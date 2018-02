Hablar por Hablar (08/02/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 0470 00:00 dijo que si lograba así

Voz 1 00:02 eh

Voz 1194 00:03 pero a una foto así y lo voy a decir que me llamó Luis piedras y me lo he hablo de cositas cotidiana y bueno que repasan cada día como mono y piedra plátano ahí está yendo la olla oye chistes de manos ahí utilizando los pasa comedia con nuestra alimentación entonces esto es como Luis Piedrahita sí pero pero grita el chiste mítico de Luis Piedrahita del fruto una cáscara una piscina sigue siendo una cáscara de plátano

Voz 0470 00:41 eh no tiene gracia lo que dice es un frutos secos oficina sigue siendo un fracaso eco una vez que era plátano pues sí claro hay ganarle al sería demasiado obvio

Voz 1194 00:53 claro ostias pues esos machitos de Luis piedras se han fijado en que una cáscara de plátano a veces que no se me ha dejado

Voz 0470 01:07 hace algún chiste si te ríes porque no

Voz 1194 01:09 ahora con un juego de palabras

Voz 2 01:12 ese es la cáscara de plátano Luis Luis que es un es un orfebre

Voz 0470 01:15 de la comedia siempre Mingote de palabras pero usa el lenguaje claro el usa el lenguaje si soy algo de Luis piedras y me algún palabras hay una cosa tenemos nuestra parte

Voz 2 01:24 ahora parece platano

Voz 1194 01:28 claro plata

Voz 3 01:31 no

Voz 1194 01:32 encaró su opinión que es que vienen dando mono pero es un en la respuesta a no sino oro parece plata plata no es claro pero es que te lo estoy diciendo pelar Luis tengan un tu propio terreno

Voz 0470 01:50 venga venga no sólo en la Cámara es esa la otra derecha cuáles no te sale tareas que vea la arriba arriba

Voz 1194 02:00 así que sus yo Silvio decide

Voz 0470 02:03 arriba la arriba abajo ahí

Voz 1194 02:05 lo Silvio de cinco desafía al Luis Piedrahita o con sus propias armas oro para flauta

Voz 0470 02:14 es un aplauso para la vida moderna es escoger Java como segundo idioma pero vamos a ver es un chiste claro es que informática está bien pero el para muchos es un chiste de nicho de monos claro rabia pillarlo dos dos momento de de de de nicho primero Conchita te monos y ahora chistes con lenguaje de programación es para minorías para minorías pero lo que hacemos Nos encanta jugar muchas gracias arroba Antonio Rodríguez que no ha enviado informáticos y un aplauso para Ignacio sí que las

Voz 4 03:25 Lewis piedras

Voz 0470 03:33 miramos a ver

Voz 10 04:48 está jugando con la religión y con los sentimientos está jugando con algo que saben que es importante para ustedes

Voz 1490 04:55 si yo se lo he dicho hoy lo estarían jugar con los sentimientos de la gente porque tú sabes que yo estoy pasando mal momento se esa chica está pasando mal momento que también LEC vivo cuando él sube una una foto una publicación siempre chicas nuevas que están comentando ya los dos día esa chica si es no tan digo qué paso con esta chica Idi de Eli pregunta me dice no son chicas que quieren matrimonio yo no tengo ganas de casarme claro porque como saben cómo cómo días

Voz 11 05:28 qué tal buenas noches gracias por esperarnos son las dos de la madrugada y ocho minutos la una y ocho en Canarias acabamos es

Voz 12 05:36 echar al águila anoche unos contó que se siente víctima de una estafa emociona

Voz 1490 05:42 he conocido a un chico hablamos hablábamos hablábamos yo Macarena desde primer día Lecompte toda la verdad de mi dime ida como soy de donde soy de todo lo que me ha contado todo es mentira cuando queramos allí cuadernos me contó pero

Voz 12 05:58 en qué le Viamed

Voz 1490 06:00 yo como persona porque no hemos visto por la misma persona pero a dos dos todo era mentira todo el Trapa donde vive cómo vive en la cafetería misma Macarena donde estábamos tomando café ahí no sé por qué midió pues cogerle el teléfono y ahí supe todas las belgas que útil yo que estoy enganchado el Facebook para buscar a tías bueno he vuelto a giras qué nos quedamos

Voz 13 06:26 ahí en contacto porque ya era un encanto

Voz 1490 06:29 sí más bloquea miles de este Madrid bloqueado mil veces es un enganche total es muy fuerte y ahora mismo yo también quiero sacarlo pero no pudo es de dicho deprime el día que yo estaba pasando un mal momento que aún así no ha tenido piedad bueno este encuentro también que hoy

Voz 10 06:47 sí aquí que no

Voz 1490 06:49 porque él me ha dicho mira como a mí me ha dicho esta tarde que también va a quitar el agua está perseguimos porque lo han traído muchos problemas que problema filosófico que ir whatsapp Moha no hay problema si tú va legal con la gente y con Costa que es mi Rafael Macarena lo que más me duele

Voz 10 07:06 ha utilizado la religión en la que usted si hay tres

Voz 1490 07:10 sí sí ha cogido corán ahí delante mía la cafetería empezó a jurar me es donde puede explico yo el teléfono ahí donde me enteré ni tenía Mis charlas con vinos y ahí lo deje planta donde el café me vine para Málaga por pilotos

Voz 14 07:23 a mí me

Voz 11 07:29 María tiene una relación telemática con un hombre que intuye que va a cambiarle la vida

Voz 15 07:35 que cumplidos sesenta años pero estoy lleno de felicidad no tengo los problemas que veo que tiene un montón de gente encontrado empleo a uno los días con sesenta años si estoy lleno de alegría lo tengo una familia que me apoya en todos los aspectos menos hijos encantadores toda la vida trabajado para mí no he tenido un comercio durante veinticinco años el cual me fue muy bien durante muchos años en estos últimos años lo que gané antes que lo llevo ya dos años que en un curso de estos de de jardinería me fue muy bien se terminó y luego está un mes parado y he tenido la suerte de encontrar faena que pensaba hacer imposible no es que tengan un empleo de lujo pero bueno encontrado faena y estoy ser la verdad Le gusta el empleo tiene buenas condiciones pues trabajo de noche en un parking de camiones y el señor contrastados una persona a simple vista muy muy encantadora llevo dos semanas me estoy adaptando a trabajar de noche tengo que tener las cosas limpia cerrar ya está estoy contento

Voz 2 08:40 como esta resultan de la adaptación Rafael porque no es fácil abrazarla y así no es la primera vez

Voz 15 08:49 a las seis de la mañana tengo media hora de trayecto me meto en la cama me levantaba sobre todo las doce después de comer descanso un ratito y a las nueve y media me pongo de la noche lo he cogido muy bien porque es que tenía muchas ganas de trabajar el día que me dieron en la faena como si hubiese ese día super contento porque pensaba que no te va a encontrar nada porque es que a no ser que pasa que cuando tienes sesenta años emplea Nalda

Voz 11 09:17 acabamos de escuchar a Rafael con el que ayer celebramos que el regalo de su sesenta cumpleaños haya sido encontrar trabajo ahora sí vamos a escuchar a María que tiene una relación telemática con un nombre dice que le va a poner la vida patas arriba

Voz 16 09:31 así han físico hablaste señor del cual creo que morado como la quinceañera que iba a gustar muchísimo que vive en Valencia pero que desde Salamanca como yo hice con El Cid que tiene los mismos valores que yo sin duda porque hemos son los hitos del baby boomers traje generación de esta entonces no es lo mismo concepto del amor que tengo yo entonces esto parece algo mágico gustan muchísimo todavía no lo he visto personalmente y ahora estoy con esa incertidumbre qué pasará cuando nos veamos porque el gasto no identificó fuera mejor los vemos iros gustan los toros no sé

Voz 17 10:17 cómo es que aliento indica mucha

Voz 16 10:21 física todavía no sabes todavía no sé si físico hemos visto pero hablamos mucho mucho contenido es muy simpático a mi me lo parece todo fue ataques En días ese lujo se preocupa fornidos hijos como sabe qué para mí los fijos son muy importantes los porque por delante me encanta es que me parece que que se educado con los valores que yo me gusta mucho aparte de que no se me encanta como cómo es muy yo veo muy varonil muy machote como se decía

Voz 12 11:01 entiendo María que se han conocido

qué tal PT unía el IVA harto Bandolera Belinda noche gracias a Cuca Loli gracias a Amélie gracias a Héctor Santana Gabriel abrazo virtual de vuelta para ti también

Voz 34 16:29 qué tal PT unía el IVA harto Bandolera Belinda noche gracias a Cuca Loli gracias a Amélie gracias a Héctor Santana Gabriel abrazo virtual de vuelta para ti también

Voz 12 16:54 en favorito Twitter

Voz 34 16:59 bueno María García

Voz 12 17:03 yo otros muchos amigos y amigas que se van a ir incorporando a lo largo de la madrugada hay algunos que no irán abandonando también a esta hora de la madrugada también tenemos nuestras obligaciones bueno deje

Voz 1454 17:13 lo primero que le comente algo eh la semana que viene el día trece concretamente CC

el Evra el Día Mundial de la Radio

segundo año consecutivo en la Cadena SER abrimos las puertas de los estudios para que disfruten en directo de los diferentes programas será una jornada de puertas abiertas la que vamos a celebrar el trece de febrero y nos encantaría que viniera pues para ponerle cara a usted para que nos ve a trabajar para que vea el ambiente al que pueda pasear por la redacción excepto Mel café de máquina que nos tomamos

Voz 34 17:50 cada madrugada puedan

en observar de cerca el trabajo que realizan pues no sólo los periodistas a los técnicos y bueno un poco el ambiente de la madrugada y apetece venirse el año pasado lo pasamos muy bien fue una madrugada muy especial estuvimos aquí compartiendo café bollitos conversaciones que las tuvimos en directo y mirándonos a los ojos nos emocionamos mucho los que estaban en casa los que estaban trabajando y los que estábamos aquí el estudio central de la Cadena SER Se juntó con un montón de historias Si nos juntamos un montón de amigos y amigas Christian Valverde fue uno de los amigos dice el año pasado fue mágico y tanto como lo disfrutamos se apetece venirse será en la madrugada del martes al miércoles eh

Voz 12 18:40 caso de hablar por hablar pues lo único que tiene que hacer es meterse en la web Cadena Ser punto

Voz 34 18:46 pues ahí va a encontrar unos formularios se puede seleccionar qué programa quiere venir dejarnos sus datos para que nos pongamos en contacto con usted contactara eh para confirmar la la asistencia buen Cadena Ser punto com encontraron

Voz 1454 19:06 de formulario de hecho hay una venta

Voz 12 19:08 Anita que pone apunta T con los términos y condiciones pincha usted ahí

Voz 1454 19:15 hice viene con nosotras a celebrar esta jornada de puertas abiertas el próximo trece de febrero con motivo del Día Mundial de la Radio en cada

Voz 12 19:25 Nasser punto com bueno el esperamos eh prepararemos alguna sorpresa

Voz 34 19:29 estamos ya dándole vueltas organizando para que para usted también sea una madrugada especial

Voz 1454 19:46 como esperamos que lo sea ésta también en la que vamos una vez más a compartir palabras Inés Morán buenas noches buenas noches vamos con una

Voz 35 19:55 propuesta comerse beca pues el martes el cohete Falcon heavy el más poderoso en salir al espacio desde las misiones Apolo despegó desde Florida a la aeronave ha transportado un descapotable color rojo de Tesla con un maniquí vestido de astronauta a la melodía Spirit of the City de David Bowie en el equipo de sonido ya además un mensaje la placa de circuitos del coche que dice ha hecho de la tierra por humanos toda una forma de darle de dar humor a la situación de hacer publicidad y con ello queremos preguntarle quién enviaría usted espacio iría usted al espacio con quién iría

Voz 34 20:35 este acontecimiento que tiene mucho de

Voz 12 20:39 espectáculo sí ha visto las imágenes estará de acuerdo conmigo en que ha sido un espectáculo ver cómo despegaba el cohete como volví a la misma plataforma donde donde había salido bueno como han liberado ese coche al espacio pero no deja de ser algo obsceno no fracción FF no como es

Voz 1454 20:59 posible que haya tanto dinero tanta capacidad para hacer algo así cuando tenemos tanto que solucionar aquí en la tierra no bueno en fin es una mirada más

Voz 12 21:08 pero como siempre queremos escuchar la suya propia queremos saber qué dice su

Voz 1454 21:12 voz que enviaría usted al espacio no deja de tener mucha gracia eh pero no deja ir a Gràcia obscena e insisto si en algún momento

Voz 33 21:25 hay vida en otros

Voz 1454 21:29 en otros planetas

Voz 33 21:29 sí es probable

Voz 1454 21:32 que alguien encuentre un coche descapotable rojo con un maniquí orbitando alrededor de ahí bueno pues con esa nota de de hecho en la tierra por humanos si no sé si pillara la nota de humor porque cada uno tiene su propio humor

Voz 12 21:50 pero claro no sabemos el humor en los otros planetas no está ya somos muy diferentes a quienes cejas Málaga hilos de entendemos a uno nos tomamos las cosas de una manera bueno lo cierto es que es un gran paso para para la humanidad es una empresa privada

Voz 1454 22:05 que la que ha llevado a cabo esta gesta tan espectacular queremos saber cuál es su opinión porque en cuando ven

Voz 12 22:14 hemos acontecimientos no desde casa desde nuestras pequeñas realidades Si se los pasan muchas cosas por la cabeza Si se quiere unir al juego ya la conversación venga que envía

Voz 1454 22:24 sí ha al espacio que podríamos enviar al espacio yo lo he pensado

Voz 35 22:30 eh enviaría algo que simboliza la belleza del planeta no del ser humano del planeta

Voz 1454 22:36 belleza el planeta he pensado en el agua

Voz 35 22:39 porque el agua pasó por distintos estados

Voz 12 22:42 Iggy tiene muchas formas no sé me parece muy necesario para la vida bueno ganando componente muy romántico y les nunca nos decepciona

Voz 1454 22:57 bueno le apetece ponerse a la conversación novecientos cien ochocientos es una propuesta de conversación ligera e para que participemos todos y todas pero como siempre es usted quién decide de qué quiere hablar por hablar ir recuerde nuestra capacidad para profundizar por supuesto para escuchar para ponernos todo lo intensas que

Voz 12 23:23 que usted quiera ninguna historias más o menos importante en este programa es un espacio el que tiene a su disposición de confianza que tranquilidad para que hable novecientos cien ochocientos el número de teléfono gratuito del programa recuerda también que si quiere participar enviando en una nota

Voz 1454 23:39 The Boss con audio tienen whatsapp el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco gracias Inés buenas noches

Voz 36 23:49 es el

Voz 1454 24:01 ya hay propuestas en la cuenta en Twitter como la de Cuca Loli yo quizá lo que mandaría esa algún indeseable que se haya cruzado en mi camino el viaje sería un billete de ida claro sin vuelta

Voz 37 24:13 no no

Voz 38 24:17 sí

Voz 1454 24:22 poca enviaría una partitura musical

Voz 39 24:25 ah eh

Voz 34 24:34 ya ver que otros envíos haríamos al espacio

Voz 40 24:36 eh

Voz 1454 24:40 eh muy buenas

Voz 12 24:48 los tramo sus propuestas en directo novecientos cien ochocientos si también si quiere nuestra cuenta en Twitter arroba

Voz 1454 24:54 con hablarporhablar hola Juan Manuel muy buenas noches

Voz 10 25:00 desde Menorca muchas gracias por llamar

Voz 42 25:02 desde la en el que se bueno yo quería Valle porque ayer me metía intensificaron poco Cometa cuatro señora que fueron engañadas pues por Internet

Voz 2 25:13 sí

Voz 42 25:15 porque yo he sido también engañado

Voz 43 25:18 en carne hace

Voz 42 25:21 bueno me enteré hace dos meses y bueno pues al parecer había que se terminó el amor pero

Voz 43 25:33 yo no me lo ha dicho iraquí

Voz 42 25:37 bueno yo veía coja a través de no

Voz 43 25:42 móvil

Voz 42 25:44 bueno parece ser que que había un amigo pero claro yo antes de hablar de esto hasta llegar aquí quería hablar un poco Cagide del principio de cuando yo la conocí

Voz 43 25:58 sí se a ese bien yo me casé en el año setenta y tres el bueno y en octubre tuve una hija en enero me voy a Sevilla pero a mí y fuimos pues ella mi hija pues sí

Voz 42 26:26 eh

Voz 43 26:27 no sé qué

Voz 42 26:30 yo hacía cuatro kilómetros todos los fines de semana pueda poder verlo

Voz 43 26:36 Sevilla

Voz 42 26:39 el periodo de la mili terminó con quince meses he me incorporé a mi trabajo en Palma de Mallorca y bueno y ahí ha estado pues año el año veintinueve siempre con con dos trabajo pues pasa a la casa salir a salir alguien por la mañana en humo de pues de carpintero claro sí claro todos los viene todos los bien unos íbamos a cenar pues el señor ahí yo pues todo lo bien bien eh

Voz 15 27:21 en obtenido

Voz 42 27:25 ir para mí es que todo iba bien es el año noventa y nueve no venimos a Menorca yo voy a comprar un aparcamiento aquí bien lo vendimos pues no lo hemos hecho una casa y ahora la señora dice que la casa se puede veinte años me parece ser que yo veía hace cuatro o cinco años pues que no me correspondía envía cosa rara INI yo pues bueno pero sí que me hago hombre repudiable Illán pues me quedaré ya pero parece que no haberla no es la verdad lideró el punto de que próximamente abordó me dice que quiere la separación claro yo no entendía nada bueno pues a partir de de eso yo pienso en el móvil que sí que no deja el móvil ni a tiro dónde iba a ella iban nueve lleva la ropa ahí lleva mal vi ignora no podía levantarme más de Le dije digo bueno digo el móvil como que te lo llevas siempre siempre lo dejas aquí la mesita con comedor como que te lleva a ser móvil ahora no

Voz 43 28:59 sí

Voz 42 29:00 pues si me llaman para contestarle digo pero sí ha contestado siempre o luego de después de una obra no tienes nunca problema entonces que ya no se pudo aguantar más y me dijo que hablaba con un amigo bueno yo le dije pues si eso es un amigo

Voz 43 29:17 enseñan el móvil Miquel

Voz 42 29:20 no porque te puede hacer daño

Voz 43 29:22 en toca ir ahí Javi que que

Voz 42 29:25 habrá una una bueno una una falsa pero así estaba bueno aquí porque la casa es entre lodo durante treinta días aguantando que hablaban con este señor

Voz 43 29:40 Inés hijo diciéndole mamá en lo que estás haciendo ella

Voz 42 29:48 pues estaba ahí pues lo que sabía lo he pasado muy mal muy un mes hasta que es ahí a cansa que aisló ella yo no la charla ya en en en un apartamento pero el problemas viene vienen vienen ahora porque claro hemos ido de abogado

Voz 2 30:13 sí sí

Voz 42 30:16 si hay un dinero pero ella quiere quiéreme

Voz 43 30:18 más

Voz 42 30:19 hicimos bueno esta casa es media pues a media yo no tengo problema la mitad de lo que tienen ahorrado también que yo tengo un coche mi nombre y tengo atenciones y que esa mi nombre porque esto esto es la empresa nuestra no no lo paraba parece que quieres también parque claro y entonces ella es un individuo y extraer el caso yo no he dado ella Entralgo ella ha salido yo no pues tengo una tercera Said

Voz 43 30:57 los hija

Voz 42 30:58 yo me quedaba aquí con los animales no he tenido nunca nunca ningún problema puede cuales veinticinco años que me casé es sexo

Voz 43 31:16 está retratando

Voz 2 31:27 son muchos años Juan Manuel

Voz 42 31:30 es mi vida pero

Voz 2 31:34 me pregunto si uno no no venir que las cosas están cambiando

Voz 42 31:41 se midió no ultiman los últimos año yo veía frialdad si vamos a la cama yo no quería nada pero pero está allí y ella con con su móvil revista y la TD yo qué es lo que hacía pues me giraba pero claro yo al otro día no podía tocarle las palmas era un paro cuando pero él porque yo veía frialdad veía una cosa que hicieron pregunta un montón de veces que si me quería que es repudiada inmerecida en que sí que que que me quiere pero se ve que era por la voz en lo definía pero el de corazón no no no era así un fino empecé trabajando en dos mil tres trabajo que quería una casa con piscina tiene la casa con piscina y ahora se todo lo día tiene que bajara a Menorca amaron todo vale vasca los sábados comemos en familia está en un hotel sí coinciden todos los sábados a Kome bueno pues ella se iba todos los días no bastaba con todos los días que el domingo se iba también venía ante las dos hijos y media que hay puedo pues eso debió como un poco de bueno las otras no tienen culpa porque tiene cuadros y que son separadas o viudas ella no tiene culpa

Voz 2 33:18 yo estaba casado pero yo creo perdóname está hablando usted de sus amigas

Voz 42 33:24 cuando cuando iban a a sobretodo los domingos se ve con su amiga amigas son Juve quisiera parada la única casada es ella yo no sé pensar ella Almería que luego las amigas llevan como no tienen otra cosa que hacer o a comer un bocadillo o al fin o donde fuera ella se tenía que venir

Voz 43 33:49 entonces supone para casa

Voz 42 33:52 yo no sé si por ahí también puede ser que me quiere que haga algo

Voz 2 33:58 que haya algo que es Juan Manuel

Voz 42 34:01 no se haya animado a ella ahí hasta libre por por porque quería

Voz 43 34:07 quiere vivir dice que quiere venir aquí yo no me he puesto nunca nunca ha entrado ya salió de viaje ido contento

Voz 2 34:18 pero ahora dice que quiere vivir quiere otra vive en no quiere una vida en pareja

Voz 43 34:25 no quiero otra vida en pareja pero tiene un amigo tiene un amigo

Voz 42 34:33 que sea pegado muchas horas hablando con ella con él los dos muchas obras de madrugada porque parece que son fueran lo lejos un amigo que estás hablando en dieciséis y cuarenta horas de móvil yo creo que es algo más de que un amigo

Voz 2 34:55 si usted que puede haber algo más que una amistad sí

Voz 43 35:00 si no se conocen sólo o las redes sociales uno vive en la Península Ibérica está aquí en Menorca

Voz 42 35:15 hay palabras que a un amigo no sé

Voz 43 35:18 dicen

Voz 42 35:20 por ejemplo me sabe mal decirlo bueno quiero no quiero pero bueno se pueden imaginar no

Voz 43 35:34 como como cariño a mí nunca ni a mis hijas nunca me ha dicho cariño jamás en la vida te quiero más que a mi vida jamás y ahora lo dicen por eso le digo que hay algo más que ella

Voz 42 35:53 eh

Voz 43 35:54 no lo quiere decir pero sí que hay algo más

Voz 2 36:05 Juan Manuel cuántos años tiene usted Sines mucha indiscreción

Voz 42 36:09 sesenta y cinco sesenta y cinco

Voz 43 36:11 que me preocupan esos cincuenta kilos con once y bueno me jugué y ahora tengo sesenta y cinco Un de criamos

Voz 42 36:27 el plan monetario siempre hemos ido o bien porque trabajo

Voz 43 36:31 en una empresa era buena

Voz 42 36:34 el navío nunca tanta dinero nunca yo no lo sé lo sé porque si se acabó el amor cuando yo me lo tenía que ver eso hay esto porque ella hubiese trabajado ha trabajado ella tendría su para yo tendría la mía que ahora lo estoy pasando seiscientos euros a mí ella puede vivir insisten supone que lo Ordino me estoy muy grande tampoco puedo vivir de momento la espera pues era tenemos en venta la que se venda pues a Mata

Voz 17 37:34 yo

Voz 42 37:39 de hecho aquí ya no hay marcha atrás que ante todo en Navidad pues bueno yo no podía más yo tengo en Palma

Voz 43 37:56 entonces decidí irme y me dice vete Alí te echo de menos son haz ciudadela

Voz 42 38:06 hay cuarenta kilómetros hay aproximadamente tres cuartos de hora bueno pues no estaba yo en Ciudadela todavía cuando ya estaba volviendo a llamar y eso que me dijo que me fuera alguien echaba de menos y no es así a Damon y ni media hora cuando ya estaba llamando me fui a Palma Arcéiz por séptimo día la llamo vayamos llamé a mi hijo bueno que llegar hasta que me dijo Mills observó a tu familia cuando venga vamos al abogado de El Cuco iremos menos perdóname por otra contestación nada más que esa y yo me marca todo nada nada de nada no hay nada nada son muchos años y de matrimonio con él él no tiene el año setenta y uno setenta y tres

Voz 43 39:18 era muy joven pero pero no

Voz 2 39:32 qué contesta ella cuando le pregunto a usted eso Juan Manuel que es lo que he hecho

Voz 43 39:37 no no habla

Voz 42 39:40 no no no no me que le ha llamado para dos problema que hemos tenido no no no problema pero para clara una cosa si no no me coge el teléfono verde como no me coge pero ya no si hay algún problema ya no lo eligió no les digo nada ahora ya estamos en cada uno tiene sabor y yo lo que quiero es pues esto arreglarlo lo más pronto posible pero claro ella quiere pues

Voz 43 40:13 ella ella quiere vivir quiere vivir

Voz 42 40:17 y si se puede dando yo pues mejor

Voz 2 40:24 Juan Manuel mucho ánimo verdad que le esperan unos meses duros pero también tiene toda una vida por delante para volver a empezar y para ilusionarse una y mil veces muchísimas gracias por la confianza por haber llamado por habernos

Voz 42 40:40 me confiando mucho toda la noche muchas pero la primera piedra no

Voz 2 40:46 no sea la última yo enseguida lo voy a leer los comentarios que han escrito para usted que son muchos

Voz 42 40:52 los periodos

Voz 2 40:53 un abrazo muy cariñoso que ojalá verdad que les reconforta

Voz 43 40:57 me río

Voz 45 41:11 a que si Lee

Voz 12 41:16 arroba Hablar por hablar la cuenta en Twitter del programa escribe almas que nunca entenderá por qué las personas no son honestas por qué no se sincera con su pareja cuando ya no hay amor se habla se llega a un acuerdo pero con respeto con respeto al texto

Voz 45 41:35 la historia

Voz 12 41:36 que dice que conoce es la de sus padres se dice les pasó exactamente igual quiero decirle a Juan

Voz 10 41:43 Noel que tengan mucha paciencia

Voz 12 41:46 que no es el fin del mundo que todo pasa yo pediría además que mis padres ahora cada uno está por su lado que son felices que quizá uno le haya costado un poquito más pero que todo el mundo se recompone proponen Juan Carlos que cuando una pareja se rompe si uno de los dos ya no quiere seguir con la relación que no siga que se vaya que haga lo que quiera pero que deje vivir a la otra persona

Voz 45 42:24 la frase

Voz 12 42:31 dice Raquel que en esta vida todo sucede por algo que aunque desgraciadamente los malos momentos no lo vemos llega un día en que uno hasta agradece todo lo que lo que ha sucedido

Voz 46 42:51 cuenta Pokemon filos finales están llenos de sueños rotos

Voz 12 42:54 este recuerdos de soledades novecientos cien ochocientos el número de teléfono del programa hola José

Voz 13 43:13 buenas noches

Voz 10 43:17 hola José muy buenas noches adelante sí bueno

Voz 13 43:30 qué duro para porque yo soy yo soy como ha hecho su señora yo estaba también vivir muy dura como ha sido el azar del email de cansado lo único que yo no dudé dijo Clemente años de matrimonio si día por el motivo que todavía me pregunto yo ese día por lo bueno porque como dice uno con misma acabaría el amor por el grupo de Argentina al aburrimiento fuera dio por hacer nunca en una red social en la cual también como él no ni negras comentario cuenta bien prosigue entre suelen mentir un poquito comino estaban entonces no luego viene bien Easy Jet bueno mete Messi ronde conocí bueno estuve un hace unos meses colombiano a personas Irujo hasta que conocí a una chica va entrenando con la primera Antiqua las cuales fue sincera e inviable momento está que pondrá como ejemplo de ello la email no a ver que realmente lo mío estaba tras a acabados a lo que a mí más demonio no hubiera Mi vida cambia tanto tiempo que yo ya se decía que eso me me está ocurriendo pues pues como que no que simplemente pues puede suponer amiga con amistad que también es verdad que las redes sociales como altas también se pueden encontrar personas Incasòl haciendo un momento único canario puede encontrar bonos punto de vista a lo mejor es mi amistad descuentos no a encontrar porque esto no se habla no se habla normalmente círculo familiar en mi pueblo la mitad de Susaeta min Kamien pero que que punto de vista evitado conociendo personas Siria juntas generalmente viviendo cuál es un estado de consumo bien estaba también con una casa con jardín con Joaquín Garrido todos muy rico unos amigos perfectos no hacen falta de vaya al fondo partió como como se vuelva aquí como a llenar este vacío con algo muy de Jong Un momento fue hace unos perfiles mar asociados con obviando otras personas intentando de te pasa bien viéndole de la de la realidad la realidad cuando Toral te digo era perfecta para deshacer cae el marido un aspecto magnífico pero todo eso no existía no existía hasta que me di cuenta de que había una persona he Villena va mal primera que conocí no pero simplemente no fue no fue nada pues pues una una relación esporádica Clemente un amistad lamenta que que hoy en día pues todavía perdura que todavía hay casas de Navidad el alto le año muy bien la verdad sino de nada hasta que conocí a una segunda en donde restante un unos diga ya vi que yo veo más mismo operarme intentos fueron para que lo que Volvito no llevo Andrei donde decidí separarme aprender de seguir haciendo daño a la persona que estaba conmigo le ataba hechos cruzaba claro porque cuando cuando fui pero con ella le la hacen nada porque para como apoyen la anterior no aburre Ambrose Jurgen ocurre porqué porque ya es porque claro no encuentran una explicación que sólo está Common se encuentra cada personales de mujer lo habían dotado lógicamente yo lo hablado todo y lo intentemos que puede negociar una vez que ella 11S lo que lo que me va pasando vamos a intentar sacar de naves la lo que lo maravilla fue demasiado tarde entonces lo único que quiero que aunque no se pudo pues eso intentar quedar lo mejor posible del libro de que todo lo que había sucedido de todo

Voz 10 47:59 sí

Voz 13 47:59 de sustancias pero bueno pues no ha sido posible voy por obispos veremos simplemente una relación cordial on vía Whatsapp cuando hay algún de Mali algún va de Eluana una ruta a solucionar pero no hay ningún tipo en relación con el molde de veinte años de matrimonio igual porque sido sin embargo estaba un grande a proponer una un matiz bueno ya que ahora yo una remontada con el que ya Damián porque si hay Adhamiya viviré Mareta hay vamos a vientos de luz para desenvolverse luego de todo se sale sale muy vivo no resulta que nos segunda Liga sí aquí así que surgió la chispa que a abrir esa nueva ganas de vivir está hacer volver hacer cosas de devolverá a retomar pues no obstante no hacía hobbies es en definitiva lo que ha los antes de enviar a vivir si el uno cero a veces hay que entrevistado modismo incidir en un sencillo como eso vale muy bien cómo me dijo me han padecido las cosas pero Eloy de que mi no es pues llegó a poco me fui a vivir directamente con el Liga simplemente hubo un proceso de de relacionada Caminal vimos que viajaba amén de nos queríamos que realmente habíamos encontrado que va buscando hoy por hoy por vivimos juntos se quiso llevamos un año y medio los incluso nos estamos planteando le dé pues somos jóvenes libros son puede tener tras cumplir con común osea loto lo malo no todo es malo malo quizás sea el camino o el proceso a hasta que hay que ver la luz

Voz 10 50:01 más que mal lo tiene pinta de ser muy doloroso

Voz 13 50:05 sí mucho sobre todo porque he visto mira me emocionó LED de aeróbic y evaluar el porque era era las llamadas Pisa más vía que él está no verán no era llamarme decirme porque me hace ser bien porque pienso yo sí he vivido para Barajas cómo está hoy el día hoy en día no Navia que con el bronce donde junto a Macarena hoy en día ya me da recién pro mil veces de no me incomoda a ver es un poquito las cosas como la fiesta de Mapfre bien es lo dos mil expulsado ante todo el que me he intentado de dar conectarlo que que era mala en ningún momento dio yo fui tampoco queda sí pero lógicamente ninguno de los dos tampoco hicimos las cosas bien porque hay gente que dice a hay que hablar al cual pareja lo que ocurre cuando llevas treinta años con la misma persona hay una en vínculo que vea que es lo que dices lo con miras no nos entendemos

Voz 10 51:14 ya

Voz 13 51:17 no se hablaba tiempo hacen que eso llega un día dos cuatro vente me contaba yo cuando bajas Pilar es una planta vendido el internamiento Biblias una planta metió un cierto pero claro ha vuelto a buen aire bien regados crecemos y que vamos no conformamos somos felices con lo que tenemos hoy en día lo puedes mucho una buena casa y de la buena vida entonces estaré con todo eso yo decidí que no era me la jugué diera una carta gracias a Dios puedo decir COI habría vuelvan felices luego como como los Fiat tibio de matrimonio y también lo fui pero la de hoy no no no volvería hacer una cosa como la que dices pero las redes sociales piezas de sí que es verdad que hay que mantener salen en pandilla es verdad que hay que tener siempre ese punto de confianza con la madre para que proceso para seguir pautas como como admite persona puede que no quiere ante todo no quiero que esto a partir de ahí fue enseña les indicó equivocadamente que de tal demostrando que ha habido justa algo que algo ambiental mal ahí dentro lo sea no sé ya te digo yo redes social la de los mismos Colombia había actual mares amor la de ella ella piensa lo mismo lo hablamos a diario incluso hablamos de vida al dedillo con total normalidad pero lógicamente bajamos esas hacerlo igualmente de Mocejón Bravo obviando total los teléfonos en la décima de la vivienda Lincoln Racing a ninguna bajan ese sepa qué es lo que ocurrió fue algo como algo esporádico como algo

Voz 10 53:08 preguntó Si esto la hablado en pareja es si la hablado en pareja esto esto que habla de Nos cuenta de los teléfonos móviles es decir cuando uno ha conocido a alguien de esta manera no sé si en algún aspecto le preocupa que pueda romper la armonía que ahora tiene algo parecido

Voz 13 53:27 claro claro claro lógicamente cuando tú ya financió una relación hallado en un momento dorado a ver bien yo no entiendo no entiendo como como culpable darle la vete la vía para eso cuando anteriormente la la culpable porque tú mientras es duda arreglos indicar que en un momento dado ya ya el mal ya está hecho a partir de ahí esas el camino otra revienta viendo rota en claro eso es lo que tenemos que tener el primero no tener redes sociales entre tipo no hablo ya de de las cuentas de Facebook Twitter envió hablamos de redes sociales ya contar con ahí en Londres puede vencer el mal un momento dado quizás en pareja

Voz 10 54:07 José entonces entiendo que con su con su nueva pareja esto lo han hablado no han llegado a un pacto

Voz 13 54:14 por eso no hay ya no hay bares social en como tipo simplemente pues hablamos inclusive de tenga en ese momento de la ante una amiga puede quedado muy del también les pueden salir de la red social mientras hacía con Whatsapp los vende digo una navidad como así lo recientemente un peligro para y la vida con este año por lo que sea incluso tal no hay ningún tipo de problema con esto cuando te vengan de vaya Vegara que les donde mantiene de cara al libre con la madeja con la válvula ir de cara hablarlo ya Gabi en este caso sí porque como bien es una relación fallida de habla muchísimo más cuando es la veloz eso es lo bonito que me ha dado fuerza Macarena anteriormente derrocado montaba bicicleta diariamente sin hablar y sin embargo en día a la vez que con alarma de comenzar recomendar oye te digo este problema crees que vienen no fue tengo problema lo pasan por aquí no cuentan también comenta

Voz 2 55:19 la confianza que es importante Jose muchísimas gracias por la llamada

Voz 13 55:25 buena pero espero que haya valido para que alguien me vaya bien también me ayudó mucho

Voz 10 55:29 no gracias y feliz noche mucha precaución en la carretera

Voz 13 55:36 muy amable mi amable

