar ya trabajando no sé si conoce a sus nuevos compañeros y sabe

Voz 12 56:03 yo comenzaba hoy empezaban su trabajo y hoy tenía que bueno hacia el papeleo para el trabajo de darse de alta inscribirse

Voz 37 56:19 una serie de ignorante

Voz 12 56:22 todos estos papeleos de autos a darse de baja y la verdad es que no soy muy bien que se vive para acelerar espera

Voz 34 56:33 más preocupado por eso

Voz 30 56:35 ya me entiende Miguel yo

Voz 16 56:39 de verdad que le agradezco tantísimo la confianza vamos a hacer una una pausa para escuchar las noticias pero la vuelta le voy a leer los comentarios que ha generado su llamada porque han sido muchos gracias por llamaría ánimo con la noche les acompañamos