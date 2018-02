Hablar por Hablar (02/02/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 en la red no yo

Voz 2 01:50 en la Cadena SER si quiere sabe de mí

Voz 3 01:57 eh Hablar por hablar es preciso Desi con Adriana Mourelos

Voz 1473 03:06 no es hora de saludar a Inés Morán que esta madrugada aborda desde la perspectiva de género la violencia machista y la discapacidad el sesenta por ciento de la población mundial con discapacidad son mujeres según el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en su macroencuesta de violencia contra la mujer en dos mil quince las mujeres con discapacidad afirman haber padecido violencia física sexual o miedo por parte de sus parejas hoy en con perspectiva hemos querido dar a conocer una realidad invisible la realidad por la que pasan muchas mujer pues con discapacidad y que se encuentran en situación de violencia o discriminación

Voz 11 03:53 o vamos a han mano en Euskadi

Voz 1473 03:58 en fundación Fermín mujeres es una organización sin ánimo de lucro que represente defienda las mujeres y niñas con discapacidad para garantizar sus derechos y mejorar sus condiciones de vida ciudadanía Ana Peláez ex vice presidente ejecutiva de la Fundación CERMI mujeres vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad ha hablado sobre la labor que desarrolla

Voz 12 04:20 enferme mujeres es el instrumento que tiene el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad Cermi para trabajar específicamente en la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y niñas con discapacidad una población que supone el sesenta por ciento de las personas con discapacidad que en el caso de España está en torno a dos millones y medio de mujeres y niños

Voz 1473 04:48 a mujeres y niñas que se enfrentan a una doble días

Voz 12 04:51 Ignazio la invisibilidad constante de una población que no estaba realmente doblemente marginada como se suele decir por tener una discapacidad por ser mujeres sino que esa discriminación que será en al menos esos dos aspectos está unida a una discriminación su postura al que tiene que ver con otros muchos aspectos de discriminación directamente como es la pobreza la falta de inclusión en las comunidades la falta de capacidad jurídica la falta de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos la invisibilidad por ejemplo en cualquier tipo de políticas que se dirigía a los asuntos del y la discapacidad en general o de políticas que se dirigían a las mujeres

Voz 13 05:40 eh

Voz 14 05:45 por lo dicho

Voz 1473 05:49 las mujeres con discapacidad se enfrentan a los mismos abusos que cualquier vencer a una discriminación estructural que está llevado a cabo a lo largo de la historia y que para Ana Peláez parte en gran medida de la ausencia del propio reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad

Voz 12 06:07 una mujer con discapacidad un adolescente con discapacidad pierde en muchos caso su capacidad jurídica su capacidad legal para tomar sus propias decisiones porque todavía hoy en día no solamente en nuestro país y no en la Unión Europea y en muchos países del mundo sigue pensando que cómo va a ser una mujer la que tiene discapacidad que no va a poder ejercer sus funciones reproductivas de madres de Cuidado de la Infancia que la somete a una esterilización en la mayoría de los casos no conocida ni consentida por la propia adolescente con discrepar así lo hacen las familias en muchos casos buscando simplemente la protección y el bienestar de la mujer de la niña con discapacidad

Voz 1473 06:55 para Ana Peláez y CERMI mujeres esto supone en muchos casos un riesgo para las mujeres y las niñas pole someterla

Voz 12 07:03 una más y más exposición a la violencia y al abuso sexual que muchas veces se perpetra en los entornos cerrados y segregados en donde muchas veces piden incluso en instituciones escolares hoy titulaciones que atienden a personas con discapacidad que son muchas veces estos entornos en donde se en cuenta estas mujeres especialmente con discapacidad intelectual o con enfermedad mental o con otro tipo de dificultades de comunicación el hecho de estar esterilizada supone que el entorno de esta mujer conoce ya que el abuso la violación no va a tener ninguna consecuencia embarazo importando ante la poca credibilidad que se le concede a una mujer con discapacidad el acto del agresor no va a tener ningún tipo de consecuencia

Voz 1473 07:51 en España la incapacitación y esterilización forzosa está contemplada en el Código Penal pero todas estas prácticas son contrarias a los principios y mandatos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que además su práctica tiene unas consecuencias en los propios derechos civiles económicos y sociales de las personas a las que se les practica

Voz 12 08:11 lo que es todavía más grave no solamente estamos externalizando a una mujer sino que igualmente Celestin mutilado todos sus derechos civiles políticos económicos porque de momento que se la incapacita legalmente para proceder a una esterilización no conocida o no con sentida por parte de la mujer esa mujer con pasividad llenaba poder tomar ninguna decisión directamente no va a poder decidir por ejemplo siquiera uno quiere sacar dinero del banco es votar por ejemplo firmaron un contrato de trabajo si se quiere irse a vivir con su pareja o si se quiere casar no lo va a poder hacer porque ya no tiene la capacidad de obrar

Voz 1473 08:52 y es desde CERMI mujeres donde se abordan diferentes cuestiones como la aprobación del pacto de Estado contra la violencia de género para que se tengan en cuenta a las más de dos coma cinco millones de mujeres con discapacidad en España

Voz 12 09:05 es fundamental que el cualquier acción que cualquier medida que se encuentra de gira a una mujer víctima de violencia contemple la plena accesibilidad que una mujer con discapacidad también pueda beneficiarse de esa medida denunciamos la falta de consideración real y efectiva hasta la fecha de las mujeres con discapacidad lo que son las políticas de atención a víctimas y las políticas de prevención protección a estas mujeres mucho más vulnerables a la ahora precisamente de sufrir sexual violaciones etcétera hay que recordar que una de cada cinco víctimas mortales que pierde la vida en nuestro país como consecuencia de la violencia de género era una mujer con discapacidad

Voz 1473 09:52 Ana Peláez excandidata formar parte del Comité de la ONU para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer el CEDEAO esta candidatura supone una oportunidad para que las mujeres con discapacidad puedan alzar su voz ser un punto de inflexión para aquellos grupos minoritarios que muchas ocasiones son excluidos

Voz 12 10:11 con la candidatura queremos conseguir que por primera vez en la historia una mujer con discapacidad llegué a incorporarse al Comité que lucha contra todas las formas de discriminación de las mujeres somos una de cada cinco mujeres no se entiende cómo después de Casillas cuarenta años de edad un treinta y siete años de vida de este Comité de Naciones Unidas nunca hasta la fecha una mujer con discapacidad haya podido incorporarse a este comité es la candidatura de el movimiento global de la discapacidad aglutinado en ti

Voz 15 10:48 no al CERMI en España ya la Alianza Internacional de la Discapacidad que tirita pide verdaderamente llevar la voz de la discapacidad también a la ciudad

Voz 1473 10:59 para impulsar esta candidatura se ha lanzado la campaña distó habilite fuerce Dau en redes sociales se ha activado la página web dista habilite Force Dau punto es una llamada a la ciudadanía para que la dimensión inclusiva en materia de discapacidad forme parte de las recomendaciones de este Comité Internacional

Voz 17 15:38 Elena desde Madrid buenas noches hola

Voz 18 15:42 es que lo que quería era contestar bueno hablar sobre esta chica que llamó ayer embarazada María bueno pues vamos a ver te comento yo estaba casada con un señor treinta y un años con dos hijos diecisiete dieciocho porque primero lesivos toda la carrera de Arquitectura juntos bueno pues ya después nos casamos como te digo y tuvimos dos fijos entonces bueno pues cuando lo chicos tenían diecisiete dieciocho y bueno pues que desean optar en él un cambio tremendo no entonces bueno pues es que no tenía ni siquiera una disculpa que poner llegó un momento que yo viste las cosas es que era todo distinto empezaba a ser una persona que yo no conocía centros

Voz 1473 16:33 los de treinta y un años de casados Moncayo

Voz 18 16:36 no Si bueno treinta y uno de Casaus preparamos los Veinticinco el resto habían sido de compañeros y bueno pues mientras estudiaba vamos pues entonces yo no es que empezara a investigar pero es que claro las cosas iban a peor entonces le dije mira vamos a hacer una cosa necesitas que te dé un plazo de tres meses de seis meses toma Telo yo me voy a Madrid porque no sabíamos desplazado pues no encuentra yo me voy un tiempo a Madrid me quiero tres meses me quedo seis meses turbas pensando y me dices si tienes algo que decir si tienes otro tipo de vida si te has enamorado de alguien en fin los problemas que tienes entonces yo no queriendo perderle Ashley en principio digo bueno pues si tiene una crisis sin ningún problema le voy a dar un tiempo yo entonces me dice no porque como te vayas no puedo seguir vivos que me suicido le digo bueno pues vamos a intentar habla y lo arreglamos entonces cuando vaya apellido novia pasa aunque dos meses de que yo le doy este plan y bueno pues el efectivamente como teníamos obras siempre fuera de Malí el se había marchado para hacer una de ellas piensas día empezaba a sonar el teléfono Ícaro como lo cogía algunos de mis hijos cortaban mega colgaban colgaban total que ya una noche dije yo dejarlo que voy a acogerlo yo

Voz 17 17:58 sí sí

Voz 18 17:59 bueno pues aquí vino ya la sorpresa

Voz 17 18:02 me llama ayer la teléfono de casa y me llama la otra cosa como María

Voz 18 18:11 hola buenas noches debes de ser la mujer de bueno de fulanito dije yo sé que usted quién me diste mucho tengo porque darte mi nombre pero lo que sí es quién estás haciendo un desgraciado porque se activa como seis ocho meses teniendo una doble vida conmigo es que no puede ser feliz porque el está muy corto y le dejas que sea feliz

Voz 17 18:39 digo digo digo como

Voz 18 18:43 digo me parece que te con Kunis de parte a parte porque desde el primer día leí dicho que le doy un plazo de si no la puerta está abierta porque yo nadie y el matrimonio como a lo mejor puestas planificando no ataca a nadie entonces sabes lo que te digo tenía como él se encuentra de viaje pero no te lo voy a explicar por qué tiene seguramente más información tú que yo digo mira en cuanto vuelva no te preocupes porque de esta casa ella no tiene que hacerlo así que vete preparando del armario porque vais con la maleta y además prepara la nave hora porque las ratas la va a llevar sucia yo no voy a lavar la ropa no forasteros

Voz 17 19:28 mira se quedó como a cuadros semestral bueno como a cuadros

Voz 18 19:31 para la digo perdona no me estás oyendo es que Sastre viene a hablarnos

Voz 17 19:35 creo digo qué pasa que como cobarde

Voz 18 19:38 estas diciendo desde el primer día que se separa no me colgó el teléfono

Voz 17 19:42 no se que hablarlo la medio tiempo sentarme nazi

Voz 18 19:50 es que me caí al suelo porque dijo bueno pero esto es la confirmación porque porque porque tiene pasado como tres año Llorenç dando de noche preguntándome por qué porqué porqué porque nunca me ahora una explicación porque cuando volvió del viaje me dice Te como la ropa sucia tengo digo no de la maleta

Voz 17 20:11 mira Sacyr tiene está esperando hoy con algo para el alma adiós

Voz 18 20:16 pero sabes lo que pasó y qué les dice que no sé cómo porque ya te digo tenía todo seguido que dije no yo tengo que salir adelante con mis hijos estoy ya sea cada uno tiene que haber otra vida juntos los tres entonces qué pasó pues que yo le dije digo mira dispone de cinco minutos porque si no te marchas le dije yo digo voy a llamar a la policía porque tienes que irte de esta casa y luego al cabo ya de diez años como te digo púbico hizo m comentó el abogado que yo tuve me decía pero vamos a ver qué te has podido ver en un viejo que tiene un aspecto de enfermo quedar Cover es una persona que ha caído en picado sólo le vi aquel día Loli vuelto a ver pero ahora viene la segunda parte y está maravilla de señor pues para hacerme todo el mundo porque sabe que que bueno a los chicos queríamos con locura a los dos son chicos robos desde aquel mismo día no nos ha vuelto a ver nulos ha vuelto a hablar

Voz 1473 21:19 a sus hijos a los Juegos

Voz 18 21:21 otros quedamos en la calle sin vivienda porque en aquel momento vivíamos de alquiler me falsificó las firmas vendió el piso que teníamos de Madrid se ha echado a una vida de lo cool

Voz 9 21:37 a otro

