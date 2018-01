Boletín informativo 04:00 (30/01/2018)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 0127 00:11 son las cuatro las tres en Canarias los partidos independentistas catalanes creen que se dan las condiciones para que este martes se celebre el debate de investidura en el Parlament lo han dicho dos de sus portavoces esta noche en Hora veinticinco en una tertulia en la que Ciudadanos PSC y PP han defendido que el Pleno debe suspenderse por las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Constitucional Rafa Muñoz buenas noches

Voz 1772 00:31 buenas noches los partidos independentistas no aclaran cómo quieren investir a Puigdemont pero sostienen que si puede volver a ser presidente Sergi Miquel de Junts per Catalunya ya cabe Capella

Voz 2 00:42 hubo un resultado hay otras medidas parlamentarias hay un pleno hay candidato entonces lo que horario el pleno votar y elegir elegir presidente

Voz 3 00:51 Luis de Mon ganó las elecciones y en todo caso es quién presumiblemente puede ser president de la Generalitat de Cataluña por tanto no está nada escrito mañana habrá pleno y por tanto veremos cómo transcurre este pleno

Voz 1772 01:06 del otro lado los partidos no independentistas que piden al presidente del Parlament que suspenda el pleno convocado para hoy Fernando de Páramo Ciudadanos Eva Granados PSC Marta Rivas Catalunya en Comú Santi Rodríguez del PP

Voz 4 01:18 sin duda pues oponernos a que esto se produzca básicamente porque es una falta de respeto incluso a la institución

Voz 5 01:23 que no se reúnen las condiciones que aparecen en el auto del Tribunal Constitucional el president Roger Torrent debería suspender el pleno

Voz 6 01:31 señor Puigdemont no nos gustas es su situación pero no va a ser presidente de la Generalitat efectivamente no puede serlo de ese Bruselas lo que esté en discusión es precisamente si el candidato que se propone tiene plena capacidad para ejercer la función para la que se propone no la tienen

Voz 1772 01:48 ningún partido es aventurado a decir qué va a ocurrir hoy en el Parlament de cata

Voz 0127 01:52 Dunia pues ha enviado en las últimas horas una carta al Tribunal Supremo en el que dice que no necesita una autorización judicial para ser investido hizo otra otra carta al presidente del Parlament catalana Roger Torrent pidiéndole amparo que adopte las medidas necesarias dice para poder ser investido el pleno ese pleno está previsto a las tres de la tarde y cinco horas más tarde a las ocho pues de había confirmado que iba asistir a un acto en la ciudad belga de Lovaina pero esta noche el partido nacionalista flamenco NBA ha difundido un comunicado en el que dice que no garantiza la presencia de Puigdemont en ese acto más allá de lo que ocurra en Cataluña en Aragón la plantilla de Opel va a votar hoy el preacuerdo de convenio colectivo para los próximos cinco años que han alcanzado a última hora de esta noche la dirección y el comité de empresa en ese documento se recoge que el Corsa se va a fabricar en la planta de Figueruelas desde noviembre de dos mil diecinueve Además el salario se va a congelar en dos mil dieciocho y a partir de dos mil diecinueve el preacuerdo recoge subidas del IPC la mitad de esa cantidad ligada a la productividad entre las cuestiones más importantes dicen los sindicatos que lo apoyan un plan industrial que recoge la llegada en noviembre de la nueva generación del Corsa como decimos que afianza unos dos mil empleos en la planta José Carlos Jimeno UGT Ana Sánchez comisiones

Voz 7 03:02 es un acuerdo duros un acuerdo difícil pero es un acuerdo que es lo que tiene de bueno es que garantiza el futuro a los próximos seis años no solamente de la fábrica sino que el sector Aragón pues se han sido durísimas hasta el último minuto estamos convencidos todavía más convencidos de que es el acuerdo que pese a no quería y que pasea no desearía tener en este momento encima de la mesa

Voz 0127 03:27 en Irlanda el primer ministro ha anunciado esta noche que el próximo mes de mayo van a celebrar un referéndum sobre los supuestos en las que lo en los que las mujeres puedan abortar

Voz 8 03:35 peor Yihad

Voz 0127 03:40 ya existe la posibilidad de abortar en Irlanda pero es inseguro y en muchos casos no está regulado ha dicho el jefe del Gobierno después de cuatro horas de debate ahora mismo la ley irlandesa es de las más restrictivas de Europa porque sólo permite interrumpir el embarazo en caso de peligro para la vida de la madre así que este referéndum permitirá que los irlandeses digan si quieren modificar esos supuestos y una noticia más que acabamos de conocer el embajador de España en Venezuela declarado persona non grata por el Gobierno de Maduro la semana pasada ya está de vuelta a España de momento es todo más información a partir de las seis son hoy por hoy en nuestra página web en Cadena Ser punto com