Hablar por Hablar (01/02/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 4 00:43 no

Voz 5 00:49 Lin creaba el agua del río como la estrella de la mañana

Voz 2 00:56 cariño claro

Voz 6 01:07 no cómo mola

Voz 7 01:17 no

Voz 8 01:34 la

Voz 9 01:49 yo me abrazó nada

Voz 7 02:16 lo vendí cada

Voz 10 04:52 las tres de la madrugada hay doce minutos las dos y doce en Canarias desde Montevideo Uruguay Nos escribe escribe Nos llama buenas noches

Voz 11 05:03 hola qué tal buenas noches soy rumana me oye Man sí ahora sí perdona me escucha muchísimas gracias por llamar Román Vargas es usted usted nos escucha bien yo muy bien que ahora tenemos eh en Montevideo

Voz 12 05:20 pues aquí son las once y trece minutos

Voz 1363 05:26 cuéntenos qué hace en Uruguay

Voz 12 05:28 no ahora vuelo puede llegar a Montevideo el domingo de la semana pasada si se hace hace poquito tiempo con un contrato de un año me compro todo bueno me enteré pues esta noticia de la posibilidad de ello venir aquí el el martes dieciséis de enero y en cuestión de once día pues me vine para aquí aquí aquí todo el toda la gente en todo el papeleo en fin yo yo soy de Tenerife yo vivía bueno estuve viviendo hasta el último año y pico en Madrid Si bueno yo el cambio de Tenerife a Madrid ya había siguen más o menos importante

Voz 11 06:16 sí bueno siguió siendo España

Voz 12 06:18 a la misma moneda ya tenía amigos en Madrid hice otra huevos incluso más pero ahora el cambio ha sido todavía más fuerte en un espacio de tiempo de once días entonces esto apenas cuatro días que llevo aquí en en América del Sur en un hemisferio distinto en un puede haber cuesta Ecuador me están costando más de lo de lo que yo creía

Voz 1363 06:44 yo le está costando mucho de optarse

Voz 12 06:48 estarme porque yo estoy consciente de que todavía llevo muy poco tiempo sino me estoy replanteando

Voz 13 06:57 es más se nivel profesional me estoy replanteando

Voz 12 07:00 poco quién soy hicimos tiros simplemente tengo miedo al desarraigo tengo miedo a a una chorrada porque no va pero tengo miedo a caer en el olvido por parte de mi familia de todos los amigos que tengo de toda mi amiga pero tengo la impresión de que de que estar tan lejos de tener tres horas menos con respecto a Tenerife o cuatro horas menos con respecto al Madrid poco a poco va a ir como como erosionando las relaciones que yo he tenido hasta ahora erosionando la la la la realidad que yo

Voz 11 07:42 conformado no todo lo que ha construido hasta el momento

Voz 12 07:45 sí sí me da miedo y me da miedo realmente era da miedo tengo tengo tengo miedo a empeorar a cambiar cambiar sino empeorar a que una vez que vuelva pues todo sea distinto todo se diferente todo sea peor entre otras cosas a lo mejor me me viene esto porque yo soy español Mi condición aquí en Uruguay de trabajan para español pero que se rige por las condiciones legales Uruguay en esas condiciones para yo poder tener vacaciones tengo que haber pasado un año de trabajo entonces yo voy a estar un año entero sin ser nación sin verá Simba no yo no sólo sin vacaciones sino sin ver a mis padres y mi hermano sin ver a mi a mi a mi amigo entonces ahí ya uno por ejemplo se pregunta joder cómo cómo fue que les pedía este amigo a mi hermano a mi o a mi otro hermano como los es pedía fue algo simbólico fue algo trascendente no fuera un simple abrazo venga ya Nos vemos en Semana Santa o algo así

Voz 1363 08:55 niega

Voz 12 08:56 entonces uno lo ve todo de repente todo cobra trascendencia no se es curioso que estoy un costo de trabajo y me pongo en el ordenador la Cadena Ser en Internet y de repente eran aquí las ocho yo todavía no había salido y estaba escuchando el Larguero con el realidad Larguero yo lo escucho en Tenerife me voy a dormir entonces como Clinton estando seguir las mismas rutinas porque yo estoy muy de rutina prosigue la misma rutina aunque lo hagan los horarios me me entiendan no hay yo qué sé por ejemplo antes no era muy seguidor del Club Deportivo Tenerife y ahora sí lo valoro si lo si mamá es como que ahora no pueden aprendido a valorar las cosas cuando ya no las puedo disfrutar el toque caso que se suele decir que siempre se dice que te dice muchas veces sin pensar pero que es verdad utópico porque es verdad no se me agobia más el hecho de que de que de que el día a día es en el corto plazo me agobio más que largo plazo todo esto viene a colación la idea de este programa y todo esto fue

Voz 11 10:10 sí estuve si me quieres cortarme me no no no se preocupa Román para eso estoy yo no no hay problema

Voz 12 10:17 vale vale todo esto viene a colación porque le tengo un compañero de piso en Madrid y con el que he estado conviviendo un año y pico que me respondió a una serie de audio aseguró que yo la envidia pues muy triste y muy todo muy intenso no y él me respondió con con unas palabras tan enternecedora si tan bonita y tan clarividente que que bueno que las ellas son contarlo y que me hicieron saltar un par de larguísima soltar un par de la guión porque son muy de sus fragmentos muy chiquito sí yo es que refiriéndose a mi él dice bueno a uno cuando hacer planes en la adolescencia en cualquier momento en realidad nadie se molestan recordarle que los ellas tienen veinticuatro horas si eso verdad sea al final pues voy a tener que que que que modificar mis planes a corto y a medio plazo voy a tener que cambiar mi modo de vida en mi forma de vida tanto a corto como a medio plazo a lo que yo tengo miedo es decir que esos pequeños cambios viven a un cambio mayor a largo plazo que me haga que me obliga a rectificar que luego suponga un fallo que tenga que recular que que a lo mejor este vuelco profesional que he tenido meros sin cante o me desilusione no hay miedo al cambio miedo a ir a peor

Voz 11 11:48 no sé si lo estoy explicado perfectamente Román yo creo que podemos ponernos en su piel fácilmente

Voz 12 11:55 sí un poco para yo qué sé

Voz 13 11:58 ejemplo quién lo había leído Conversación en La Catedral

Voz 12 12:00 Mario Vargas Llosa esa esa novela si yo estoy como a veces me siento como el protagonista de su novela cuando era joven íbera veinticuatro años como soy yo que es un montón de de ello un buen proyecto un montón de cosas historia de ilusiones y al final pues te tomas dos cortados y tienes cuarenta y no te has percatado de nada entonces no quiero que me asociadas no quiero que me sustraídas está bien que hay que viaja a beber nuevos mundos porque nos enriquece tal cual si esos maravillosos pero es muy difícil o sea estar donde hay que estar y ser consciente de esto es muy muy difícil por todo se quedan con lo positivo P después de haber caminado ese camino no pero es que lo determina ese camino donde que la redundancia un apuntaba

Voz 1363 13:05 yo aparte hay que ver si a uno le va bien ese camino si es el camino que quiere recorrer no lo que decía usted hacer estas preguntas quiénes no siempre quien quiera irse

Voz 12 13:16 el certidumbre claro siempre está esa incertidumbre yo más o menos ya mi profesión estoy un poco más perfilado yo acabe la carrera en julio del dos mil dieciséis y un año y medio después ya ha hecho me he hecho me aquí tengo un contrato laboral de un año que para un pibe en España pues esto es muy difícil yo sé que en cierto modo subió un afortunado y que condiciona ahora mismo son muy buena pero sí pero hay otro tipo de incertidumbre y es la de no se de que una vez que vas consiguiendo lo vas consiguiendo todo va paso a paso cumpliendo los plazos las metas pero pero no sabe es si los hacia lo veían realmente

Voz 1363 14:04 Ramón por lo que dice ustedes son joven qué edad tiene

Voz 12 14:07 sí sí yo solamente tengo veinticuatro años seis horas

Voz 1363 14:11 sí el contrato en principios para un año

Voz 12 14:15 en principio si las renovables sí si no lo sé yo ahora por ejemplo nunca ha sido despegado pero tampoco he sido muy de estar ahí llamando a la razón abandono guasa cada día hasta otro ahora estoy aquí sigue tengo una necesidad de de estar muy en contacto con con esos seres queridos no ahora siendo esa necesidad más que nunca es como casi como un ansiedad sí por eso mismo que que que te dije antes a lo mejor pues no te puedo tutear no

Voz 11 14:54 claro

Voz 12 14:55 es como comerse necesidad de que a uno no lo olvides no que si quiere olvidar pero no sé no me gustaría y volver al salón del pienso que uno de mis amigos en Madrid proveedor de amigo que me vean de otra forma o qué o que usted esos silencios incómodos no me gustaría sabe no no tengo porque interrumpir mi vida lo bien que iba para a lo mejor para ir mejor en un futuro pero no estoy haciendo un pequeño lío pero creo que la Si gana

Voz 1363 15:31 pero bueno al final pues está usted pensando en alto oí pensando desde desde un sentimiento que le está dando muchas vueltas a la cabeza estos días entiendo lleva poco tiempo pero le han ocurrido muy muchas cosas ya tan sólo en tan sólo unas semanas

Voz 12 15:48 por ejemplo otro fragmento que me que me comentó muy rápida me dice Si alguno hacías te preguntas que haces allí o porque no te va recuerda Uruguay ni tu empresa es el problema estás donde necesitas estar donde debía llevando la acumulación de tu decisión allí en Madrid buen Canarias estés donde estés tendrás que pasar por la angustia pasajero que supone darse cuenta de que vivir es real y eso verdad yo ahora me estoy enfrentando no tanto no tanto Mi vida profesional como si a a la vida a punto de vida normal y corriente de tener yo que ahora buscarme un piso en Montevideo en un país que no es que no conozco que tampoco muy diferente pero no conozco yo tener que hacerme caso de unos del papeleo y burocracia de la cuenta de de de en fin de un montón de cosas no digo que antes no lo hiciera

Voz 1363 16:40 ya

Voz 12 16:41 pero ahora ya sabes que que no tiene el colchón sito de tu papista extra por si algo sale mal

Voz 1363 16:48 aunque comentan de entender que la vida va en serio

Voz 15 16:51 sí sí sí sí esa misma

Voz 12 16:54 es como estar un poco desterrado que no lo estoy pero a veces hacen socio a lo mejor dentro de un vez pues no no me siento así pero bueno ahora mismo

Voz 11 17:06 no sé que más decir te verdad que estaba pensando Román que es un buen amigo este que que te ha enviado este mensaje quitan porque

Voz 12 17:15 porque es una persona muy muy seria muy formal pero luego tiene un puntito de humor negro tiene sus puntos y tal pero siempre es una persona muy muy profunda muy reflexiva en una de las personas más puramente filosóficas que yo conocido no sí si al final marcha Uruguay para trabajar el X cosa pero me doy cuenta como dice él de que esa profesión de que esa labor no tiene que ni remotamente venga al final no somos únicamente lo que trabajamos que si otro topicazo pero bueno que es verdad bueno lo único que espero es adaptar bien Uruguay es muy bonito Montevideo se da un aire a Las Palmas de Gran Canaria stocka bien Erice un aire un aire ir y notas escritas en América porque hay detalle de repente te debes por las calles que está muy mal era falto está siempre con llena además de repente ahí coches de hace treinta cuarenta años las farolas están hechas polvo las señalarle los tener un clienta es funciona todo de otra forma no mal no digo que mal pero solucionado otras formas sí bueno hombre yo estoy seguro de que será todas la experiencia vivir aquí pero siempre se echa de menos la guerrilla no

Voz 1363 18:35 Román pues a mi me encantaría que no sé en unos días hubo en unos meses nos nos llama asesinos cuentes cómo estás estás más ubicado sí has contestado a esas preguntas

Voz 11 18:48 bueno estaría muy bien seguir sabiendo de TIM estaría bien pues para llamarlos cuando quieras

Voz 12 18:55 Is si nada ahí tienen un programa maravilloso lo escucho desde que tengo uso de razón porque en mi casa siempre ha escuchado si de verdad que este programa es un milagro porque un programa en el que ella me la gente ese desahogo y ya está no solamente está de estreno y vamos a violación y mi máximo respeto a a todos los que hacen posible a este programa

Voz 1363 19:18 es nuestra máxima admiración también para tú quieres crecer un valiente muy generoso por haber llamado muchísimas gracias

Voz 13 19:25 nada gracias buenas noches

Voz 1363 19:28 esto

Voz 17 19:42 oro una cabeza de un noble Pototo y si no que es justo e en la razón los padres no olvida su hermano por otra al cabo esa venta con la orquesta

Voz 18 20:36 el oro una corrida eh

Voz 19 20:51 bueno sí

Voz 17 20:55 cuál se a través de Virgen verse como algo ahí siguen los Jude virar es que eh el fuego PGOM hasta el amor pero si hay que hacer fijan el dos bien somos

Voz 18 21:31 eh oró una cruda ahora oró una eh

Voz 9 21:58 eh

Voz 21 22:01 sin herir a las tres y media en Canarias que bonito tango eh dice

Voz 10 22:06 de escucha jóvenes hablando con tanta madurez los admiro y los comparezco al mismo tiempo Román conserva a ese amigo y no dejes que tus reflexiones teatralmente atormentan demasiado al fin y al cabo el día no tiene más que veinticuatro horas

Voz 22 22:21 a un Dani Santos también impresionado con las palabras de Román dice que si el germen que ha sembrado la gentes de calidad

Voz 10 22:32 seguro que echa raíces profundas te estas cuestionando tantas cosas es porque tienes mucho tiempo para pensar

Voz 22 22:40 en breve la vida te volverá a

Voz 10 22:44 meter el su hola

Voz 23 22:51 Jorge Anderson

Voz 21 22:54 dice coincido pues el que sabe de dónde viene sabe adónde va con quemo nunca hay que olvidarse de los orígenes y éstos nunca deben hacerte renunciar a todo

Voz 22 23:26 esto es hablar por hablar usted determina de qué quiere hablar

Voz 10 23:34 pero siempre lo hacemos alguna propuesta hoy le hemos preguntado por las apuestas las que ha hecho alguna vez en su vida decía yo al comienzo de de la madrugada que lo de apostar también es una especie de lenguaje no es una incluso costumbre Víctor nos ha mandado Whats App el número del programa al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 24 23:53 hola buenas me llamo Víctor eh soy de Valencia y por el tema de las apuestas este jueves he acertado cinco en la Primitiva y me han tocado dos mil novecientos noventa y uno euros toma es la segunda vez que me pasa y espero que la tercera sea ya el premio final un saludo y buenas noches

Voz 22 24:19 enhorabuena dos veces además pues venga ojalá que que haya una tercera sea la definitiva

Voz 26 24:27 ah sí

Voz 1363 24:35 y en Sevilla no se escucha David buenas noches

Voz 27 24:38 bien sí adelante

Voz 1363 24:40 qué nos cuenta esta semana

Voz 27 24:43 yo me problema pero claro de Kutxa lo porque como pues tú no pero como vuelta otra otra anoche otra de Kutxa mira yo quería informarme de quieres que tengo un problema yo le asusta de que ya voy por un lado a y un estado examen de plástico el carné si es que no les toma que Qonduz si me va bien pero no es forma me forma últimamente tenía Valle tenía mi tuve que echarme para atrás porque que no me atrevía no me atreví si programa pues a ver si alguien que consumen cuarenta qué tipo de consejos o que lo que debo hacer quién le come lo que me conviene hacer

Voz 11 25:39 David ocho veces sí se ha presentado un usted al examen práctico hay siete sería la octava convocatoria

Voz 27 25:46 estaba pero tuve que echar me otra porque no no me atrevía con un nervio comentándolos entre no va a tener un caso que hace solo o porque lleva bien Cots pero cuando ilegales a mí

Voz 1363 26:02 y qué es lo que pasa son los nervios Toby

Voz 27 26:06 sí es que no sé no los hicieron los nervios empiezan a temblar pero es que no sé de qué es colma evitar sus nervios

Voz 1363 26:14 porque los fallos David que ha tenido por los que ha suspendido

Voz 12 26:17 eh

Voz 1363 26:18 por ejemplo que pasó la última vez en el último examen

Voz 27 26:22 la última vez resulta de que estaba yo no enumeró vale resulta de que un mismo el trecho de este medio de treinta tuvo que frenará esto ahora porque no me dio tiempo a reaccionar sí claro cuando una persona cuando camina pues chivatos tarta Hay limpio y no hay manera

Voz 1363 26:45 yo la verdad no se puede no se puede ocultar los nervios ni ni las reacción

Voz 27 26:52 nada se preocupa hoy como mormona agobiado intenta porque quiere quitarlo cuanto antes claro

Voz 11 26:58 sí yo parece que cada vez es más caro no

Voz 27 27:02 claro porque tú siempre tiene que por lo menos tres clase como mínimo tiene que da por lo menos sabe Parque Vía debe esa mente Oriente Un poco poner debatirá prolongaban quizá porque a entrar

Voz 1363 27:16 necesita el carné de conducir David lo necesita para trabajar para moverse

Voz 27 27:20 hombre claro hombre de carne vale para muchas cosas a irte porque había pobreza volvía nunca quién está a sacar la faltarle de Medio Ambiente que vamos sabes podría es sendas visitas a idea es que que eso es decir él

Voz 1363 27:48 muy malo que vendría bien para bueno para que salieran dos no me parece un poco la relación

Voz 27 27:55 se logra quiero quitarlo del medio continente

Voz 15 28:01 es que nadie es

Voz 1363 28:06 David pues muchísimo ánimo suerte con el próximo examen y a algún oyente se le ocurre que puede hacer o nos cuenta de qué manera superó los nervios para enfrentarse al carné de conducir David

Voz 11 28:20 muchísimas gracias por llamar y gracias por volver a escucharlo UNAMA ahí

Voz 27 28:25 la mía más ayudó edite y alegría

Voz 1363 28:32 gracias David hasta pronto

Voz 5 28:47 cuesta de esto le sale otra foto que la habeas con tus propios ojos te hable ahora de pena me hace sentir será Sterne el beber me llama obligación social aún filmar de noche y ahora está donde está me gustaría que aparentó dejar atrás la esclavitud de lo perfecto mucho más Tinder pero seamos sinceros bonito el anillo aquel more postura para que el mundo lo ve a que el Ávila de tono Veltroni está irse Notes sean de desguace porque todo autoestima hasta Biden la posible para que el mundo obedece a que la vida con un filtro es tan fea y no te sientes va es porque todo autoestima hasta miden la culpa castigue de esta cadena sino compartes este tema morir en uno de Tito Oporto culpa va esto

Voz 21 29:59 venga propuestas sugerencias aportaciones para David de Sevilla que afrontar su octavo examen al practico del carné de conducir parecen pocas tres clases se cree que tiene que dar más para ir cómodo al examen

Voz 10 30:17 Kylie Oli pues dicen que los exámenes hay que ir con el estómago lleno porque ayuda mucho

Voz 5 30:23 de CC

Voz 21 30:28 tanto de Tim Berners Code al próximo examen tienes que ir con la mente en blanco una buena tila y confía

Voz 5 30:36 pidan 4k cuando subes la mirada a para que el mundo de la vida

Voz 10 30:44 Inés de paso igual que a David lo deje un mes fui al examen sin decírselo a nadie para no llevar esa presión y ese día aprobé a lo mejor lo que tiene que hacer es desestresarme en ese sentido

Voz 5 30:55 sí botes Estolkin evidencia de que de esta cadena sino con partes esto

Voz 10 31:06 betún y a ánimo David después de ser tildada tres veces de conductora temeraria me tomé una pastillita ya probé se puede hashtag etiqueta diez años de carnet con todos los puntitos

Voz 5 31:19 porque todo autoestima hasta miden la dureza para que el mundo lo bueno a ver

Voz 10 31:25 te Dani Santos venga vamos a aprobar esto David imagina que el examinadores tu novia que le llevas de paseo no es más que eso un poco de seguridad venirse arriba

Voz 5 31:36 los veo

Voz 21 31:39 eh venga más sugerencias la de o que pues la noche anterior mucho descanso en la mañana del examen una tila e imaginarse al examinador desnudo

Voz 29 31:49 es decir

Voz 10 31:52 cinco veces examinó Gonzalo Martín del carnet de conducir la clave fue ir al examen sin pensar que era un examen me olvide la examinador ha del chivato me dedique a conducir como si ya hubiera probado favorito en el tuit desde Holanda ha inaugurado la madrugada Carlos está estudiando un máster tuvo mucho miedo cuando tomó la decisión de dejar familia amigos de enfrentarse a unos estudios en otro idioma pero decidió hacerlo Nos ha contado que le falta a su familia a sus amigos el movimiento de Madrid el sol que les sobra la lluvia pero que merece y que ha merecido la pena de María que ha sido víctima de una estafa en México se encontraba muy mal estuvo ingresada a los médicos le decían que tenían que operarla de urgencia que su vida corría peligro pero ella decidió arriesgarse firmó el alta voluntaria según veo a España y recibió una bonita factura después de hablarnos un poco de subida de sus decisiones vitales por ejemplo la de abandonar Málaga y establecerse en Jerez para cuidar de sus padres Eva han lamentado que la Seguridad Social no ampare mucho más los temas de la boca por qué ese descuida tanto la el cuidado la salud de de la dentadura dice Eva que ha pedido presupuesto porque tiene que hacerse algún arreglo que le han ofrecido uno de once mil euros al que de momento

Voz 23 34:23 pues no va a aceptar

Voz 10 34:26 que Carolina llamaba para recordar que su marido fue un excelente compañero que estuvo cincuenta y dos años casada que aprendió muchas cosas entre otras la paciencia desde Montevideo desde Uruguay Ramón Nos a Román perdón nos ha contado que tiene veinticuatro años un contrato firmado por un año que ahora que está expatriado siente la necesidad de estar en contacto con los suyos porque tiene miedo de caer en el olvido miedo a eso ya la decepción dice que ahora se pregunta quiénes que quiere de la vida ahí quién quiere ser bueno ya hemos repasado algunas sugerencias que le han dado los murciélagos a David para que afronte con más tranquilidad de la octava convocatoria al examen práctico el carnet de conducir bien esta madrugada de jueves le estamos preguntando si ha apostado alguna vez en su vida Javier Nos ha mandado una nota de Bozal seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 34 35:34 buenas noches Macarena soy Javi de Sevilla fue quería que tuve con una tuve bastante dolorosa que no por los que perdí precisamente resulta que estábamos en la Feria de Sevilla Hay estaba con un amigo no tomo alguna ardid tarde rebujito no ir mi amigo pues apostado conmigo sacó un billete y me dijo si eres capaz de hacerle un agujero con un cigarro a este billete te queda el billete el billete de diez euros es Jordi época me lo ha puesto por qué no lo voy a hacer un agujero conducirá Rumiyah tres pero el billete lo harto de la mano y claro yo paso por por ser más cabeza aunque nadie intente intenté hacerle el Agüero are billete sobrevivir mando Alsina consumir cigarros no le hizo el abuelo al billete Bosar que tampoco lo grande y lo único que grande fue alguna quemaduras de marca mayor

Voz 10 36:40 no

Voz 34 36:42 ante Granta en ese momentos no me dolía mucho el paro estaba como acto de bonito y todos los sectores vacía o que día siguiente me sale una ampolla pero no lo mueve la que que nada un saludo Ivo dando

Voz 35 37:02 gracias Javier muchísimas gracias bueno la culpa la tiene el rebujito eh no creo que la tenga tu suerte son las cuatro menos cuarto las tres menos cuarto en Canarias

Voz 1363 37:13 en Madrid nos espera Valentín buenas noches

Voz 11 37:16 claro bueno gracias por llamar la escuchamos

Voz 14 37:20 bueno yo soy un viaje años toda una ingenuo el problema es que tengo en las que miga algunas cosillas ideas Kelly algo

Voz 11 37:37 las dos amigas las dos amigas

Voz 14 37:40 seguirse desde pequeñita dormir bajo miles en la misma calle fueron al mismo colegio juntas hicieron la primera comunión pero luego el leyes que insultó estuvieron parada al al Jorge justo lo mismo Xisco día la clase de gimnasia o casi gente que hagan pero cuando una fingió que se le había torcido aunque para que abrazaba la llevara a que la atendieran adecuadamente borró los paro ahora The Stooges muchísimo muchísimos años ocho meses tal

Voz 12 38:23 Benito

Voz 14 38:25 ellas van al parque a verlo a él cruzado la plaza el apoyado en un bastón para para ella está Baro pues que gente del formado que Jeter entre las dos yo he estado haciendo olor a ese nicho que dirige indio urgió el cariño amour nunca doblan la edad por ejemplo se van

Voz 13 39:03 no

Voz 14 39:04 si así lo está con candado todos

Voz 1363 39:10 qué bonito Valente bonito

Voz 11 39:17 Valentí por qué como

Voz 1363 39:20 por qué este cuento en quién se inspiró usted me pregunto si es un caso real que conoce de dos amigas una imagen que vio en la calle

Voz 11 39:30 muy inspirado

Voz 14 39:32 me preocupa muchísimo la separación que inste oníricas amistades como la habilidad de esas amistades bus pues cuando vueltas pues un libro Cine dos amigas para que por gusto Keko pues esto le mucho al que las Ashfaq ahora Jackson viaje casi

Voz 1363 40:08 Valentín piensa usted que ya no hay amistades como antes las de antes eran de mejor calidad

Voz 11 40:14 luego las amistades de antes

Voz 1363 40:18 eran de mayor calidad eran mejores cree usted

Voz 14 40:22 ilustró fueran mejores precios crees tú si nos apoyamos vamos a sus amistades incluso sentida abonos no se llama la amistad eh alegremente en el u ruinoso decía cumbres que Bami le temían uno los fallos le decía a una persona de es que es mi amigo es porque CSI tía

Voz 1363 40:54 la palabra amistad se utiliza demasiado a la ligera

Voz 14 40:59 com

Voz 1363 41:00 se utiliza de manera muy ligera la palabra amistad

Voz 14 41:04 yo creo que sí yo creo que utiliza con demasiada ligereza algo que es un sentimiento Magno novelas hay la amistad la familia y los amigos que yo creo que son el mejor que sobró que una persona puede que haya hecho

Voz 1363 41:23 se considera usted un nombre con muchos amigos o con buenos amigos

Voz 11 41:31 tiene usted muchos amigos que no se preocupen

Voz 1363 41:38 no se preocupe Valentín habla usted muy bien y nos encanta escucharle me preguntaba si

Voz 14 41:43 los amigos que tengo muchos amigos sobretodo niños porque mis ahora es escribir cuentos para los niños entonces Reed o que tengo muchísimos muchísimos amiguitos ceder aunque cuando me dan un abrazo salvó sin fuero porque sin un niño te daba un abrazo a la es muy finge mienta o ninguno

Voz 1363 42:14 completamente de acuerdo Valentín muchísimas gracias por llamar

Voz 14 42:20 a vosotros porque es un programa que me gustan muchísimo bueno pues ella ella a Murgia reja África como yo es a falta de sueño por el que no merezca a los que estamos muchísimas horas en la dolorida si entonces siempre hay alguien amigo como vosotros Perdiguero Sasa orar para mí vosotros uno de los grandes amigos

Voz 13 42:56 tengo gracias Valentín igualmente

Voz 1363 42:59 ya menos otra madrugada unos le otro cuento

Voz 14 43:02 vale sí

Voz 11 43:09 hasta siempre

Voz 19 43:11 no

Voz 10 43:38 retomando el tema de esta madrugada ha apostado alguna vez en su vida Emilio José Camacho no etiqueta en una fotografía en un tuit que dice así buenas noches hoy Emilio de Isla Cristina en Huelva es esta foto es el producto de una apuesta si ganaba el Real Madrid la duodécima Copa Mela tatuada nadie me creía hasta el día en el que ganó este es el resulta

Voz 26 44:11 el contorno de una copa con doce en el medio el escudo del Real Madrid debajo dos laureles cruzándose que lo enmarcan todo favorito Retuerta

Voz 36 44:44 sí

Voz 10 44:57 lo normal es que es tarde y claro cogiendo el sueño cuando podemos él que podemos o el que nos deja nuestras circunstancias como las de Valentín que con noventa años escucha la radio y escribe cuentos Valentín que maneja la palabra seriedad la palabra amistad con seriedad y que dice tener muchos amigos todos pequeñitos pero sinceros porque cuando un niño te da un abrazo siempre lo hace de manera sincera

Voz 1363 45:40 hola María Gracia buenas noches de Ciudad Real

Voz 11 45:46 gracias por llamar

Voz 40 45:47 a vosotros Florence retener

Voz 11 45:50 cuéntenos

Voz 40 45:53 bueno ese chico que Securitas nervioso con el carné de conducir me ha recordado como Coco yo aprobé el mío

Voz 11 46:03 sí la verdad es que siempre me río cuando cuando lo pienso cómo fue María Gracia

Voz 13 46:07 sería causas de que te quitaran

Voz 40 46:10 tutor del Rey pero yo ya me diese examina muchísimas veces creo que la última fue la novena y no había forma de ver porque que me decía que me da una pastilla que hay muy bien tomaban me pastilla emitirla email

Voz 12 46:30 antes

Voz 40 46:31 yo iba como palos que es cierto que no bueno ya cuando ibas dando clase con la monitora que no había examina las clases normales sólo lo haces bien eso ese examen cuando el día antes de su cuanto más antes de venir dijo confirma una pastillita amiga con una pila si él entonces pues venían no mañana es nada bueno pues llega la hora del examen yo me presentó allí si vemos en este ayudar lo vamos que vivía enfrente así pues me pidió café con tostada con yo no sé que para rematar un copas Caballero

Voz 11 47:24 yo no se puede conducir con alcohol

Voz 13 47:26 sí pero entonces no

Voz 11 47:29 bueno pues a otra cosa es que te estoy hablando desde el treinta mil allá

Voz 13 47:38 bueno me copa como yo siempre digo que soy borracha pero barata no aguantó el alcohol me puso tan contenta de me siento con el ingeniero que examina vale me quito que llevaba que me daba muchísimo calor

Voz 11 47:57 claro les dijo no

Voz 13 47:59 estoy a favor de sujetos Esquire María Gracia bueno pues aquel día abordar el examen que había un montón de impedimentos rompe una tubería hay salía un géiser por allí

Voz 11 48:18 me me metió

Voz 13 48:20 porque todas las cuestas de Puertollano ha vivido allí que iba yo con el coche bueno además era una fiesta que tenemos aquí que que es el el día del voto que se hace en se pone a cocer

Voz 11 48:37 ah sí

Voz 13 48:39 bueno eso una promesa de gracia de que hubo una peste hace pues unos ochocientos años quedarán esas familias parece ser que una de ellas era la mía o sea que cada familia ofreció una va a matar una vaca a cambio de que se librará de la peste bueno pues aquello se hizo sentir de comer a todos los peregrinos que quisieran ir a aprobar la comedia Ice siga haciendo bueno pues es la fiesta el voto de la promesa estaban los coches salían de enfrente los de enfrente donde estaban las oye cociéndose

Voz 11 49:17 usted con su ponche caballero en el cuerpo

Voz 13 49:21 coche mira yo lo pienso

Voz 11 49:30 sí pero aprobó María Gracia provenían de modo contra ahí oliendo a alcohol dile por encima

Voz 13 49:37 todo pero ese chico digo mira el ponche caballero es lo mejor

Voz 11 49:41 no no no nos lo vamos a recomendar María Gracia porque usted se examina hace treinta años que examinarlo semana que

Voz 13 49:48 yo estoy Vero pero fue muy gracioso y siempre siempre de acuerdo porque luego al final lo conducía

Voz 11 49:54 pero nunca me lo estilizado

Voz 12 49:57 luego yo me lo saqué porque era jovencita y entonces pues claro y un había que tener carnet por porque estaba buscando trabajo

Voz 41 50:05 que tenía más posibilidades de encontrarlo si conduzca éste sino cuando claras y bueno pues me lo voy a conducir nunca me ha gustado

Voz 42 50:15 María gracias muchísimas lo ven la novena Kokoschka abrieron Carlyle donde el titular desde luego no deja ninguna duda muy buenas noches y gracias de verdad quería armada el programa hasta pronto

