Hablar por Hablar (09/02/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 0020 03:50 la gallega SES ya tiene fechas para su gira dos mil dieciocho REAF mirando a condición entre las que se encuentran varias ciudades Galicia también Madrid Barcelona sino no la conoce sino la escuchado además de esta canción hay muchas más hágalo por cierto aprovechando que tenemos esta canción tan bonita podemos dedicársela a alguien podemos dedicársela a Jose desde Tenerife a nuestro oyente X Files también lo puede encontrar en Twitter y en Facebook no se escucha cada noche Nos llama muchas madrugadas y hoy es su día así que Jose felicidades de parte del equipo de Hablar por hablar al novecientos cien ochocientos Inmaculada desde Talavera buenas noches

Voz 7 04:33 hola buenas noches Adriana

Voz 8 04:36 está siempre me cogen para tomar nota es puedo hablar contigo directamente Inmaculada muchas gracias por llamar bueno

Voz 7 04:46 no era para decir a nuestros superhéroes

Voz 8 04:53 sí tengo

Voz 7 04:56 una superhéroe muy especial que es mi hija yo hace unos años sufría cáncer guardarlo cuerdas vamos a entrar no era esperable porque está muy es muy difícil de operario podría perder el hablar yo soy maestra entonces mi mi mi tratamiento a base de quimio muy muy especiales mantendrá y fue años de tratamiento bastante intensiva es muy duro que no admita el tratamiento a pesar de todo volvía a aparecer otro buen era como una lucha sin tregua y o momento en que yo pues me cansé mucho sí sí tirar la toalla ahí dije que no quería seguir con el tratamiento que ella está muy cansada no podía más bueno pues lo comenté a mi marido lo bueno ellos dijeran por favor piensa lo piensa lo que hay que seguir adelante tiene que intentarlo muy empecinado eh no está muy agotada que que no podía más que que quitaban desapareció una parece otro y era por la mañana me vieja con catorce quince años vine no puede hablar conmigo contigo Elía digamos hija o no quieres hablar conmigo las veces que tú te has dado cuenta una porque me ha dicho que no quiere seguir con el tratamiento para índice en no si es que en el tratamiento te maridajes y tú te mueres yo me quedo eres no es una madre no entenderé alguien que me acompañan Lear mañana a casarme que pueda conocer mis hijos que pueda acompañarme estudios y no sé nada tú te libras de tu sufrimiento pero me dejara a mí un gran sufrimiento entonces eso tengo era el mismo

Voz 0020 08:05 vaya palabras Inmaculada de una hija de una hija adolescente

Voz 7 08:12 fue en este caso creo que ya fue más madura mucho más madura que yo me dio toda una lección de vida y toda una lección de yo entonces se Nairo

Voz 0020 08:30 nuestra

Voz 7 08:34 no tengo que luchar tengo que luchar de verdad porque llevas razón si juegas tenía otra tengo otra más pequeñito sí que merece una más y se merecen que yo iba a salir de este agujero por por integran heroína es ella

Voz 0020 09:02 cuántos años han pasado

Voz 7 09:04 pues cuatro años como soy yo bien y no me quedaron muchas secuelas acabo de pasar por una operación que ligado quedó muy dañado y me han tenido que quitar uno a uno y parte del otro estoy de reposo sale y gracias a ella por eso has de ir hablado pero tenía que hacerlo mi pequeño homenaje pequeña

Voz 0020 09:47 ella como está inmaculada

Voz 7 09:55 qué pena no tengo palabras para describir la vida ha tratado mal porque abusos sexuales hermanastro la sala limpia evitaran transparente tuvo que pasar pues

Voz 9 10:35 a veces carrilero justa y las personas

Voz 7 10:39 más limpias y más buena pasan por momentos complicados al poco tiempo de salir empezó a entrar en una tristeza pensamos que era pues todos lo enfermedad no

Voz 9 11:12 pero terminó contando si termino contándolo claro no puedo más

Voz 7 11:23 bueno gracias a Dios hoy pues se ha hecho justicia buenas que tiene dieciocho años base diecinueve sí sí está superando muchas cosas es un ejemplo muy decente valentía de fortaleza de

Voz 9 12:01 maravillosas para ella verdad impresionan

Voz 0020 12:12 cómo se llama ella se lo quiere contar Inmaculada cómo se llama

Voz 9 12:19 semana valiente hombre Iberia estudiando no es más

Voz 7 12:26 bueno Gemma tuvo que año primera ha hecho ha hecho una feria de enfermería sí ahí bueno hacer Enfermería porque además es que su pasión es ayudar a la gente

Voz 0020 12:59 desde luego que es Genma la Valente

Voz 7 13:06 yo creo que haya más que son curas y no es porque sea mía sonaron esas sí sí yo va más

Voz 9 13:26 más que orgullo frío

Voz 7 13:29 huido total pero cuando sucedió esos abusos sexuales

Voz 8 13:36 creo que

Voz 7 13:36 que me volví a lo que había salvado yo tenía que salvar cada

Voz 0020 13:47 pero lo gestionaron bien y lo gestionan rápido por lo que entiendo no Inmaculada

Voz 7 13:52 se me buena suerte tenemos mi enamorada maravillosa tenemos mucha ayuda de psicólogos y psiquiatras de cara mucho con ella porque además es que se hace querer

Voz 9 14:11 sí tuvieron que denunciarlo entiende sí que es mayor de edad del le dobla la edad era en La Valeta

Voz 7 14:45 feo y no diría eso

Voz 8 14:48 pero también es gestionar las cosas bien

Voz 7 14:52 ya cuando veía que era impensable pues es cuando ya todo lo que todo su miedo porque vamos a que sí

Voz 9 15:08 Hariri así es lo que está pasando

Voz 7 15:23 pero bueno la vida ahí sí yo creo que está destinada Martín

Voz 0020 15:38 hay una oyente Inmaculada que se llama Cuca Loli que ha escrito en Twitter Gema la Valiente fiel retrato de su mamá

Voz 7 15:52 yo he intentado siempre transmitir todo lo mejor que he podido a mis hijos y de momento no me puedo quejar ninguno de ellos son personas con unos enormes valores que creo que hoy en día están

Voz 0020 16:22 hay otro oyente Miguel Ángel Martín que dice ha engendrado tu gran heroína eres una persona muy afortunada Inmaculada impresionante testimonio mi enhorabuena a ambas a Gemma Inmaculada dos luchadoras

Voz 7 16:39 muchísimas gracias por traer cosas hermosas que están diciendo porque sí que es verdad que es una heroína verdad no quiero a rabiar di como quiero a su hermano hoy sí sé cómo explicar yo ha sido una luchadora ella nació prematura Char creo que ha sido una lucha siempre espero que la vida de aquí en adelante la trate bien porque se lo merece

Voz 0020 17:32 tanto que si Inmaculada me voy a despedir con una frase de Pokemon dice la llamada de Inmaculada demuestra la verdadera definición y el valor de lo que se entiende por familia es que pase lo que pase siempre están ahí

Voz 8 17:50 esto Inmaculada un abrazo grande de verdad es un abrazo enorme para todos

Voz 7 17:58 pasa porque para todos ir uno especial para tía Adriana porque me encanta

Voz 0020 18:05 Inmaculada muchas gracias sobre todo por la generosidad de haber contado tanto gracias

Voz 8 18:10 gracias a que sigan mi igualmente buenas noches buenas noches

Voz 10 18:27 a mí que peso Horatio

Voz 10 18:35 son lo no

Voz 10 18:42 Lin no Tom

Voz 10 18:48 le vaya bien

Voz 11 18:52 yo hay medio ayer a creo que en en su propio equipo

Voz 10 19:14 que sitúa

Voz 1 19:17 Adriana Mourelos Hablar por hablar le le bien

Voz 12 19:22 no soy yo

Voz 10 19:35 eh inquiere venda

Voz 10 19:46 debido FETE lleva mes y medio

Voz 11 20:03 no diré que depende devolvió que se extiende y se venda

Voz 10 20:12 dedo el que Jacques Chirac sin duda

Voz 0020 20:17 hola Naiara desde Bilbao buenas noches

Voz 14 20:20 hola buenas noches sobre qué tal mi Adriana ciertos festones de personas que hemos estado escucho mi lo primero que necesite es veces que cobra Feli que ayer en una noche como no emisora para escuchar un partido

Voz 15 20:47 vale

Voz 14 20:48 que es el Valencia controlers contra ir por agotamiento pues me quedo dormido sin acabar pero dio la casualidad que mi emisora de radio se dio funcionando dormido el crédito uno después que metió a diablo con un programa que numero de dijimos con unos personas que mejore el testimonio de de la profesora del testimonio de dolor ahora mismo estoy impresionado alucinado

Voz 15 21:31 adiós por favor que siga ves todos todos los días

Voz 14 21:40 existiendo por somos como las que acabo de conocer ni quince veinte minutos que llevo despierto le doy gracias a la viga por haberme despertado en estos momentos en una situación en la que yo me encuentro en uno estoy donde estoy y soy hitos y medio que está conmigo

Voz 0020 22:07 los entró mía

Voz 14 22:09 ha sido todo todo todo todo para mí bueno lo llego una manera más injusto porque no sabíamos que estaba balón fue acompañado a mi padre a mi mamá para el hospital con suerte son persona ella lo empecé a mirar conmigo

Voz 15 22:38 sí

Voz 14 22:39 el pues me veía no hubo Moi me dijo voy corriendo que que hay algo

Voz 15 22:47 no está líder

Voz 14 22:50 sí estuve hablando con los que iba emoción más que decir que lo sentía mucho pero que sabía que equivocado de pacientes que no era mi papá nos encontramos con un bulto estaba tocando un tumor y en poco tiempo Dimas

Voz 7 23:15 sí

Voz 15 23:16 se lo llevó ha sido muy ni reflejo y espejo todo que tengo interiormente

Voz 14 23:29 cero de él

Voz 15 23:32 me gustaría tener que ahora mismo hombre no está escuchando Siglo leyó

Voz 14 23:40 con mi hijo

Voz 15 23:42 Cantabria de veces que no no me lo acabo de tal

Voz 14 23:49 pero bueno hay que hay que seguir Matías adiós que tuvo cosas maravillosas a mi lado tengo dos hijos que no debería valer su personalidad como mucha gente me dice mi madre mía con los sueños creaciones y puedo decir que tiene estos nietos los tres chicos los hemos quedado con la pelo no tener una niña porque los Sunde son de la mayor el mayor de todos en mi corazón porque es el que ha estado con nosotros Ferrer que cuando estás dentro de te civil así que en el hombro y te dices estoy aquí es el que sale bien te adulto cuando te tiene que

Voz 15 24:48 todos ellos hay que seguir y luego quería también hacer una petición en antena las siguientes que por favor uno en periodos no entre lo siento en termos valorar a ver que estamos redondo

Voz 14 25:19 acabamos de las dos de toda la puedo sociales pero que los valores su primero no pudo estorbo presumió en una resolución diciendo que estaba felizmente casado pero yo soy producto de Facebook crecer ilegales que esta baja aunque defendiendo quieren ciudadano quedo pero luego siempre utiliza lo mismo otros dijo que escribió mi mujer que quiero con locura tenemos a coger un diccionario por favor si esos palabras que decimos con tanta facilidad vamos a buscar cosas tan significado de ellos ahora mismo se cogen se dice te quiero duros guapísima es producto oímos Rajoy tenso al aire y luego es muy fácil coger la culpa para personas diferentes

Voz 15 26:35 sí

Voz 14 26:37 la vecina Fede emite todos tienen culpa cada uno lo vimos que hacer lectura interior nuestra a ver qué es lo que está pasando muchas voces luego lo mismo pero un país que no coge la vida me hace un salto para atrás que volvemos a los tiempos en los que por lo menos las cosas existió porque tenía que existir a lo que decía esta señora o que leer un libro sé pero ahora se lleva en el bolsillo una ningún porque es que como tengo mucho dinero me lo compro pero no solamente porque mute es que para que cuando vayan del metro todo enfrente vea que me poder adquisitivo me deja tener Iphone Facebook es lo que otros de los mejores no se puede ir siempre es que yo soy el más grande pero luego por dentro interiormente estoy cogido o yo creo que muchas de las cosas que están pasando es debido a ir es como dos niños sea desde desde chiquitines sabes empezamos a dónde meter en un puede que no les hacemos valorar ni nada yo me acuerdo en concreto unido con mi hijo que de repente me dice que vamos es que tenemos que pedir pero lo henchidos de año leísteis y hondos fijado fui a Afellay leen bueno porque me dicen es que mis amigos trasfondo a pedir que todos vamos a ver vamos a hablar se dice vino como dijo que estoy pensando comprar o pedir la predisposición dos vamos a ir a comprar otra televisión me dije pero mamá que vamos a cumplir otra televisión y la que tenemos aquí de la sala funciona sí fui automáticamente la Liga creo que acabas de co de contestar que mismo por lo cual no hay que pedir este año cada año no me entero pide a dos cuatro portátil con cascos dobles por qué porque es que encima les hacemos ver que es que como económicamente a está no trabajan todos era dando dinero al niño no le puede fábricas nada pero luego no nos preocupamos de que tienen que tienen todo quedó las sito de la mañana cuando Telefónica sin cambio darle ingresó en pones la triste al juez cuando voy a ir al colegio desayunos para conocer colocó color metros Le con nuestra televisión poco yo para te mueves pero menos

Voz 15 30:09 cuando van creciendo vale cuando llevaban a los catorce quince años pero de repente coge en un festival tener un concierto

Voz 14 30:22 con el coche llevas para que no les pase nada pero de repente es el maletero unos bolsas de plástico exponer los jornada fue uno es para que como chavales pasados lo vive pero tener mucho cuidado ahora recuerda llevas el hay fundó en el bolsillo pero señores míos fue uno de ochocientos y pico ellos a un adolescente de catorce o quince años yo sé que lo llegó en un bolsillo Clinton todo un teólogo derrotó en Twitter los encuentros a las cuatro de la mañana llorando por Dios por Dios que pervive el Iphone cuando entro en diecinueve segundos ellos pasional dice él pero cuando tampoco tengo todo tanto penales no porque yo estoy muy amor me iban a comprar otro

Voz 15 31:20 no valoran nada yo todo su novela

Voz 14 31:29 si haces una paella necesitas algo estoy todos los ingredientes para llegar a parilla porque es que la apoya sólo la vida eso es el día a día no podemos estar todo el rato es que es que es que vamos a ponerles evoluciona

Voz 15 31:54 dos

Voz 14 31:58 porque es que al final lo único que todos juntos

Voz 15 32:01 qué

Voz 14 32:02 la gente solamente dos hipotética uno entre todo tiene que ser no puedo escuadras la Liga dio por ejemplo con mi nieto el mayor se quedó maravillado acumule veo mi hijo que su tío explicarle al niño que es mejor jugar en un tablero con unos curas pese al ajedrez trámites como Daniel tenis escuchas eso la gente te miran como diciendo que sí

Voz 0020 32:39 hasta que antiguo

Voz 14 32:42 favor yo por ejemplo era impresor yo he estado en cuadernos libros con muy como los esto cursillo manualmente estoy viendo uno máquinas me sometió a unos y otros como uno

Voz 15 32:59 que en un molde

Voz 14 33:02 hacía la impresión de serlo otros incluso fue con una cuchilla hemos ido levantando la tinta conmigo se equivocaba para volver a hacer otra vez el mundo meneo pueblo atribuido por pasivo para decir que todo ese trabajo de todas gente que Diego anteriormente esa edición no lo va a sustituir una máquina pequeño porque su valor sea acto de doscientos épico de euros siga tinto color con estos puestos de trabajo nos estamos cada donde egoístamente por la nueva tecnología si ahora mismo ya coges el coche bienes por la autopista tiene cuando te veo una persona que te estoy diciendo buenos días buenas tardes qué tal el viaje te ponen una máquina que te dice le debe usted diecisiete coma cuarenta y uno con los hijos hijas y exigiéndole levantada la veda hasta la barrera se levantaba ese levanto por medio de un kilo si yo pregunto todo el mundo se realiza así pues que es muy fácil decir que estoy muy contento y luego porque me estoy quitando a Vigo a la persona de diferente que tú tienes la culpa de Mis problemas cada uno íbamos aportando como yo

Voz 15 34:43 sin ningún problema

Voz 14 34:47 pero en cambio subir peldaño peldaño queremos llegar al octavo piso yo incluso cuando era pequeña estuve estudiando en un colegio que cañí el sexto séptimo sí que es cierto que la vía que te hace ver que hay una edad en la que todo el mundo como que estos Encontro el mundo de hecho en blanco negro hidratante estuvo escuchando con de en época del mismo modo a la directora decir que yo es muy de mañana no la vida porque en ese momento me cruzo la cosa de mundo voy a estudiar porque no lo estaba poniendo había tu estudiada día café que que había que critiqué si hoy en día pues tuve un día el balón al mismo colegio gracias a Dios estaba la misma podrá eso lo entero dice que me dejaría dos minutos para ponerle encima de la mesa todas las titulaciones que tenía gracias a que yo me dijo creyó en Dios demonio no

Voz 15 36:10 no iba a llegar a nado

Voz 14 36:14 entonces esas otro de los objetos que debemos tener muchísimo cuidado cuando mismo no con menores adolescentes mundo no conseguir nunca llegar a la verdad es que no vamos a ver que no vale para nada esos palabros en el interior de un adolescente puede llegar a medio hundir una trayectoria en la cual al final depende de cómo se hace Interior Nantes que puede marcar buscando entonces mismo me han nuevamente todos esos cursos son los que tuvimos que oir Kitoko dio comió estado escuchando con la persona la profesora digo madre mío por Dios porque no en el sistema educativo existe creen muchos profesores como esta que solo

Voz 0020 37:18 niña

Voz 14 37:19 yo estaba estudiando en el mismo colegio muestran estado estudiando Mis hijos porque cuyo purismo ningún sistema educativo dije les puede llevar al mismo sitio cuando mi hijo estaba yo lo primario furibunda la vivir todos los dije Dios mío por favor tengo que sacar que justo un que se ha convertido esto

Voz 15 37:46 hemos perdido

Voz 14 37:49 todo ello explicar un fenómeno pido yo es que me dijo que claro que es que lo más importante era el número de matriculados y que los los años habían cambiado tibio para nada lo que no se puede hacer es es que cuando yo iba al colegio lleva una falda de un uniforme y ahora se lleva un cinturón de We Food cuando se realmente yo yo muchos muchos muchos años trabajando con el que mueve sitios donde hay adolescentes que no tenemos ni idea te lleva yo cuando era pequeño aprendí una cosa que yo creo que a lo mejor contarlo en antena de puede ayudar para muchas personas

Voz 0020 38:52 sí

Voz 14 38:53 y es la siguiente cuando iba al colegio o le pero un colegio de monjas entonces por lo tanto a mí me imponían tuvo los vídeos

Voz 15 39:05 ir de uniforme

Voz 14 39:08 entonces claro yo como era una imposición que lo odiada pero cuando terminé de estudio en el colegio de monjas que me fui a un centro donde yo podía él ve calle qué es lo que uno de Kosovo que me levanto todos los sueños yo mismo me decía Flaubert como pero Bendit un hijo Dios mío cómo de fácil cómodo que edad faro tienes que empezar que te pones que esa tontería que me hizo reflexionar pues cuando tú no adolescente lo dices no te sientes encima de la mesa todos estaban sentados desde los rivales pocas como les transmito amor las cosas como hubiera luego de mus como yo vemos a ellos se Piece trece ellos lo peor hoy mismo tenemos con ellos yo cuando los compañeros muchas veces hablando con ellos y les comento estas cosas siempre lo dice lo mismo pero por favor cómo pillos así lo digo porque yo lo he visto bien Nerón demostrado en situaciones que las cosas funcionan así que tú no te puedo decir una persona con un adolescente decir que le digo que todas porque está en la calle se lo dicen de forma diferente puedo llegar a conseguir muchísimos más cosas que como mucho ahora osciló como lo lo vivió con dieciséis años combo ha salido de casa cogen es algo tan fácil como espero no se te olvide medieval los ciento cuarenta euros en el bolsillo para que no te falte interinos quedado es que empezamos por qué sí sí señor con ciento cuarenta cero son doscientos trece trece vamos donde según Montpellier

Voz 9 41:34 ya

Voz 14 41:36 como es el cambio de conducir sin saber cómo funcionaban consolidado todo el estilo los encuentros hemos aquel niño viene pidiendo un bebé de tres porque es que todos sus amigos tienen de él yo les pero que está pasando pues que estoy pasando que todo lo que nosotros hemos estado sembrando lo que redundantes que ahora me toca a recoger a mi me preocupa que yo mismo mente voy a comer ir pongo el telediario del segundo ustedes Naiara por favor ponte a dos hijos contó haber poco yo que forman menús vas a poder sonreír porque es que es una tragedia

Voz 15 42:33 cosas que al final

Voz 14 42:35 a mí un hermano de catorce años mata a su hermano de trece con una puñalada porque él estaba molestando el otro ha a su mujer ha tirado limitada no por favor que es poco antes

Voz 15 42:53 de pasado

Voz 14 42:57 ideas cada interior de cada casa se que pensar cada uno que es lo que estamos haciendo para que la sociedad esté así yo puedo coger decir que es que los problemas míos culpo autora en este caso la habría no porque cuando habla por la radio uno dice cosas como las que yo quisiera oir todos digo a lo mejor es que habría no me está diciendo esto porque yo soy en algunas situaciones que no estoy actuando de forma correcta no me gusta escucharlos claro pero es que a lo mejor eso de Física escucho

Voz 15 43:40 no hace para que yo

Voz 14 43:42 despierte hicieron que no puedo seguir como voy

Voz 0020 43:49 hay Ana es un placer escucharle hay le queremos dar la bienvenida bienvenida hablarporhablar gracias a su radio por habernos permitido que la conozcamos si por haberle prometido usted que descubra el programa ahora

Voz 14 44:05 de verdad que se ha vivido se pueden hacer alguno de lo que estoy sido incremento quedan escucho menos que cómo han podido tranquilizar interiormente porque llevo unos que no sé qué me pasa que me despierto todo recto entre como que no ha sido recuento escuchas estornude dicho de míos luego felicidades tiene usted una voz que con la emisora es tranquilidad oscuro y cosas de esas cosas enseguida valor cuando una persona al final en pocos momentos te transmite soy una persona que hay veces que me llamó porque me únicamente al le que nunca la música clásica me vuelve loca al a la ópera sí parece que como los años que tengo es uno se tiras que tener otra otra cultura musical y demás no pero bueno poco a poco prometo escucharlo todas las noches dormirme con ustedes sí ánimo quedaría gente como nuestro emisoras lateros hace falta

Voz 0020 45:27 muchísimas gracias Naiara ha sido un placer escuchar la que pase buena noche

Voz 14 45:31 igualmente bueno de marzo

Voz 17 45:51 y al sí sí

Voz 18 46:03 no se es

Voz 18 46:10 no es que no es

Voz 20 46:26 a quién es

Voz 19 46:29 a ver en enero

Voz 21 46:52 ah sí

Voz 22 46:56 a tu es ahora lo veía todo no hay edad

Voz 8 47:24 Manuela desde Pontevedra buenas noches qué tal Manuela tras usando

Voz 23 47:33 la siempre llevo más de veinticinco años escuchando Hablar por hablar

Voz 8 47:38 pues muchas gracias Manuel Manuela por estar ahí al otro lado sí sí

Voz 23 47:43 pues yo quedé con tantas sobre los pero es que bueno el programa de él titulares no

Voz 0020 47:50 sí

Voz 23 47:51 ya tengo vale mi casa mi familia que es mi hermano

Voz 8 47:55 tu hermano

Voz 23 47:58 el año si cuenta cuatro creo cogerlo el cincuenta bueno sí tenía diecisiete años atiende setenta y cuatro Moore murió nuestro padre quedamos padre tendría cuarenta y tres mi madre o mi hermana yo y mi hermano por más pequeña se tenía diecisiete declara por por viaje tuvo que trabajar al mar porque aquellos tiempos aquí no había otros trabajos se los estudios pues tuvo que cortarlo

Voz 0020 48:33 claro

Voz 23 48:34 ese fue al mar a trabajar en la altura ahí en Suráfrica donde cabo sí claro para para ayudarla a mi madre porque en mi casa teníamos tambor sin casa de alquiler de claro con todo su responsabilidad todos esos Pablo embarcado había mucho más de lo contaban las solas y un compañero se cayó al mar entonces claro lo más inocente del barco por querer más propia eran mayores cargos nadie por el que había no es pues claro inocente pues tampoco no vio el peligro se acuerdan por la cintura le dijo a los compañeros que de la cuerda cuando se tiró agarró a un señor que se cayó al mar después los compañeros tiraron de la cuerda los dos es algo al señor hay después llegada aquí a España a aquellos tiempos por andar una medalla no ponerlo algo así en contarlo héroe con mi madre aún no había tanto que quedar viuda pues no quería dar gusto a mi madre para que no lo pasaba mal la primera vez que su hijo salías Mar es que

Voz 8 50:05 lo quiere cambiar a su vida claro claro

Voz 23 50:08 no quería que mi madre se enteraba allí o a los compañeros que no dijera nada cuando en el fuera más mayores al tiempo ya no contaría así fue entoces se cuando ya después se siguió trabajando en El mar le ayudó a mi madre se hicieron casita en otras yo cuando fuimos para casa que ellos dos construyeron que ella tenía diecisiete años hermana que mía en dos se y nos fuimos tirando muy bien pero doy gracias a Dios también tiene su familia siempre fue una persona muy buena eh

Voz 8 50:54 sí

Voz 23 50:57 hoy que en su familia y a cuarenta y ocho años también pero la Vendée el destino sea llevo Bale que veinte años Aaron dos no todo lo que está cayendo a los niños hay que meterle balones pues yo quedé yo a mi marido tenía que ir también a Sudáfrica echaba cinco meses impelía casa ello ICV padre Maverick

Voz 0020 51:29 claro como como buena mujer de de marinero

Voz 23 51:33 yo que a mis hijas a mis hijas ya no tenía carrera pero bueno yo sabía viandas de la vida en las que lo que con mucho cariño hablándole muy bien padre eh bueno hoy ella ellas ya están casados tienen sus hijos los valores que nosotros le transmití Morse no transmiten a sus hijos a mí sólo para tener la felicidad completa la falta mi marido fue el amor de mi vida ahí sigue siendo

Voz 0020 52:10 y falleció muy joven se sí

Voz 23 52:12 cuarenta y nueve yo tenía cuarenta y entonces pues nada los muertos no conoció a los nietos sí pero los nietos dos son ya mayor ciertos de mente dieciocho años otro de nueve a catorce

Voz 8 52:34 sí todos como no sé si lo toda la vida así como se mantienen las personas

Voz 24 52:42 ocho veces más porque aquí en casa hablemos siempre los fines de semana oportunos viven más lejos sí y nos reunimos aquí en mi casa y en la conversación toda es muy bonita clara muy bonito

Voz 0020 52:57 al es siempre el abuelo verdad no siempre la

Voz 8 53:00 cuenta detalle de de igual pues mira es normal y Manuela

Voz 0020 53:08 auténtico placer haberle escuchado lo tenemos que dejar aquí ya menos otro día

Voz 8 53:12 muy bien muy bien pues muchas gracias y todo está Beatles compañía mucho

Voz 25 53:16 adiós pues con Manuela

Voz 0020 53:19 cantamos las cuatro casi de la madrugada de avienen

Voz 25 53:22 me han acordado con el resto de compañeros de informativos

Voz 0020 53:24 no os escuchamos y media hora más por delante para hablar por hablar