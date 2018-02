Boletín informativo 03:00 (02/02/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0127 00:00 son las tres las dos en Canarias Esquerra Republicana cree que si Cataluña no propone una fórmula para que Carles Puigdemont sea investido el candidato a presidir la Generalitat debería ser Oriol Junqueras Gabriel Rufián esta noche

Voz 1 00:23 si el número hubo parecido al número uno por culpa de la represión del Estado español no puede ser el número uno lo lógico es que sea el número dos no yo creo que la restitución del guber allí Tim con todo el respeto del mundo no es el número dos de Cataluña es el número dos del Guber

Voz 0127 00:38 en ese mismo medio ha estado también esta noche la presidenta del PDeCAT en funciones Neus Munté que ha rechazado la propuesta que ha hecho Junqueras desde la cárcel que Puigdemont sea un presidente simbólico así es como lo califica y que otra persona sea presidente efectivo

Voz 2 00:51 esta cuestión la es la cuestión de la presidencia simbólica yo no lo acabo de entender ni acabo de ver el PDeCAT está al lado del presidente Bush de Mon lo ha estado en todo momento y lo seguirá estando nuestra apuesta la única apuesta Hessel y aquí hay otro acuerdo importante no queremos unas segundas elecciones tanques que a la acción

Voz 0127 01:08 el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos responsable del operativo policial del referéndum ilegal del pasado uno de octubre ha declarado este jueves en el Tribunal Supremo que el dispositivo de los Mossos para ese día estaba más pensado para facilitar su celebración que para cumplir según ha dicho las órdenes judiciales Alberto Pozas

Voz 0055 01:24 Pérez de los Cobos testificó ayer durante cuatro horas y acusó a los Mossos d'Esquadra de aliarse con el Govern ni la sociedad civil y hacer todo lo posible para que el referéndum del uno de octubre saliese adelante según dijo ayer el coronel incumpliendo la orden judicial de frenarlo entre otras cosas aseguró en el Tribunal Supremo que tiene constancia de que los Mossos vendieron a la policía no sólo no impidieron el referéndum ya aclarado ilegal sino que incluso informaban sobre los movimientos de la policía a las personas que había en los colegios además ayer el magistrado puso fecha la declaración de políticos imputados Mireia Boya Anna Gabriel de la CUP declararán el catorce de febrero las líderes de Esquerra y PDeCAT Marta Rovira y Marta Pascal el diecinueve y por último el día veinte el ex president Artur Mas y la presidenta de la Asociación de Municipios independentistas Neus veras

Voz 0127 02:07 sí también sobre Cataluña sobre el acoso al que fueron sometidos los periodistas ese uno de octubre en los meses posteriores Un informe de Reporteros sin Fronteras define ese periodo de tiempo como el más negro de la historia democrática de España para la libertad

Voz 3 02:20 en Sara Selva en ese informe de Reporteros Sin

Voz 1510 02:23 enteras hacen referencia ataques a través de las redes sociales agresiones físicas amenazas e insultos algo que ocurre por ejemplo en las manifestaciones como contaba ayer en la presentación el periodista catalán Xisco Valles

Voz 4 02:34 si tú es una manifestación pro independentista con centenares de millones de miles de personas en la calle Bannon Pérez

Voz 5 02:41 desde la Sexta de intervino española en Cuatro y Antena tres Eso sí

Voz 4 02:44 que estará gritar e la prensa española manipuladora no pero lo mismo les pasa a los que son de TV3 o Catalunya Ràdio presentan en una manifestación de signo contrario no

Voz 1510 02:55 decía también que aunque siempre ha sido difícil ejercer libremente el periodismo en Cataluña durante los últimos meses con la crisis catalana la situación ha empeorado

Voz 4 03:02 en este tránsito del nacionalismo pujolista al independentismo se ha radicalizado

Voz 6 03:08 mucho lo que ya existía con lo cual el enfrentamiento

Voz 4 03:12 lo político y mediático es mucho más evidente mucho más contundente hay mucho más larga

Voz 1510 03:16 desde Reporteros Sin Fronteras describen en definitiva un clima irrespirable para ejercer el periodismo en Cataluña

Voz 0127 03:22 tomar ibuprofeno en los tres primeros meses de embarazo puede dañar la fertilidad del feto es la conclusión de un estudio internacional que ha publicado esta madrugada una revista científica que detalla porque el bebé está expuesto a la misma concentración de ibuprofeno que la Madre Laura Marcos

Voz 1276 03:36 sí una de cada tres mujeres consume este analgésico en las primeras trece semanas de su embarazo y esto puede está reduciendo la reserva de óvulos en los ovarios de sus hijas según estos investigadores franceses este medicamento es capaz de atravesar la barrera de la placenta y al hacerlo produce una pérdida drástica de las células que producen los folículos a partir de los cuales se desarrollan los óvulos femeninos cuando se toma ibuprofeno en estos primeros tres meses de gestación meses cruciales esas células o bien se mueren o no se multiplican al ritmo necesario así que como nacemos con un número determinado de folículos no producimos más a lo largo de la vida si estos son pocos condiciona la futura capacidad reproductiva de las menores el resultado puede ser una menopausia temprana o directamente la infertilidad en la edad adulta hay que recordar que el consumo de ibuprofeno no está recomendado a partir de los tres meses de embarazo porque sabe que eleva el riesgo de malformaciones