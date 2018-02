Hablar por Hablar (09/02/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 ah

Hablar por hablar

con Adriana Mourelos

Inés Morán que hoy pone sobre la mesa de la madrugada argumenta

dos a favor y en contra de la gesta

en subrogada

Voz 12 01:40 pero antes tiene que esperar

Voz 13 01:43 no no no no emito

Voz 8 01:52 durante dos mil diecisiete nacieron en EE

Voz 14 01:53 paño unos cuatrocientos mil bebés uno de cada diez vino al mundo gracias a la reproducción asistida en torno a mí según datos del Gobierno entraron en nuestro país mediante gestación subrogada y es que cada vez son más las familias que recurren a este método para poder ser padres una práctica que genera gran controversia a nivel mundial y cuenta con defensores y detractores el debate está abierto en la sociedad no exento de polémica

Voz 8 02:35 son nuestros hijos es una asociación constituida por familias que tienen o están en proceso de tener a sus hijos por gestación subrogada Pedro Fuentes es su presidente y padre de un niño nacido mediante esta práctica él nos explica en qué consiste

Voz 16 02:49 no no donación transitoria de la capacidad de gestar casa esta mujer una mujer decide llevar adelante un embarazo no para ella no pretendiendo ser madre sino a ayudar a quién no puede ser para sus propios hijos a ser madre voy a ser padre eso es la gestación por sustitución hay casos hay países donde lo que se está entiendo es una explotación de la mujer de la mujer no decide voluntariamente sólo decir por presiones externas cualquier otro tipo de presión y es algo contra lo que nosotros luchamos es lo que ponemos lo que reivindicamos el derecho de las familias que necesiten la ayuda a pedir esa ayuda el derechos de la mujer que quiera libre y voluntariamente ayudado otra persona a serlo

Voz 8 03:26 aquí los perfiles de las personas que recurren a ella son por motivos biológicos o de pareja

Voz 16 03:31 como un ochenta por ciento de los casos se debe con una infertilidad de causas femenina son mujeres solas o en pareja pareja homosexual lo pareja heterosexual que no pueden llevar adelante su embarazo no pueden estar bien porque no tienen útero bien porque tienen una enfermedad sistémica como pueda ser una hipertensión pulmonar o a algún tipo de cardiopatías a gestar necesitan que alguien haga esa parte de de la crianza por ellas muchas podrían aportar sus propios óvulos ya dijo biológicamente serio suyo pero no pueden llevar adelante el embarazo no queda un veinte por ciento de los casos en que los factores masculino tratan de hombres hombre sólo son hombres en pareja homosexual que evidentemente lo mismo que una mujer en Jaén estar en los dos grandes bloques se incluyen también evidentemente las personas transexuales

Voz 10 04:15 una de las principales CRIT

Voz 8 04:16 o es que hay en torno a esta práctica es la transacción económica que lleva de promedio el precio del proceso depende del país en el que se lleve a cabo pero se estima que se encuentra en torno a los treinta mil cien mil euros Pedro Fuentes tiene su propio argumento

Voz 16 04:31 tiene una retribución económica que los sitios donde hay una correlación de tipo comercial como puedas a Rusia en lugares como Portugal como Grecia como Reino Unido o como Canadá lo que tiene es una compensación por los gastos que supone todo el proceso el lucro cesante ante cosa que parece lógica porque entiende que no debe el hecho de ganar algo no debe suponer ningún tipo de coste para la persona que buena a de donarlo no entonces no existe ningún tipo de comercio de ningún tipo de explotación la explotación sería al menos de mi punto de vista pretender que una mujer lleva adelante el embarazo y además tenga ella que abonar de su propio dinero los gastos que conlleva es no es explotación a la mujer mi es una compraventa de nada que hay lugares donde es este es por lo tanto a las mujeres a donde te comercializando con ella no lo voy a discutir pero el problema de que existan esos lugares es que los países que tenían que haberse puesto ya regular pues no lo están haciendo la sociedad civil lo estamos peleando los jueces están dando la razón en las sentencias y empezar a todos nos obligan a ir a países y hay quién para a países tienen una regulación aceptable y alguien puede acabar en países en manos de magia cada de mujeres que estafadores de familia eso

Voz 8 05:39 en estos momentos con el marco legal actual las personas que opten por la gestación subrogada deben viajar al extranjero los países a los que pueden acudir son por ejemplo Estados Unidos Canada Rusia Ucrania Grecia

Voz 17 05:53 o Reino Unido los cuales además se rigen

Voz 8 05:55 su propia legislación o también a países con vacíos legales que en ocasiones pueden causar problemas es por ello que asociaciones como son nuestros hijos abogan por llevar a cabo una regulación legalizada y apoyada por los diferentes partidos políticos

Voz 16 06:09 mientras se sigue obligando a la gente a irse fuera

Voz 17 06:12 pero su pandilla gente puede acabar en cualquier lugar

Voz 16 06:14 es como si planteáramos España no es lo mismo pero si hubiéramos hecho una ley de trasplantes tan buena como algo hecho que funcione también como funciona lo españoles consideran un trasplante estaríamos endógenos fuera podríamos acabar en manos de mafias yo estaríamos fomentando el tráfico de órganos para parar el tráfico de órganos no se prohiben los trasplantes sean unas Leire trasplante si quiere parar la explotación de mujeres que pueda haber o el posible tráfico de menores que podía haber en algunos países en algunos destinos no sé eso no separa prohibiendo la gestación por sustitución ese ese para con leyes dignas éticas que oferten a la gente una realidad social y seguridad jurídica a la hora de hacer un un proceso de medicina reproductiva o no

Voz 8 06:56 en el otro extremo se encuentran No somos vasijas una red estatal que aglutina diferentes asociaciones en contra de la regulación de la maternidad subrogada de la cual consideran que es una renuncia de los derechos de las mujeres Alicia Millares es portavoz de esta plataforma nos explica los argumentos jurídicos y morales en contra de esta práctica

Voz 18 07:16 tirarme esta gran pitada lleva a una cantidad de Skype con el deseo de ser padres no puede estar por encima de los derechos esos logrados conseguidos para las mujeres como argumento Morán ningún deseo de Bin y puede poner en riesgo a otras personas para franceses propio sin es que aquí estamos hablando de deseos que no les importa utilizar a una mujer como recipiente para francés el deseo de ser padres por lo tanto ponen en riesgo esa mujer porque el embarazo no deja de tener complicaciones otra cuestión no menor es que las personas no pueden ser objeto de contrato ni en este caso una mujer es objeto de contrato pero también el recién nacido es objeto de comprar

Voz 8 08:03 para los detractores de este método el altruismo no existe ya que desde el momento que hay dinero de por medio la mujer se convierte en un objeto el niño en una mercancía en conclusión en una forma de traficar con las

Voz 17 08:15 en un momento en el que tú necesitas

Voz 18 08:17 el Ali a una regulación contra actual aún contrato pues estamos hablando de al turismo Por otro lado difícilmente se puede decir que esta práctica es altruista cuando por el medio hay compensaciones económicas es una manipulación estamos hablando de que una mujer diga algo para ceder ese hijo cuál personales

Voz 8 08:39 los restos

Voz 18 08:41 con un lengua eh que pretende hacer bueno lo que en términos morales y jurídicos es absolutamente reprobable

Voz 17 08:51 deseo o derecho ético o inmoral negocio

Voz 8 08:54 yo o altruismo en España se ha intentado llevar a cabo una regulación que naciera ambos puntos de vista detractores y defensores la gestación subrogada está en un limbo entre lo legal y lo ilegal pero cada vez genera más debate lo que está claro es que sigue siendo un tema candente al que todavía cuesta aceptar y entender como forma de reproducción alternativa

Voz 17 09:41 desde Asturias Manuela buenas noches hola muy buenas

Voz 20 09:46 pues bueno llamo a razón de un tema que es él el vamos que lleva o yo que de malos dijo que se iba a hablar que es el tema de las comunicaciones y negros Saban que es comunicación que sepan que a mí me ha servido para conocer la infidelidad de mi marido que bueno un cambio total en junio es supongo que bueno no será la única que que le pasa esto que por el móvil encontrará el tema que de la infidelidad de su marido por Internet pero pasa os ha poder también Pongesur el tema fue como una extranjera Solana y asturiana pasa muchísimo entonces yo creo único si hay algún psicólogo en que me diga o que pueda ayudar o alguna persona que haya pasado por Eusko que cual el luto de divorcio también que tienen las centroamericanas que los tengamos las españolas en concreto vamos a decir las asturiana que me están porque mi marido estaba perfectamente conmigo al ocho a la mañana pues cosas muy raras volvió loco totalmente porque la la iría de irá Escher El con las dos eh con lazos viendo osea viviendo conmigo que yo me echara un querido o que me he querido ir él que si llega seguir colérico ella requerir Kelly

Voz 0020 11:22 a Manuela esto se lo propuso su marido o usted

Voz 20 11:25 sí señora venía notando algo raro sí pero la forma en la forma de ese ese deseo de de buenos días por la mañana en la sede del iba a trabajar después llegar que trabaja llegar a casa dejara su mochila con la que llevaba la comida que aparece ir todos los días a tomar Cage que no viva entonces yo me enteré en en noviembre del dos mil quién y de qué manera se enteró por por una tontería dijo que había ido a comprar al supermercado y esto me voy a ir yo a un va a acompañar pues la camarera esto es trabajar de camarera además bueno yo también vendiendo su cuerpo pero bueno para trabaja para ella entonces pues yo rápidamente cuando él me llama y me es un poco más porque es que me voy a quedar a comer y eso bueno a bares y normal que si una chica pues la llegara a hacerle un favor yo puedo y tener un compañero de trabajo

Voz 0020 12:41 bueno algo en lo humano

Voz 20 12:43 ni siquiera el pues te o si quieres acompañarnos tú lo veo normal pero ya a partir de ese momento el Cuenca que que están haciendo con ellos la cosa fue que espere seis meses viviendo con él hasta que encontré una prueba que estuvo en el pasado cuando me digo ya una vez le cogía el teléfono al de casualidad porque estaban Eduardo os que pongan las cartas sobre la mesa me dice que yo estoy loca que celosa la verdad es que estoy retirada por problemas serios pero de loca nada

Voz 0020 13:23 novedades en duda grieta lo agregó ante

Voz 20 13:26 o sí estuve yo que moverme ya entonces trabajaba ella me gerente para saber que en qué planeta iba a ella pero no pudo hablar con ella no trabajaba ingería entonces le dice a la gente a sus jefes que me dieran su teléfono a lo cual se negaron porque todo el mundo ya sabía lo que estaba pasando yendo a una viñeta ir las noticas corsa entonces el caso es que yo pues sería adelante dar miles de mi teléfono me llama él lo cual me llama ellas email se que tengo un día conmigo yo me voy a casa de dígame nadie oye muchacho que ya no hace falta que nos nave que ella que lo con ella me dice que nadie de la que es la que barajar eso llevó a que lo peor los críos bueno el recuerdo de los momentos que vivimos felices que fueron muchos cuánto tiempo llevaban casados pues dieciocho años higiénico coronación a los noventa y tres

Voz 0020 14:35 Manuela ahí la tecnología les sirvió para esto ha pasado algo de tiempo el chico tiene relación con su padre

Voz 20 14:43 sí sí sí el chico tiene una relación con su padre en su padre tal pero sí sí se lleva también el camino que cabe el está el niño está agresivo conmigo y se ve que con su unos atreve muy agradecida lógica pues aquí tenemos más confianza a eso somos rasgó madre bueno él está con una chica que que bueno que no digo que que es que trate bien a mi hijo valen tres tengo miedo pero sí con esta chica entonces sí sí fue salir dio del piso porque yo bueno arreglamos las cosas pero un piso nuevo antes estábamos viviendo en un piso en que era de de llegamos de Navia prestado mi abuela que bueno limo todo el tiempo allí para hacer un dinerito para comprarnos algo y momento que lo tenemos ya todo mira te tuna la sorpresa que me llevé y luego a a decirme porque como sabía que mi punto débil pues era de nervio apostilló a decirme lo que hacían la cama que tenga un cuerpo de una chica de dieciocho años llego a a llegar osa allí diez de playa con ella con mi suegra que veía con nosotros el vuelo pero que le contaba ustedes lo que hacían la cama comedia con ella que era una maravilla que que detalle que decís y muy detallistas

Voz 21 16:11 eh

Voz 22 16:14 hola buenas oye Alberto desde Zamora buenas noches

Voz 0020 17:16 hola buenas noches que nos cuenta Alberto

Voz 23 17:19 vamos a así lo llamábamos porque tenemos un problema

Voz 24 17:23 el jamonero a una el amigos si quería ver si alguien no sean una solución nosotros somos un grupo de gente homosexual que tenemos una zona fuera de Zamora las cuales pues bueno pues nos reunimos un grupo de personas es que llevamos unos días que somos atacados atacado los varios vehículos entre ellos un total no grande con muchos focos que bueno para salir de la gente Granada debido escupido al coche de todas las cosas se avisó a la Policía Foral tenemos que denunciar llegaron a denunciar entonces no sé si alguno o algo pudiera darnos alguna solución es nuestra denuncia una soluciones es dejar allí pues ganó

Voz 0020 18:24 Alberto porque entiendo que se reúnen en lugares públicos no de de ahí las lesiones no

Voz 24 18:30 está a las afueras de Zamora

Voz 0020 18:33 pero yo creo que no es una zona privada quiero decir unas es un campo zona pública a eso me refiero claro

Voz 24 18:42 tan pobre vamos a los coches cosa que vamos llevamos hablado el vamos a pues ha pasado al rato íbamos llevamos una temporada que es que no no nos dejan tranquilos sabes a lo que hay que denunciar provocaron nadie se atreve

Voz 0020 18:59 a sufrir agresiones Alberto

Voz 24 19:02 yo no de gente que sí que sí casi verdad verbales ahí todo el mundo el fiscal varias personas han sufrido ya lo que pasa que bueno hay personas que van que son cazó a las Juan bueno de todas las clases nadie se atreva a denunciar

Voz 0020 19:26 tantos claro porque hay personas que no que no muestran su condición

Voz 24 19:30 a eso problemas

Voz 0020 19:33 estamos hablando de de reuniones de amigos estamos hablando de Cruise sin

Voz 24 19:38 hay de todo hay de todo hay de todo porque por ejemplo un grupo de amigos pregunte que va a cubrir sin problemas es el que es que algún día vamos a pasar ha pasado nuestra es una zona de bueno pues si te dejan a uno te encuentra un ánimos

Voz 0020 20:01 porque aclaro hablamos de de las afueras de Zamora de campo

Voz 24 20:05 sí ha bajado que está a quinientos metros de viviendas no hay nada que aprovecharon el renunciemos que indemnice a veinte personas

Voz 0020 20:23 son veinte personas a los atacantes

Voz 24 20:26 son cuatro coches todo terreno gente

Voz 0020 20:32 y desde hace cuanto ocurre esto

Voz 24 20:35 los gobiernos de quien Messi tipo dos meses

Voz 0020 20:38 siempre son los mismos coches

Voz 24 20:40 sin extremismos costosas

Voz 0020 20:43 zamoranos un lugar muy grande entiendo Alberto qué más son menos saben ustedes también de quién se trata

Voz 24 20:50 más o menos una sombra porque luego los coches ahí vi todos gente joven yo calculo entre dieciocho identidad de veintitrés años

Voz 0020 21:01 jóvenes su su mundo y es todo una cuestión de homofobia Alberto

Voz 24 21:12 sí estoy otra dos uno para que no se encuentra otro otro tema que sea nada más que podía Le digo que por allí es que no pasa gente no pasan niños buscamos sitio reuniones donde lo terrenal no perjudica a nadie y que molestias a nadie y que ellos a nosotros

Voz 0020 21:33 claro parece Alberto que se habrán enterado de que hay este tipo de reuniones han decidido estropear las no

Voz 24 21:40 si nosotros pensamos que incluso dentro del grupo hay alguno que haya están a una reunión con nosotros hacerse el machito para hacerse suponemos que puede ser no nos atrevemos ninguna denunciara entonces pues no sabemos qué hacer

Voz 0020 22:04 le propone José Manuel Rodríguez a través de Twitter Alberto que porque no cambian de lugar

Voz 24 22:12 para este sitio como es el teníamos otro sitio década la zona donde estaba prohibido ir teníamos para es que no se echaron de allí también la mimos personas además lo que es que el mejor sitio desde porque nosotros procuramos que la gente no Tavera verse perjudicada

Voz 23 22:35 ingenio varado en solamente nosotros menos estas personas ha habido incluso policial mayando controlando los tiene que ser una evidencia no pueda hacer nada nosotros decimos que esperamos a que haya una desgracia o una solución que tomaza

