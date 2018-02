Boletín informativo 04:00 (03/02/2018)

las cuatro las tres en Canarias el ex conseller de Interior Joaquim Forn seguirá en prisión después de que el juez Llarena haya rechazado su excarcelación el juez del Supremo considera que pese a su renuncia al acta de diputado

Voz 0055

00:41

estado del Tribuna Supremo es claro conciso y contestaba a Puigdemont en un solo párrafo mientras siga huido y fuera del alcance de la justicia española no podrá personarse en esta causa y por tanto no podrá participar en el procedimiento sólo tiene dos opciones para poder hacerlo entregarse o ser detenido así ha despachado el juez Llarena un escrito que la representación legal del ex president catalán envió al Tribunal Supremo explicando que es diputado electo del Parlament desde los comicios del veintiuno de diciembre con todo lo que eso conlleva según el Estatut el reglamento de la Cámara catalana entre otras cosas la inmunidad parlamentaria el juez devuelve sin más el escrito con unos argumentos que podrán aplicarse por ejemplo a una futura petición de poder y dar pal