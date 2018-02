Boletín informativo 03:00 (08/02/2018)

Voz 1915

00:44

que no ha explicado en rueda de prensa el presidente dominicano Danilo Medina uno de los mediadores en el dialogo junto al ex presidente español Rodríguez Zapatero el documento acordado con ellos con temblaba el veintidós de abril como fecha para las presidenciales pero la oposición ha decidido no firmarlo y todavía no ha decidido si participará las conversaciones entre las dos partes siguen por tanto estancadas Rodríguez Zapatero ha mostrado su preocupación por la situación del terror luego el acuerdo