Hablar por Hablar (03/02/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 04:30 vamos a fijarnos en la madrugada del martes Marisa nos contó que pese a que la vida le ha golpeado ella siempre ha sido una persona muy positiva hace veintiséis años que Choni perdió a su hijo desde entonces vive al día preguntándose si es capaz de valorar todo lo bueno que le ofrece la vida Montserrat es voluntaria en un refugio de galgos se puso en contacto con el programa para recordarnos que finaliza el periodo de caza que empieza el calvario para muchos de estos perros Juan buenas noches

Voz 9 05:02 hola buenas noches desde Málaga gracias por llamar

Voz 10 05:07 ustedes puede escuchar yo lo quería hablar por que el día uno termina la caza con con perros sí entonces pues aquellas personas cazan con animales por los abandonan directamente a la Mercè de la naturaleza y yo soy voluntaria refugio de galgos aquí la no llegan animalitos recuperamos animales con cuello cortada a todos a que enfermos con les manía con Ana plasma pues es una barbaridad lo que dicen a pesar de que los calderos dicen que los cuidan bien de ahí las fiestas en las que yo de hecho tengo un galgo ir fue recuperado en el fondo de un barranco que me al también meses pata la otra pata la tiene y al final regular la verdad que es una pena es una pena que el ser humano utilice a los en este caso los galgos y los podencos como herramientas de trabajo de diversión más que de trabajo de diversión

Voz 11 06:33 eso es lo más tremendo no la crueldad por diversión

Voz 10 06:39 porque era algo le hace ganar muchísimo dinero entre las mentalidades Salguero de tuyas costado dinero tú me sitio ganar dinero y ahora vas a morir sufriendo porque no llevan un veterinario para que los duerman no los ceden para que otras personas los cuiden no los abandonan directamente o los juega

Voz 11 07:01 pero Montserrat porque no hay sensibilidades que es gente especialmente salvaje porque

Voz 10 07:07 pero no es muy difícil yo en el refugio en el que soy voluntaria que cada día nos llegan más no entiendo no entiendo porque el galo es un perro muy no vive yo muchas veces me pregunto como el mío que es el que más conozco porque lleva cinco años viviendo conmigo cree en el ser humano no lo entiendo después de lo que todo

Voz 11 07:35 sigue creyendo en el ser humano

Voz 10 07:37 efectivamente en su refugio que se llamaba galgos en familia rescatamos galgos los rehabilitada amor y los damos en adopción Si Iberia el perro como entra con miedo enfermo Iker no se vaya totalmente recuperado y creyendo otra vez en el ser humano no entiendo por qué hacen eso con estos pobres animales no lo entienda el domingo va a haber una manifestación en toda España en contra de la caza con perros

Voz 11 08:14 sí

Voz 10 08:15 porque además no sólo es el perro es los animales que cazan por casa están los jabalíes a las liebres los conejos pero porque luego me dice bueno este perro sale cazo una liebre y yo me dije me la como no la tiro en el món que yo me la cazado se la quite y adquirido

Voz 11 08:44 Montserrat recordamos el nombre de la asociación es el refugio galgos en familia

Voz 10 08:50 galgos en familia otra cosa

Voz 9 08:53 sí que yo quería comentar

Voz 10 08:55 Nos están llegando tanto galgos que nos están haciendo falta voluntarios entonces tenemos nuestra página web por si alguien en Málaga quisiera hacerse voluntario de galgos en familia

Voz 11 09:10 el la direcciones Montserrat

Voz 10 09:12 a WWW galgos en familia todo junto junto ORC

Voz 11 09:20 Montserrat pues muchísimas gracias

Voz 10 09:23 gracias a vosotros escuchar y a ver si va cambiando un poco la mentalidad y cuidamos a

Voz 11 09:31 endurecen las leyes Montserrat que buena falta hace mucho dinero de por medio gracias por llamar buenas noches Toni

Voz 1 09:44 las sanciones ya no saben ni ni ni a qué hora de aquí ahora está

Voz 12 09:48 aumentarlos que ayer escucharon sendos porque decía que tenía un hijo en un hospital de que no tenía medios de estar cerca de del hospital no

Voz 1 09:57 sí bueno han conseguido una habitación pero es verdad que no está cerca es esta el problema se tienen que cruzar todo Madrid

Voz 12 10:04 vuela yo si estuviera cerca de verdad que no se haría porque yo que voy a decir que el pobre lo único que puedo hacer es ir a la asistente social porque yo he tenido la experiencia pues igual que él ya estaba en Madrid lo que pasa aquí hace veintiséis años diosa a y con un hijo en La Paz entonces yo no tenía medios de moverme por ninguna parte tenemos sitio tenías ahí te sangraba que por una OPA mil doscientas pesetas todos los días y no dormía solamente era por tener allí mes cosas y es verdad que está muy desatendido eso en algún momento se tiene que hacer cargo de pensar de la gente que estamos con una persona enferma estamos fuera de nuestras ciudades no hay manera de dignidad ya se vea ya no te digo de acomodarse pero por lo menos o mínimo de fue hacerse uno dos charlar de porque era uno lavar la ropa de poder uno estar porque el hospital te lleva enzimas que me parece que estaba

Voz 13 11:02 en no hay una niña está en quemados

Voz 12 11:06 el yo también tuve lo estuve el UCI y luego estuvimos en una habitación y estemos rodando en las zonas P de él yo vi allí yo por suerte me podía costear una habitación yo veía a gente que estaba en los salones por allá abajo ya estaban tirados y eso es tremendo en lo tremendo cuando estás acompañando a un niño que como yo no saber si va a salir honor que yo medirme allí para mal resultado porque lo que dejó con once años gracias a vosotros me habéis ayudado tanto por la noche en que los sólo podéis imaginar cuando oigo una persona como ayer no sé qué y lo sabe que acompañó en el Chava otros pecios es nada pero hasta las cuatro remedie siempre es porque porque escucho las cosas que son muy parecidas a lo que pasa y aunque no sean parecidas veo que cuando entra una persona con una alegría digo tiene que haber de todo en la vida es verdad que tiene que haber de todo pero cuál injusticia hay ese señor ayer que estaba pensando todo el tiempo si yo vivir allí si yo pudiera estar allí pudiera hacerle algo pero yo le aconsejo que vaya al asistente social

Voz 1 12:32 así el hospital de Luis hospital quién

Voz 12 12:34 allá eh porque él era un dinero por estar allí todos los días que este ese día es más que una miseria pero por lo menos que diga que sí no sí no tienen casas porque me he enterado yo ahora porque también he llamado yo allí esta mañana tienen casas como de acogida persa como The para que la gente que tiene niños los hospitales Ayala la habitación simplemente no es enorme en apartamento tienen tienen una ubicación mejor si pregunta a uno ya otro y a otro y que pregunté que él algún sitio al mejor sino pues alguien que esté cerca de este hospital por Dios

Voz 1 13:13 si tiene que seguir moviéndose desde luego ni lo cierto es que hay un pequeño matiz y es que la persona que está ingresada es un adulto sufrió una

Voz 12 13:22 siente elaboran unos perdón si no es verdad es que no sé

Voz 1 13:26 mucha va muy bien ayer este fue el está fue la

Voz 14 13:31 desde luego que sea un un adulto aunque sea a un niño

Voz 12 13:36 a ver cuando tienes una persona un hospital no saber si es la inquietud que tienes

Voz 1 13:43 claro desde Madrid

Voz 12 13:45 me lo pero los derechos los tiene que tener iguales

Voz 1 13:50 por qué es que sí

Voz 12 13:52 lo que sea una persona mayor arraigo no yo tuve la desgracia de tener que estar allí con un niño que cumplía de ahí los años que yo le cantara ella iba por los pasillos llorando pero cuando yo llegado aquí a la habitación pues tenía que sonreír leí hablarle de otra manera no los hospitales son tremendos Macarena os escuchan otra gente desde los hospitales

Voz 1 14:20 es verdad es verdad hasta porque sí

Voz 12 14:23 antes de ello porque hay muchas otras estaba ingresada porque desde que pasó lo de mi hijo ha ido bajando escalones el operado de varias cosas si os he escuchado esté donde esté si yo veía que la gente estaba muy mal sino una persona que esté muy mal os escucha

Voz 1 14:42 vamos a enviar desde aquí un abrazo como siempre que que reconforta y que acompañe siempre los tenemos muy presentes Johnny muchísimas gracias por llamar

Voz 12 14:52 la otra gracias a vosotros por la compañía que no sabéis que de vez en cuando pensemos la cosa en positivo porque ellos verdad que tenido malos momentos malos días malos años pero siempre he pensado estáis mirando de verdad igualó por todos lo que tengo aunque haya perdido una cosa tan grande como esa me dijo que eso no va a haber nada ni nadie que me lo podrá devolver por desgracia porque daría mi vida no setenta vidas que tuviera pero de verdad valoramos todo lo que tenemos es verdad podemos ser de un poco más felices y no pensar en todo lo humano lo que nos está pasando ya ha aprendido a vivir día a día momento momento porque si no piensas en que dentro de un mes de puede pasar algo dentro de mañana cuando salgas de agua salada algo disfruta si duermes te insulta si comes disfrútalo ni muchísimas

Voz 1 15:50 gracias por contagiar nos de de su luz sí de su alegría muchísimas gracias

Voz 15 15:56 hola buenas noches desde Madrid el gracias sí vale

Voz 16 16:00 mira yo no era para hablar Fomento se a la felicidad yo he tenido dos percances bueno tres muy graves de mi vida no fue la muerte de mi padre después tuve me infarto con cuarenta y ocho años en cinco el cual estuve con el otro aquí volví para dos años de rehabilitación Ia hace año y medio tuve un accidente de coche bastante grave en el que murió mi madre a mi con noventa y tres años después del infarto tuve un presión y eso hizo que fondo hay sobre todo por mi madre es que yo no quiero ser una carga para ella y entonces tire para arriba fueron muy duros la rehabilitación me fue de corazón y de cerebro hay un me recuperé y una algo de vista y el oído y me pidió lo he hecho pero hoy por hoy estoy aquí me he recuperado genial después del accidente también te lo puedes imaginar lo mal que lo pasado y lo sigo pasando pero yo como la señora esa no llorado delante de nadie me lo trago yo sola hija yo he tirado para adelante Cani además de mi familia la que me ha quedado en un grupo de amigas de estupendo que hace más de treinta años que nos conocemos ya han estado conmigo en los momentos muy bajos y me han tirado Tamim para antes y creo que según la señora está que estaba creo de habrá Laura la felicidad se lleva dentro yo siempre he sido positiva muy muy alegre siempre gastaba bromas siempre estaba es y con mi hablar de hora de abc hablo mucho ahora no estuve varios meses que no hablaba pero creo que la vida al que la vives preciosa hizo un don que nos han dado no sé quién pero yo cada día que abro los ojos doy gracias a Dios por estar en este mundo por ver el sol es que todos los días me tengo que ir a pasear porque tengo muchos problemas de circulación

Voz 1 18:30 sí

Voz 16 18:31 voy a pasear por el parque ver a la gente conozco a mucha gente de mi barrio hablo con todo el mundo me conmueve los deje fines cuando les veo me da mucha ternura a los niños no sé qué más decirte y además no es otra cosa que tampoco estoy muy de acuerdo que decía que el pasado yo vivo día a día el día a día que hay que vivir el pasado hay que yo también les recuerdo con mucho cariño porque yo una persona súper feliz mi infancia hasta que me dio el infarto aquí siempre me ha encantado viajar es sabido muchísimo a mí ahora de tres ruedas que la que ya hemos viva en Iberia Jao mucho digo muchísimas actividades velas en mi madre porque yo digo yo tengo que tirar para qué voy a Cristina dos días

Voz 15 19:33 sí he estado ocho años

Voz 16 19:36 va a recuperación de la memoria del también me afectó la memoria mejorado muchísimo estoy aprendiendo inglés ahora hecho portugués está mi yo soy bueno yo hace muchos hace años M para hablar de una profesora mía Doña Giulia brasileña las que fue que me emocioné hablando veía porque yo sí

Voz 12 20:01 te sigo maestra ya estoy jubilada

Voz 16 20:03 porque tengo una minusvalía grande era vamos lo que resumen lo que hay que agarrarse a la vida que es lo único que tenemos yo creo que si Dios me ha dejado aquí es porque algo importante todavía tengo casera o ayudar a alguien o es algo positivo

Voz 15 20:25 no no estaría aquí me hubiera ido con mi madre Marisa contribuye

Voz 1 20:30 para la alegría al pensar que una tiene una misión aquí

Voz 14 20:34 sí yo creo que sí a mí

Voz 16 20:38 es una manera a lo mejor es un engaño yo me estoy engañando pero yo creo que algo algo tengo algo importante que hacer aquí si no me hubiera llevado al otro mundo en el accidente que estuve a punto de ir a mí

Voz 15 20:56 Marisa gracias muchísimas gracias a vosotros buenas noches

Voz 1 24:50 y nos centramos en la madrugada del miércoles cuando Miguel nos contó entre lágrimas que extraña a una madre que falta desde hace treinta años y que se siente muy culpable por no haberle podido explicar que es homosexual Fini nos dijo que los jóvenes están perdiendo la alegría por la falta de oportunidades algo en lo que coincide María Isabel que tiene un hijo manteniéndose en Madrid con un sueldo

Voz 9 25:13 hola María Isabel buenas noches buenas noches Macarena

Voz 11 25:16 adelante desde Huelva

Voz 9 25:19 quería reivindicar lo de la señora que ha llamado creo que ha sido de Alicante de su hijo que lo tiene en Madrid los Kiko está viendo la alegría porque lo tienen tan complicado con los que trabaja el que lo tenga que no lo tenga pues todavía peor porque ni con la precariedad de los sueldo no pueden vivir tienen que vivir todos juntos en un sitio porque no tienen dinero para pagar en dos pisos y como ella ha dicho también lo le queda dinero ni para siquiera poder salir como gente joven que son para poder disfrutar los días que tienen libres porque tiene no sueldos dos precario y hemos trabajos precarios además la alegría la pierden porque no están en su ciudad aunque Madrid es una ciudad muy bonita dictarse rica lo notan en su casa yo entonces pues la de oído me he sentido como si fuera yo digo pues voy a hablar para decir que me está pasando lo mismo

Voz 11 26:23 los hijos tiene fuera María Isabel

Voz 9 26:25 pues fuera nada más que tengo el luego tengo dos niñas que las tengo aquí en Huelva bastó gracias dio trabajo pero él lo tuvo complica o porque aquí hay poco trabajo y entonces puede ser estaban Ahmadi yo lleva allí un año y medio cómo les va en este trabajo captado que ya lo ha tenido que dejar porque no ha tenido más remedio que dejarlo porque ya han en la han terminado no pagándole de hecho le deben el mes de diciembre de de enero no le quieren preparar los papeles para el paro porque parece ser que es lo que quieren es cerrar la empresa y ahora pues poner otra con otro nombre y están se lo han puesto tan imposible a los kikos que estaban que se han tenido que salir porque ya sin sin sin sin pagar no se puede vivir en Madrid eso ya es imposible Sellam no no mi humano que puede vivir un Madrid sin fin percibir el sueldo entonces ahora mismo pues se ha salido está intentando de que las regalen el párroco lo tiene lo sé los tangas bastante difícil y ahora parece ser que tiene otra cosa a la vista está buscando porque la quizá de que aquí si allí hay poco aquí no hay nada y entonces pues tienes que sería allí hasta que les a otra cosa que espero que sea mejor de la que ha tenido bueno le mando un beso grande que creo que me está escuchando porque yo te oigo acción que muchísimo tiempo mi hijo también te escucha

Voz 11 28:04 muchísimas gracias a los dos María Isabel que bonito que estén madre hijo escuchando los trofeos Radio al mismo tiempo aunque sea en puntos diferentes María Isabel lo cierto es que él está luchando por sus sueños esto pequeña medida pero compensa no compensa el trabajo y el sacrificio

Voz 9 28:22 contenta yo todas las noches le doy gracias a todos a todos a mis ángeles a mi a mi nivel sólo dio a todos que no lo tengo allí trabajando pero que por lo menos sea un trabajo que pueda vivir porque algunas ese nosotros tenemos que ayudarle desde aquí porque no tiene para terminar el mes entonces pues son mil euros vale por mil europeo que se los paguen porque si no se lo pagan entonces ya puede no no no puede no puede y él le gusta está bien es ya sea sea se ha ambientado bien con la ciudad a pesar de eso sin duda tan grande al que tiene ciento cuarenta mil habitantes Sancho Chon adquirir ha sido envió un tío muy listo porque ha estado como una moto correteando todos los apartamentos que ha tenido el que llevarlas ya de hilo hay son muy muy muy muy bien pero luego hay otras personas que viven nada más que para vivir de los más de lo pobrecitos que trabajan de Alfado

Voz 11 29:35 con alguno así

Voz 9 29:37 sí se ha topado con Ono bien de un grande bien fue de Campos ya como decía aquí no que tiene no tiene conciencia ah ya el consumo con lo que le tenga que le de parar el sigue ahí no pierde las esperanzas de siempre dice que algo el estable que les sale que les sale te lo que él está allí porque aquí ya tuvo tres años sin trabajo ya no podía hacer ya estuvo a punto ya de incluso una depresión ya pues bueno pues allí está yo lo que quiero es pero como esta señora dice que pierden la alegría y es una pena que nuestros jóvenes pierdan la alegría María Isabel suerte para los dos pues muchísimas gracias por tierra por habernos atendido Macarena un abrazo un abrazo para ti buenas noches buenas noches buenas noches desde Alicante lo escucha fijes

Voz 21 30:41 pero ayer estuve escuchando a quemar el alegría hirió si hay alegría pero por otra parte no haya alegría digo porque nuestros jóvenes no no no pueden romper esa barrera de que hacen contratos llevan en el cuerpo que están siempre en esa inercia es que un hombre que no pueden moverse ni hijo mismo que puedo hablar vi Homs hemos está en Madrid no tiene alegría porque se levanta a las siete termina a las diez y media de la noche trabajando camareros trabajan dos sitios no es camarero eh pero quiero decirte que trabajan dos sitios

Voz 9 31:23 trabajo mucho para poderse mantener para para

Voz 21 31:25 Aaron piso tú te crees que es normal que se pague tanto dinero para los jóvenes que no pueden pagarse un piso tienen que compartir pisos no tienen alegría ni hijos yo le llamo yo le digo que como basó como esto hélices mamá es que es lo que hay exige viene que tampoco hay trabajo esas condiciones pero que él ha estudiado está pues eso no Mi hijo sino en general compañeros de mi hijo lo mismo tienen que pelear día a día para poder trabajar ir pues como dicen que alegría podemos tener que que satisfacción Woolas dice si es que no no llega ni siquiera ni para pagar el piso para poder comer con él dice Thibault baja salir no no no salgo sino me llegan va más cómo voy a salir quiero decirte cómo puede haber alegría en las juventud que por mucho que se lo proponga extraño no me extraña que que que que no no sé no está para los jóvenes citando lo que cuarenta que ya lo mejor estar un poco más colocados aquí en la misma plaza del mercado los sábados se ponen en beberse en hablarse poner tienen la alegría y entusiasmo pero después ahora mejor que por el Shakhtar un poquito la conversación uno a otro cheque Mané pasan más mal que dice que poco que poco tenido recompensa no sé como explicarte únicos que lo bueno que tiene este entre ellos apoyan

Voz 9 32:56 unos a otros han un nosotros pues no sé como explicarte no sé explicas que no se plantea a su hijo

Voz 11 33:04 un cambio de vida que le lleve hacia el lugar donde quiere estar y que le traiga alegría

Voz 21 33:11 he aquí el cambio es seria estás con nosotros en casa y no aquí no tendría que las que no tendría como se dice eso

Voz 11 33:25 no tendría salida de unidades

Voz 21 33:28 exacto lo primero que mira la oportunidad saber quién la tiene que por ejemplo los padres que ya tienen un despacho los padres ya tienen gente ella como se suele decir de de gente conocida porque Alicante muy grande pero a la vez es un pañuelo y todo el mundo se conoce entiende todo no todo el mundo pero me refiero en global el las personas que tienen ese tema de de trabajo me entiendes entonces es diferente que haga mamá

Voz 9 34:01 ya aquí tendría que estar aquí

Voz 21 34:04 no hacer nada arietes dice que prefiere que esté pasando mal prefiere estar aquí en Madrid trabajan claro

Voz 11 34:11 porque está sembrando lo que en días para recoger tienen una compensación no pese pese a todos los sacrificios sabe que tiene que estar ahí que está donde tiene que estar

Voz 21 34:25 ser más griega se porque saben lo que pasa que nosotros somos gente trabajadora ir a los trabajadores les cuesta no dos tres veces que el poder el poder colocar de poder yo no no sé no aspira a uno como se suele decir tener grandezas siendo el vivir día a día el querer alegría de que te has ganado con el sudor de tu frente tu trabajo puedes tener alegría porque sabes que has cumplido con ese día de trabajo si es que hay que que puedes tener un una una alegría de decir señor hoy es otro día más de trabajo pero ha sido antes Macarena se aquí el árido estás jubilado ya cuando uno se jubila Macarena ya casi todos los contactos lo conocen ya porque lo puedes pedir favores no poderes no no hay nada no hay nada Alicante está hundida en el sentido para los jóvenes en Madrid estuve la semana pasada yo porque mi hijo se tuvo que trasladar de sopor que pagaban una barbaridad el compañero como sea retirado ya que se quedó a su pueblo y entonces dijo no puede mantener el uso entonces he querido que que que REM prácticas todas las cosas todo para poder irse luego a vivir en un piso compartido

Voz 9 35:57 es que aún está por buscar

Voz 21 35:59 porque está todo carísimo derecho para los jóvenes no hay derecho a mi hijo sino en en general para muchos chicos y muchos problemas que tiene entre ellos de que no encuentra lo que ellos quiere además como está tan caro los alquileres SES Sounds agobia más

Voz 11 36:21 en el pues muchísimas gracias y ojalá de verdad que su hijo encuentre encuentre su lugar un abrazo muy cariñoso

Voz 21 36:27 gracias cariño

Voz 1 36:30 noches Málaga así

Voz 22 36:33 me siento muy muy lo tengo familia no pero cada uno tiene su casa sus problemas yo tengo mi encalló me pueda Valerie pueda algo mantenerme malo luego bien esto bien resistiendo y aguantando yo ya he cumplido setenta años y como le he dicho a a la señorita de una entendido muy amable es que hubo en tantas ganas de hablar con alguien explicarme desahogarme un puntito Un poquito nada más porque la gente que parece ser que no me entiendes yo tampoco de a la explicarle problemas a nadie porque aún lo que no lo suyo yo soy en eso muy consciente de cada uno es un mundo pero mi mundo es el mío ya no tengo salida yo he mentido de donde yo no puedo salir de ella ya estoy límite Alena

Voz 1 37:36 cuál es su Manuel que es lo que le pasa que la gente no entiende

Voz 22 37:41 la tienda hay gente que si no Pedro yo ya me siento incapaz de él tener desahogarme hoy implicar o intentar hablar con alguien de mi donde ni cosa Dnipro en alguien que Johan es un problema para mí es muy fuerte yo lo entendieran desde ya muy asumido yo nací con esta condición de homosexual de nacimiento yo no soy estoy de esto que hay ahora es homosexual y lo he pasado muy muy muy mal en la dictadura yo he llevado no vida yo he tenido novia para aparentar una ellos dos solos yo registrados en paz éramos siete hermanos me falta uno no es arte ni lo principal que por eso veleros y me duele más bien cerrado en mínimo falta ella Colita tampoco podía confiarle mi desahogar la cosa no porque ella no entendía era de otras general yo

Voz 1 38:50 pero ella no lo sabía o no sabía que usted es homosexual

Voz 22 38:53 no no nunca nunca un poco como ahora se estila yo soy yo admiro esa serán que yo soy también de otras que la tiene pero ahora el resultado de que hay que somos las chicas eso cuando según cuenta la su madre y a su padre

Voz 8 39:11 estoy muy bonito

Voz 22 39:14 destacó que lo era del otra Antonio

Voz 1 39:17 claro

Voz 22 39:19 el día que yo no me has ella alta muy de tal canta lobby contenta año y siete hijo mi madre murió como consecuencia de la guerra no fue fusilado por qué Express salmos milagro Pozo gol no entonces no los tres condenas a muerte siendo inocente cuando cuando la guerra yo no había nacido pero mi madre cuando soltaba su vida quedó con treinta y ocho años

Voz 1 39:50 pues fíjate

Voz 22 39:51 tiene siete hijos

Voz 1 39:54 de vida

Voz 22 39:57 entonces idóneo un asilo yo ya después claro o el padre murió contributividad tres Sanyo el mayor tenía can todos los que entonces era el mayor donante no exenta ellos setenta millones pero entonces era la diferencia era muy grande la que él solo verso padre para mí para todos pero a mí lo más estaba tampoco no que Elise no no no venir abajo en un desprecio que llevó bueno me torturaba a pegarme incluso si mucha es amenazaba de millón decidí llega la época con diecisiete años y seis digo no que él dirige mil diecisiete yo empecé a trabajar con trece años ahí estaba estudiando según según me contaba le fue privada le ha rendida uno no pero bueno decía anoche como todo lo malo fue cuando llevaba sienta la que ya está eso se preparado al trabajar de a un montón es como yo empecé que guía e así conocen ese año el entonces director del colegio que a la vez era no no estoy de Periana de mi pueblo de Alcázar de Málaga no no no en el colegio él estaba ese mi madre les dijo que no está mal preparado para seguir estudiando él procedía de dijo que lo que lo lo piensas y un rockero por mi madre tenía darla como todo tal tú hermano el mayor casi a la vez le entonces yo me sentía acoso ahora amenaza muy incluso si torturado también porque no tuve con día

Voz 23 41:51 Manuel muchísimas gracias este domingo se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer que este año estaremos

Voz 25 43:50 el K2 a concienciar sobre el impacto económico que supone un diagnóstico en las familias nos lo contó Elena Sánchez

Voz 26 43:56 mi mi mi mi mi mi reflejó sí

Voz 27 44:02 Hablar por hablar y y no

Voz 26 44:05 sí

Voz 27 44:07 sí sí sí sí con motivo del Día Mundial del Cáncer que se celebra todos los años el cuatro de febrero la Asociación Española contra el Cáncer ha presentado un estudio sobre el impacto económico que supone para las familias las problemáticas no visibles de la enfermedad escuchamos a Raquel del Castillo coordinadora de Trabajo Social en la asociación

Voz 13 44:28 nosotros hablamos de problemáticas no visible refiriéndonos casi a problemáticas no reconocidas no hablamos de que no están en los informes médicos no soy de las que se hablan cuando cuando generalmente ese se menciona al cáncer no tienen que ver con con el pronóstico ni con el diagnóstico ni con tipo de tratamiento que esté valorar la esperanza de mira sino que tienen que ver con las experiencias personales y familiares que supone la propia

Voz 28 44:57 Sergio al que la enfermedad ese impacto de la enfermedad en términos más humanos de la de la realidad cotidiana no dude de cómo impactan en el día a día a las personas que padece

Voz 25 45:09 la situación personal y económica que tienen los pacientes en el momento que reciben el diagnóstico condiciona la experiencia de la enfermedad por ello el estudio se ha centrado en tres colectivos especialmente vulnerables las personas en desempleo los trabajadores por cuenta propia sigue empleados cuyo sueldo está por debajo del salario mínimo

Voz 13 45:27 sólo nos fijamos de los diagnósticos de personas no la es de quince y menores de sesenta y cinco este colectivo de personas en riesgo o en extrema vulnerabilidad representan casi el veintiocho por ciento de los diagnósticos de personas en edad laboral que se producen en el año existe un alto porcentaje de personas que reciben la enfermedad y la afrontan desde una situación de precariedad que condición absolutamente

Voz 27 45:54 que asegura que el mero hecho de tener la enfermedad provoca una pérdida de ingresos primero por las bajas laborales asociadas al cáncer que requieren una mayor duración y segundo por el incremento de los gastos

Voz 13 46:06 como ya sabemos cuando cuando una persona que está trabajando coge una baja médica lo que es la incapacidad temporal supone que el salario se reduzca el setenta y cinco por ciento y además genera un aumento de los gastos en trescientos cincuenta euros nunca yo eh estándar por decirlo de alguna manera control respeto de de una persona con cáncer de mama hasta trescientos euros en el caso por ejemplo de de un cáncer gástrico no estas partidas adicional

Voz 27 46:34 les se dedican a medicamentos no cubiertos por la Seguridad Social materiales ortoprotésico los desplazamientos a las Pi tal y alimentación entre otros fan

Voz 13 46:42 de repente es que el la partida por decirlo de alguna manera de gasto en salud aumenta

Voz 14 46:48 no soy cuatro siete puntos no de esos ciento cincuenta trescientos euros que hablábamos supone quiere que te lo quitas que partida de presupuesto familiar tengo que reducir para para poder asumir el gasto que está suponiendo la enfermedad no pagar las facturas o en atrasar el pago de mi hipoteca de alquiler o de de comer peor o cuál es la partida que redujo ahí es donde está uno de los grandes

Voz 29 47:18 a Pilar Ruiz

Voz 27 47:20 es una de las personas que acudió a la asociación en busca de respuestas respuestas a todas las preguntas que giraban en torno al cáncer gástrico Kelly del no estimaron hace tres años la falta de información aclara es uno de los mayores problemas que sea en contra

Voz 30 47:34 la palabra fue la verdad es que cuando me lo dijeron siempre me decía no pasa nada ésta era un a mí no me in situ sitúo algo estaba localizado Monge una mastectomía total que es lo que significa es que te quitan todo el estómago pero claro hasta que no llega a ella la intervención no realmente no sabes qué magnitud tiene es estás se porque el hacer de estómago las hacia que es que son calculan muy silencioso de lo cual hay que muy pocos estudios me refiero a nivel de prevención

Voz 25 48:09 esto supone que cuando se detecta este tipo de cáncer suele estar en fase avanzada y la solución en su caso pasó por quitarle el estómago

Voz 31 48:18 el caso de Bono y ahora que me dijeron nada pues de CT quita el estómago que ya está ya está es muy sé si me haces tu vida

Voz 30 48:27 la anormal pero no es cierto te han quitado un órgano vital que organismos tiene que empezar a funcionar sin un órgano necesario entonces no puede ser tuviera normas yo estoy muy Mary cada entonces yo con treinta y seis años que tenía cuando de lo que detectaron dice yo no puedo quedar con esta calidad de vida mil medicaciones la agresivas alguno si traía les dice oye prefiero vivir diez años menos cero un poquito más de calidad

Voz 27 48:55 aunque la medicación no lo soluciona todo porque tiene que convivir con las secuelas de no tener es toma

Voz 30 49:01 lo que yo treinta discos sobre todo es un síndrome de Dunkin que es a consecuencia de la vasectomía cuando comenzó la comida baja directamente de estrofa o al intestino no podrá en ningún sitio entonces pues de empiezas a sentir hasta aquí parar días de baja la tensión tiene sobre la mesa

Voz 31 49:25 me vale a los tienes

Voz 30 49:28 piensa diarreas no ponerse una cosa de doscientos cincuenta es son cuestión de cuarenta y cinco minutos así después de haber comido diez y las comunidades tienen que ser muy chiquititas y luego posterior una vez de esos esos síntomas pesan pues que empieza a caer en el azud el azúcar entonces tienes todos los síntomas de una solución uno los síntomas porque produce una Bassas Beethoven pues ciento sesenta de glucosa caer a cuarenta

Voz 27 49:55 ella prefirió llevar la enfermedad de forma discreta por intentar evitar preocupaciones pero esto le ha generado otro tipo de problemas

Voz 31 50:02 el problema que hay aquí es que es como me decía mi doctora ha dicho el problema que hay con con lo que te ha pasado es que cuando una persona le quitan un brazo Hole qué tal un pecho una cosa sede entonces parece que la gente cuando ve algo

Voz 14 50:22 pues se conciencie además quedaba mi realmente que en mi familia ahora de lo que me ha pasado porque yo no lo he comentado a mis amigos ni a nadie porque no quería

Voz 31 50:38 hace sufrir a nadie ni hay ni que nadie se preocupara pero la gente que me rodea realmente ese pie

Voz 14 50:44 que me he vuelto anoréxica porque claro está

Voz 31 50:47 conlleva una pérdida de peso de yo querido pedir doce kilos que pesaba cincuenta y cuatro

Voz 32 50:53 no

Voz 27 50:59 en cuanto al impacto económico del que hablábamos al comienzo del reportaje pilares una de las personas que ha hecho frente al cáncer con escasos recursos económicos

Voz 31 51:07 lo hago al tiempo de de lo que me ocurrió me divorcié entonces ya los ingresos eran los míos seguía trabajando porque de baja cobraba poco hasta que en cuerpo dijo hasta aquí mis médicos me dijeron no te ha matado a creo que debe solicitar una incapacidad entonces lo es mínimo porque cobra mil a cobrar setecientos tengo una niña los seiscientos sobre el alquiler los casi trescientos de médica tiene un pues gracias a que tengo un respaldo familia

Voz 27 51:45 además de la reducción de sus ingresos invierte trescientos euros al mes en medicación aparato elogia que le permiten incrementar su calidad de vida

Voz 31 51:53 eh aproximadamente son trescientos euros necesito saber mi tendencia de glucosa para saber cómo tengo que actúe

Voz 13 52:01 por si tengo que comer o no tengo

Voz 31 52:03 qué comer yo llevo sensor que me da esa facilidad de de darme la la tendencia que estoy en ese momento que es que ese son esos son ciento cincuenta euros al mes luego Thomas un vitaminas que no todas las cubre la Seguridad Social parches inyecciones yo como unos que tengo muchísima medicación pero hay muchísima gente que es también más situación que no las que no toma nada porque no saben que existe miedo porque no se lo pueden permitir

Voz 27 52:33 las personas que ya se encuentran en cierta posición de vulnerabilidad económica Benson situación agravada cuando el cáncer aparece para ellos no sólo cuenta la preocupación el cambio vital personal que supone el diagnóstico sino también la desprotección económica que puede incluso llevarles hasta la exclusión social por ello desde la Asociación Española contra el Cáncer han realizado una petición clara al Estado para que pongan en marcha un plan de protección integral para las familias con cáncer

Voz 3 53:25 sí

Voz 29 53:37 Macarena mi escúchame

Voz 3 53:43 hoy debe sabe que no debemos decir que un sí