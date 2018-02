Hablar por Hablar (02/02/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 pero esto no tiene sentido Koke

Voz 5 01:45 si acabamos con y esto ha sido de la vida moderna un aplauso para Beatrice un aplauso para que pueda el ha de la vida pero no tanto para Pablo Palacios

Voz 4 02:05 como por la UNED

Voz 4 02:34 en la Academia Hablar por hablar con Adriana Mourelos

Voz 0020 03:11 qué tal muy buenas noches son las dos y cuatro minutos es la una y cuatro escucha desde Canarias es el novecientos cien ochocientos el número de teléfono de Hablar por hablar

Voz 11 03:37 la semana pasada con un contrato de un año bueno me enteré pues me enteré de noticias de la posibilidad de yo venir aquí me entere el el martes hay tenerlo en cuestión de once día pues me vine para aquí yéndose apenas cuatro días que llevo aquí en en América del Sur en el hemisferio distinto

Voz 1 03:57 pues a ver pues saber Ecuador más de lo de lo que yo creía

Voz 11 04:02 me estoy replanteando quién soy inspiró

Voz 0020 04:07 el es Roma ni anoche le contó a Macarena Berlín que tiene miedo al olvido por parte de los suyos ahora que no los tienen

Voz 11 04:17 simplemente tengo miedo al desarraigo tengo miedo a caer en el olvido por parte de seres queridos en mi familia todos los amigos que tengo de Togo amiga tengo la impresión de que de estar tan lejos de tener tres horas menos con respecto a Tenerife poco a poco va a ir como como erosionando las relaciones que yo he tenido hasta ahora tengo miedo a empeorar entonces uno lo ve todo de repente todo cobra trascendencia lo aprendido a valorar las cosas cuando yo no las puedo disfrutar

Voz 12 04:45 el topicazo que se suele decir te dice

Voz 11 04:47 muchas veces sin pensar pero que es verdad utópico porque es verdad es decir un libro de veinticuatro años como soy yo

Voz 13 04:54 qué montón de de

Voz 11 04:57 ello un montón de proyecto un montón de cosas historia de ilusiones y al final pues te tomas dos cortados de afeita ni tiene los no si no te has percatado de nada entonces no quiero que me asociadas todos se quedan con lo positivo después de haber caminado ese camino no lo determina el ese camino buena que la redundancia una apuntaba ya mi profesión estoy un poco más perfilado yo acabé la carrera en julio del dos mil dieciséis un año y medio después ha hecho mi máster hecho me tengo un contrato laboral hace un año que para un pibe es eso es muy difícil y yo sé que en cierto modo suelen afortunado y que condiciona ahora mismo son muy buena pero hay otro equipo inicial digo hombre es la de nos hace que una vez que vas consiguiendo lo vas consiguiendo todos vamos paso a paso va cumpliendo los plazos las metas pero pero lo sabe y lo estás haciendo veían de al menos

Voz 0020 06:00 Carlos Benson Díaz que es en riesgo no

Voz 13 06:03 hemos empezado el año pasado terminé la carrera de visita en Madrid bueno pues allí a finales de según terminaba la carrera pues me pasaba como nos pasa a todos los universitarios dado que cuando vamos a acabar pues entramos en pánico porque no sabemos qué queremos hacer y aquí estoy surgen muchos miedos

Voz 14 06:22 el tanto y dudas no porque es un cambio muy duro

Voz 13 06:24 no sólo empezaba a vivir empezaría a vivir solo Varea lejos de mi familia amigos y bueno en otros ahí con otro idioma no oí todo de asistir toda una entonces pues es un poco el miedo a no hacer algo distinto pues empezó a traducirse como razones y argumentos que aparentemente el lógicos que totalmente racionales no

Voz 15 06:50 que yo me pone a mí mismo poco pues para

Voz 13 06:52 bien como Le empezaba a encontrar pega no a eso de venir aquí empezamos y cobro es que si me voy voy a estar muy lejos de mi familia que si me voy a lo mejor pierdes los contactos que he hecho en la Universidad de compresores fritas o es que si me voy pues qué va a pasar con mi grupo de amigos no entonces cosas así que que que realmente son dudas completamente eran normales y lógicas pero empezaban a echar un poco para atrás todo fue sobre todo de la familia y amigos Si no sea el sentimiento de querer hacer algo un poco sí distinto de quedarle Camino no ha dudado decir a ver qué hago me quedado aquí me conformo o hago algo que puede suponer un cambio y eso fue lo que me lo que me llevó a tomar esa decisión viene muy orgulloso de decir lo he hecho pero aquí estoy contento y hay de todo muy bien y la verdad que la marea

Voz 0020 07:49 el viaje por placer de María terminó con un viaje de vuelta una deuda problemas médicos

Voz 12 07:55 en Méjico fui a casa de una amiga es decir que me iba a Colombia he contemplado que tenía nos marchamos de de escena marchamos a Cancún aquel día me encontré que llevamos a cabo con muchísimo calor agobiante calor una vez que había comido hoy me sentí mal que le dije a mi amiga que me podía levantar de de la mesa una de ella que es la la mejicana Yamón Lancia se hicieron es lo que le he le respeten este este regalo quitar que temieron lo al privado entrar allí pues me siguieron saliendo tomando las pulsaciones etc ya que yo cada vez me estaban diciendo cosa seria que probablemente que seguirá firme tendrían que esta noche a la mañana siguiente a haber estaban pidiendo datos a mi amiga que mi nombre que después firmaba me pusieron el dato creo que se llama sí para qué

Voz 12 08:55 los ciento euros yo dije que yo me venía puesto que me era la factura ya la la traje aquí a mi ciudad correctamente cuando llega da que me he puesto en contacto con mi compañía me han abonado la ambulancia Mende abonado depósito que tuve que dejar allí pero todo aquello que mi amiga estaban poniendo mi nombre yo filmaba pues veo que al cabo de un mes me lo mandan todo ni con el electro y todo para que me decían que la compañía no se hacía cargo de ese pago que son los cinco mil cuatrocientos dólares yo allí día una hora y media me lo mandan y me dicen que es como mi compañía no sea responsable que inicia con pronto pago María un cuarenta por ciento de bonificación luego ya todo me sonaba sino por supuesto pongo que cuando vine fría Mir médico de Cruz de Familia forman médico cardiólogo sin decirle lo que me había pasado pero el l m en que para que había leído el hecho de dar normal si lo que tenía era que que denunciará lo pitaron es lo que tengo que hacer como me aseguro de hecho vientos tengo y me estaba viendo en el dilema es Si bueno que tengo que también Gaspar Medina el abogado

novecientos cien ochocientos el número de teléfono de Hablar por hablar

Voz 6 11:38 no me regale más libros porque no los leo lo que he aprendido porque lo veo mientras más pasan los años me contra digo cuando pienso del tiempo no me mueve yo me muevo con el tiempo os doy las ganas de vivir la CAM han de cruzar gran ganas de conocer lo que hay de escuela Mar yo espero que mi boca nunca se calle también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen opten

Voz 4 12:09 voto que estáis jubilados y Mi vida resueltas

Voz 6 12:15 pero yo confío en el intestino marejada a la iglesia pero creo en tu mirada tu eres

Voz 4 12:27 cuando yo estoy la vida que que ante la vida que aquí

Voz 6 12:32 que acarrear

Voz 4 12:35 está el equipo

Voz 6 12:36 a todos los Bouquet Players la renta ante el sueldo el trabajo en los piscina lo cambié por las estrellas y por huertos diario se me escape de la rutina para bloquear mi viaje porque o en el que bebía se convirtió en país que yo era un objeto pues verá el centro la sí hacerle caso al laborista hay firme reparando detrás de tu camisa no me convenció nada de Tous sonríe

Voz 4 13:43 el percibiendo distinto camino distinto voy acto un las cuentas cuentas que quiero correr llegué a abrazarla con las Abuelas como como la oye

Voz 0020 15:04 pues darle la vuelta al mundo o la vuelta a las conversaciones Elena Sánchez buenas noches muy buenas noches

Voz 20 15:09 este voy a robar un poquito de Lucille roban

Voz 0020 15:12 no tiremos el café venga estamos organizadas

Voz 20 15:16 hoy queremos acercarle la historia de Sébastien Bras porque resulta que hace unos meses renunció las estrellas Michelin que había heredado de su padre el conocido Michel Bras el cocinero ha aclarado que lo hace porque quiere cocinar con más libertad y menos presión un reconocimiento al que ha renunciado que podría haber incrementado la facturación de su negocio hasta un setenta y cinco por ciento con ello queremos saber esta noche Iker reconocimientos personales o laborales ha obtenido en su vida y también queremos preguntarle por sus renuncias a qué ha renunciado por mantener sus principios

Voz 14 15:50 así que podemos hablar de reconocimientos en este caso hablábamos de las estrellas Michelin pero podemos hablar también de renuncias que es lo que hay

Voz 20 15:59 este hecho exactamente tu qué tal vas de renuncias irreconocible

Voz 0020 16:02 en dos pues mi primera mi primera gran renuncia fue venir a estudiar a Madrid porque no podía estudiar en Santiago porque no había entrado en la Universidad de Santiago de Compostela cuando toda mi familia estaba en Lugo todos mis amigos estudiando entre Santiago y A Coruña entonces dije tenemos que renunciar si queremos seguir adelante con nuestra idea primera que era la pasión y no te sale mal la renuncia porque él mismo los amigos mantengo la familia ha hecho nuevos amigos estudiados y trabajando perfecto perfecto ha salido bien pero es que a veces las renuncias tran historias muy bonitas detrás esta es una de ellas Ito Helena pues yo la verdad es que soy tan ansiosa que lo quiera

Voz 20 16:58 todo entonces herencia pocas cosas porque es como que quiero todo intento abarcar todo así que pensar un poco pero no se me ocurre ninguna historia si con un poco de trasfondo que pueda compartir o Jo qué podemos hablar de reconocimientos no sólo de renuncias ni tampoco como como barco tanto no soy muy buena han soy mediocre en todo

Voz 0020 17:19 que va

Voz 21 17:20 una gran mentira

Voz 0020 17:23 le conocimientos y también renuncias podemos hablar de cualquiera de las dos cosas pero en cualquier caso podemos hablar de lo que a usted

Voz 21 17:30 le apetezca hablar gracia

Voz 0020 17:33 es Elena gracias el movimiento en nuestra cuenta de Twitter arroba hablarporhablar Pokemon escribe reconocimientos por parte de los oyentes de este programa todos merecidos pero muy bien recibidos y Dani Santos escribe yo renuncia a ser una hoja movida por el viento ahora soy el árbol entero no cambia de familia por nada

Voz 4 18:35 sí sí un en

Voz 24 18:50 no

Voz 0020 19:02 al novecientos cien ochocientos Nerea desde Barcelona buenas noches

Voz 15 19:07 hola buenas noches qué tal Nerea

Voz 26 19:10 pues un poquito nerviosa verdad

Voz 14 19:13 no se preocupe intentaremos que se pasen los nervios a medida que vamos hablando

Voz 26 19:18 bueno yo quería hablar un poco de Cómo conocí conocía mi pareja Él ha sido el que me ha enseñado este programa nosotros siempre escuchamos el programa del día anterior sea estando Chus escuchado ayer porque él madruga mucho y entonces nosotros tengo mucho escuchar el programa hizo como que ya no nos podemos dormir sin escuchar tuvo

Voz 14 19:39 así que lo escuchan más temprano irle el día anterior

Voz 26 19:43 sí es verdad que hoy y me quedaba despierta en la cama super nerviosa diciendo baja hoy sí que ya o hoy ya de aquí ya no pasa Iyad por fin me hayamos quería contaros que mi pareja tiene cincuenta y cuatro años ir tengo en Key uno llevamos juntos casi un año cuando menos conocimos él tenía mujer y ha dejado a su mujer y a su familia para estar conmigo y ahora vive conmigo mi casa y uno esto quiero que sea con una pequeña sorpresa para él porque como sé que mañana va a escuchar el programa expertas

Voz 27 20:21 si juega usted con la ventaja del tiempo sí un poquito

Voz 26 20:26 han estado en la cama en el piso de arriba estoy hablando muy bajito porque no quiero que me oiga para no despertar Bonillo yo sólo quería decir que que que no hay que tener prejuicios que el amor es el amor no importa la edad ni la raza sólo importa el sentimiento ir y lo que tú quieras dar por esa persona porque para mí conocerlo y estar con él ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida

Voz 14 20:57 había dicho al comienzo Nerea que no quería contar cómo se conocieron

Voz 26 21:02 bueno pues yo trabajaba en un bar donde sus primos eran los jefes y él Venio bueno hablábamos y eso un día se dio cuenta de que yo le había dado me gustó a un tatuaje que se había hecho entonces me dijo os trasladado me gustan tatuajes te lo dije yo claro porque este tatuaje hecho mi hermana en mi hermana tatuada en aquel leyendo

Voz 15 21:26 entonces sí entonces se la había hecho mi hermana

Voz 26 21:28 y resulta que tres o cuatro días antes o unas semanas antes el Aviva he estado en mi casa tatuando no no sabíamos ni cruzado ni nada ninguno desde aquel entonces ya empecemos habla bien tuvimos una relación y todo

Voz 15 21:42 si el decidió separase Illinois y ahora pues aquí estamos

Voz 14 21:51 así que poco a poco notó Nerea que se sentía atraída por él

Voz 26 21:56 sí porque en que somos hablar tanto por el móvil tantas horas hasta las creo hasta las cuatro de la mañana que dormir sin hablar y nos dimos cuenta de que teníamos tantas cosas en el que no se era fue muy especial fue muy bonito no fue nada intencionado y fue nada buscado por parte de él porque muchos pensarán seguro que como es una crío aseguró que él le ha tocado la lotería no puedo sino un justo lo contrario es que no fue nada intencionado fue algo que

Voz 27 22:29 su vehículo a poco realmente conoció

Voz 26 22:32 sí poco a poco sin buscarlo ni nada oí al final bueno con una serie de cosas que pasaron el decidió dejar a su mujer fenicia aquí a vivir conmigo yo sé que él lo ha pasado mal por eso porque

Voz 15 22:47 sé que lo ha tenido que pasar lo mismo

Voz 26 22:49 pero bueno yo ahora la verdad es que somos muy felices estamos muy bien y nada sólo quería que que él mañana escuche que es lo mejor que me ha pasado y que lo quiero con todo mi corazón

Voz 15 23:03 llevan juntos un año

Voz 26 23:05 si en marzo va a ser un año

Voz 15 23:08 ya viven juntos

Voz 26 23:11 lo porque las circunstancias también como que no es empujar un poco a que se tuviera que venir a vivir a casa porque vivía con su mujer y continúa con sus padres con los padres de él y entonces él se tuvo que marchar ella también se acabó marchando no pero él se tuvo que marchar por las circunstancias porque sus hijos al principio no lo aceptaron bien porque claro él tiene un hijo que tiene treinta y dos años entonces es un poquito difícil de de de asimila que tu padre tengo una pareja más joven

Voz 15 23:42 que tú no eres tu hijo le costó un poco la nueva situación no sí sí la verdad es que tienes e hijo tiene más

Voz 26 23:50 bueno tienes tres tienen uno tiene una niña que diría que tiene unos treinta y cuatro o así me parece que es la grande otro que tienen treinta y dos y otro que tiene mi misma edad que tiene veintiuno

Voz 15 24:05 ah sí

Voz 14 24:08 ya habrá sido complicado para todos Nerea por lo extremo está claro

Voz 26 24:14 sí más pues por su parte no por parte de de mi familia mi madre y mis hermanas lo aceptaron bastante bien si no hay hilo acogieron muy bien a la familia y entonces eso también haberlo ayudó a a seguir para adelante y supongo que a luchar un poco más al ver que se sentía tan querido

Voz 15 24:34 fue mágico que hizo más fácil

Voz 14 24:39 y tiene buena relación ahora no ideal con sus hijos

Voz 26 24:43 bueno digamos que cada uno vive su vida infeliz a su manera y eso es lo importante creo que ellos saben que siempre van a tener a su padre ahí porque aunque me pareja se llama Luis que sea muy testarudo yo sé que si sus hijos lo van a buscar él va a estar ahí siempre porque es así es todo corazón entonces se que va a estar ahí pero de momento la cosa está como un poco tensos

Voz 14 25:09 ya claro es relativamente reciente no bastante que supongo que la separación también habrá sido costosa y usted tenía pareja Nerea

Voz 26 25:24 no yo en aquel entonces no hacía poco que que lo había dejado comente pareja pero entonces no tenían aparejos

Voz 15 25:36 que hay diferentes no lo sé

Voz 26 25:40 es que están diferente a todas las personas que he conocido que están cumpliendo recibo cariñoso tolerante que lo da todo por mí que siempre lo da todo sea así se quita de él para dárselo para darme a mí o a los demás es que él es a cines todo corazones por pura y creo que eso fue una de las cosas que me hice una mirarme el también que que lo había pasado tan mal que sí que lo habían valorado tampoco nos habían dado cuenta de la gran persona que que tenían en su caso si eso no lo entendí uno uno no me cabía en la cabeza entonces yo no pude comportarme de otra manera que que dándole el cariño y el amor porque es que no podía hacer otra cosa fue para mí la verdad que fue muy bonito muchas veces lo hablamos iremos fotos de como empezábamos que parece que hace mucho sea parece que hace mucho tiempo para nosotros no porque han pasado muchas cosas pero realmente ha sido menos de un año sí yo no puedo pensar otra cosa que que ha sido el destino que los ha querido juntar muy feliz de estar con él y ojalá pueda estar todo el tiempo del mundo con él todo el tiempo

Voz 14 27:05 cree entonces en el destino

Voz 26 27:09 sí ya creía antes porque soy soy una persona que que creo mucho en el en el destino en en las causó cualidades no que nos buscamos nosotros mismos Itzik creo que esta situación ha sido una de esas que dices no puede haber sido otra cosa que el destino porque es que fue muy extraño él él aquí en mi casa tatuando si yo en mi habitación sin haberlo visto sin sin nunca haber cruzado palabra donde yo trabajaba ni nada ahí fue muy bonito y muy extraño al AVE y nada sólo quería decir eso que que se que mañana me va a escuchar Si me dejas que le dijo unas palabras

Voz 14 27:55 luego Nerea Adela

Voz 26 27:56 por ese cariño sólo quiero decirte que eres lo mejor que me ha pasado que me da igual que venga miles de personas que tú siempre vamos a estar delante porque es único aquí que estoy muy enamorada de TIM muchos no te cambiaría por nada por nada

Voz 15 28:15 Nerea ahora

Voz 14 28:18 sabemos lo que siente usted por Luis sabemos lo que ha encontrado él pero Keys lo que usted cree que Luis encontrar una idea

Voz 26 28:28 no lo sé yo soy una persona bastante insegura no siempre creo que él pueda encontrar algo mejor porque él es un hombre yo soy una cría siempre puede haber una mujer mejor que yo pero él con sus gestos con sus miradas con sus palabras me hace entender que que él no necesita a nadie que no sea yo que yo se lo doy todo aquí incluso hace poco estuvimos hablando

Voz 1 28:54 sí es que

Voz 26 28:57 que si no fuera yo

Voz 1 28:59 todo lo que él

Voz 27 29:00 no porque no hubiera dejado a toda su familia claro desde luego

Voz 26 29:04 y eso pues me hace sentir que realmente me quiere que realmente está conmigo fue la persona que soy no por por ser una niña o por ser más joven no por ser y mucha gente se que no logra entender porque esto son cosas que no se entienden no por los

Voz 27 29:22 a juicio porque hay mucho cliché todavía no sí sí mucho

Voz 26 29:27 incluso a veces paseamos por la calle y él ve conocidos ostras no sabía que tenía una hija más juvenil y es como te has metido la pata sabes que entiendo es muy hija de tu mi pareja es como que a ellos también otro que cuesta un poquito decirlo porque sé que para él tiene que ser muy difícil pero eso a mí no me preocupa porque yo sé que me quiere pésimo y me lo demostrará

Voz 15 29:59 Nerea y cuando van a escuchar esto entonces

Voz 26 30:01 pues sí nombra así no me puedo aguantar más seguramente mañana de diga que lo escucho mientras

Voz 15 30:08 si no juega noche

Voz 14 30:13 sobre las va un poquito la cobertura Nerea a ver si nos escuchamos ahora me oye si ahora ahora sí que decía a qué hora

Voz 26 30:26 sobre las nueve y media las diez de la noche

Voz 14 30:29 suelen escuchado un poquito

Voz 26 30:31 a lo mejor ya se lo hemos tenerle expuesto

Voz 14 30:36 entonces lo escuchan todas las noches

Voz 26 30:38 sí siempre escuchamos el día anterior es que ahora mismo estaba escuchando el programa de ayer intentando no quedarme dormida para poder llamar tío les decía hoy tantos años que castidad escuchando este programa nunca llamado y me decía no yo le decía día llamaré

Voz 15 30:57 sí que darle una sorpresa decía ajena

Voz 26 31:01 él creo que para estas cosas también es muy vergonzoso y como que no se cree que yo fuera llegar a llamar también quería decir que las músicas espectaculares tenía una voz tú imagino espectaculares sois lo más de verdad

Voz 14 31:21 siempre mueve dormirme sin escucharos sobre

Voz 26 31:24 tuve la frase esta mítica que dices tú del inventor de la radio inventor del teléfono me parece una frase tan bonito

Voz 15 31:32 sí que lo mejor de todo es que es real es increíble es que yo lo busqué por internet a que siempre empezaba

Voz 26 31:40 nosotros a lo mejor sí lo han sacado de la manga pero no no sea entonces es tan bonito que ha hecho un programa donde la gente pueda expresarse donde no se sienta juzgado donde puedan decir lo que piensan que de verdad muchas gracias que la faena que hace todo político espectaculares porque vivo en Barcelona no iría a ver la obra de teatro mañana mismo

Voz 14 32:05 ojalá que que vayan bien las cosas y la obra de teatro gire por España para que la pueda berrea

Voz 26 32:11 ojalá de verdad porque os merecéis estar veinte treinta y cuarenta años más de verdad

Voz 14 32:18 muchísimas gracias gracias por compartir su historia y a lo mejor lo que podríamos hacer si convence a Luis es que después de que escuche el podcast mañana la semana que viene nos llame él nos cuente

Voz 15 32:31 si bien el otro lado

Voz 26 32:33 pues y ojalá pueda convencerle un poquito

Voz 14 32:36 para que llame sino al menos normanda aún apuntó nos llamó para decirnos qué qué le ha parecido la conversación

Voz 26 32:44 pues sí a ver si puedo comes love quedaba porque sería muy bonito jugar esto para la aquí cuadro

Voz 1 32:49 los cinco años pues claro

Voz 14 32:53 bueno pues a la cama Nerea muchísimas gracias

Voz 15 32:57 muchísimas gracias de verdad granadina es buenas noches

Voz 4 33:02 pues son

Voz 0020 33:34 escribe Pokemon que lo de escuchar el programa de la noche anterior como hace hacen Nerea y Luis es como leer el periódico del día anterior ya no son noticias pero siguen siendo una realidad actual la de Luis la pareja de Nerea también ha sido una renuncia una renuncia al matrimonio que tenía hasta entonces una renuncia de alguna manera la buena relación

Voz 14 34:01 sus hijos hay más historias almas píxeles en Twitter escribe

Voz 0020 34:06 yo renuncié a mi lugar de origen por vivir una historia de amor y lo volvería hacer todas las veces que hiciese falta si el resultado es

Voz 30 34:14 el actual

Voz 0020 34:20 Loli escribe yo renuncio a mi familia primaria para que mi familia de ahora sea la primera

Voz 4 34:28 yo vivo

Voz 0020 34:36 dijo que en un escribe las grandes historias surgen de principios sin épica pero acaban siendo historias que en mayúsculas sí escribe creo que el amor cuando es amor verdadero

Voz 30 34:57 no entiende de edades

Voz 0020 35:06 Víctor Santana escribe muy bonita la historia que cuenta Nerea pero no puedo dejar de pensar en esa familia en especial en esa ese exesposa el mazazo que se habrá llevado al ver que su marido la dejado por una cría deben

Voz 4 35:26 Louis

Voz 0020 35:28 Pokemon añaden el amor no se comprende es la complicidad de dos almas que lo necesita la aprobación del resto del mundo no son datos son sentimientos

Voz 31 35:38 eh

Voz 0020 36:38 y al novecientos cien ochocientos Luis desde Burgos buenas no

Voz 15 36:43 hola buenas noches qué tal Luis

Voz 32 36:46 bueno me ha desvelado un poco el puesto la radio igual es bueno sólo escucharos

Voz 14 36:53 pues lo sentimos por el desvelo y a la vez estamos agradecidos por la escucha

Voz 32 36:58 de lo primero enhorabuena para el programa gracias a lo le pongo es la verdad

Voz 15 37:05 pero si fuera otra ahora ya no sería igual

Voz 32 37:11 se ha llamado Belinda llamar alguna vez más pero no lo consiguió entrar ahí hay resultado emocionante tendrás

Voz 15 37:20 escuchó la historia

Voz 32 37:21 sí lo he sido me parece pues la lo no estaría muy bonita y les ha dolido porque seguro que mucha gente pero si ellos están convencidos para delante enhorabuena

Voz 14 37:46 Luis y usted porque se ha desvelado

Voz 32 37:51 en concreto se ha despertado y lo conseguido dormirme yo he puesto

Voz 15 37:55 sí está en casa está trabajando

Voz 32 38:04 el me tengo que levantar otra paradoja sobre las siete y media

Voz 15 38:12 cómo va la vida no es como

Voz 32 38:14 bueno pues ahora la verdad que lo mejor que quedarse con la temporada que lo he pasado bastante mal porque me parece que que voy recuperando ahí está dando mejor ocurrió lo que ocurrió bueno muchas cosas sobre todo lo vas ha sido el divorcio

Voz 15 38:35 Murcia

Voz 32 38:38 cuando te pasa pues ha hecho dos años sí la verdad es que fue muy duro antes del divorcio luego divorcio épocas divorció es bastante negro pero llega con porque tienes asumido desiguales le doy bueno lo que lo está enfermo ahí terminen de encajes

Voz 15 39:09 es volver al años llevaba muchos años casado despereza a ellos trece tiene hijos Luis qué tal está

Voz 32 39:27 la verdad es que reúnen estas aprenden lo bien que que asimilar ese tipo de situaciones Si insinuó tan pequeños lo comprensivos que son con sus cosas de niños Si esos problemas pero la edad es que te sorprenden en los valencianos

Voz 31 39:46 claro

Voz 15 39:48 tiene buena relación con su ex

Voz 32 39:51 no es mala pero bueno es la relación de octubre aquí no hay grandes conflictos perdóname tampoco es es buena

Voz 14 40:05 estos dos años han servido para para recuperarse para reubicarse Lewis

Voz 32 40:11 pues bastante que estaba fastidiado y bueno me ha costado mucho hasta que desde los tres meses para empezó a ver un poco de optimismo

Voz 0020 40:31 por algo en concreto por el siempre paso del tiempo

Voz 32 40:34 pues yo creo que el paso del tiempo y al final el que lo llegué a ver qué dice ese aquí hubo llegado antes es que tiene para el al te lo mejor que se pueda y estamos El sistema

Voz 15 40:51 vive solo

Voz 14 41:02 qué espera de este año que prácticamente acaba de entrar Luis

Voz 32 41:07 pues la verdad es que es pero muchas cosas pero se acelera su legado veo alegrarse de edades pero que que las cosas le salen poco para todos pero vale vive a nivel político es que

Voz 15 41:26 a nivel personal

Voz 32 41:28 a nivel personal y si las cosas él yendo como ahora pues espero conseguir cosas así que estar mejor a todos los niveles con mis hijos y Farelo de sabemos entonces no veo lo mismo quería comentarte porque a veces ponerle música a mi me gusta casi todo tipo de música de este musical que la noche como el reggaeton y esto que les encantados de llegar ahora pero me gustaría que pues cuando ya sé que es igual como poco música o poco cayera pero hay grupos que ve gustado por ejemplo dos dos que tienen letras muy reivindicativas yo soy con muy poco en todos los sitios

Voz 14 42:21 de dos apuntamos sí que es cierto que que ponemos ponemos

Voz 15 42:27 sí sí hago él escucho este grupo en concreto es uno de sus favoritos

Voz 32 42:35 eh

Voz 15 42:39 pues buscaremos algo muchas gracias Luis muchísimas gracias por haber encantado de hablar con vosotros y a ver si se puede dormir un ratito no pues intenta bellos gracias por llamar Luis vosotros buenas noches igualmente buenas noches

Voz 0020 42:58 eh

Voz 33 43:00 no

Voz 34 43:08 la luna está claro crecí a esposar eh

Voz 30 43:31 tú

Voz 34 43:34 a pie de este Silva abrió una llena pero también quién elige entre enero aunque en cien inglesa eh

Voz 30 43:52 leí que eh

Voz 35 44:00 aquí armada

Voz 36 44:02 la eh

Voz 34 44:06 eh eh

Voz 0020 44:19 Escribe Dani Santos en Twitter que tendrá este programa que hace que hay alguien que se acaba de desvelar Le Depor llamar y contar su historia no deja de sorprenderme

Voz 30 44:33 qué

Voz 34 44:35 esa será porque di yo

Voz 0020 44:41 curiosa desde la pecera Borja González a nosotros igual no deja de sorprendernos

Voz 30 44:46 el cubo eh

Voz 34 44:50 niños yo vengo que es aluda al dímelo que con él

Voz 0020 45:21 el novecientos cien ochocientos Marian desde Valencia buenas noches

Voz 0392 45:25 hola buenas noches qué tal Marian bien tengo lejos tres luego lejos pero bien

Voz 14 45:32 me oye muy lejos vamos a marcarnos ahora ahora ahora ahora voy no

Voz 0392 45:37 sí eso es Cancelo poco derrotó a pero yo renuncie pues bueno a una vida en un pueblo tranquilo de aquí de Valencia mis padres dice hermanas aquí una vez vinieron a las fiestas con atracciones de Feli conocí a uno de los hijos del dueño me enamoré de Louis en un bar que en esta vida y me dejé todo atrás me deje hasta el trabajo de una hermana mía a amparen puesto porque claro tampoco teníamos mucho y allí entonces yo guardaba mucho los sitios de trabajo era diferente nada en esta vida de ferias lo que le decía tu compañera cuando más domingo más sábados que todo el mundo de paseo va nosotros trabajamos yo hasta hace nada hace muy poco pues un sábado y un domingo te era sagrado yo tenía que haber queríamos Calder la tracción trabajar entonces de hacer esa de lunes a viernes mientras van cambiando la actuación entonces cosas normales diez normales pleno que hay sitios que lo puede decir que están cerrados pero bueno te acostumbras y renuncie a esta vida más normal de trabajo fines de semana y todo esto yo pues bueno yo encantada porque no me arrepiento eh

Voz 39 47:03 decimos en formar una familia hay eso

Voz 0392 47:07 no sé si me oye oyes

Voz 14 47:10 en la estaba escuchando muy atenta estaba pensando que que efectivamente no ha dejado la vida tranquila por una vida especialmente sosegadas sino que no hubo no

Voz 27 47:20 pero la vida de sería ante sí sí muy complicada

Voz 0392 47:25 además hay ferias o habido feriantes que han quedado en una playa todo el deseado o estoy yo dos Verne hasta hasta este octubre moderna que todos los fines de semana por Tarragona Huesca Lérida

Voz 39 47:41 Aragón y luego volvía

Voz 0392 47:44 igualó mis hijos cuando tenían temporada colegio pues ya lo sabían las mujeres vamos con los coches venimos yo me iba viernes recogía del colegio y me subí a Tarragona el viernes y el domingo por la noche me bajaba para que el lunes

Voz 27 48:02 en vacaciones osea que los niños iban con usted siempre Marian

Voz 0392 48:06 siempre siempre cuando habían vacaciones yo me quedará vacaciones venían conmigo y luego procuramos que nuestra vida los colegios todo lo buscábamos cerca aquí en Valencia yo me quedaba en casa mi marido había la tracción ir sí yo iba y venía con el coche hacía hasta hasta hace pues bueno mi hijo ya tiene bendice bueno luego yo me los dejé con quien me lo deje no fuera haciéndose mayores pero hasta hace cuatro días hacía ácido mira ahora hacia jubilados mi marido y bueno aún va a él entonces yo con el hijo pero yo no sé que haré este verano de verdad te lo digo

Voz 32 48:45 sí

Voz 0392 48:46 no sé que haré porque es toda una vida cuarenta años dando vueltas trabajando domingos justo cuando todo el mundo estará si cogía y a lo mejor me iba a la parar con los Tito sueltos Chávez todo aquello que te fuerzas frío con ellos porque no ellos no han echado una de falta nada eh

Voz 14 49:07 cuántos años tienen ahora

Voz 0392 49:09 puede ser un pequeño tiene veintisiete es mayor tiene XXXVII Isla Chica treinta pero yo tengo ahora cincuenta y nueve en octubre pronto a mi marido pose siempre hay cinco ir ahora a cargo de cuarenta años cuarenta cierto poder me quedo ya en casa que no sé lo que haré por los fines de semana cosa que no sabía

Voz 27 49:33 le parece rarísimo todo rarísimos yo con los amigos quedo

Voz 0392 49:38 y hay fin Abbas llegó un par de fines de semana que no sábado inglés que que le digo a mi hijo el mayor tengo tengo que buscarme con tu padre que dimos amigos pero no hemos llamado a ninguno

Voz 27 49:51 claro no no es verdad

Voz 0392 49:54 yo le decía a mi hijo no de los pueblos que hacíamos a la mamá me decía mamá siquiera se encontraba rara porque por él me dice que no hace falta que vaya ya que ya está que las esto pues nada era esto comentar el puerto llamó muchas veces tiró pero soy ver los doce Alavedra mí me da mucha vergüenza pero os escucho me encanta no me puedo dormir sin vosotros las tantas del fin de semana lo pasó mal cuando no tengo el programa vuestro si es verdad lo que ha dicho la chica anterior te hice unas músicas y unas dotes de un todo que que muy bien y enhorabuena de verdad porque yo antes por Tarragona Barcelona nos cogía con esto de que ahora Internet y el móvil esto bueno este año me llevé una sorpresa grandísima en verano aunque había que había habido hace lo podía escuchar porque yo vería cerrando la cuatro de la mañana cuando bancos de terminar noveno ni él ya pues eso muchas gracias y ese ha sido el vivida bueno ha sido mi vida

Voz 14 51:01 harían hay una oyente se llamaba abril y ha escrito en Twitter cuando se elige libremente no podemos hablar de sacrificio es algo así como un don

Voz 39 51:12 sí sí es verdad

Voz 0392 51:15 es verdad no yo quise que quiera a esta persona querido Iriome eran mis padres no querían eh claro me era no no

Voz 27 51:25 para eso conmigo ha sido duro también

Voz 0392 51:27 sí si mi padre no quería mi madre tampoco ahí y luego ellos son que no te lo creas como no del mundo de la feria no te creas que me aceptaba muy bien tampoco sal

Voz 15 51:39 sí pero bueno todo pasa

Voz 0392 51:41 soy hijo echar no nos ha quedado otro remedio que hacerse dice hermanas a todas porque ellos dos son una de las ferias

Voz 15 51:49 claro son la familia de mi

Voz 0392 51:51 marido que Dios no pues esto ha hecho muchos amigos por el mundo tengo buenos amigos Tarragona en Barcelona amigos que nos vemos igual no eso me queda también aparte de pero por el mundo me quiera que he conocido mucha gente y muchos amigos si me dejo no me lo dejo pero bueno

Voz 14 52:13 no es lo mismo marean pues un placer

Voz 0392 52:18 igualmente de verdad que sí gracias

Voz 14 52:21 gracias por contar su historia Mariano Gracia buenas noches

Voz 23 52:28 triste en el ira procedente Quino mostró Griselda con toque Jano en el cuello eh la culpa cambia pero sin cuesta

Voz 0020 53:32 escribe Pokémon a Marian le prometieron un amor de luces mucha vida y no le fallaron tiene una vida de muchas luces y mucha vida los minutos nos quedan para saludar antes del informativo a María José desde Ciudad Real buenas no

Voz 41 53:52 hola buenas noches

Voz 14 53:54 Nos cuenta María José mira que hasta septiembre

Voz 41 53:57 es velado inaudito con una noche con quién hablar se desapareció vosotros que comparar una estas estas horas pues también es verdad que presta a la a la intimidad yo estoy pasando un momento difícil porque también una separación pero debido a mi enfermedad me diagnosticaron cáncer hace seis años vivía con buen estado Mi pareja a diez años y me dejó por tener cáncer no no quería una persona con Conca que lo podía haber hecho de otra manera no me asusta esto no es ayudarte pero no me llamo por teléfono en persona

Voz 14 54:47 para que el mismo día que se les diagnosticaron María José

Voz 39 54:51 no

Voz 41 54:51 a él no estuvo acompañando pruebas a cosas en mitad de la quimio pues cuando peor lo estaba pasando miedo me dijo

Voz 14 55:01 diez años de relación

Voz 41 55:04 entonces pues no no no sé no lo que de superar no no lo entiendo yo he estado pudiera una amistad que ha a nada bien nada ícono murió Inma de pues aprecia esta trastorno no me parecía que él había enviado Dios para mí

Voz 14 55:22 ya sabes que creo

Voz 41 55:25 por qué tipo de problema ni de las que no aceptó la enfermera está claro imagínate cómo lo estoy pasando no lo supera porque he quitado de mí el odio rencor y así pero sí tengo una rabia contenida que no puede entender porque no lo esperaba ver no era concursó en que no debía querer claro yo si me había enamorado peso estoy pasando muy mal porque además de la enfermedad es decir que sigo con mis pruebas y me revisiones pues estoy sola aquí no me hizo ver ya la tengo en Cataluña

Voz 0392 56:08 no

Voz 41 56:11 y esto tampoco lo puedes contar a nadie en el fondo lo es esta enfermedad para vivirlo tampoco acompañada no perdona es la quimio pues no tiene ganas de nada en la reina de qué tal

Voz 15 56:24 saben a tacita de cada porque dice usted sí

Voz 41 56:28 y entonces estoy en un pueblo claro veo a esta persona

Voz 16 56:32 no hace daño no sé cómo resolverlo sabes me trabajo mucho las emociones y los sentimientos son los que me los tengo tengo el alma herida digo yo

Voz 14 56:50 María José Caride de salud como esta

Voz 16 56:53 bueno voy voy superándolo con las pruebas y claro bueno estar cinco años en revisión las pegas pero lo ves llevando pero como eso es el alma entonces en cuerpo más melocotón y me vas andando pero el alemán no es de cenar Altman no es fácil así que sanar entonces estas emociones sentimientos el haber querido y que de pronto te quedas modificada no ha pues me consta no te de alrededor amigos

Voz 0020 57:28 sí

Voz 16 57:32 pues una persona me dijo que buscar una

Voz 2 57:35 que bueno María José muchísimas gracias por haber llamado ojalá que terminó