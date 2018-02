Hablar por Hablar (09/02/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 han del ocho el pub humo como abocada a mis ideales de problema amigo de colegio y luego hala a juicio pago trajo empatía lo sabe problema Mi pum pum pum a final de mes pensión de alimento

Voz 3 00:39 bueno pues ahora sí hemos hecho muy buen repaso a Picos acaba así que creo que si os parece podemos empezar el programa digamos ha puesto en un aplauso para Koke quien

Voz 0470 01:18 estamos escuchando tuyos Remember The Ramones últimamente hacemos sólo Rius en momentos puntuales las

Voz 4 01:24 Davis bueno cien cien cien cien repito además fueron los invertí casi aquí alguna vez tuvimos la idea de decir Fasi cuatro bueno fue por los Ramón verdad el grupo que empezó a utilizar simbología nazi en plan irónico para el único un poquito facha ese se metido en el personaje el tal aerolínea ya punk rock and roll

Voz 4 01:49 sí yo creo jugó al teatro pero me parece un locutor Good Morning que aquí Beni Enzar el también un doble doble recién Ramone Los Chicho de Nueva York no recuerdo una descripción cortita dos minutos y medio atrás

Voz 2 02:10 pero la balada tenemos venga fuera y no la fusionar

Voz 0470 02:25 a mí también en Eurovisión vale doble para la vida

Voz 3 02:32 moderna es ir al Catastro para cambiar el nombre de Instagram

Voz 0470 02:37 muy buena definición de arroba mirándola y muchas gracias por estar aquí pasar una semana entera como como como en la vendimia muchas veces prevenir un aplauso para Ignatius los reyes más lógica la vida moderna me trae aparejado a la semana final que poco peinados Pablo Palacios Plácido la puta hacer la vida moderna podrán hacerlo en el Palau

Academia Hablar por hablar con Adrián

qué tal muy buenas noches son las dos y seis minutos es la una y seis si nos escucha desde Canarias es el novecientos cinco

en ochocientos el número de teléfono de hablar

hablar

Voz 15 04:29 no hace dos meses parecía que se terminó el amor pero no me lo ha dicho muy bueno yo veía consta Saras a través de del móvil aquí bueno parece ser que ya había un amigo

Voz 0020 04:47 tras más de cuarenta años casados la mujer de Juan Manuel de ha dicho que quiere vivir él sospecha que ha conocido a alguien

Voz 15 04:57 si no mejore día cosa rara Mi yo pues bueno que yo me hago hombre pudiera va Illán pues requería pero parece que no va a verla desde el punto de que en Navidad y me dice que quiere una separación claro yo no entendía nada bueno pues a partir de de eso yo pienso en el móvil que sí que no dejaba el móvil ni a tiro donde iba a ella iban Move lleva la ropa ahí lleva mal móvil no podía aguantar más y me dijo que hablaba con un amigo y yo le dije pues si eso es un amigo tenían el móvil significa no porque te puede hacer daño tocar ahí Javi que que todo

Voz 16 06:02 pues lo propio y lo he pasado muy mal angular hasta que Said Carsa que hay Louis ellas yo no lo echaron ya está en en un apartamento pero

Voz 0020 06:47 sí es tras veinte años cuando José ha descubierto que es él quién quiere vivir pero no junto a su mujer

Voz 0020 08:51 la habría perdido la custodia de sus hijos iba a emprender un cambio de vida desde Suiza hasta Colombia

Voz 18 08:57 yo tengo muchos proyectos porque mi vida fue un poquito difícil sí yo siempre he encontrado mi Mis puestas en mí en mis dificultades esa dirán que que que estoy que estoy viviendo en este momento es que te aquí la cuadrilla de diseños hace un año en Suiza qué palcos denuncias de personas y que después las autoridades Mary quiere dar la claridad de mis hijos vi que es muy difícil porque yo tengo vivir con esta cosa ahora si yo te digo crear otra cosa de maltratos porque estoy soy hiciera pero en este caso yo no quiero hacer nada por que las autoridades se puede decir y hacer las cosas como como lo que era pero

Voz 18 09:55 siempre hay entre las selecciones de adelantar esas di construir algo más porque ahora yo tengo proyectos para para ir a Colombia trabajar y desarrollar

Voz 18 10:15 profesional porque estoy masajista profesional y me gusta mucho este trabajo fue realmente curso que yo uso cuando las cosas pasan bien porque los pacientes me respetan y se basa realmente bien yo yo yo realmente a entradas

será el próximo trece de febrero es el Día Mundial de la Radio durante todo el día las puertas de la Cadena SER estarán abiertas a los oyentes que quieran asistir como público a los diferentes programas también puede venir a hablarporhablar será la madrugada del martes al miércoles eso lo tiene que apuntarse en la web de la Cadena SER para poder hacerlo en nuestras redes sociales por cierto también encontrará el enlace con el formulario que tiene que rellenar todo esto se lo cuento para recordarle el número de teléfono el novecientos cien ochocientos un teléfono gratuito que puede marcar desde cualquier parte del mundo como anoche Laurie lo hacía desde Suiza con el prefijo internacional con el cero cero treinta y cuatro apetece más enviarnos un audio a través de Whats App también tenemos un número seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

esta madrugada es escribir es convertirse murciélago a golpe de tuit pues lo puede hacer a nuestra cuenta de Twitter arroba hablarporhablar Elena Sánchez e Inés Morán en la producción Pablo Arévalo en la dirección técnica bienvenidos a hablar por hablar

Voz 0020 16:23 bueno qué bonitas una siempre la voz de Andrés Suárez en la madrugada de Hablar por hablar Elena Sánchez buenas noches buenas

Voz 19 16:32 coches alguna propuesta como siempre como cada noche lo hacemos una propuesta pueda hablarnos de lo que quiera pero hoy le vamos a hablar del estreno en España de la última película de Clint Eastwood un historia para la que se decantó por el realismo y la naturalidad de los héroes reales que en agosto de dos mil quince detuvieron a un terrorista y evitaron una posible masacre en el interior de un tren que viajaba de Amsterdam a París el realizador encontró este suceso en los periódicos decidió conocerlos en persona para entender qué lleva a alguien a actuar de forma heroica en una situación como esa fruto de este encuentro surge quince diecisiete tren a París con ello queremos preguntarle por los héroes reales conoce a alguien que merezca es terreno este reconocimiento fue usted el protagonista de algún acto heroico

Voz 0020 17:24 Correa les Historias de la realidad que suceden a veces como si fuera una película de ahí la historia de kleenex Burque que hacen ratito además escuchábamos en una de las promesas de nuestras compañeras de La Script Elena actos heroicos héroes de carne y hueso Historias reales

Voz 19 17:43 hay pues no sé qué decirte estoy intentando pensar

Voz 0020 17:46 lo nada en concreto que sí así como seguro que recuerdas una así la cuento muy bueno una que vivimos nosotras dos adelante no llegó a atentar una que recuerda seguro de Un verano cuando llamó una mujer diciendo que seguía recordando a una persona que una vez en un río en Extremadura quiero recordar que era pues ellas estaba ahogando hizo una mujer le tendió la mano y la sacó del río era una niña recuerdo era una niña de cuándo esa historia de exacto entonces esta señora llamó al programa Un verano contó esta historia el rapto cosas que pasan en Panamá drogada de hablarporhablar llamó la mano rescatador que no sé cuantos años después había escuchado el testimonio de esta oyente era canaria y había se había visto reflejada efectivamente coincidía todo las dos recordaban el río el lugar el mes

Voz 19 18:40 pero era porque el padre es reñido esa niña en por intentar salvar a la mujer que no llamo porque era muy pequeñitas entonces puso en peligro su vida al arte

Voz 0020 18:50 pese al final les recordaba por una bronca de su padre efectiva

Voz 19 18:53 en qué historia eso sí que fue

Voz 0020 18:55 que fue un acto heroico y una historia real como la que trata de contar quiénes suben en su nueva película claro entre nosotras hemos vivido muchas hombre a mí me parece muy acto heroico que me aguanté hasta bonito que bonito

Voz 19 19:11 somos todas las minas ya a partir

Voz 33 19:14 a a base de Manás y los técnicos

Voz 19 19:17 que no nos aguantar eh no dice Pablo Arévalo y Borja González acude

Voz 0020 19:27 auto veloz a su encuentro helenas Durántez historias de héroes reales actos heroicos que usted quiera compartir con nosotros que le hayan sucedido usted como una de las partes no como la otra como el que ayuda o el que recibe la ayuda

Voz 4 19:44 Elena muchas gracias ahora

Voz 34 19:47 eh

Voz 0020 19:54 como acto heroico también el de giro Olmedo que acaba de tuitear en nuestra cuenta arroba hablarporhablar estoy ahora mismo en el puerto de la Ragua en Granada a once bajo cero trabajando

Voz 19 20:07 un héroe anónimo pero con nombre este tiene nombre ya giro giro Olmedo

Voz 35 20:12 no

Voz 0020 20:20 Pokemon escribe mi héroe fue mi padre me salvó de morir ahogado en una ocasión cuando yo ya había perdido el conocimiento y estaba tragando agua ah el novecientos cien ochocientos Begoña desde Bilbao buenas noches

Voz 10 20:51 qué tal Begoña si él estaba dormida deberían ser una llamada de su compañera

Voz 0020 21:03 lo sentimos pero no Begoña

Voz 10 21:06 en clase porque llevo muchos años siendo oyente de Hablar por hablar ocasionalmente cuando me despierto es misión me pongo la radio en la Cadena SER porque son programa las músicas que decís las voces de los siguientes entrenadores a lo largo de tantos años no me relajan en la ocasión de comenté mi médico digo yo no no tuvo ninguna pastilla para dormir mi no sé si será una rareza cuando me despierto por la razón que sea mi somnífero es volver a poner reaviven no porque sea aburrida sino porque me relaja me me me gasto en pilas su montó vuelvo a dormir pero ayer sentir el impulso de llamar porque me conmovió la desesperas cuando no desesperación la voz a punto de quebrarse de Tony el camionero que que estaba pues no sé cómo decirlo no yo realmente en él me conmovió que había descubierto que la mujer que Vitoria para que él había estado dos años

Voz 0020 22:26 sí

Voz 10 22:27 pues le había traicionado con las redes sociales si yo justo este fin de semana había leído el libro de Enric Puig Puniet no lo conocía ese pero lo viendo la librería me llamó la atención el título Garrán adicción

Voz 0020 22:47 la gran adicción como sí

Voz 10 22:50 porque vivir sin entender sin Internet no aislarse del mundo este profesores filósofo de la Universidad de Cataluña y entrevista en el libro allí tres personas diez diría eso tampoco son familia son personas que se han desconectado de Internet de las redes sociales y todas tiene una característica común son milenios de treinta años para abajo que han estado involucrados en las redes por temas profesionales como bueno pues porque son activos digitales cualquier persona de treinta años llega un momento que descubren que vivir que lo que se les está robando su vida como seres humanos yo considero que es interesantísimo se libros de leer o años preocupada con el tema de cómo se enganchan los adolescentes soy reservará lo difícil que resulta nadie mantener la atención pues porque se han vuelto a Lugo dos inquietos si ningún deslumbrados con la pantalla pero luego no solamente los adolescentes y los adultos también pues el otro señor José que yo quedo que él mismo decía que Cebit mente casado veinte años y un día por aburrimiento se mete en las redes por su puesto que es la buena gente pero lo que hace que un hombre felizmente casado o una mujer si el pasado emparejado di busque en las redes más se subiera hecha por si tienes a la persona lado propone un viaje no sé quizás allí estaba más que cuando hable con su compañera no pero me parece que estamos perdiendo el la capacidad eso de luchar por ordenar no era la persona que tienen al lado por compartir con cualquier persona lo que piensas el la calidez y la voz humana ahora mismo tenemos de todo el mundo tarifa plana en los teléfonos yo lo tengo sapos la gente no sabe si lo que te pierdes pero si es gratis digo sí ya sé ya sé lo que me pierdo me pierdo a veces el silencio conmigo mismo así me se me apunta era el placer de esa con el libro y que en Piti dicho con la persona con la que estás basó un restaurante Yves a todo el mundo con el teléfono móvil encima no

Voz 0020 25:37 es verdad

Voz 10 25:38 eh a ver deja el teléfono esas dos horas que va a estar con esas personas luego ya te llagas en las redes las seres humanos hemos vivido han ido a tecnología que a mi me parece que a nivel profesional hay profesiones en las que la necesitan y terminó con la parte humana si a mí me llamó una amiga

Voz 9 26:02 por el negocio

Voz 10 26:04 existe agriada emoticonos viva a bailar flamenco sí pero lo mismo importancia de la boda y la prueba es que todos los que nos gusta la radio yo creo que nos encontramos porque él hubo los libre esa voz no le le ponemos cara yo no sé cuál es la cara de Karim yo con hecho muy bien años recuerdo a partir un programa por la noche como hija Ontiveros puede ser

Voz 0020 26:41 puede se ríe usted si usted de su enfermedad

Voz 10 26:45 no con ocho años o doce o catorce en mi adolescencia mi madre soy yo estaba haciendo deberes y me encantaba que ya vuelve a que el hombre a lo largo de mi vida las luces dice mucho de cómo se San Pedro si es así potente una prepotente si es humilde Radío yo creo que ese poder no

Voz 0020 27:12 sí desde luego Begoña y es verdad lo que dice no es lo mismo hablar con alguien aunque sea por teléfono no que enviar mensajes escritos claro

Voz 10 27:23 y al final pues ahí es por eso que la señora también andaluzas que fueron una serie testimonios la señor andaluz que en más de cien yo como soy andaluza me cogió el toro por los cuernos y fui y me presente donde él sí lo ojo los comentarios que la gente ha pues si mi buscas y mira lo que encuentras lo que lo querías yo creo que no es muy muy cuestiones de de que una persona desconfíe de la otra o a mí no se me ocurriría jamás mira el hombre fue uno de mi de mi pareja y tengo pareja no vivimos juntos pero no acepta que él tiene su guasa sí hizo Armin de sus amigos y demás pero yo me respeta que yo no hubiera tenerlo pero nos llamamos cuando nos apetece pese oír la voz y el otro día a las siete y media de la mañana dos me estaba vistiendo y tú por lo hicieron al que mejor a él fue una sorpresa Vargas Llosa podré no nos lo que hacemos normalmente oir su voz ese día es la mía e incluso lo mismo que yo creo que estamos pensando que estamos muy muy muy muy hiper conectado como los que viene y fuera las solidario y sin embargo la gente sigue sintiendo la soledad aunque tengan agua a veces el que una persona que que su tiempo o vida o hablar contigo me da pena eso que estemos pensando que ahí en ese mundo de las redes sociales visita otra persona maravillosa y entonces eso por aburrimiento como decía Jose se creó un perfil social si un bebe y sabía que estaba aburrido Si hubiera roto la cabeza pensando sea su mujer no le gustaba la poesía pues buen de la red social buscar un poeta no Neruda o aquí sí hay cupiera malo el poema que a su mujer le habría emocionado completo seguro

Voz 0020 29:39 no no no para nada es verdad Begoña que reflexionando un poco sobre sobre todo lo que dice usted además conectando un poco la la parte personal el tema de las parejas también con el tema de los alumnos entiendo que tiene usted la sensación Begoña de que en estos tiempos que corren que es una sensación que tenemos muchos todos estamos haciendo varias cosas a la vez

Voz 10 30:02 porque como estamos mirando el teléfono

Voz 0020 30:04 desde un mensaje mirando una red social mientras estamos delante como un amigo con nuestra pareja con una persona claro al final estamos muy centrados creyendo unos que estamos muy conectados

Voz 10 30:21 allí a su compañera yo lo que me estaba que hace ya pues a mí me dio así decidido de de las personajes que yo admiro es Gandhi no quería hablaba de la resistencia pasiva bueno pues yo mi instituto mi resistencia pasiva este sí a veces su compañero o una compañera en las salas de profesores de hoy estimando correo lo he ido igual no voy a leer yo porque me tienes aquí cuenta apeló sacamos un café de la máquina yo leemos lo comentamos es que él

Voz 0020 30:59 Cívica pasiva me gusta sí sí

Voz 10 31:02 que a Prats trabajos en los que realmente sea necesario ellos no hay sitio estamos muchas horas de las horas lectivas estás con los alumnos pero luego igual entre clase y clase te toca estar una hora que no está libre y estás en la sala de profesores es que es curioso oye que has leído pues no no yo no voy a leer dime no porque aquí no se esa calidez humana del contacto no yo creo que no nos damos cuenta hace años un libro que me impacto

Voz 0020 31:41 como como hito

Voz 10 31:42 claro Momo descubre que los hombres grises están robando el tiempo a la gente feliz de su pueblo no entonces no existía de las redes sociales pero ya no hay que una reflexión de que el tiempo también tiene que ser para compartirlo para celebrar una cena baile unas risas ahora yo veo que no estamos los hombres grises ese ese esa sensación de que que está a tu lado no es tan interesante como el que podrías encontrar en una red social no

Voz 0020 32:16 es ordenar parece que que siempre lo que estamos haciendo aquí va en contraposición a lo que nos estamos perdiendo allí

Voz 10 32:26 sí me eso que una adolescente se esté deslumbrando eh y que realmente pues lo que vimos que es común el riesgo de que un adolescente piensen que está hablando con otro adolescente insta hablando con un adulto

Voz 0020 32:42 sí pero verso no

Voz 10 32:45 pero es que personas adultas hechas y maduras aquí en Bilbao tenemos un metro maravilloso fantástico y a veces muy de ir muy me siento y observaba todo detuvieron José edades personas de la tercera todo el mundo pantalla nadie veía levanta los ojos hice tropieza con tu mirada no sé que abordan lo me angustia para las nada pero me preocupa que no nos estamos dando cuenta en este libro que yo he dicho este señor es su nombre mejor más en la contraportada del libro su estética es un hombre joven vivió creo culpa mía como filósofo en el libro eh plantea que debiéramos saber quién está detrás de todo este montaje que no existan me tiende tan importante para ir Humala Esther en el comercio online todas las puestos de trabajo que al final Amazon se está convirtiendo porque son el monstruo de las ventas online y cuántos puestos de trabajo van a desaparecer inconscientemente nosotros pues eso hay un testimonio así personas que que sean desconectan habla de una agencia de viajes algo tan pensemos que todos los viajes son más baratos y los compramos en Internet pues cuando decide desconectarse una agencias de viaje es pequeñita con ojalá ampliada al final en ese trato humano pues ahora es ampliada cuando sabe que hay un viaje que le puede interesar le llama sea el contacto humano que es lo que nos está robando estoy este nuevo sistema de vida

Voz 0020 34:48 Begoña ni entiendo también con lo que decía antes de que eso estoy profesora que los alumnos claro se han convertido en personas muy inquietas entiendo también que se han convertido en personas que están acostumbradas a recibir la información en pequeñas dosis tremendamente variada como se encuentra en Internet entonces entiendo que la labor de los profesores hoy en día es si cabe más compleja

Voz 10 35:13 si yo les digo que me todos los dígame ha preocupado si habría ciertamente empiece a pensar por ellos mismos eran críticos incluso yo les digo con lo que yo sigo con lo que os dicen vuestros padres con lo que os dice alguien de gustos me tomo porque al final sirve humano la maravilla es aprender a pensar por nosotros mismos no pues hoy en día ayer todavía se lo yo a uno de mis grupos Figo no os creáis tuvo lo que dicen en pantalla

Voz 0020 35:46 claro

Voz 10 35:46 la información fue es que ver de dónde viene digo porque en la Wikipedia cualquier persona puede escribir o un globo lo que crea lo último que he descubierto es que por un grupo que se está planteando de nuevo que la tierra es plana

Voz 0020 36:03 así

Voz 10 36:04 claro yo les digo pues lo hice eso como ya está escrito Turney ya es verdad absoluta no sé todo lo que vais a le veo la pantalla esquí leído que dicen tal cosa digo quién lo dice una persona o un premio Nobel él tiene una madurez intelectual y una trayectoria que su pensamiento nos ilumina a los demás pero lo que ha escrito Pepita Pérez pues puede ser una verdad universal para esa persona pero no sólo la verdad que tengamos que seguir como borregos

Voz 0020 36:40 Juan

Voz 10 36:41 para ellos la pantalla es Dios seudo enseñarles a a utilizar un nuevo criterio lo que ven lo lo que les dicen que si es difícil pero así todo lo hago fumada deciden enganchando a él un buen profesor hay que tener pasión por lo que por lo que me por lo que cuenta y luego con una sonrisa con una el criterio de la autoridad nos impone con con unos hacían antes yo estar pero la autoridad que la de de que ellos viven de que realmente lo que dice se lo dije con el alma con el coraje y qué crees en ello mucho sí que veo que muchas veces yo les digo bueno esto que os voy a contar es culturilla general e intentar me necesita escultura sí sí es ver las caritas con sus catorce quince años que igual de duras y si les llevas al corazón te escucho a la voz humana tiene una potencia de de conmover au de atraer que afortunadamente con mucho quien inventó un aparato como como sonar todas las pantallas estas otra de las cosas que yo a veces con compañeros lo compañeras mías cuando dice no yo no tengo que educar y eso tengo que transmití mi asignatura entonces yo siempre digo entonces ese veremos como procesión no transmitir y hasta el ordenador humanidad eso sólo los valores mirarnos es sí

Voz 9 38:38 un una chapa

Voz 0020 38:40 no al revés está dando usted una master class Begoña la cual le agradecemos muchísimo

Voz 10 38:47 bueno pues a las personas que tienen una relación a mí me conmovió el hombre Éste por su desesperanza desesperación vamos su desilusión

Voz 0020 39:02 si el total

Voz 10 39:03 eh se sentía traicionado esa persona había estado con él por interés de encima hecho descubrir que mientras él estaba trabajando para ayudarla económicamente ya estaba jugando con otras personas no

Voz 0020 39:19 pues Begoña ha sido un placer conocerla muchísimas gracias por haber llamado

Voz 10 39:23 estoy una oyente de Hablar por hablar un oyente ocasional

Voz 0020 39:30 muchísimas gracias me encantaba M

Voz 10 39:32 varios

Voz 0020 39:33 yo mismo me encantado escucharla y me han encantado lo que ha dicho que utiliza la radio como somnífero

Voz 10 39:40 sí sí pero no porque me aburra porque me relaja muchísimo a veces me conmueven los testimonios aprendo mucho de muchas personas

Voz 0020 39:51 un placer Begoña lo mismo buenas noches

Voz 0020 40:05 Del Nido acaba de escribir Miguel Ángel Martín en Twitter me ocurre lo mismo que a Begoña cuando libro e intento dormir a estas horas las radios algo así como mi de hace pan me relaja y me abstrae de los problemas del día que Fonte que regulan por mi cabeza dice Si me desvelo nueva dosis de días sepa hijo sueño rápidamente

Voz 0020 41:13 novecientos cien ochocientos Conchita desde Madrid buenas noches

Voz 38 41:17 hola buenas noches Adriana me encanta hablar contigo qué tal cómo estáis saludarla con éxito

Voz 1316 41:24 buenas noches que como siempre enhorabuena por vuestro programa que me hace y siempre todas las noches estar un rato agradable y poder conciliar el sueño

Voz 38 41:34 por el tema de esta no

Voz 1316 41:36 que de los y entre comillas uno entre comillas pero bueno creo que en este caso no están entre comillas bueno sucedió como en el año setenta y tres hizo mi hija la operaron de esas que entonces era muy los médicos eran muy partidarios enseguida pero también realities no operaron lo tenía faltaba poquito para cumplir dos años la operaron de amigdalitis bueno pues ella sobrero pero no hablaban no quería comer ya me llamó el mito no que tiene que comer que ya está noche que Fene qué tal bueno pues se toma unas orbita de la hermana queríamos huevos revueltos hubo revuelto yo creí tengo un poquito y dijo que ya no quería más bueno al cabo de un rato pues que que yo pusimos la fuimos a poner los pijamas cogía la mayoría cogió a la pequeña a la que habían operado y al meterle apartado bajo el pijama Jobbik y Togo así como que no que abrió la boca y tenía el huevo ahí con lo cual no se había tragado el trocito de huevo lo tenían la boca y al volver a la al volcar la se le fue para dentro del huevo bueno pues claro como la habían operado no se me me en ese momento no se me ocurrió meterle los dedos no porque tiene irritado era se exhibía en mal me fui a la cocina para coger un vasito de agua que bebieron cuando llegue la niña estaba morada en Quintos de segundo las piernas los brazos la cara estaba perdió con la cimiento yo me quedé paralizada informa a gritos Juan Juan a mi marido y yo le hizo la respiración boca boca y poco a poco sacó el huevo

Voz 38 43:17 el trozo de hueso la niña de momento

Voz 1316 43:20 yo solamente lo primero que hizo fue acariciar la cara del padre fíjate qué cosa más más esto lo bueno pues me había acordado de la otra pobre que estaba llorando como una desesperada porque tiene llegar se llevan diez meses y medio

Voz 38 43:34 de la mayor a las segundas llevan meses

Voz 1316 43:37 si hay un bueno pues en ese momento claro yo llamé a urgencias tal y me dijeron bueno pues traerla para acá porque porque ha habido unos momentos que no ha tenido oxígeno en el si nos harían las consecuencias de la niña seguía bueno a las trece y cuatro horas tenía todavía las piernas moradas fija

Voz 38 43:55 sí que que que que rapidez no

Voz 0020 43:57 sus bueno no te lo puedes imaginar

Voz 1316 44:00 la trata que yo he tenido en la tarta mayor unos cincuenta y tantos años que él había visto nacer bueno dándose cabezazos por el pasillo me cargaba la niña le mata aún no sé que unas dunas cosas trágicas total bueno hice efectivamente no somos urgencia aparentemente estaba bien eso sí luego le quedó un tema psicológico que todas las noches por la noche se levantaba a la cama nuestra miedo decía tengo miedo ese comprende que psicológicamente se quedó ella traumatizada no sabía en nada no me decía Tengo miedo de haberme trata ni nada me decía tengo miedo tengo miedo solamente me decía tengo miedo pero bueno gracias a Dios aquello aquello pasó pasó oí cómo con muy buen resultado

Voz 38 44:46 así que bueno pues esa es lo que quería quería no quieran Conchita

Voz 1316 44:53 tremendo y a mí me pasó hace cinco seis años que no fue lo mismo pero yo estaba en un bar en Sevilla en Semana Santa Domingo de Ramos estaba hablando SMC con mucha frecuencia no se me dijo le heló torneo que era una cuestión nerviosa se me cierra la epizootia entonces no mientras la INE homenaje hacia una hubo hijos había tomado un trocito de Mohamed Se me quedo ahí entonces tragaba y no podía tragar y una señora que que la Premier vino a ayudarme me intentó hacer el tema este de Apple

Voz 38 45:26 parte por detrás la cartel la obra

Voz 1316 45:31 yo del del golpe que me pegó tan fuerte claro es repulse la mojama y todo pero es que me rompió dos cosillas no como barbaridad un dolor como no te lo puedes ni imaginar que yo deje de momento de que esto porque es gente como osteoporosis y claro cuando aquella manera sin avisar Boon hizo aquello dice sentí el danos digo hice

Voz 38 45:55 el ICAC diseñar ideas que ya está

Voz 1316 45:59 nada de ahí a urgencias Semana Santa aliento

Voz 38 46:03 no me tuve que venir para Madí con el dolor que me hemofilia la pobre mujer ahí los siendo de unos Harold de dos de los podido

Voz 1316 46:10 bueno vale ya

Voz 38 46:13 dame la primera papilla por eso de Diego muchas veces idea de pero

Voz 1316 46:22 pero oiga bonita solamente era eso sí desearos

Voz 38 46:25 la feliz noche de volver a hablar con vosotras e igualmente caricias son muy fuerte todas para todos adiós hasta luego

Voz 0020 47:01 hola María buenas noches desde Málaga

Voz 9 47:03 hola buenas noches qué tal me han incluyen a ayer estuve escuchando de las parejas veo esto esos señores que le sus parejas lo deja claro personalmente creo que cuando buscaba en otro sitio es porque en casa la cosa va mal sí que es dejado duele mucho más del que deja todo pasa por experiencia todo pasa mi mi mi cosas porque me he separado estuve un tiempo recluida no quise saber de nada terminen Mis amigas a habré ten fe conoce dejen tensa bueno venga allá voy me encuentro con personas encantadoras tanto hombres como mujeres me encuentro de los que aquí Él lo que quiere ya está no encuentro personas que vivo muy atrás me quedé yo o aquí está pasando algo pues hay gente que te pones hablar comentar Cos y de repente te treta de tratan como a ver como digo esto

Voz 1316 48:34 como si tuviese así

Voz 9 48:36 treinta años usted conoce de nada me explico es quiero estar contigo te voy a hacer la comida la cara de pago la factura a ver si no me conoces nada llevo tres días hablando con digo buenas noches veo buenas tardes ya está que yo soy la rara a mí esto muy desesperados están o no sé cómo tomarlo no yo me quedo a ver tengo cuarenta y seis años eh que tampoco tengo choca a ver es que no sé cómo explicarlo

Voz 0020 49:30 qué le parece a usted que cuando uno se deja engatusar de esas maneras es bastante evidente no está siendo usado

Voz 9 49:40 sí pero aparte si es que no me conocen de nada yo se lo hoy por ejemplo a uno lo bloquea el final no porque es que el intentan hacerse pasar por tanto da por mala por egoísta que no sé apreciar los bueno no que él me ponen a mis pies El Mundo y lo rechazo pero vamos a ver si no me conoces de nada tú con él tarde diciendo esto estas cosas y otra vez porque se habla desagradecida porque no sé valorar lo bueno no no te te y un roble más realmente no estoy dando cuenta y ojo que que hay gente las redes muy agradable para mí las redes pues una tabla de salvación no pero casi casi porque había entrado tras la separación es un poso eso sí salida

Voz 0020 50:48 fue uno separación complicada

Voz 9 50:50 era algo en la actualidad trae y mensaje de trabajo hija ideas y no quiso saber nada pues fue una puerta bien agradable pero lo que yo estoy dando vueltas aunque no sé así porque hay personas de aquí del pueblo no quiero quedar con ellos ni de coña porque eso el acuerdo de la casa a lo mejor hablando o mi forma de hablar de explicarle estoy transmitiendo cosas que no son porque se era amable educada es haré transmitiendo cosas que no son

Voz 0020 51:45 lo mejor también es que en las redes también hay personas que van a lo que van independientemente de lo que les digan los otros

Voz 9 51:55 sí eso fue lo que digo bueno eso te te hacen la pelota para querer lo que quiere puede ser pero qué manera más tonto de marear la perdiz no

Voz 0020 52:06 todo mi trabajo

Voz 9 52:09 sí yo poco pero yo primero que digo el pasos de arroyos a ver es que no ir y después que dado muy intenten que no lo coges si quedar como como Tony Darrell no

Voz 0020 52:24 ya

Voz 9 52:25 te digo a ver que no me hace dudar que sé quién soy se lo que tengo que hacer pero digo si era algo que no es porque el que el que hoy tuvo que bloquear

Voz 0020 52:44 porque fue qué

Voz 9 52:47 ahí se tengo ganas de estar contigo de abrazar le digo fulanito te has equivocado te repito que que yo tome voy contigo no hay nada aparte soy yo soy muy clara hablando eso no es él porque tú lo sabes tú nunca has estado con un hombre que te quiera

Voz 0020 53:12 venga

Voz 9 53:16 digo mira lo que te digo que te vaya todo muy bien por el hecho decir que estas que llevas tiempo quede quién quería una relación porque juega unos que yo escogí quizá demasiado yo ahora me está costando pero bueno

Voz 0020 53:39 ha ha quedado con alguna de estas personas que conoció en las redes sociales uno

Voz 9 53:45 uno como como que he cogido tres autobuses por si acaso para volver a mi casa tres autobuses dentro pero por por eso dice estuvieron mira no se desconfía a la porque dar tomar un café la desconfianza siempre te queda el cuerpo de una mala se partido

Voz 0020 54:14 ya bueno

Voz 9 54:16 me voy a tocar las hoy pues claro bueno tenéis es que tú eres muy guapa hombre gracias estuco galés con buenos ojos tú lo que necesitas es un nombre a tu lado que sepa de las cosas que no tienes que trabajar yo sabes a ver yo venido tuvo un café no que la vida es tu vida espero un segundito que vengo ahora cogía el autobús me su Vianés y miro estar esperando eh porque no vuelto

Voz 0020 54:57 Pokemon dice en Twitter que tomar café es muchas cosas menos tomar café dice que es el eufemismo virtual por excelencia

Voz 9 55:13 pero sí tomar un café es ver algo malo o dar pie a algo es conocer es volver a lo que decían las ahí dio era anterior intentar relacionar se tener comunicación creo a lo mejor no soy yo la que evocada eso es es verdad ahí a mi amiga le decía mira te voy vuelvo a mi mundo no quiso verde de nada mal y es verdad que hay momentos pues que echas de menos no tener con quién hablar de la soledad es muy mala pero qué dices mira déjame como estoy

Voz 0020 56:01 escribe Manuel que el problema es que hay gente no sólo en las redes sociales sino en todas partes que se creen que después de un hola y de una cara sonriente ya lo tienen todo hecho y que tienen derecho a todo

Voz 38 56:16 sí sí yo estaba ahora trabajarlo vivir dándoles

Voz 9 56:20 citas

Voz 38 56:22 bueno pues tendré que volver a ser un óvulo lo que no que no dio

Voz 0020 56:29 una guía a ver si a ver si aparece alguien que merezca la pena lo tenemos que dejar aquí muchísimas gracias desde luego que merece la pena usted así que ya se tiene a sí misma para empezar no está mal gracias María novecientos cien ochocientos ahora mismo Ana corbata en el resto de compañeros de informativos