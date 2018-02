Hablar por Hablar (08/02/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 dos

Voz 5 02:59 en los próximos minutos vamos a hablar de monedas digitales con Elena Sánchez reconoce como Crichton monedas permiten intercambiar bienes y servicios

Voz 6 03:08 de forma privada utilizarlas como forma de inversión hoy descubrimos que son cómo funcionan y cuáles son sus retos en efectivo o contar

Voz 7 03:18 Z esta pregunta que lleva haciéndose desde los años setenta en España podría haberse modifica con el paso de los años

Voz 8 03:25 es que de acuerdo con el último barómetro de Master Card más del ochenta y dos por ciento de los españoles tiene tarjeta bancaria y tan sólo el veintiuno por ciento de ellos sigue optando por los pagos en metálico además nos situamos en la cuarta posición en el ranking de ventas on line en Europa desde el dos mil nueve ha entrado en juego una nueva modalidad de pago e intercambio económico minoritaria hasta el momento denominada Crichton unidas escuchamos a Miguel Pavón CEO del Grupo B y T para entender en qué consiste este nuevo mercado

Voz 9 03:53 nosotros conocemos porque son monedas físicas que son las que emiten los gobiernos y los cines los diferente las diferentes bancos centrales pero desde el dos mil nueve pues han empezado a aparecer monedas que son en realidad son monedas privada incluso en la diferencia con la moneda física pues eso es simplemente no hay no hay monedas que os y yo se utiliza normalmente el móvil o el ordenador con pequeñas aplicaciones que son como Monedero

Voz 8 04:26 la Script comunidad más utilizada conocida como bitcoins fue la primera en nacer y lo hizo con el objetivo de descentralizar el mercado de pagos on line actualmente hay decenas de ellas en circulación in mueven en su conjunto cerca de

Voz 10 04:38 en mil millones de dólares en todo el mundo

Voz 8 04:42 en España son ya más de trescientos cincuenta establecimientos los que admiten el pago mediante esta moneda digital entre los que se encuentran Microsoft del Expedia os Save the Children

Voz 12 04:52 siendo acosada por ejemplo suelto o páginas web yo por ejemplo uso bastante una una vez que se destine a viajar yo cuando cuando pagó lote el dieta habían lo pago con bitcoins IU puso la página hasta destina de Pernet que te permite pagar con picos pero la gente ahora en estos momentos se está acostumbrando bastante por ejemplo nosotros comerciales vamos ver tarjetas de de recarga de máster a la gente va a las tiendas no extras coge una tarjeta de recarga unos unos entrega bitcoins lleva lleva la la tarjeta recargable luego con una Mastercard la verdad es que luego ya puede pasar cualquier cosa

Voz 8 05:32 aun así la mayoría de los usuarios la utilizan para realizar inversiones

Voz 13 05:35 que la gente que usa bitcoins en estos momentos un noventa por ciento más o menos noventa noventa y cinco José debía es por un tema de de inversión el resto el cinco el diez por ciento

Voz 9 05:48 es para ya está y tiene un motivo tiene un motivo importante y es que el Coín se está convirtiendo en una moneda muy exclusiva muy muy difícil de consigue y al ser algo como como muy escaso pues está subiendo mucho el precio esto hace que el que tiene hípico y lo atesora lo guarda

Voz 14 06:09 porque sabe que tiene una proyección de de aumento de otro yo bastante importante nosotros

Voz 15 06:15 ah

Voz 8 06:16 el objetivo del grupo BC ha sido instalar cajeros en España Francia Grecia Ecuador y Paraguay para hacer más accesible el intercambio de moneda solamente en España tienen más deben

Voz 12 06:27 nosotros somos fabricantes fabricamos estos cajeros y en estos momentos permite hacer el cambio de pico Ina euro o de Europa en estos momentos funciona sólo con con bitcoins pero el plazo en dos tres meses añade hemos otras monedas porque ahora todo el mundo es que de las que tú monedas aquí ha crecido mucho sin mucho y luego pues hay tres son patrimonio de las que que van detrás en orden importancia al fisco en que también la seña de veremos a a los cajeros

Voz 8 06:58 aunque no todo son facilidades hay que tener en cuenta que es un mercado volátil y que hay grandes oscilaciones en el valor de la escrito monedas

Voz 12 07:06 el el bitcoins es está está muy volátil empezó cuando nació Bali aún su último ha ido subiendo subiendo subiendo hasta llegar casi los veinte mil euros por bitcoins hace cosa de esos cuatro meses y ahora llevamos un tiempo que se está está bajando el precio y en estos momentos está aún unos seis mil euros seis mil seis mil doscientos euros cada rincón

Voz 8 07:31 este sistema aparte de ser puramente especulativo también tiene los inconvenientes de que no está regulado y que puede ser un espacio atractivo para los fraudes

Voz 12 07:39 el biquini es algo que se considera valioso y en todo el mundo todo todo todo todo el mundo hasta los delincuentes quieren los bitcoins lo pues pues claro que esto ha pasado antes cuando había un secuestro pues las gente pedía billetes que no estuvieran numerados y eso era que fueran billetes pequeños y en una maleta Haitar ahora no ahora la gente pide bizco y por qué se puede hacer un seguimiento de el de los autos que va haciendo el visto en Monedero otro pero hay cierta dificultad enseguida

Voz 8 08:14 aunque no hay trampa para el que no se deja engañar

Voz 12 08:16 aunque haya delincuencia aunque la delincuencia use bizco es la policía siquiera quiere puede saber dónde puede hacer el seguimiento

Voz 16 08:24 la trazabilidad y saber dónde han ido a parar los bitcoins que por un lado y hay cierto anonimato pero por otro lado si la policía quiere realmente se puede saber dónde dónde se va en cambio los los billetes no numerados también se puede hacer un seguimiento pero es mucho más es mucho más difícil si convirtió en que la la policía ha tenido ha tenido que aprender a cómo funciona que que eso es otro tema

Voz 8 08:50 estas monedas digitales descentralizadas y auto reguladas permiten el intercambio de usuario a usuarios en la supervisión de una institución financiera a pesar de lo que ello supone varias grandes empresas las han integrado como método de pago muchos usuarios se plantean utilizarlas como forma de inversión además Hacienda en el marco del Plan Anual de control tributario de dos mil dieciocho han manifestado su intención de controlar estas operaciones que a día de hoy

Voz 4 09:14 tienen tantos detractores como veces Mona Carmen buenas noches

Voz 12 09:18 me cenan

Voz 17 09:20 buena preocupada inquirió mar no tengo me tiene que empieza este año colegio

Voz 18 09:27 sí

Voz 17 09:28 es cuando empiezo iba loca de contenta al colegio muy Conte era cosa de dos semanas que tenemos un problema ya están Galicia se extiende Asturias sí he ahí que iba todos los días a Olea

Voz 18 09:44 Brando

Voz 17 09:46 todos los días todos los diez ayer estuvo se fue ayer antes de ayer desde las nueve de la mañana hasta las once y eran después devolvió colegio se tranquilizó tenemos una preocupación la madre me llamó mi hija lloran mi es lo mismo estamos todos los porque es un niño muy sensible me sensible que la madre siempre dijo tú uno pegas a nadie la UCO claro hay que compartir la madre le pregunta qué te pasa pues que no quiere ser el colegio mamá ellos siquiera que lo con lo que los que me P he hablado con la profesora que la observada por favor ITEL mandará notas con lo que hoy tuvo que llamar otra vez al colegio a ver qué pasaba porque es que ni desayuna por la Mañanes una niña que come muy bien y claro llevas hace la parada del autobús

Voz 18 10:45 somos es un calvario Hala Madrid se me rompe el alma

Voz 17 10:48 mi hija o íbamos mi hijo y mi yerno igual no sé cuál de los dos está peor si mi hija conmigo yo veía al colegio de mi habló como el profesor con se preocuparan que ahora llevan observar y al mediodía en la mandaron una nota porque no me dejan comer en el comedor L ponía en la profesora que es que me he dicho Carlota que es que papa mama tan trabajaban y estaban cazan y quería quería quedarse en casa con papá y con mamá claro está en casa uno porque cambian los turnos uno trabaja por la mañana entre trabaja plata

Voz 18 11:23 pero tienen trabajo los dos claro

Voz 17 11:26 trabajan dos me yerno a mi trabajó por la tarde por la mañana mejor dicho lo llevo mi hija al colegio ella es lo mismo la autobús iban así turnando se han cambian de los turnos porque claro yo ahí está el gallego en Mijas asturiana fue estudiar y ahí se quedó entonces claro se iban turnando yo eso sí porque no tienen prácticamente a nadie porque las hornos puede echar una mano porque tiene negocios y no pueden fue lo que les dijo la profesora en una nota tú demandó hoy pero es que él yo digo ni Desailly la madre vamos vamos

Voz 18 12:04 cuántos años tiene la niña Carmona no existe se quitan aquellos que al principio iba muy contenta

Voz 17 12:10 iba contentísima al colegio pero contentísima

Voz 18 12:14 qué ha podido pasar Carmen las educadores no saben nada

Voz 17 12:17 no lo sé porque hoy lo demandó la nota porque llevaban llamando fue el millar no fue el lunes en mi yerno trabajo por la tarde profesora yo en mi hija bombero llamar le dijo que por favor que no observaron que la madre ya no me di manda una nota ya lo había contestado nada entonces yo ya le contestó una profesora con lo que le había dicho la niña ya era viejo porque le dijo mi pregunto al proceso es una niña que se llamaba así lo dijo sí sí si es que no sé si es que tiene problemas somos esa niña porque claro Carlota nunca mintió pero no sabemos fijo entonces me dice mi hija dice conserven por favor a ver qué es lo que lo pasa porque ella todos los días quería llevar un juguete nuevo clase para compartir dice la madre porque no ibas o no porque no me deja nada y entonces yo no hubo nada ella lo vamos llorando que que que es dolor como va ante

Voz 18 13:21 cuando la recogen Carmen también está llorando

Voz 17 13:23 no cuando viene viene con una cara de satisfacción cuando viene para casa viene con una cara de satisfacción pero es que el día siguiente por la mañana sí pero cariño tienes que no con ese momento pero tienen que trabajar sí pero yo te quiero pero no quiero que me peguen me dijo la madre

Voz 18 13:41 cuánto tiempo lleva si llorando pues iba Place dos semanas

Voz 17 13:48 la madre está vamos con semillas yo que soy soy abuelo ya lo digo me estamos todos porque es una niña muy lúcido y sensible menciona madres te pegan defiéndete dice no que me Castillo y además yo soy muy débil Mamá yo no puedo

Voz 18 14:05 soy muy débil dice CRO años con cuatro años muy pobre

Voz 17 14:11 así que madre se yo esto no se queda ver si hacemos lo íbamos un psicólogo a ver si alguien tuvo un problema de sí por favor

Voz 18 14:21 bueno tienen que estar las profesoras atentas no Carmena a ver qué es lo que está pasando con esa niña por se lleva atento berrinche

Voz 17 14:26 se lo digo a ayer no se fue ayer antes de ayer desde las no de la mañana hasta las once IV volvió donde seis hay una niña que nunca se me Weitz son hacer is hice el M una vez en el comercio hizo una niña vamos Quique desde mucho tiempo ella solían al servicio y se limpia la madre siempre está pendiente de ella sí pero siempre lo hizo ella es mi chiquitín a siempre fue muy limpia ni lo digo muy dulce muy dulce muy cariñosa no sabemos que me puede pasar siempre son niños todos de la misma edad es más que rota hace unos años en enero que es una de las mayores ego que no lo sé porque yo tengo dos nunca tuve viéramos los problemas mi hija siempre lo tengo todo el mundo la madre de igual igual que tú yo eso

Voz 18 15:21 eso digo yo nunca digo pero bueno

Voz 17 15:25 porque ella tiene genio no es decir que no es una niña que no tiene genio tiene genio

Voz 18 15:30 eso es muy sensible no como usted

Voz 17 15:34 así es la madre toda madre tú me podía dar una torta como si por ejemplo hacía algo pero no lo dieras un grito sin motivo ninguno eso mi amada podía jamás lo podías dar un grito ahora se hacía algo yo te un café de pegar en el puesto pasaba nada pero como yo lo diera un grito vamos vamos

Voz 18 15:56 Carmen qué bonito es estar con gente con una sensibilidad especial pero pobres que mal lo pasan a la gente se lo pasa fatal

Voz 17 16:03 pues no lo mal que lo estamos pasando mi hijo que su padrino mi marido yo me vamos por la espanta como yo estoy aquí te lo estoy ahí en Galicia

Voz 18 16:21 no me extraña tan chiquitinas no y tantas dudas bueno Carmen muchísimas gracias es demasiado no

Voz 17 16:28 sí lo voy a escuchar te si alguien se siente

Voz 18 16:31 ha identificado algo cuídense mucho Carmen muchas gracias y ojalá que ese pase pronto eh de verdad gracias muchísimas gracias buenas noches

Voz 6 16:42 en hablar desde Madrid

Voz 19 16:45 buenas noches buena noche

Voz 20 16:48 bueno él es decir que no me encantan había me fui ustedes difícil venir son un poco molesta en el sentido de que no es moco no no se explica lo suficiente no mujer era cuando yo tenía cinco años se podía hacer pues un diecisiete de febrero es que llevamos porque fui allí el cuero noche diecisiete de febrero falleció mi madre que ya tenía treinta años yo me quedé con mi padre favorita bueno pues la vida al año de color como no pudimos llamar cuando ya tiene la mentira es un diecisiete de febrero en el puerto de Navacerrada en una fiesta pues conoció una persona que fue el primero y el único y de toda la de para siempre pasaron nueve años bueno el bolsillo razón lo dejamos a los que aquello no me casé estoy unos veinte años

Voz 18 17:52 todo

Voz 20 17:54 pues que pasea años vigilé puedo febrero hechos seis años que ha fallecido con esto llevó veinte años casados pero muy bien provienen también bien pero cuando me enfermedad porque yo lo que quiero decir es lo hubiera se las casualidades del diecisiete de febrero una fecha muy importante porque no fue una fecha en la que ha perdido luego una sortija con la importancia que eso tenga este es percibida con Madrid tiene cinco Myrie ahí te tienes porque empezar a avales luego cuando ya empiezas pasas bueno hasta aquí al menos tal con acceso a la persona detenida y luego puesto de las mismas razones otro día que no sé si fue un día estoy siempre pero que no pero bueno es igual tampoco me extrañaría pero veo allí no diecisiete de Gayoso diecisiete de febrero de diciembre pues falleció mi marido ha hecho seis años que falleció mi marido y claro ya cuando podía pero ni diecisiete pueden enseñar a sitios que ya pero pestes de la puntilla final nivoso sola estoy sola viví son eso las fatalidades

Voz 21 19:16 el anillo una Nancy felices

Voz 18 19:20 yo soy distinto y lo cierto es que el perder a la gente que queremos forma parte de la vida no pero qué cosa que usted de esos acontecimientos vital es tan importantes le han sucedido siempre el diecisiete de febrero

Voz 20 19:33 en vivo eso no es muy habitual verdad que no podemos repetir vas por la calle hoy te rompe su papá te quitan es una joya o no le el holding como dolor o opino este pieza Puma con cinco años que luego parece Laure Lopo un amigo que ya verás mi hayan Conte está bien me da seguridad en privado legado mayorcitos porque claro al fracasado tiempo yo tenía otra familia grupo que él cuando todo iba pues resulta que tiene una larga el pues no se enfermeras y que no tiene ocho nueve años a los nos porque el enfermo fue él pero a la que le acompañaba mañana tarde noche y al siguiente también hace seis años por falleció en estos seis años pues yo claro lógicamente pero no tengo de salir pero como es el allí además me he quedado sin amigas pues resulta que esté estimase sola no conozco nadie pulmones represiones estás hoy me ha salido en todo el día dijo yo me meto en la cama me tapas que arriba pero luego pesado pero que no que no que eso no va conmigo pero qué hago yo ya a estas alturas ya voy en picado

Voz 18 20:47 sí lo tira Sonsoles ya no se trata de aspirar no sé si hay algo que le haga feliz por ejemplo escuchar una canción no sé que son tópicos pero es que al final esos tópicos son lo más poderoso que tenemos ver un bonito aparte ser día tiene momentos muy bonitos no

Voz 20 21:07 yo ahora miro me refugio en para mí dos cosas algunos aspectos toda la vida o como me gustaba mucho la música ido a mis conciertos lo mismo el Real al sección de aquellos años que yo tenía artistas como le digo mañana tarde y noche o pendiendo me imagino ahora en cuanto reanudar otra vez pues ésas que es de las cosas que nos metan mano a mano me gustan pero es que luego además en dos sobrinas de dos mucho mi vejiga perdón de dos sobrinos niños hizo vítores no más nombre así margen has dormido carita no saben hablar porque siento estuve una de ellas para Nueva Zelanda dice la ve muy poquito pero la otra que fió pues no te sabe hablar pero te mira ahí te coge de la mano te lleva donde ella quiere yo ahora mismo ilusión y Elía pero vamos yo hablaba de eso de las casualidad

Voz 21 22:04 ver

Voz 20 22:06 de los diecisiete de febrero el porque de lo que Sonsoles me gustaría

Voz 22 22:11 que alguien que sepa de número Logista o qué

Voz 18 22:15 ya estudiado estos temas nos llame Sonsoles

Voz 20 22:18 así comparta algo otras otras experiencias

Voz 18 22:20 en torno a fecha señalada son números que son más que eso más que números no para las personas como es su caso sin duda

Voz 20 22:27 yo me y además porque el supieran algún sitio donde ir a era ya o a personas que están solas las fosas separadas porque yo me quedo sin nadie por Cuba donde ha sido muy claro pero no tengo adónde así que no me importó venir ya te

Voz 18 22:49 Sonsoles muchas gracias por haber llamado cuídense mucho buenas noches

