Hablar por Hablar (01/02/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 4 02:18 hola Pepa Bueno lover oyentes salmantino para para para quien quiera

Voz 6 03:07 co

Voz 7 03:09 Caser

Voz 8 03:13 no

Voz 9 03:22 hablar por hablar

Voz 5 03:26 Macarena Berlín

Voz 1363 04:24 Manuel cuánto tiempo ha estado usted ocultando sus homosexual

Voz 14 04:28 a ver si se es muy duro no la cabeza sobre todo mi madre fue en mente cuando todo estaba muevo como con es colocó a mi hermano y hermana desvelaron que yo no me hable yo no solamente por ella pone todo recalcaba de trata

Voz 1363 04:54 usted ustedes la cuido la atendió

Voz 14 04:56 Mina

Voz 1363 05:00 qué tal muy buenas noches son las dos y seis minutos estado meses en Canarias Manuel extraña a una madre que falta desde hace treinta años se siente muy culpable por no haberle podido explicar que es homosexual

Voz 14 05:14 pero yo ya me siento incapaz que desahogarme hoy cristal o intentar que hablar con gente Ny sale mi problema porque yo creo que es un problema para que yo retenido tiene ya asumido así con esta condición que León voces fan nacimiento yo no soy de que hay muy muy muy MANES la dictadura yo he llevado dolida yo que al novio ya para aparentar una el Bosco ellos estos hoy Blake va a dejar a lo Walter que está bien de mi época no han organizado White como aquel que limitaba ponen lo típico en el pipí entonces eso me como decía Baudelaire dijo inmensa línea leí que encargarse de Inter delito no no no Rodero completamente yo aparentaba Acosta que Miró que entonces exacto lo principal que por eso veleros y me duele más encerrado en mí mismo pensé que de falta ella aumenta eh tampoco podía confiarle mi desahogarme y confesar Mi cosa no porque ella no entendía otras tres Lazio

Voz 1363 06:25 pero ella no lo sabía no sabía que usted es homosexual

Voz 14 06:28 manca nunca lo supo nunca miles tampoco como ahora la soy yo admiro es que yo soy de otra haciendo ahora hasta el resultado de que hay que somos hasta ahora achican lo que aumenta las madre y a su padre muy bien muy bonito el y nadie era Cáceres amplió diría yo me haga lo quien

Voz 1363 06:58 Montserrat es voluntaria en un refugio de galgos anoche se puso en contacto con el programa para recordarnos que hoy finaliza el periodo de caza empieza Alcalá

Voz 16 07:06 varios para muchos de estos perros mi casa con con perros pues aquellas personas que con animales pues los abandonan directamente yo soy voluntaria de un refugiado hidalgos aquí la verdad los quieran animalitos recuperamos animales cuello corta datos acerca de que enfermos yo de hecho tengo un galgo fue recuperado en el fondo de un barranco y la verdad es que es una pena que un ser humano utilice a los en este caso lo galgos y los podencos como herramientas de trabajo de diversión más que trabajo de diversión lado llevan un veterinario para que los duerman los che persona los cuide no los abandonan directamente o los GAL

Voz 17 07:55 pero Montserrat porque no hay sensibilidades que es gente especialmente salvaje porque

Voz 16 08:01 pero no es muy difícil yo en el refugio en el que soy voluntaria uno de tiendo bueno entiendo porque yo muchas veces me pregunto como el mío cree en el ser humano no lo entiendo en el hechos refugio aunque se llama al galgos en familia rescatamos galgos los rehabilitada Most los damos en adopción viene perro como hay entera y que luego se vaya totalmente recuperado creyendo es humano y no va a haber una manifestación en toda España en contra de la caza con perros

Voz 18 08:34 sí porque además no sólo ese tema

Voz 16 08:37 no se casan por no

Voz 19 08:39 casar

Voz 2 08:43 Yeste veintiséis años que hecho ni perdió a su hijo desde entonces vive al día preguntándose si es capaz de valorar todo lo bueno que le ofrece la vida

Voz 20 08:52 quién en Madrid con un hijo en la yo no tenían medios tema por ninguna parte toreas ahí dejan grabábamos porque por una ubicación yo a mil doscientas pesetas todos los días y las dormía solamente era por tener Hellín es cosas y es verdad que está muy desatendido eso que en algún momento se tiene que hacer cargo de pensar que la gente que estamos como una persona enferma estamos fuera de nuestras edades no hay manera de que ya no te digo de acomodarse pero por lo menos de fue hacerse uno duchas de porque era uno lavar la ropa de poder uno estar yo también tuve el el UCI yo por suerte me podía costear una habitación yo veía gente que estaba en los salones por allá abajo ya estaban tirados y eso es tremendo más o menos pasar acompañando a un niño que como yo no ver si va a salir o no que yo estuve diez mes allí para mal resultado porque lo que dejó con once años yo tuve la desgracia de tener que estar allí con un niño que cumpliera ahí dos años ella iba por los pasillos llorando pero cuando llega a la habitación pues tenía que sonreír Le y hablarle de otra manera no los hospitales son tremendos porque yo es verdad que he tenido malos momentos malos días malos años pero siempre he pensado está mirando de verdad valor todo lo que tengo aún si hay a partir una cosa tan grande como es a mi hijo que son pero a ver que que me lo puede devolver pero de guerra valoramos todo lo que tenemos es verdad podemos ser un poco más felices y no pensar en todo lo malo que nos está pasando día aprendido

Voz 19 10:27 adivinen si momento momento

Voz 1363 10:36 hoy volvemos a reunirnos para escuchar palabras que forman un relato vital un relato que sin ser el propio nos representa que no señala que a veces nos justifica en la Cadena Ser la escuchamos novecientos cien ochocientos el número de teléfono gratuito ya lo puede marcar porque ya lo estamos atendiendo novecientos cien ochocientos hilo marca desde fuera de España con el prefijo internacional cero cero treinta

Voz 21 11:01 cuatro novecientos cien

Voz 1363 11:03 ochocientos el equipo del programa su disposición con Adriana Mourelos con Elena Sánchez comunes Varane en la producción y con Borja González en la dirección técnica es jueves es uno de febrero empezamos

Nos cuenta Inés yo sin luz y sin sol es que no puedo vivir

Voz 31 15:44 es arroba Hablar por hablar

Voz 21 15:49 buenas noches ves o la Héctor Santana Marisol García Pokemon Manuel Rafa Hamelin la lluvia qué tal Belinda noche hola peto

Voz 34 16:00 Sonia como orbitar

Voz 35 16:03 Medio

Voz 36 16:06 eh

Voz 35 16:14 lo es también para Viyuela Gonzales para Samuel Viyuela

Voz 21 16:22 que estos días se encuentra interpretando en el teatro Bellas Artes la obra de teatro historias de madrugada de Hablar por hablar que hoy ha tenido función

Voz 35 16:31 Isabel que se ha quedado con ganas gracias por estar ahí bienvenido

Voz 19 16:36 tu tu

Voz 21 16:41 Inés Morán buenas noches hola buenas noches vamos con una primera propuesta de conversación pues hoy hemos conocido de la historia

Voz 37 16:48 Carlos un hombre que la semana pasada subió una foto a Facebook con un cartel que ponía mi mujer me ha dicho que si llego a un millón de la ex puedo llamar a nuestro hijo Rocco y resulta que tras cinco días llegó al millón y medio a medida que los Like aumentaban los usuarios se preguntaban si Carlos y su mujer cumplirían la apuesta así que ahora han publicado un vídeo en el que confirman que finalmente su hijo se llamará como el protagonista de Dragon Ball ICO en ello queremos preguntarle por las apuestas que perdió ganó usted por una

Voz 35 17:21 están alguna vez apostó algo gas no perdió los lo quiere contar lo quiere hacer en directo novecientos cien ochocientos el número de teléfono gratuito le da pereza

Voz 21 17:36 malos puede enviar una nota de voz al App al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco y no puedo hacer ninguna aportación porque no me ha apostado nada en la vida

Voz 2 17:49 fíjate yo tampoco pero

Voz 37 17:51 sin que sí que hay historias por ejemplo en el Mundial de fútbol de dos mil diez de Sudáfrica música gente apostaba buenas irán a España a nuestro hijo legábamos Iker innovadora hay muchos niños con ocho años que se llaman y así muchos muchos de hecho la hermanado una amiga mía hizo es apuesta casi es más una promesa esos eh

Voz 21 18:12 no no es lo mismo pero de todas maneras ya saben que nuestro abanico es muy amplio eso este del que elige el tema de conversación estas sólo una propuesta así que si quiere hablarnos de promesas de apuestas lo puede hacer gracias Inés buenas no buenas noches

novecientos seis novecientos cien ochocientos

Voz 21 18:30 el whatsapp él seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco los cuenta urdu ves que suele perder en las apuestas de la Primitiva

Voz 35 18:57 no le gustan las apuestas tampoco eh a Héctor Santana Por qué no te gustan estos o no tienes costumbre simplemente es una razón de costumbre

Voz 21 19:11 saludamos a a Tamara que escucha la Cadena Ser a través de cadena ser punto com desde Panamá

Voz 35 19:19 un abrazo muy grande dice Belli debo ser un poco mal que nunca poste nada que los de la apuestan casi casi es un lenguaje no hay gente

Voz 21 19:34 acostumbra a apostar mucho apostarse lo todo que te apuestas es es una frase con la que suelen terminar muchas conversaciones y empezar otra

Voz 35 19:46 y otros por falta de costumbre no lo tienen ni siquiera previsto

Voz 21 19:57 en la primera llamada que recibimos es internacional desde Holanda Carlos buenas

Voz 17 20:01 Cesc

Voz 40 20:03 hola buenas noches muchísimas gracias por llamar el carácter que has en Holanda que estoy estudiando se puede saber si no física sí pero no Master ajá

Voz 41 20:21 sí yo pone llamaba este para eso para contar un poco la la experiencia de de de aluminio internacional que es muy distinta a la que la que vivimos en España

Voz 40 20:32 si el

Voz 41 20:34 entonces bueno yo el año pasado termine en la carrera de Física en Madrid Si Si bueno pues allí a finales de según terminaba la carrera pues me pasaba con nos pasa a todos los universitarios lo que cuando vamos a acabar pues entramos en pánico porque no sabemos qué queremos hacer en el quería yo quería seguir estudiando si quiere hacer un máster para bueno especializar un poco más en lo que no un Agus sabes y bueno pues buscando sobre todo Internet iba preguntando profesores y tal pues encontré el más pero éste que estoy haciendo ahora que que es un estoy en la ciudad de la even que está muy cerquita de perdón sí que me gusta mucho entonces pues vivir recibí pues intentas intentar eso no es bueno solicitar todo hace a ver si me la estaban aquí estoy bien

Voz 17 21:29 Carlos Holanda por alguna razón o porque da la casualidad que ahí estaba ese máster que que te interesaba

Voz 41 21:37 verdad que sobre todo fue un poco por por el por el programa no si al programa que ofrecía el máster era especialmente interesante entonces pues fue el que el que decir Gemma si lo es una vez pues ya habían encontrado el el programa que que a mí me gustaba y tal pues sí tenían muchas ganas tenía mucha ilusión pero por otra parte también aseguró que me comprendes pues surgen muchos miedos Si

Voz 18 22:05 tanto si dudas no porque es un cambio muy

Voz 41 22:08 no sólo empezaba a vivir empezaría a vivir solo estaría lejos de mi familia y los amigos bueno en otro país con otro idioma no Hoy todo es distinto no entonces pues empieza todo es esto un poco el miedo no hacer algo distinto pues empezó a traducirse como razones y argumentos que aparentemente el lógico si totalmente racionales no que que yo me pone a mí mismo poco pues para mí como les han empezado a encontrar pegas no a eso de venirme aquí dejaba decir es que si me voy voy a estar muy lejos del familia que si me voy a lo mejor pierdo los contactos que he hecho en la Universidad de compresor escritas o es que si me voy pues qué va a pasar con mi grupo de amigos no entonces cosas así que que que realmente son dudas completamente normales y lógicas pero empezaban a echar un poco para atrás y entonces yo creo que bueno que seguramente todo el mundo ha sentido alguna vez sea signo de tener a hacer algo y no sabe si si signo oí bueno pues no se vio al final decidí que decidí hacerlo aunque me diera miedo y le hecho de aquí a los que no estén escuchando a predecir que hacer algo que que te da miedo a cero que no porque realmente no no sabes si va a estar viviendo hacia va a salir mal que al final pues que se traduce en un crecimiento muy importante que pues quiere animó a la gente a que esa tiene que hacer

Voz 17 23:49 Carlos me pregunto

Voz 21 23:50 cuál de todos esos sentimientos fue el que pesó más para ganarle al miedo

Voz 41 23:57 para ganarle al realmente

Voz 7 24:00 esto es que llora

Voz 41 24:01 era difícil distinguir entre que que te produce miedo que es una razón que que te echa para atrás no por ejemplo para mi familia alejarme de mi familia de mis amigos es una razón que meta para atrás

Voz 40 24:16 sí realmente es

Voz 41 24:18 completamente normal no y luego hay otras cosas pues que no lo que no eran tan importantes no quedo que me hizo la Karmele juntando pues que no lo sé si esfuerzo de todo el apoyo de familia amigos Si no sé el sentimiento de querer hacer algo un poco distinto de darle camino no a tu vida decir a ver qué hago me quedo aquí me conformo o hago algo que puede suponer un cambio eso fue lo que me lo que me llevó a tomar esa decisión

Voz 17 24:51 Carlos entiendo que en el mismo momento en el que estaba cogiendo un vuelo ya había cambiado porque cuando uno es capaz de responderse esas preguntas ha subido tres peldaños en su madurez no

Voz 41 25:02 es decir el cráneo pretende completamente sí de hecho yo pensaba que cuando llegara aquí iba a poner los pies en estas tierras sí yo pensaba que que nunca poner nerviosísimo que voy a decir yo que hago aquí me pagaron ataque a mí que me manda pero fue todo lo contrario la verdad que llegué muy orgulloso de decir lo he hecho esté aquí estoy contento y hay de todo muy bien dice la verdad que no me arrepiento y que se encontraba

Voz 17 25:33 Carlos se ha encontrado un master que era lo que parecía se ha encontrado qué tipo de gente se ha encontrado

Voz 41 25:43 sí sí la verdad que estoy muy contento porque siquiera era lo que lo que lo que me imaginaba dicho estoy especialmente contento porque sé que había algunas cosas que tienen duda Hay ha salido bien y luego pues lo que me he encontrado pues a gente de muchos países la verdad Don Jaime de sabes holandesas son muy internacionales de hecho todos los masajes se tenían en inglés yo no sé o la vida esto en inglés entonces pues viene gente de ese montón de donde países que conoció a la gente le Siria hábita igual de Irán de Alemania no se vive México de Estados Unidos de tal inscriben City respaldo también sí sí holandeses también evidentemente

Voz 40 26:34 cuántos meses lleva allí ya Carlos pues desde septiembre

Voz 41 26:39 eso sí la verdad que es que me preguntaba de de la gente se que una cosa que me sorprendió fue que se quiere nota mucho las diferencias culturales entre gente de un país y otro es muy evidente muy evidente yo me lo imaginaba evidentemente no lo normal es que no pero pero me ha sorprendido que realmente la diferencia es grande no los de la gente de España Italia son somos muchísimos más expresivos la verdad a la gente de aquí los gente pues más de Europa del norte son gente mucho más fría la verdad en siempre cuando te saludaban con la mano Si con mucha distancia hay muy buena nosotros somos un poco más calurosos en ese sentido y a la hora de coger confianza también son son va siempre más reservados un poco más fácilmente accesibles pero sigue un poco más digamos no tengan confianza con tanta zafiedad

Voz 17 27:46 somos muy diferentes pero algunos nos parecemos más que a otros Carlos

Voz 18 27:50 sí que les falta ahora mismo a usted

Voz 17 27:53 en el momento vital que le ha tocado y que les obra

Voz 41 27:58 pues es muy buena pregunta pues la verdad que hizo hace muy poco en España entonces si no hubiera aquí me falta mucho y la verdad que en familia sobre todo tocar a la gente en un abrazo porque hablamos mucho pero no es lo mismo que me falta también mucho mi grupo de amigos que aquí la verdad que tienen muchísima suerte con la firma mucha gente cero Grupo lo que es grande la verdad que me me lo pasaba muy bien de saliendo fuera Hay disfrutando en el grupo de grandes no como otra gente y aquí pues es todo más juntaran grupitos pequeñas exaltado también el movimiento de la ciudad porque yo estoy acostumbrado a Madrid que íbamos pues muy ajetreada y a mí me gusta la verdad y aquí esto es mucho más calmado todos que al principio estaba muy bien pero luego pues como quiere falta algo me falta mucho sol están los lado mucho tiempo a constantemente in irme faltas qué se come muy mal también aquí

Voz 17 29:05 le falta la buena convive les sobra Carlos

Voz 41 29:07 es que me sobra pues no sé qué me sobra realmente no me Saura nada yo creo que me todo todo se puede coger algo pero no sé qué me sobra la verdad me sobra la lluvia

Voz 17 29:22 como cuesta verdad lo del clima

Voz 18 29:25 nos afecta mucho más de lo que pensamos

Voz 41 29:27 pues sí la verdad es que si yo no sé si no no la finales de diciembre antes de antes de volver a a casa por Navidad y eso es lo que digo es que estoy últimamente mucho más cansado no Signes tienes la luz al que no es decir a eso que realmente estaba casado y lo que queda vida pero sí que aceite dicho y también tengo una amiga española que tiene dijo que ha habido al medio está muy cansado y tal y que no tenía vitamina B

Voz 18 29:54 claro que sí que afecta eh que es la vitamina del sol es verdad sí que que Carlos

Voz 41 29:59 además también no no no

Voz 18 30:02 continúe por favor si lo que dio que

Voz 41 30:05 también anoche con mucho antes entonces me parece una tontería pero de momento que a las cinco ya era casi de noche a las cinco noche noche cerrada a clase de noche por la tarde y es que era una cosa no

Voz 7 30:19 sí

Voz 17 30:21 y cómo se ve y el año que viene cuáles son sus planes no sé si ha tenido tiempo de mirar un poco más allá o todavía es pronto

Voz 41 30:29 sí lo tengo fácil porque el más que estoy haciendo es de dos años entonces pues el año que viene será quedarme aquí sí terminarlo si ya después pues la verdad que no la verdad que no lo sé yo cuando vine aquí intenté porque también una parte a muchos a pensar en el futuro que son nos ahoga a todos y que no sabes qué vas a hacer después muchas veces te olvidas de lo que estás haciendo ahora porque estás pensando en lo que va a ser después no entonces yo me propuse venir aquí y aprender todo lo que puedas disfrutar hay sí sacar el mayor partido de estos dos años y a lo largo de El Paso de estos dos años tomaron nuevo camina no pero de momento estoy aquí sin expectativas de Ny de quedarme ni devolver simplemente de de ver qué pasa

Voz 17 31:23 aprendiendo y disfrutando del momento Carlos muchísimas gracias por tu llamada

Voz 40 31:27 muchas un abrazo muy cariñoso y suerte un abrazo adiós gracias

Voz 42 31:33 a sólo han en Amsterdam movido bóxer a un gran bosque en no son algo

Voz 2 31:43 otro va a Hablar por hablar la cuenta en Twitter en la que puede hacer sus aportaciones y escucharlas en directo como la de Pokemon la historia de la humanidad ha progresado siempre con un si nunca con él no me atrevo

Voz 42 32:01 sí es que uno vino NEC no

Voz 2 32:05 Nos cuenta Inés yo sin luz y sin sol es que no puedo vivir

Voz 42 32:09 sí he dicho y se pueden yo le agresiones sexuales y que debe ser él subvención la ex Bouwe Bekking donde vivo era el Cabildo en Banega Nails tendrá un objeto a eh Bosch Kirsten no Guiu oye de que su vez vivo

Voz 2 32:50 el novecientos cien ochocientos fieles gratuito de teléfono para hablar por hablar

Voz 18 32:59 hola María buenas noches hola buenas noches y adelante

Voz 17 33:02 desde Huelva

Voz 0379 33:04 si él quería explicar un poquito lo que lo que me ha sucedido en un viaje que he hecho en el mes de octubre a México

Voz 18 33:14 me oyes y sí con mucha acción

Voz 0379 33:16 pues mire a Méjico y fui a casa de una amiga es decir que me iba con un viaje concertado y tenía no mundo marchamos CDF nos marchamos a Cancún aquel día me encontré que llevamos a Cancún con muchísimo calor muy agobiada por el calor una vez que había comido pues me sentí mal ir Le dije a una de mi amiga que no me podía levantar de la mesa al momento vi que que bueno que me estaba que estaba muy mareada estaban tratando de que no me durmiera me chavalín lo bueno he puesto bastante más una de ella que es la mexicana llamó a una ambulancia que

Voz 20 34:00 a esto habría los éxitos Javier

Voz 0379 34:03 pero bueno en el en el trayecto me hicieron el electro etc etc al hospital que Ternera un hospital privado

Voz 18 34:13 pues me siguieron

Voz 0379 34:14 no entiendo tomando las pulsaciones etc etc ya que yo cada vez me estaban diciendo cosa muy seria que estaba que estaba Nadal que salía en la Junta para abajo que que probablemente de seguir así me tendrían cooperar esta noche a la mañana siguiente con unas válvulas que está Bagdad

Voz 18 34:36 esperar la del Corazón corazón susto

Voz 0379 34:40 es bueno pero claro yo yo estaba súper asustada lo que pasa que ya me estaba encontrando cada vez mejor ir con la vía puesta en la mano atención médica cardiólogo bueno me decían más cosas y y bueno que me lo pasé muy mal y yo pensaba Dios mío que por lo menos llegue a mi ciudad que esto no sea cierto hicimos un aviso pues yo me pondré en tratamiento meter de cooperar pero perdió en esto que sólo pensaba yo al haberle estaban pidiendo datos a mis amigas que nombre yo después firmaba madre me pusieron el autógrafo creo que se llama si para que pagar a la la ambulancia que fueron unos seiscientos euros y y yo dije que yo me venía puesto ya me encontraron Armero yo me creía que era por supuesto que no me querían de venir ya vino el director en último está instancia vine el director del hotel me dijo que lo grave que yo estaba lo lo lo que podía hacer si yo me marchaba yo seguía en mi en mi idea

Voz 18 35:46 sí resulta que

Voz 0379 35:48 mi amiga la médico que está allí en la que vive en médico le mandó el electro a su hija decía Mamá tranquila la porque parece que esto lo es de tanta relevancia yo que me encontraba mejor decidí venirme yo director ya lo único que me dijo que firmó el alta voluntaria es que me podía dar una muerte súbita se puede imaginar el miedo que yo pasé pasaron mira mira pues yo me fui al hotel esa noche estaba asustada de entrada pero bueno yo cómo me veía mejor decía bueno pues todo puede pasar etcétera etcétera hice resulta que me puse en contacto con una compañía aseguradora médica que yo tengo

Voz 18 36:33 me dijo poco más

Voz 0379 36:34 bueno poco en no me dio exactamente lo que tenía Carter como tenían que darme la factura que yo fuera pagando entonces volví al hospital que querían que fuera el siguiente pasando la prueba de la fuerza bueno vale la factura ya las las tras y aquí a mi ciudad correctamente pasé mucho miedo en los trayectos abrió porque como según ellos estaba tan grave digo yo no llego a mi ciudad pero pueden

Voz 18 36:59 mí me quedaba una semana de viaje

Voz 0379 37:02 traté de hacerme con el tema me decía que no puedo amargan a nadie yo he temido lo tengo que perder me ha salido mi cuando llegado aquí me he puesto en contacto con mi compañía me han abonado la la la ambulancia me han abonado un depósito que tuve que dejar allí esto no no no vive ningún problema pero todo aquello que mi amiga estaban poniendo mi nombre yo filmaba pues veo que al cabo de un mes me lo mandan todo mi con el diestro y todo para qué me decían que la compañía no se hacía cargo de ese pago que son cinco mil cuatrocientos dólares yo así haría una hora y media lo digo simplemente puedo desahogarme con este deporte alguien que vaya que tengo mucho cuidado que vaya atado muy bien todos estos temas médicos y lo manden me dicen que es como mi compañía no se hace responsable que inicia con pronto pago María un cuarenta por ciento de bonificación luego ya todo me sonaba chino por supuesto ni perdón en el paréntesis pongo que cuando viene fui a mi médico de que de de Familia fue al médico cardiólogo si decirle lo que me había pasado pero el Emelec que me decían que para qué había leído porque era normal entonces gracias a Dios estoy bien y ahora lo que ya hecha no sé por qué se mi compañía me dice que yo lo pague pues yo me lo pagaban a mí yo creo que lo tendría que pedir por escrito porque si además de todo susto que tengo los años con que esto me puede producir que los tres superando por supuesto digo jolín Si lo que tenía era que que denunciará al hospital es lo que tengo que hacer dijo pero bueno y ahora qué hago me me me gasto de dinero en una en un letrado

Voz 17 38:58 ya porque perdone María que perdido perdido el libro de una cosa y ellos le piden un pronto pago diciéndole que si lo abona ahora bueno pues le una rebaja entiendo no pero ir sea asegurado usted que su compañía no se hace cargo

Voz 0379 39:13 yo llamé a la compañía ayer fue el último día que la llame yo me han dicho que yo miraría que yo pagar yo miraría lo abonaba yo dijo pero bueno es que cinco mil cuatrocientos Lola de es muchísimo dinero sí como me aseguro de vientos cebo y me estaba viendo en el dilema de y ahora que tengo que también un abogado Si yo lo que creo que tendría era que no sé es que es que denunciará al hospital por lo que ha pasado por supuesto te tira la persona que mete no yendo que cuando vayan a estos países que ya me decían que tenía que tuviera cuidado que vayan con un seguro médico vi que vaya muy seguros además de que también me robaron la mezquita donde la cafeína bueno estas cosas me pasaron en México era ponerlo con vosotros está nuestra que tengo insomnio así que estoy pensando de me gusta vuestro programa mucho y lo que dicen las personas que que hablan y digo bueno lo voy a exponer podía poner lo que me ha pasado a ver si alguien me me da alguna pista qué hago con lo que me queda porque tengo un tocho de papeles con lo con el daño caminar encaminarse tocan

Voz 18 40:21 no pero ahora pues dijo no convencen de que

Voz 0379 40:23 hasta un abogado o esperar a ver

Voz 17 40:26 en la aseguradora no usted no mueva ficha hasta que sea le digan que es lo que pagan y lo que no pagan María me estoy imaginando el momento en el que entra usted en su casa

Voz 0379 40:34 mire yo estoy aquí no se pueden

Voz 17 40:37 pero media porque yo en aquella semana dije

Voz 0379 40:39 vamos a ver María no que

Voz 18 40:43 sí que es a la pero

Voz 0379 40:44 suena que viven contigo

Voz 18 40:46 me costó trabajo pero lo peor no el pensar que estas son otras personas claro no se pues imaginas

Voz 0379 40:54 sí sí mínimo una cosa mucho y si quiero transmitirlo cuando yo ya han allí en el hotel porque yo no me podía moverse sobre él teme que está en reposo

Voz 18 41:03 absoluto me baje a la piscina

Voz 0379 41:06 yo diría que el mar también tan bonito y le dije a un chico que estaba allí en en la en la cafetería esto es el Golfo de Méjico o que es que es este agua de donde es cómo se llama inmediato no este es el mar del Caribe Miri aquello me me me levantó la moral que digo

Voz 18 41:26 hombre María vas a estar aquí tuvo te vamos gana el Caribe

Voz 0379 41:30 por tu tenemos en el Caribe ya que yo como que me me me ayudó me acordaba mucho metió mucho miedo el trayecto primero en avión que puede Cancún a DEC

Voz 18 41:41 y no se puede imaginar

Voz 0379 41:43 entre de ese a Madrid a que yo ya pero olvida los UPD aquí estoy estoy bien y mi corazón gracias a Dios

Voz 18 41:52 España haría eso es lo importante y no vaya a usted a eh

Voz 0379 41:56 efectivamente enfatizó

Voz 18 41:59 valiente

Voz 0379 42:01 creo que sí pero en a ver si alguien me dice yo no sé no sé que tengo que se llama comentó papeles porque es que yo les diría me habían engañado me tendré que da un toque pausado pero bueno con estar bien de de salud es mi mayor indemnización

Voz 17 42:18 con eso nos quedamos María enseguida leo los comentarios de los oyentes muchísimas gracias

Voz 18 42:22 muy amable buenas noches a todos buena gracias a Dios

Voz 21 42:31 pues a Pokemon lo primero que se le ocurre es decir sanidad española como te quiero no cambies nunca

Voz 26 42:39 sí sí sí

Voz 44 42:52 ah sí

Voz 45 42:59 sí

Voz 31 43:08 no

Voz 21 43:14 y en Jerez nos escucha Eva hola

Voz 40 43:18 buenas noches buenas noches que nos cuenta Eva

Voz 7 43:22 es llegar el que vieron que el tema pero sin dejar este de siempre o sea que ni daños porque admite uno

Voz 41 43:39 sí

Voz 7 43:41 lo que he tenido buenista más joder que SAE cotizar suficiente como para como para poder vivir bien y tal

Voz 17 43:50 esta jubilada

Voz 7 43:52 una mujer todavía no ha

Voz 17 43:56 cero

Voz 7 43:56 bueno casi el verano el que hace que me cabría decir si llovía en Málaga y entonces bueno pues mi padre hecho puso malito ahí cientos se yo quería estar con él porque buena aunque no hay mucha distancia pero una tenía heridas que entonces para mí mi prioridad fundamental han sido exigió lo de que todo aquel trabajo casas lo dice todo

Voz 41 44:31 me

Voz 7 44:33 a a GT para estar con ellas que desafortunadamente murieron así pero ni Madrid entonces se yo decidí que me quedaba con ellas que yo no quería tener nada que que hay que cuidarla yo y que el tiempo que me queda a ella me quedé a mí entonces claro eso sí que era muy bucólico muy bonito pero el la el Estado eso o géneros a ser extrema pues que me dieran una treinta que se cobra un año sí y uno no sé que decir por año soñando come de cuatrocientos ochenta euros quiero decir que yo el año pasado no cobren nada empieza a cobrar hecha ahí otra vez pero todo yo no tengo problemas no tengo problema porque vivo con mi madre que era una pensión que buena pero claro yo me pregunto qué pasa con la gente que que es una familia

Voz 40 45:55 que un niño puede comer y otro no

Voz 7 45:57 co cómo cómo cómo va el cante que he decidido ir al dentista me me encuentro con el visto bueno lo que estoy son poco más entonces voy a que me quiero saber cómo

Voz 18 46:27 de toda Mercedes no

Voz 7 46:31 los venden entonces se me hacen un presupuesto de once mil euros y medio yo bueno a mí me me parece que están en su derecho de cada uno el libre mercado y que cobra lo que el revés Fu Santo Grial no pero yo me lo que acabo de decir queremos que pese que seguridad social que también nunca yo estoy muy orgullosa de vivir en Andalucía yo soy andaluza de dio pero estoy muy orgullosa de que de que mi mi comunidad es una persona o diferente al suyo puedan hacerlo

Voz 40 47:23 una reasignación de de esas que dejan uno

Voz 7 47:28 estoy muy orgullosa de eso porque me parece que que que es un drama para la persona que lo vive pero mi pregunta es una persona que no tiene dientes hace deprime no tiene un complejo no tiene derecho a que se propague la seguridad

Voz 17 47:47 esto es lo importante que es tener todas las piezas además para comer ya y no

Voz 7 47:51 claro bueno te quiero decir que yo esté me echaban no eso quiere decir que yo no no quiero de ninguna manera decir que eso no lo tienen que a no yo creo que sí que hay que pagar pero pero que yo llevo cotizando muchos años yo nunca yo he utilizado el la Seguridad Social porque he tenido seguro privado pero es mi quiero quiero saber mi gente con qué objeto a por qué porque es que que que los oyentes yo creo que es donde más recoge que que te el una infección en la boca te puede causar infarto que te puede o sea un problema de estómago y que eso no lo cubre la Seguridad Social o sea yo no te digo que te pongan ahora como tienen todo el mundo que se ponen la gente que parece que los tienen alicatado eso es estética esto es otra cosa pero qué era lo que si te falta una pieza que que la pongan sea el sitio yo te doy bueno cuando tu cuando hayan pasado pero que con lanzar

Voz 17 49:04 siempre Iker prócer que ha pensado

Voz 7 49:07 civilidad por qué por qué piensa lo voy a ser impidiendo el presupuesto Oksana me imagino que habrá alguien que coloquios más que yo me mi decisión poco desconfiada entonces esto es que te dice te financia no sé cuánto bestias y todo eso a mí me da mucho miedo porque tú es que no lo oímos todos los días que te que te prensas pienso ofrece hizo lo pese a que obviamente no todas pero que que tú hace una un préstamo que Chamorro

Voz 18 49:42 de ahí que yo lo diga

Voz 7 49:44 tres meses la puerta yo me quedo sin identificar negro con una deuda sabe entonces yo lo que debido a ver yo tengo el dinero yo quiero aceite conmigo ese tipo al alcalde si yo lo que quiero es que alguien me diga alguien usted se tiene que arreglar esto bueno pues yo tengo el siguiendo todos los meses porque yo no quiero que nadie me mi madre mía en mi hermana en la verdad y no la cosa mía yo quiero usar el con el Sevilla el que yo cuento con esos por lo que yo quiero quiero pagar

Voz 17 50:16 si es así que va a seguir mirando presupuesto saber si

Voz 41 50:19 sí

Voz 17 50:19 la lluvia que convenza más aparezcan más tangible primitiva que nunca nos de Eva un placer hablar con usted

Voz 7 50:28 medieval buenas noches enhorabuena Puerto Príncipe teatro

Voz 17 50:33 bueno muchas gracias por la obra teatro que no quiere decir que no es ni hablamos que ves bueno para responder a tres cuatro preguntas tres cuatro dudas

Voz 18 50:43 venga gracias a muerte a un abrazo muy cariñoso con una gran salón para qué tal buenas noches

Voz 46 50:51 nada sepan ustedes que nosotras acompañamos esa obra de teatro pero el trabajo esté del director de Fernando Sánchez Cabezudo de los actores y la productora de Cornejo Films que bueno la ha puesto en marcha desde la admiración a este programa de radio hablarporhablar

Voz 47 51:09 Al Qaeda en y vienen hecha a quién me ha venido bien

Voz 48 51:21 yo que adicto no y si eres

Voz 21 51:55 hacemos parada en Logroño para escuchar a Carolina buenas noches

Voz 49 51:59 buenas noches Macarena hacia adelante vale pues mira yo quiero hablar los primeros soy muy aficionada oí tu programa me gusta mucho me relaja yo voy a defender a todas esas mujeres que son atacadas por su marido sopor Los hombres que no hay derecho que traten de esa manera las mujeres pero ahora voy a reivindicar a las personas a los maridos que se portan muy bien con las mujeres yo por desgracia he perdido a mi marido hace nueve meses cero estuve cincuenta y dos años casada con él hicimos bodas de oro y todo bueno entonces a un marido tan suman veinte bueno cariñoso quiso decir que hay muchos muy muy malos pero hay otros hombres que también hay que defenderlos porque tratan muy bien a su familia no y tampoco que atacara a todo el mundo que todos no son iguales

Voz 17 53:06 de todas maneras Carolina es obligación no trata a los demás bien

Voz 18 53:11 es que es lo normal pone normal efectivo con Macarena Luque pasará a viajeros bien aunque semejante por lo menos claro

Voz 49 53:19 es que yo estoy de acuerdo con todas esas mujeres que son atacadas es que estoy contra esos hombres pero claro luego tengo la vuelta digo también hay personas que son muy buenas yo Lady que es lo normal exactamente que no tiren por adaptarte mal pero claro cuando oye esas cosas que les hacen a las mujeres que las matan que las acosan de tal manera pues entonces yo sufro mucho pero luego tengo la satisfacción

Voz 18 53:51 sí pensar

Voz 49 53:52 que también hay hombres muy muy muy buenos y que no sólo hay que atacar los a todos que también haya un toque defenderlos porque ya le digo yo si sido una persona muy muy muy feliz con un marido que aunque no he perdido hoy estoy muy triste pero tengo una satisfacción tan grande que no me acuerdo de haberme hecho jamás duda año él ni físicamente ni psíquicamente ni nada al rearme es mía terracotas yo con más tratado con muchísimo cariño Él era mayor que yo

Voz 18 54:28 que llevaba catorce años

Voz 49 54:30 entonces cuando a la peluquería o tal y volví a me decía hoy qué guapa que joven osea es que era una persona tan sumamente vuela que por eso esta noche que estaba viendo su programa que lo suelo o seguir muchas noches pues digo voy a voy a hablar de este tema porque pienso que también es muy interés

Voz 17 54:53 es muy interesante Carolina además pensar que ha estado usted cincuenta y dos años con un compañero excelente me pregunto qué aprendió de él

Voz 49 55:02 pero sido muchísimas cosas porque ya le digo al llevar mitad hábitos años yo me casé joven y entonces claro en aquellos años que yo me casé las mujeres vamos simple Parra nada y menos con el caso con veintiún años

Voz 7 55:20 entonces aprendí

Voz 49 55:22 he ido a ser más sensata a a cuidar mucho a esa persona que el yo que no hemos pedido más que una hija ahora tengo dos nietas pequeñas preciosas ha sido Macarena yo es que a la vez que hablo con alegría aunque estoy muy triste porque estoy sola pero no puedo decir Macarena tengo malos recuerdos es que todo lo que tengo de aprendido muchísimas cosas a tener más paciencia a estar más pendiente de las cosas porque es eh hasta última hora las tope viviente de bancos me refiero porque yo quería que lo hiciera él le gustaba aquel mantuvo y su mente bien porque estuvo dos años enfermo bueno ya iba en silla de ruedas yo tuve que dejar todavía tímida desvió hacia Asia iba con las amigas y hay bueno todo eso lo tuve que dejar caer el enfermo pero no tengo la pena esa tengo la alegría de que sí ha portado muy bien y además perdona Macarena igual ya alargar

Voz 17 56:35 no se preocupe para eso estoy yo para controlar el tiempo usted

Voz 49 56:38 es que tengo tanta satisfacción y tanta alegría de poder decir que hay personas tan buenas mire nosotros amigos el día del funeral dos hijas y un sobrino dos clínicas de dieciocho años si ven lo que Melle leyeron en la Iglesia acordándose de su tío la que les daba chucherías que la vida les saque ya juegos de manos las escondía como que desaparecían usted sabe Macarena lo lo alegre aunque esté que viste porque estoy triste

Voz 18 57:12 Iker tenga sus todo lo bonito consiste en no Isabella

Voz 17 57:16 ella tan bonita que dejó su marido

Voz 49 57:19 es que en todas las cosas aún muchas veces el tenía oxígeno al anoche yo me levanto a las seis de la mañana de hoy voy a ver cómo cómo está en los seis de no me doy cuenta de que no está lo otra cosa era muy aficionado al fútbol sobre todo al Barcelona sí sí yo claro cuando veo los partidos y hagan Sau tal

Voz 18 57:44 lo voy a decir

Voz 17 57:46 Molina tenemos que terminan aquí la conversación como se llamaba él

Voz 18 57:49 Antonio Antonio pues aquí era un que nos además sí sí muy muy buenos días una voz preciosa y sin muchos muchas zarzuelas sin aficionados muy gracias a la firma cada vez mejor

Voz 21 58:05 hablarnos de la sido de verdad un placer con Carolina vamos a hacer una pausa una pausa informativa ya está por aquí Button noticias de las tres las dos en Canarias aquí en la SER

Voz 6 58:15 sí