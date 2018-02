Hablar por Hablar (02/02/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 mina en la Cadena Ser Hablar por hablar

Voz 2 00:05 con Adriana Mourelos

Voz 3 00:12 no hubo

Voz 6 01:06 mírame nada donde concentra a todo todo acompañada nave Soyuz de SAS reinos eh que es a no

Voz 1 01:34 están tan de Velázquez

Voz 6 01:41 que sí que me siete qué será esa fuerza que Artaud

Voz 7 02:56 en ese momento Alves no puedo pensar por lo que se nada más que Doncic

Voz 1 03:54 un abrazo

Voz 7 04:06 hacer vendría venga hombre Colombia

Voz 10 05:41 hola Marisa desde Córdoba buenas noches Marisa creo que ha tenido un problema con el teléfono así que vamos a tratar de recuperar a Marisa Pokemon se estaba acordando de avilesino escuchando esta canción La fuerza del corazón de Alejandro Sanz que tanto le gustaba

Voz 11 06:00 la ley dice que se han puesto la piel de gallina los pelos como es

Voz 12 06:04 Marqués con esta versión

Voz 13 06:07 hablábamos al comienzo del programa de renuncias también de reconocimientos pero hablando de renuncias Carmen Crespo escribe en Twitter renuncie a mi vida profesional por acompañar a mi marido en la suya él y Mis hijos recompensar a diario mi sacrificio para mí no hay mayor reconocimiento un beso grande hola Marisa desde Córdoba buenas noches

Voz 12 06:38 hola buenas noches qué tal Marisa que nos cuenta

Voz 14 06:41 sí está pero bueno sostuvo que era compara el fin inscritos son muchas veces

Voz 11 06:45 adelante daremos que que se vayan los nervios con las palabras

Voz 14 06:49 ocho y usted está muy malita pero bueno exigiera contar una que bonitas de mi vida y yo me he dicho con dieciséis años casamos Momo jovencito si a la hora de espera el niño no nos podemos ser el niño en un diagnóstico a adquirir el caos a él se sometió a quitarle su propio niño sirio que fueran de donantes

Voz 15 07:22 Ical la vida yo me convertí en la cuidadora revivir padres durante ocho años durante ocho años algo extra que dentro de Irán

Voz 14 07:30 pero yo nunca me quedé embarazada cuando murió mi padre a los maestros me enteré que cavar hasta ocasión no lo creíamos surge una ilusión más del momento Vidal me lo que me había pasado sí me dijeron que querían tipo puedo lo habían dado equivocado

Voz 12 07:53 qué me dice mira

Voz 14 07:56 el niño precioso una niña y un niño un niño y una niña aliñada sino también la vida subiría por completo y la verdad que para los sacrificios hemos hecho de tanto padre cuál mi madre lo vemos satisfecho Ximo más que convertir la cara pero el niño hay muchas la pareja la puede de hecho

Voz 12 08:22 es verdad es complicado verdad

Voz 14 08:24 tiene que quieren muchos era que muchos mucho hubo muy valiente para mí la tiran para quietas deportes

Voz 16 08:34 tira que alguien

Voz 14 08:36 yo creo que lo hemos seguido la somos consiguiendo llevo mucho miedo escucharle quiere compartir mucho adoptada hoy que algún día más nuestro conmigo

Voz 11 08:47 da gusto da gusto escuchar la Marisa porque al final en la vida todo se recompensa no

Voz 14 08:54 yo creo que sí que es difícil eso lo hemos comentado mucho a base de mi marido y yo que son ocho años que ha motivado con mi padre los sólo en que la familia estaba ahí pero eso me consta como Mi padre lo hemos recibido que compensar esa fechas que no no la conexión y niños vale pero por lo menos yo creo que mi padre digo creo o no de que hay sacrificio ahora o lo hubiera completa nada os mato bajo mi madre cita

Voz 12 09:30 está enfermo muy malita

Voz 14 09:34 y aquí sigo observación con ideas y Grandrenbing evitarles

Voz 12 09:37 esperándolo inevitable

Voz 14 09:42 yo no la verdad es que tiene setenta y siete años fuera está cubriría o muy mal

Voz 12 09:56 una noche complicada Marisa

Voz 14 09:59 muy complicada pero es aquí están obstruido pasó de la letra de que queda

Voz 11 10:09 esta sola con ella

Voz 16 10:11 comida porque al ser su cuidadora pueblo quedarme yo aquí hago sirvo así

Voz 14 10:15 ha sido no podría cada día aprovechado que tenía que que puedo quedarme en la lucha por salvar a lo Chumillas y entonces ya me emanados llevando a ello muchas gracias por escucharme Adriana Siria

Voz 12 10:38 Marisela que con mucho suerte

Voz 14 10:40 a contar mi historia suele querían muy linda matrimonio oí gracia como hago yo aprendí muchísimo

Voz 11 10:47 Marisa Nos alegramos mucho por por ese extra de amor y por esos hijos que que han conseguido fruto de ese amor también que vaya todo lo mejor posible dentro de la situación que es María

Voz 12 11:00 sí

Voz 14 11:00 me me Gracia buenas noches

Voz 12 11:03 buenas noches

Voz 17 11:06 yo

Voz 18 11:09 yo yo yo

Voz 17 11:11 no no no

Voz 19 11:16 eh

Voz 18 11:21 no sé

Voz 20 11:24 el grupo está convencida de enero otra puertas Javier El cuento porque cada vez sea soy tu vía tú ahí me miren de acto porque

Voz 18 11:48 que nadie

Voz 21 11:54 ya

Voz 18 12:04 sé por qué soy yo una nada dentro

Voz 20 12:18 adelante nos obliga en casa de la de la selva

Voz 18 12:25 a mí sólo entran dentro

Voz 12 12:32 hola Raúl desde Badajoz buenas noches qué tal que nos cuenta Raúl

Voz 22 12:40 hicimos fue el gramos Hingis no te pueden de la feria si yo estaba muy

Voz 11 12:51 oye diferente sí

Voz 22 12:55 es decir pero no todos son muy y los que yo he estado hijos que he conocido

Voz 8 13:05 sí

Voz 12 13:06 que no todo son perdone es que no le oyen

Voz 22 13:09 Somos de colores muy

Voz 12 13:12 explotadores

Voz 22 13:16 acabamos de cada cien trabajadores al muy poco dinero montas enganchado Cacharro sitio termina la feria implementar rápidamente por el todo el accidente Paul impone a todos los Cacharro por por fin color que te pagan

Voz 12 13:45 cinco euros la hora

Voz 22 13:47 yo no no superó los cinco días son festivos

Voz 12 13:54 qué le pagan cinco euros horno sí sí el día eso sí

Voz 22 14:01 todo lo que yo he estado Tedeón el mío si fumas te hago lo cinco euro que es lo que te dan de Málaga quedan Pepa pues eso es aquí mucho en ellos son Marchena lo que he conocido son de un aquí hermano pero de Mijas se cainismo que de soy se de Portugal trabajado ese hombre aparte lo de un duro ese hombre bueno que eso no es no solamente yo les dan la actividad

Voz 11 14:57 Raúl es que usted trabajando mucho tiempo como como feriante

Voz 22 15:02 estuve aquí en mayo hasta casi desaparecer así que este año ha bajado el más yo estoy con ello es iba a saber cómo era mi eso no no no voy nos ayudó con cosas muy graves pasó el día trabajando para levanta por la mañana te pone limpia todos los Cassano luego para dar de me da otro paso más para la hora de abrir y todo eso por cinco euros es que yo a lo que hasta ahora ha sido así que todo ello es de los casados tienen a los trabajadores no no dicen cómo son en el trato hacia ellos

Voz 12 16:06 ya no tiene nada

Voz 22 16:13 eso sí que son muy populares

Voz 11 16:21 Raúl la vida como feriantes tan complicada como parece

Voz 12 16:26 de un lado para otro

Voz 23 16:28 y si entraba

Voz 22 16:31 pues lo que yo digo soy de pueblo

Voz 12 16:36 de Puebla pueblo claro

Voz 22 16:40 pero hay un grupo pues el dinero por eso amigo ejerza que dura muy poco a todos lo si me paso seria que todo el dinero para ellos iba al trabajador que él que monta desmonta hay que tener esta bella entregamos a Lactalis eso cobra pues mejor que son cuadros cinco Cacharro un pueblo hito del mismo del que todos son ganancia están llevando

Voz 11 17:20 y pagando provocó a los trabajadores

Voz 22 17:23 no para luego trabajador el estado de poco como digo de la pueblo que le sacaron tres mil y pico de euros mil y pico de euros que te hagan a ti cinco hay derecho a eso

Voz 11 17:53 Raúl ya no ha vuelto a trabajar de esto

Voz 22 17:57 en nota está todo eso para cuando John en huelga que Omar sí encontró otro empleo los feriantes que pase como es debido e hiriendo por lo menos con lo que conozco la aquí en Extremadura

Voz 14 18:21 yo siempre digo lo que me con lo que sí

Voz 12 18:30 después de la experiencia no

Voz 14 18:40 bueno yo dejé

Voz 11 18:44 Raúl se lo agradecemos mucho que no se haya contado un poco el otro lado también de esta de esta complicada vida de feriante

Voz 12 18:53 muchas gracias por haber llamado buenas noches

Voz 24 18:57 sí

Voz 13 19:14 Escribe Dani Santos que cinco euros no parece una paga que es más en algo así

Voz 17 19:20 cómo dar limosna

Voz 7 19:23 a a eh eh eh

Voz 13 19:40 el la escribe injusticia al cien por cien y asqueroso patrón es algo increíble

Voz 25 19:46 a eso

Voz 7 19:51 a a eh

Voz 13 20:04 y Pokemon apunta que no todo en la Feria son luces de colores bocinas de atracciones

Voz 11 20:10 nubes de algodón

Voz 24 20:13 eh eso

Voz 17 20:19 a ver no

Voz 2 20:20 eh

Voz 7 20:22 el ex

Voz 2 20:36 eh

Voz 24 20:39 eh

Voz 27 20:47 a mí

Voz 11 20:51 al novecientos cien ochocientos Josefa desde Cartagena buenas noches

Voz 12 20:55 les queda Josefa

Voz 28 21:03 es que entre ellos vi que yo nunca me enredó llamar que arrojó en Villa sólo del interesado mucho yo ochenta ya sé sé no él

Voz 16 21:25 lo sentimos José está el cinco años

Voz 28 21:34 yo dos son a la persona que se quedó viuda a sí pero lo que no puede superar los super vas a El día a regular los crímenes ir sola pero me va a sacar de la casa llena de faltó podrá fría de flores cosa voy muy a mí el día siempre lo digo lado Gara ETA veinte años y salir lo pida porque estaba malo no quería que ella dice que respete hija solamente de ayer por qué no quería que que es que no que viene que fue él porque estaba la casa pues igual ya de forma que eso me ha ido en esta con nadie yo data de no sé si yo lo pienso pero daba como lotería me di a leer de cinco colocárselo le dio de dejarlo solo

Voz 11 23:22 qué duro estuvo mucho mucho tiempo Josefa estuvo así mucho tiempo él estuvo enfermo mucho tiempo

Voz 16 23:31 que al veinte años

Voz 28 23:39 muy exigente voy a Solé que lo que yo le voy voy al que no podía salir a la calle sólo de renuncia alguna cosa porque yo que llega ilusión de los así pero si se fue llegar a los sábado y me ha ido bien pero me lo tuve que dejar porque sí sí sí al tener una una de que yo ha ido día dos iba sea muy comprendido alguna comida yo siempre palabra con él porque yo sentí López es entrar al lado a lado graves al lado empezar al día me pasaba la noche llamándome me levantaba para cuando que la luz a llamarme la para que lo quería todo

Voz 16 25:19 sí que fue

Voz 28 25:22 es verdad estaba en da cuenta porque el otro día pero aquí en la casa complejidad sí yo vengo lo de todo lo que él le vea si no sé yo lo que no podía por qué todo el día de mi esto no no no yo nunca con mis hijos allí la casa hombre allí nada al revés no lo sé te viendo agua si veía nada

Voz 12 26:14 él le llamó

Voz 16 26:17 que aunque no estuviera despierto

Voz 28 26:19 sí vale se entonces agua yo el agua se había ido nunca cambia la vida no ha sido a ver si así lo he hecho mucho eso pruebas no

Voz 11 26:45 es curioso Josefa con con la vida que nos está contando que ha llevado

Voz 12 26:50 que no ha sido precisamente fácil

Voz 28 26:53 no no controlada así podría ir en el suelo a la enfermera van para que me suelo porque veía que no podía ya último cuando ya no bambas a la casa y aquí quiero requiere porque sé que lo más duro Iberia belleza pues sobre él al no ceder a tenía que ya voluntad para ir allí yo veía nada la sea un Rando haya mojadas en la cabeza la cara para que no me no siempre sí

Voz 12 27:54 tantos años además Josefa al cuidado de otra persona que no fue especialmente agradecida

Voz 11 28:00 como usted

Voz 16 28:05 si ellos siete hijos pues el dos cero

Voz 28 28:11 yo no voy seguro ya al lado

Voz 16 28:14 contra todo lo borda

Voz 28 28:17 yo me he encuentros aquí lo estoy pasando muy mal se tiene que pasar ya te pasa nada

Voz 16 28:28 no no sé

Voz 12 28:34 es curioso Josefa porque

Voz 11 28:36 lo echa de menos pero a la vez no se le han olvidado las partes negativas de esos relación de la que fue su vida

Voz 28 28:44 lo que llama aludes habitación la tengo sentido habría porque yo me qué pasa que te te llega una que no hace ruido leyendo podía dormir pero no se llama yo le conté vetarla Nando yo estoy sola

Voz 11 29:13 pero eso será lo de también Josefa no son muchos años acostumbrada a convertir la vida como otra persona fuera mejor o peor

Voz 28 29:22 yo no sé si que de hecho que malayos psicólogo Melilla el psicólogo que es lo que

Voz 11 29:35 bueno no precisa precisamente Josefa le puede ayudar orientar esa mente

Voz 28 29:41 tengo ochenta años a la verdad en sentido compre libros hacer eso se hablara más yo

Voz 11 30:02 Josefa hay habla de esto menudo con sus hijos

Voz 28 30:06 sí se sabe vence que vas entonces siempre es a lo que la muerte no cerraduras de la puerta médula nueve la vi a ella la que me hace la compra entonces sí pero encima de mí

Voz 11 30:31 Josefa pero no cree que precisamente en este momento en el que ya no tiene que estar al cuidado de nadie podría vivir un poco

Voz 28 30:40 que yo lo sé lo sé cómo viví porque has sido ensayo revendiendo ve viéndolo a la me encuentro que no se cansan es lo que hace yo lo sé de verdad que los luego también es un poco seguramente rienda al no

Voz 12 31:20 pero es firme con usted no

Voz 28 31:23 no no pero como era lo que ellos eso era todo va bien todo va me Vera no quería hablar ver dónde iría contar eso lo diría yo que tan triste también

Voz 11 31:58 bueno pero es una realidad Josefa hay seguramente ahora la están escuchando más mujeres que se sienten de alguna manera identificadas como usted

Voz 12 32:07 que están pasando por lo mismo

Voz 28 32:09 o sea lo sea vivida lo de vida que cuidando ha sido así hola siempre ha entendido porque hay que retenido el dinero dejó en tu vida

Voz 11 32:40 no cree que ya le corresponde Josefa aunque sea mayor aunque haya sido ahora no cree que le corresponde vivir

Voz 28 32:48 pues no lo sé porque donde no fuerza para vivir de lo fuerza para vivir ya lo veo lo siento que me ves

Voz 12 33:07 claro ese preocupan

Voz 28 33:11 el yo yo soy la que donde yo tele como si quisiera salir a la calle ya alguien tuviera no me dejaran

Voz 12 33:24 ante la cara esperanza Josefa perdone

Voz 28 33:33 mucha gracia usted

Voz 11 33:35 José vale no no para nada le mandamos muchísimo ánimo ojalá pueda al menos a leer un ratito y empezar a hacer un poquito de vida

Voz 28 33:48 la vuelta de todo lo que quién desahogarme

Voz 11 33:55 vaya pues está en el lugar adecuado Josefa

Voz 28 34:01 sí sí sea cuando él ya de la pelea a la brasa a lleva a niveles ya sé que no tienen nada mira el terminal dada solamente que le añade que vale

Voz 16 34:31 la tela que le dolía

Voz 28 34:33 el día que ETA ladrón que y tenía

Voz 11 34:43 claro sino una cosa a la otra gran Josefo claro

Voz 28 34:47 no donde en cosas era tren veloz pero pelea eso también sería yo allí yo suelo él no se había si yo no tuve la casa

Voz 16 35:12 porque ellos de Clos

Voz 28 35:13 sí claro iban ya el ariete

Voz 16 35:19 pero tampoco va espera tu o sea que ya soy la ONCE y me espero más da así hacer un poquito más

Voz 28 35:29 yo no sé si a la a las ocho Arabel ya no ya está allí ya le digo Ivo si me llamaba porque acaba que dejara el número en la vecindad de noche

Voz 16 35:41 por si me veía

Voz 28 35:44 me dolía el cuello pagando lo que luego cogí

Voz 16 35:53 afonía que lo podía liarla

Voz 11 35:55 que es bueno para una cosa

Voz 28 35:58 que es visto entonces el alude soy digo que sigo lo han sido los ojo yo veo parece que allí volando han sido muchas las encerrando alegando alguien que lo diverso

Voz 16 36:29 eh

Voz 28 36:32 de ahí dar tampoco a nadie ya sea siempre apagadas y por supuesto que yo la que tapara con mis hijos

Voz 16 36:48 como no

Voz 28 36:49 de chico haya comprado María a que no lo he pasado muy mal pero

Voz 12 37:05 los está cada todos adelante Josefa

Voz 28 37:07 ya ya lo se deja claro eso alta clase hay que ver a la calle porque ahí se veintiocho puntos porque me lo dentro y por fuera el veintiocho hace donde siempre que hay aquí en la casa

Voz 16 37:35 sí sí

Voz 28 37:36 entonces mis que ha encontrado la

Voz 16 37:40 con eso está claro

Voz 11 37:44 cosa que sí

Voz 16 37:50 este escaparate porque eso claro porque es que

Voz 28 37:59 oye salir que no que no que don bueno pues

Voz 11 38:08 mi aunque sea Josefa se hace pequeños esfuerzos como bajar a por el pan y volver a subir si se va poniendo usted pequeños retos

Voz 28 38:20 eso lo ves como en va a sale aunque era más que sea de aquí a la tienda no muchas yo oía sale hoy a adelantar ahí cuando llega la hora las doce la una

Voz 12 38:42 sí

Voz 28 38:44 a Nozal y así me

Voz 29 38:47 sí sí

Voz 28 38:52 eso no es eso digo cuando hablas de la abuela me sí lo hace ahora y lo que era si era él ha subido dos ya que hemos subido a buena nota vuelve a que hemos yo me la quería comprar me da Rosa era clave es luz esas dos yo pero que o que eso no no no me la porque la ultima lo de acá

Voz 16 39:40 los hijos

Voz 28 39:41 sí allí pero

Voz 12 39:45 usted no lo dejó solo

Voz 16 39:47 se lo entendí

Voz 28 39:50 eso es de que se está

Voz 12 39:57 pero estaban sus hijos y usted ha estado siempre

Voz 28 40:00 a usted

Voz 11 40:02 estaba Josefa porque siempre estuvo

Voz 28 40:06 no sé no diría que me paso eso es viví esa dos hora que de ahí que sólo dos soja sola el eso lo va en y el de la lleva tiene que ser un poco y el de de la cafetería pues fue cuando Pere pues aunque mi hija la otra vía vea así entonces Teilor esa cosa

Voz 11 41:02 pero Josefa eso es algo que no se puede prever y además Le repito que usted siempre estuvo

Voz 28 41:09 sí sí sí como en todo

Voz 16 41:17 todo lo que ha podido iba

Voz 11 41:20 desde luego todos los días

Voz 28 41:22 no se quejan de las abuelas se que van de lo casi podía ICO Bale se sé si tú te lo ya que hecho todas lo todo lo que me di cuenta de que

Voz 16 42:04 sí yo a me pica

Voz 11 42:09 Josefa pues intente pensar de otra manera intente hacer un esfuerzo por salir si no puede pide ayuda

Voz 28 42:22 a la me sola a la que a la vez

Voz 12 42:29 gracias escucharte nada que perdonar Josefa le mandamos un abrazo muchas cosas buenas noches

Voz 31 42:53 hueco muy no huy huy en fin es el novecientos cien ochocientos

Voz 11 43:31 estos Isidro desde Burgos buenas noches

Voz 23 43:34 igual que es tal que nos cuenta un mira pues pues escucho desde hace muchos muchos muchos años estemos aquí pero dos años y que vamos que llevo dos años y sin trabajar no sea que me jubile anticipadamente por eso siempre os escucho

Voz 16 43:59 o llamo

Voz 23 44:01 vez prensa Villamoros es muy temido hizo para vamos ha llegado al corazón la llamada de esta señora que que el cáncer

Voz 12 44:14 es tremendo ingeniero sí sí

Voz 23 44:17 vamos que avisan de Blur y una hija con Carlos es que justamente entonces tenía novio que bueno que fue cómo fue tan tan deprisa que había un poco esto pero yo día vamos que no cogió ni baja el trabajo fuimos al médico lo haya vamos al médico otra hija yo vendo todo esto cuando no dijeron que tenía un tumor de crecimiento rápido y estoy bien bueno si no dejaron bueno que voy a decir total que debido al poco tiempo ya cuando vinieron a visitarle el novio el novio y eso pues enseguida les dije mira esto pasa porque no sé cómo usarla es el único que no tiene hijos entonces cuando eso de de su novio un poco por lo que Dra que no te preocupes su madre si no pueden tener hijos no te preocupes que unos y eso que yo sé que vamos si él igual que que no pero estoy foros el tema que que fue seguirían bueno que mi hija duró dos años

Voz 22 45:52 de de adobe enamorada que estaba

Voz 23 45:54 el acompañan en todo momento hasta el último momento hasta el último momento que que duró dos años así de hecho al al principio siempre lo acompañaba yo esto siempre o una hija mía conmigo esto pero luego ya entre los dos iban a esto yo el que me la llevaba yo he no se comía un bocadillo yo creo que le va acompañada que sea porque él la licitado en todo momento estaba muy pendiente muy estos días en hospital también cuando es el tema que que que yo digo que eso es una pena que cuando uno tiene algo que no cae encima vamos que que cualquiera pensaría como mínimo sino esto acompañarlas a última hora de mi hija estaba entusiasmada lodos años más dueñas de vacaciones aunque al pueblo porque yo vivía en el País Vasco en él de vacaciones aquí muy bien muy bien hecho yo no tenía así tratos con con la familia de bueno con chicos y no era muy y eso es bueno pues lo normal el hábitat si sumo además también que que bueno pues no Besiktas muchas veces eso de pueblos que se portan de maravilla y posteriormente casi

Voz 32 47:30 sí fue en el que falleció muy bien pues no ha habido

Voz 23 47:34 yo el chico pues se quedó también el hombre muy muy apenas el sábado hacia Nino no tendría una aceras bueno repuntaba de maravilla yo hecho nunca nunca olvidaremos al no no quitar el agradecimiento de Familia

Voz 16 47:58 he hablado con mi hija entonces por eso digo que con una cosa de ésas que

Voz 23 48:06 vamos que hay que haga lo que sea que bastante tiene con lo tiene para para que encima se que se avisa a los cuartos y ahora es el dejan Ronnie Ny es es meses

Voz 11 48:23 claro es que lo de arropar a las personas que tenemos cerca una situación de este tipo debería ser lo normal Isidro

Voz 23 48:31 yo estoy seguro de que mi hija duró dos años de vida sea más que los

Voz 16 48:41 no no es eso eso no había durado

Voz 23 48:43 a mí me ayudó así que por eso te digo que me bueno me llegó al alma cuando

Voz 32 48:50 yo he dicho esa señora esto

Voz 23 48:53 qué les vamos estoy ahora mismo tengo palmada porque ya degolló agradecimiento muy grande al chico que no se si vamos incluso no

Voz 16 49:05 es cierto que a mí no

Voz 23 49:08 abra rehecho su vida o de Dios me ha dado suerte a él y a su familia que montaron con nosotros así que todo lo he pensado en temas de

Voz 16 49:23 sí han hablado de las madres decir de todo eso

Voz 23 49:25 no siempre he sido muy muy véase mira hoy ya saltaba con corazones eso

Voz 11 49:35 su mujer para vamos ver cómo cómo se encuentra su mujer Isidro

Voz 23 49:39 que su mujer cómo está mi mujer mi mujer está que un tratamiento de salud mental dieciocho mil ahora mismo nuestra que es ha bajado que nunca habían fumado esto pero fue todo esto cuál es la hija murió su padre nos pasó o no de la hija

Voz 16 50:08 sí yo del que en aquel momento preciso sin trabajo estaba haciendo esa casa bueno donde

Voz 23 50:16 yo mismo estoy bueno que no lo escogió una época que oye los que pero salimos con una dificultad de

Voz 1 50:26 que todo

Voz 11 50:29 todo Isidro pues mucho ánimo oí un abrazo muy fuerte parte de lector

Voz 1 50:34 positivo es mi amigo pero pero bueno qué tiene que decir si al cantando ese puesto dentro

Voz 16 50:40 era un poco de optimismo de veo que te digo

Voz 11 50:45 un abrazo fuerte lo tenemos que dejar aquí gracias lo dejamos aquí para escuchar a Ana con Rato en los compañeros de informativos a la vuelta con perspectiva Inés Morán más Historias en Hablar por hablar