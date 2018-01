Hablar por Hablar (31/01/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 SER hablarporhablar Macarena Berlín



Voz 10 04:25 a esta madrugada de miércoles Rafa Sánchez le canta a la alegría porque a musical izado la historia de Maricarmen que nos llamó anoche para hacer una oda a la alegría





si quiere contactar con el autor con Rafa Sánchez si quiere que le componga una canción para regalar o quiere musical izar su historia tres W punto la vida en canciones punto es

Voz 4 07:32 Jesús buenas noches buenas noches desde Granada gracias por llamar

Voz 14 07:37 gracias aunque Macarena mire en primer lugar quería felicitarlo primero el programa tan bonito que tienen que yo lo resumiría dicha manera a un programa de desahogo constructivo de comprensión de empatía Ny de información etcétera etcétera

Voz 4 07:57 qué bonito María Jesús muchas gracias

Voz 14 07:59 a ustedes

Voz 15 08:00 y darle las gracias pues la señorita recurrido el teléfono que me encanta dura

Voz 4 08:05 que ha sido Adriana ha sido Adriana Mourelos estaba mirando

Voz 14 08:10 vamos a ver yo que me llamaban era porque el anoche escuché a un chico habladas que había conocido a una señorita aquí

Voz 4 08:21 sí sí era marroquí

Voz 14 08:23 ahí él lo veía un poco olía o un pulso con miedo entonces yo quería ponerle muy me verá yo tengo un hijo que estaba conviviendo con una marroquíes llevan cinco años viviendo juntos al principio pues confiábamos porque claro no es la misma religión nosotras somos católico ellos no ya no es que tenían poquillo desorientación no de miedo e conforme la fuimos Julio siento pues empezamos a sumas cosa positiva en vez verde negativas mi nuera de aunque marroquí hace Ramadán pero ya no lleva velo no va a la a la mezquita eh si nosotros no comemos jamón delante de ella ella nada nosotros sillas y hace hijo no quiere comérselo tampoco Pellón de esa moda a unir en vez de su pues resulta de que luego ha cambiado muchísimo pero para mezzo aunque a un niño bueno pero para eso porque porque mío fumaba poco ya no fuma a favor de mi en bebía ven cuando un hacer Vecilla pero deben cuando Janis la prueba de de Cassius el aprendemos de sus comidas Illano me han sido a mí comidas que tienen maravillosa otra no muy común todas sitio hilillo ella pues a hacer cocido pero en vez de hacerlo con un serlo pues si lo hago de Pinazo pero a mí la caso no les encanta la lenteja las dicho en ella me dudo vamos en común le estoy hablando es las familiares ella come pollo era que menos serlo por comer Vitolo Colsa que bueno si lo mira bien pensado dice huy pues eso es lo que más grasa bien lo demás come de todo y nosotros no tenemos tampoco ningún problema o sea que que muy bien conforme la fuimos conociendo ya no ocultó su historia bien es una

Voz 16 10:57 maltrato

Voz 14 10:59 sí tuvo un novio en el que la maltrataba se quedó embarazada de incluso embarazada viví una paliza y allí se ha se rompió la relación en cuanto conoció a mi hijo la pobre ni se lo creía sí lo creía siquiera vamos que luego no se creía lo lo hagas tú que estaba y lo feliz el cambio de persona pero ella se ha criado vamos vamos lleva catorce años grana sí sí habla perfectamente habla traería más tiene estudio Españoles su hija española la niña un encanto nosotros estamos ya no duda más nada más brazo ver si fueran nota con esto quiero sí que no hay que tener prisa este chico no hay que tener prisa porque las prisas no son buena ni uno se tiene que caer cae un un primero te tienes que era timo ya ella misma

Voz 16 12:02 mucha todo rebeldes coge

Voz 14 12:05 tratar si Luque con el tiempo te convence te llena iba a lo que tú quieres aquí me entiende Gulliver sí que no porque ella tiene una prisa uno se lanza al vacío lo suficientemente maduro tanto para el hombre como para la mujer comentó que allí lo que habló hablaba la chica de Marruecos para nosotros no pensamos que no es así porque hemos ido a Marruecos y allí las chicas salen entran solas europea yo no sé de qué ahí vendrá en qué sitio de Marruecos comprobamos que que salen y entran lo mismo entran a las casas de la novia ahí la novia novio eh eh tú vivir comentó de la herencia que para todo para el hombre y eso no es cierto porque me eché ya me lo dijo que en un tesón no que para nada saben de que limpia la casa allí y lo hace todo tampoco porque mi hijo hace la cosa aquí con ella dijo trabajan en es ahora mismo están intentando encontrar trabajo y haciendo uso oí intentando mejorar si lo hacen una media compran a media Tudor media amamos que no que es canoso no eso muy raro

Voz 15 13:24 cuando una pareja europea no con una pareja europea exactamente igual

Voz 4 13:28 María Jesús me pregunto si han hablado de planes de boda si ya han pensado porque ritos pasarían por ejemplo dado que cada uno tiene una religión diferente

Voz 14 13:37 vamos a ver como nosotras somos católicos pero no practicante y y yo ahora mismo no tienen prisa pero sí hombre con el futuro con el tiempo les gustaría pero no tienen prisa entiende pero por el rito cacerías pueblo católico vamos pueblo católico porque jugando con el Juzgado de pareja de hecho

Voz 15 14:04 en cuanto a lo hijo pues ello vamos de manera confesional entonces ni uno ni otro si ni uno ni otro día más

Voz 14 14:10 muy malo hijos dice yo no Suiza si latín y ella ella no vamos pero mi antes de ahí convives con ella le dijo tú piensas de él un muy bien si tú crees que no va a poder que a poder Neptuno que el que luego clase imposible lo dejamos ahora antes de no no hemos tenido ningún problema ni uno

Voz 4 14:34 María Jesús si escuchando la claro uno piensa que en el fondo cuando nos acercamos al otro no somos tan diferentes

Voz 14 14:42 qué va así somos casi igual los padres también les daba mucho miedo cuando le dijeron que mi hijo era católico pero se sofocar los rojo pero cuando ya no era un pues existe una pareja lo mismo que mi marido y yo

Voz 16 14:58 lo mismo simplemente

Voz 14 15:01 que yo su cultura Lehane con lo mismo que me han dicho que ellos creen ni nada pero vamos que que para nada tampoco practican la religión no así

Voz 4 15:16 María Jesús muchísimas gracias gracias por llamarnos encantado conocerla

Voz 14 15:20 el chico que lo piense no sólo Lucky quiera a la otra persona que se quiera así mismo hiciera pues está seguro hilar trate entonces eh

Voz 4 15:33 sí María Jesús sin darse cuenta usted ha hecho algo

Voz 17 15:37 muy sensible al hablarnos

Voz 4 15:40 de comida apetito unía fíjese yo a mi se nos tomado una pastel de pollo con almendras no sabe lo que he hecho usted María Jesús

Voz 15 15:50 por haberse donde sacamos una hora una empate

Voz 4 15:55 luego la venden rica la saber usted

Voz 14 15:57 no tiene que ser

Voz 4 16:00 un plato que enseñe su nuera eh bueno

Voz 15 16:02 no yo se lo dije muchísimas gracias por llamar de verdad muchas gracias encantada de escucharla llevo años que amable hasta pronto buena noche

Voz 17 18:32 recibimos a Paco desde Baleares buenas noches

Voz 4 18:36 no sé gracias por llamar y adelante sí bueno no sé feliz día de la rabia igualmente Paco gracias al de todo quiero decirle que yo escucho la radio desde el año cincuenta falla uno desde los cincuenta sino desde el año cincuenta lo reuníamos tienen familia

Voz 22 18:55 a las comida entonces se hacían todo junto no como ahora el cada uno por su lado quitando los días de fiesta Mi madre tenía una radio que le tenía vestido con su ropita su cortinilla mirábamos para arriba todo escuchando un tío que había muy gracioso que llamaba Pepe Iglesias es

Voz 4 19:15 sí sí sí claro así desde entonces la afición le ha a la radio

Voz 22 19:23 le puedo decir que luego posterior cuando me hice un poco más yo me apunté a una academia que vivía en Barcelona la calle Pelayo que se llama vamos se llamaba Escuela Radio Maymó me hice un curso de radio que conforme iba avanzando en el curso pues te mandaban la caja el lo comandado una lámpara pensador iba montando una radio

Voz 4 19:45 qué bonito físico sea

Voz 22 19:48 suegra o te vamos tienen noticia de eso pero estaba en la calle Pelayo conformes se vale de la plaza Cataluña en la acera de la derecha que hace esquina con la calle no sé no me acuerdo exactamente escuela Radio Humanismo y desde entonces me aficionado a la radio como lo he dicho antes en mi mesita pero si yo digo acostarme lo primero que la radio es decir no no puedo dormir ese ríe mucho se lo cuenta lo amigo que tiene que tener la radio toda la noche enchufada no hay manera de que este hombre digo que así es como me duermo el programa este suyo mucho entonces estaba John Sardañola mira me parece que se llamaba para para la

Voz 4 20:35 así si era verdad incluso tengo libros de ella

Voz 22 20:44 o sea que que a mí me tiene enganchado la radio me tiene enganchado cuando me voy al salón a ver la tele pues me llevo una radio chiquito me pongo sólo una vincula

Voz 4 20:55 Bach Quito y estoy viendo la tele pero estoy escuchando la rabia Vigo usted la televisión oyendo la radio sí sí sí me entero de de una cosa que capacidad Paco para estar en dos sitios diferentes

Voz 22 21:08 si es que lo que me tengan también ante todo lo que me gusta la radio la radio eso para mí todo lo voy cambiando pero bueno llegando la noche de llegando las noches estará en la calle poco Polán mañana lo han empezado a Pepa eso es lo que quería decirle cómo y se conmemora el Día Mundial de la Radio

Voz 4 21:33 oye que voy a llama

Voz 22 21:35 para felicitar a esta familia y al mismo tiempo felicitarnos todo un poco

Voz 4 21:39 sí claro que sí Él lo decía al comienzo del programa porque ustedes hacen la radio en este programa sobre todo pero también en el resto porque si no fuera por el amor que le tenemos los que escuchamos la radio a la radio pues la verdad que esto no esto no girarían pues bueno

Voz 22 21:55 puesta ahí locutores pues como como el enganchan a uno irá pues no puede ya forman parte de la familia vamos ya no puede ser un resalte Bello

Voz 4 22:05 Paco eso fíjese entre usted y yo es lo más bonito de trabajar en la radio porque eso en otras profesiones a uno no se lo dicen pero nos consideren como parte de su familia sí como

Voz 22 22:17 como una necesidad de escucharle Podología mientras no exista el divorcio con la radio que todavía no

Voz 4 22:24 nosotros creo que la pasión es mutua y tan fuerte que es muy difícil que podamos divorciar Nos algún día tendrá que ser por causas mayores la separación si todavía Paco pero fíjese que paradójico que no había Día Mundial de la Radio se lo puede creer llevamos cuatro años celebrándolo sí ha sido la Academia de las Artes y las Ciencias radiofónicas las que se fue que se fueron a la Unesco su presidente Jorge se fueron a la Unesco a pedir por favor que hubiese un día de la radio tal cosa no existía a este hombre sin duda además que se ha entregado de de la causa y del medio

Voz 22 23:00 sí sí estás como cuando en peso aunque un poco el día de su abuelo yo cuando cuando me siento en el ordenador y escribo con una felicitación por ser día de lo abuelo mucho me han llegado a decir pero antes quería de la bueno si eso no existe ya parece que se van enterando un poco con lo de la radio tenemos que hacer lo mismo

Voz 4 23:17 si se si mañana levantarte

Voz 22 23:20 me pongo ahí una nota en el muro osea diciendo lo del día de la radio

Voz 4 23:25 ay si hágalo por favor

Voz 22 23:28 a eso afirmó como estamos lado esto hay que hace lo más extensible a todo el mundo aunque aunque no sé qué qué manera tienen de contarlos pero que sepan que que hay muchísima gente enganchada a la radio los mayores los mayores a las personas que ya tenemos la edad que yo tengo los setenta y dos años lo sea mucho más también cansaba ello hace tenemos otra familia que estoy vosotros sois vosotros

Voz 4 23:55 algo que bonito muchísimas gracias cuídense mucho y feliz día de la radio un abrazo

Voz 10 24:05 por nuestra parte poco más gracias por prestarnos atención mañana volveremos a hablar por hablar hasta entonces que tengan miércoles

