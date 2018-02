Boletín informativo 04:00 (02/02/2018)

Voz 0127

00:00

apenas se son las cuatro las tres en Canarias Asturias Cantabria Euskadi y Navarra siguen en alerta roja la máxima que hay por la nieve que está cayendo desde este jueves y que va a caer hoy viernes y también durante el fin de semana si a esta hora están al volante tengan especial precaución en varias autopistas y autovías en la AP sesenta y seis entre Oviedo y León en la A67 entre Santander y Palencia en la A6 entre Ponferrada y Lugo en las tres está cortado el acceso para camiones y la velocidad para los coches está limitada a sesenta kilómetros por hora en Cataluña Neus Munté la presidenta del PDeCAT en funciones abre la puerta a que Carles Puigdemont no sea el candidato a president sino encuentran una fórmula para que sea investido dice que tanto Esquerra como su partido han acordado que no haya nuevas elecciones así que no descarta que el candidato de independentismo pueda ser otra persona declaraciones esta noche en Twitter