Hablar por Hablar (01/02/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 24 05:57 y este próximo domingo se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer este año está dedicado a concienciar sobre el impacto económico que supone un diagnóstico en las familias y lo cuenta Elena Sánchez

Voz 25 06:08 el mi reflejos para hablar

Voz 24 06:20 sí y y con motivo del Día Mundial del Cáncer que celo

Voz 26 06:24 Evra todos los años el cuatro de febrero la Asociación Española contra el Cáncer ha presentado un estudio sobre el impacto económico que supone para las familias y las problemáticas no visibles de la enfermedad escuchamos a Raquel del Castillo coordinadora de Trabajo Social en la asociación

Voz 27 06:38 nosotros hablamos de problemáticas no visible refiriéndonos casi a problemáticas no reconocidas no hablamos de que no están en los informes médicos no son de las que se hablan cuando cuando generalmente se Se menciona al parecer no tienen que ver con con el pronóstico ni con el diagnóstico ni tipo de tratamiento que esté va a dar la esperanza vida sino que tienen que ver con las experiencias personales y familiares que supone en la propia

Voz 28 07:08 Sergio al enfermedad ese impacto de la enfermedad en términos más humanos de la de la realidad cotidiana no dude de cómo impactan en el diría día a las personas que lo padecen

Voz 26 07:20 la situación personal y económica que tienen los pacientes en el momento que reciben el diagnóstico condiciona la experiencia de la enfermedad por ello el estudio se ha centrado en tres colectivos especialmente vulnerables las personas en desempleo los trabajadores por cuenta propia y empleados cuyo sueldo está por debajo del salario mínimo

Voz 27 07:37 nosotros nos fijamos de los diagnósticos de personas no la eres de quince menores de sesenta y cinco este colectivo de personas en riesgo o en extrema vulnerabilidad representan casi el veintiocho por ciento de los diagnósticos de personas en árabe que se producen en el año existe un alto porcentaje de personas que reciben la enfermedad y la afrontan desde una situación de precariedad que condición absolutamente gracias

Voz 26 08:05 asegura que el mero hecho de tener la enfermedad provoca una pérdida de ingresos primero por las bajas laborales asociadas al cáncer que requieren una mayor duración y segundo por el incremento de los gastos

Voz 27 08:16 como ya sabemos cuando cuando una persona que está trabajando coge una baja médica lo que es la incapacidad temporal supone que el salario se reduzca el setenta y cinco por ciento y además genera un aumento de los gastos entre ciento cincuenta euros nunca yo estándar por decirlo de alguna manera el respeto de de una persona con cáncer de mama hasta trescientos euros en el caso por ejemplo de de un cáncer gástrico no

Voz 26 08:44 estas partidas adicionales se dedican a medicamentos no cubiertos por la Seguridad Social materiales ortoprotésico los desplazamientos a las pitan y alimentación entre otros fan

Voz 27 08:52 de repente que el la partida por decirlo de alguna manera de gasto en salud aumenta por lo menos en cuatro siete

Voz 29 09:00 dos No en esos ciento cincuenta trescientos euros que hablábamos suponer que te lo quitas que partida de ni presupuesto familiar tengo que reducir para para poder asumir el gasto que está suponiendo la enfermedad no pagar las facturas o en atrasar el pago de mi hipoteca VM alquiler o de de comer peor o cuál es la partida que redujo ahí es donde estamos los más nervioso

Voz 30 09:24 ah sí

Voz 26 09:30 Pilar Ruiz fue una de las personas que acudió a la asociación en busca de respuestas respuestas a todas las preguntas que giraban en torno al cáncer gástrico Kelly del Nàstic Caron hace tres años la falta de información aclara es uno de los mayores problemas que sea encontrar

Voz 31 09:45 la palabra fue la verdad es que cuando no

Voz 32 09:48 cuando me lo dijeron siempre me decía

Voz 31 09:50 no pasa nada ésta era un carcinoma in situ cosa que estaba localizado Monge una vasectomía total que es lo que significa es que te quitan todo el estómago pero claro hasta que no llega a la intervención no realmente no sabes qué magnitud tiene ese cáncer porque el

Voz 32 10:08 hacer de descamada o hacia que es que son Kanter muy silencioso de lo cual hay muy pocos estudios pero a nivel de prevención

Voz 33 10:20 esto supone que cuando se detecta este tipo de cáncer suele estar en fase avanzada y la solución en su caso pasó por quitarle el estómago temen que algún caso Bono y ahora

Voz 32 10:30 dijeron nada pues de CT quita el estómago que hasta hoy que hasta se sí eh hace estuvo era normal pero no es cierto te han quitado un órgano vital organismos tiene que empezar a funcionar sin un órgano necesario entonces no puede ser tuviera normas yo estoy muy Mary cada empecé yo con treinta y seis años que tenía cuando dolor lo detectaron dice yo no puedo quedar con esta calidad de vida mil medicaciones son agresivas alguno si ya les dije digo yo prefiero vivir diez años menos que un poquito más de calidad

Voz 26 11:06 aunque la medicación no lo soluciona todo porque tiene que convivir con las secuelas de no tener esto

Voz 32 11:11 lo que yo tengo sobre todo es un síndrome de dumping que es a consecuencia de la vasectomía cuando comenzó la comida baja directamente de sofá o al intestino no podrá en ningún sitio entonces pues de empiezas a sentir hasta aquí dar días de Grajal la tensión tiene sobre Fadesa

Voz 34 11:36 si a tienes

Voz 32 11:38 sin ser diarreas cuando una glucosa de doscientos cincuenta eso en cuestión de cuarenta y cinco minutos así después de haber comido diez ahí las condenas tienen que ser muy chiquititas y luego posterior una vez esos esos síntomas pesan pues que empieza a caer el azul el azúcar impresiones todos los síntomas de una de abono los síntomas porque produce una dijo

Voz 33 12:02 hasta que penal pues que el Supremo lo cosa atraerá cuarenta ella prefirió llevarla

Voz 26 12:07 enfermedad de forma discreta por intentar evitar preocupaciones pero esto le ha generado otro tipo de problemas

Voz 32 12:13 el problema que hay aquí es que es como me decía mi doctora ha dicho el problema que hay con con lo que pasa es que cuando a una persona

Voz 35 12:24 le quitan un brazo Hole qué tal un pecho o alguna cosa se entonces parece que la gente cuando ve algo

Voz 29 12:32 pues se conciencie a más que a mí realmente en mi familia ahora de lo que me ha pasado porque yo no lo he comentado ni a mis amigos bosnio nadie porque no quería

Voz 35 12:48 hace sufrir a nadie ni ahí ni que nadie ocupara pero la en la gente que me rodea realmente ese pie

Voz 29 12:54 ha vuelto anoréxica porque claro esto

Voz 35 12:57 conlleva una pérdida de peso de yo querido perdí doce kilos que pesaba cincuenta igual

Voz 36 13:04 no

Voz 26 13:10 en cuanto al impacto económico del que hablábamos al comienzo del reportaje pilares una de las personas que ha hecho frente al cáncer con escasos recursos económicos

Voz 35 13:18 lo hago al tiempo de de lo que me ocurrió me divorcié entonces ya los ingresos eran son los míos seguía trabajando porque de baja cobraba poco hasta que el cuerpo dijo hasta aquí mis médicos me dijeron no te ha matado y en la bajada que lo que debe solicitar una incapacidad entonces a partir de ahí pues ya el sueldo es mínimo porque cobrar mi Boyacá cobra setecientos tengo una niña hago los seiscientos euros el alquiler los casi trescientos un pues gracias a que te un respaldo familia

Voz 26 13:56 además de la reducción de sus ingresos invierte trescientos euros al mes en medicación ya patología que le permiten incrementar su calidad de vida

Voz 35 14:03 eh aproximadamente son trescientos los a yo necesito saber mi tendencia de glucosa para saber cómo tengo que actuar es si tengo que comer o no tengo que comer llevó sensor que me da esa facilidad de de darme la la tendencia que estoy en ese momento son esos son ciento cincuenta euros los al mes luego tomas de vitaminas que no todas las cubre la Seguridad Social parches inyecciones yo como con que tengo muchísima medicación pero hay muchísima gente que es también más situación que no las porque no toma nada porque no saben que existe nieta porque no se lo pueden termo

Voz 26 14:43 que las personas que ya se encuentran en cierta posición de vulnerabilidad económica Benson situación agravada cuando el cáncer aparece para ellos no sólo cuenta la preocupación el cambio vital personal que supone el diagnóstico sino también la desprotección económica que puede incluso llevarles hasta la exclusión social por ello desde la Asociación Española contra el Cáncer han realizado una petición clara al Estado para que pongan en marcha un plan de protección integral para las familias con cáncer

Voz 21 15:09 Hablar por hablar Macarena Berlín la franja buenas noches hola buenas gracias por llamar nada

Voz 37 15:17 así pues los consejos que da por pero cuando hable contigo pues todo lo que unifiquen meses no olvida

Voz 24 15:27 muchas gracias paran hablamos más o menos hace cuánto

Voz 26 15:30 sí

Voz 24 15:32 un año y cuál era la situación

Voz 38 15:34 noches Fran

Voz 37 15:35 pues yo rebajadas es gol

Voz 39 15:39 sí tenía

Voz 40 15:42 bueno pues cogido una edad a raíz de de de ese trabajo Si bueno pues te dije que intentaría buscarla la forma de salir de ahí de tratarme tranquilo destacó que ver al psicólogo porque la enfermedad pues es el VIH entonces pues es un choque muy muy fuerte para para la cabeza más que yo pueda el cuerpo el cuerpo ya está ya se puede decir que se puede mantener pero psicológicamente es peor entonces trate esto aún estoy tratando lo pero hasta aquí

Voz 38 16:27 pues han cogido gusto fosas fueran es que se te escucha diferente dijo la verdad es que sí

Voz 40 16:36 me alegro la verdad es que aquélla desde que no estaba bueno siempre venía de nada pero bueno pues supongo que esto ya ya no sólo para que sepa que estoy muy bien sino para las personas que

Voz 41 16:56 la actividad coco que la noticia o hace unos meses

Voz 40 16:59 qué se puede se puede tirar para delante no hay ningún problema aunque piense desde apetito herido ya me estoy muerto no no

Voz 42 17:10 puedes seguir hacia adelante muy

Voz 40 17:13 proyecto me emociono porque porque todavía esto ahí está pero pero estoy positivo oí bueno pues en un tiempo para acá pues es cierto que he tenido que hacer el alguna vez

Voz 38 17:27 vale sí

Voz 40 17:29 hace alguna vez porque hemos visto algún pequeño puro pero esas desde que lo hice yo tiempo atrás había conocido a un chico pero en el mundo de de esto no los chicos que conoces no no no lo valoras como para tener algo pero no que lo hice anteriormente pues ya empecé coincide con otra vez y empecé a conocerle de otra manera

Voz 38 17:57 un compañero Fran él se dedicaba a lo mismo

Voz 40 18:02 sí lo que pasa es que yo fui muy Quintero desde casi el principio

Voz 42 18:11 de lo que tenía

Voz 40 18:13 si después pues no acepto sin ningún problema sin ningún problema y ahora el día veinte

Voz 38 18:21 me caso con que te muchas felicidades bailaba pero pero lo que notición

Voz 40 18:30 las gracias se muy muy contento muy contento

Voz 38 18:34 déjate así que nunca se sabe donde puede surgir el amor

Voz 40 18:39 yo la verdad que al principio pues no estaba pues pues las opiniones indica que el momento tampoco estaba yo muy para por la labor de cero como que me trato diferente no me veo como un enfermo o como estado donde trató entonces me dio tal es el vacío que yo pensaba que iba a tener para siempre

Voz 42 19:03 pues eso me lo dio

Voz 40 19:05 ya está acepta no me ha fallado en ningún momento yo lo tengo como si fueran de eso especial tuvo pues Duque sentencias fíjate

Voz 38 19:18 casar con él no va a ser especial

Voz 40 19:21 pues imagínate yo nunca haría eso después de lo que pasó pero sus de verdad hay que luchar que para delante de pensar que sacaba nada que no se acaba nada ni aunque tuviera muy avanzado no se acabó porque yo sé que me estoy entrenando mucho en eso pero para las que que que lo hace poco que que sigan luchando que eso dice tratan como tienen que tratarse esto va a salir bien al cien por cien mil en el cuerpo me iba a sentir nada nada está todo lo que todo el proceso y eso es el tratamiento que se midió a Conthe dijo que ven al psicólogo hostil aunque son Kuerten no tienen súper positivo porque lo que te va a hacer es ayudarte a aceptar te sale como eres y aceptar lo que pasó ha pasado ya se puede tratar ahí

Voz 42 20:29 en el que venir muy alta superar arte

Voz 40 20:34 entonces pues eso nada que me gustaría que une la conmigo

Voz 38 20:38 hombre me encantaría me encantaría me da tiempo a improvisar Pamela ahí modelo yo tengo que ir acorde con la ocasiones yo no voy a ir así de cualquier manera

Voz 40 20:52 pues nos quedamos el día veinte de febrero

Voz 38 20:55 oye Fran donde ese título porque sino porque sino esto a veces se convierte en la boda de Lolita Franco cómo es la vida no que guasa tiene si nos lo hubieran dicho hace un año con lo que estabas perdido que estabas

Voz 40 21:13 hace un año me quería morir al año quería de verdad entonces me pasó por la cabeza muy negativa pero ahora no no no puedo pensar en otra cosa que no sea el avanza el andar un poquito más adelante aunque sea poco a poco pero siempre hacia adelante

Voz 38 21:36 Fran y como como es una boda de la bota con la que uno sueña si es que lo soñaba sólo te lo habías planteado alguna de eso

Voz 40 21:44 pero me imagino nunca ni tampoco lo pensé en tu momento cuando el el más más juvenil quiero que sea así o no no no sé yo creo que con contiene muy acompaña abierta pero eso ya es muy vasta igual que comemos suelo dos gambita pero a él y con eso me conformo de verdad tienen dice siempre tranquilo que te voy a hacer algo especial esta puede envidia eso especial que manitas

Voz 38 22:21 eso es momento en sí es especial no hay que adorna de nada

Voz 40 22:25 a falta nada nada absolutamente y ya te digo no ha dudado mucho me situación económica pero me da igual lo amo tanto que es quieta porque no se pierde como dado cuenta donativos

Voz 41 22:40 aceptando esto te vuelves tal vez incluso más soñado

Voz 40 22:48 en el sentido de decir puedo llegar hasta allí se te creas mutado inquieta muchas más metas que tiene que estar tranquilo que no te puedo decir al principio en Texas con lo malo todo lo malo se termine todo el mundo encima tres que todo el mundo está encontrar otro varapalo pues eso te hace crear te meta cuando ella entonces aceptarlo sólo piensas en aquella esquina del pues voy a Benzema pero y así hasta que llegar hasta el final no sé de Dilar francomarroquí

Voz 38 23:25 dice no que estará aquí vivo y hay que hacer las cosas

Voz 40 23:29 ya aquí en casa estamos danos no tienes que pensar en qué tal no ya al acecho ya ya pasó punto vive intenta vivir de la mejor manera posible sin no comerte la verdad con la cosa con muchas cosas menos esto de verdad cualquier cosa que te parece una tontería entonces como que

Voz 42 23:52 los lleva la vida como más

Voz 40 23:57 más ligera más alegre más esto es lo más fácil yo creo que ya no porque tenga que esto no tiene acceso la gente tiene que vivir a no comer todos los detalles de que es muy difícil la vida pero Jover ha hecho así pues hay que vivirlas y ya está

Voz 38 24:15 que nos haga despertar un diagnóstico muchas veces es un poco paradójico no no valoremos la salud cuando la tenemos y cuando de repente empieza a flojear

Voz 40 24:25 ayer cuando coges a coger la como que no coño perdón es que no es que yo estoy aquí

Voz 38 24:32 era era muy apropiado Fran en ese momento oye pues bueno así buenamente puedo me encantaría eh aunque sólo sea a darnos un beso

Voz 40 24:39 a él tan Transfer bueno de verdad me quité mucha ilusión

Voz 38 24:44 me encantaría luego con con las chicas no cuál es por favor ya les les dices dónde tengo que estar a qué hora y en qué lugar vale Fragoso oye que te voy a decir que somos muy felices muchísimas gracias por llamar de verdad hay por hacer esta segunda llamada y por ser un ejemplo también para otras personas que

Voz 40 25:02 la tele debía porque me yo he pensado muchas de las cosas que me decía entonces

Voz 42 25:11 te lo debía

Voz 38 25:14 gracias Fran

Voz 40 25:17 aunque una persona que te quiero mucho

Voz 38 25:19 muchas gracias plan cariñoso feliz día de la radio que tú también hacer la radio por nuestra parte fue poco más que tengan un bonito jueves volvemos a encontrarnos cuando el reloj de la antena de la SER haya marcado en las dos la una en Canarias serán entonces con Adriana Mourelos hasta mañana

