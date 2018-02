Hablar por Hablar (03/02/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 2 00:00 el

Voz 6 00:48 la Hablar por hablar Macarena Berlín

Voz 12 02:42 que por fin parece que que que hoy hay estando mejor lo vas iba pues ha hecho otros años fue muy duro antes y el divorcio la época diversidad es bastante revuelo pero ya Cocu que tienes asumido a ver si le todo y bueno e lo digo está luego ese seguimiento ahí terminan de del Caja si después de tantos años

Voz 13 03:11 lleva muchos años casado

Voz 14 03:13 espero que ellos tienen José Luis

Voz 13 03:16 sí

Voz 12 03:17 la relación al plan en lo bien que que asimilan ese tipo de situaciones y sino tan pequeños ve lo comprensivos que son con sus cosas de niños Si esos programas pero largas que te sorprenden no es valoraciones sí no es mala pero desgraciadamente ruptura el de Clay descritos que tampoco es es buena pues se las pueda bastante dura que lo estado fastidié hoy bueno le ha costado mucho así que hay que por si leo los tres meses para cara

Voz 15 04:01 derecho a la vida un poco

Voz 12 04:03 eh claridad que de optimismo que sí yo creo que el paso del tiempo y decir que uno llega

Voz 16 04:10 con qué dices equivocado que tiene para el alto

Voz 12 04:14 sí viví lo mejor que se pueda

Voz 17 04:17 no

Voz 1363 04:21 qué tal muy buenas noches Éste es uno de los testimonios que no sé

Voz 0020 04:24 acercó la madrugada de radio el equipo de hablar

Voz 1363 04:27 para hablarle saluda con Adriana Mourelos con Elena Sánchez con Inés Morán en la producción y con Borja González en la dirección técnica empezamos a caminar juntos el sábado tres de febrero con los protagonistas de las últimas noches

Voz 19 05:07 mi vida en una de sitio solo hola a decir de que su bueno eh eh eh bendito eh sí verde si ahora todo eso nada yo pero te olvida mira eh

Voz 1363 08:07 entre las llamadas destacadas de estas últimas madrugadas está la de Miguel necesitaba hablar porque pasaba la primera noche solo en una casa llena de recuerdos su pareja ha conseguido trabajo

Voz 0020 08:17 a trescientos kilómetros de distancia

Voz 1363 08:20 al escuchar su tristeza llamó Ángel que estuvo llevando una relación a distancia durante cuatro años desde Benidorm lo hizo María para decirle que cuando las cosas se hacen con ilusión siempre salen bien

Voz 14 08:32 hola Miguel buenas noches desde Madrid gracias por llamar y adelante

Voz 20 08:37 bueno llamó a para desahogarme oí yo me he quedado solo de alquiler mi novia y yo te marchas ahí con suerte a conseguir un trabajo con contrato indefinido en el centro sólo queda como te comentaba darme a conocer la opinión de de los oyentes

Voz 14 09:00 Miguel pero se ha ido entiendo a trabajar a otro sitio a otra ciudad

Voz 20 09:03 sí sí llevó al lado trescientos kilómetros algunos más yo aquí bueno me he tenido que quedar también tengo contrato indefinido también por suerte no no no no me esperaba

Voz 22 09:17 a estas era tan tan mal echando la tanto de menos como como una estoy echando de menos cuánto tiempo Miguel viviendo juntos

Voz 14 09:25 nos llevábamos mal no

Voz 20 09:27 Justo por estas fechas muy juntos de relación este mes de marzo cuatro años

Voz 14 09:36 cómo cómo lo van a gestionar Miguel estará de lunes a viernes ella fuera oí y luego se reúne no

Voz 20 09:45 esa es la idea pero claro tanto tanto tanto viaje tanta no sé no sé cómo vamos a terminar yo espero ir para allá para para estar con ella desde que ella tampoco quería irse pero las condiciones que tenía aquí su trabajo no las encontraba no no ha encontrado en tienes tan buenas como las que como los que tiene ahora

Voz 14 10:11 porque Miguel mirando mirando lejos hay posibilidad de que alguno de los dos pueda pedir traslado

Voz 20 10:22 pues yo por mi trabajo no ella tampoco son no trabajamos en sitios poco o muy que no es posible se como la única forma sería tentar mudar brilló allí pero claro está el problema en controlar un trabajo tan inestable como el que tengo ahora

Voz 14 10:49 tiene usted un buen trabajo está satisfecho

Voz 20 10:52 sí digamos que sí por suerte como te con entradas estoy indefinido pero en contra a estos condiciones no sé

Voz 14 11:02 mira cómo ha sido la despedida Miguel me imagino que no ha tenido que ser fácil

Voz 20 11:10 sin las que no bastante dura

Voz 14 11:18 ah sí pero bueno no por favor no pida perdón le agradezco la confianza y espero que que les sirva para soltar y para desahogarse me pregunto Miguel Si la angustia que siente hoy es porque bueno porque es la primera noche por ha sido la despedida todos creo que enfatizamos mucho no con el momento o por esto que dice usted que le preocupa hacia donde pueda ir esta separación entre semana

Voz 20 11:49 yo creo que es una mezcla de todo porque es la primera noche que me quedo aquí estoy recogiendo todas nuestras cosas porque yo todavía tiene cosas aquí que espero poder llevarse este fin de semana dejar el piso no se tantos recuerdos la primera vez que vivíamos juntos que ahora volver a separarnos

Voz 14 12:13 a gusto porque usted va a dejar el piso también Miguel

Voz 20 12:18 sí hemos declinado el contrato porque bueno pulpo poco el alquiler digamos que tampoco es muy muy

Voz 14 12:31 sí sí sí

Voz 20 12:33 el único ir con el sueldo con uno de los sueldos pues no no nos da prácticamente para ahorrar nada entonces voy a volver con a casar inhumanas

Voz 14 12:52 y cómo lleva eso también el cambio de bueno volverá a la casa familiar

Voz 20 12:59 bueno a ver cómo será la verdad es que no sé mi madre encantada claro

Voz 14 13:09 lo imaginábamos

Voz 20 13:10 sí también con mucha pena que se fue de ellas pero yo creo que mira bien pero claro después de haber estado aquí ya no sé no sé

Voz 14 13:23 kilómetros qué tal las comunicaciones entre esos trescientos kilómetros me pregunto si ahí se un buen tren si hay posibilidades de

Voz 20 13:32 no son cual cuatro cinco horas incluso tardaba incluso más en coche bueno si lo único que son profesoras Ivins todos los suman

Voz 24 13:44 sí

Voz 20 13:44 es posible concluyó poder hacer lo que no se también un desgaste esto supondrá porque ahora al principio lo que se mantiene más fuerte en todos los vínculos hurtó no se conozca tiempo hemos no sé no lo sé no lo sé yo espero pero no creo que no

Voz 14 14:11 y cómo lo lleva ella Miguel

Voz 20 14:13 igual que yo que he estado hablando y no hemos podido

Voz 14 14:20 Miguel gracias por llamaría ánimo con la noche Le acompañamos hola Ángel buenas noches desde Madrid tiene que apagar la radio por favor

Voz 25 14:29 ya ya ya que desde Móstoles si modere mira pues yo llamaba por lo el chico este Miguel Ángel me parece que seamos está triste porque son mujeres Jairo trescientos kilómetros de distancia

Voz 14 14:43 sí

Voz 25 14:44 o algo así sí bueno pues no se preocupe que eso no pasa nada

Voz 26 14:50 yo aquí estuve

Voz 25 14:52 bueno estuve ahora estoy viviendo hacerlo haber ella yo cuando de de

Voz 23 15:03 eh

Voz 25 15:04 encargado de un restaurante aquí en Madrid en Madrid capital

Voz 27 15:09 sí

Voz 25 15:11 bueno a los trabajadores que ella no

Voz 28 15:18 lo cogía mujer no

Voz 25 15:20 Nueva York claro ella no estaba a gusto ningún encontró un trabajo en Valencia pero no y entonces bueno pues tuvimos que separar yo aquí en un restaurante si ella se puede se fue para Valencia pero que ahora mismo no hay distancias si tienes coche yo iba tanto como él ha dicho yo iba todos los fines de semana a verla todos los fines de semana cuando podía pues perdía permiso los días que me debían de vacaciones porque no tenía esos treinta días hábiles sino que dos cogíamos por partes

Voz 14 16:02 esas y cuánto tiempo estuvieron así cuánto tiempo estuvieron evasión cuatro años otro él vino al mundo por teléfono

Voz 25 16:13 a mí me había veces que me daba la avena voraces siempre me cogió el coche si total son de aquí a Valencia en autovía son cuatro ahora

Voz 14 16:26 ya

Voz 25 16:27 o sea que yo me cogía el coche me iba a verlas hay cuatro copas en lo que se debería de vuelto al galés ya estaba uno pues somos allí toda la tarde de eso y eso es se lleva bien siempre y cuando claro a todo a los dos no convenga claro porque porque a lo mejor no sé el que llevó a mí no me daba ninguna pereza eh es que a veces que Miguel avisaba yo de decía yo estaba en casa lo mejor el día que el libro La decía se decía nada de donde decía yo con a coger el coche y me de irme por ahí y hay algunos amiga te cojo el coche y total son cuatro horas que no me voy a unos amigos pues veo o viendo la tele lo que sea poco o el coche pero

Voz 14 17:22 yo no voy a verla y eso sí eso yo hoy en día Ángel están juntos si oye mira estamos

Voz 25 17:30 juntos porque ya ya he conseguido aquí en Móstoles en el hospital de Móstoles ha conseguido su trabajo y pidió yo ya no trabajo en en el en el restaurante porque lo cerraron yo ahora esté vigilante aquí que ahora mismo estoy aquí con mi amigo Óscar es un pastor alemán aquí estamos los dos si ahora estamos juntos y bien pero vamos a ver si hubo cuatro años pero que lo es cuatro años hemos llevado él porque ya te digo que trescientos kilómetros si él tiene tiene si tiene coche no sé

Voz 14 18:07 si no podía ir en coche se estaba ahí sí tiene

Voz 25 18:13 libres que es bueno que se porque no sé en que no se su trabajo cuál será así será muy atado no muy el paro el miedo porque yo ya te digo trabajaban pues todo el ya sabes cómo es la vida nos traería

Voz 14 18:28 pues muchísimas gracias Ángel por su testimonio gracias a estas palabras tranquilizadoras que tengo buena noche

Voz 25 18:36 igualmente el ánimo gracias gracias

Voz 14 18:39 hola María buenas noches buenas noches Macarena de Benidorm creces porque no

Voz 26 18:43 en Vigo a cincuenta kilómetros de Alicante Álava venir entonces pues un buen día en vista de que en los corrillos del quiere esto no nos gustaban ya habíamos probado otros otras pues decidimos llevar a nuestro hijo Liceo francés practicante entonces pues eso son cuarenta y cinco kilómetros

Voz 21 19:01 medida más otros Z de vuelta

Voz 26 19:03 a la persona que lo lleva otra vez cuarenta y cinco Davis cinco de bueno

Voz 25 19:08 sí

Voz 26 19:08 cuatro veces al día queda ya estos obreros siete años ya además de eso los domingos también porque allí conoció a gente que amigo

Voz 20 19:18 además es apuntados a

Voz 26 19:21 es un chico de de de Alicante como lo llevábamos los sábados y los domingos sólo que mi marido tenían siempre grandes coches y Le gustaba pues la velocidad en autopistas pues que puede ir más o menos rapidito entonces pues realmente el tiempo no era mucho era mediadora de ir dio ahora devolver la gente los amigos y los decía eso no lo aguantar es el primer año después ya se dieron cuenta que lo aguantamos muy bien cuánto se quiere pues como dice el refrán Sandra con gusto no pica es lo mismo que lo puede recomendar a este señor por eso supongo que ganas de ir a verlo tendrán poco si se lo toma digamos con deportividad como nosotros todos eso vez

Voz 14 20:03 María porque en ningún momento pensaron incluso de cambiarse y no me lo ofreció

Voz 26 20:08 no pero es que aquí tenía tenemos una casa grandísima allí además de son muchos además de eso dos perros y entonces me dijo pues era muy feliz aquí yo también y entonces pues es verdad que cuando vi válidos regresaba de llevarlo al colegio pues aquí hacíamos la vida normal hasta las cuatro y media de la tarde en que había hemos de ir otra vez para las tengo que salir de cogerlo entonces pues y ante la posibilidad de quedarnos en un piso aunque fuera grande en Alicante optamos por quedarnos aquí eso es

Voz 14 20:41 tras la cosas Marais cuando el chico creció tenía su vida hecha allí

Voz 26 20:45 sí porque porque los amigos serán del colegio el deporte pues será la no aplicación del decir que si había viento en Alicante cosa que no sucede tampoco tan tan tan a menudo pues y si no pues Cooder regantes de Alicante que es un caso muy majo pues el hay un valle tomamos un aperitivo bueno esperando que viniera el viento el viento buenos veníamos a casa o comíamos allí con amigos que pero en realidad todo el rato era eso

Voz 14 21:11 María entonces entiendo que ustedes también echaron raíces allí como él amistad

Voz 26 21:17 que luego él se fue a Estados Unidos

Voz 14 21:19 claro

Voz 26 21:21 acabaron sabiendo que no íbamos seguir todo el rato Alicante si es verdad que llevamos de cuando en cuando pero en realidad si entendemos amistades en Alicante pero no nos las cultivamos digámoslo así porque lo que pasa es que en esta ocasión conlleva que mi hijo pues hecho independientes no lo veo lo mejor de todo el año porque claro como siempre ha estado por allí volando pues no es decir que

Voz 14 21:44 le pesa eso a usted María

Voz 26 21:47 esa pero es que yo tengo unos unos parientes ahora en Palencia que son una pareja de unos primos hermanos de mi marido cuyos hijos son una notaria casada con un notario y entonces están llevando a los niños tres niños que tienen rápidamente concebidas para acabar pronto las llevan van al colegio inglés que está a veinticinco kilómetros de Valencia y a Barcelona entonces todos los días plantillas eso entonces las niñas tienen tres años cuatro años cinco años y entonces están aprendiendo a la vez me decía fíjate esto es lo que pasa con exceso estos sistemas de educación están aprendiendo inglés francés Castellano ir estudiando gramática española en valenciano lo llevan llevan cuanto vienen del colegio las llevaba música ya lo dijo porque son pues eso no sistemas de esfuerzo también conlleva para las familias un esfuerzo Barbero no solo

Voz 14 22:55 Teherán sacrificio efectivamente no es sólo económico

Voz 26 22:59 no no no no no que va que va él económico en estos dos casos que les digo era lo de menos pero el esfuerzo de es que no te puedes ir a ningún lado que a las a las seis y media te tienes que levantar todos los días porque a las ocho al estaré la vi en el colegio entonces pues es que es un esfuerzo de barbero sí sí pero bueno pues algunos padres nos lo nos lo planteamos así yo veo que que yo quizás fue suele fue digamos FIDE las primeras pero es porque yo había estado en Inglaterra aprendiendo inglés y me pareció que era lo mejor que podía hacer habrá hoy en día tiene el profesor de Cambridge sí por supuesto el Liceo francés pues imagínese aparte denso pasado un año Francia que me fui yo con él sí porque en el colegio me dijeron es que esto de los colegios de idiomas son que no los saberes en el colegio me dijeron mire señora Miguel es muy muy inteligente pero los verbos irregulares no sólo que desaprender porque son de memoria y a él no le gusta Horia

Voz 21 24:01 es una visión muy rápido mi hijo superdotado

Voz 26 24:03 no tiene una visión muy rápida Innova querer aprender aprenderse los relevos y seguras entonces yo le dije bueno y qué qué solución me me proponen ay me dijeron no pues puede usted a los jesuitas que está aquí ser Kyle hacemos unos una recomendación estupenda de chicos entre dice no para ir a los jesuitas donde estoy conversación la tengo yo pero no quiero eso queda otra cosa pues mire sólo un año a Francia y en el recreo con los niños aprenden los verbos irregulares divinamente

Voz 14 24:31 eso es lo que vaya Dicho y hecho

Voz 26 24:34 entonces esas mi recomendación para el señor que no piensen que trescientos kilómetros son muchos si se hacen con ilusión salen volando

Voz 14 24:41 gracias María por transmitirnos esa ilusión que descanse buenas notas

Voz 30 25:02 me rituales eh juegan después de esto dijo

Voz 31 25:21 lo que es

Voz 32 25:29 en una

Voz 30 25:33 es más

Voz 29 25:39 sí

Voz 30 25:43 de Vettel le veis a ver

Voz 32 26:19 a ello

Voz 29 26:27 John Mc Cain después de

Voz 30 26:30 eh eh eh eh eh eh eh les

Voz 33 27:19 ya ya

Voz 30 27:25 sí eh

Voz 34 28:13 sí sí no

Voz 1363 28:20 esta semana entre otras muchas cosas hablamos de crear circunstancias para la alegría dijo Maricarmen que es consciente de incomodar a los demás con la suya que es por esa razón por la que siempre está sola María se centró en la felicidad que sintió emigrando y la tristeza que siente ahora al ver emigrar a los suyos y Carmen definió la felicidad como una actitud ante la vida

Voz 14 28:42 Carmen buenas noches hola buenas noches desde Málaga muchísimas gracias por llamar

Voz 21 28:49 llevo muchos años en cancha no dormí

Voz 14 28:52 la última hora muy amable

Voz 21 28:56 pues te comento yo esto es una forma impide pensar que yo tengo yo creo que la felicidad de una actitud ante la vida yo

Voz 24 29:07 yo lo que he hecho en la ley

Voz 21 29:09 día o la lo bueno momento pues Fran alrededor pasan por tu lado tú lo ves o no lo ve lo siguiente no lo siente yo creo que la felicidad que puede se a veinticuatro El día pero aquí hay mucho momento en que eso va dentro de la persona en que tú sabes a de la clave La Bella siente yo soy una persona que buen día tengo una edad tengo dos hijos mayores ahí bueno para mí la vida me ha dado palo gordo a mí personalmente no pero sí a la gente que más quiero en el mundo que es difícil sí yo siempre siempre en los momentos más malo he yo me he criado cuatro años en un hospital yo lo momentos más malo yo he cien kilos verán no he que yo el hospital estuviera feliz pero yo me sentía feliz porque cada allí había solución ahí eso iba p'alante iba yo pienso que es una forma de de pitón te la vida de una persona en un momento dado buena esté aquí la vida es así yo me siento feliz me siento feliz porque porque yo veo de lo peor que está cada lo bueno estoy persona que son capaces de hacerlo capaz y ahí gente persona que todo mi papá yo soy una persona muy positiva me ha ayudado mucho en la vida ya te comento te vuelvo a repetir Cleopatra o fatal yo siempre que a todo el Rey río mucho a un lo barato más malo de mi vida quiere también que la persona que me rodean querrían conmigo que aportan de aportarle algo positivo es que yo pienso muchas veces que somos muy exigente yo te yo con la mía lo bueno que yo lo lo comento mucho

Voz 14 31:20 a mí la música me gusta

Voz 21 31:23 yo hay canciones que me que me hacen de lloraron Music aclara la te encanta ni Pavarotti me me me encanta yo me tengo una sospecha de yo era con Pavarotti que me dicen pero bueno eres torta no yo lloro pero yo lo disfruto no sé si me explicando bien

Voz 14 31:45 yo disfruto sí sí sé perfectamente

Voz 21 31:49 que me haga de llorar igual que cuando me encuentro algún Tchité me río porque me afecta

Voz 14 31:54 eso sí yo creo que eso va también

Voz 21 31:56 muy unido a la persona a lo GM porque yo tengo uno que ve a toda tu vida tiene el vaso medio lleno por eso yo pienso que el la vida la vida no te puedes ser feliz y Nice fatalmente que la vida yo pienso que es una actitud ante la vida hay que hay que hacer positiva en mi opinión es como yo soy Ikea que de de

Voz 20 32:30 Adele ha tratado muy muy

Voz 21 32:32 muy mal muy mal yo siempre porque no se puede está llorando siempre y cuando lo momentos más malo debería yo me he dan toda la mañana o he salido de un hospital en atentar una escalera yo vengo a porque también que yo era al que es ahogarse quedarse tranquila pero pienso que no les sacamos yo creo no me quiero repetir yo creo que algo iba en la actitud ante la vida yo quiero toda mi vida lo que me quedé y lo voy a intentar también va un poco lo GM porque tengo dos ejemplos vamos opuesto también también quiere usted contra eso contra el vaso medio vacío y eso era mi opina

Voz 14 33:25 no me gusta le vamos quería tener

Voz 21 33:28 claro porque podría aportar algo

Voz 14 33:30 no aportan mucho muchísimo yo de verdad

Voz 21 33:33 de corazón pasándolo tan mal tan mal tan mal no quiero entrar en detalles porque como no en mi vida no quiere entrar pero tan alta redactando a mí no me afectan también ha faltado el euro algo en el hospital a mí no me has faltado porque estaba en el hospital pero íbamos a mejor el proceso una alegría es un motivo para hacer feliz como eso sí muchas cosas muchas cosas una música una canción una amiga que te llama después de mucho tiempo alguien que te da un beso un niño que te da un beso aunque parezca cursi que no lo es a mí que venga mi nieto y me dio un beso a mi me me vuelve loca esto para mi carne son momentos felices es que yo creo que estamos volviendo muy amargo Nos cuesta cuesta tres Felipe la gente joven no la veo yo tan contenta como o tan feliz un también presidida o tan predispuesta a El lado la cota muy huelga pues nada no

Voz 1363 34:34 pues creo que es muy amable y su llamada ha sido muy luminosa gracias

Voz 14 34:38 me encantaría gracias a vosotros votaría bueno hasta pronto buenas noches desde Valencia gracias por llamar mil escuchamos

Voz 24 34:46 pues encantado Macarena soy yo soy enfermera de toda la noche que la oigo todas las noches de trabajo y estaba sola quitarme las

Voz 14 35:02 hola sí nos quiere contar

Voz 24 35:04 mal

Voz 14 35:06 no se preocupe que Yeray va subirlo un poco el el volumen de lo que usted recibe por el teléfono la hora como está escuchando ahora

Voz 27 35:14 ahora va mucho mejor venga pues vamos allá

Voz 14 35:16 cuenta

Voz 24 35:18 nada que decirles dos habéis la alegría yo soy cuando los fuera cuando a este país hace treinta y ocho años teníamos alegría me daron poquito otro tipo de bebida mis hijos estuviera trabajar yo tuve la suerte de que me que me hasta de mi trabajo y cree antes no para que todo mayores las tiendas

Voz 35 35:57 no que ver a otro atentados

Voz 24 36:03 mi preocupación el momento ayer el último hijo y estoy un poco triste por una cruel tratado de Aller desde que de ahí enseñado a los hijos

Voz 35 36:22 quiero que me dejó entrar en para para bajo la alarma parece

Voz 14 36:30 María porque sus hijos se han ido fuera han tenido que marcharse a buscar trabajo

Voz 35 36:37 cuántos tiene

Voz 24 36:39 yo tengo tres hijas creo y dos hijos Si dos fijos Mir que él me viene viene y en aguantó me que trabaje estudie esté cobrando tres horas doce euros y medio era ahora que no se a la si los chicos cierres de cuantos se han ido

Voz 14 37:06 dos dos países se han marchado

Voz 35 37:12 en Europa

Voz 24 37:17 Caserta pero bueno guasa que de repente se dijo de mí ha salido poco hablador ellos no está preparada para esto creo que para jugar

Voz 14 37:36 pese María que usted ya lo vivió en su momento usted también tuvo que cogerse una tengo que empezar de cero

Voz 24 37:43 a los diecinueve años atrás que en Valencia cuando tenía su edad la edad de mi hija que en ella había tenido hijos Xavier ya tengo mi plaza poquito a tiempo para jubilarme no no me sentía yo que he podido trazas

Voz 14 38:06 cuando una hace un cambio tan grande imagino que nunca espera que sus hijos tengan que hacerlo también

Voz 24 38:13 no se espera porque entonces luego una persona a la que no se dando para que no se haya pasado da todas las oportunidades derrotados si ahí pues tiene claro buscar dos menos eso me decía que mi hijo suyos ellos se sentía como derrotar a defraudar a costa a veces no me decían no tomar ellos empujó su este mundo de cada persona no no somos algo es voladoras por eso me lo decía mi hijo

Voz 14 39:00 eso lo dijo su hijo sí sí empresas

Voz 24 39:05 reconfortante no que un hijo

Voz 14 39:07 conozca ese trabajo que ha hecho la madre y la fuerza que usted usted les ha inculcado

Voz 24 39:13 sí yo meses pero yo me sentía poquito y como hace

Voz 36 39:22 eh fracasar pero a lo decías

Voz 24 39:24 ves sus videos y tiene razón porque yo veo otras mujeres que compañera mía se lo estoy jugando tiene ímpetu de salir con veinte treinta años viviendo en su casa qué mal dile porque voy a ser atajó pasarela están trabajando doce euros la hora aún camarero que no solamente es ir sino limpiar

Voz 35 39:57 todo todo todo

Voz 24 39:58 los pobres no pueden quizás pero mes una juega el cruce de bolas

Voz 14 40:06 María es verdad que tienen que volar que usted no pensaba que le iban a hacer de esa manera pero lo hacen con fuerza una fuerza que que usted le les ha dado María muchísimas gracias por llamar cumpla Maricarmen buenas noches

Voz 27 40:19 hola buenas noches Macarena desde Las Palmas Fidel entre La Palma y encanta encantada porque cuando estuve aquí no lo pude ver nueve

Voz 16 40:29 en la tele entonces estoy encantadísima porque eres muy linda

Voz 14 40:34 muchas gracias Mari Carmen El día prefiero que me haya visto en la tele porque me habrá visto mucho más guapa más pues ya da bueno y todas esas cosas

Voz 27 40:42 no no no no no no late Elena Ongay Pierre estoy yo con Olga ella sí que sí

Voz 14 40:49 muchas gracias que ahora están hablando del tema

Voz 27 40:51 la le dirías si yo

Voz 23 40:53 me tengo a mi madre lo que me deja su alegría mi madre era una persona muy alegre muy buena gente pero muy alegre yo la alegría que ya me deja o no no lo voy a perder nunca es la mejor herencia que mi madre me ha podido dejar porque eso te hace vivir al mejor momento tristes que claro yo no yo todos los días pero yo estoy muy alegre yo cuando voy por la calle yo veo poco pero lo poco que veo la gente antes veía más pero ahora veo menos pero la gente que veo la veo triste yo estoy viendo que España se está convirtiendo en un país de personas con otro

Voz 27 41:36 el Richter una tristeza enorme no lo comprendo

Voz 23 41:41 porque yo no hay día que no esté cantando a lo mejor yo era una mañana pero casi una mañana una noche una tarde yo canto todo el día hay imbécil la letra de mi canciones la pongo yo

Voz 14 41:54 al comienzo del programa ya hemos escuchado los autores de este libro que decían que hay que crear las circunstancias para la alegría porque hacerlo el simple hecho a hacerlo ya es gratificante a lo mejor Maricarmen eso es lo que hace usted cantando por ejemplo

Voz 23 42:07 sí yo canto todo el día de la mañana a la noche incluido por la calle que me da lo mismo yo vez leído por la calle tarareando el patrocinio con uno dice mire que no perdona que que no

Voz 27 42:17 cuánto había que hacer

Voz 23 42:22 sabes sabes lo que me molesta a mí más de las personas porque se dice que España es un país racista Ana yo pienso hacer Rafita son los que vienen de fuera y me he dado cuenta después que he perdido muchísimo más el ahí yo siempre visto por un ojo solo ante veía un ochenta entonces ente ahora veo un sordo como un cero tres que voy más con la mente con la edición pero

Voz 27 42:44 sí por lo que mi zona merecen vuelvo

Voz 23 42:47 a las ni maravillas porque hoy más lento pero no pasa nada pero yo suelo ir pegado a la pared pongo el ojo que no veo para la pared para los edificios

Voz 14 42:55 sí yo digo Arrimadas la pare

Voz 23 42:58 no pues cuando podía si hay muchas personas que no me quieren dar el paso y entonces yo me pasa como mi padre dice que señora digo que es que no veo no le importa sabes entonces tiene usted explicarlo se quedan así se quedan así además que veces muchas veces siempre vosotros las gafas de sol pero siempre muchas veces me pongo la mano a la visera porque

Voz 25 43:20 a quién luz me me me

Voz 23 43:23 hombre y no veo nada bueno pues no me dan al hacer el otro día una niña árabe muy linda así como ustedes rindas iba con consenso

Voz 25 43:33 yo

Voz 23 43:34 el coraje árabe puesto pero preciosa yo iba por la acera hice dejándolas dejó pasar digo perdona cariño puedo hacer tu madre me pasa porque yo no veo disculpe disculpe digo ver hoy me pasa igual con un rumano no me daba la serie me padre digo es que no veo sabe desea perdone pero es una cosa como uno de quisiese despreciar a ello y yo estoy todo lo contrario porque eso quizá tengo más alegría para la gente que es de fuera que parada de ciudad porque hay muchas las personas le molesta que sea es alegre

Voz 27 44:15 si usted es incómodo es alegría le molesta personal que siente

Voz 14 44:21 de verdad que incómoda con su alegría sí sí

Voz 27 44:23 yo no sé por qué lo sé bueno por eso siempre estoy sola yo sé que mucha gente le molesta mi alegría porque lo nota yo veo poco pero no soy tonta y entonces eso

Voz 23 44:35 sienten como un rechazo de creen que estás alegre porque tienes todo solucionado la vida no tengo nada solucionado porque yo no tengo ni pasa ni futuro tengo sobre el día el presente porque de mi pasado de muchas cosas me quiero olvidar casinos Bongo tesis de ir futuro no sé lo que me depara Aaron medie para que llegó un día que no hubiera nada puede voy de la mano pero yo he sentido el rechazo en a mí por ejemplo una amiga me dice

Voz 37 45:01 eso no puede ir aquí porque sitios oscuro yo procuro

Voz 23 45:05 no mira si soy buena gente que procuro hacer un detalle para que ella es la que sale y esa es mi alegría entiendes por eso yo pienso que siempre Dios está conmigo me salva de todas las situaciones me he quitado todos los apegos de la vida porque yo no tengo nada lo peor en una persona que se quiera pero a todo yo no me pego a nada porque no tengo nada sólo tengo mi alegría pero no lo voy a dejar a nadie Macarena Rocío pero mi alegría no estará de Juana nadie yo Bill T Monda una canción de mi tierra que la canto yo que dice según yo tengo una buena amiga que se llama soledad es con quien mejor me encuentre con quien yo quiera estar porque así que empecé en las personas que tenemos una minusvalía a los adultos les molesta porque motivo porque a mí no me molesta

Voz 14 45:55 poco les molesta o les asusta

Voz 23 45:58 no sé si los asustó yo pienso que les molesta es como yo Jaume una piedra unas lentejas que que no entiende porque en este país tienes que ser ciega IC si eres un poco resultón silla

Voz 24 46:11 si no también

Voz 23 46:15 eh es que la tristeza la llevan ellos yo no yo no me pongo triste porque yo cuando salgo de mi casa por Fargo lloraba la alegría es luego una persona no tiene que perder para nada en absoluto porque te quieren quitar hasta la alegría y eso no lo ciento Macarena no me voy a dejar quitar nunca porque ya está con dos cuando estoy cabreada pero ya le diré que quería ganar

Voz 27 46:37 cuando canta de Abrera o poco The Fall pues yo he of War Maricarmen

Voz 14 46:43 muchísimas gracias

Voz 38 46:53 ah

Voz 29 47:10 eh

Voz 38 48:25 eso sí eh

Voz 39 49:51 mínimos

Voz 0020 50:01 si tenemos en cuenta que la infancia marca las personas puede que entienda que en mis biografías se me defina como conservadora con férrea

Voz 1363 50:10 las creencias religiosas dadas las circunstancias

Voz 0020 50:12 encías mi madre se quedó viuda de mi padre que murió siendo bien joven con treinta y dos años tenía yo entonces tan sólo cuatro años y un hermano que era todavía un bebé el caso es que mi madre percibió que debía encontrar a un marido rápido porque su situación de viuda no le permitía tener la vida la que estaba acostumbrada bueno a la que no sabíamos acostumbrado todos su cuñado fue el primer candidato pero la rechazo por lo que ya se enfado de una manera dramática empezó entonces una relación con sus Chan velan con el que terminó casándose fue tan escandalosa esta historia que tuvieron que irse del país dejándonos a nosotros en Italia perdiendo entonces contacto con nosotros con sus dos hijos durante todo ese tiempo ahí debido a mis carencias propias de una niña necesitada de madre puede que fuera donde Jorge mis convicciones tradicionales aunque no estaba reñido esto con mi amor por el arte por la cultura que fue el poste donde me agarré fue uno de los pilares de mi vida como los años iban pasando llegó el amor a mí también me enamoré de Mi primo Amadeo futuro Rey de España por cierto no pudo ser y esto provocó en mí una tristeza que convertir pronto en alegría rechace mi matrimonio en Rumanía por quedarme en Italia apareció entonces Humberto urgió algo entre nosotros que su padre trataba de reprimir mientras le ponía en bandeja a una joven que le convenía más porque venía de Austria asuntos de tierras y de uniones ya saben lo han escuchado mil veces a lo largo de la historia la pobre se llamaba Matilde hídrico pobre porque mientras el Rey el padre de Umberto trataba de fomentar esa unión la chica falleció abrasada por un incendió en su propio vestido fue una tragedia provocó mi pronto matrimonio con Umberto eran mil ochocientos sesenta y ocho era Turín era la aristocracia reunida eran las portadas de todos los periódicos Mi boda el viaje de novios me permitió mostrarme como la princesa que era sonriente amable cercana Justo lo que gustaba a los italianos añadía stone toque de elegancia un gusto para vestirme la Reina Sofía de Holanda dijo de mí que era una muchacha encantadora delicada llena de gracia así que también eran así mi atuendo y mis joyas todo era maravilloso yo me mostró encantadora siento decirlo pero horas aunque esta felicidad duró el comienzo del matrimonio el nacimiento de nuestro hijo único y poco más y es que enseguida me enteré de que mi marido mantenía una relación paralela en tiempo y en duración con una mujer bellísima le llamó

Voz 14 52:59 Lavelli volvió Nini y no les voy a negar

Voz 0020 53:02 que lo pasé fatal no les voy a negar que tuve que tragar bilis no voy a negar tampoco que tuve que morderse la lengua y apretar los puños pero sentí que debía mantenerme en mi lugar en mi matrimonio incluso cuando supe que uno de los hijos de esa mujer era también hijo de mi marido incluso entonces me calle poco después pasamos de príncipes a Reyes y entonces hice mi mejor papel el de una mujer que formaba parte de un matrimonio feliz me refugio en el arte siempre hay que refugiarse la vida es la búsqueda continua de un lugar donde sentirnos seguros acogidos incluso en una montaña fue una de las pioneras del alpinismo y fíjense el refugio más elevado en la montaña más alta de Suiza lleva mi nombre en paralelo al arte y al alpinismo me empeño en conseguir una buena colección de joyas especialmente de perlas semi época hubiera Instagram había sido una influencer así fui una celebridad en Europa a través de las visitas oficiales que tampoco está mal

Voz 6 53:59 me

Voz 0020 54:01 en uno de nuestros desplazamientos escuchamos hablar de una novedad culinaria hundir una tal pizza la napolitana un chef que hacía este invento nos presentó tres modalidades elegido una que no lleva bajo que yo no soportaba aquel era una pieza sencilla hay curiosamente llevaba los colores de la bandera de Italia el rojo del tomate el blanco de la moza Adela y el verde de las hojas de albahaca me encantó la pizza y el chef Expósito lo supo porque le envió una carta diciéndole que me había encantado como deferencia L puso esta pizza mi propio nombre yo quería el una placa para poner en su restaurante tras la anécdota el asesinato de mi marido a balazos por parte de un anarquista mis últimos años de viudas se centraron en ayudar a mi hijo convertido entonces en Rey in promocionar la cultura italiana me convertí en mecenas no está mal para acabar una vida

Voz 40 54:57 a ver este siglo vivido ve deseo de Gines

Voz 41 55:12 móvil no

Voz 40 55:20 dice

Voz 0020 55:31 pues hablaba desde la llamada de la historia de la esposa de Umberto I de Italia la reina Margarita una figura clave en la consolidación de la unificación de Italia

Voz 43 55:41 es admirada adorado por su pueblo la reina de las perlas y como contrapunto la reina que da nombre a la pizza más sencilla la pizza margarita

Voz 44 55:54 eh

Voz 29 56:02 hablar por hablar

Voz 2 56:12 en eh

Voz 45 56:37 recuerdas

Voz 46 56:43 un beso es solo un

Voz 45 56:54 Manso

Voz 46 56:58 a mí eh

Voz 45 57:08 yo soy a la vez que todo lo del PP Ivins solo

Voz 47 57:41 es un