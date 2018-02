Boletín informativo 03:00 (01/02/2018)

son las tres las dos en Canarias la Casa Blanca amenaza con publicar un informe hecho por los republicanos del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y en el que acusan al FBI de haber cometido fallos en la investigación de la injerencia rusa en las últimas elecciones la agencia de inteligencia estadounidense ha pedido a donar Trump que no lo publique porque es un documento clasificado porque según sus palabras omite datos importantes que hacen que no sea exacto corresponsal en Washington Marta del Vado

la tercera comparecencia de Maleno ante el magistrado de Tánger evidencia que el Tribunal marroquí no tiene más acusaciones contra ella que las que proceden del informe policial español que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó directamente al no apreciar ningún indicio de delito en su llamada a Salvamento Marítimo Maleno en declaraciones a la SER se pregunta por qué España no ha comunicado en su archivo marrones

03:07

es y de nuevo interrogada por unos hechos que ya han sido archivados por la justicia española así que esto me genera una doble indefensión ya que todas las acusaciones provienen de España y todos los documentos testigos grabaciones de llamadas a Salvamento también están en España puedo decir que las autoridades españolas no me lo están poniendo fácil pero ante toda esa persecución sí que puedo decir que se alza la voz de la solidaridad de muchos miles de personas anónimos de instituciones y de colectivos que saben fehacientemente que salvar vidas no es delito