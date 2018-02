Hablar por Hablar (08/02/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 eh

Voz 12 06:30 sí

Voz 14 06:32 precisamente hoy se marcha a casa después de que ayer lo último que tenía que ver de qué Carolyn piensas que delante mío lo vi pues bien no sólo es por una persona sino tiene varias personas para hablar con varias personas en pie piel es bajo pero hasta Barcelona cuando subido pero siempre llegó al todos las tres de la tarde Si bueno es este viernes evidentes en vez de llegar a llegar a partir de la mañana Si Tapie esperando al otro queda el pomada algo por ahí

Voz 15 07:29 con ello la verdad

Voz 14 07:34 se lo hablas con este habla yo no yo eran amigos yo ya no tenía nada con ellos que no ve esto que me pasa exactamente lo mismo que José Manuel el teléfono se va al servicio de teléfono con aquella y que no dejan cuando yo todo con móvil vamos me revienta los impagos si yo se lo digo digo digo esto que porque tanto mutismo pidió sabes que yo sé que tú tienes hambre esta vez que quemar de yo respeto a que hable con gente lo respeto

Voz 13 08:19 yo no lo otras cosas

Voz 12 08:23 Toni perdóneme pero tiene usted la certeza de que son más que amistades

Voz 14 08:30 Pita eh yo sé un poco de informática Hay que escogí Cody Peter nuevo número cuál es el mío todos los mensajes que ella le llegan me llegarán a ella escribe lo que iba a la pantalla yo he visto de todo esto hola cariño buenos días me amor buenas noches cariño que descanses estará así en varios meses pero es que yo ya no puedo más no puedo más que ayer delante mío y se lo dije de Mena esto lo negaba lo negaba más todo por la cosa la dicho esa tecnología que es lo que están haciendo es desplazarnos muchas muchas parejas Concha mucho gente hay mucho es que hay mucha gente que que no sabe no saben ideas mezclar una cosa con la otra una cosa es la libertad y otro es el libertinaje hay que tener respeto pues yo hace dos años pero sí la verdad jamás en mi vida había querido una personal como la quiero a ella es que ha sido Ramón estar con dos pareja el alto yo añado por mi trabajo porque yo soy transportista

Voz 12 09:57 sí

Voz 14 09:59 no lo sé yo jamás en vivida engañado ni he respetado sobre todo llevar muchísimo a la mujer que he tenido a mi lado muchísimo porque consideró que el respeto el amor a esas personas no es sólo percibirlo que demostrarlo el día a día y no entiendo por qué qué buscan con con hablar con esta gente que a tomar un café yo es que lo he dicho yo tienes que hablar con ellos sí conmigo no no lleves porque que somos una pareja para que todo para lo malo no estamos Palou bueno Paloma algo soy tu amigo o tu amante chupar

Voz 15 10:48 deja al hemos no

Voz 14 10:55 no es que se cierran así no hay manera no hay manera

Voz 15 11:00 yo me he intentado todo

Voz 12 11:08 Toni después de cuánto tiempo modelo de relación doce años

Voz 14 11:17 el primer Belén yo yo viví lo al año y medio de vivirlo Si estos seis meses hicimos la verdad que para mí es un calvario con calvario con sinvivir si la verdad para estar así mejor si todo ha sido escueto he descubierto que no ha sido sólo con amor nacido por dinero porque como viniera porque ella está pasando en las circunstancias económicas muy mal

Voz 13 11:54 yo gracias a Dios pues tengo mi trabajo

Voz 14 11:58 vida

Voz 13 12:01 ha sido todo para eso

Voz 14 12:04 no tenían un problema a nivel familiar bastante grande y un montón de dinero que pide un crédito para solucionar el problema que cuando vi esto dije acabo de yo no pido nada hombre lo que Dido no digo o me dices esto que dices la verdad que ha acabado todo esto no puede seguir así yo no me voy a meter en préstamos para solucionar problemas que son mis problemas también pero

Voz 13 12:40 yo creo que no voy a entrar en eso

Voz 12 12:43 Toni sugiere que esta persona ha estado con usted por interés

Voz 13 12:48 sí sí me ha demostrado me ha demostrado

Voz 14 12:56 creía en el amor pero no es creo yo ya no creo en nada lo único que creo que vivir y dejar vivir de lo que estoy haciendo ahora ahora mismo me marche Hinault no entendidos no tengo sitio donde irme porque yo estoy viviendo en Vitoria yo soy de Barcelona y me vine aquí a rehacer mi vida y me trasladé por motivos de mi trabajo pero que aquí no tengo a nadie ni nada

Voz 16 13:29 sí

Voz 14 13:30 sí me he cogido buscado otra vez

Voz 13 13:35 y ahí me he ido ahí me he ido

Voz 12 13:41 no quiero quiero

Voz 13 13:45 sí ese piense que que uno es tonto yo es que se ríen de se ríe de mí incluso yo sé quién no suenan son cómo se llaman donde vi

Voz 14 13:56 de hito

Voz 13 14:00 y es que el no

Voz 14 14:04 es que encima cojo he cogido yo he dicho he llamado a más de unos sinvergüenzas eso porque no tienen otra

Voz 12 14:10 como que los anormal usted por teléfono

Voz 13 14:12 sí sí sí les he dicho pero lo que estáis haciendo

Voz 12 14:18 porque ellos saben que que ella está en pareja

Voz 13 14:23 yo pensaba que que sí pero es que no cuando los tres llamé y les dije eso usted y yo no lo siento no digo títulos haría lo mismo no porcentajes que hace yo ya no puedo más Al-Quaeda yo no puedo más porque esto es un sinvivir

Voz 14 14:55 no quiero no quiero amargarle la vida hay que

Voz 13 14:59 volverme loco porque es que la quiero hablar y se no fueran a quiero con todo pero no puedo vivir verdad es que ir soy que ayuda económicamente pero es que la ayuda económicamente para que para que los demás disfruten yo padre

Voz 12 15:38 dice usted el conserje Toni dice usted que se ha marchado de casa esta noche

Voz 13 15:46 sí sí

Voz 12 15:48 cómo reaccionó cuando ya Toni entiende que que es una consecuencia de de sus actos

Voz 13 15:57 que Noriega

Voz 12 16:01 pero le ha dicho que te tienen las certezas que sí sí sí sabe ella lo de los mensajes lo de que usted

Voz 13 16:07 sí sí sí dice que eso es mentira mentira yo quiero verlos no fue para verla ya está eso es mentira Arturo tú no me quieres ya está digo que yo lo que quiero el otro sin que no me quieres tú se llega a una que hice yo sí yo te quiero lo digo siempre porque remando hasta los demás a fulanito entonces hoy cuando lo he dicho nombres teléfono entrar a quedar acallado

Voz 12 16:42 hemos perdido la comunicación

Voz 17 16:44 contó ni con no sé si se han dado cuenta sí sí

en llevan con nosotras desde el comienzo de la madrugada son las tres veintitrés minuto

dos de de esta noche las dos veintitrés en Canarias hemos hablado con tres hombres los tres han descubierto

Voz 11 17:05 la vida que llevaban era muy diferente a lo que ellos sentían Juan Manuel por ejemplo nos ha contado que tras cuarenta años de matrimonio pero su mujer le ha dicho que necesita vivir ha descubierto que tiene un amigo lo ha hecho por unos mensajes de de texto de whatsapp José he llamado inmediatamente después para contar que él es la otra cara de esa moneda que tras veinte años de matrimonio fue él el que sintió que quería vivir pero que no quería vivir con la persona con la que estaba casado y Eton y que es transportista dice que se ha ido de casa que también ha descubierto que su mujer tiene no sólo una relación extramatrimonial sino que

Voz 18 17:53 según él cuenta con la certeza de que son varias bueno así se ha determinado esta madrugada de jueves

Voz 11 18:07 quiere hablar con el programa novecientos cien ochocientos el número de teléfono gratuito dice Pokemon pide un consejo Tony qué consejo le podemos dar pues saber que el finales el final terminar y continuar su vida bueno Julieta al negra lo que no entiende es que el diga que respeta a su pareja y luego

Voz 17 18:35 la especie a través del móvil con los mensajes

Voz 11 18:43 Miguel Martín pregunta qué tendrá que ver la tecnología con la falta de honestidad entre las parejas si tienes intención de traicionar la confianza de la persona con la que compartes tu vida puede servir de cualquier cosa Fisac nos cuenta a mí me han puesto los cuernos dos veces la primera perdone la segunda no me di cuenta que si alguien no te quiere

Voz 18 19:07 pues la tienes que borrar de tu vida ya está no le parece sano almas tampoco el que haya modificado el teléfono móvil lo el email no sé muy bien a qué

Voz 11 19:24 Se refería decía que había que codificado sus sus mensajes bueno almas no le no le parecía muy muy sano yp Pokemon ha cerrado esta esta ronda de de aportaciones escribiendo que antes se terminaba en las relaciones con un punto y final y que hoy parece que cuando terminan

Voz 17 19:42 es por un dos punto cero hola Gloria buenas noches

Voz 12 19:56 hola buenas noches Macarena lo escuchas bien sí muy bien muchísimas gracias por llamar

Voz 20 20:00 gracias cariño estoy estoy en la cama

Voz 12 20:03 estaba un poco dos mal si te escucho todas las noches gracias

Voz 20 20:09 cientos de cariño ya una noche que quiso hablar con ustedes pero como que el hermano iba mucho con lo que yo quería comentar el doce hoy me me viene al dedillo de las redes sociales bueno pues te explico y cuatro años de casada cuatro de novio nada cuando empezó a la historia de estar de las redes sociales

Voz 12 20:37 sí

Voz 20 20:38 pues ya empezó a más mi matrimonio tiene un hijo de

Voz 16 20:41 diecisiete años

Voz 20 20:45 se pasó casi un día se dejó en la página abierta

Voz 21 20:51 entonces los diez Alou descubrí

Voz 20 20:57 fui al trabajo que hay cuatro con el trabaja cuatro kilómetros fui con mi perrita me fui caminando para contarle lo que había visto porque se nos olvidó el móvil en casa pero bueno estoy un poco nervioso se preocupen

Voz 12 21:17 sería lo más lógico exactamente qué es lo que vio era un mensaje claro una fotografía

Voz 20 21:24 qué palabra ateas de que estaba con ella más que uno llevaba ahí paradas Bezas un protegió también un poco por él

Voz 12 21:41 le contestó usted el mensaje

Voz 20 21:43 claro porque soy andaluza Andalus yo ahí con carácter yo digo ahí voy yo soy pues eso me contestara pero luego ya habló con él asumiendo cariño de fui a al trabajo

Voz 21 22:01 él me dijo comparar de había ido allí ya te parece poco

Voz 20 22:07 la la la sorpresa mía que luego yo algas a las diez de la noche

Voz 21 22:11 la canela el ordenador perdón

Voz 20 22:16 que irrumpió y los de la dos de mi hijo

Voz 12 22:19 el rompió el ordenador

Voz 20 22:25 quién es de año y ese paso

Voz 21 22:29 me a entre diez donde más adormilado me las veloz

Voz 20 22:39 por lo tanto las redes sociales lo bonito que es hablar muy a los ojos común y parte de la persona no es llamar al teléfono una carta continuamente pero las redes sociales atraído por las noches

Voz 12 23:03 Rory qué ha pasado con su con su relación me pregunto si siguen juntos qué ha pasado con su con su relación lleva seis meses sin parar se separaron

Voz 20 23:16 se vivo de llamar obvia ha por eso pone el pie My aparte con ya me han dado alas beneficio

Voz 21 23:24 yo estoy encontró en dar voto pues mire fallidas para mal

Voz 12 23:32 veinticuatro años han estado juntos

Voz 20 23:36 una veinticuatro mil cuadro

Voz 21 23:43 uno Antonio Hidalgo

Voz 12 23:51 sabes lo está haciendo muy bien Gloria perdóname no no por favor estamos

Voz 20 23:59 le el tres de septiembre al Pisón Mi padre es que yo ya ayer dieron está vacío

Voz 21 24:09 sí de

Voz 20 24:12 me mandaron un sms no Whatsapp

Voz 21 24:17 espero que sí era una foto una señora

Voz 20 24:23 entonces le tocó en el hombro y le pregunta es Torres muy bueno y se puso de muy energúmeno bueno no te puedes imaginar hija debe

Voz 21 24:39 sí vale

Voz 20 24:43 poco quiero detallar mucho

Voz 12 24:45 no no no no

Voz 20 24:49 es que es muy fuerte nada Elena Carey la amigos está durmiendo ella eran las cuatro de la mañana el piloto con Juan cariño ven ruido cuando vino a la alimentación pero qué pasa allí Miguel Conde esto

Voz 21 25:10 ayer no pasa nada claros empataba yo tenía cuarenta llena de golpes

Voz 20 25:21 siempre se dice no ya Chi Minh aguante

Voz 12 25:23 hemos Lorea Le puso lo puso la mano encima

Voz 21 25:27 sí ella me da mucha pena una sé valiente para no llevar y puede hablar al padre que te este palo

Voz 20 25:41 pero perdón me yo lo digo a él me da mucha pena de la forma que nos hemos separado cuando en una juega ahí como una señora o chico algo el es total no sé qué es que no es donde el nivel de Nervión Macarena como hay gente que luego ver sociales yo lo espero yo pero está haciendo mucho daño mucho muchísimo bueno he dicho a mi mira yo psicólogo que mayoría bueno a través sólo engrosó que suponen el muy una otra en la otra y lo que pasa aquí ya el contacto físico con tu pareja en todo

Voz 21 26:46 sí

Voz 20 26:48 tienen dos fría de ahora porque suponen con una con otra uno veintiuno agosto la otra es el matrimonio Macarena el caso eh

Voz 12 27:06 porque como se encuentra usted me pregunto si están motivadas y mira al futuro con esperanza

Voz 20 27:14 pues sí porque soy un buen andaluza

Voz 13 27:19 eh

Voz 20 27:20 soy el suerte sí lo que pasa que hay momentos que claro de que el Alba Juan Macarena pero como me pasó a mí bueno tampoco es vamos a ver que las personas sepan han sino sentirme vivienda de pasa que yo es la impotente hubiera

Voz 21 27:49 Cruz sabe

Voz 20 27:51 yo puedo entender que él sea el enamorado de otra persona perdón

Voz 21 27:57 creo que me lo diga

Voz 20 28:02 pero ese secretismo siempre con el móvil convivido siendo íbamos en el bolsillo yo siempre estaba a la vista entonces que apostaba por ahí yo digo chico el es malo para dormir con no creo yo pongo la radio y tan jarra ahora lo sangre lo pillé fue porque el estado muy bien nuestro que lo cogí vi él asume de la señora

Voz 12 28:32 ya

Voz 20 28:33 que me ponía en la camiseta Ésta no lo por los jóvenes

Voz 21 28:40 yo digo como

Voz 20 28:44 bueno es que eso es un cacao mental Macarena es que no lo puedo entender yo no sé cómo hay gente que con las redes sociales yo guasa si con mis hermanas amigo

Voz 13 29:03 Nos

Voz 20 29:04 pero yo yo lo respeto que cinco personas Macarena que estoy eh

Voz 21 29:12 vamos a ver ingresó

Voz 20 29:15 que empiecen una relación y incluso que luego se sí dan y tal pero yo mitad son para mí macho muchos años vivo cuando el chico callado malo antes que opera Toril que que no sabe lo que vamos a ver quién se mueve por nadie se la habilidad siguiese Macarena lo que pasa que uno cada niño no porque yo lo escuchaba los límites daba una pena enorme escuchar lo que quiere sí yo tampoco puedo decir que no lo quiero a mi marido porque el minimalismo hasta el día que en la que vayamos al abogado y tal pero que yo no soy partidaria de tanta historia y con él

Voz 21 30:10 sí

Voz 20 30:11 yo prefiero salir con una pues una de las redes sociales yo creo que no ha hecho nada bien

Voz 12 30:19 creo Gloria pues muchísimas gracias y no deje de mirar al futuro con ese optimismo gracias de verdad por haber llamado al programa como una chica guapa que descanse buenas noches

Voz 21 30:30 gracias

Voz 18 30:34 Miguel Ángel Martín en Twitter arroba Hablar por hablar cuando el reloj de la madrugada

Voz 11 30:40 marca las tres XXXVII las dos treinta y siete en Canarias escribe que estas personas que están llamando esta noche tienen que pasar página que es verdad que se pasa mal que les esperan meses duros llenos de amargura pero que esto les va a permitir comenzar de nuevo hoy en envía cariño y ánimo a todos

Voz 17 31:04 todas pregunta

Voz 11 31:07 Pokemon si se deja de querer y luego se empieza a buscar os empieza a buscar y luego se deja de querer Bandolera yo siempre lo digo el que revisa lo que no debe se entera de lo que no quiere

Voz 22 31:23 en la Liga

Voz 11 31:27 Amelie se acuerda de este dicho popular

Voz 12 31:30 sí

Voz 11 31:31 antes se coge a un mentiroso que a un cojo esta claro

Voz 3 31:38 muy en la escala de la eh vida

Voz 22 32:04 a dar alguna eh

Voz 11 32:09 a puertas Rubén Iglesias que no hay que demonizar a las redes sociales que es el uso que les queremos dar no es maravilloso por ejemplo interactuar así de esta manera con el programa

Voz 17 32:21 sí

Voz 11 32:24 más o menos en la misma línea se mueve Manuel las redes sociales no tienen la culpa de hecho las parejas que más duran dicen que son las que se han conocido por internet cuando los etiquetan una noticia la fuente no sé muy bien cuáles son sí Julieta cree recordar que los cuernos existen de toda la vida que no es y no se rompieran las parejas pues no habría otras parejas nuevas el avance tecnológico lo que conlleva otras formas de relacionarnos

Voz 3 33:02 paz la eh

Voz 12 33:28 ya en Suiza Nos espera la URI hola buenas noches

Voz 16 33:32 buenas noches y noches en las gracias

Voz 12 33:34 pues encantada muy amable de haber marcado el número de teléfono del programa sí

Voz 16 33:43 Internet

Voz 12 33:45 qué nos cuenta

Voz 16 33:46 que yo tengo Mo el solamente disculpa porque hace tres años que estoy hablando español veinte si yo puedo hacer algunas culpas pero con ningún problema porque yo practico mucho con la gente yo hablo mucho con la gente escribo también me gusta realmente es de idiomas que sí yo tengo mucho proyecto porque mi vida fue un poquito difícil si yo siempre me he encontrado mi mi fuerza en mi en mis dificultades sí sí realidad que que que

Voz 12 34:40 estoy estoy viendo qué momento cuál es su realidad

Voz 16 34:46 es que te la cuadrilla de niños hace un año en Suiza que de de personas autoridades tirar la custodia de mis hijos y que es muy difícil porque yo tengo vivir con esta cosa ahora yo debo crear otra cosa porque yo perdí todo en este momento se Bertone dice usted

Voz 12 35:15 que ha perdido la custodia de sus hijos sí las tiene el Gobierno la tiene el Gobierno suizo

Voz 13 35:21 sí

Voz 16 35:26 fue de falsos denuncia que la gente hace contra mí

Voz 12 35:36 familiares vecinos

Voz 15 35:39 Sami Yaris familiares

Voz 16 35:45 alguna gente que yo pienso que fueron mis amigos

Voz 15 35:51 no se pasará el fin de que la cosa va de

Voz 16 36:00 maltratos porque esto es lo hiciera en este caso yo no puedo hacer nada por qué las autoridades se puede decidir y hacer las cosas como

Voz 15 36:20 como lo que era

Voz 16 36:25 pero son dificultades claro muy difíciles a vivir atravesar también pero en mi vida siempre hay hecho las elecciones de adelantar construir algo más ir con una fuerza creo porque ahora yo tengo proyectos para para ir a Colombia trabajar y desarrollar una empresa

Voz 15 37:04 mi empresa de masajista

Voz 16 37:07 profesionales porque estoy más profesional y me gusta mucho este trabajo fue realmente un un recurso que cuando las cosas van bien

Voz 12 37:24 el de ayuda a usted a sobreponerse sí

Voz 16 37:32 por qué los pacientes me respetan realmente bien con ellos ahora yo tengo este proyecto de ir a Colombia

Voz 12 37:46 sí

Voz 21 37:49 sí empezar

Voz 16 37:52 a mis estudios en una escuela

Voz 15 37:57 para sí para ti

Voz 16 38:00 tiene Car de manera diferente pero yo yo yo quiero practicar más

Voz 12 38:06 de manera diferente dice usted para personas invidentes

Voz 16 38:10 sí hay para ver otra cosa también

Voz 15 38:16 por qué

Voz 16 38:19 fue realmente cinco años cinco años muy difíciles sí yo quiero quedarme optimista porque yo no puedo perder y con coraje Diego animo yo debo bien lealmente hace tres años que estoy aprendiendo español

Voz 12 38:50 habla usted muy bien Laurie por cierto

Voz 16 38:53 sí algunas veces pero yo tengo que buscarme palabras pero

Voz 12 38:57 claro claro pero lo habla muy bien desde luego

Voz 16 39:02 gracias Macarena Colombia Laurie

Voz 12 39:05 porque es ese el pacto para

Voz 16 39:12 porque yo tengo mi amigo en Colombia me ha prometido futuro

Voz 12 39:20 su pareja su novio

Voz 15 39:23 es ahí sí claro

Voz 16 39:28 como hace veinte años que nos conocemos crecemos

Voz 15 39:37 juntos

Voz 12 39:44 se conocieron en Suiza y crecieron juntos y él se volvía Colombia entiendo

Voz 16 39:48 sí sí hace diez años y ahora voy a voy a vivir con él trabajar y desarrollar un proyecto con condena porque la gente me denunciaron también que yo no puedo llevar mis niños conmigo en Colombia

Voz 12 40:18 porque usted tenía intención de llevárselos

Voz 16 40:22 sí claro que no lo quería dejarme niños aquí pero

Voz 12 40:29 de qué edades son sus niños

Voz 16 40:32 el de tiene doce años y el pequeño seis años pero yo debo decir también que he recibido mucha ayuda de amigos realmente es fue una cosa determinantes para ayudarme a esta situación les debo decirlo círculo social

Voz 15 41:12 sin ellos no sé como pudieras

Voz 16 41:19 salir de de como no puedo soportar la echar a besarla tener un poquito en porque se toma mucha energía para combatir para argumentar para no yo digo a decir qué debemos pruebas todo todo el tiempo cuando tenemos unas dificulta o una deficiencia algo es si los ojos para mí por ejemplo debemos pruebas todo en este mundo todo en nuestra sociedad que somos capaces de cohesionar de hacer todo solita y y la verdad que a ocuparnos de nuestras menos todos sí pero es

Voz 15 42:11 después me siento muy cansada por qué

Voz 16 42:20 la gente te permite se permitía muchas cosas que yo yo lo sé no lo haría con alguien que hay ojos normales

Voz 12 42:33 con una persona que puede ver no

Voz 16 42:35 eh sí claro es así pero es creo que

Voz 15 42:42 entonces a partir del mundo así

Voz 16 42:51 yo tenía una vida realmente difícil para empezar a mis orígenes ahí porque temía que eligen eso Raydi

Voz 12 43:01 sí

Voz 16 43:02 si sí algo así desde el principio no no fue fácil si yo aprendí a salir a sacarme de muchas situaciones difíciles

Voz 15 43:20 sí también de

Voz 11 43:28 dar siempre con la con la parte mejor con la parte más positiva Laurie cuando va a hacer usted este viaje cuando tiene previsto

Voz 12 43:35 empezar una nueva vida en Colombia el cuatro meses en cuatro meses

Voz 16 43:42 eso sí el desconocido pero no

Voz 12 43:51 tiene miedo

Voz 16 43:53 yo creo que no talde con poquito y yo te digo es cera pero esto es normal es como si creo que

Voz 15 44:07 es normal no

Voz 16 44:11 un país desconocido que debo debo debo aprender muchas cosas pero no tengo miedo porque yo voy a vivir con alguien que conoce muy que yo conozco muy bien sí era una buena persona que me ayudaba mucho que a mí me ayuda siempre fue algo determinante también solamente que yo no no entiendo cómo las autoridades puede separar una una madre de sus de sus hijos

Voz 12 45:03 Pelegrí porque entiendo que no tiene usted derecho ni siquiera encontrarse con ellos no es una renuncia para siempre

Voz 16 45:11 que yo no puedo hacer nada he intentado todo pero es así un sistema muy como se dice en español

Voz 12 45:29 sí sí pero muy cerrado o Stricker

Voz 16 45:33 Gerardo Herrero incluso

Voz 15 45:35 sí sí claro yo sí

Voz 16 45:39 yo veo me hijos pero muy pocos tres horas en un mes

Voz 12 45:45 otra que tiene la posibilidad de encontrarse con ellos

Voz 16 45:49 sí pero tres dos horas solamente

Voz 15 45:54 lo es mucho

Voz 16 45:58 si en un lugar público ningún intimidada

Voz 12 46:08 cómo estás anillos los encuentros pues bien

Voz 16 46:13 si estas cosas yo tengo es que sí pero difícil año y medio conmigo después nada más

Voz 15 46:28 pero es así si necesito construir

Voz 16 46:38 no puede reparar porque es difícil para reparar

Voz 15 46:42 pero construir exclusivas

Voz 16 46:48 esperar que que mi que mis hijos van a crecer bien sí que vamos a tienes contactos con Internet pero no es la misma cosa así

Voz 12 46:59 pero ayuda ayuda también en este formar este este proyecto vital que tiene que la llena de ilusión y Laurie muchísima suerte con los preparativos con el viaje

Voz 16 47:12 gracias sí daría un signo cuando por favor cuando llegue tarde a Columbia ya sendos desde Colombia y nos pone al día

Voz 12 47:20 de acuerdo muchísima suerte gracias buenas notas

Voz 23 47:31 todos los Juegos

Voz 24 47:36 no

Voz 25 47:38 a todos

Voz 26 47:43 co

Voz 27 48:35 el escuchando el testimonio generoso de

Voz 11 48:39 el Audi y Cuco Loli escribía en Twitter que parece una persona fue Pokemon que Laurie ve con optimismo su futuro a pesar de las dificultades del pasado

Voz 27 48:54 son dos de los comentarios que han surgido tras escuchar esta llamada desde Suiza

recuerda que no puede llamar desde el extranjero si quieres está escuchando la radio a través de cadena ser punto com en España en estos momentos son las cuatro menos cinco minutos las tres menos cinco en Canarias cero cero treinta y cuatro novecientos cien ochocientos el número de teléfono que debe marcar

Voz 28 49:26 sí conecta con nosotros desde fuera del país cero cero treinta y cuatro

Voz 12 49:31 novecientos cien ochocientos

Voz 17 49:44 y con todo lo que hemos

Voz 11 49:46 ha minado ya en la madrugada Jesús María escribe que son duras las vidas hay que se han compartido esta noche lo importante es mirar siempre hacia adelante intentar ser felices

Voz 17 49:57 sí construir señala Miguel Ángel que la vida te somete a duras pruebas que según las vas salvando para retos aún más complicados y admira el ejemplar

Voz 11 50:14 pero de Laurie

