Hablar por Hablar (30/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 11 03:22 es la mensajes para Miguel que hoy pasa su primera noche solo su pareja con la que llevaba saliendo cívico años una con mil uno perdón conviviendo pues se tiene que ya trescientos kilómetros a trabajar ha encontrado

Voz 5 03:40 es un buen trabajo con contrato fijo

Voz 11 03:42 dijo motivo de alegría pero por otro lado esto les va a hacer separarse durante la semana Jasper quiero enviarle muchísimo ánimo dice yo viví esa experiencia es duro sobre todo cuando quieres tanto a la mitad de tu vida pero ya verás como Alavés va a ser maravilloso Pokemon quiere hilar con la pregunta propuesta el comienzo de la madrugada qué es la felicidad la felicidad es perseguir tus sueños el que pide Miguel que no te angustias que esto pasará que cuando hay amor todo va bien y él más píxel que superará esa etapa que lo importante es que ambos sean ven en aclaró su futuro en común ánimo mucho ánimo a los dos Isaac quiere recordarle que siempre mirar adelante es lo único que tenemos es el camino realmente que está nuestra disposición estamos en un perpetuo presente que sólo tiene un adelante no hay más Miguel Ángel Martín tocayo entiendo tu angustia pero tenéis que estar felices os queréis ambos también está bajo la distancia no es algo insalvable novecientos cien ochocientos nuestro número de teléfono para hablar por hablar o la Carmen buenas noches

Voz 12 05:31 hola buenas noches desde Málaga muchísimas gracias por llamar

Voz 13 05:35 gracias a vosotros llevo mucho años en canchas no me dormí

Voz 12 05:40 quiero hasta última hora muy amable

Voz 13 05:43 pues te comento yo con esto una fueron una les impide pensar que yo tengo yo creo que la felicidad de una actitud ante la vida yo lo que he hecho en la alegría o la o lo bueno momento pues a Fran alrededor pasan Pòrtulas eh tú lo ves o no lo ve lo siguiente no lo siente yo creo que la felicidad que puede ser Feli a veinticuatro enero día pero si hay un momento en que eso va dentro de la persona que tú sabes a de la clave la del accidente yo soy una persona que buen día tengo una edad tengo dos hijos mayores ahí bueno para mí la vida me ha dado palo

Voz 13 06:31 a mí personalmente no pero sí a la en que más quiero en el mundo que estoy aquí yo siempre siempre en los momentos más malo he yo me he criado cuatro años en un hospital yo lo momentos lo malo yo en que los yo lo verán no he que yo el hospital estuviera feliz pero yo me sentía feliz porque estaba allí y había solución ahí eso iba p'alante ir yo pienso que es una forma de de era una pitón ante la vida de una persona en un momento dado buena esté aquí la vida es así si yo me siento feliz me siento feliz porque porque yo veo de lo peor que está cada lo bueno sí estoy persona que son capaces de hacerlo capaz ahí gente persona es que son Trapa yo soy una persona muy positiva me ha ayudado mucho en la vida te comento te vuelvo a repetir Cleopatra fatal yo siempre que a todo el Rey el río mucho a un rato más malo de bebida quiere también que las personas que me rodean querrían conmigo que que habrá aportan de aportarle algo positivo y es que yo pienso muchas veces que somos muy exigentes yo te yo tenía lo bueno que yo lo lo comento mucho a mí la música me gusta ir hay canciones que me que me hacen de llorar música clásica me encanta mi Pavarotti me me me encanta yo me tengo una sospecha de yo era con Pavarotti qué me dicen pero bueno no no yo lloro pero yo la disfruto

Voz 13 08:32 yo disfruto canciones

Voz 13 08:35 Guinea haga de llorar igual que cuando me encuentre algún chiste

Voz 13 08:42 yo creo que eso va también muy unido a la persona a lo GM porque yo tengo uno que ve a toda tu vida tiene el vaso medio lleno por eso yo pienso que la vida la vida no se puede ser feliz me pidieron y fe fatalmente que las entidades yo pienso que es una actitud ante la vida hay que tener positiva en mi opinión es como yo soy hijo que habló de hacerlo fatal muy muy muy mal muy mal yo siempre porque no se puede está llorando siempre y cuando lo momentos más malo debería yo me levantaba todas mañana o he salido de un hospital en atentar una escalera yo a porque también hay que yo era al que es ahogarse quedarse tranquila

Voz 13 09:48 sacamos yo he castreños que vertía yo he pasado yo futuro el pasado el futuro yo vivo el presente

Voz 12 09:55 Mark Carney

Voz 13 09:57 yo le pre yo yo le doy yo les doy un voto de confianza porque también yo ya soy mayor el futuro me preocupa poco me preocuparon persona que quiero pero el precedente y es verdad será por la calle va por la calidad con gente personan motes entona

Voz 13 10:24 va conduciendo y te pitan por nada yo no sé si es que la la vida de tal que yo pero que cada vez va a peor va mejor pero ir a razón de la las señora la gente porque la NBA está de mal humor es mucho más fácil usted amable que esté antipática o tener empatía yo creo no me quiero repetí que yo creo que algo iba en la actitud ante la vida yo quiero feliz toda mi vida lo que me que me lo voy a intentar si alguien va un poco los GM porque tengo dos ejemplos vamos opuesto también también hay que luchar contra eso contra el vaso medio vacío y eso era mi opinión me gustaría prestamos quería estar a las Portillo de podría aportar

Voz 12 11:17 qué aportan mucho muchísimo yo

Voz 13 11:19 la de corazón pasándolo tan mal tan mal tan mal no quiero entrar en detalles porque como no en Mi vida si no quiere entrar pero tan alto que a mí no me afectan también ha faltado el euro algo en el hospital a mí no me has faltado porque sabe en el hospital pero íbamos a mejor y entonces eso una alegría y un motivo para hacer feliz como he hecho muchas cosas una música una canción una amiga que te llama después en mucho tiempo alguien que te da un beso a un niño que te da un beso aunque parezca que no lo es a mí que venga mi nieto y me dio un beso

Voz 12 12:06 a mí me me vuelve loca hizo para

Voz 13 12:09 a mi carne son momentos felices y es que yo creo que estamos volviendo muy amargo Nos cuesta cuesta tres Felipe la gente joven y no la veo yo tan contenta como o un quitarme presidida o tan predispuesta a ver el lado la cota muy buena que yo sé que esto está muy mal en todos los sentidos y trabajo lo estudio Tolo que sí que esos a sitios ir siempre diciembre la eh pero yo hay que hay que aportarle a gente que tiene alrededor tuyo que que ni lo malo tan malo lo bueno no me no tampoco lo malo vano bueno tan buena yo yo me considero una persona que ha tenido muy mala suerte pero ha sido

Voz 15 12:59 yo he sido feliz

Voz 13 13:01 yo soy feliz estoy muy alegre yo siempre estoy dispuesta a reírme de a mayor me dice dama en una cabrito ella me dice

Voz 12 13:12 porque mucho

Voz 13 13:14 contamos no mandamos whatsapp constantemente hacia otra más a piensa que estoy como una cabra eso lo mamá como una noticia buena pues nada agradecer el teléfono que os escucho mucho muchísimo que que pide es que estoy encantada ahí eres muy amable y muy pues nada nada amable y eso

Voz 12 13:40 llamada sido muy luminosa gracias

Voz 13 13:43 me encantaría gracias a vosotros buenas noches hasta pronto

Voz 16 13:47 muy pronto esto es para usted por cierto

Voz 12 15:45 twitter que ser feliz se consigue fácil

Voz 11 15:51 son material el orgullo el egoísmo

Voz 16 17:01 escribe Héctor Santana que la felicidad es efímera se apoya de cosas muy simples

Voz 11 17:10 ni intentar retenerla es lo que a veces nos hace infelices

Voz 16 17:16 no creo el Cristian Valverde que haya un camino a la felicidad la felicidad es el camino Loli Turki

Voz 12 17:29 por qué tanta crispación en general por qué

Voz 11 17:36 alijo Dos y sin la felicidad fuese esa cervecita que veamos con tanto gusto ningún ver Sánchez me Euromillón que ayuda a evitar ser feliz concluye Amor

Voz 17 18:52 madrugada de martes

Voz 32 18:53 es hablar para crear las circunstancias para la alegría porque hacer los gratificante María desde Valencia vino a España hace treinta y ocho años se siente fracasada porque lo mismo que tuvo que hacer ella emigrar ahora lo tienen que hacer sus hijos Emilio no ha hablado de la obra de teatro de hablarporhablar reconoce que entero en el Bellas Artes con escepticismo pero que salió encantado deslumbrado como estos actores este director son capaces de crear una atmósfera radiofónica como esta que lleva veintiséis años sonando sonando gracias a usted asegura Mari Carmen que su alegría incómoda y que por eso está siempre sola dice que se ha quitado los apegos de la vida que no tiene ni pasado ni futuro y que sólo depende del presente que cuando sale de casa sale lloraba y es la primera de muchas noches compartidas la primera que Miguel pasa sólo porque su pareja conseguir un trabajo a trescientos kilómetros trabajo indefinido definitivo

Voz 11 20:32 la extraña no sólo llora mientras recogen las cosas sino que

Voz 32 20:37 teme y le preocupa hacia donde les pueda llevar esta distancia le dice Carmen que la felicidad es una actitud ante la vida pero que también hay que llorar para quedarse tranquila la desahogarse y que ve a la gente muy enfadada por la calle

Voz 11 20:57 que la suya no ha sido una vida fácil porque ha visto sufrir a los que más quiere pero

Voz 32 21:02 incluso en esos momentos nunca le ha faltado una sonrisa

Voz 32 21:13 ah ya ha pedido permiso para colgar el teléfono y seguir escuchando la radio novecientos cien

Voz 11 21:26 ochocientos puesto número de teléfono gratuito a su disposición

Voz 32 21:33 hola Marisa buenas noches

Voz 13 21:34 hola buenas noches desde Madrid gracias vale

Voz 14 21:39 mira yo era para hablar de error fomento cero a la felicidad yo he tenido dos percances bueno tres muy graves de mi vida no fue la muerte de mi padre después tuve un infarto con cuarenta y ocho años en cinco de el cual estuve con el otro aquí volví para dos años y Ia hace año y medio tuve un accidente de coche bastante grave en el que murió mi madre a mi con noventa y tres años por eso el infarto tuve un presión y eso hizo que fondo hay sobre todo por mi madre tienes que yo no quiero ser una carga para ella y entonces tire para arriba fueron muy duros la rehabilitación me fue de corazón y de cerebro hay un me recuperé perdió el habla algo de vista lo ido y me pidió lo he hecho pero hoy por hoy estoy aquí me he recuperado mi al si después del accidente también te lo puedes imaginar lo mal que lo pasan

Voz 12 22:52 sí

Voz 14 22:53 y lo sigo pasando pero yo como la señora esa no llorado delante de nadie me lo trago yo sola ir para ante Dani que además de mi familia a la que me ha quedado en un grupo de amigas estupendo que hace más de treinta años que nos conocemos ya han estado conmigo en los momentos muy bajos y me han tirado Tamim parada antes creo que según la señora está que ya estaba creo de habrá ahora la felicidad se lleva dentro yo siempre he sido

Voz 13 23:30 muy positiva

Voz 14 23:32 muy muy alegre siempre gastaba bromas siempre estaba es y comía planeadora ya que hablo mucho ahora no estuve varios meses que no hablaba pero creo que la vida que la vives preciosa es un don que nos han dado no sé quién pero yo cada día que abro los ojos doy gracias a Dios por estar en este mundo por ver el sol que todos los días me tengo que ir a pasear porque tengo muchos problemas de circulación

Voz 12 24:09 sí

Voz 14 24:10 voy a pasear por el parque ver a la gente conozco a mucha gente de mi barrio hablo con todo el mundo y mueve los dije fines cuando les veo me da mucha ternura a los niños lo que más decirte y además no es otra cosa que tampoco estoy muy de acuerdo que decía que el pasado yo vivo día a día el día a día que hay que vivir el pasado hay que yo también les recuerdo con mucho cariño porque es una persona súper feliz infancia hasta

Voz 13 24:46 el infarto

Voz 14 24:48 sí siempre me ha encantado viajar es sabido muchísimo a mi de las seis tres ruedas que la hemos viva

Voz 13 24:58 sí sí

Voz 14 25:01 Elia how mucho tengo muchísimas actividades Velasco

Voz 13 25:05 dos horas y madre

Voz 14 25:08 porque yo digo yo tengo que tirar para adelante voy a Cristina dos días

Voz 12 25:12 así ha estado ocho años

Voz 14 25:15 va a recuperación de la memoria del también me afectó la memoria mejoró muchísimo estoy aprendiendo inglés ahora hecho portugués está mi yo soy bueno yo hace muchos años te llame para hablar de una profesora mía Doña Giulia brasileña las que esto es que me emocioné hablando veía porque ha sido maestra jubilada porque tengo una minusvalía grande

Voz 13 25:46 pero vamos a lo que resume

Voz 14 25:48 lo que hay que agarrarse a la vida que es lo único que tenemos yo creo que si Dios me ha dejado aquí es porque algo importante todavía tengo cárcel o ayudar a alguien o algo positivo

Voz 13 26:04 sino no estaría aquí me hubiera ido con mi madre Marisa con

Voz 12 26:07 atribuye para la alegría al pensar que una tiene una misión aquí

Voz 15 26:13 sí yo creo a ver si a mí

Voz 14 26:17 es una manera a lo mejor es un engaño que me yo me estoy engañando pero yo creo que algo algo tengo algo importante que hacer aquí si no me hubiera llevado al otro mundo accidente que estuve a punto de salir

Voz 12 26:35 Marisa gracias por haber descolgado el teléfono y haberse puesto en contacto con el programa

Voz 13 26:40 muchísimas gracias a vosotros bueno soy Dios

Voz 14 26:43 sí entre alias gracias

Voz 11 27:13 Pokemon imposible saborear la felicidad sin antes haber bailado con su contraria la tristeza

Voz 11 27:28 aporta Gabriel que la felicidad se compone de tantas partes que siempre faltara alguna ser felices es un deber que descuida vamos

Voz 11 27:51 dice Pepi que hay que ser positiva que hay que reírse mucho que la vida es un pasodoble que bailarlo

Voz 12 28:34 hola Ángel buenas noches buenas noches desde Madrid tiene que apagar la radio por favor

Voz 35 28:41 ya ya ya no de Móstoles y modere mira pues yo llamaba por el chico este Miguel Ángel me parece que seamos está triste porque son mujeres Aído trescientos kilómetros distancia

Voz 12 28:54 sí

Voz 35 28:56 o algo así sí bueno pues no se preocupe que eso no pasa nada allá aquí estuve estuve ahora estoy viviendo mella cero haber

Voz 31 29:09 a ella yo

Voz 35 29:11 cuando eh

Voz 36 29:14 ha encargado

Voz 35 29:16 en restaurante aquí en Madrid en Madrid capital

Voz 31 29:22 bueno e carrera le ha trabajado de Leno estrellaron que era técnico eh no le cogía

Voz 35 29:33 sí claro ella no estaba a gusto ningún encontró trabajo en Valencia

Voz 12 29:40 ah bueno

Voz 35 29:43 mismo es separar yo seguía aquí en Rostov ante ella se fue para el Valencia pero que ahora mismo no hay distancias si tienes coche eran yo iba todo como he dicho yo iba todos los fines de semana todos los fines de semana cuando podía pues pedía permiso los días que me debían de vacaciones porque no tenía treinta días hábiles sino que dos cogíamos por partes

Voz 12 30:13 no sé cuánto tiempo estuvieron así

Voz 13 30:17 que cuánto tiempo estuvo cuatro en otro otro él vino al mundo lo por teléfono

Voz 35 30:24 a mí me había veces que no me daba la avena por así decirlo me cogía el coche si total son de aquí a Valencia en autovía son cuatro horas

Voz 12 30:37 ya

Voz 35 30:38 o sea que yo me cogía el coche me iba a verla a lo mejor unos tomo cuatro cuatro copas en lo que se ha devuelto hablaré ya está uno pues somos allí toda la tarde cosas y eso eso sí se lleva bien siempre y cuando claro a todo a los dos no convenga

Voz 12 30:58 claro

Voz 35 30:59 eh porque a lo mejor no sé el que llevó a mí no me daba ninguna aparece el hecho de que había veces que mi avisaba llegado decía yo estaba en casa el día que libro la decía os decía nada yo me decía yo voy a coger el coche y me de irme por ahí y algunos amiga te cojo el coche en total son cuatro horas que no me voy a unos amiguetes pues llegó o viendo la tele lo que sea poco el coche pero me voy a verla la era una sorpresa

Voz 12 31:36 sí eso yo hoy en día Ángel están juntos

Voz 35 31:40 sí oye mira estamos juntos porque ya ya conseguido aquí en en el hospital de Móstoles ha conseguido su trabajo yo yo ya no trabajo en en el en el restaurante porque lo cerraron yo ahora esté vigilante aquí que ahora mismo estoy aquí con mi amigo Óscar es un pastor alemán en uno de migración aquí estamos los dos si ahora estamos juntos y bien pero vamos han sido cuatro años pero que lo es cuatro años él porque ya te digo que trescientos kilómetros si él tiene tiene si tiene coche menos Dragón

Voz 12 32:18 siempre me ha podía ir en coche se está ahí sí tiene

Voz 35 32:24 vía libre bueno o si porque no sé no sé su trabajo cuál será así será muy atado no muy el porque yo ya te digo que trabajaban pues todo antítesis ya sabes cómo es la vida en hostelería

Voz 12 32:39 pues muchísimas gracias Ángel por su testimonio gracias por estas palabras tranquilizadoras que tengo buena noche ánimo y hasta pronto

Voz 12 34:17 hola María buenas noches buenas noches Macarena de ese Benidorm creces porque no

Voz 40 34:21 vamos a ver si yo ya casi un año aquí a veces me decían cuando la hacíamos mi marido yo que era una saña pero llamábamos tan también Vigo a cincuenta kilómetros de Alicante ha venido entonces pues un buen día en vista de que los colegios del quiere esto no nos gustaban ya habríamos probado otros nosotros pues decidimos llevar a nuestro hijo el Liceo Francés practicante entonces pues eso son cuarenta y cinco kilómetros de ida más otros Z de vuelta de la persona que lo lleva otra vez cuarenta y cinco de cinco de vuelta si cuatro veces al día queda ya siete años ya además de eso los domingos también porque ir allí conoció a gente que navegaba y lo apuntamos a un chico de de de Alicante como lo llevábamos los sábados y los domingos sólo que mi marido tenido siempre grandes coches y le gustaba pues la velocidad en autopista pues se puede ir más o menos rapidito entonces pues realmente el tiempo no era mucho eran mediadora de ir me ahora devolver la gente los amigos y gambianos decía eso no lo aguantar es el primer año después ya se dieron cuenta que lo aguantamos muy bien cuánto se quiere pues como dice el refrán Sandra con gusto no pica entonces lo mismo que lo puede comentar este señor pobres ganas de ir a verlo tendrán pues si se lo toma digamos con deportividad como nosotros pues todos sonora bien

Voz 12 35:55 porque en ningún momento pensaron incluso de cambiarse de casa abstenerse

Voz 40 36:00 mi marido me lo ofreció pero es que aquí tenido tenemos una casa grandísima y además de eso muchos jardín además de esos dos perros y entonces me dijo pues era muy feliz aquí yo también y entonces pues es verdad que cuando mi marido regresaba de llevarlo al colegio pues aquí hacíamos la vida normal hasta las cuatro y media de la tarde en que habíamos de ir otra vez para las cinco que salió de cogerlo entonces pues y ante la posibilidad de quedarnos en un piso aunque fuera grande en Alicante optamos por quedarnos aquí

Voz 12 36:37 eso es la cosas Marais cuando el chico creció tenía su vida hecha allí

Voz 40 36:41 sí porque porque los amigos serán del colegio y el deporte pues será la navegación es decir que si había cosa que no sucede tampoco tan tan tan a menudo pues pues de regantes de Alicante que es un grupo muy majo pues allí hay un valle tomamos un aperitivo en esperando que viniera el viento y el viento en casa comíamos allí con amigos que pero en realidad todo el rato era eso

Voz 12 37:08 María entonces entiendo que ustedes también echaron raíces allí como él me gusta

Voz 40 37:14 que luego se fue a Estados Unidos actúa esta beca acabaron todas aquellas porque no íbamos seguir todo el rato Alicante si es verdad que llevamos de cuando en cuando pero en realidad si entendemos amistades en Alicante pero no no las cultivamos digámoslo así por qué es lo que pasa es que esta educación conlleva que mi hijo pues se ha hecho independientes no lo veo a lo mejor de todo el año porque claro como siempre ha estado por allí volando pues pues no es decir que

Voz 12 37:42 le pesa eso a usted María eso no sé

Voz 40 37:45 esa pero es que yo tengo unos unos parientes ahora en Palencia que son una pareja de unos primos hermanos de mi marido cuyos hijos son uno una notaria casada con un notario y entonces están llevando a los niños tres niños que tienen rápidamente concebidas para acabar pronto las llevan al colegio singles que está a veinticinco kilómetros de Valencia y a Barcelona entonces todos los días plantillas eso entonces las niñas tienen tres años cuatro años y cinco años y entonces están aprendiendo a la vez me lo decía fíjate esto es lo que pasa con exceso estos sistemas de educación están aprendiendo inglés francés Castellano ir estudiando gramática española valenciano lo llevan llevan cuando vienen del colegio las llevaba música se lo dijo porque son pues eso unos sistemas de esfuerzo también conlleva para las familias un esfuerzo Barbero no solo

Voz 12 38:53 Teherán sacrificio efectivamente no es sólo económico

Voz 40 38:58 no no no no no que va que va él económico en estos dos casos que les digo era lo de menos pero el esfuerzo de es que no te puedes ir a ningún lado es que las a las seis y media te tienes que levantar todos los días porque a las ocho al estar el allí en el colegio entonces pues es que es un esfuerzo bárbaro sí sí pero bueno pues algunos padres nos lo nos lo planteamos así yo veo que que yo quizás fue eso fue digamos FIDE las primeras pero es porque yo había estado en Inglaterra aprendiendo inglés y me pareció que era lo mejor que podía hacer habrá hoy en día tiene el profesor de Cambridge sí por supuesto Liceo francés pues imagínese aparte denso pasado un año Francia que me fui yo con él sí porque en el colegio me dijeron es que esto de los colegios de idiomas son que no lo saberes en el colegio me dijeron mi señora Miguel es muy muy inteligente pero los verbos irregulares no sólo es usual que desaprender porque son de memoria y a él no le gusta pero Oria Él tiene una visión muy rápido a mi hijo superdotado tiene una visión muy rápida Innova queréis aprenderse los rasgos y seguras entonces yo le dije bueno y qué qué solución me me proponen hay me dijeron no pues no puede usted llevar a los jesuitas que está aquí ser Kyle hacemos unos una recomendación estupenda de chicos hice no para ir a los jesuitas no necesitó recomendación ya tengo yo pero no quiero eso que otra cosa pues mire debe solo un año a Francia y en el recreo con los niños aprenden no sabemos si asegurar es divinamente

Voz 12 40:33 eso es lo que vaya dicho y hecho

Voz 40 40:36 dicho y hecho bueno la verdad es que aquí en Benidorm pues no tiene amigos digamos que tenía unos amigos franceses y entonces les pregunté oye vosotros no ve claro el allí vivían también en una urbanización no me es arreglar el encontrarme una solución para alquilar unos una casita un piso un lo que sea y si me lo alquilaron nos fuimos allí me quedé yo con él mi marido venía cada quince días

Voz 12 41:07 cómo fue la experiencia Marine Le gustó

Voz 40 41:09 es muy bueno y yo pasé un año muy malo porque tenía tenía una alergia a mí me llamaban Barambio

Voz 35 41:17 Jaime qué quiere decir la señora pero estoy constipado

Voz 12 41:20 sí yo además veo eso

Voz 40 41:22 pues me recomendaron ayer que fuera a un Homeópatas me puso una inyección de no sé qué que se me puso como Serrano malsana en el culo a no ser de absorbió y cuando vi vienes de si me fui a ver a un médico muy famoso español que se dedicaba a la piel y que curaba a los enfermos de lepra quién cerca de Alicante que además era primo Herminio Pepe Terenci y me dijo

Voz 12 41:47 no toca mucho

Voz 40 41:51 a dice Pepe no era un curandero era un médico Homeópatas me dijo bueno total me abrió aquello y sacó todo lo que había dentro eso fue y encima tenía alergia

Voz 12 42:02 bueno pero valientes usted un rato valiente María porque ahora recordando la está se ríe

Voz 40 42:07 sí sí porque me acuerdo de los barbaridad CC eso por ejemplo fondo barbaridad yo creía Monsieur me de la gente de allí que me decía hoy es es es es es señor médico que la N sesos es fabuloso yo dije pues saber si me curó el alergias y no no me prohíba número no me lo curó en realidad si las cosas se hacen con ilusión todo es fácil Macarena hasta entonces

Voz 12 42:30 eso es mi reflexión es decir primero

Voz 40 42:33 que si no le gusta conducir pues ya a mí por ejemplo no me gusta conducir entonces es una pasada porque mi marido fallecido yo estoy aquí sola y entonces pues pero en fin lo cierto es que tengo que conducir lo digo no me gusta conducir largas distancias no me esta ir a Madrid no me gusta Barcelona Cuando voy a Barcelona puesto bueno Euromed dije voy a Barcelona pero no me usando sí pero mi marido mi marido eran forofos de de conducir de los coches grandes de los coches potentes disfrutadas volante pues bueno pues nada nos lo montamos así en común entonces esa es mi recomendación para señor que no piensen que el trescientos kilómetros son muchos si se hacen con ilusión salen volando

Voz 12 43:11 gracias María por transmitirnos esa ilusión lo Macarena buenas noches que descanse buenas notas igualmente

Voz 32 43:29 con ilusión con alegría y con energía añadiría yo también

Voz 3 43:46 hola Elvia ciento Alex ir eh eh tío deben pues eh es decir el rock el Ejército dio una termino bulla pero eh en vez de Arzo está nunca

Voz 11 44:35 con la Antonio buenas noches

Voz 12 44:38 de hecho perder desde Madrid le escuchamos

Voz 15 44:42 sí me encuentro muy Enrique hace un ratito alumnos el clases

Voz 13 44:48 sí

Voz 15 44:50 todo se me hizo hace lo que dice es que estoy mi falta bajos fiable parece está en observado un estuve dado todo y tubos Itt asociado para ver si había otra vez ha otro día un lo voy casi lo pese a lo que puedo quedar crónica morir no dieron que sí que había pero hacerlo a desde Madrid un cuarenta y cinco cincuenta y entonces en tienen que hábito hacerme toda vez compartir aquí

Voz 12 45:36 sí sí sí

Voz 15 45:38 el tema es renunciar entre comillas muchísimo todo así como por ejemplo se que el puesto de trazado que dos son mucho que digo al cuello segundo que tuviera tener unos tan largo que una ciudad muy atrevido para un sofocón de tres metros que yo quise que tuviera también de tópica algo así tomé puede o no tal se a que yo de ir ya me ha sido de derecho de trabajo y me dijeron que no que tener ese Madrid hizo Donostia extravío el sí podría ser que se dieron cuenta yo por lo menos cortada La Paz Altés Otura Athié hace que según clínica especiales que tú detallito por lo menos lo tuviéramos que desplazarnos talar

Voz 12 46:44 claro Antonio porque su hijo está ingresado oí bueno ustedes lo que quieren es pasar el mayor tiempo posible con él junto a él lo que le ha pasado a él perdóname porque nos escuchaba muy bien al comienzo de la conversación

Voz 13 46:59 uno si no

Voz 12 47:02 por una descarga eléctrica

Voz 15 47:05 el entonces quemado dos años pasillo todo el día

Voz 12 47:12 sí hubo mucho no te lo puedo soy yo

Voz 15 47:15 conocen que volvieron a ver

Voz 13 47:18 debido a yo digo

Voz 15 47:21 adiós Sir en un corto siete y cuarto también que podemos Travel optó poquitín trató

Voz 12 47:26 sí Antoni tienen todas sus necesidades cubiertas entiendo que ahora

Voz 11 47:30 la de

Voz 12 47:31 una habitación sí aunque está un poco lejos que esta es su denuncia su forma de alzar la voz

Voz 15 47:39 es como digo

Voz 12 47:41 el problema es que bueno no tenían habitación ya la tienen aunque está un poco lejos pero el resto de necesidades ustedes cubiertas

Voz 15 47:50 no lo no lo que hay aquí es el que ello un que Codigo pueda mido mi señora estamos un cuarto de hora de Copito pues todo lo de Bali

Voz 43 48:07 y cómo se encuentra su hijo todo lo que es lo difícil diez días después de que el que le dice les digo

Voz 12 48:22 qué le dicen los médicos qué opinan de la recuperación

Voz 15 48:26 ninguna no no volado penaliza a utilizar pues si todo no puede su modelo que quisiera ella que la Junta para Topic padecieron muy

Voz 13 48:39 el ejercito así no

Voz 15 48:42 con a cincuenta y cinco y que con entonces pero puedo asegurar que no he Icaza Zamora son pequeñitos que son una cinta que tienes críticos editado durante es difícil acceso a la Junta que podría celebrar pobres

Voz 12 49:09 que les facilitaran estos días que van a pasar cerca del hospital y esperando a que esa recupere su hijo Antonio muchísimo ánimo para su mujer y para usted y una muy pronta recuperación para su hijo

Voz 15 49:25 gracias a ustedes buenas noches

Voz 11 49:37 Cuca Loli desde la cuenta del programa desde el Twitter arroba hablarporhablar facilita el contacto con la asociación a Fall Ellos quieren habitaciones en toda España ayudan a los familiares de personas ingresadas lo cierto es que el ya tiene un lugar donde estar se lo han dado sólo han dado rápido pero el problema es que está muy lejos del hospital era la la única queja por decirlo de alguna manera que que planteaba Antonio que tiene a su hijo ingresado lleva diez días sedado en la Unidad de de quemados en Madrid se que he tenido un accidente laboral una descarga eléctrica pues una por aquí que se retira E P betún obra de dormir supo que la felicidad también consiste en tener después de muchos años la misma ilusión que el primer día por acudir a la misma cita sois ni bendito día de la marmota hasta etiqueta gracias hablarporhablar venga los detenemos un momento pues unos cinco minutos para escuchar las últimas noticias con Ana corbata son compañeros de los servicios informativos de la SER a la vuelta seguimos charlando en Hablar por hablar