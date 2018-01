Hablar por Hablar (31/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 Serra hablarporhablar Macarena Berlín

Voz 11 04:51 María Isabel buenas noches

Voz 12 04:54 hola buenas noches Macarena adelante

Voz 13 04:55 desde Huelva gracias por llamar el que bonito

Voz 12 04:58 por qué no lo que os puesto ahora de Miguel Carrera de Manuel Carrasco

Voz 14 05:02 es bonito muy muchísimo a eh

Voz 12 05:06 ojalá sea yo el que

Voz 14 05:07 quería reivindicar lo de la señora que ha llamado creo que ha sido de Alicante de su hijo que lo tiene en Madrid los que están perdiendo la alegría porque lo tienen tan complicado con los trabaja el que lo tenga que no lo tenga pues todavía peor porque la precariedad de los sueldo no pueden vivir tienen que vivir todos juntos en un sitio porque no tienen dinero para pagar dos piso y como ella ha dicho también dónde queda dinero para siquiera poder salir como Acentejo intensión para poder disfruta los días que tienen libres porque tienen unos sordos precario y unos trabajos precarios además la alegría la pierden porque no están en su ciudad aunque Madrid es una ciudad muy bonita y estar cerca lo notan en su casa no con con lo suyo y entonces pues la de hoy me he sentido como si fuera yo digo pues voy a hablar para decir que me está pasando lo mismo

Voz 13 06:13 no cuántos hijos tiene fuera María Isabel

Voz 14 06:15 pues fuera nada más que tengo él luego tenemos dos niñas que las tengo aquí en Huelva basó gracias a dio trabaja pero él lo tuvo complica o porque aquí hay poco trabajo y entonces pues se fue a Madrid ya lleva allí un año y medio

Voz 12 06:33 cómo les va

Voz 14 06:35 ha optado que ya lo ha tenido que dejar porque no ha tenido más remedio que dejar lo que ya han terminado no para dándole de hecho les debe en el mes de diciembre desde de enero no le quieren preparaba los papeles para el paro porque parece ser que es lo que quieren es cerrar la empresa y ahora puede poner otra con otro nombre cierta se lo han puesto imposible a los chicos que estaba se han tenido que salir porque ya sin allí sin sin sin pagar no se puede vivir en Madrid eso ya es imposible no nene Uma ah no que pueda vivir en Madrid sin fin percibir el sueldo entonces ahora mismo pues se ha salido y está intentando de que él arreglen el padre tiene lo sé los tangas bastante difícil

Voz 12 07:25 sí y ahora parece ser que tiene

Voz 14 07:27 la otra cosa a la vista está buscando porque la aquí sabe que aquí si allí hay poco aquí no hay nada que entonces que sería allí hasta que les a otra cosa que espero que sea mejor de la que ha tenido bueno le mando un beso muy grande porque creo que me está escuchando porque yo te oigo a son muchísimo tiempo inicio también te escucha

Voz 13 07:54 bueno muchísimas gracias a los dos María Isabel que bonito que estén madre hijo escuchando los tres Radio al mismo tiempo aunque sea en puntos diferentes María Isabel lo cierto es que él

Voz 12 08:04 no está luchando por sus sueños esto sí en pequeña medida pero compensa no si compensan trabajo y el sacrificio

Voz 14 08:13 contenta yo todas las noches y entonces yo gracias a todos a todos a mis ángeles a mi al universo dio a todos los que no lo tenga allí trabajando pero que por lo menos sea un trabajo que pueda vivir porque algunas ese nosotros tenemos que ayudarles desde aquí porque no tiene para terminar el mes entonces pues son mil euros vale mil euro pero que se los pague porque es que sino se lo pagan entonces ya pues no no no puede lo puede y él le gusta está bien sea sea se ha ambientado bien con la ciudad estaba tan grande al Huelva que tiene ciento cuarenta mil habitantes Chacho Ahmadi ha sido un tío un tío muy listo porque ha estado con una moto correteando todo las apartamento que ha tenido el que llevarlas ya de hilos son muy muy muy muy bien pero luego hay otras personas que viven nada más que para vivir de los demás de lo pobrecitos que trabajan

Voz 12 09:25 atrapado con alguno sí sí sí

Voz 14 09:28 sí se ha topado con uno bien bien grande bien fue vamos que como decimos por aquí no que tiene

Voz 17 09:42 no tiene conciencia

Voz 12 09:44 pero eh

Voz 14 09:45 ah ya el consumo con lo que tenga que les de parar él ahí no pierde las esperanzas de siempre dice que algo les sale que les sale que les sale lo que él está allí porque aquí ya estuvo tres años sin trabajo ya no podía ser ya estuvo a punto ya de incluso una depresión ya pues bueno pues ya está yo lo que quiero es pero como esta señora diese que pierden la alegría y es una pena que nuestros jóvenes pierdan la alegría así que yo lo que quiero es eso que aquí se arreglan las cosas donde está aunque ya no va a trabajar más allí pero que le arreglen las cosas justo que sean justos que lo único que yo pido que sean justo y que ahora tiene otra cosa a la vista y que les Arga porque cuando lo pruebe no saben lo contento que de esas porque era un tío de verdad súper simpático está basado cariñoso además canta toca la guitarra así

Voz 12 10:49 canta bien sí muy bien pues que nos llame una madrugada Chile apenas si toca lo murió es mi que te llame un día

Voz 14 10:57 para que te cante por Manolo García

Voz 12 10:59 manta fenómeno bien becas y celebramos él

Voz 14 11:03 incluso aquí en Huelva antes de irse para ganarse un dinerillo puede pero los AD así a como se llama cuando el dueto se llama esté ahora mismo no once

Voz 12 11:15 nadie relata

Voz 14 11:17 y lo hacía no sé si se llamó dueto lo hacía y lo hace bastante bien porque luego toca mucho flamenquito también pero me en inglés

Voz 13 11:28 bueno danos encantar a Nos encantará comprobarlo María Isabel muchísima suerte para los dos

Voz 14 11:35 pues muchísimas gracias por habernos atendido Macarena

Voz 13 11:38 un abrazo

Voz 14 11:40 un abrazo para ti buena noche

Voz 8 11:56 a votar Carlos Ríos no obstante Low

Voz 11 12:36 usted no escucha durante todo el día es momento ahora de que los otros escuchemos a usted en la Cadena Ser novecientos cien ochocientos el número de teléfono gratuito del programa para hablar por hablar en directo para compartir novecientos cien ochocientos buenos días digo buenas noches Choni hola

Voz 13 13:00 bueno ya no sabes ni ni ni a qué hora de aquí ahora está son las tres y veinte por cierto las dos y veinte en Canarias muchísimas gracias por llamar

Voz 14 13:08 me la dan aire que Mazzarella nos acompaña tú y tú y toda la gente que ha que es el programa los expuestos desde hace muchos años por otra parte por desgracia pero por otra parte me alegro de ella versos escucha todas desde hace muchísimos años pero bueno yo quería comentaros que ayer escuché un señor que decía que tenía un hijo en un hospital que él no tenía medios de estar cerca de los citando

Voz 13 13:36 sí bueno han conseguido una habitación pero es verdad que no está cerca ese es el problema se tienen que cruzar todo Madrid

Voz 14 13:42 sí bueno hago yo si estuviera cerca de verdad que no se bloquearía porque yo por desgracia voy a decir que él puede Nico qué puede hacer es ir al asistente social porque yo he tenido la experiencia pues igual que él ya estaba en Madrid lo que pasa aquí hace veintiséis años ya a Madrid con un hijo en La Paz entonces yo no tenían medios de moverme ninguna parte por ningún sitio que tenían allí te sangraba en porque por una habitación ya a mil doscientas pesetas todos los días y no dormía solamente era por tener a Hellín es cosas y es verdad que está muy desatendido eso que en algún momento se tiene que hacer cargo de pensar que la gente que estamos con una persona enferma estamos fuera de nuestras ciudades no hay manera de no se vea ya no te digo de acomodarse pero por lo menos como mínimo de poder charlar de porque era uno lavar la ropa de poder uno estar porque del hospital de llevan más que me parece que estaban lo

Voz 12 14:48 el niño o la niña está en quemados

Voz 14 14:52 sí claro yo también tuve lo estuve en la UCI y luego estuvimos en una habitación y estemos rodando en las zonas P de él yo vi allí yo por suerte podía costear una habitación yo veía gente que estaba en los salones por allá abajo ya estaban tirados eso es tremendo es tremendo tremendo cuando Aspas acompañando a un niño que como yo no saber si va a salir honor que yo estuve diez meses allí para mal resultado porque lo perdió un hijo con once años

Voz 13 15:32 claro sí

Voz 14 15:37 vosotros me habéis ayudado tanto por la noche en que los sólo podéis imaginar cuando oigo una persona como ayer un vuelo no sé qué y lo sabe que es acompañó en el Chad otras veces escucho desde la caverna pero hasta las cuatro media siempre porque porque escucho las cosas que son muy parecidas a lo que ha pasado yo y aunque no sean parecidas veo que cuando entra una persona con una alegría digo tiene que haber de todo en la vida es verdad que tiene que haber de todo pero cuenta injusticia hay ese señor ayer que estaba pensando todo el tiempo si yo vivir allí si yo pudiera estar allí pudiera hacerle algo pero yo le aconsejo que vaya al asistente social

Voz 12 16:25 sí del hospital del mismo hospital quiero

Voz 14 16:28 allá eh porque le dan un dinero por estar allí todos los días que suman ese día es más que una miseria pero por lo menos que diga que sí no sí no tienen casas porque me he enterado yo ahora porque también he llamado yo allí esta mañana tienen casas como de acogida se acomode para que la gente que tiene niños los hospitales vayan a la habitación simplemente no es que Artiles en un apartamento tienen tienen una habitación y a lo mejor sí pregunta uno ya otro y a otro y que pregunté que él algún sitio al mejor sino pues alguien que esté cerca de este hospital por Dios

Voz 13 17:07 si tengo que seguir moviéndose desde luego ni lo cierto es que hay un pequeño matiz y es que la persona que está ingresada es un adulto

Voz 18 17:15 sufrió un accidente laboral

Voz 14 17:17 no perdón sino unos botones que nos escucha

Voz 13 17:20 muy bien ayer este fue el eh

Voz 19 17:22 esta fue la pena desde luego que sí a un un adulto que si a un niño

Voz 14 17:30 a ver cuándo tienes una persona en un hospital no saber si es la inquietud que tienes

Voz 12 17:36 claro porque la persona que está en Madrid

Voz 14 17:39 no pero los derechos los tiene que tener igual

Voz 12 17:44 porque es que si a un niño que

Voz 14 17:45 sea una persona mayor igual no yo tuve la desgracia de tener que estar allí con un niño que cumplía de ahí los años que yo le cantara allí bien pues los pasillos llorando pero cuando yo llegaba aquí a la habitación pues tenía que sonreír ley hablarle de otra manera no los hospitales son tremendos Macarena os escucha mucha gente desde los

Voz 12 18:13 entonces es verdad es verdad porque

Voz 14 18:15 yo soy consciente de ello porque hay muchas Sepes estaba ingresada porque desde que pasó lo de mi hijo ha ido bajando escalones inmensa opera ve varias cosas si os he escuchado estén donde estén yo veía que la gente sino estaba muy mal a una persona que esté muy mal os escucha

Voz 18 18:35 os vamos a enviar desde aquí un abrazo como siempre que que reconforta y que acompañe siempre los tenemos muy presentes Johnny muchísimas gracias por llamar

Voz 14 18:45 nada gracias a vosotros por la compañía que nos hace reír que de vez en cuando pensemos la cosa en positivo porque ellos verdad que tenido malos momentos malos días malos años siempre he pensado estoy mirando de verdad valor todo lo que tengo aunque haya perdido una cosa tan grande como esa me dijo que eso no va a haber nada ni nadie que me lo pueda devolver por desgracia porque daría mi vida no setenta vidas que tuviera pero de verdad valoramos todo lo que tenemos

Voz 19 19:19 de verdad podemos ser

Voz 14 19:22 poco más felices y no pensar en todo lo humano lo que nos está pasando ya ha aprendido a vivir día a día momento momento no porque si no si piensas en que dentro de un mes de puede pasar algo dentro de mañana cuando salgas de aguas algo disfruta si duermes te insulta si comes disfrútalo habla con tu familia dile que quieres mucho a tu familia porque a veces no lo decimos

Voz 16 19:49 a los hijos yo también es

Voz 14 19:51 echado unas señoras que decían que sus hijos no le hacían caso

Voz 12 19:55 sí es que a mi hijo es un poco descastado

Voz 14 19:58 en ese sentido yo me quedé con otro hijo solamente aunque no me lo diga voy de vez en cuando leí el empujó no así como de broma y le digo venga que te quiero hasta el cielo hay que ir es que con no hijo que es verdad decir la verdad es lo que tienes diré entraron a eso es lo más bonito que puede haber en el mundo se me lo dice mi nieto que tengo de tres años

Voz 17 20:25 eso les

Voz 14 20:26 Nieto tiene bueno Barker dirá estamos a treinta y uno el día uno a cumplir cuatro él él es solamente tengo ese no pero él hemos hablado mucho de su tío juguetes que tiene que yo guardaba todo que él no sabía ni que guardas por guardar he guardado hasta luego tiene una mascarilla que tenía Le hemos enseñado desde chiquitín las fotos de su tío y ha aprendido a querer le porque yo lo que quiero es que el económica que ya que no va a tener ningún tipo más por desgracia pues quiero que le conozco que le quiera entonces yo me pregunto no digo yo el tío digo te han mandado alguna cosa hay que me manda todos los días porque está cerca de mi llegó cuéntale pero si me dice quiero hasta el hielo dice porque él me cuida todos los días que mira Macarena verdad que dentro del dolor que tengo de haber crecido lo que perdido que te diga que te quiero un nietos para el cielo mira es que me puedo morir tranquila ya de verdad o sea que hay que valorar lo poco o mucho que tengamos por desgracia cuando hay que pasar un fin hay que aguantar el tirón y decir venga vamos a ser positivos íbamos ahí cuando llega alguien una persona llegada a vuestro programa allí habla hice yo pero estar alegre porque yo soy muy positiva ETA digo mira me dan ganas de levantarme de la cama ahora mismo porque estoy en la cama se tomen

Voz 12 22:08 claro que hay gente que es verdad que Saleh creí de verdad es la primera vez que contagia verdad

Voz 14 22:14 mira el otro día no pudo aguantarlo el otro día una señora que que se calle te acuerdas

Voz 12 22:19 sí a Joyce Biar por uno arriba

Voz 14 22:22 pues no señora hoy lo primero que cualquiera que me y estaba sola

Voz 12 22:27 pero el mito

Voz 14 22:28 ahí Macarena no podía más que la mujer no podía articular palabra por la rifa que te cuenta sea pegan golpe no pues desde la risa

Voz 16 22:42 porque yo estima que el el el el

Voz 14 22:45 es programón que tenía encima encima dijo estaba más hay que ponerle un punto de alegría me daba mucha pena el que ese señor no tenga algo algo que pueda estar más cerca de esa persona que está hospitalizada pero que lo mueva que lo mueva que yo cuando estuve allí en el hospital y hace veintiséis años que estuve bueno que me marché allí yo a mí no me deja venía estar con mi hijo por la noche sin embargo liquida

Voz 19 23:15 eh le podía quedar con él

Voz 13 23:19 Choni muchísimas gracias por contagiar nos de de su luz sí de su alegría muchísimas gracias

Voz 14 23:25 muchísimas gracias a vosotros y a todos los chatines que son extraordinarios

Voz 13 23:30 buenas noches

Voz 3 23:42 sí

Voz 11 23:50 Víctor Gerónimo valorar todo lo que tenemos el gran tesoro de la vida el secreto de la felicidad

Voz 12 24:40 Antonio buenas noches buenas noches

Voz 13 24:42 pues no desde Zaragoza gracias gracias por llamar

Voz 21 24:46 gracias por llamarnos a mí que os escucho todas las noches

Voz 19 24:51 pues fue no

Voz 21 24:54 yo hace un trece meses que me

Voz 19 24:56 pero si es muy malita estuve un mes

Voz 21 25:04 estuve dos semanas que no contaban conmigo y al final pues

Voz 19 25:09 salir para adelante me volvieron

Voz 21 25:11 pero otra vez

Voz 19 25:15 saldría adelante con mucho

Voz 21 25:19 con mucho trabajo pero salí ahora pues estoy en casa estoy bastante bien

Voz 13 25:27 se está recuperando bien me estoy recuperando

Voz 21 25:30 también hizo cuando estuve la UCI pues estuve todo a mi familia a mis hermanas mis hijas que tengo otra es que son tres soles mi sobrina mi marido todos UCI osea en la sala las peras esperando porque claro la II Semana primeras tuve pues que no contaban conmigo luego ya me al mes así las enfermeras muy maja muy bien solo hubo una que bueno pero bueno para que quiero recordar a nada esa no se portaron muy bien los médicos éxitos conmigo mi fijas de maravilla tengo una sobre todo la pequeña que está conmigo está en Gaza in me cuidaba como a un bebé porque yo no podía andar yo no me podía levantar de la cama minada ya me cogía en brazos me levantaba de la cama y mira que mido uno setenta y tantos que soy grande fuerte osea a pesos menos pero bueno eso tengo tres hijas que eso son de maravilla se han portado conmigo de maravilla cuando oigo que hay hijos que no le hacen caso de los padres Si los abandonan y todo eso me hace mucho duelo porque yo en pensar las hijas que tengo que tengo tres maravilla la pequeña la pequeña es que eso es

Voz 19 27:07 vi vi como mi Pepi yo digo siempre me vi Mi Pepi mamá yo me me Casa de esta vez siempre contigo está el sí pero yo Bilbija que vas a hacer siempre conmigo cariño sí

Voz 21 27:26 luego en el trabajo se han portado muy bien con ella que las horas que podía yo trabajaba llevada que no le han cambiado el turno varias veces para que ella pueda estar conmigo y me me acompañe viene conmigo a los médicos bien al todo

Voz 19 27:44 en fin besos que me que me come vamos

Voz 13 27:49 me pregunto Antonia así se asustó usted mucho viendo que toda la familia que sus hijas estaban allí pendientes de usted

Voz 0988 27:56 sí bueno yo no me enteré yo estuve

Voz 21 28:01 estuve vamos pero me digo no contaban conmigo dos semanas no me Panea morfina me el de todo y no lo volví a Annecy hasta que un médico de la UCI dijo nada hay que operarla porque esto es que algo de la operación de entró ha salido mal y entonces me abrieron otra vez a los cuatro día me volvieron a mi hija era que la pan creía se me había soltado porque dicen que es una es tienen una fibra muy fina y es muy delicada para cuando se cose y que se suelta hace puedes soltar no entonces a mi tuve la mala suerte que se me soltó

Voz 13 28:45 sí claro entonces Antonia no nos entra usted de nada no entonces sólo ha sufrido lo que ha pasado Dolores

Voz 12 28:51 no los dos semanas no

Voz 21 28:53 después las otras dos semanas estuve la UCI Si si no podía hablar porque me hicieron el agujero este que yacen hacen en las encanta que no sí

Voz 0988 29:02 el como sea maltratado río

Voz 22 29:04 que si no se recupera lo cierto es que bueno que

Voz 12 29:07 si no podía hablar de todo

Voz 19 29:10 IMI Pepi me

Voz 21 29:12 yo le hablaba por señas Si ya me me entendía de la única que me entendía ahí otra me llevo una pizarra para que pudiera escribir y como no tenía fuerza porque no tenía fuerza porque tú bien me sí moverme de la cama ni nada decía que no tenía fuerza para escribir mi cuando saltaron de la cambió no podía ni andar ni nada sea que queda como un bebé que no empezaba once a empezaban empezaba y eso Mijas lo pasaron muy mal ha habido gente que visto de pues iros ya con ella a la UCI

Voz 12 29:58 qué felices están ahora eh que felices están ustedes

Voz 21 30:03 yo sino que está lágrimas de emoción no viven miedo de Barcelona eh

Voz 23 30:10 muy dos mil once con pues

Voz 21 30:15 el acotes

Voz 24 30:19 entonces Boris

Voz 23 30:20 águila hubiera estado y a mí no me pasó estaba bien

Voz 12 30:27 pero bueno ya cuánto lo siento Antonio

Voz 21 30:29 Emma hacia la vida es así entonces pues he vendido más a mí que mientras me da ha querido que decir algo dando porque a uno a uno me puedo valer bien muchas cosas hola y eso pero

Voz 19 30:46 bueno ya tengo mi Pepi

Voz 21 30:50 mí me voy a casos muy buenas pero también claro cada uno

Voz 13 30:59 estás especialmente cariñoso no atiende de manera especial

Voz 21 31:03 no me he

Voz 0988 31:08 está mío que que me viste me disimules

Voz 12 31:12 entonces mi abuela pues ahora lo que tiene que ser ustedes cuidarse y cuidarse mucho muchísimas gracias por llamar Antonia que descanso usted

Voz 21 31:21 gracias a vosotros hoy me quedo durmiendo con la radio con vosotros

Voz 13 31:26 muy amable como un abrazo muy cariñoso

Voz 0988 31:29 la hacia Un

Voz 25 31:34 en eh con

Voz 26 31:55 eh

Voz 25 32:18 a ello

Voz 12 32:23 Montserrat buenas noches buenas noches desde Málaga gracias por llamar

Voz 16 32:29 a ustedes escuchar yo quería hablar pues que el día uno termina la

Voz 19 32:43 casa con con perros sí

Voz 16 32:46 entonces pues aquellas personas cazan con animales los abandonan directamente a Juan Marsé de la naturaleza y yo soy voluntaria de un refugio de galgos aquí la verdad nos llegan animalitos recuperamos animales el cuello cortaba todos casa cables microchip enfermos con les madre mía

Voz 19 33:16 con a penas más

Voz 16 33:19 pues es una barbaridad lo que dicen a pesar de que los calderos dicen que los cuidan bien es cierto yo de hecho tengo un galgo ir fue recuperado en el fondo de un barranco que me parece a mí dice parta la otra pata la tiene tiene regular y la verdad que es una pena que es un ser humano utilice a los en este caso lo galgos y los podencos como herramientas de trabajo de diversión más que de trabajo de diversión

Voz 18 33:56 eso es lo más tremendo no la crueldad por diversión

Voz 16 34:01 sí porque algo le hace ganar muchísimo dinero pero las mentalidades de alguien tú me has costado dinero tú me has hecho ganar dinero y ahora vas a morir sufriendo porque no llevan un veterinario para que los duerman no los fe de que otras personas los cuide no los abandonan directamente o los cuelga

Voz 13 34:24 pero Montserrat porque no hay sensibilidades que es gente especialmente salvaje porque es dice

Voz 16 34:30 entonces no es muy difícil yo en el refugio en el que soy voluntaria que cada día nos llegan más que no entiendo no entiendo porque el galos un perro muy noble yo muchas veces me pregunto como el mío que es el que más conozco porque lleva cinco años viviendo conmigo que hay en el ser humano no lo entiendo después de lo que todo

Voz 13 34:57 sigue creyendo en el ser humano

Voz 16 34:59 efectivamente en en nuestro refugio que se llama galgos en familia rescatamos galgos los re habitamos los damos en adopción Si Iber perro como entra

Voz 19 35:15 con miedo enfermo

Voz 16 35:18 Iker luego ese animal se vaya totalmente recuperado y creyendo otra vez en el ser humano no entiendo por qué hacen esto con estos pobres animales no entiendo el domingo va a haber una manifestación en toda España en contra de la caza con perros porque además no sólo es el perro los animales que cazan por cazar los jabalíes las liebres los conejos pero porque luego me dice bueno este perro sale cazo una liebre y yo me dije me la como no la tiro en el monte yo me lo quito Illa Kirby

Voz 13 36:07 Montserrat recordamos el nombre de la asociación es el refugio galgos en familia

Voz 16 36:12 galgos en Familia otra cosa que sí que yo quería comentar los están llegando tanto galgos que nos estaba haciendo falta voluntarios entonces tenemos nuestra página Web Os que tienen Málaga quisiera hacerse voluntario de algo en familia

Voz 12 36:32 la direcciones Montserrat

Voz 16 36:34 y WWW galgos en familia todo junto junto o de res

Voz 18 36:43 Montserrat pues muchísimas gracias

Voz 16 36:45 gracias a vosotros por escuchar y a ver si va cambiando un poco la mentalidad ni cuidamos a el entorno endurecen las leyes Mons

Voz 12 36:55 nuestra

Voz 16 36:58 hay mucho dinero de por medio eso es lo malo gracias por llamar de llenar las personas puedan

Voz 8 37:10 no

Voz 11 37:24 escribe Pokemon que quién maltrata un animal maltrata a sus semejante que no son especialistas que son bestias

Voz 8 37:34 eh

Voz 11 37:39 a Gabriel le dan las gracias a Montserrat por poner voz a los silentes animales maltratados

Voz 8 37:49 aquí

Voz 11 38:20 bien Oviedo nos escucha José Antonio buenas noches

Voz 0988 38:23 hola Macarena buenas noches mujer ya estaba medio durmiendo pero

Voz 12 38:27 las para hacerlo

Voz 0988 38:30 en fin bueno habría tantas cosas que comentar pero en un principio tu compañera de transmitir la idea de hablar acerca de cuándo presidir el tabaco

Voz 22 38:42 sí porque creo recordar que de forma

Voz 0988 38:45 ideal estabais haciendo mención sobre el tema de perder peso si la memoria no me falla creo

Voz 13 38:50 bueno te cuando ha asumido un reto de manera colectiva estábamos hablando de un pueblo donde donde sus vecinos pues han decidido unirse para perder todos peso pararla porque entre todos siempre es mucho más fácil

Voz 12 39:02 no yo tenía lo bien

Voz 22 39:04 pero está es haré Macarena mejor memoria que muchos bueno ojalá

Voz 0988 39:10 tengo una idea porque por lo siguiente bueno sería para otro día por circunstancias de que de manera normal los hijos crecen en El Nido lo abandonan que es ley de vida y demás pero bueno sería otra historia con con vistas a a entrar en antena otro día tocar la armónica yo tocó la armónica hace muchos años pero vamos voy coincide que no es la circunstancia porque tengo un hijo que tienen que

Voz 22 39:33 el lugar por lo tanto se acuerda normalmente despertarlo porque de lo contrario Carlos daría me rompería la crisma ya ya me acuerdo

Voz 12 39:41 usted José llovió yo creo que te

Voz 22 39:43 qué violetas Imperiales de olvido María vieja simple

Voz 13 39:46 cuál es también otra pero hace ya al menos ocho años

Voz 22 39:50 pues igual igual Fornel vaciaron la Rebollo la portería es hombre

Voz 0988 39:58 daba Macarena que la la Filarmónica es un instrumento digamos un poco limitado pero con independencia de eso hay una gama amplia de canciones que salen tan usuales pasodoble rancheras boleros etc E incluso buen hombre algunas pues no se pueden plantear por por circunstancias de las notas que no pero pero no obstante si hay hay muchas intentar desde cualquier día estoy a vuestra disposición para tocar alguna cosa

Voz 22 40:26 que incluso es más aquí en Oviedo en la Cadena Ser

Voz 0988 40:28 tengo un compromiso hecho iba a ver si cualquier día acudo con independencia de dejarlo cobraba o o Viña en directo iba Charles con qué motivo es especialmente Macarena si veía a parte de de de seguir el hilo de la comunicación con lo que iba a lo del tabaco pero en un principio con la finalidad precisas de que no de que permitan poco la afición por la armónica claro yo tengo ahora sesenta y siete años

Voz 22 40:51 pero ten en cuenta que al compás de lo que quería mencionar

Voz 0988 40:53 que ya lo lo digo sobre la marcha era haber prescindido del mismo es decir de la ausencia del tabaco

Voz 22 41:00 sí indudablemente la capacidad

Voz 0988 41:03 sí ganó

Voz 12 41:05 dado especialmente claro fíjate lo que son

Voz 0988 41:08 circunstancias esto entre lo digo como anécdota que dice Un día mi esposa hace unos años eh porque lo dejé un diecinueve de agosto de cuando yo tenía cincuenta y nueve sesenta y siete cubrirlos pues bueno van camino de nueve a ellos irme dice la mujer nunca cantar hasta después de los sesenta digo hombres bula se que muy vive no lo hago pero caramba y los que lo hacen peor ahí indudablemente pues si yo creo que alguna optaba ahí impotencia en en la calidad de voz fíjate que en esto que no me quiero desviar del tema que me quería mencionar pero permíteme que te diga Macarena

Voz 22 41:40 oye vibraba ante claro

Voz 0988 41:43 te comento desde luego uno de los grandes inventos esto de las nuevas tecnologías dentro del riesgo que pueda implicar al mismo tiempo no pero por ejemplo al al iniciarse el año diecisiete el año pasado nuestros hijos nos regalaron un móvil de estos no para cada uno mi esposa devolvió algo o lo devolvió hola yo me quedé con el Macarena te digo que yo estoy más contento aún guaje con zapatos porque se giró que Bubble tal coste que sí es cierto que tengo las múltiples aplicaciones que existen quizás haya otras tantas o más que desconozca pero bueno poco a poco puede ir ampliando el tema pero es una canción o algunas tendrán derecho de reserva de dominio lo que sea pero es una auténtica maravilloso y fíjate de Die soy fan miraban mucho a Pepe Blanco con Carmen Morell que también me gusta que en sus canciones así Antonio Molina fíjate lo que son las cosas que ciertamente sido y mencionar lo siguiente que la voz que no cambiaba nunca digo hombre no cambiará indudablemente in cuando

Voz 12 42:49 no cambia el tono no cambió el alto número envejece

Voz 0988 42:53 es lo que desgraciadamente cambia es la potencia

Voz 12 42:55 claro verdad fíjate lo que son las cosas

Voz 0988 42:58 no quiero ser reiterativo en los comentarios pero por ejemplo en este caso concreto de Pepe Blanco que nación el once mil ochocientos once y murió en el ochenta y uno con setenta años indudablemente cuando estaban vísperas un par de años tal vez antes de fallecer un poco hay en la potencia de voz era muy muy

Voz 22 43:14 cultivable Antonio Molina que también tenía cierta admiración

Voz 0988 43:17 burel pues indudablemente tenía idea que eran sesenta y dos pero bueno falleció sesenta y cuatro pues también un poquito antes en esa es mi España querida indudablemente vamos a las redes sociales tal y cuando se le ve ya así un poquito más mayor y a otro hijos que por fortuna ocio luego que afortunadamente viven todos pues quiero decir que también notaba eh salvando las distancia con con respecto y no me quiero perder en más consideraciones por ejemplo con claro pero esa es otra otro tema con Joselito y extraordinario caro eh fue un cambio de voz pero sería es una historia distinta pero en el caso concreto de Antonio Molina por ejemplo pues oye indudablemente sí se puede apreciar la Caron cuántos no habría hecho lo hombre aparte del factor tabaco que también juega una baza importante ir respecto a este comentario que era lo que me quería centrar del tabaco sí recuerdo por ejemplo otro Juanito Valderrama que sí mencionaba él que él cuidaba la voz claro también hoy decir incluso se lo firme parece

Voz 22 44:18 eh

Voz 0988 44:18 que ha te voy a decir a caramba

Voz 22 44:21 Conchita Piquer como es la madre de la Vega como era en nombre de Conchita en esa Piquer chicos

Voz 0988 44:29 a ver si creo que ya mencionó en un momento dado como diciendo playing con relación a incluso a Farina dice tengamos en cuenta que si Isabel por ejemplo música que la nota que salía de la garganta ya no volvía a centrar es decir en el sentido de que había que cuidarse cuidar agarrado

Voz 22 44:48 yo te diría que tengo un timbre salvaje lo Abi por la circunstancia haber

Voz 13 44:54 te recuerdo que ya me lo ha dicho usted en una ocasión que tiene un timbre salvaje y es verdad que tiene usted mucha energía en la voz mucha potencia

Voz 22 45:01 sí ciertamente con sesenta años que tengo

Voz 0988 45:03 me gusta mucho bueno ésa que dice sin ir más lejos fuera hice aquí pero el modo en la tabla te quiero como gloria

Voz 22 45:15 pero bueno me callo porque si lo sé porque

Voz 0988 45:21 circunstancia que en el piso de abajo no vive nadie arriba pues bueno pero bueno eso para otro día así que toca la armónica yo estoy digo algo entonces en lo que respecta al tema del tabaco porque soy muy obsesivo de te diré que en una ocasión y no sé en qué es

Voz 22 45:34 instancia fue un qué cadena ya dos años fue lo que se denomina eso Trending Topic

Voz 0988 45:40 es la palabra adecuada puede usted del tema más comer

Voz 22 45:42 dado en Twitter si es Trending Topic no me gusta me quedaré yo sí sí el tema más comercial

Voz 0988 45:49 coincidió que había sido en Onda Cero Radio fíjate venía de un poco de cachondeo perdóname por la expresión hace dos años largos y de un bar venía con un buen amigo aquí en Oviedo eh tal apellido Romero no me Robert que canta por por Farina que lo borda que lo borda justo llegar aquí bueno fue ya te diré la circunstancia por lo que fue eso eso expansión tan grande porque bueno yo soy un beso muy expansivo empecé hablando en el ámbito familiar de varias cosas bueno adelantar al día siguiente fue una sorpresa terrible que es por lo acontecido pero bueno al final al final si les toque la armónica también otros usos ni te diré que en lo del tabaco hombre yo desde aquí ahora mismo invito a a España a España entera que no estaban oyendo mucha gente recuerdo mi época de estudiante que me examine en la Universidad Laboral de Gijón y luego fui para Córdoba y creo que es uno de las buenas cosas que en el régimen anterior se habían hecho con eso no quiero centrarme en ningún ámbito de política pero porque nací en el cincuenta vamos camino del sesenta Ivonne pues e ido sí unos estudios de lo cual estaban en régimen interno en Córdoba Hoy tengo es añoranza que tengo ganas de volver por allí lo que ocurre ahora el factor de la vista me condiciona un poquitín también porque hice la mili por ejemplo en el Sahara ir licenciado venía con cero veinte cero setenta más o menos luego por las circunstancias normales de la vida fue aumentando la graduación yo ahora tengo bastante pero bueno tengo ocho nueve años que es es un poco más de la cuenta no no significa que aunque tengas fardos en León de noche es lo que denominan la federal nocturna y es preferible abstenerse de conducir de noche a ser posible no te parece

Voz 22 47:33 Macarena pues sí desde luego

Voz 0988 47:36 bueno con esta circunstancia te diré que al compás de lo que de mi época de estudiante sí recuerdo una frase yo ahora yo soy muy amigo de la filosofía pero recuerdo una frase de uno de los profesores le decía consigna dar bueno allá por los años sesenta elige lo más difícil de triunfará

Voz 12 47:53 hombre elige lo más difícil de triunfarán

Voz 0988 47:56 o no es nada fácil llevarlo a cabo pero bueno no dejaba de ser una consigna bonita verdad

Voz 18 48:01 sin duda le obligaba a uno a exportarse

Voz 0988 48:05 metidos en harina en ese tema Te diré de otro buen compañero aquí en el campo editorial que habíamos trabajado juntos y eso sí que me llamó la atención y me quedé con ella te lo voy a decir para que España entera contiene no es algo que forman parte de una buena de una gran verdad lo que ocurre es que claro es muy relativo acorde con las circunstancias y como sea pero te lo voy a transmitir que me había dicho esté

Voz 22 48:29 venga este buen amigo

Voz 0988 48:31 decía el país procedente de Zamora decía el que importa que El Mundo me critique si el Tribunal de mi conciencia me al fuel

Voz 12 48:39 qué bonito es bonita frase y poderosa muy rotunda

Voz 0988 48:43 es muy rotunda si esto es mi amigo Moncho Caledonia el saludo por cierto que le perdí la pista ir procede de Zamora pero tengo ganas debe estar en contacto con con con su persona

Voz 12 48:54 Afalah esté escuchando y se de por aludido

Voz 0988 48:57 que quedó viudo su esposa se parecía Rocío Jurado fue todo lo que son las cosas

Voz 18 49:01 pero en la voz con el físico

Voz 0988 49:04 ella físico el físico no en la voz no me acuerdo porque no tuve mucho una en el físico en el físico cuando esa es la circunstancia curiosa así el se llama pues bueno Ramón tiene un apellido curioso porque además es Bragado de apellido

Voz 12 49:16 fíjate una muchos más datos no hay nada que pero tampoco nos pero hacer identificación una persona que tampoco ha pedido ser identificada

Voz 0988 49:25 por supuesto si yo soy José Antonio Sin por una circunstancia que está tal pues que con mucho gusto tomaremos un café aquí en Oviedo en cualquier momento bueno pues

Voz 13 49:32 sería bonito verdad hemos Enrech tomábamos el hilo

Voz 0988 49:35 si el hilo de lo de la del tabaco porque no espía al tren ya como como el factor tiempo y yo vi las orejas al lobo

Voz 12 49:42 sí indudablemente con el tabaco

Voz 0988 49:44 Macarena pensamos que un hermano mío dejó cuatro años diez años menos que yo que tiene tiene cincuenta y siete pasó que cuando lo retomó pues caramba como aquel que dice tomó las cosechas que había dejado de fumar entonces en un determinado momento corría el año dos mil nueve creo sí efectivamente en marzo en casa en mi hogar pues dije en el aseo

Voz 22 50:10 la orina sangre yo entonces me alarmó al al dispensario médico

Voz 0988 50:15 vamos lo ambulatorio como lo queramos denominar pues en la tercera edición aproximadamente o cuarta en apariencia al pilla era anormal cosa que se lo transmití a la a la a la enfermedad pero me parece que empieza normal y bueno analizarlo ir lo habían calificado como una materia severa es decir que podía ser camino de cáncer y más por fortuna no fue así

Voz 12 50:37 no se limitaron a decir

Voz 0988 50:40 firme con común de forma auténtica que eso había sido consecuencias del Amico Tina que no solamente es cáncer de regía en este caso afectaba la vejiga que había genera una verrugas sangrante es consecuencia de la puñetera nicotina dije alertaba al médico bueno es aquel tabaco poco tabaco nada así me lo tuve y evidentemente pues bueno lo lo lo puso firme al cabo de un año un resulta que Federico que María

Voz 22 51:05 que se cortó me oyes no no sí sí léxico

Voz 0988 51:09 dijeron que me traicione a mí mismo digo de un paquete entero al campo un año Piqué será posible pero había sido ensueños en sueños que osea que por fortuna ha seguido fiel a eso indudablemente pues ya te digo la capacidad pulmonar tanto para cantar como para soplar literalmente en armonía

Voz 13 51:24 a mejoraron considerablemente José Antonio sabe que me encanta hablar con usted sobre todo escucharle pero nos hemos quedado sin tiempo

Voz 22 51:32 pero sabíamos que nos iba a pasar verdad estoy

Voz 0988 51:34 iré a tu disposición en cualquier otra ocasión iremos cambiando impresiones títere dedicaré pues un tango en Valls un pasodoble

Voz 12 51:41 lo que tercie es un lo lírico con ni tengo ya les voy pidiendo un tango para TV lo vaya practicando qué le parece

Voz 0988 51:49 pues me parece correcto es la de Adiós muchachos entre otras cosas a tu disposición muy buenas noches ya esta mañana ácidos