Boletín informativo 03:00 (30/01/2018)

flamenco NBA difundido esta noche un comunicado en el que dice que no garantiza la presencia de Carles Puigdemont en el acto previsto para este martes por la tarde en la ciudad belga de Lovaina el partido explican este documento que el ex consejero de Sanidad catalán Toni Comín también huido a Bélgica será el que dé las explicaciones sobre la situación en Cataluña corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 3

01:46

porque lo que dice el Consejo de Estado no es que no se pueda recurrir el esa resolución lo que lo que dice que es prematura porque no sabemos si va a acudir o no de modo que no es lo mismo