Hablar por Hablar (31/01/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 hay capitán tú que si puedes hacer bromas sobre estos temas iluminan los se está hundiendo Titanic o capitán capitán que todavía queda mujeres a bordo con licencia permite de si agitados dentro como para follar esto así que de eso se trata hay cierta gente que por su condición sí que tiene autoridad moral para hacer bromas sobre ciertas cosas en el mismo chiste en vez de con Abraham Lincoln con Francisco Franco quedaría igual pero sí sabemos leer entre líneas se está hundiendo el Titanic se está hundiendo el patriarcado se está hundiendo el viejo mundo o capitán capitán en este viaje temerario que estamos iniciando porque sabemos por dónde pero no sabemos por dónde sale una persona con la autoridad mods moral suficiente para poder hacer como media en este naufragio

Voz 2 01:08 con el hombre gracias por peluca prendas Ling Sensio simbólica para poder

Voz 1 01:22 de esta manera vale pues ahora sí un aplauso para Ignatius el nuevo chamana

Voz 4 02:08 la vida moderna en firmar la hipoteca contundente

Voz 2 02:21 ahí en el más allá

Voz 8 03:28 a hablar por hablar

Voz 1454 04:08 pero Miguel House trescientos kilómetros qué tal las comunicaciones me pregunto si hay un buen tren si hay posibilidades

Voz 11 04:17 son y otro cinco horas incluso más en coche con el que son tres horas venís con sin suman consiguió también el desgaste de esto supondrá porque ahora al principio semanas tiene más fuerte en todos los vínculos todo no sé con al tiempo hemos no sé que espero que no creo que muy pasa

Voz 1454 04:51 qué tal buenas noches las dos de la madrugada hay seis minutos la UME y seis en Canarias Miguel necesitaba hablar para soltar la tristeza era la primera noche solo en una casa llena de recuerdos

Voz 11 05:04 mi novia chat niños te marchas como conseguir un trabajo con contrato indefinido y no me siento solo trescientos kilómetros algunos más yo aquí bueno me he tenido que quedar no me esperaba estar a tan mal echando la tanto de menos cuánto tiempo Mi el viviendo juntos llevamos un año muy juntos de relación este mes de marzo cuatro años

Voz 1 05:28 cómo como la van a gestionar Miguel estará de lunes a viernes ella fuera hay reúne no

Voz 11 05:35 esa es la idea pero claro tanto viaje tanta yo sé no sé cómo vamos a terminar yo espero ir para allá de que ella tampoco quería irse pero las comisiones que tenía aquí en su trabajo no las encontraba mirando de lejos

Voz 1454 05:52 hay posibilidad de que alguno de los dos pueda pedir traslado

Voz 11 05:57 yo por mi trabajo no ella tampoco la única forma de sería tentar mudar brilló allí claro está el problema de encontrar un trabajo tan vistoso como el que tengo aquí ahora

Voz 12 06:09 cómo ha sido la despedida Miguel me imagino que no ha tenido que ser fácil los que tanto adulta me pregunto Miguel si la angustia que siente hoy es porque bueno porque es la primera noche porque ha sido la despedida o por esto que dice usted que le preocupa hacia donde pueda ir esta separación entre semana

Voz 11 06:28 yo creo que es una mezcla de todo porque es la primera noche que me quedo aquí estoy recogiendo todas nuestras cosas no sé si tantos recuerdos la primera vez que vivimos juntos que ahora volver a deparar nos cuestan

Voz 1454 06:48 mucho Maricarmen también nos contó que es consciente de incomodar a los demás con su alegría y que por esa razón está siempre sola

Voz 14 06:56 yo le tengo que agradecer a mi madre lo que me deja su alegría mi madre era una persona muy alegre muy buena gente pero muy alegre yo la alegría que ya me deja o no no lo voy a perder nunca es la mejor herencia que mi madre me ha podido dejar porque eso te hace vivir a lo mejor tengo momento momentos tristes que claro yo no yo no todos los días pero yo soy muy alegre yo cuando voy yo veo poco pero lo poco que veo la gente antes veía más pero ahora veo menos pero la gente que veo la veo triste yo estoy viendo que España se está convirtiendo en un país de personas con dos otro en ristre enorme no lo comprendo porque yo no hay día que no esté cantando yo vez leído por la calle tarareando lo dije eje que no dio perdone que no canto

Voz 14 07:52 sabes sabes lo que me molesta a mí más de las persona porque yo tengo más alegría para la gente que es de fuera que para la décima ciudad porque muchas veces a las personas le molesta que es alegre por eso siempre estoy sola yo he sacado mucha gente le molesta mi alegría porque lo moto sienten común rechazos de creen que ETA

Voz 16 08:14 alegre porque tienes todo soluciona la vida no

Voz 14 08:16 no tengo nada solucionado porque yo no tengo ni pasado ni futuro tengo sobre el día el presente yo en mi vida siempre he procurado que las que hay gente que me rodea esté mejor que ellos en todos los sentidos aunque yo me quedé sin nada y esa es mi alegría me he quitado todos los apegos de la vida porque yo no tengo nada lo peor es una persona que siquiera pegar a todo yo no me apego a nada porque no tengo nada y solo tengo mi alegría con la debido ser no sólo voy a dejar a nadie Macarena Rocío pero mi alegría nuestra deja nadie

Voz 1454 08:52 esta madrugada de miércoles volvemos a escuchar la vida para reconocernos nuestros potenciales nuestras debilidades reconocernos en la fragilidad de la vida cree que el escuchemos tiene un espacio y un número de teléfono gratuito el novecientos cien ochocientos novecientos cien ochocientos que puede marcar desde cualquier parte del planeta con el prefijo internacional cero cero treinta y cuatro para enviarnos whatsapp en forma de nota de voz al número seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco Nos encontramos también en Twitter en la cuenta donde están los murciélagos arroba Hablar por hablar el equipo del programa a su disposición con Adriana Mourelos con Elena Sánchez y con Inés Morán en la producción Yeray Martínez en la dirección técnica es miércoles empezamos

Voz 19 10:29 cuando Fuentes

Voz 21 10:41 no

Voz 19 10:47 calmo

Voz 22 10:52 fantasmas

Voz 19 11:17 habla en La Ventana eh fan Z

Voz 28 14:41 como tú

Voz 32 14:58 ah desde un almacén con café cristales y Radio nos escucha Manuel Torres buenas noches o la libélula

Voz 32 15:08 coca Oli manopla

Voz 32 15:14 buenas noches Un a una de las actrices de la obra de teatro de hablarporhablar que hoy no tiene función Se pone el programa Un besito muy cariñoso por cierto como canta Carolina verdad

Voz 33 15:28 puede hablar es que como no había sigáis Agassi meter muy buenas noches Elena buenas noches Carolinas un espectáculo da cómo baila como

Voz 32 15:35 interpretas les que sabíamos que podría Inter

Voz 33 15:38 apretar bien no pero cuando fuimos a la obra de teatro la vimos cantar alucinados pero realmente de estas que salen del alma con una cosa preciosa la verdad interpreta un personaje

Voz 32 15:50 eh no no les vamos a estropear la obra de teatro eh porque son muchos los amigos que tienen ya su entrada de recuerdo que estamos regalando entradas para ver la obra de teatro Hablar por hablar tiene un personaje tiene muchísimos yo no sabría contar cuántos pero hay uno especialmente que interpreta a la hija de una mujer que intuye que su bebé fue robado en el momento en el que nació están bonita esa interpretación tan profunda de una belleza tan grande y está inspirada precisamente en una llamada hablarporhablar como todas las historias que se van tensando en la obra de teatro bueno Carolina Un besito ya sabes que te al

Voz 1454 16:31 miramos IT queremos hola Marisol García muy buenas noches

Voz 32 16:37 gracias a Belinda noche a Carmen ACAI Sapin a Joselu a Gabriel a Miguel Ángel Martín gracias a todos los amigos ya las amigas que se van incorporando como a Pozo y cuyos Knicks escucharán a lo largo de esta nueva madrugada en la que le proponemos son propone Elena ya un tema de conversación

Voz 4 17:04 pues resulta que el municipio coruñés cenaron se ha propuesto un ambicioso reto adelgazar cien mil kilos

Voz 33 17:11 en dos años entre todos y luego a hacer porque treinta por ciento de su población tiene sobrepeso para ello han decidido seguir una dieta equilibrada realizar ejercicio físico y hacer un seguimiento médico periódico desde el Ayuntamiento además van ofrecer rutas de senderismo talleres de nutrición y los hosteleros van a servir menos saludables Marianne Ferreiro el alcaldesa de Narón se ha acercado este martes a La Ventana para contar los detalles de la propuesta vamos a escucharla

Voz 15 17:38 empezamos la Corporació desde la semana pasada hicimos de la amada la afición para que captó la ciudadanía se sumaran llegaran a los pero bueno nosotros nos lo proponemos porque creemos que este es hubo un grave los problemas que tenemos ahora duda con la obesidad queremos pues no pues este reto es muy común entre todos a si lo conseguimos dos centros de salud que tenemos todos los Bono los médicos están muy por la labor de que son los que se inscriba como decíais empieza el día uno hay un para inscribirse tenemos estos dos ellos ovación con con los que sigan esas pautas y que les enseñen a comer sano aunque ningún prisión que tenemos deficiente también la inactividad física tanto es promover un poco todos en conjunto desde el Ayuntamiento también ofreciendo está rutas alternativas de caminatas para gente que no hace deporte habitualmente que retoman los caminos escolares seguros para que los niños vayan también alcohólicos o sea que entre todos Inés de distintos sectores son también con talleres de formación para nutrición y los propios establecimientos hosteleros que nos va a hacer vino unos menús también

Voz 34 18:47 con ello queremos preguntarle se ha planteado alguna vez un reto conjunto con la familia tal vez

Voz 33 18:54 los amigos se puso de acuerdo con alguien para incrementar su motivación y así conseguir mejores

Voz 34 19:00 alcanzar su objetivo

Voz 33 19:02 este traslado yo la pregunta Elena bueno yo me acuerdo en mi época universitaria que tampoco hace tanto que parece lo digo como si fuese hace siglos no

Voz 34 19:13 teníamos un tema muy farragoso de derecho

Voz 33 19:18 dimos entre unos cuantos de la clase éramos poquitos dividirnos los temas hacernos esquemas ya hacer un estudio conjunto para que no fuese un poco más digestivo estudiar nos todos esos apuntes que teníamos que una idea y resulto

Voz 32 19:33 muy bien la verdad muy productivo como nuevas intercambiando Gemma

Voz 33 19:38 es como que te esfuerzos más que cuando sabes que tu saque antes también van para otra persona que aprecian ahí en ese caso además como la inteligencia colectiva no no ese individual entre todos pues seguro que que se saca mucho más partido un texto aisladamente porque esto de apuntarme al gimnasio con alguien es nunca surgió en efecto nunca esquí

Voz 1 19:58 ya

Voz 32 19:58 cuesta mucho una mismo una misma como para empujar también a alguien yo estaba pensando en algún reto que hubiera afrontado de manera colectiva no pero sí sí que recuerdo apoyarme en en gente cuando he tratado de hacer algo por ejemplo recuerdo cuando dejé de fumar hace ya diez años fumaba muy poquito eh recuerdo que me apoyaban mi compañero Álvaro Díaz que preserve compañero de caza día y entonces nos apoya vamos el uno al otro hay el rompió la promesa que teníamos estuvo fumando y me lo ocultaba

Voz 4 20:35 supongo que tanta era la presión no que combinaremos dietas les echaba el perfume has fumado Álvaro no de Berlín no he fumado que bueno también el también el también lo consiguió

Voz 35 20:53 se lleva una una vida muy sana pero sí es importante como apoyar tenía listo que te estimule y que te motive y que y que te

Voz 32 21:01 modere claro porque al final una sola pues pues has de quiérase cainita para grandes retos cuéntenos por cierto enhorabuena eh al pueblo de Narón a ver si lo consiguen entre todos muchísimo ánimo y lo único que presione a salir a la calle ver a tu vecino que ha adelgazado cuatro kilos ciento trece eso cada va a ser muy divertido e sería muy interesante que Carla se volviera a hablar con ellos en enero

Voz 1454 21:28 meses seguro que lo va a hacer seguro que lo hacen en la

Voz 32 21:30 Tana eh bueno insista usted escuchando es usted vecino o vecina de Narón está dentro de este ambicioso reto de adelgazar que barbaridad cien mil kilos en dos años no recuerdo cuántos son los los vecinos de de Narón cuál es el censo pero que me

Voz 33 21:48 lo que tocaban más o menos como a unos dos kilos por persona dos kilos por persona estar el techo asequible claro seguro que lo consiguen

Voz 1454 21:57 de todas maneras moderan mucho a la hay deciden perder de cada uno

Voz 4 22:01 que dan la pyme si no coges dos kilos y todos que él ha roto la línea

Voz 32 22:11 bueno pues si es usted Recino vecina del municipio coruñés de Narón y nos lo quiere contarnos quiere ampliar ese reto como se lo han tomado como desde qué perspectiva lo están afrontando novecientos cien ochocientos número de teléfono gratuito esto o no envían un Audi una nota de voz al Whatsapp al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco creces Elena gracias

Voz 32 22:51 Dani Santos dice un reto de juventud fue ponernos cachas en tres añitos Llanos mirábamos los tríceps hilos bíceps en el espejo con cierta dignidad ahora dónde habrán quedado aquellos mosquitos vaya qué bonito esto dice Billy que justo ahora tienen un reto sus alumnas y ella Nos vamos a tatuar algo juntas algo que sea muy significativo yo he tenido una propuesta parecida

Voz 35 23:23 me he bajado del reto también entre amigas

Voz 32 23:32 este ha intentado muchas veces lo de ir al gimnasio pero nada que no hay manera Víctor Bravo pues fijaos dos amigos yo nos propusimos sacarnos el carné juntos y que pasó Víctor lo conseguí estéis y aparece Pokémon por aquí buenas noches ya adelante novecientos cien ochocientos el número de teléfono de Hablar por hablar

Voz 38 24:07 Pini buenas noches buenas noches desde Alicante la escucha me dice ser

Voz 39 24:13 gracias por el programas que por lo menos podríamos hablar hay hay expresarnos todo lo que podemos tener en la en la radio

Voz 38 24:22 muchas gracias a ustedes

Voz 39 24:25 ayer estuve escuchando el tema de la alegría Íñigo si hay alegría pero por otra parte no haya alegría digo porque nuestros jóvenes no no no pueden romper esa barrera de que hacen contratos lleva en el cuerpo que están siempre en esa tienes que un hombre que no pueden moverse ni hijo mismo te puedo hablar mi hijo mismo está en Madrid ahí yo no estoy la alegría porque se levanta a las siete termina a las diez y media de la noche trabajando no está mal pero trabajan dos sitios no es camarero eh pero quiero decirte que trabajen dos sitios

Voz 38 25:14 trabaja mucho para poderse mantener para

Voz 39 25:16 pagar un piso tú te crees que es normal que se pague tanto dinero para los jóvenes que no pueden ni pagar su piso tienen que compartir pisos no tienen alegría ni hijos yo le llamo y le digo que como basó como estoy hélices nada es que es lo que hay exige viene Félix antes tampoco hay trabajo en esas condiciones pero que él él ha estudiado esta pues eso no mi hijo sino en general compañeros de mi hijo lo mismo tienen que pelear día a día para poder trabajar ir pues como dicen que alegría podemos tener que que satisfacción angulas dice si es que no nos llega ni siquiera Ali para pagar el piso y para poder comer como esquife dice digo baja salir no no no salgo si no me llegan va más como vía Sayid

Voz 38 26:11 se se quiero decirte que como pues

Voz 39 26:13 de haber alegría la juventud que por mucho

Voz 38 26:16 que se lo proponga me extraña

Voz 39 26:19 no me extraña que que que que no no sé no hay nadie sale criarla Alicante está para los jóvenes quitando lote cuarenta que llevaron Mojón restaron poco más colocados aquí en la misma plaza del mercado los sábados se ponen a beber se ponen a hablar se ponen tienen alegría tiene entusiasmo pero después a mejor se por esa echar un poquito en la conversación uno a otro que emane pasan más mal que vi que poco que poco tenido te recompensa no sé como explicarte único que lo bueno que tiene entre ellos apoyan unos a otros algún nosotros pues no se come

Voz 38 27:03 explicar mucho como Pepe Castro y no se plantea su hijo cambio de vida que le lleve hacia el lugar donde quiere estar ahí que le traiga alegría

Voz 39 27:19 aquí el cambio es seria estar con nosotros en casa que aquí no tendría que lo que él no tendría ni cómo se dice eso

Voz 38 27:34 no tendría salida por tendría oportunidad

Voz 39 27:36 es actor lo primero que mira la por tu vida sabes que la tiene que por ejemplo los padres ya tienen un despacho los padres ya ya tienen gente ya con como se suele decir de tejen qué conocida porque Alicante muy grande pero a la vez es un pañuelo y todo el mundo se conoce entiende todo no todo el mundo pero me refiero en global el a personas que tienen ese tema de de trabajo me entiendes entonces es diferente

Voz 40 28:10 sí sí aquí por lo menos dice por lo menos mamas trabajo mucho y espero aquí que haga mamá

Voz 39 28:20 aquí tendría que estar aquí no hacer nada dice que prefiere ante lo esté pasando mal prefiere estar aquí en Madrid trabajan claro

Voz 12 28:30 porque está sembrando lo que un día espera recoger pero lo que tienen una compensación no pese pese a todos los sacrificios sabe que tiene que estar ahí que está donde tiene que estar

Voz 39 28:44 va a ser una carrera se porque saben lo que pasa que nosotros somos gente trabajadora que a los trabajadores les cuesta no dos tres veces que el poder el poder colocar te poder yo no no sé no aspira uno como se suele decir tienen grandezas sino el vivir día a día el querer alegría de que te has ganado con el sudor de tu frente tu trabajo puedes tener alegría porque sabes que has cumplido con ese día de trabajo yp sabes que hay que que puedes tener un una una alegría de decir señor oye cumplido otro día más de trabajo pero ha sido antes Macarena se aquí mi marido estás jubilado ya cuando uno se jubila Mattarella ya todos los contactos conocen ya porque lo puedes pedir favores no poderes no no hay nada más no hay nada Alicante está hundida en en sentido para los jóvenes en Madrid que estuve la semana pasada yo porque mi hijo se tuvo que trasladar de sopor que pagaban una barbaridad el compañero como sea retirado ya que se ha ido a su pueblo entonces dijo no puede mantener el curso entonces se querido que que que replantear todas las cosas todo para poder luego a vivir en un piso compartido

Voz 38 30:16 sé que aún está por buscarla

Voz 39 30:18 porque está todo carísimo setecientos ochocientos novecientos cuando hecho encadenan mi lo máximo teniendo los trabajos Macarena no hay derecho todo hecho tampoco no hay derecho tiene derecho para los jóvenes no hay derecho han en mi hijo sino en en general para muchos chicos y muchos problemas que tiene entre ellos de que no encuentran lo que ellos quiere además como está tan caro los alquileres se cosa aún agobian más hacer que es lo que te puedo decir mandar pues muchísimas gracias y ojalá

Voz 12 30:56 de verdad que su hijo encuentre encuentre su lugar

Voz 38 30:59 un abrazo muy cariñoso gracias buenas tardes adiós Bonnin labios

Voz 6 31:57 millón y medio de Bidart de ello me enviaron dado trepa

Voz 1454 32:11 María Teresa en Twitter de verdad que es triste la situación en este país mi hijo también se tuvo que marchar se fue a Londres hace tres años

Voz 1454 32:43 respecto a eso de buscar la alegría dice Pokemon que es complicado sonreír en la oscuridad cuando lo que te pide el cuerpo es luz

Voz 1 33:41 Manuel buenas noches buenas noches así

Voz 12 33:45 está usted ya en directo gracias por llamar

Voz 16 33:51 yo tengo mucha el hall de de hablar con nadie aunque sea así no porque yo me me siento muy muy solo tengo familia no pero cada uno tiene su casa a su prole yo tengo mientras yo me pueda Valerie pueda algo mantenerme malo bien esto unen resistiendo y aguantando yo ya he cumplido setenta años y como le he dicho a a las señoritas no han entendido muy amable de ir tengo tantas ganas de hablar con alguien explicarme inglesa o darme un puntito un poquito nada más porque la gente me parece ser que no me entiendes yo tampoco de memoria así a explicarme problemas a nadie porque aún lo tiene no lo suyo yo soy en eso muy consciente de cada uno es un mundo pero mi mundo es el mío ya no tengo salida yo he mentido en un pozo de donde ya no puedo salir Iyad ya estoy al límite Magdalena

Voz 1 35:03 cuál es el son Manuel que es lo que le pasa que la gente me entiende

Voz 16 35:08 no yo creo que no me entiende hay gente que si no pero yo ya me siento incapaz de Ellen tiene desahogarme o explicar o intenta que hablar con alguien de mi de mi me es cosa de ni protegen que yo es un problema para mí se hace muy fuerte yo no tenía me desde ya muy asumido yo nací con esta condición que tengo dos millones de nacimiento yo no soy estoy de esto que hay ahora modelo homosexual y lo he pasado muy muy muy mal en la dictadura yo he llamado no vida yo he tenido novia para aparentar una cosa de ellos dos hoy yo me campaba dejaba los guateques cabían en mi época no has como se en la casa es no ir yo me limitaba a poner los disco en el pipí en que el lunes

Voz 1 36:12 el tocadiscos

Voz 16 36:14 eh poca yo entonces eso me cambió ese día podrían disco y me salía me iba intentaba dar sede a ser feliz pero no no no lo era completamente yo aparentaba que viró entonces yo no es criados en padre éramos siete Manu me falta uno le falte Springsteen que por eso veo así me duele más encerrado en mí mismo pero falta ella comenta yo tampoco podía confiarle mi desahogarme confederal de mí cosa no porque ella no entendía era la pelota general yo

Voz 1 36:54 pero ella no lo sabía o no sabía que usted es homosexual nunca lo supo

Voz 16 36:59 nunca nunca un poco como ahora se estila ni eso y a mí no me entra en la cabeza será que yo soy también de otra generación pero ahora resulta que hay un chico que somos Alfaro una chica no piensa todo eso no cuenta las su madre y a su padre y muy bien muy bonito lo aceptan que no vi nada de era de otra generación claro ellos dirías que yo me haga Lorente es que yo no me has ella alta muy de tal canta ese domingo da contenta desde hace año y siete hijo vale murió como consecuencia de las guerras no fue fusilado por qué Express salvó de milagro soborno y por lo camino entonces no tres condenas a muerte siendo inocente cuando cuando la mierda yo no había nacido mi madre cuando de contaba su vida se quedó una con treinta y ocho años

Voz 1454 37:56 pues fíjese

Voz 16 37:57 m con siete hijos

Voz 1 38:00 de vida muy fuerte

Voz 16 38:03 entonces yo no había nacido Leo ya después claro mi padre murió cuando yo tenía tres años en mayor tenía can todo no esté entonces mi hermano el mayor donante en ochenta ellos setenta me lleva diez años pero entonces era la dices ciencia era muy grande y tenía diez veinte El son la mesa para mí para todos pero a mí Él más estaba tampoco no que él no no no venir abajo en un desprecio llevó bueno me me torturaba me me me llevó a pegarme incluso si ducha o tres amenazaba de yo decidí es la época con diecisiete años au Dg6 yo no es que él dirige mil diecisiete yo empecé a trabajar con trece años estaba estudiando según el muro según me contaban le fue última AD arrepentida o no nuevo premio nueve decía si yo como todo misa es malo fue cuando llevaba asienta en la que ya está es algo se suponía debe tener algo preparado a trabajar de un montón es como yo empecé que guía el así conocerse ese año entonces tiene todo el colegio que a la vez que era paisano nuestro donde Periana de mi pueblo de al lado de Málaga no no en el colegio él estaba yo muy mal de me dijo que no está preparado para seguir estudiando entonces ya me dijo que lo que lo lo entonces yo culpo a mi madre hicieron tenía que ayudarla como todo todo mi es malo claro el mayor ser el mayor se hizo cargo de todos nosotros y fue centro de ha de hacer el servicio militar el impulso del estaba Vera muy patriota y lo sigue siendo eh empezó de la empresa era conclusiones como peón y terminó de encargado general ante la parte de una parte de Andalucía Málaga Almería y no sé no es un pueblo un figuras se supo muy bien se jubila anticipadamente su mujer eh mi cuñada que es amado y Carme Mari Carmen me quería Jaime comprende a tu hermano hace esta porque de es diferente a él bien no comprende es no sé decir no se estilaba es decir machista entonces la palabra no existía el hombre de López decía él lo que él lo que había era la verdad tanto un hermano el Mallorca le entonces yo me sentía acosa a una amenaza incluso si tortura o también porque no lo con día somos lo mismo con dos mamás en un acto entonces yo con diecisiete años Yemen mi Colomina que yo ganaba Poulidor sobre de mi mi Deniz manada si se lo daba mi madre enterito soy nací yo tomé la decisión con diez y seis que ciencia de año uno tenía todo nada se me puso eso de la Barcelona si comienzo domina me la guardaba concluye la maletita compre y también al no lo imprescindible había para más a Barcelona en un mes de noviembre como ya hiciese este año con mucho frío en Barcelona lo que Málaga verdad sí

Voz 32 41:41 sí

Voz 16 41:44 allí entre que tardó tres día en seis nos tema llevaban Theron no había como hay ahora tantas cosas le mucho tres ley salen de vacaciones porque entonces estaba la de canciones a las doce de la noche llegaba al último tren pero ese millar holandés tira bastidor Málaga de mala la había hacer un cruce en en alta la la Real

Voz 1 42:15 Manuel perdónenme disculpe no nos podemos detener en tanto detalle Barcelona

Voz 12 42:23 cuántos años cuántos años tenía cuando se marchó diecisiete cuánto tiempo estuvo

Voz 16 42:29 veis en falsifican puso veo mi madre porque yo no sabía ni escribir nada pulsos de la huella de su duelo dan mitad no emiten le colina donde va vender cuando hice la maleta mismo diga dónde va dijo hoy a Marbella trabaja es el hombre sin Orantes mira cómo se cita a mi madre se lo veré yo la deje en la puerta de de de un al alza yo Parra la maletita andando de Málaga en él se coló que a Barcelona cuando iba a Barcelona solo y hice saber dónde ir pero me fue al lado de la estación del Norte ver la estación de Francia firmaba al lado estaba el parque de la Ciudadela me sumo está Ana yo he vuelto pueden Palmira Vance no no está muy desconocida me metí allí

Voz 1 43:32 Manuel tenemos que ir un poco más ligeros pero no podemos estar

Voz 16 43:36 sillón motivo el mundo lo mío e intento de cinto muy muy muy solo muy solo esta noche por ejemplo no oye cobrado la paga nuevo en Ceutí valor a la lo que he tenido derecho protegió cuando he trabajado chico menor entonces no era mi obligación como la ley laboral digo bien no eh que ahora está aseguran Voronin entonces no es que aseguraba unos entonces trabajaba lo leía yo empecé estaba pelando Papa el la de este derrame de seis en Las Palmas de Gran Canaria mejor Barcelona invitó a alguien pasen el servicio militar que entonces era obliga

Voz 42 44:26 todo odio

Voz 16 44:28 bien de mano

Voz 42 44:31 pero el mejor regalo fue para

Voz 16 44:33 la eh bueno bueno bueno señorita para hacerle más por esto porque da más gente le queda hablar claro yo lo entiendo pero yo no tan tajante de oles cobra incluso que paga mañana ya puedo pudo son trescientos sesenta ahí nueve El Muro ambas han subido un euro seguro la no contributiva bien Germán hermana me están apoyando así miro fijamente tampoco es una obligación muy buscado ahí ahí te quedas

Voz 42 45:10 hala agua luz tu constitución yo en casa caso Gomis cómo trabajaban allí no faltaba nada hubiera bajado bueno sitio es Diego muy bien bien en procesión lo extendería recetado mis compañeros antes desarme condicionó

Voz 16 45:30 pero mi casa es a otra cosa yo tenía una cosa eh

Voz 1 45:36 si Manuel cuánto tiempo ha estado usted ocultando su homosexuales

Voz 16 45:42 no sé si no entiende muy duro ahora eso me está saliendo no se me va de la cabeza sobre tomo fue animales e él fue mente cuatro ahora estamos quiso abogó años me faltaba yo mi hermano y hermana claro vendió la responsabilidad que yo no me sentía repuntó hable yo no esta mal solamente impone ella pone todo hay lo que faltaba de nada usted la cuido

Voz 1 46:12 la atendió

Voz 16 46:14 cuando un día ganó una noche vieja el año nuevo que yo trabajo timar a mí me pongo dejaron verla ya estaba admite al mundo lo tienen que pedirle no por porque me sentía hace hablen en cómo era yo me hacía hacían que ya tenían algún padre

Voz 1 46:39 Manuel ha superado ese ese sentimiento de culpa

Voz 16 46:43 me Taylor no el resumen lo esto me déjame Maxine mental desde que esto Lázaro aumentando psiquiatras

Voz 12 46:55 está usted en manos de profesionales entonces que está usted en manos de profesionales está usted en tratamiento

Voz 16 47:02 no creo no sé como si todo fuese bueno me dan cita yo no voy

Voz 1 47:08 por qué no van a Manuel

Voz 16 47:11 mientras estos en base de café porque el alcohol no lo que con una cosa no serían una luego no entonces nunca se tiene que tampoco se ha ceñido body

Voz 1 47:30 Manuel decía usted que no tiene nadie con quién hablar que no tiene a quién contarle cómo cómo se encuentra que no se siente comprendido

Voz 16 47:37 hacer el sufre y a mi a mi hija que a nadie ser malo me falta uno también la demanda lo en yo Kiel hacerle fría nadie ellos periódicamente en ayudan a pagar el impuesto de las pues no vemos cientos estoy tenido nieta Macarena eh vez ha bajado mucho b2 trece años lo que pasa es que no cotizado lo suficiente por qué entonces no era por hora como y ahora con esta reforma laboral ha hecho tengo hubiera o todo es justo muro que lo vivir con eso si ahora yo me puedo se rojo en Facebook Carme con lo que yo lo que yo estaba siempre a la última moda cuando trabajaba gana bueno dice no porque yo he sido un gran profesor nos que seguía sin hace ya cuando infanto mi marido lo mina bajo mira ahí con ella una depresión muy grande entonces Le di le dije a mi hermana no mi familia es la que dando un paño dije lo voy voy a estar solo sin embargo no muchas veces me dan ganas de hacer un cóctel de pastillas

Voz 1 49:00 Manuel hace cuánto Manuel por favor escuchen bien

Voz 16 49:03 quizá no tuvo valor Manuel cuál

Voz 1 49:06 lo que falta a su madre

Voz 16 49:08 está ávido perdón treinta años suponen ya igualito cinco esto no derrocó a él no estoy cajitas tú me da caro y me puede dar

Voz 42 49:40 porque tanto todo muy mal todo un mar y todo por culpa de que hubo Millet bueno soy pero como muchas personas que han trabajado mucho mucho no lleva catorce horas estaba puede estar ante un La Palma

Voz 16 50:08 yo aprendí a hacer un producto

Voz 1 50:11 Manuel está claro que usted ha trabajado mucho

Voz 1454 50:13 la luchado mucho Manuel dice usted que tiene a su familia y que está usted en manos de profesionales que no va a las citas pero que debiera ir sobre todo para evitar noches como la de hoy no que que está usted muy angustiado

Voz 16 50:28 muy mucho tiempo que él cinco y con ello la ONU cada noche hace mucho tiempo le escuchan panorama tengo una palabra muy pum quiera no tengo más hubo chico eh hará Stivel no siempre ha estado en La Salera

Voz 1454 50:47 Manuel desde aquí no podemos hacer mucho más pero sí decirle que le acompañamos que les seguimos acompañando esta madrugada

Voz 16 50:56 hace mucho irme

Voz 1 51:00 Manuel Valls sí qué le voy a pedir un favor y es que acuda usted a su profesional al psicólogo que le está tratando que le está dedicando de acuerdo

Voz 16 51:10 es una es ducado admita y siempre estoy en tensión que luego sale a la pasta y la misma este duda ahí están mis no me hacen caso

Voz 1 51:26 ya pero yo ahora estoy aquí yo lo yo no si usted que los

Voz 1454 51:32 los profesionales pues van probando con cada uno cada persona es un es un mundo y es una es una realidad muy particular Manuel tiene usted que confiar en ellos

Voz 1 51:44 son los únicos que me pueden ayudar

Voz 16 51:49 cuidado con el amigo

Voz 1 51:53 ya que todo todo lo que leo todo lo que le digamos desde aquí va a ser va a ser así claro

Voz 16 51:58 tipos de ellos siempre bien bueno

Voz 1 52:01 nadie lo de eso nadie lo sabe eso Manuel

Voz 16 52:04 el Milan impacte muy mire odio un perrito a mi lado me conmigo burla o no ya un año el menor respeto sí

Voz 1 52:26 para que se hiciera compañía o para que hicieran compañía mutua Manuel

Voz 16 52:30 tenemos que dejar aquí la condensación le voy a pedir parte

Voz 1 52:33 favor por favor que se ve un vaso de agua que se meta en la cama que ponga la radio

Voz 16 52:38 nunca que deje que le acompaña

Voz 1 52:41 tenemos le parece enseguida le voy a leer los los mensajes que hay que hay para usted

Voz 1454 52:48 bueno él es verdad que en noches especialmente complicadas no donde donde a uno se le se le echa se le echa encima todo el vimos el sentimiento de culpa como decía Manuel la pérdida de su madre por mucho que hayan pasado treinta años pues de noches y noches bueno seguimos hablando con Manuel pero ya fuera de antena con su suave

Voz 1454 53:32 lamenta los casos como el de Manuel de gente que trabajó como esclavo sin cotizar la pensión que reciben es miserable bueno galeón lamenta que Emmanuel lo escuchas el programa ayer el que hablamos de la alegría de la felicidad que se dieron muchas ideas para superar situaciones

Voz 1454 54:03 el cobro libélula quiero enviarle mucho ánimo Gabriel también Pokemon quiere recordarle Manuel que toda ayuda es poca pero todo va mucho mejor cuando nos dejamos aconsejar por quién sabe ayudarnos

Voz 44 54:56 un Volvito otro tiro

Voz 6 55:15 sí

Voz 1454 55:28 que la condición sexual de un ser humano puede traerle tantos problemas tanto dolor

Voz 1454 55:37 ustedes una víctima y no es para nada culpable en absoluto

Voz 1454 55:46 bueno Dani Santos quiere compartir su propia experiencia cuando mi hermano me dijo que era homosexual para mi fue un mazazo entonces yo era un ignorante y cuando entendí que el amor es incondicional aprendía aceptarlo ya normalizar lo aunque es verdad que ahora es mucho más fácil que antes

Voz 1454 56:08 se comenta el resto de amigos y amigas que están en estos momentos escribiendo para Manuel dice Gabriel que soltar esas lágrimas seguro que le ha venido bien a Manuel Belinda noche que hay soledades y soledades claro puede ser muy bonita pero cuando tienes con quien compartirla cuándo con quién la comparten este entiende

Voz 33 56:48 vamos a hacer una pausa si les parece que nos va a venir muy bien a todos muy oportuna una pausa informativa es la de las tres las dos en Canarias con Button y el resto de compañeros de los servicios informativos de la Cadena SER