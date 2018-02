Boletín informativo 04:00 (08/02/2018)

cuatro las tres en Canarias EEUU ha multado con más de trescientos millones de euros al banco holandés Rabobank por operar fondos relacionados con narcotraficantes mexicanos la entidad se ha declarado culpable de obstruir investigaciones sobre lavado de dinero según las autoridades estadounidenses a Radovan ocultó información sobre fondos de los narcos durante casi cinco años la sanción a Román es una de las más grandes impuestas en Estados Unidos por blanqueo de dinero y también esta madrugada ha anunciado la fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela se celebrarán el veintidós de abril la oposición no ha decidido todavía si participarán los comicios el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero que participan en las negociaciones que se están celebrando en la República Dominicana entre los opositores y el Gobierno chavista ha pedido ambas par

en a los independentistas aseguran que llegarán pronto a un acuerdo sobre la investidura pero de momento no hay consenso escuchamos a Elsa Artadi de Junts per Catalunya ya Sergi Sabrià

Voz 1628

02:07

pero priorice la fecha mañana no será puede ser quizá más adelante esto aseguró nos permite tener un acuerdo más amplio mejor que no satisfaga a todos a esa fecha no es el único elemento de discordia también la forma sobre la mesa hay en Cataluña hay dos opciones una doble investidura a una simbólica es de Bruselas y otra efectiva en el Parlament con otro candidato o una reforma exprés de la Ley para poder investir a Puigdemont desde Bélgica muy cuestionada esta última por las filas republicanas que creen que la investidura a distancia es inviable también en la CUP más voces apuestan por elegir a un candidato alternativo si el expresident no puede ser investido los tres grupos siguen negociando por ahora sin límite temporal ya que los letrados del Parlament aún no han llegado a un acuerdo sobre si han ya han empezado a correr los dos meses que tiene la Cámara para encontrar a un presidente o no