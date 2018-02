Boletín informativo 03:00 (03/02/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1643 00:10 las dos en Canarias buenas noches el Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar la excarcelación del ex conseller de Interior Joaquim Forn que lleva en prisión desde hace tres meses acusado de rebelión entre otros delitos el juez y Arenas escuda las declaraciones del coronel Pérez de los Cobos que acusó de haber ordenado a los Mossos que no impidieran el referéndum del uno de octubre recordamos que Ford anunció hace días a su acta de diputado informa Alberto Pozas en su autor

Voz 0055 00:35 te explica que no está convencido con las explicaciones de Joaquim Forn es cierto que ha dejado su acta pero dice si le deja en libertad todavía podría ser conseller de Interior y repetir precisamente lo mismo que le ha llevado a prisión utilizar a los Mossos en su búsqueda de la independencia de Cataluña el magistrado se hace eco de la declaración como testigo del coronel Pérez de los Cobos hace dos días para acusar a Forlán de haber ordenado a los Mossos no sólo que no impidieron el referéndum ilegal del uno de octubre sino incluso que vigila hidratarse a Policía Guardia Civil el jueves de arena también se fijan la situación política catalana para explicar que ahora mismo no hay ninguna certeza de que la voluntad política mayoritaria sea respetar el orden legal y por tanto dice el riesgo de reiteración delictiva sigue vivo la ideología de Fórum sigue el juez coexiste con sectores que defienden explícitamente que la independencia debe conseguirse de manera inmediata perseverando en el mecanismo contrario las normal

Voz 1643 01:24 Esquerra Republicana ha asegurado este viernes que no apoyará una investidura de Puigdemont si eso conlleva consecuencias penales para sus diputados piden además ayuda per Catalunya que aclaren si tienen un plan para investir le Marta Rovira

Voz 2 01:36 Naciones a la Agència Catalana de noticias darnos datos es fundamental para nosotros es fundamental que la investidura no implica e improvisaciones que no sea sin garantías que sea efectiva hay que no implique consecuencias penales para hay muchísima gente mes implique secuencias por muchísima Shen

Voz 1643 01:54 el PSC insisten en que no puede ser presidenta a distancia y piden un gobierno de forma urgente lo decía anoche en Hora Veinticinco la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat Núria Marín

Voz 3 02:03 necesitamos de forma

Voz 4 02:05 qué gente gente un gobierno coger

Voz 3 02:07 no que gobierna en Cataluña o preside no presidenta que piense en el conjunto de los catalanes y catalanas y eso es lo que de alguna forma estamos esperando que sean capaces de de plantear una un candidato posible realista que pueda tomar posesión de forma inmediata y abordar los problemas reales de los ciudadanos

Voz 1643 02:31 el Gobierno insiste de forma telemática no se puede realizar impida ciudadanos ya Unidos Podemos que intenten ponerse de acuerdo para promover un candidato alternativo apuntan Mon Íñigo Méndez de Vigo

Voz 5 02:43 no he leído en la prensa hoy que CSIT UP han llegado a un acuerdo para reformar el sistema electoral bueno sería bueno que cese también hablará con Pe en Catalunya a ver si puede desbloquear la situación

Voz 1643 02:55 vamos ya con un apuntó el exterior EEUU porque Donald Trump ha asegurado que quiere construir un muro real en la frontera con México y ha criticado a los demócratas de no querer resolver la situación de los Dreamers los jóvenes indocumentados que hay en el país cómo sonaba buenas noches buenas noches

Voz 1510 03:11 el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha dicho durante la visita a una división de la oficina de Protección de la frontera hay aduanas que quiere un muro real no pequeño en la frontera con México recordemos que la semana pasada el Gobierno estadounidense propuso al Congreso una reforma que permitía obtener la ciudadanía los Dreamers los casi dos millones de indocumentados que llegaron al país de niños a cambio la Casa Blanca pide veinticinco mil millones de dólares para construir el muro reforzar la seguridad fronteriza la ley que protege de la deportación a los Dreamers finaliza el próximo cinco de marzo de momento el partido opositor no está de acuerdo con la propuesta del presidente Trump ha dicho que reemplazar con una ley el programa que ampara los Dreamers es fácil de hacer y que los demócratas no quieren resolver la situación de los indocumentados porque tienen sus propios propósitos políticos