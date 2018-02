Hablar por Hablar (03/02/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 normativos

Voz 5 04:18 no le ha a ser el día hubiéramos nombra a Brasil en Hablar por hablar vamos a recordar las palabras de inglés moral que nos

Voz 1509 05:19 habló de violencia de género discapacidad el sesenta por ciento de la población mundial con discapacidad son mujeres según el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en su macroencuesta de violencia contra la mujer en dos mil quince las

Voz 18 05:32 Jerez con discapacidad afirman haber padecido violencia física sexual o miedo por parte de sus parejas hoy en con perspectiva hemos querido dar a conocer una realidad invisible la realidad por la que pasan muchas mujeres con discapacidad que se encuentran en situación de violencia o discriminación

Voz 19 05:48 ya no pueden sumo a aún en Euskadi Nadal

Voz 1509 05:55 Fundación Fermí mujeres es una organización sin ánimo de lucro que representa de las mujeres y niñas con discapacidad para garantizar sus derechos y mejorar sus condiciones de vida y ciudadanía Ana Peláez ex vicepresidente ejecutiva de la Fundación CERMI mujeres vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad himnos ha hablado sobre la labor que desarrolla

Voz 2 06:16 en mujeres es el instrumento que tiene el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad Cermi para trabajar específicamente en la defensa de los derechos humanos libertades fundamentales de las mujeres y niñas con discapacidad una población que supone el sesenta por ciento de las personas con discapacidad que en el caso de España está en torno a dos millones y medio de mujeres y niños

Voz 1509 06:44 a mujeres y niñas que se enfrentan a una doble disco

Voz 2 06:47 Ignazio la invisibilidad constante de una población que no estaba realmente doblemente marginada como se suele decir por tener una discapacidad por ser mujeres sino que esa discriminación que será en al menos eso estos aspectos está unida a una discriminación Toral que tiene que ver con otros muchos aspectos de discriminación directamente como es la pobreza la falta de inclusión en la Comunidad es la falta de capacidad jurídica la falta de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos la invisibilidad por ejemplo en cualquier tipo de políticas que se dirigía a los asuntos del y la discapacidad en general o de políticas que se dirijan a las mujeres

Voz 20 07:39 eh

Voz 1509 07:41 Kors

Voz 21 07:43 sí

Voz 1509 07:45 las mujeres con discapacidad se enfrentan a los mismos abusos que cualquier mujer a una discriminación estructural que está llevando a cabo a lo largo de la historia y que para Ana Peláez parte en gran medida de la ausencia del propio reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad

Voz 2 08:03 una mujer con discapacidad un adolescente con discapacidad pierde en muchos casos su capacidad jurídica su capacidad legal para tomar sus propias decisiones porque todavía hoy en día no solamente en nuestro país y no en la Unión Europea en muchos países del mundo sigue pensando que como va a ser una mujer la que tiene discapacidad que no va a poder ejercer sus funciones reproductivas de madres de Cuidado de la Infancia se la somete a una esterilización en la mayoría de los casos no conocida ni consentida por la propia adolescente con discapacidad lo hacen las familias en muchos casos buscando simplemente la propia es el bienestar de la mujer de la niña con discapacidad

Voz 1509 08:51 para Ana Peláez y CERMI mujeres esto supone en muchos casos un riesgo para las mujeres y las niñas

Voz 2 08:56 supone someterla a una máxima exposición a la violencia y al abuso sexual que muchas veces se perpetra en los entornos cerrados y segregados en donde muchas veces piden incluso en instituciones escolares hoy titulaciones que atienden a personas con discapacidad que son mucho en estos entornos en donde se encuentra estas mujeres especialmente con discapacidad intelectual o con enfermedad mental o con otro tipo de dificultades de comunicación el hecho de estar esterilizada supone que el entorno de esta mujer con once ya que el abuso la violación no va a tener ninguna consecuencia embarazo por tanto ante la poca credibilidad que le concede a una mujer con discapacidad el acto del agresor no va a tener ningún tipo de consecuencia

Voz 1509 09:47 en España la incapacitación y esterilización forzosa está contemplada en el Código Penal pero todas estas prácticas son contrarias a los principios y mandatos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que además su práctica tiene unas consecuencias en los propios derechos civiles económicos y sociales de las personas a las que se les practica

Voz 2 10:07 lo que es todavía más grave no solamente estamos esterilizada una mujer sino que igualmente están mutilado todos sus derechos civiles políticos económicos porque de momento que se la incapacita legalmente para proceder a una esterilización no conocida o no consentida por parte de la mujer esa mujer con discapacidad llenaban poder tomar ninguna decisión directamente no va a poder decidir por ejemplo siquiera uno quiere sacar dinero del banco es dotar por ejemplo firmaron un contrato de trabajo si se quiere irse a vivir con su pareja quiere casar no lo va a poder hacer porque ya no tiene la capacidad de abortar

Voz 1509 10:48 y es desde CERMI mujeres donde se abordan diferentes cuestiones como la aprobación del pacto de Estado contra la violencia de género para que se tengan en cuenta a las más de dos coma cinco millones de mujeres con discapacidad en España

Voz 2 11:01 es fundamental que el cualquier acción que cualquier medida que se encuentra de gira a una mujer víctima de violencia contemple la plena accesibilidad que una mujer con discapacidad también pueda beneficiarse de esa medida denunciamos la falta de consideración real y efectiva hasta la fecha de las mujeres con discapacidad lo que son las políticas de atención a víctimas y las políticas de prevención de protección a estas mujeres mucho más vulnerables a la hora precisamente de sufrir sexual violaciones etcétera hay que recordar que una de cada cinco víctimas mortales que pierde la vida en nuestro país como consecuencia de la violencia de género era una mujer con discapacidad

Voz 1509 11:48 Ana Peláez ex candidata a formar parte del Comité de la ONU para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer el G Dau esta candidatura supone una oportunidad para que las mujeres con discapacidad puedan alzar su voz ser un punto de inflexión para aquellos grupos minoritarios que muchas ocasiones son excluidos

Voz 2 12:06 con la candidatura queremos conseguir que por primera vez en la historia una mujer con discapacidad que le a incorporarse al Comité que lucha contra todas las formas de discriminación de las mujeres somos una de cada cinco mujeres no se entiende cómo después de cacique cuarenta años de vida de la edad o treinta y siete años de vida de este Comité de Naciones Unidas nunca hasta la fecha una mujer con discapacidad haya podido incorporarse a este comité es la candidatura de el movimiento global de la discapacidad aglutinado en ti

Voz 22 12:44 como al CERMI en España y a la Alianza Internacional de la Discapacidad que tirita pide verdaderamente

Voz 1509 12:52 prepararla también habrá cura para impulsar esta candidatura se ha lanzado la campaña dista habilite Force Dau en redes sociales ha activado la página web dista habilite Force Dau punto es una llamada a la ciudadanía para que la dimensión inclusiva en materia de discapacidad forme parte de las recomendaciones de este comité

Voz 5 13:48 José en el tema el ah esta semana aquí dejan hemos vuelto a saber de José Antonio V

Voz 23 14:55 buen amigo del programa que ha acabado convirtiéndose en un virtuoso de la armónica desafortunadamente nos quedamos sino actuación porque tenía un hijo durmiendo en casa y no quería despertarlo pero no se fue sin contagiar nuestro bien Oviedo nos escucha José Antonio buenas noches

Voz 1352 15:11 hola Macarena buenas noches mujer bueno habría tantas cosas que comentar pero en un principio a tu compañera de transmitir la idea de hablar acerca de de cuando presidir el tabaco yo tengo ahora sesenta y siete años pero tener en cuenta que al compás de lo que quería mencionar Oscar lo digo sobre la marcha el haber prescindido del mismo decirle Vedder ausencia del tabaco indudablemente es la capacidad pulmonar no ayudado especialmente claro fíjate lo que son circunstancias esto entre los virus como anécdota que dice Un día mi esposa hace unos años es porque lo dejé un diecinueve de agosto de cuando yo tenía cincuenta y nueve yo ahora tengo siete buen van camino de nueve a ellos me dice la mujer nunca estoy cantar al poderoso centra digo hombres bula se que muy bien no lo hago pero caramba y los que lo hacen peor indudablemente pues si yo creo que alguna estaba ahí impotencia en en la calidad de voz fíjate que en esto que no me quiero desviar del tema que me quería mencionar pero permíteme que te diga Macarena desde luego uno de los grandes inventos esto con las nuevas tecnologías dentro el riesgo que pueda implicar al mismo tiempo no pero por ejemplo al al iniciarse el año diecisiete el año pasado nuestros hijos nos regalaron un móvil de estos modernos para cada uno mi esposo devolvió o lo devolvió mejor yo me quedé con el de Vigo que yo estoy más contento con guaje con zapatos porque se giró que Hubble tal coste que es sí es cierto que tengo de las múltiples aplicaciones que existen quizás haya otras tantas o más que desconozca pero bueno poco a poco se puede ir ampliando el tema pero eso es una canción o algunas tendrán derecho de reserva de dominio lo que sea pero es una auténtica maravilloso y fíjate de de Die eh soy fan admiraba mucho a Pepe Blanco con Carmen Morell que también me gusta que en sus canciones Antonio Molina fijas de lo que son las cosas que ciertamente sido y mencionar lo siguiente que la voz que no cambiaba nunca digo hombre no cambiará indudablemente en cuando no cambia todo no cambia alto nos lo que lo que desgraciadamente cambia es la potencia yo si no te diré que tengo un timbre salvaje sí medios y ahora estoy con este tono grave por la circunstancia

Voz 23 17:18 recuerda que ya me lo ha dicho usted en una ocasión que tiene un timbre salvaje y es verdad que tiene usted mucha energía en la voz mucha potencia

Voz 1352 17:25 sí ciertamente con sesenta años que tengo pues oye me gusta la liga mucho bueno ésa que dice sin ir más lejos fuera dice

Voz 24 17:32 te quiero mucho

Voz 1352 17:34 da tal de aquí pero como que gloria va pero bueno me callo porque giros se lo dio otro viaje de si es porque da la circunstancia que en el piso de abajo no vive nadie bueno arriba pues bueno pero bueno eso para otro día así que tocó la armónica yo te digo algo entonces en lo que respecta al tema del tabaco porque soy muy ofensivo de te diré que en una ocasión en el no sé en qué circunstancia fue un que Cadena ya dos años fue lo que se denomina eso Trending Topic hubo numerosas la palabra adecuada puede usted el tema más comentado en Twitter sí es Trending Topic no me me quedaré sí sí el tema más convencido estoy coincidió que había sido nombra cero Radio fíjate venía de un poco de cachondeo perdóname por la expresión eh hace dos años largos y de un bar venía con un buen amigo a quién Oviedo eh tal apellido Romero osea cogió el romería que esto canta por Farina que lo borda que lo borda justo llegar aquí bueno fue ya te diré la circunstancia por lo que fue eso es ese esa expansión tan grande porque bueno yo soy beso muy expansivo empecé hablado en el ámbito familiar de varias cosas que yo bueno bueno de la cara al día siguiente fue una sorpresa terrible es es el for lo acontecido pero bueno de tal final al final Seal esto que el armónica también antes vamos a ir te diré que en lo del tabaco hombre yo desde aquí ahora mismo invitó a a España a España entera que no estaban oyendo mucha gente recuerdo mi época de estudiante déjeme examine en la Universidad Laboral de Gijón y luego fui para Córdoba creo que fue uno de las buenas cosas que en el régimen anterior se habían hecho con eso no quiero entrar en ningún ámbito de política pero porque nací en el cincuenta vamos a Habnida ya camino del sesenta y ahí bueno pues e incide unos estudios de lo cual estaba en régimen interno en Córdoba y tengo es añoranza que tengo ganas de volver por allí lo que ocurre ahora el factor de la avispa me condicionó un poquitín también porque hice la mili por ejemplo en el Sahara cuando Ruiz mine licenciado venía con cero veinte cero setenta más o menos luego por las circunstancias normales de la vida fue aumentando la graduación yo ahora tengo bastante pero bueno tengo ocho nueve prohíbe es es un poco más de la cuenta no o no significa que aunque tengas Farrow dos en Long de noche es lo que denominan la ceguera nocturna y es preferible abstenerse oigo muy de noche a ser posible no te parece de Macarena

Voz 23 19:58 pues sí desde luego

Voz 1352 20:00 y bueno con esta circunstancia te diré que al compás de lo que te mencionábamos de mi época de estudiante pero sí recuerdo una frase ellos radares yo ávido de la filosofía pero recuerdo una frase de uno de los profesores le decía la consigna tal bueno allá por los años ochenta elige lo más difícil de triunfará su hombre en lo más difícil entre para si no es nada fácil llevarlo a cabo pero web no dejaba de ser una consigna bonito habrá la duda sobre dudaba

Voz 23 20:27 portarse José Antonio sabe que me encanta hablar con usted sobretodo escucharle

Voz 1352 20:32 estoy a tu disposición en cualquier otra ocasión iremos cambiando expresión quizás dedicaré Bosch un tango en Valls un pasodoble sólo que tercie o de Ci U y montar templar lírico

Voz 23 20:42 pero qué bonito ya le voy pidiendo un tango para que lo vaya practicando qué le parece

Voz 1352 20:46 me parece correcto es leve Adiós muchachos entre otras cosas a tu disposición buenas noches ya esta mañana si Dios quiere esta mañana José Antonio a la no

Voz 25 20:59 esta madrugada de miércoles Rafa Sánchez le canta a la alegría porque a música al izado la historia de Maricarmen que nos llamó anoche para hacer una oda a la alegría

Voz 26 21:20 cada está en el aire en en que su madre le dio un a despertara así le baila Aldo Coeli codazo a la gente ve triste que ella sabe por qué le voy a echar hay quien ve anda Capdevila del té del poder desapercibida Salah Clarín siempre casa yo estuve lírica verlo tienen nada vale quería ver a la Liberta a los que se inventa celebra la más alta la ambición su alegría adversa Ali repleta hilos extinguirá canta igual el guarda subo esos poemas vuelca su debilidad ellas se siente se en las manos del en la liguilla vi veo Málaga Vícar hasta que su padre de odio una se Fini cara de experta le bailan lo voy libre todo codazo Casa Civil ex jugador de la solera peruanas vale de la banda Carlos Fraile hasta la ambición su alegría hilos saber respira canta a su alegría para irnos a resistir ah

Voz 23 24:13 despedimos deseando que haga algo muy bonito con su fin de semana el lunes cuando los demás duerma

