Hablar por Hablar (30/01/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 6 03:35 empezamos esta recta final de nuestra madrugada con la llamada de la historia de Adriana Mourelos vamos a averiguar qué personaje histórico marca el teléfono de Hablar por hablar

Voz 0020 03:53 si tenemos en cuenta que la infancia marca las personas puede que entienda que en mis biografías M defina como conservadora Icon férreas creencias religiosas dadas las circunstancias mi madre se quedó viuda de mi padre que murió siendo viajó ven con treinta y dos años tenía yo entonces tan sólo cuatro años y un hermano que era todavía un bebé el caso es que mi madre percibió que debía encontrar a un marido rápido porque su situación de viuda no le permitía tener la vida la que estaba acostumbrada bueno la que no sabíamos acostumbrado todos su cuñado fue el primer candidato pero la rechazó por lo que ellas enfado de una manera dramática empezó entonces una relación con sus Chan velan con el que terminó casándose fue tan escandalosa esta historia que tuvieron que irse del país dejándonos a nosotros en Italia perdiendo entonces contacto con nosotros con sus dos hijos durante todo ese tiempo ahí debido a mis carencias propias de una niña necesitada de madre puede que fuera donde Forges mis convicciones tradicionales aunque no estaba reñido esto con mi amor por el arte por la cultura que fue el poste donde me agarré fue uno de los pilares de mi vida como los años iban pasando llegó el amor a mí también me enamoré de Mi primo Amadeo futuro Rey de España por cierto no pudo ser y esto provocó en mí una tristeza

Voz 0020 05:18 rechace matrimonio en Rumanía por quedarme en Italia apareció entonces Humberto surgió algo entre nosotros que su padre trataba de reprimir mientras le ponía en bandeja a una joven que le convenía más porque venía de Austria asuntos de tierras y de uniones ya saben lo han escuchado mil veces a lo largo de la historia la pobre se llamaba Matilde hídrico pobre porque mientras el Rey el padre de Umberto trataba de fomentar esa unión la chica falleció abrasada por un incendió en su propio vestido fue una tragedia provocó ni pronto matrimonio con Umberto eran mil ochocientos sesenta y ocho era Turín era la aristocracia reunida eran las portadas de todos los periódicos Mi boda el viaje de novios me permitió mostrarme como la princesa que era sonriente amable cercana Justo lo que gustaba a los italianos añadía Stone toque de elegancia un gusto para vestirme la Reina Sofía de Holanda dijo de mí que era una muchacha encantadora delicada llena de gracia así que también eran así mi atuendo y mis joyas todo era maravilloso yo me mostró encantadora siento decirlo pero horas aunque esta felicidad duró el comienzo del matrimonio el nacimiento de nuestro hijo único y poco más y es que enseguida me enteré de que mi marido mantenía una relación paralela en tiempo y en duración con una mujer bellísima le llamó

Voz 0020 06:53 por qué lo pasé fatal no les voy a negar que tuve que tragar bilis no voy a negar tampoco que tuve que morderse la lengua y apretar los puños pero sentí que debía mantenerme en mi lugar en mi matrimonio incluso cuando supe que uno de los hijos de esa mujer era también hijo de mi marido incluso entonces me calle poco después pasamos de príncipes a Reyes y entonces hice mi mejor papel el de una mujer que forma parte de un matrimonio feliz

Voz 0020 07:22 la vida es la búsqueda continua de un lugar donde sentirnos seguros y acogidos incluso una montaña fue una de las pioneras del alpinismo y fíjense el refugió más elevado en la montaña más alta de Suiza lleva mi nombre en paralelo al arte y al alpinismo me empeño en conseguir una buena colección de joyas especialmente de perlas semi época hubiera Instagram había sido una influencer así fui una celebridad en Europa a través de las visitas oficiales que tampoco está mal en uno de nuestros desplazamientos escuchamos hablar de una novedad culinaria aún de una tal pizza la napolitana un chef que hacía este invento nos presentó tres modalidades elegido una que no llevaba bajo que yo no soportaba aquel era una pieza sencilla y curiosamente llevaba los colores de la bandera de Italia el rojo del tomate el blanco de la Bella y el verde de las hojas de albahaca me encantó la pizza y el chef Expósito lo supo porque le envió una carta diciéndole que me había encantado como deferencia el puso esta pizza mi propio nombre solería el una placa para poner en su restaurante tras la anécdota el asesinato de mi marido a balazos por parte de un anarquista mis últimos años de viudas se centraron en ayudar a mi hijo convertido entonces en Rey in promocionar la cultura italiana me convertí en mecenas no está mal para acabar una vida

Voz 12 09:22 bueno pues hablaba desde la llamada de la historia de la esposa de Umberto I de Italia la reina

Voz 0020 09:28 Margarita una figura clave en la consolidación de la unificación de Italia admirada adorada por su pueblo la reina de las perlas y como contrapunto la Reina que da nombre a la pizza más sencilla la pizza margarita

Voz 4 09:48 Dolores buenas noches desde

Voz 13 09:51 Asturias gracias

Voz 14 09:54 mira lo que me pasó en septiembre yo estoy viviendo lo que pasa es entonces cuando el peso también el contrato me ponía trastero vente para que me dieron el trastero XXI garaje nueve entonces pues por una confusión resulta que yo fui un día abrir el trastero no me habría me cambiaron la cerradura entonces yo pensé que aversión robo o sea vivo no Bynum del seguro de del Principado de Asturias cambió la cerradura fotografió todo no faltó nadie Tanzi estalló mucho que pusieron hacer que luego vas nos robaran nada había un equipo de orquesta

Voz 4 10:41 tentación ropa bueno muchas cosas

Voz 14 10:43 entonces en septiembre llega ya ves pusieron cerraduras no en septiembre me pasa lo mismo voy a meter la llave que no me habré entonces me dijo un vecino de aquí del edificio que habían visto unos señores saca todo un trastero me llamó la Policía pensando que eran robos resulta que vino la policía y eran los señores de PRISA pasa que por un error de trastero por la confusión de contrato pues me tiraban todo todo mandaron Cogersa

Voz 4 11:14 el toda su todas sus cosas Dolores todos lo vi tenía usted guardados en el trastero exactamente tiran objetos personales son objetos de valor

Voz 14 11:22 no era un equipo de orquesta altavoces teclado o micros todo documentación ropa de invierno ropa de cama que me dejaron sin nada porque era de verano lo tenía todo guardado me dejaron sin nada lo bueno yo no pasa el Príncipe de Asturias yo reconocieron que fueron ellos declararon es más yo tengo una grabación decidió cuando lo más gracioso que erosionaron el mismo trastero en misma aplazara la fe

Voz 14 11:54 entendí es que me puse nerviosísima que perdonara que había un error informático de la anduvo he ahí el primo de Asturias que fue una confusión que pidieron que la señora había marchado que había dejado otro de un probamos a como una señora marchar dejar un equipo de orquesta y todo ello mientras pero además será Amío bueno pues bueno los metía fui Si bueno y yo estoy disparado y ya me hay ya muy llamó hoy a los seguro jurídico me disculpan que existan el camión que si no se puede poner esta hace poco me puse y me dice bueno señora tiene usted que presentar facturas del equiparar veces vamos a ver un equipo lo que está aquí Bones es que lo compre

Voz 4 12:41 aparte Dolores perdone que es un equipo de orquesta

Voz 14 12:43 el equipo lo que ésta con yo toco tocaba boda Si hay Moder si Nochevieja impune

Voz 4 12:49 tú acabas de tumbar estamos hablando de instrumentos es cruento instrumentos exactamente pero cuáles eran teclado dos altavoces apunté micros todo eso cuestan dinero ropa también ropa para actuar

Voz 14 13:03 ropa de cama me lo tiraban todo dejaron sin ropa de calma que tuve que poner un anuncio para para que medió para que se pensionistas con la pensión pequeña son dejaron pactando ropa de invierno en esté todos nos tiraron todos los documentos facturas que tenía todo es que todo e Ivonne oí entonces germano el viernes en la llamamos en tal y como no tengo ninguna información yo voy a salir a la prensa entonces el para salir en Avilés una grabación que tengo prefiero que me abrió el trastero la grabé la conversación entera antidescargas habitantes testigo tengo pruebas

Voz 4 13:40 sí que está usted ahora en espera del juicio es que me dicen extraer seguro pendiente de ultimar a mí es que que alquilado que rabia dolor de enero pero sigue usted actuando

Voz 14 13:55 no no solamente anduvo Nochevieja porque yo tengo problemas de salud y a noche vieja porque llevo catorce resumimos restaurante ahí es como de la familia

Voz 15 14:06 claro claro pero entonces cómo actuó esta pasada Nochevieja sin siguen los instrumentos

Voz 4 14:11 dijo el músico y tiene dos equipos bueno menos mal que por lo menos de esa manera usted

Voz 15 14:19 por lo menos pudo cubrir expediente Dolores muchísimas gracias ojalá que se resuelva pronto

Voz 13 15:34 buenas noches gracias por llamar

Voz 18 15:40 primero esto es súper en la moral son

Voz 13 15:43 Nos hace que muchas gracias Asier

Voz 1292 15:46 muchas gracias y se lo diría mi madre Asier porque he sacado la misma voz que mi madre o sea que

Voz 13 15:53 dos cosas cuéntelo

Voz 18 15:55 el acento muro yo el segundo un acento canario

Voz 1292 16:00 bonita combinación sí señor

Voz 18 16:02 hombre por Dios porque yo no unos once Fronteras

Voz 13 16:07 hay dos cosas puedo hablar no

Voz 1292 16:10 sí cuando quiera

Voz 13 16:12 Juan Carlos de sí que se puede cazar algo irreal si se casan con cuatro

Voz 18 16:20 eso para dejarlo ha generado Juan Carlos que es maravillosa persona Bono maravillosa por son los opongo no irse junto a Juan que estabas diciendo los Mossos monos los bonos y sin una maravilla en Espanya porque nosotros no ahí uno tierra eso es del Sahara Occidental en el en el mundo musulmán conoce como mi padre me reciben pareo se conocieron sólo a bajar el paro me gusta si suben el diez siguen ahí

Voz 13 16:58 ya sabes qué le digo

Voz 19 17:00 ajá

Voz 18 17:02 nada más no no hay

Voz 13 17:05 una vuelta a la tortilla a ver si me dijo los matrimonios se hacen rápido pero que diariamente

Voz 18 17:16 yo mi mujer los conoce yo soy un marinero de trabajo donde la vida era aquí pero ni de en todo el mundo un pasajero pero desde siempre el arriba en Corea

Voz 13 17:29 no

Voz 1292 17:29 y qué es lo que hace usted exactamente Asier en el barco

Voz 13 17:33 tener más como si con un camarero pero sólo a los capitanes pero el problema cuando se va a hundir el barco tengo que estar más

Voz 1292 17:47 vamos que es usted el penúltimo que abandona el barco en caso de

Voz 13 17:51 es el caso de barco

Voz 1292 17:53 se encalló está a punto de hundirse

Voz 13 17:56 sí sí sí era azafata una soriana guapísima preciosa con tres hijos maravillosos fans que me gusta ya que le gusta nueve meses sin preguntarme de dónde soy yo tampoco ahí nada más hasta aquí vino mi madre envidia si les pido yo me dijo es que guapo y eso donde lo compró así que veía empezó la relación muy bien

Voz 18 18:38 hacía Juan dirige modos de la todos somos personas pero nunca se preguntas por una lesión nada porque los moros eso un poni en España

Voz 13 18:55 no suena nada vale

Voz 1292 19:02 Asier cuánto tiempo llevo usted en España

Voz 18 19:05 desde cuándo firme a trabajar a hablar por hablar

Voz 13 19:09 si bien hombre definan

Voz 1292 19:13 claro os hace veinticinco años

Voz 13 19:16 con lo cual bueno para quitarme NASA hijos

Voz 18 19:19 sí exactamente yo hablaba sobre esas cosas la quieren los estaba estudiando que se lo ese sensores en árabe español aprendí así hacía lo Scully idioma pagando profesor por ahí y luego en escuelas de pesca

Voz 13 19:44 ya se eso trabajando dijo no se me mujer ahí el vecino Marruecos preciosismo que eso es el Sahara sobre el conflicto entre los Sahara Marruecos no si puedo que yo soy Sahara

Voz 18 20:03 tuve que hacer el Darling Marruecos nunca ha habido un problema pero no me gustó jugando mejor los moros a unos unos monos abajo yo sé lo llamó la atención de una manera tan elegante tan precioso

Voz 1292 20:25 así es pues muchas gracias por sus palabras Asier no sé si hay algo de de de su cultura que que el hecho que usted que no le encaje bien en España

Voz 18 20:38 no no no no no a mí es que es que hay pero con perdona todo

Voz 13 20:44 no se incremente

Voz 18 20:47 cuál es decir moro creen que es un

Voz 13 20:49 no

Voz 18 20:51 saben los moros no son el norte de África

Voz 13 20:58 desde Marruecos hasta aquí

Voz 18 21:00 es acabó ahí lo sabe digo y entonces entonces no no no es un insulto ni mucho menos simplemente la Mahler

Voz 4 21:12 es una previsión es una precisión

Voz 18 21:15 no no no no con el paro como habló porque yo coso según su programa siempre hubo

Voz 13 21:24 nunca falló

Voz 1292 21:27 muchas gracias por no fallar Asier y por estar siempre

Voz 13 21:29 no pero pero sí

Voz 18 21:33 en estoy enamorado

Voz 13 21:35 estos juegos mi mi alma corazón pulmón torácica aludiendo

Voz 1292 21:45 ay qué cosas dice Asier muchísimas gracias de verdad

Voz 18 21:51 venga a ver en el cole

Voz 1292 21:56 no no bonita combinación como le decía al principio cuídense mucho te parece me parece maravilloso

Voz 13 22:03 es un verso saludos Asier del segundo

Voz 4 22:09 sí sí tenga una buena noche

