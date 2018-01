Boletín informativo 04:00 (31/01/2018)

votar por cierto que la Casa Blanca acaba de publicar un comunicado en el que dice que trampa ha firmado una orden ejecutiva para mantener abierta la prisión de Guantánamo aquí en España después de que el presidente del Parlament catalán haya decidido aplazar el pleno de investidura el PP presiona a Ciudadanos para que tome la iniciativa la líder del partido en Cataluña Inés Arrimadas adicto ha dicho esta noche en Hora Veinticinco que no se va a presentar a una investidura porque no cuenta con los apoyos suficientes

creo que que Nacho la estatua ha sido el Partido Popular durante treinta y cinco años que podría haber cambiado la ley electoral pero prefirió hacer la estatua en mantener una ley electoral que beneficia a los partidos independentistas y al bipartidismo claro si no hubiéramos tenido esa irresponsabilidad por parte del Partido Popular y el Partido Socialista hoy no estaríamos hablando de todo esto porque teníamos una ley electoral justa ahí podría presentarme a la investidura y con muchísimas más garantías que ahora ganarlas

este martes además los tres ex consellers catalanes que dimitieron dos meses antes del uno de octubre han declarado en el Tribunal Supremo le han dicho al juez de arena que renunciaron a su cargo para no incurrir en una ilegalidad Alberto Pozas

Voz 0055

03:10

los tres ex consejeros se limitaron a asegurar ayer ante el juez que sí dejaron sus puestos fue por motivos personales y también por discrepancias políticas han el momento crítico del proceso independentista ex responsables de las carteras de Presidencia Interior y educación los tres se desvincularon ayer también de cualquier actuación gubernamental inscrita ya en el proceso unilateral en el caso de Jordi Jané exconsellera de Interior negó que los Mossos d'Esquadra recibiesen órdenes en ese sentido defendiendo incluso a Jokin Fornas su sucesor asegurando que los consejeros de Interior del Gobierno catalán no diseñan los operativos policiales también aseguró que le consta que Fornés una persona respetuosa con las decisiones operativas policiales los tres también apuntaron a Jordi Vallet ex conseller de Empresa como el hombre que abrió la veda de las destituciones unos días antes hoy es su turno para testificar